فهم الاختلافات بين أجايل وسكروم

هل تريد التعرف على الاختلافات بين أجايل وسكروم_؟

في حين أن أجايل وسكروم هما طريقتان متشابهتان للغاية في إدارة المشاريع، إلا أنهما ليستا متماثلتين.

تميل فرق Scrum إلى أن تكون أصغر وأكثر خبرة من فرق Agile. كما أنها أكثر اكتفاءً ذاتيًا وتتطلب قيادة عملية أقل. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل Scrum مناسبًا لمهام البرمجيات المعقدة بينما Agile أكثر ملاءمة لمشاريع التطوير العامة.

_لكن لا تقلق، فهما لا يزالان متشابهين إلى حد كبير

نوعًا ما مثل المنتقمون ورابطة العدالة. كلاهما فريد من نوعه بشكل واضح بطريقته الخاصة، ولكن لهما نفس الهدف والغرض الشامل.

في هذا المقال، سنقدم لك نظرة متعمقة على ماهية كل منهما، وكيف يختلفان عن بعضهما البعض، ومن هم الأنسب لهما. سنقوم أيضًا بتسليط الضوء على أداة مفيدة ستساعدك على التعامل مع جميع مشاريعك الرشيقة و مشاريع سكروم!

لنبدأ!

ما هي إدارة المشاريع الرشيقة؟

الإدارة الرشيقة للمشاريع هي نهج تدريجي وتكراري لإدارة المشاريع يقسم المشروع الكبير إلى دورات تطوير أصغر.

تُعرف هذه الدورات، المعروفة باسم "المخططات"، ثم يتم تعيينها إلى دورات تطوير مختلفة ومكتفية ذاتيًا فرق رشيقة لزيادة السرعة والكفاءة

نظرًا لأنك تقوم بتقسيم مشروعك إلى أجزاء صغيرة، يمكنك بسهولة دمج ملاحظات العملاء وأصحاب المصلحة في نهاية كل سباق سريع. من خلال هذا التحسين المستمر والنهج التدريجي، فإنك تضمن أن تقدم لهم المنتج النهائي الذي يلبي احتياجاتهم تمامًا.

فكر في الأمر على النحو التالي:

ما الذي تعتقد أنه سيكون نهجًا أفضل للمنتقمون؟

محاربة كل الأشرار دفعة واحدة؟ أم محاولة هزيمتهم واحدًا تلو الآخر؟

من المؤكد أنهم سيختارون الخيار الثاني، خاصةً وأن فيلم Infinity War تضمن النهج الأول ولم ينتهِ الأمر على خير..

وبالمثل، مع Agile، أنت لا تحاول كل شيء دفعة واحدة. أنت تقسم الأشياء لجعلها أكثر قابلية للإدارة وسهلة التنفيذ.

_هذا كان مجرد ملخص سريع عن ماهية الأجايلية، إذا أردت أن تتعرف عليها بالتفصيل، راجع موقعنا دليل شامل عن الأجايل .

كيف تعمل سباقات السرعة الرشيقة؟

من خلال سباقات السرعة، يمكنك تقسيم مشروعك إلى أجزاء صغيرة لدمج ملاحظات العملاء والمستخدمين النهائيين في كل خطوة من خطوات تطوير مشروعك.

إليك مثال على ذلك:

لنفترض أنك تقوم بتطوير تطبيق.

في عملية تطوير البرمجيات الرشيقة، يمكنك التركيز على تطوير ميزة جديدة (قصة مستخدم) مع كل سباق سريع حالي. وبمجرد أن يكمل فريقك كل ميزة (سبرينت)، يمكنك أن تطلب من عملائك تجربة التطبيق وإعطائك ملاحظات مفصلة حول ما يعجبهم وما لا يعجبهم.

وبمجرد أن يدمج فريقك مدخلاتهم، يمكنهم الانتقال إلى العدو السريع التالي وعناصر المنتج المتراكمة.

تريد معرفة المزيد عن

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/agile/agile-software-development/ تطوير البرمجيات الرشيقة %/%href/_

?

### لماذا تعتبر الرشيقة أفضل من النماذج التقليدية لإدارة المشاريع مثل طريقة الشلال؟

إن طريقة الشلال هي على الأرجح الأكثر شيوعًا منهجية إدارة المشروع اليوم. في منهجية الشلال، يكون العميل جزءًا فقط من العملية في البداية والنهاية: لا توجد مساحة للتغذية الراجعة المستمرة.

