10 قوالب مجانية للتقارير اليومية مع تنسيقات لإبقائك على المسار الصحيح

"ما هي حالة [أدرج هنا ] المشروع؟"

قد يؤدي السؤال أعلاه إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول لديك بسهولة إذا لم تكن مستعداً لذلك. إن معرفة حالة كل مشروع (الترجمة: فهم ما تم إنجازه وما تبقى لإنجازه) هو إدارة المشروع 101 . لكي تحافظ على نفسك وفريقك في أداء مهامك (وتجرؤ على القول، الفريق التنفيذي بعيدًا عنك) يجب أن تكون قادرًا على تقديم تقرير يومي عن التقدم المحرز بسرعة وكفاءة. 🙌

تبقي التقارير اليومية شركتك على اطلاع دائم بما تم إنجازه خلال الـ 24 ساعة الماضية. يضمن لك استخدام نموذج تقرير يومي عدم قضاء يومك بالكامل في كتابة التحديثات من الصفر.

فيما يلي نتناول فيما يلي ما هو قالب التقرير اليومي، وسبب أهميته، وأفضل 10 قوالب يومية متاحة الآن - من المؤكد أن أحدها هو ما تحتاجه في شركتك.

ما هو قالب التقرير اليومي؟

قالب التقرير اليومي هو أداة تقدم تحديثات يومية للحالة على مدار 24 ساعة. وهو يقدم نظرة عامة عالية المستوى عن العمل الذي تم إنجازه بالأمس، والعمل الذي يحتاج إلى تحديد أولوياته اليوم، والعمل الذي من المتوقع أن يكون مهماً في الغد.

قالب التقرير اليومي هو نموذج يستخدمه مديرو المشاريع للمساعدة في إبقاء فرقهم على المسار الصحيح في مجموعة متنوعة من المشاريع. فهو يقسم المعالم الكبيرة إلى أجزاء صغيرة الحجم بحيث يعمل فريقك بكفاءة أكبر ويحدد أولويات المهام الصحيحة على أساس يومي.

فوائد استخدام قالب تقرير يومي منسق

باختصار يضمن قالب التقرير اليومي حصول فريقك على الأشياء تم إنجازه 👊

قالب التقرير اليومي هو أداة لا تقدر بثمن في إدارة المشاريع لأنه:

يقدم نظرة عامة واضحة على أولويات اليوم

يبقي الأفراد والأقسام بأكملها على اطلاع دائم بالمشاريع

يضمن أن المواعيد النهائية الرئيسية لا "تتسلل" إلى أعضاء الفريق

تساعد الأفرادالتخطيط لأيامهم بكفاءة أكبرحيث يتلقون عرضًا مسبقًا لأولويات اليوم قبل 24 ساعة مقدمًا

يوفر وقت الشركات من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى تسجيل الوصول والاجتماعات

يوفر عرض النطاق الترددي لمدير المشروع، حيث يمكنه إعادة استخدام نفسقالب تقرير الحالة كل يوم مقابل كتابة التحديثات من الصفر كل صباح

يحافظ على المشاريع في حدود الميزانية، ويساعد على تتبع مقدار الوقت وعدد الموارد الداخلية المخصصة لمشروع معين

يسمح للشركات بمراقبة خط المبيعات بشكل أفضل ويساعد على إتمام الصفقات بشكل أسرع مع القدرة على تتبع التقدم اليومي

10 قوالب تقارير يومية لإبقائك على المسار الصحيح في عام 2024

هل تريد إنشاء قالب تقرير يومي لفريقك ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ لقد أجرينا بحثًا متعمقًا من أجلك، وجمعنا لك 10 قوالب يجب أن تكون لديك لتقرير الحالة اليومية. ما عليك سوى العثور على النموذج الذي يناسب اهتماماتك وتخصيصه لفريقك والبدء في تتبع التقدم المحرز. 👀

1. قالب التقرير اليومي لـ ClickUp

قدم تحديثًا يوميًا لجميع أعضاء الفريق باستخدام قالب التقرير اليومي من ClickUp

هل تريد أن تبقي الكرة تتدحرج يومًا بعد يوم؟ قالب التقرير اليومي ل ClickUp يسهل تعبئته واستيعابه بسهولة من قبل الزملاء في مختلف الأقسام.

