كيفية إنشاء لوحة سكروم رشيقة لإدارة المشاريع (مع أمثلة)

تبدو لوحة سكروم ممتعة مثل لعبة لوحية تلعبها مع أصدقائك.

الفرق الوحيد؟ بدلاً من الأصدقاء، لديك زملاء. وبدلاً من لعبة اللوح، لديك أداة تحول التعاون والعمل الجماعي إلى عملية ممتعة.

تساعدك لوحات سكروم على إدارة الفريق المهام بشكل أفضل ويمكن أن تكون نقطة انطلاق للتعاون المثمر، خاصةً في المشاريع الرشيقة.

ولكن ما هي؟ ومن يستخدمها؟ ولماذا هي رائعة في مساعدتك إنجاز المهام بسرعة؟

سنتحدث عن كل هذا وأكثر في هذه التدوينة.

المكافأة: احصل على أداة جديدة تحول لوحة سكروم الأساسية إلى محفز إنتاجي لفريقك بأكمله! 🤫

ما هي لوحة سكروم؟

لوحة سكروم هي قائمة مهام مرئية تُستخدم لإدارة ومراقبة المهام في سباق سريع مستمر. وتتكون من أعمدة تمثل المراحل المختلفة لسير العمل (على سبيل المثال: المهام، قيد التنفيذ، مكتمل). يحتوي كل عمود على صفوف تمثل المهام الفردية أو عناصر العمل. يتم تقسيم المهام إلى أجزاء صغيرة يمكن التحكم فيها ونقلها عبر اللوحة من اليسار إلى اليمين لإظهار التقدم المحرز.

تستخدم الفرق لوحات سكروم في التخطيط للسباق السريع اجتماعات لملء المهام للسباق القادم. كما يقومون بتحديث اللوحة يوميًا في اجتماعات الاستعداد لإظهار العمل المنجز

من خلال عرض متزامن لجميع المهام في صفحة واحدة، فإن مدير لوحة سكروم تصور كيفية سير المهام، وتصفية المهام المتراكمة، إن وجدت، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في الوقت الفعلي للالتزام بالمواعيد النهائية للمشروع.

هذا يساعد سكروم مدراء الفرق تحديث التقدم المحرز وإبقاء الجميع منتجين وخاضعين للمساءلة وعلى المسار الصحيح مع أهداف المشروع .

لوحات سكروم متعددة الاستخدامات للغاية. يمكن تخصيصها لتناسب متطلبات كل مشروع. ولكن لتطوير لوحة Scrum مصممة خصيصًا لفريقك بالكامل، ستحتاج إلى الإلمام بالأساسيات المطلقة لإطار عمل Scrum!

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## شرح الجوانب الأساسية لإطار عمل سكروم

يساعد إطار عمل سكروم الفرق على تقديم برمجيات العمل بشكل تكراري وتدريجي، مع التركيز على المرونة والشفافية والتحسين المستمر. خفيف الوزن ولكنه قوي، وهو شائع بشكل خاص لإدارة المشاريع المعقدة.

قد تبدو المصطلحات صعبة، خاصةً إذا كنت جديدًا على Scrum. ولكن، لقد حاولنا أن نشرح لك ما يلي مصطلحات سكروم الرشيقة هنا لمساعدتك على إنجاز المزيد في وقت أقل. 💁

1. مبادئ فريق سكروم

قيم معينة تحدد فريق سكروم النجاح لكل مشروع.

التصور: يجب أن تمثل لوحة Scrum كل مرحلة من مراحل سير العمل والتقدم المحرز في كل مهمة باستخدام الأعمدة والبطاقات والإشارات المرئية

الشفافية والتركيز: يجب أن يفهم جميع أعضاء الفريق بسهولة تدفق المشروع الكلي وأولويات المهام

يجب أن يفهم جميع أعضاء الفريق بسهولة تدفق المشروع الكلي وأولويات المهام التكرار والقدرة على التكيّف: يجب أن تدعم اللوحة العمل القائم على السرعة ويمكن تعديلها بسهولة بناءً على التحديثات والملاحظات اليومية

