الدليل الشامل لإدارة مشاريع سكروم (2025)

هل أنت مستعد للتعرف على إدارة مشروع سكروم؟

قد يبدو Scrum وكأنه منهجية علمية صعبة تحتاج إلى ثلاث درجات علمية من جامعة هارفارد لفهمها، لكنها ليست كذلك! إنها في الواقع واحدة من أكثر طرق إدارة المشاريع كفاءةً وانسيابيةً في الوقت الحالي.

تتضمن إدارة مشروع سكرم تقسيم مشروع معقد إلى أجزاء صغيرة يمكن التحكم فيها تسمى سباقات السرعة. في نهاية كل دورة من دورات السبرنت، تقوم بعرض مشروعك على عملائك وتدمج ملاحظاتهم قبل الانتقال إلى الدورة التالية.

ستفعل العجائب في إنتاجيتك وتحول فريق تطوير البرمجيات الخاص بك إلى فريق عمل ممتاز!

في هذه المقالة، سنستعرض كل ما تحتاج إلى معرفته حول إدارة مشروع سكروم لمساعدتك على فهم كيفية تحقيق أقصى استفادة منه.

لنبدأ.

ما هي إدارة مشروع سكروم؟ سكروم هي منهجية حديثة لإدارة المشاريع تقوم بتقسيم مشروعك إلى دورات تطوير مختلفة، تسمى دورات تطوير، والتي عادةً ما تستغرق من 2 إلى 4 أسابيع لمساعدتك في الوصول إلى مخرجاتك بسرعة.

بعد اكتمال كل سبرنت، تقوم بعرضه على صاحب المصلحة (عادةً العميل)، الذي سيقدم لك ملاحظاته حول ما يعجبه وما لا يعجبه. ويمكنك بعد ذلك دمج ملاحظاتهم قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

ماذا يعني Scrum؟

بينما قد يبدو Scrum وكأنه اختصار لشيء معقد، إلا أنه ليس كذلك.

سكروم هو ببساطة مصطلح مستعار من رياضة الرجبي. في لعبة الرجبي، يجتمع اللاعبون معًا في تشكيل مترابط بإحكام يسمى سكروم. نظرًا لأن إدارة مشروع سكروم تتطلب أن يكون أعضاء الفريق مترابطين بإحكام، فقد تم استخدام مصطلح الرجبي هذا لوصفه.

ونظرًا لأن هذه الفرق تحتاج إلى أن تكون مترابطة بعمق، فإن سكروم هو الطريقة المثلى للتغلب على معظم تحديات الفريق الافتراضي المرتبطة بـ إدارة المشاريع عن بُعد .

كيف يختلف سكروم عن إدارة المشاريع التقليدية؟

في إدارة المشاريع التقليدية، أنت تعمل على مشروعك ككل. مع سكروم، تقوم بتطوير كل ميزة على حدة، وبمجرد أن تصبح كل ميزة جاهزة، تقوم بتقديمها لعملائك.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتطوير جهاز لعملائك، فإنك ستقضي سنة كاملة في جهود التطوير، والتي يمكن أن تشمل وضع التصور والبرمجة واختبار الجهاز.

لن تقدم الجهاز لعملائك إلا بعد الانتهاء منه

بينما يتيح لك هذا الأمر العمل دون انقطاع، إلا أنه ينطوي على مشكلة رئيسية واحدة:

بما أنك قمت ببناء الأداة دون أي مدخلات فعلية من العملاء لـ توجيه التطوير، _لا يوجد ضمانة بأن الأداة ستعجبهم

فكّر في الأمر: كم مرة يعجب العملاء بكل ميزة واحدة_ _تطرحها؟

_في أغلب الأحيان، سيكون لديهم بعض الشكاوى، أليس كذلك؟

إدارة مشروع سكرم يمكن أن تحل هذه المشكلة

اطلع على مقارنة بين الشلال وسكرم لمعرفة المزيد.

ما هي عملية سكرم؟

باستخدام Scrum، ستقوم بتطوير كل ميزة على حدة، وبمجرد أن تصبح كل ميزة جاهزة، تقوم بعرضها على عملائك. سيقدمون لك ملاحظاتهم، ويمكنك دمج تلك الملاحظات قبل الانتقال إلى ميزات المنتج الأخرى.

