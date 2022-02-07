هل فكرت كيف يمكن لمنهجية إدارة المشاريع أن تساعدك أنت وفريقك على تحقيق النجاح على المدى الطويل؟

إذا كنت تفكر، "أنا لا أعمل في صناعات مثل التكنولوجيا أو البناء، لذا فإن هذا لا ينطبق علينا"، فكر في آخر مشروع عملت فيه. هل شعر الفريق بالحماس؟ هل كان منتجاً من البداية إلى النهاية؟ أو هل شعرت بهذا الشعور كل يوم؟ ⬇️

القناة 4 عبر GIPHY نحن نتفهم ذلك. بصفتنا مدير مشروع ، من الصعب تسليم المشاريع مع وجود توجيهات غير واضحة في كثير من الأحيان من العملاء وأصحاب المصلحة، ناهيك عن إدارة العملية بينهما. إدارة المشاريع تنشئ الأساليب نظامًا من المبادئ والعمليات القياسية والرقابة لإدارة المشاريع المتعددة الأوجه التي تأتي في جميع الأشكال والمتطلبات - في جميع الصناعات.

بنهاية هذه المقالة، ستتعلم ما يلي:

كيفية تحسين المراحل الخمسة لدورة حياة المشروع

أفضل 18 منهجية لإدارة المشاريع مستخدمة في مناطق جغرافية واسعة

الميزات الموصى بها في ClickUp لمنهجيات محددة لإدارة المشاريع

نحن ندعوك إلى التخلي عن العمليات الفوضوية والمعقدة وغير المرنة للاستفادة من المنهجيات التي أثبتت جدواها أدوات إدارة المشاريع وتقنيات مختلفة للنجاح ⚙️⚖️🚀

المراحل الخمس لدورة حياة المشروع ## المراحل الخمس لدورة حياة المشروع

سواء كنت مدير مشروع جديد أو مدير مشروع متمرس، دعنا ننعش أذهاننا بالمراحل الخمس الأساسية مراحل دورة حياة المشروع الأساسية تحتاج إلى معرفتها لإدارة مشاريع ناجحة. سيساعدك هذا في قرارك لاختيار منهجية إدارة المشروع المناسبة.

👾 المرحلة 1: البدء

يبدأ المشروع دائمًا بمحادثة. عندما تخرج من الاجتماع الأول مع عميل أو صاحب المصلحة ، يجب أن تفهم تمامًا الغرض من المشروع, سمارت (أهداف محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا)، وتوقعات التواصل، والميزانية.

👾 المرحلة 2: التخطيط

تتعمق مرحلة التخطيط أكثر من تحديد نطاق المشروع وجدوله الزمني (وهي البداية فقط). إذا كنت تستخدم جدولًا زمنيًا أو أداة مخطط جانت، فمن المهم أيضًا الكشف عن تفاصيل المشروع الرئيسية هذه في ميثاق المشروع :

تقديرات وتكلفة الأشخاص وموارد البرمجيات

المخاطر المحتملة والافتراضات والعوائق المحتملة

التبعيات

فرق المشروع (الأدوار وسير العمل)

متطلبات عملية التغيير

معايير النجاح

_هل ذكرنا التبعيات؟

👾 المرحلة 3: التنفيذ

التبعيات ضرورة مطلقة لـ التحكم في تنفيذ المشروع . _إذا كنت من محبي القهوة وتتخطى فنجانك الصباحي وتتوجه مباشرة إلى العمل، فمن المحتمل أنك تجعل يومك أكثر صعوبة مما ينبغي أن يكون

عندما تكون في طريقك لتعيين المهام الفردية، قم بإجراء مناقشة مفتوحة مع فريق المشروع حول ما يمكن أو لا يمكن البدء به حتى يتم الانتهاء من مهمة معينة. سوف توفير الوقت والمال بالشفافية وإعداد الجميع للنجاح من البداية إلى النهاية.