يجب أن تدعم اللوحة العمل القائم على السرعة ويمكن تعديلها بسهولة بناءً على التحديثات والملاحظات اليومية تعاون الفريق وملكيته: يجب أن يشجع التصميم التنظيم الذاتي وملكية المهام والتعاون في حل المشاكل بين أعضاء الفريق

يجب أن يشجع التصميم التنظيم الذاتي وملكية المهام والتعاون في حل المشاكل بين أعضاء الفريق المقاييس والوضوح: يجب أن تكون المعلومات الأساسية مثل أهداف السباق والأيام المتبقية والمسؤوليات الفردية مرئية بسهولة

2. سباقات السرعة

العدو السريع هو سباق تتابع أكثر منه سباق 100 متر! يتلقى كل فريق فرعي "العصا" (هدف السباق)، ويعمل معًا لإكمال مرحلة (مهام)، ويسلم نتيجة مصقولة (زيادة) في النهاية. يساهم كل سباق سريع في نهاية المطاف في الرحلة الأكبر (هدف المشروع).

تُعد سباقات السرعة ضرورية للحفاظ على خفة الحركة والاستجابة التي تحدد إطار عمل Scrum.

فهي تقسم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها، وتتيح التسليم السريع، وتعزز التعلم والتحسين المستمر.

وكما هو الحال في إطار عمل Scrum، فإن للسباقات السريعة مصطلحات خاصة بها:

المدة الثابتة: عادةً ما تكون من أسبوع إلى أربعة أسابيع، وتساعد فترة السباق القصيرة في الحفاظ على التركيز وتمنع المشروع من التحول إلى عائق

عادةً ما تكون من أسبوع إلى أربعة أسابيع، وتساعد فترة السباق القصيرة في الحفاظ على التركيز وتمنع المشروع من التحول إلى عائق الأحداث المقيّدة بوقت محدد: تساعد الاحتفالات المحددة مثل التخطيط لسباقات السرعة، والوقوف اليومي، ومراجعات السبرنت، والمراجعات بأثر رجعي على توجيه سير العمل وإبقاء الفريق على المسار الصحيح

تساعد الاحتفالات المحددة مثل التخطيط لسباقات السرعة، والوقوف اليومي، ومراجعات السبرنت، والمراجعات بأثر رجعي على توجيه سير العمل وإبقاء الفريق على المسار الصحيح هدف العدو السريع الواحد: هدف واضح يحدد التركيز العام والتوجه العام للسباق السريع

هدف واضح يحدد التركيز العام والتوجه العام للسباق السريع مجموعة من المهام المتراكمة: مجموعة من المهام من تراكمات المنتج تم اختيارها وتحديد حجمها لإكمالها خلال السباق السريع

مجموعة من المهام من تراكمات المنتج تم اختيارها وتحديد حجمها لإكمالها خلال السباق السريع التسليم التدريجي: تحديث تدريجي لمنتج العمل يتم تسليمه في نهاية كل سبرنت، مما يوفر فرصًا مبكرة للتقييم والتغذية الراجعة

قالب تخطيط سبرينت سبرينت كليك أب سبرنت

3. أدوار فريق سكروم

لننظر الآن إلى إدارة فريق سكروم . في حين أن جميع أعضاء الفريق مسؤولون عن المهام الموكلة إليهم، إلا أن البعض يتحمل مسؤولية دفع العملية بأكملها إلى الأمام.

مالك المنتج: أصحاب المصلحة الذين يضعون الرؤية للمنتج من خلال تحديد الأولويات وإدارة الأعمال المتراكمة للمنتج

أصحاب المصلحة الذين يضعون الرؤية للمنتج من خلال تحديد الأولويات وإدارة الأعمال المتراكمة للمنتج سكروم ماستر: يسهل عملية سكرم ويزيل العوائق ويضمن اتباع إطار العمل بفعالية

يسهل عملية سكرم ويزيل العوائق ويضمن اتباع إطار العمل بفعالية فريق التطوير: فريق التنظيم الذاتي المسؤول عن إكمال العمل في كل سباق سريع من خلال أخذ المهام من الأعمال المتراكمة

من يستخدم لوحة سكروم ولماذا؟

تم تطوير لوحات سكروم في الأصل بهدف واحد: جعل عمل فريق تطوير البرمجيات أكثر تنظيماً. لكن لوحات سكروم اليوم هي أداة أكثر تنوعا بكثير مع استخدامات لا حصر لها!