بهذه الطريقة، يشارك عميلك بفعالية في عملية التطوير، ويكون منتج البرنامج النهائي أعلى جودة، حيث يتم تطويره بعناية مع أخذ احتياجاته بعين الاعتبار.

ـ النتيجة؟

عميل مثل هذا

على ماذا يعتمد سكروم؟

Scrum هي منهجية إدارة المشاريع القائمة على Agile والتي طورها كين شوابر وجيف ساذرلاند في أوائل التسعينيات. كما قاما بكتابة دليل Scrum، الذي يشرح كيف أن طريقة Scrum، المعروفة أيضًا باسم طريقة الشلال تعمل

انتظر..

ما هو إدارة المشاريع الرشيقة ?

إنه إطار عمل إداري يعتمد على نهج العدو السريع.

ولفهم التطوير الرشيق بشكل أفضل، تحتاج إلى الاطلاع على بيان Agile Manifesto.

ما هو الـ بيان رشيق ?

إنه تلخيص موجز لما ترمز إليه أجايل ومبادئ أجايل التي توجهها.

هل تشعر بالضياع قليلاً؟ انقر هنا لإلقاء نظرة أعمق على ممارسات التطوير الرشيقة .

تتبع كل منهجية أجايل بيان أجايل وتقسم المشاريع المؤسسية واسعة النطاق إلى سباقات سرعة أصغر لدمج ملاحظات المستخدمين على جميع المستويات.

انتظر، ماذا تقصد بـ منهجية أجايل منهجية_؟

هناك أكثر من منهجية واحدة لإدارة المشاريع الرشيقة_؟

نعم!

Scrum هو مجرد منهجية أخرى من منهجيات الرشيقة.

هناك أطنان من منهجيات رشيقة أخرى، مثل كانبان , العجاف والبرمجة القصوى (XP)، والمزيد!

أفضل جزء في كل منهجية هو أنه يمكنك الجمع بينها لجعلها أكثر فعالية. على سبيل المثال، يمكنك الجمع بين Scrum و Kanban لإنشاء منهجية أكثر انسيابية سير عمل تطوير البرمجيات الرشيقة .

ما هو الفرق بين Scrum و Agile؟

فرق Scrum بشكل عام أصغر وأكثر خبرة من فرق Agile. بالإضافة إلى ذلك، تميل هذه الفرق إلى أن تكون أكثر اكتفاءً ذاتيًا مع تولي مدير Scrum Master دورًا تدريبيًا بدلاً من دور مدير المشروع الموثوق.

لإلقاء نظرة أكثر تفصيلاً على Scrum مقابل Agile, انقر هنا هي القائمة الكاملة لعناصر العمل التي تحتاج إلى إكمالها في المشروع. إنها في الأساس قائمة مرجعية لما يجب على فريقك الافتراضي بأكمله القيام به. نظرًا لأنه يتعين عليك دمج ملاحظات العملاء بانتظام، يجب تحديث وتعديل كل عنصر من عناصر تراكم المنتجات باستمرار.

ملاحظة: عناصرالمنتج المتراكمةعندالمنتجالمتراكمةعادةً ما يتم عرضها كـ قصصالمستخدمين. _قصصالمستخدمين هي وصف لـميزاتالمنتجمن وجهة نظر العميل. و قصةالمستخدم تضمن أن يقوم المطورون بتطوير العناصر المتراكمة مع وضع منظور المستخدم في الاعتبار

طباعة الأعمال المتراكمة: أ تراكم الأعمال المتراكمة هي قائمة بـ كل عنصر من عناصر تراكم المنتجات التي سيحاول فريقك بأكمله القيام بها في سباق سريع معين.

أ تراكم الأعمال المتراكمة هي قائمة بـ كل عنصر من عناصر تراكم المنتجات التي سيحاول فريقك بأكمله القيام بها في سباق سريع معين. الزيادة: الزيادة هي المنتج النهائي القابل للاستخدام الذي يتم إصداره بعد كل سباق سريع. إنها في الأساس نواتج العدو السريع في إطار عمل سكروم.

B. ما هي أدوار سكروم ?

هناك ثلاثة أدوار فردية مشتركة بين كل من فريق سكروم :

مالك المنتجسكرم ماستر ، يوصى بأن يخضع جميع المدراء لـ _ تدريب سكروم_ ليصبحوا معتمدين سكروم ماستر_ من منظمة مثل PMI أو __Scrum.org أو _Scrum Alliance.