👾 المرحلة 4: المراقبة

البيانات هي مقياس نجمك الشمالي لإدارة الأفراد والموارد, الميزانيات والمخاطر أثناء مرحلة التنفيذ. تأكد من أنك تستخدم أداة إنتاجية قوية مثل ClickUp لمعرفة ما يعمل عليه المساهمون في المشروع وما يحتاجون إلى القيام به بعد ذلك.

وأكثر من ذلك، تتبّع أهداف المشروع و التواصل مع أصحاب المصلحة والعملاء داخل ClickUp.

👾 المرحلة 5: الإغلاق

بعد أن تقوم بتسليم التسليمات وإنهاء الأمور العالقة، من المفيد تقييم أداء أعضاء الفريق والموارد. ستساعد فترة التفكير هذه على تحسين المشروع التالي.

_هل تم إكمال جميع المخرجات والتحقق من صحتها وأرشفتها؟

_هل تمت إدارة المشكلات والمخاطر بفعالية؟

_ما هي العمليات التي كانت سهلة/صعبة، وما الذي تم تغييره؟

عبر GIPHY المرجع:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/project-management-examples// أمثلة على إدارة المشاريع %/%href/_

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أفضل 18 منهجية لإدارة المشاريع

مرحباً بك في موسوعة جيبك لأفضل 18 منهجية لإدارة المشاريع! 📘

إطار عمل المشروع التكيفي (APF)

في إشارة إلى منهجية إدارة المشاريع الرشيقة، فإن إطار المشروع التكيفي هو نهج تكراري لتلبية أهداف المشروع ونتائجه. بمعنى أن خطة المشروع تنقسم خطة المشروع إلى دورات (أو دورات) قصيرة من المهام، مما يساعد على تنظيم تبعيات المهام وتحديد مواعيد نهائية واضحة.

الخطوات الخمس في إطار المشروع التكيفي هي:

نطاق المشروع :: توثيق خطة المشروع مع ميثاق المشروع (تحميل قالب ميثاق مشروع ClickUp الخاص ب ClickUp ) خطة الدورة: تحديد كل مهمة مع جميع التبعيات إكمال الدورة: بعد اكتمال دورة واحدة، تبدأ دورة أخرى نقطة التحكم: يلتقي العميل أو صاحب المصلحة مع الفريق لتقييم الجودة والمجال المحتمل للتحسينات في الدورة التالية التقرير النهائي: يحدد ما إذا كانت النتائج قد تحققت ونجحت

عبر ProjectManagement.com

🟢 إيجابيات إطار عمل المشروع التكيفي

قضاء وقت أقل في المرحلة الأولى (تحديد نطاق المشروع)

زيادة رضا العميل وأصحاب المصلحة بسبب مشاركتهم في المشروع

تخلق فرق العمل أكبر قيمة من خلال التعلم في دورات قصيرة

🟡 سلبيات إطار عمل المشروع التكيفي

من المحتمل أن يتغير نطاق المشروع طوال دورة حياة المشروع، مما يؤدي إلى العودة عن الرؤية الأصلية للعميل أو أصحاب المصلحة

مرونة كبيرة جدًا بالنسبة للفرق المعتادة على الجداول الزمنية الثابتة

تحكم محدود في العمليات التجارية ### Agifall/Hybrid

النموذج الهجين هو الأفضل من الاثنين أساليب الرشيقة والشلال . يشيع استخدامها في شركات تطوير المنتجات، وتستخدم مرحلة التخطيط أساليب الأسلوب الانحداري ولكنها تطبق ممارسات رشيقة أثناء التنفيذ.

عبر متوسط

🟢 أجيفال/هجين بروس

التعاون المستمر والتواصل بين الفرق المختلفة داخل المشروع

مدخل للانتقال الكامل إلى منهجية Agile

استخدام أفضل التقنيات من كلا المنهجين لإنشاء نهج مخصص

🟡 أجايفال/سلبيات الهجين

يتطلب قدراً كبيراً من الوقت لتخطيط نهج واضح ونظيف ومفهوم للمشروع

Agile

اليوم، واحدة من أكثر منهجيات إدارة المشاريع شيوعًا، وهي منهجية المنهجية الرشيقة هو نهج تدريجي وتكراري ل إدارة المشاريع على مراحل. كل تكرار له نطاق محدد (ما بين 1-3 أسابيع) للحفاظ على اتساق إصدار المنتج واستقراره وتسليمه في الوقت المحدد.