من الضروري استخدام لوحة سكروم للمشاريع المعقدة وسير العمل التكراري. لكنها يمكن أن تساعد أيضًا في الفرق الرشيقة في إطار مجموعة من السيناريوهات - من خلال مساعدتهم على تصور سير العمل وتنسيق العمل.

فرق تطوير البرمجيات

حالة الاستخدام: تتبع التقدم المحرز في مهام التطوير والأخطاء والميزات خلال دورة العدو السريع

تتبع التقدم المحرز في مهام التطوير والأخطاء والميزات خلال دورة العدو السريع لماذا: تعزيز الشفافية والتعاون، والتحديد المبكر للعوائق التي تعترض الطريق، والتركيز على إنجاز أهداف السباق السريع

فرق التسويق

حالة الاستخدام: إدارة مهام الحملة, سير عمل إنشاء المحتوى والأنشطة الترويجية

إدارة مهام الحملة, سير عمل إنشاء المحتوى والأنشطة الترويجية لماذا: نظرة عامة واضحة على تقدم الحملة والتبعيات بين المهام، والتسليم في الوقت المناسب

فرق التصميم

حالة الاستخدام: تتبع عمليات تكرار التصميم والإطارات السلكية والنماذج الأولية وتحسينات تجربة المستخدم

تتبع عمليات تكرار التصميم والإطارات السلكية والنماذج الأولية وتحسينات تجربة المستخدم لماذا: سهولة المواءمة بين المصممين والمطورين، والتحديد المبكر لعوائق التصميم، والتعديلات المرنة بناءً على الملاحظات

فرق المبيعات

حالة الاستخدام: مراقبة أنشطة المبيعات، وتتبع العملاء المحتملين والصفقات، وإدارة الحصص ضمن إطار زمني محدد

مراقبة أنشطة المبيعات، وتتبع العملاء المحتملين والصفقات، وإدارة الحصص ضمن إطار زمني محدد لماذا: عرض شامل لمراحل المبيعات قيد التنفيذ وسهولة تحديد أولويات جهود التوعية لتحقيق الأهداف

فرق الموارد البشرية

حالة الاستخدام: إدارة عمليات التوظيف، وتأهيل الموظفين، ومراجعات الأداء

إدارة عمليات التوظيف، وتأهيل الموظفين، ومراجعات الأداء لماذا: تحسين الكفاءة والشفافية في سير عمل الموارد البشرية، وإنجاز المهام في الوقت المناسب، وصيانة الوثائق بشكل مبسط

فرق إدارة المنتجات

حالة الاستخدام: تتبع تطوير خارطة طريق المنتج وتحديد أولويات الميزات، ومراقبة ملاحظات المستخدمين

تتبع تطوير خارطة طريق المنتج وتحديد أولويات الميزات، ومراقبة ملاحظات المستخدمين لماذا: عرض موحد لتقدم خارطة طريق المنتج، والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة، والتعديلات السهلة بناءً على آراء المستخدمين

فرق العمليات

حالة الاستخدام: صيانة النظام وحل الحوادث وترقيات البنية التحتية

صيانة النظام وحل الحوادث وترقيات البنية التحتية السبب: تعزيز رؤية المهام التشغيلية، وتتبع التبعيات بين المشكلات، وحل المشكلات بسرعة وكفاءة

بغض النظر عن الفريق الذي أنت جزء منه، فإن هذه قوالب سكروم يمكن أن تساعدك على بناء لوحة Scrum المثالية في دقائق وليس ساعات.

أمثلة على لوحة سكروم

في حين أن العديد منا بارعون في استخدام العلامات والأدوات الرقمية، لا يزال البعض يجد أنه من الأسهل شرح المفاهيم باستخدام السجلات المادية.