3. من هو فريق التطوير؟

أعضاء فريق تطوير البرمجيات الذين يعملون بنشاط في مشروع سكروم. هم المسؤولون عن تسليم البرنامج العامل في نهاية سباق السرعة الحالي. يتراوح متوسط حجم فريق التطوير بين 3-7 أعضاء.

ملاحظة: فريق سكروم هو فريق متعدد الوظائف ، مما يعني أنه يضم أعضاء الفريق ذوي المهارات المتخصصة مثل الترميز والتصميم وكتابة الإعلانات ومراقبة الجودة، إلخ.

لذلك في حين أن Scrum سيحول فريق التطوير الخاص بك إلى فريق من الدرجة الأولى، إلا أنه للأسف لا يوجد مكان لـ B.A Baracus!

ج. ما هي أحداث سكروم الخمسة؟

يحتوي سكروم على مجموعة من الأحداث المتكررة أو مراسم سكروم التي تدعم إطار عمل ومنهجية أجايل. وهي:

سبرينتاجتماع التخطيط السريع _كونها قادرة على التكيف مع هذه التغييرات أيضًا؟

لحسن الحظ، تقدم لك أداة ClickUp طرق عرض متعددة للتكيف مع سير عمل فريقك Scrum بدلاً من ذلك.

إليك نظرة مفصلة على طرق العرض هذه:

A. طرق عرض المهام المطلوبة يحتوي ClickUp على طريقتين لعرض المهام المطلوبة للتعامل مع اثنين من أكثر أساليب إدارة المشاريع شيوعًا:

عرض القائمة إذا كانت فرق Scrum الخاصة بك مثل نمط GTD قوائم المهام، فهذا هو العرض المناسب لهم. هنا، يتم سرد المهام المعقدة في قائمة مرجعية يمكن التحقق منها أثناء تقدمك.

إنها طريقة العرض المثالية لتتبع قوائم سبرينت للمهام المتعددة أثناء جلسة تخطيط سبرينت أو جلسة تخطيط الإصدار. نظرًا لأن كل مهمة مدرجة واحدة تلو الأخرى، يمكنك معالجة كل مهمة بسرعة بالتتابع.

هذه القوائم منقذة حقًا، خاصةً خلال وقت الأزمات!

عرض اللوحة إذا كنت تريد الجمع بين سكروم وكانبان فهذا هو العرض المناسب لك. ومع ذلك، تعد لوحة المهام هذه رائعة أيضًا إذا كنت تريد فقط بعض وظائف كانبان في لوحة سكروم .

هنا، يتم وضع مهامك على لوحة كانبان حيث يمكنك سحبها وإفلاتها لإجراء تعديلات سريعة.

باستخدام لوحة المهام هذه، يمكنك تحسين رؤية المشروع، حيث يمكن لأعضاء فريقك معرفة المسؤول عن مهام محددة في جميع الأوقات.

B. عرض الصندوق _ألا تكره أن تكون الشخص الذي يزعج الناس بشأن ما يعملون عليه؟

تُعد طريقة العرض المربع رائعة للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لمهام فريقك لأنها مرتبة حسب المُعيَّن.

يمكن لمالك المنتج ومدير المشروع استخدام طريقة العرض هذه لتتبع من يعمل على ماذا بسهولة، تمامًا مثل لوحة المهام.

C. عرض التقويم هل تريد حقًا أن تتحمل ألم الاضطرار إلى إعادة كتابة جميع مهامك المعقدة في تقويم فعلي؟

تعد طريقة عرض التقويم Calendar View الخاصة بـ ClickUp رائعة لاتخاذ القرارات التعاونية. يمكن أن يساعد مالك المنتج ومدير المشروع في تخطيط مهام سبرينت الخاصة بهم. إنها أيضًا طريقة مفيدة لتحديد متى ستتمكن من إضافة عناصر متراكمة إلى سباق سبرينت Scrum الخاص بك.