في جوهرها, إدارة الإصدار يقلل من المخاطر, تتبع ومراجعة المتطلبات ويضمن التنفيذ المتسق في أقل نهج معطل.

الخطوات الخمس في المنهجية الرشيقة هي

تحديد خطة الإصدار وخارطة طريق المنتج تصميم وبناء ميزة (ميزات) المنتج الاختبار والتكرار الإصدار الإغلاق والصيانة

التخطيط الرشيق هو طريقة مرنة لتنظيم المشاريع والتكيف مع متطلبات التغيير

🟢 إيجابيات أجايل

تزيد من رضا العملاء والاحتفاظ بهم

استخدام كود البرمجيات ومعايير الاختبار بشكل متكرر

أدوار محددة مع محركات متعددة للمشروع لتحقيق نفس الهدف

🟡 سلبيات الرشيقة

قد تجد بعض المؤسسات سير العمل الرشيق أن تكون غير ملائمة للثقافة

نقص محتمل في فهم مرونة سير العمل

قد يكون من الضروري وجود محترف رشيق متمرس للفرق الجديدة على الأجايل

طريقة المسار الحرج

يستخدم مديرو المشاريع طريقة المسار الحرج لتحديد المهام الحرجة وغير الحرجة للتسليم في الوقت المناسب. بعد سرد كل نشاط ومهمة مطلوبة للإنجاز، سيقومون بتدوين التبعيات و كتابة تسلسل زمني لكل منها.

يسمح التخطيط باستخدام طريقة المسار الحرج للفرق بـ تحديد الفرص لتقصير أوقات المهام و إشارة إلى التحولات المحتملة عندما يمكن أن تؤثر التغييرات على المهام الحرجة.

تحديد سلسلة المهام الحاسمة لإكمال المشروع

🟢 إيجابيات طريقة المسار الحرج

تحديد الأنشطة والمهام الأكثر أهمية في المشروع

يعرض التعقيدات سواء كان المشروع صغيراً أو كبيراً

يسهل شرحه بسهولة باستخدام مخطط أو رسم بياني

🟡 سلبيات طريقة المسار الحرج

قد تؤدي التغييرات النصفية إلى تعطيل الاستقرار العام للمشروع

يتطلب وقتاً وجهداً لبناء مخطط المسار الحرج بنجاح

يجب أن يكون العميل وأصحاب المصلحة مرتاحين لتقديرات التقدم والتسليم

ملاحظة: _تركز إدارة مشروع السلسلة الحرجة، وهي منهجية ذات صلة بإدارة المشاريع، على إدارة الموارد والمدة الفاصلة بين سلاسل المهام وتحسين طريقة المسار الحرج

اختبارها قوالب المسار الحرج !

البرمجة الإلكترونية (XP) ### البرمجة التنفيذية (XP)

ال منهجية البرمجة الإكستريم تأخذ عناصر من هندسة البرمجيات التقليدية الممارسات إلى، حسناً، مستويات المتطرفة. ومع ذلك، فهي مألوفة لإطار العمل الرشيق مثل نهج التخطيط المحدد، ومشاركة العملاء في الموقع، والاختبار المستمر.

ممارسات تطوير البرمجيات القياسية الموجودة في طريقة البرمجة الإيكستريم هي:

البرمجة المزدوجة : يعمل اثنان من المطورين معًا في وقت واحد على التعليمات البرمجية

: يعمل اثنان من المطورين معًا في وقت واحد على التعليمات البرمجية إعادة التصحيح : تنفيذ ميزة ما دون تغيير سلوك النظام

: تنفيذ ميزة ما دون تغيير سلوك النظام التكامل المستمر : يقلل التكامل بمجرد تحديد المشكلات من عدد الأخطاء التي يمكن أن تظهر في الإنتاج