وبالمثل، لا يزال بإمكانك رسم لوحة سكروم الخاصة بك على لوحة مادية. لكن لوحات Scrum الرقمية أو الافتراضية أسهل في الاستخدام مع الحديث أدوات سكروم .

1. لوحة سكروم المادية

عبر ورقة ذكية يتم إنشاء لوحة Scrum المادية التقليدية باستخدام عناصر مادية مثل السبورة البيضاء والملاحظات اللاصقة والبطاقات وأقلام التحديد.

يمكنك تقسيم لوحة سكروم الخاصة بك إلى ثلاثة أقسام - المهام المعلقة، والعمل قيد التنفيذ، والعمل المنجز. استخدم ملاحظاتك اللاصقة لتعيين المهام ونقلها عبر هذه الأقسام الثلاثة أثناء تقدمك. يمكنك إضافة المزيد من الأقسام مثل الملاحظات والموافقات لجعلها أكثر تفصيلاً.

على الرغم من شعبية لوحات Scrum الرقمية، لا تزال اللوحات المادية تحتل مكانة خاصة للعديد من الفرق. يمكن للتجربة الملموسة لتحريك البطاقات المادية على اللوحة أن تشعرك بمزيد من الرضا وتعزز ملكية المهام. يمكن أن يؤدي الابتعاد عن الشاشات إلى تعزيز الإبداع والمناقشة والتركيز الأعمق داخل الفرق. بالإضافة إلى ذلك، فإن اللوحة المادية سهلة الإعداد ولا تتطلب أي أدوات خاصة أو مهارات تقنية. 🙌

2. لوحة سكروم الافتراضية

لوحة سكروم عبر الإنترنت هي ابن العم الافتراضي للوحة الفعلية التقليدية. وهي تحاكي الأعمدة والبطاقات وسير العمل في لوحة سكروم الفعلية وتسمح للفرق بعرض ومراقبة تقدم المشروع عبر الإنترنت وفي الوقت الفعلي.

وتتمثل المزايا الرئيسية في التعاون عن بُعد في الوقت الفعلي والأتمتة ورؤية البيانات/المقاييس غير الممكنة مع اللوحات الفعلية. ابدأ مع قالب العصف الذهني للعصف الذهني الخاص ب ClickUp's Sprint Retrosint Retrospective !

راجع سباقك السريع ووثق ملاحظاتك باستخدام قالب العصف الذهني الاستعراضي للسباق السريع من ClickUp

كيفية إنشاء لوحة سكروم

هل أنت متحمس لمدى سرعة وسهولة الأمر؟ إنشاء لوحة سكروم لا يختلف عن ذلك. فيما يلي خمس خطوات بسيطة لبناء لوحة سكروم الخاصة بك وتطبيقها تقنيات سكروم الرشيقة ليوم عملك 🤩

الخطوة 1: اختر منصتك

استخدام عرض لوحة ClickUp Board View كلوحة سكروم

قبل إنشاء لوحة سكروم، اختر النظام الأساسي الذي تريد إنشاءه فيه. يجب أن تحتوي المنصة على أدوات وقوالب سكروم مختلفة لتسهيل العملية.

للبدء، يمكنك استخدام عرض لوحة ClickUp كلوحة سكروم على الإنترنت. يمكن لمدير فريق Scrum الخاص بك بسهولة مراقبة المهام وتحريكها إلى الأمام عبر مسار التحويل.

الخطوة 2: ضع قصص المستخدم الخاصة بك

حدد قصة مستخدم واضحة وموجزة. قصة المستخدم هي وصف قصير وبسيط لميزة أو متطلب من منظور المستخدم المقصود. تركز قصة المستخدم المكتوبة بشكل صحيح على ما يحتاج المستخدم أن يفعله المنتج، وليس على المواصفات الفنية للمنتج.

مثال: _ كعميل، أريد أن أكون قادراً على تتبع طلبي في الوقت الحقيقي، بحيث أعرف متى سيصل المنتج

على لوحة Scrum، يمكن لفريق التطوير الخاص بك تقدير المهام الموكلة إليهم والجهد المبذول في تحقيق قصة المستخدم وتقسيمها إلى مهام أصغر. ويمكنهم تنقيح القصة بناءً على الملاحظات المستمرة والمعلومات الجديدة.