باستخدام قالب التقرير اليومي من ClickUp، يمكنك بسهولة إبقاء أعضاء الفريق على اطلاع على المهام المنجزة اليوم، وأولويات الغد، والمهام التي تلوح في الأفق.

هل تواجه عقبات في مشروع ما؟

استخدم قسم "العوائق" لسرد عقبات المشروع ومسار عملك لإعادة المشروع إلى المسار الصحيح.

يتيح تقرير حالة المشروع مساحة للعلامة التجارية المخصصة (ما عليك سوى إضافة شعارك الخاص بنقرة واحدة)، والتفاصيل التي يجب أن تكون لديك بما في ذلك من قام بملء التقرير واسم المشروع والقسم والموعد النهائي للمشروع. في الجزء السفلي من قالب التقرير، ستجد مساحة بيضاء للتفاصيل الإضافية وسطر لتوقيع المشرف. تنزيل هذا القالب

2. قالب الموجز اليومي لـ ClickUp

قم بتسجيل التقدم اليومي لكل مشروع وأولوياته وعوائقه باستخدام قالب الموجز اليومي ClickUp

هل تكافح من أجل الحفاظ على سير الاجتماعات؟

لقضاء وقت أقل في غرفة الاجتماعات ووقت أطول في إنجاز العمل، استفد من قالب الموجز اليومي من ClickUp . يضمن هذا القالب سهل الاستخدام تقدم الفريق بأكمله إلى الأمام وبالتالي يكون الجميع على نفس الصفحة.

سواء كان الأمر يتعلق بمهام محددة، أو تحديثًا لتقدم المشروع بشكل عام، أو تقرير مبيعات محدد، فإن قالب التقرير هذا يوفر نظرة عامة على الأهداف اليومية. كما أنه يشجع على تحسين التعاون بين الأقسام.

ابدأ بإسناد كل مهمة إلى زميل أو فريق، وفكر في إضافة أصحاب المصلحة كمراقبين لإضافة ملاحظات وتتبع التقدم المحرز. اطلب من أعضاء الفريق ملء التقدم اليومي الذي يحرزونه وأي عوائق يواجهونها وأولوياتهم الحالية تحت قسم "التحديث اليومي" لمتابعة المراحل المكتملة والقادمة.

وأخيراً، استخدم تقرير متتبع الوقت المدمج وميزات التقويم لتحديد المواعيد النهائية وتتبع مقدار الوقت الداخلي المخصص لكل مهمة. بمجرد اكتمال المهمة اليومية، يمكن للزملاء وضع علامة على المهمة على أنها منجزة أو تعيين مهام فرعية إضافية لأولويات اليوم التالي - كل ذلك لتبسيط العملية برمتها ومعالجة المهام المعلقة. تنزيل هذا القالب

3. قالب تقرير النشاط اليومي للموظف ClickUp

قم بتعزيز إنتاجية الموظفين مع قالب تقرير النشاط اليومي للموظف ClickUp

يعد تتبع التقدم والأداء الفردي جزءًا لا يتجزأ من وظيفة أي مدير. لتعيين المهام، وتتبع الإنجازات، وتقييم إنتاجية الموظفين، استفد من قالب تقرير النشاط اليومي للموظفين من ClickUp .

يوثق تقرير النشاط اليومي للموظف إنتاجية الموظف طوال يوم العمل. يسمح هذا القالب لزملائك بتوثيق المهام التي تم تنفيذها، والمدة التي استغرقتها كل مهمة، وما إذا كانت المهمة قد اكتملت بنجاح، وما إذا كانوا يواجهون أي عوائق.