: يقلل التكامل بمجرد تحديد المشكلات من عدد الأخطاء التي يمكن أن تظهر في الإنتاج دورات الإصدار القصيرة : يتم تحسين كل يوم، بحيث يتم نشر الميزات المختبرة في نهاية الدورة للحصول على ملاحظات العملاء

: يتم تحسين كل يوم، بحيث يتم نشر الميزات المختبرة في نهاية الدورة للحصول على ملاحظات العملاء لعبة التخطيط : يجتمع العميل والمطورون لمناقشة الإصدار القادم

: يجتمع العميل والمطورون لمناقشة الإصدار القادم 40 ساعة في الأسبوع: يجب أن يعمل المطورون بسرعة وكفاءة للحفاظ على جودة المنتج، لذا فإن الحفاظ على عمل يمكن التحكم فيه يدعم التوازن الصحي بين العمل والحياة

يجب أن يعمل المطورون بسرعة وكفاءة للحفاظ على جودة المنتج، لذا فإن الحفاظ على عمل يمكن التحكم فيه يدعم التوازن الصحي بين العمل والحياة التصميم غير المعقد: عند وجود تعقيدات في التصميم، يتم إزالتها حتى يتمكن المطورون من توضيح نية المنتج

عبر ديجيت

🟢 محترفو البرمجة الإلكترونية

طول جدول زمني ثابت، عادةً من أسبوع إلى أسبوعين

مرونة للتغييرات أثناء دورة العدو السريع

رضا أعلى للعملاء

🟡 سلبيات البرمجة الإكستريم

تتطلب مشاركة العميل (العملاء) لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المشروع

مرهقة إذا لم تفهم الفرق سير العمل المتطلب بشكل كامل

موجهة نحو شركات تسليم المنتجات

إنجاز المهام (GTD)

الـ طريقة GTD (إنجاز المهام) هي منهجية لإدارة المشاريع لا تهتم بالأنشطة التقنية مثل الترميز والاختبار. وبدلاً من ذلك، فهي تركز على الإنتاجية الشخصية لإنشاء أفضل الأنظمة للتعامل مع الحياة والعمل.

الخطوات الخمس البسيطة في منهجية GTD هي:

التسجيل: سجّل ملاحظاتك لإفساح المجال لمزيد من المساحة الذهنية توضيح: راجع ملاحظاتك وحدد ما إذا كان يجب تحويلها إلى مهام، أو حفظها للرجوع إليها، أو التخلص منها تنظيم: خصص مكانًا واحدًا لمجموعة أفكارك ومهامك التفكير: قم بزيارة مجموعتك بشكل متكرر لتحديثها لمعرفة مدى ملاءمتها والفرص المتاحة التنفيذ: استخدم النظام الذي قمت بإنشائه لاتخاذ إجراءات بشأن العناصر الخاصة بك

إذا كنت تبحث عن أداة إنتاجية لمساعدتك في جمع أفكارك ومهامك وجدولك الزمني وسير عملك في مكان واحد، فتعلم كيفية استخدام ClickUp مع منهجية إدارة المشاريع GTD. ⬇️

🟢 محترفو إنجاز المهام

يتم تقسيم المشاريع الكبيرة أو المخيفة إلى مهام يمكن إدارتها

عرض المهام التي لها الأولوية على المهام الأخرى بسهولة

قابل للتخصيص بالكامل لأي فصل من فصول الحياة والعمل الذي تعيش فيه

🟡 سلبيات إنجاز المهام

يتطلب وقتًا لإعداد نظام لتحقيق النجاح على المدى الطويل

من الضروري تسجيل التغييرات بأحدث المعلومات لمنع التراجع عنها

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/gtd-apps// تطبيقاتGTD *%مراجع/_

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الإدارة المتكاملة للمشاريع (IPM) ### إدارة المشاريع المتكاملة (IPM)

تشرف منهجية إدارة المشاريع المتكاملة (IPM) لإدارة المشاريع على التواصل عبر الوظائف و التواصل المباشر خلال جميع مراحل المشروع. ومنذ فرق متعددة الوظائف لديها عمليات وسير عمل مختلفة، تساعد الإدارة المتكاملة للموارد البشرية في حل تعارضات الجداول الزمنية والاختناقات ونطاقات عمل الفريق.