الخطوة 3: تعيين المهام

تخصيص طريقة عرض لوحة ClickUp حسب الأقسام

بعد تقسيم كل قصة مستخدم إلى مهام، تصبح كل مهمة جاهزة للتعيين إلى أعضاء الفريق.

طريقة عرض اللوحة المرنة في ClickUp تجعل إدارة المهام داخل أي مشروع في غاية السهولة. يمكنك بسهولة سحب المهام وإسقاطها لتعكس تغييراً في حالتها أو حتى تغيير أولوياتها.

كما يمكنك إضافة أو حذف الأعمدة/مراحل المهام، وتصفية المهام حسب المكلفين، وحفظ الإعدادات المسبقة للوحة للمستقبل، والتحقق من سعة العمل, اكتشاف الاختناقات وتخصيص الموارد للوفاء بالمواعيد النهائية.

الخطوة 4: التعاون مع أعضاء فريقك

قم بمحاذاة أعضاء فريقك على قالب خارطة طريق مشروع ClickUp يمكن لأعضاء الفريق الذين لديهم مهام محددة تتبع المهام والتعاون والعمل في الوقت الفعلي. ClickUp كبرنامج لإدارة المشاريع يمكّنك من التعاون في خرائط الطريق والوثائق، وإدارة اجتماعات تخطيط سباقات السرعة وتتبع المشكلات، ومراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي، وأتمتة سير العمل. تتمركز دورة حياة التطوير بأكملها في مركز عمل متكامل.

البرنامج مدعوم بما يلي ClickUp AI الذي يوفر المزيد من الوقت من خلال توليد الأفكار؛ ومساعدتك في كتابة وثائق متطلبات المنتج (PRDs)، وخرائط الطريق، ومقترحات وملخصات المشاريع، وما إلى ذلك؛ والتتبع السريع للمشاريع. 🙌🏼

الخطوة 5: إنهاء المهام والمراجعة

في نهاية السباق، يعقد Scrum Master مراجعة للسباق لجمع الملاحظات وتنفيذ الدروس المستفادة للسباقات اللاحقة. خلال العدو السريع أيضًا، تُعقد اجتماعات سكروم اليومية (أو اجتماعات المتابعة) للإبلاغ عن التقدم المحرز ومناقشة الملاحظات حول العمل المرسل للحصول على الموافقات. تعد اجتماعات المراجعة هذه جزءًا مهمًا من سير العمل الرشيق .

قالب اجتماع ClickUp Scrum

مزايا استخدام لوحة سكروم ## مزايا استخدام لوحة سكروم

عزز تعاون الفريق وإنتاجيته مع أدوات ClickUp لإدارة المشاريع الرشيقة إدارة المشاريع الرشيقة الأدوات

تعمل لوحات سكروم على تسهيل التطوير الرشيق من خلال توفير الشفافية والمرونة والمساءلة والتركيز للفريق.

1. تحديد الأولويات والتركيز

تساعد لوحة سكروم فرق العمل الرشيقة على تحديد أولويات المهام بناءً على القيمة وأهداف السباق، مما يمنع أعضاء الفريق من الانشغال أو التشتت.

يضمن تحديد عدد المهام في كل عمود التركيز ويمنع تبديل السياق، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة.

2. زيادة المرونة والقدرة على التكيف

تسمح لوحات Scrum بإجراء تعديلات ديناميكية على سير العمل بناءً على الملاحظات اليومية والأولويات المتغيرة.

يشجع التمثيل المرئي للعمل أعضاء الفريق على تولي ملكية مهامهم والتعاون بفعالية مع الفرق الأخرى.

3. التحسين المستمر

تساعدك عمليات إعادة النظر المنتظمة المستندة إلى الرؤى المستقاة من لوحة Scrum على تحديد ومعالجة مجالات التحسين لفريقك.

كما يعمل تتبع التقدم المرئي أيضًا كحافز لإكمال المهام وتحقيق أهداف العدو السريع.