يوفر القالب سيناريو مربحًا للمديرين والمرؤوسين على حد سواء، حيث يتلقى المشرفون نظرة عامة شاملة على تقدم كل عضو في الفريق، بينما يمكن للأفراد تحليل إنتاجيتهم وعاداتهم في العمل.

يعد نموذج تقرير التقدم اليومي هذا ضروريًا لإبقاء المشاريع على المسار الصحيح. من خلال مراقبة الأداء الفردي والالتزام بالمواعيد النهائية، يمكن لمديري المشاريع تحديد أي مشاكل قبل أن يخرج المشروع بأكمله عن مساره الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تحديد الثغرات الفردية في الإنتاجية، يمكنك زيادة فرصك في الحفاظ على أي مشروع تقريبًا في الموعد المحدد. تنزيل هذا النموذج

4. قالب تقرير نهاية اليوم ClickUp

احصل على السبق في أولويات الغد باستخدام قالب تقرير نهاية اليوم ClickUp

اسمع، لقد فهمنا ذلك - في نهاية اليوم، أنت تريد فقط أن تسجل خروجك من العمل. ولكن ماذا لو كان بإمكانك استخدام تلك الدقائق القليلة الأخيرة كل يوم للتحضير لليوم التالي، وبالتالي توفير عدد لا يحصى من الساعات كل أسبوع؟

إن قالب تقرير نهاية اليوم ClickUp يساعدك على إنجاز المزيد بوقت أقل، ببساطة عن طريق تحديد الأولويات اليومية قبل 24 ساعة. استخدم خاصية الحقول المخصصة لإنشاء ما يصل إلى 12 سمة مختلفة، بما في ذلك التعليقات، أو ملخص للمهام المنجزة، أو القسم الذي ينجز المشروع، أو غيرها من المعلومات التي يجب معرفتها.

ثم قم ببناء حالات مخصصة لوضع علامة على كل مهمة على أنها مكتملة أو قيد التنفيذ أو في انتظار موافقة المسؤول. أخيرًا، استخدم طرق العرض المخصصة لتتبع مختلف مقاييس الإنتاجية لفريقك

يساعد هذا النموذج على تعزيز الإنتاجية على أساس يومي، وإدارة الفرق البعيدة والمقاولين من الباطن، وتحديد مجالات التحسين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمديرين التنفيذيين الاستفادة من التقرير لتتبع الأداء العام للشركة والمبيعات والمخزون والبيانات المالية الأخرى. تنزيل هذا النموذج

5. قالب تقرير الإنتاج اليومي لـ ClickUp

حافظ على سير إنتاج فيلمك بسلاسة مع قالب تقرير الإنتاج اليومي من ClickUp

سواء كنت تنتج فيلماً وثائقياً كاملاً أو إعلاناً، فإن كل دقيقة مهمة. إن قالب تقرير الإنتاج اليومي لـ ClickUp يحافظ على طاقم العمل بأكمله على مدار الساعة طوال فترة الإنتاج (بما في ذلك استراحات الغداء).

ابدأ بتسجيل تفاصيل الإنتاج، بما في ذلك المخرج ومدير التصوير والمنتجين ومشغل الكاميرا. ثم قم بجدولة كل يوم من أيام الإنتاج بالدقيقة، بدءًا من استدعاء الطاقم، ومكالمة التصوير، وكل لحظة بينهما.

استفد من أقسام المشاهد والسيناريو والممثلين والكومبارس والإضافات لإعلام كل شخص بالوقت الذي يجب أن يكون فيه في موقع التصوير، وعدد مرات إعادة التصوير التي يجب إكمالها، والمشاهد التي سيتم تنفيذها، وحتى الظروف الجوية المتوقعة. أخيرًا، يتضمن هذا القالب بطاقة وقت لكل شخص (نعم، كل شخص) ضمن طاقمك.