👉 اطلع على موارد اتصالات إدارة المشاريع هذه للمساعدة في تخطيط الإدارة المتكاملة للمشروع:

7 تحديات في إدارة المشاريع وكيفية حلها

كيف يستخدم Toyin Olasehinde تعليقات ClickUp لتبسيط التواصل

أكثر من 20 نصيحة لإدارة المشاريع للمسوقين

إليك كيفية تحسين التواصل مع فريقك

16 فائدة لا يمكن تفويتها من برامج إدارة المشاريع

تحديد توزيع المهام لتحديد ما إذا كانت هناك أي اختناقات بين الفرق متعددة الوظائف

🟢 إيجابيات إدارة المشاريع المتكاملة

مراقبة المشاريع والتحكم فيها بشكل مناسب

تتسارع الإنتاجية لإكمال المشاريع في الوقت المحدد

يصبح تخطيط الموارد المعقدة بسيطًا

🟡 سلبيات إدارة المشاريع المتكاملة

🤝_

Lean

تركز منهجية الإدارة اللينة للمشاريع على الأدوات والممارسات التي تركز بشكل كبير على قيمة المنتج للعملاء. ويساعد الالتزام بالتحسين المستمر لـ موثوقية و جودة المنتجات الشركات على تقديم منتجاتها بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم المهام والأنشطة المحددة التي يجب إكمالها في وقت معين يقلل من فرص إهدار الوقت والموارد.

المبادئ الخمسة لـ المنهجية المرنة هي:

تحديد القيمة : مواءمة العمليات لتلبية احتياجات العملاء

: مواءمة العمليات لتلبية احتياجات العملاء رسم خريطة لمسار القيمة : إزالة الحواجز التي تعطل التدفق

: إزالة الحواجز التي تعطل التدفق إنشاء التدفق : إدارة أعباء عمل أعضاء الفريق وخطوات الإنتاج للحفاظ على سلاسة العملية

: إدارة أعباء عمل أعضاء الفريق وخطوات الإنتاج للحفاظ على سلاسة العملية إنشاء السحب: إزالة الإفراط في إنتاج المخزون من خلال تطبيق نظام للتسليم عند الطلب

إزالة الإفراط في إنتاج المخزون من خلال تطبيق نظام للتسليم عند الطلب البحث عن الكمال: التحسين المستمر اتخاذ خطوات نحو القضاء على جميع الأخطاء

تحسين الأفراد والموارد باستخدام منهجية الإدارة المرنة

🟢 إيجابيات الإدارة اللينة

تفهم جميع جوانب متطلبات العملاء

تعزز إشراك أعضاء الفريق الأقرب إلى العمل

يزيل نفايات المخزون وحواجز العمليات والمنتجات المعيبة

🟡 سلبيات اللين

غير مناسب للفرق التي لا تستخدم أداة لوحة القيادة

لا يناسب ثقافة المؤسسات التي تقاوم الشفافية الكاملة قد يكون المتخصصون ذوو الخبرة في إدارة الموارد ضروريًا لبعض الفرق



المكافأة:_%

href/ https://clickup.com/blog/lean-vs-agile// _إدارة المشاريع المرنة مقابل الإدارة الرشيقة للمشاريع %/%href/_

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تقديم منتج جديد (NPI) ### تقديم منتج جديد (NPI)

تُستخدم منهجية التعريف بالمنتج الجديد من قبل الشركات التي تقوم بشكل متواصل بإصدار منتجات جديدة. تعمل منهجية تقديم منتج جديد على تبسيط الوقت والجهود لتحقيق النتائج المرجوة من خلال التدقيق الدقيق في الأفكار الجديدة و استطلاع آراء العملاء.