وعلى الرغم من أن نموذج الشلال رائع لبعض المشاريع ويسمح لك بالعمل دون انقطاع، إلا أنه نهج جامد ولا يتكيف مع متطلبات العميل المتغيرة. أنت عالق بافتراضات حول ما يريده عملاؤك و تأمل أن يعجبهم ما قمت بتطويره بعد أشهر من العمل الشاق.

نحن لا نعرف عنك، لكننا نفضل عدم المخاطرة بأشهر من العمل على أساس الأمل فقط!

هذا لا يحدث في التطوير الرشيق.

مع المشاركة النشطة للعملاء والمستخدمين في عملية التطوير، فأنت لا تفترض ما يريدونه. بدلاً من ذلك، أنت تتأكد من أنك تعرف ما يريدونه من خلال سؤالهم مباشرةً. وبهذه الطريقة، سيكون منتجك النهائي قد تم بناؤه بناءً على مدخلاتهم!

ألقِ نظرة متعمقة على المنتج النهائي *النموذج الرشيق مقابل النموذج الشلالي.*

ما هو البيان الرشيق؟

لفهم النهج الرشيق بشكل أفضل، تحتاج إلى فهم ما هو البيان الرشيق.

بيان أجايل هو ملخص سريع لما تمثله منهجية مشروع أجايل وما هي مبادئها التوجيهية.

فيما يلي ملخص سريع لمبادئ إطار عمل أجايل الـ 12:

مبادئ أجايل لإرضاء العميل : يجب أن يكون العميل دائمًا أولويتك. احتضن احتياجاتهم المتغيرة وتعليقاتهم المستمرة لتقديم منتج عالي الجودة يرضيهم

: يجب أن يكون العميل دائمًا أولويتك. احتضن احتياجاتهم المتغيرة وتعليقاتهم المستمرة لتقديم منتج عالي الجودة يرضيهم مبادئ أجايل للجودة : المقياس الرئيسي لنجاحك هو رضا عميلك. يتم تحقيق ذلك من خلال عملية تطوير مستدامة تعتمد على الجودة

: المقياس الرئيسي لنجاحك هو رضا عميلك. يتم تحقيق ذلك من خلال عملية تطوير مستدامة تعتمد على الجودة مبادئ أجايل مبادئ العمل الجماعي : يجب أن يكون أعضاء الفريق مشاركين ومتحمسين دائماً. يجب عليك تمكين فريقك، ومعاملتهم كأفراد ومنحهم الأدوات والبيئة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح

: يجب أن يكون أعضاء الفريق مشاركين ومتحمسين دائماً. يجب عليك تمكين فريقك، ومعاملتهم كأفراد ومنحهم الأدوات والبيئة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح أجايلمبادئ إدارة المشاريع :: حافظ على بساطة عمليات التطوير الرشيقة التكرارية وقم بتقييمها بشكل منتظم. قم بإزالة أي خطوات غير ضرورية لتسريع الأمور وتحسين العملية بأكملها

هل أجايل فقط لتطوير البرمجيات؟

بدأ نهج أجايل كمنهجية لإدارة المشاريع التي تركز على البرمجيات.

ومع ذلك، هناك الكثير من الإصدارات المختلفة من أجايل بناءً على بيان أجايل.

في حين أن بعض أطر العمل مثل البرمجة القصوى لا تزال تستخدم ممارسات أجايل التي تركز على تقديم برمجيات عاملة، إلا أن أجايل أكثر من مجرد منهجية تطوير برمجيات.

يمكن أن تساعدك منهجية أجايل على تبسيط أي نوع من المشاريع إلى حد كبير !

ما هي إدارة مشروع سكرم؟ إدارة مشروع سكروم هو نهج حديث لإدارة المشاريع يقسم مشروعك إلى أجزاء أصغر يتم العمل عليها في فترة قصيرة تتراوح بين 2-4 أسابيع.

كل دورة من هذه الدورات تسمى سباقات السرعة وتتيح لك دمج ملاحظات العملاء بسهولة وإجراء التغييرات اللازمة بسرعة.

تبدو مشابهة لـ الإدارة الرشيقة_؟

مشابه جداً تقريباً، أليس كذلك؟

وكأنها نسخة منه:

حسناً، هذا لأنهما متشابهان بشكل وثيق..