4. الرؤى المستندة إلى البيانات

تقدم لك لوحات سكروم الرقمية المتقدمة مقاييس وتقارير لتحليل أداء الفريق وتتبع تقدم المشروع بموضوعية.

تساعدك هذه البيانات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد وتحديد أولويات الميزات واتجاه المشروع.

5. إدارة المخاطر المحسّنة

تسمح لك الطبيعة التكرارية لإطار عمل Scrum ومرونة لوحة Scrum بتعديل الخطط والأولويات بسرعة للاستجابة للتحديات.

من خلال تعزيز التركيز وإنجاز المهام في الوقت المناسب، يمكن أن تساعد مجالس سكروم في تخفيف التوتر ومنع الإرهاق بين أعضاء الفريق.

كيف تختلف لوحة سكروم عن لوحة كانبان؟

تتبع كل شيء من التطوير إلى الإطلاق باستخدام لوحة كانبان الخاصة ب ClickUp نعم ، كل من لوحات سكروم الرشيقة ولوحات كانبان هي أدوات إدارة فريق رشيقة تساعد على تصور المشروع. لكن التشابه ينتهي عند هذا الحد.

1. التركيز

لوحة سكروم: التركيز على سباقات السرعة المحددة زمنيًا مع أهداف محددة وتسليم زيادات العمل في نهاية كل سباق. لذلك أنت تعمل على دفعات متتابعة نحو معالم محددة لوحة كانبان: تركز على التدفق المستمر وتعطي الأولوية للمهام بناءً على قيمتها وتوافرها. وهو أقرب إلى تدفق مستمر للعمل يتسم بالمرونة من حيث الأولويات ويتقدم دون تحديد مواعيد نهائية محددة

2. الهيكلية

لوحة سكروم: مراحل سير العمل المحددة مسبقًا مثل المهام التي يتعين القيام بها، وقيد التنفيذ، والمنجزة لوحة كانبان: لا توجد مراحل ثابتة. تساعد لوحات السباحة في تصنيف المهام (على سبيل المثال، حسب القسم أو الميزة أو قصة المستخدم)، مع التركيز على الحد من العمل قيد التنفيذ لتجنب الحمل الزائد

3. التخطيط والتحكم

لوحة التحكم: يتبععملية التخطيط للسباق السريع مع تحديد الأهداف والتقديرات. تتم مراجعة التقدم المحرز وتعديله في اجتماعات المتابعة اليومية واستعراضات استرجاعية لوحة كانبان: أكثر مرونة وتفاعلية. يمكن إضافة المهام في أي وقت وتحديد أولوياتها بناءً على السعة الحالية. التحسين المستمر مدفوع بتحليل التدفق المنتظم والتعديلات

4. اتخاذ القرارات

مجلس السرعة: عادةً ما يتم اتخاذ القرارات أثناء التخطيط للسباق ومراجعتها طوال فترة السباق، مع السماح بتغييرات محدودة بعد ذلك لوحة كانبان: تشجع على التكيف المستمر وتحديد الأولويات بناءً على المعلومات الجديدة والظروف المتغيرة. يتم اتخاذ القرارات بشكل سريع

5. المقاييس والقياس

مجلس إدارة السرعة: يعزز الإحساس بالملكية المشتركة والالتزام بتحقيق أهداف سباق السرعة. يعمل أعضاء الفريق معًا في وحدة متماسكة بإحكام مجلس كانبان: يؤكد على المساءلة الفردية والتحسين المستمر. يعمل أعضاء الفريق بشكل أكثر استقلالية مع التركيز على التدفق العام للعمل

الاختيار بين سكروم وكانبان يعتمد على احتياجات مشروعك وتفضيلات فريقك.

إذا كنت بحاجة إلى الهيكلية والقدرة على التنبؤ والتسليم المتكرر، فقد تكون لوحة Scrum مناسبة بشكل جيد. لكن كانبان هو الخيار الأفضل إذا كنت تقدر المرونة والتدفق المستمر والقدرة على التكيف السريع أكثر.