المراحل الست لطرح المنتج الجديد هي:

التقديم: العصف الذهني لمفهوم المنتج متأثرًا بمخاطر الأعمال وأبحاث السوق المنتج التعريف: جمع متطلبات المنتج النماذج الأولية: بناء نموذج لمنتج الأجهزة أو البرامج لتحليل الأداء تفصيلي التصميم: تنقيح نموذج المنتج وتصميمه بشكل كامل حتى شكله النهائي ما قبل الإنتاج (التحقق من الصحة/الاختبار): التحقق من صحة المنتج لضمان نتائج عالية الأداء التصنيع: يتم تنفيذ جميع جهود التصميم والتسويق والمبيعات لتسليم المنتج النهائي

عبر TCGen

🟢 إيجابيات مقدمة المنتج الجديد

خلق ثقافة التطوير

يؤدي إلى زيادة القيمة المقترحة

يزيد من فرص الشركات للابتكار والنمو في مجال عملها

🟡 سلبيات إدخال منتج جديد

غير مناسب للمشاريع الصغيرة الحجم

يمكن أن تفشل أفكار المنتجات بشكل غير متوقع

تخطيط النتائج

منهجية تخطيط النتائج هي منهجية للتخطيط والرصد والتقييم تم تطويرها من قبل مركز بحوث التنمية الدولية (IDRC) وهي منظمة كندية تقدم المنح. وهو يختلف عن جميع المنهجيات الأخرى المذكورة في هذه القائمة لأنه يركز على تغيير سلوك الأشخاص والمجموعات التي يعمل معها المشروع أو البرنامج مباشرةً. (عادة ما تستخدم المنظمات العاملة في مجال تطوير السياسات والتواصل البحثي هذه الطريقة)

يمزج تخطيط النتائج بين التعلم الاجتماعي والتقييم الذاتي والإدارة التكيفية داخل المنظمة. وتسمح هذه العملية للمنظمات بجمع البيانات وتشجيع التفكير في آثار التنمية.

المراحل الثلاث لرسم خرائط النتائج هي:

التصميم المبدئي: تحديد الرؤية، والشركاء، والتغييرات الملموسة (النتائج)، وجهود المساهمة مراقبة النتائج والأداء: استخدام مجلة النتائج (تتبع علامات التقدم)، و مجلة الاستراتيجية (اختبار الاستراتيجية في الظروف المتذبذبة)، و مجلة الأداء (تسجيل الممارسات وفرص التحسين) لتوفير البيانات التقييم التخطيط: مراجعة مفصلة للتقدم المحرز للتأثير على خطة التقييم وتحقيق فوائد استراتيجية للمشروع

عبر من البحث إلى العمل

🟢 إيجابيات تخطيط النتائج

تساهم النتائج الناجحة في تحقيق تحسينات مستدامة

يدمج التأمل في الدروس المستفادة التنظيمية والاجتماعية

نموذج مرن للتكيف مع احتياجات المشروع

🟡 سلبيات تخطيط النتائج

يتطلب من المنظمات إلقاء نظرة فاحصة على وجهات نظرها حول التطوير

التواصل والمشاركة المنتظمة ضروريان للنجاح

غير مناسب لدورات حياة تطوير البرمجيات القصيرة

إعادة هندسة الحزمة الممكّنة (PER)

تركز منهجية إعادة هندسة تمكين الحزمة على الوظائف الأصلية لحزم البرمجيات كإطار لإعادة التفكير في التصميم. وهي تتطلب تحليل التحديات ضمن العملية الحالية والإدارة والأشخاص والتصميم الحاليين لتشكيل أنظمة جديدة.

اطّلع على كيفية بدء سير عمل الإدارة والتصميم في ClickUp حتى تتمكن من تنظيم تخطيطك باستخدام منهجية PER لإدارة المشاريع. ⬇️

🟢 حزمة تمكين محترفي إعادة هندسة الحزمة

تحسين الإنتاجية والموارد والاتصالات بشكل استراتيجي

🟡 سلبيات إعادة هندسة تمكين الحزمة

غير مناسب للمؤسسات ذات الأنظمة الناجحة بالفعل

مجموعة معارف معهد إدارة المشاريع التابع لمعهد إدارة المشاريع (PMBOK PMBOK)

كتبه معهد إدارة المشاريع، وهو منظمة عالمية "لغرض" عالمية ، فإن مجموعة معارف إدارة المشاريع هي مجموعة من الأدوات والتقنيات و أفضل الممارسات لمدير المشروع لتتماشى مع التغيرات المتطورة لإدارة المشاريع.