ما المقصود بـ Scrum في Agile؟

تعتمد عملية سكروم على منهجية التطوير الرشيقة وتتبنى منهجها القائم على العدو السريع لتطوير المنتج.

ومع ذلك، فإن إطار عمل Scrum يأخذ نهج التطوير التكراري خطوة إلى الأمام باستخدام متعدد الوظائف و فرق التنظيم الذاتي.

لإلقاء نظرة مفصلة على Scrum، إليك دليل سكروم الشامل .

هل Scrum جزء من Agile؟

نعم، Scrum هو نهج إداري يعد جزءًا من عائلة Agile.

عند المقارنة بين أجايل وسكروم، من المهم ملاحظة أن عملية سكروم هي جزء من أجايل منهجية أجايل. في حين أن نهج أجايل هو منهجية شائعة لإدارة المشاريع في حد ذاته، إلا أنه أيضًا مفهوم أوسع نطاقًا.

لهذا السبب لديك منهجيات مشاريع متعددة تستند إلى منهجية الرشيقة، مثل Scrum وExxtreme Programming وKanban.

مثل الرجال إكس.

لقد بدأوا الأمور وبدأوا سلسلة كاملة من أفلام الأبطال الخارقين المختلفة التي استخدمت نفس الصيغة!

ما هي منهجيةكانبان_ ؟

منهجية كانبان هي منهجية تطوير حيث يتم وضع المهام الخاصة بك على طريقة تفاعلية لوحة كانبان التي تستخدم في الغالب لتطوير المنتجات. في إعداد Kanban هذا، يمكنك تحريك الأشياء بسرعة وتصور التقدم المحرز بسهولة.

_تعرف على الـ

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/kanban-project-management// منهجيةكانبان. ***% وفي حال كنت مهتمًا بمنهجيات Agile الأخرى، انظر إلى أدلة يساعد مديري المشاريع على تخطيط وإدارة جدول أعمالهم بسرعة. يمكنهم التحقق من جميع مهامهم القادمة والاستعداد لها بسرعة.

استخدام هذا العرض مع Agile وفرق Scrum:%

استخدم طريقة العرض هذه لأحداث Scrum مثل تخطيط السبرينت واستعراض السبرينت لمواكبة المهام القادمة. يمكنك أيضًا استخدامه لمعرفة متى يمكنك البدء في إضافة عناصر من تراكمات منتجك ومتى يمكنك التخطيط لحفلات مكتبك!

نظرًا لأن منهجية Agile تدور حول التغيير والتكيف، يمكن للمدير حتى التبديل بين طرق عرض التقويم.

يمكن للمدراء عرض التقويم الخاص بهم على النحو التالي:

الأيام: للتحقق من المهام المجدولة في تاريخ معين

للتحقق من المهام المجدولة في تاريخ معين أربعة أيام: لعرض المهام على مدى أربعة أيام

لعرض المهام على مدى أربعة أيام أسبوعي: للتحقق من جدول سباقات سكرم الأسبوعية

للتحقق من جدول سباقات سكرم الأسبوعية شهريًا: لمعرفة كيف تبدو خارطة طريق مشروع سكرم الخاص بك للشهر المقبل

د. وضعي

كليك أب "أنا" يسلط الوضع الخاص بي الضوء حصريًا على التعليقات والمهام الفرعية وقوائم المهام التي تم تعيينها لك. وبهذه الطريقة تقلل من المشتتات، مما يساعدك على التركيز بشكل أفضل على مهمتك التالية.

يبدو أن هناك من يرغب في هذا العرض

2. استمر في متابعة سباقات السرعة الرشيقة الخاصة بك مع قوائم السبرينت

لإدارة عملية Agile الخاصة بك، ستحتاج إلى قوائم العدو السريع، أليس كذلك؟

إليك كيفية القيام بذلك في ClickUp:

يمكن لـ ClickUp إضافة قوائم مراجعة لجميع مشاريعك ومهامك ومهامك الفرعية لإنشاء قوائم سريعة تقسم المنتجات القابلة للتسليم لامتداد.

كل ما عليك فعله هو التحقق من العناصر من هذه القوائم أثناء انتقالك إلى السباق التالي.

يمكنك حتى إضافة نقاط سكروم إلى كل قائمة من هذه القوائم لمعالجة عنصر تراكم المنتج بسرعة. نظرًا لأن قوائم ClickUp سهلة الفهم، فهي أيضًا الطريقة المثالية لمدرب Agile لشرح أي مبدأ أساسي لفريقه!