مع هذا القالب الإنتاجي المفيد، ستحصل على الاعتمادات في أي وقت من الأوقات. تنزيل هذا القالب

6. قالب تقرير المبيعات اليومية لـ ClickUp

حقق أهداف مبيعاتك باستخدام هذا القالب اليومي من ClickUp

تحتاج كل شركة، من B2B إلى B2C، إلى خط مبيعات ثابت لتحقيق النجاح. لتوسيع نطاق شركتك، يجب أن تكون المبيعات أولوية على مدار 365 يومًا في السنة، وليس فقط في نهاية الربع أو السنة المالية.

مع قالب تقرير المبيعات اليومية ClickUp يمكنك تتبع خط مبيعاتك على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري. تحت قسم "نظرة عامة على المبيعات"، قم بإنشاء رسم بياني لإجمالي مبيعاتك لكل منتج. أسفل ذلك، تعمق في المبيعات الأخيرة من خلال ملاحظة الوحدات المباعة وسعر كل وحدة لكل منتج في الكتالوج الخاص بك.

أخيراً، ساعد شركاء المبيعات على البيع بشكل أكثر ذكاءً في قسم "أداء المنتج". بالنسبة لكل منتج، قدم صورة ورقم SKU واسم المنتج، ثم اكتب عدة نقاط توضح بالتفصيل سبب إعجاب العملاء بهذا المنتج بالتحديد. ركز على جمهورك المستهدف، وأسئلة العملاء الشائعة، وفرص زيادة المبيعات لمساعدة فريقك على تحقيق أقصى استفادة من كل فرصة. تنزيل هذا النموذج

7. قالب الجدول الزمني للساعة ClickUp

\ تنزيل القالب

هل تريد معرفة مفتاح إبقاء المشاريع على المسار الصحيح؟ قم بتقسيم كل إنجاز رئيسي إلى مهام صغيرة الحجم، مما يضمن الحفاظ على إنتاجية أعضاء فريقك كل أسبوع وكل يوم وحتى كل ساعة.

مع قالب الجدول الزمني للساعة ClickUp يمكنك إنشاء جدول زمني منظم ومرن في نفس الوقت لتحديد الأهداف والأولويات بوضوح. باستخدام طريقة عرض التقويم، يمكنك حساب كل ساعة في يومك، مع ترك وقت للاجتماعات، والتعديلات، والعصف الذهني، واستكمال المهام. يمكنك ترميز كل مهمة بالألوان، مما يمنحك نظرة عامة عالية المستوى لكيفية قضاء يومك (وأسبوعك).

يساعد هذا التقرير الأسبوعي على تتبع تقدم الفريق، ويقلل من النفقات العامة، ويسمح للزملاء بسهولة تمحور جداولهم الزمنية أو تغيير الأولويات. يسمح لأعضاء الفريق بتتبع ساعات عملهم مع مساعدة المشرفين في تعيين مهام يومية محددة لضمان حصول كل فرد على قدر مناسب من النطاق الترددي. تنزيل هذا القالب

8. قالب بطاقة تقرير وورد اليومية بواسطة Template.net

عبر Template.net

هل أنت مدرس يحتاج إلى إبقاء الطلاب في مهامهم؟ استفد من قالب بطاقة التقرير اليومي Word Daily Report Card من Template.net لإطلاع أولياء الأمور وأولياء الأمور على إنتاجية الطلاب طوال الأسبوع الدراسي.

يسمح قالب التقرير اليومي المجاني هذا للمعلمين بتعبئة اسم كل طالب ودرجته الحالية بسهولة في أعلى النموذج. ثم ما عليك سوى وضع علامة في خانة اختيار لعدد من المعايير، مثل ما إذا كان الطالب قد انتبه في الفصل، واتبع التوجيهات، وأكمل العمل في الوقت المحدد لكل يوم من أيام الأسبوع. في الجزء السفلي، هناك مساحة بيضاء إضافية للمعلمين لإضافة تعليقات مكتوبة حول الأداء العام للطالب.