لمزيد من المرونة، يمكن لمدير مشروع Agile عرض التقويم الخاص به على النحو التالي:

الأيام: عرض جميع المهام المجدولة لتاريخ معين

عرض جميع المهام المجدولة لتاريخ معين 4 أيام: عرض جدول مهامك على مدى فترة أربعة أيام متجددة

عرض جدول مهامك على مدى فترة أربعة أيام متجددة أسبوعي: عرض جدول مهامك الأسبوعي

عرض جدول مهامك الأسبوعي شهريًا: عرض خارطة طريق مشروعك على أساس شهري

D. أنا الوضع أخيرًا، شاهد كل الأعمال التي تخصك فقط!

يعد وضعي أنا في ClickUp الطريقة المثلى لتتبع المهام والتعليقات والقوائم المخصصة لك فقط فقط. بهذه الطريقة، لن تشتت انتباهك مهام أعضاء الفريق الآخرين ويمكنك التركيز بشكل أفضل.

2. قوائم السباقات لتتبع سباقات السرعة الخاصة بك بسهولة

نظرًا لأن Scrum وتطوير البرمجيات الرشيقة يدوران حول سباقات السرعة، فإن برنامج مجاني لإدارة المشاريع يحتاج إلى تنسيقها بفعالية.

يمكن لـ ClickUp إنشاء قوائم سبرينت لتقسيم التسليمات لكل سباق سكرم. نظرًا لأن هذه هي في الأساس قوائم مراجعة، يمكنك التحقق منها بسرعة أثناء تقدمك.

يمكن لمالك المنتج الخاص بك حتى إضافة نقاط قصة Scrum إلى كل قائمة لتحديد المدة التي ستستغرقها لإنجاز كل عنصر من عناصر المنتج المتراكمة.

نظرًا لأنها سهلة القراءة والاستخدام، فإن مدرب رشيق يمكن استخدامه بسهولة لتدريب فرق متعددة للتعامل مع إدارة مشروع Scrum.

3. لوحات المعلومات الرشيقة للحصول على لمحات عامة مرئية لمشاريعك البرمجية

فرق سكروم مثل أبطال الفورمولا 1!

لذا ألا يجب أن يكون لديهم لوحات تحكم رائعة كما هو الحال في سيارات الفورمولا 1؟

يمنحك ClickUp لوحات تحكم رائعة للحصول على لمحات عامة مفصلة عن تقدم مشروعك.

_لماذا تحتاج إلى لمحات عامة مرئية؟

ما الذي تفضله:

_البحث في أعمدة ضخمة من البيانات في جدول بيانات، أم الرسوم البيانية التفصيلية التي ترسم بدقة تقدمك مع مرور الوقت؟

إليك كيف تساعد لوحات معلومات ClickUp في إدارة مشروع Scrum:

A. مخططات السرعة يساعدك مخطط السرعة في ClickUp على تتبع معدل إنجاز مهامك.

يتم تقسيم جميع مهامك إلى فترات نصف أسبوعية أو أسبوعية، ويتم عرض متوسط سرعتها هنا. يمكن لـ ClickUp أيضًا تجميع بيانات قائمة سبرينت تلقائيًا لتسهيل إضافتها.

وهي مفيدة أثناء اجتماع التخطيط للسباق السريع لأنها تتنبأ بشكل أساسي بحجم العمل الذي يمكن لفريقك إنجازه في السباق التالي.

B. الرسم البياني التنازلي تستخدم الفرق مخططًا بيانيًا تنازليًا للإصدار والسباق السريع لتتبع أداء فريقهم الرشيق مقابل خط مستهدف. كما يسلط المخطط البياني التنازلي في ClickUp الضوء على كمية العمل المعلقة

يسلط المخطط البياني التنازلي للإصدار الضوء على مقاييس مختلفة مثل:

التقدم المستهدف: وتيرة إنجاز المهام المثالية للوصول إلى الزيادة الخاصة بك

وتيرة إنجاز المهام المثالية للوصول إلى الزيادة الخاصة بك التقدم المتوقع: معدل التقدم الحالي لفريقك بناءً على المهام المكتملة

معدل التقدم الحالي لفريقك بناءً على المهام المكتملة نشط: العدد الحالي للمهام المنجزة

C. مخططات الاحتراق مخططات الاستهلاك تبرز مقدار العمل الذي أنجزه فريق تطوير البرمجيات لديك بالفعل.

وبهذه الطريقة، يمكن لمديري المشاريع الرجوع إلى هذا المخطط خلال "سكروم" اليومي لتحفيز فريقهم على الانتهاء بسرعة، خاصةً خلال وقت الأزمات.