يمكنك أيضًا اختيار نهج هجين. يجمع هذا بين عناصر كل من Scrum و Kanban لإنشاء نظام مخصص يعمل بشكل أفضل لفريقك. 🎉

أي مجلس سكروم رشيق هو الأفضل؟

يجب أن تكون قد فهمت الآن أن ميزات ClickUp القوية لا تتماشى مع إطار عمل Scrum فحسب، بل توفر أيضًا المرونة والقدرة على التكيف المطلوبة لإدارة المشاريع الرشيقة الناجحة.

إليك كيف يمكنك الاستفادة بشكل أكبر من لوحات Scrum بكفاءة:

استخدم طريقة عرض اللوحة بالسحب والإفلات لنقل بطاقات المهام بسهولة على لوحة سكروم الخاصة بك

إنشاء حالات المهام المخصصة مع ميزات الفرز والتصفية والعلامات، مما يجعل التصنيف أسهل

تقليل العمل اليدوي مع 50 + أتمتة ClickUp التسلسلات

إنشاء مخصص لوحات معلومات ClickUp واحصل على تقارير مرئية مفصلة عن أداء فريقك

استخدمقالب كانبان لإدارة المهام في ClickUp لتصور المهام وتنظيمها وتتبع سير العمل وتحسينه والتعاون عبر الفرق

ارسم عرضًا مرئيًا، وأضف المهام أو أزلها بسرعة، وتخلص من البيانات المملة باستخدامقالب خارطة طريق كانبان عرض كانبان من ClickUp ## الأسئلة الشائعة الشائعة

ما هو الغرض من لوحة سكروم؟

تساعدك لوحة Scrum على تصور رحلة مشروعك، والحفاظ على التركيز، والتعاون بفعالية، والتكيف مع التغيير، والشعور بالحماس، وكل ذلك يضيف إلى إنجاز المشروع بنجاح وتعاون.

كيف تبدو لوحة سكروم؟

يمكن أن تتخذ لوحة Scrum الخاصة بك أيًا من الشكلين، اعتمادًا على ما يناسبك.

لوحة سكروم المادية: تخيل لوحة بيضاء مادية في غرفة الفريق، مليئة بالملاحظات اللاصقة الملونة التي تتحرك بين الأعمدة مثل "تراكم المنتج" و "تراكمات سبرينت" و "قيد التقدم" و "تم

تخيل لوحة بيضاء مادية في غرفة الفريق، مليئة بالملاحظات اللاصقة الملونة التي تتحرك بين الأعمدة مثل "تراكم المنتج" و "تراكمات سبرينت" و "قيد التقدم" و "تم لوحة سكروم الرقمية: فكر في واجهة على الإنترنت مع بطاقات رقمية. يتم ترميزها بالألوان بناءً على الأولوية، وتسبح في ممرات للميزات المختلفة. تساعدك أشرطة التقدم على تتبع النسب المئوية لإكمال العدو السريع

كيف تختلف لوحة سكروم عن لوحة كانبان؟

من الناحية المفاهيمية، هما مختلفان أكثر مما تتخيل.

لوحة سكروم: مثل سباق العدو السريع، أنت تعمل على دفعات قصيرة نحو أهداف محددة، وتسلم الأجزاء المنتهية في نهاية كل جولة. فكر في الهيكلية والمواعيد النهائية والقدرة على التنبؤ

مثل سباق العدو السريع، أنت تعمل على دفعات قصيرة نحو أهداف محددة، وتسلم الأجزاء المنتهية في نهاية كل جولة. فكر في الهيكلية والمواعيد النهائية والقدرة على التنبؤ لوحة كانبان: أشبه بالنهر المتدفق، حيث تتحرك المهام باستمرار بناءً على الأولوية والقدرة المتاحة. يركز على التقدم السلس والتعديلات المرنة وتجنب الحمل الزائد

بالطبع، أفضل طريقة للمضي قدمًا هي تجربة ذلك بنفسك. انقر فوق يوفر العديد من أدوات Scrum و Kanban لمساعدتك في العثور على أفضل ما يناسبك وتعزيز عملياتك الرشيقة!