عبر معهد إدارة المشاريع

🟢 إيجابيات PMBOK الخاصة بمعهد إدارة المشاريع

مورد لمديري المشاريع الذين يدرسون شهادة إدارة المشاريع : شهادة CAPM (مساعد معتمد في إدارة المشاريع) أو PMP (محترف إدارة المشاريع)

تشمل أدلة الممارسات وشاملة مسرد مصطلحات إدارة المشاريع 🟡 سلبيات PMBOK لمعهد إدارة المشاريع

كتاب موسع مكون من أكثر من 700 صفحة غير مخصص للقراءة من الغلاف إلى الغلاف

المشاريع في البيئات الخاضعة للرقابة (PRINCE2)

يتم اعتماد منهجية إدارة المشاريع PRINCE2 عالميًا بسبب إطارها العملي والتكيف مع تقسيم المشاريع إلى مراحل يمكن التحكم فيها. وهي تركز على نهج منظم في عمر المشروع من البداية إلى النهاية. وتؤثر منهجية PRINCE2 بشكل مباشر على الروتين اليومي لتقديم مشاريع ناجحة، بدءاً من مشاريع تطوير البناء إلى إطلاق الحملات الاجتماعية.

عبر PRINCE2.com

🟢 PRINCE2 Pros

شهادة PRINCE2 متاحة

تحسن مهارات إدارة المشاريع مع أفضل الممارسات المثبتة

تتكيف مع أي نوع وحجم مشروع

🟡 سلبيات PRINCE2

التوثيق ثقيل

بدون شهادة أو خبرة، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول لرؤية النتائج

العملية العقلانية الموحدة (RUP)

الـ منهجية العملية العقلانية الموحدة مبنية على عمليات برمجية موثقة بشكل جيد تركز على نهج تكراري في جميع مراحل التطوير. وهذا يسمح بإجراء تغييرات سريعة على المخاطر العالية في كل مرحلة. ونتيجة لذلك، فإن بنية RUP تفسح المجال لتجميع إنتاج برمجيات عالية الجودة.

مراحل المشروع الأربعة هي

الاستهلال: تحديد الخطوط العريضة ل نطاق العمل أو بيان العمل وتحليل الأثر، وتحديد حالات الاستخدام الرئيسية، وتقديرات التكلفة التصميم: تصميم أساس هندسي للمنتج الإنشاء: استكمال الجزء الأكبر من العمل لتطوير جميع مكونات البرمجيات الانتقال: تقديم المنتج للمستخدمين النهائيين والتعامل مع مشكلات الأخطاء ومراجعة أهداف النتائج

عبر منطقي 1998

🟢 إيجابيات العملية العقلانية الموحدة

تقلل من وقت التكامل الأولي حيث يتم بناؤها في مراحل المشروع

خطوات قابلة للتكرار لتطبيقها على المشاريع المستقبلية

تركز على التوثيق

🟡 سلبيات العملية الموحدة العقلانية

غير مناسبة للفرق غير القادرة على مواكبة التوثيق

معدل نجاح المشروع أعلى مع أعضاء الفريق ذوي الخبرة

سكروم سكروم تضيف إدارة المشروع إلى النهج الرشيق من خلال تضمين أبرز

الدور يسمى Scrum Master. يدير Scrum Master التخطيط للسباق السريع اجتماع مع مالك المنتج وفريق التطوير. بعد ذلك، يقومون باختيار العناصر ذات الأولوية القصوى من تراكمات المنتج -قائمة بالملاحظات التي تم جمعها من العملاء وأصحاب المصلحة- لإصدارها في سباق واحد. تصبح هذه العناصر ذات الأولوية العالية تراكمات سبرينت لفريق التطوير للبناء والاختبار والإصدار.