D. مخططات التدفق التراكمي تبرز مخططات التدفق التراكمي مخططات التدفق التراكمي الخاصة ب ClickUp تقدم المهام على أطر زمنية متعددة.

يتم تقسيم مهامك إلى ألوان مختلفة بناءً على حالتها الحالية. يساعدك هذا على تحديد الاختناقات بسرعة والتدخل لحلها.

4. الحالات المخصصة لإدارة مراحل المهام المختلفة

تذكر أن منهجية سكروم ليست مناسبة فقط لتطوير المنتج.

فالكثير من الفرق الأخرى تستخدمها أيضاً!

وبينما تظل منهجية سكروم هي نفسها إلى حد كبير، فإن لكل فريق ومشروع احتياجاته الخاصة ومراحل المشروع.

على سبيل المثال، تختلف مراحل المشروع في عملية تطوير البرمجيات عن مراحل المشروع التسويقي كثيراً، ألا توافقني الرأي؟ فمشاريع البرمجيات لها مرحلة "التحقق من الجودة"، وهو أمر غير مألوف في معظم أقسام التسويق.

لهذا السبب يجب أن يكون برنامج إدارة المشروع الخاص بك قادرًا على إنشاء حالات مخصصة لكل مشروع.

وهو بالضبط ما يفعله ClickUp..

_كما قلنا، نحن لسنا نازيين في الحساء!

تحقق من عرض هذه اللوحة لمشروع تسويقي.

_كم عدد المرات التي تسقط فيها المهام من خلال الشقوق؟

خاصة عندما تترك تعليقًا في أداة المشروع الخاص بك، ولكن الجميع ينسى - حتى يحين وقت العرض.

هذه المشكلة تنتهي اليوم!

نظرًا لأن طريقة Scrum تتمحور حول أوقات الاستجابة السريعة، يجب أن يكون تواصلك سريعًا أيضًا.

لا يمكنك الانتظار لساعات حتى يتخذ فريقك إجراءً بشأن ملاحظاتك، أليس كذلك؟

مع ClickUp، لن تكون هذه مشكلة!

يتيح لك ClickUp التعليقات المعينة تحويل التعليقات إلى مهام وتعيينها إلى أحد أعضاء الفريق. سيقوم ClickUp بعد ذلك بإخطارهم بهذه التعليقات، وستظهر حتى في إشعاراتهم و الصفحة الرئيسية . بمجرد الانتهاء من المهمة، يمكنهم حتى وضع علامة على التعليق على أنه تم حلها لتجنب المتابعات غير الضرورية!

_رائع جداً، أليس كذلك؟

ومع ذلك، هذه ليست كل ميزات ClickUp.

فأنت تحصل على الكثير من الميزات الإضافية لإدارة المشاريع بنجاح:

الأهداف :: إنشاء أهداف الفريق وتقسيمها إلى أهداف لكل مشروع رشيق

الأولويات : يساعدك في تحديد أولويات المهام العاجلة وإنشاء قائمة بأولويات العناصر

يساعدك في تحديد أولويات المهام العاجلة وإنشاء قائمة بأولويات العناصر مخططات جانت : لتخطيط تقدم المشروع بسرعة

لتخطيط تقدم المشروع بسرعة التبعيات : قم دائمًا بمعالجة مهامك بالترتيب الصحيح وفقًا لـ خطة المشروع التقارير التفصيلية : اعرض أداء فريقك في الاجتماعات الاستعراضية للسباق السريع

قم دائمًا بمعالجة مهامك بالترتيب الصحيح وفقًا لـ خطة المشروع حقوق وصول مخصصة : لإشراك العملاء وأصحاب المصلحة في مساحة مشروعك

لإشراك العملاء وأصحاب المصلحة في مساحة مشروعك تطبيقات جوال قوية لنظامي iOS و Android : لإدارة عملك أثناء تنقلك

خاتمة

قد تبدو إدارة مشروع Scrum شاقة، ولكن مع البرنامج المناسب، لا يجب أن تكون كذلك!

يمكن أن يساعدك على زيادة إنتاجيتك على الفور وبناء منتجات معقدة بسهولة. وبما أنك تريد إدارة مشاريع البرمجيات باستخدام الأداة الأكثر فعالية المتاحة, فقد حان الوقت للاشتراك في ClickUp. يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة أهداف فريقك الرشيق ومراسم سكروم ومجالس سكروم وعناصر تراكم المنتجات!