يتوفر نموذج التقرير هذا للتحميل عبر عدد من تنسيقات الملفات، بما في ذلك مستندات Google Docs و Microsoft Word و PDF وصفحات Apple. تنزيل هذا النموذج

9. قالب تقرير العمل اليومي لبرنامج Excel من Status.net

عبر Status.net

هل لديك عدد من الموظفين والمقاولين الذين تحتاج إلى متابعة أعمالهم؟ سواء كنت تشرف على مشروع بناء، أو مطعم، أو وكالة تسويق، فأنت بحاجة إلى فهم كيفية قيام كل عضو في الفريق يحجزون وقتهم . لحسن الحظ، يمكن أن يساعدك قالب تقرير العمل اليومي من Excel من Status.net.

باستخدام نموذج التقرير هذا، يمكن لكل عضو من أعضاء الفريق توثيق عدد ساعات عمله، والأنشطة التي تم تنفيذها (والوقت المخصص لكل منها)، وكيفية تعويضهم (على سبيل المثال، بالساعة أو الراتب). حتى أن هناك أعمدة لتسجيل ما إذا كان قد تم استخدام أي وقت إضافي أو إجازة مرضية أو إجازة سنوية مصرح بها. إذا تُركت أي ساعات عمل غير محسوبة، فهناك مساحة إضافية لأعضاء الفريق لشرح كيفية استخدامهم لهذا الوقت.

يتوفر مثال هذا التقرير للتنزيل المجاني عبر Excel. في أسفل كل نموذج، يتم احتساب إجمالي ساعات عمل الموظف لكل شهر (بما في ذلك إجمالي الإجازات السنوية أو الإجازات المرضية أو الإجازات بدون أجر). وبمجرد تسليم النموذج، توجد مساحة لكل موظف ومشرف للتوقيع بأسمائهم للموافقة عليها. تنزيل هذا النموذج

10. قالب تقرير وورد اليومي البسيط

عبر Template.net

هل تريد طريقة سهلة للغاية لتبسيط إنتاجية الفريق؟ قالب التقرير اليومي لمايكروسوفت وورد هذا سهل الاستخدام بشكل لا يصدق ويوفر نظرة عامة عالية المستوى عن كيفية قضاء فريقك لوقته.

لملء النموذج، ببساطة اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق كتابة اسمه وتاريخه والموقع الذي تم فيه العمل ورقم الوظيفة (إن أمكن). ثم، تحت عنوان "تفاصيل العمل"، يمكن لكل زميل أن يكتب وصفاً للعمل المنجز، بالإضافة إلى وقت بداية ونهاية كل مهمة.

على الرغم من أنها تأتي مصممة مسبقًا، يمكنك بسهولة تخصيص الألوان والعناوين ونص الفقرات لجعل النموذج أكثر انسجامًا مع العلامة التجارية. تنزيل هذا القالب

تعزيز الإنتاجية باستخدام قوالب التقارير اليومية من ClickUp

لمعالجة المعالم الرئيسية، تحتاج إلى تتبع التقدم الفردي حسب الشهر والأسبوع واليوم. لحسن الحظ، يمكن لقوالب التقارير اليومية من ClickUp أن تساعد كل موظف - وأقسام بأكملها - على البقاء على رأس العمل.

يمكن أن تساعد التقارير العشرة المذكورة أعلاه على تعزيز إنتاجية الفريق، وزيادة المبيعات، وتقليل النفقات العامة، وتحديد الثغرات في خطة المشروع على أساس يومي . بالإضافة إلى ذلك، مع أدوات ClickUp القابلة للتخصيص بسهولة، يمكنك تبديل الحقول وطرق العرض والنصوص لضمان أن يلبي كل تقرير احتياجاتك الخاصة.

للوصول إلى قوالب التقارير اليومية، وآلاف عمليات التكامل، ومهام غير محدودة, انضم إلى ClickUp اليوم .