يمكن لمسؤولي Scrum أيضًا استخدام قوائم المراجعة هذه كمراجع في اجتماعات التخطيط للسباق السريع واجتماعات الاستعداد مع فرقهم.

3. تصور إدارة مشروع أجايل سكروم الخاص بك مع لوحات معلومات أجايل لوحات المعلومات الخاصة بـ ClickUp مثالية للحصول على لمحات عامة عالية المستوى لمهام التطوير الرشيقة والسكروم الخاصة بك. يمكنك أيضًا إضافة قوائم ومهام العدو السريع الخاصة بك إلى هذا الإطار المرئي لتتبع عملك الجاري.

_ولا تقلل من أهمية الإشارات المرئية!

هل يمكنك أن تتخيل أن الأبطال الخارقين يتمتعون بالشعبية التي يتمتعون بها الآن، إذا كانوا جميعًا مستندين إلى روايات من 1000 صفحة، بدلاً من الكتب المصورة؟

إليك نظرة فاحصة على الأشياء المختلفة التي يمكنك تتبعها:

أ. مخططات السرعة

من خلال مخطط السرعة الخاص بـ ClickUp، يمكنك معرفة معدل إنجاز مهامك بسرعة. فهي تقسم مهامك إلى فترات أسبوعية أو نصف أسبوعية مع عرض متوسط سرعتها هنا.

إنها طريقة جيدة لمعرفة ما يمكن لفريقك القيام به في إطار زمني معين. وهذا يضمن لك عدم قضم أكثر مما يمكنك مضغه، وهو ما تميل معظم فرق الأبطال الخارقين إلى القيام به، للأسف.

لذا نعم، لا تكن فريق أبطال خارقين.

كن أكثر ذكاءً.

كن فريقاً رشيقاً.

لمعرفة المزيد عن

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/velocity-chart// مخططات السرعة ***% ! :: تعيين أولويات المهام من نطاق يتراوح بين الأولوية الدنيا والأولوية العليا

التبعيات :: محاولة المهام الفردية بالتسلسل الصحيح

أهداف النقر : معالجة كل هدف من أهداف العدو السريع بسهولة من خلال تقسيمها إلى أهداف أصغر

النبض: تعرف على أكثر ما يركز عليه فريق كانبان الخاص بك في الوقت الحالي

المستندات: قم بإنشاء خطة المشروع أو قواعد المعرفة التفصيلية بسهولة

الملفات التعريفية: تعرف على مهام جميع أدوار فريق سكروم الخاص بك

قوائم تدقيق المهام :: إدارة الأعمال المتراكمة في سباقك السريع باستخدام قوائم المهام البسيطة

اكتشاف التعاون : اعرف متى يعمل شخص ما على نفس المهمة التي تعمل عليها

الإبلاغ عن الفريق : تتبع الأداء في الوقت الفعلي ل عن بُعد أو فريق Scrum الداخلي وتحليل التقارير خلال اجتماعات Scrum اليومية أو مراجعة العدو السريع أو اجتماعات مراجعة العدو السريع أو الاجتماعات الاسترجاعية

تتبع الوقت الأصلي : تتبع الوقت الذي تستغرقه مشاريع Agile Scrum والمهام الفردية الخاصة بك

صندوق الوارد: تفصيل كامل لمهامك السابقة والحالية والقادمة

الخرائط الذهنية: قم بإنشاء خرائط ذهنية مجانية لتنظيم أفكار مشروعك بشكل مرئي

خاتمة

في حين أن كل من Agile و Scrum كلاهما طريقتان مفيدتان جدًا لإدارة المشاريع، إلا أنهما يختلفان قليلاً.

يعود الاختيار الصحيح بين Scrum و Agile إلى مشروعك وفريقك وأسلوب إدارتك.

ومع ذلك، بغض النظر عن نهج الإدارة الذي تختاره، ستحتاج إلى أداة لإدارة المشروع للتعامل مع أنشطتك.

هذا هو السبب في أن ClickUp، الذي تم تصميمه لفرق Agile و Scrum، هو الأداة المثالية لك!

فهي تحتوي على كل ما تحتاجه، فلماذا لا اشترك اليوم وانطلق من خلال مشاريعك بنفس موثوقية أبطالك الخارقين المفضلين الذين يتغلبون على الأشرار!