خلال دورة السباق، يقوم اجتماع سكروم اليومي يُعقد (عادةً في بداية يوم العمل) لكل مساهم في المشروع لمشاركة ما قام به بالأمس: ما الذي فعلوه بالأمس، وما الذي سيفعلونه اليوم، وأي عوائق في الطريق

في نهاية السباق، يتم عقد مراجعة السباق يتم عقد اجتماع مع Scrum Master ومالك المنتج وأصحاب المصلحة وفريق التطوير لاستعراض الإنجازات والتغييرات. تساعد هذه المراجعة على تحسين أداء سباقات السرعة المستقبلية.

احصل على ملاحظات قابلة للتنفيذ أثناء مراجعة سبرينت لمراجعة قائمة المنتجات المتراكمة

🟢 محترفو سكرم

طول الجدول الزمني المرن، عادة 2-4 أسابيع

تتم مواءمة الفرق حول المهام والتقدم من خلال اجتماعات سكروم اليومية

سباقات السرعة القصيرة تدعم التغييرات الأسرع من ملاحظات العملاء وأصحاب المصلحة

🟡 سلبيات سكروم

قد لا تكون الاجتماعات اليومية مناسبة لثقافة بعض الفرق

معدل النجاح أعلى مع أعضاء الفريق الرشيق ذوي الخبرة

من الصعب اعتماد إطار عمل سكروم في الفرق الكبيرة

سكرومبان سكرومبان هو مزيج من Scrum و Kanban. يضيف كانبان مرئيات القياس وتحسينات العملية إلى منهجية سكروم. على سبيل المثال، إحدى السمات المميزة لمنهجية Scrumban هي لوحة WIP (العمل الجاري) للمساعدة في تصور جميع المهام من البداية إلى النهاية.

تُظهر هذه اللوحة المقسمة إلى ثلاثة أقسام - العمل المتراكم والعمل الجاري والعمل المنجز - العمل الجماعي في قسم معين. باستخدام هذه البيانات، فإن فريق سكروم إجراء تعديلات لمراقبة أعباء العمل.

Scrumban هو نهج متعدد الأغراض لإدارة سير العمل

🟢 إيجابيات سكرومبان

يضيف سمة تحسين العملية إلى منهجية سكروم

يمكن تحديد المشكلات وحلها بسرعة على لوحة التقدم في العمل

يعزز الشفافية الكاملة لجميع أعضاء فريق المشروع

🟡 سلبيات سكرومبان

اللوحات التي لا يتم تحديثها في الوقت الفعلي تسبب التأخير والارتباك

منهجية جديدة إلى حد ما

عمليات الوقوف اليومية اختيارية، والتي يمكن أن تكون ميزة أو عيبًا لسير العمل المفضل

سداسية سيجما موتورولا أدخلت منهجية سيكس سيجما في الثمانينيات من القرن الماضي لتقليل العيوب في عملية التصنيع الخاصة بها. ومع ذلك، فهي مناسبة لجميع الصناعات. وهي تؤكد على النهج القائم على البيانات من أجل التحول المستمر للأعمال. ستة تعني ستة انحرافات معيارية (معيار إحصائي)، ويمثل رمز سيجما انحرافًا معياريًا.

هناك نموذجان لمنهجية الستة سيجما:

سداسية سيجما DMAIC

D تحديد المشكلة الحالية والأهداف والمنجزات م قياس العملية الحالية والأداء الحالي أ تحليل أسباب المشكلة تحسين العملية من خلال اقتراح الحلول واختبارها ج التحكم في النتيجة من خلال تنفيذ التغييرات في مكانها إذا ظهرت مشاكل

سداسية سيجما DMADV

د تحديد المشكلة الحالية، والأهداف، والنواتج م قياس العملية الحالية والأداء الحالي أ تحليل أسباب المشكلة د تصميم عملية تلبي توقعات واحتياجات العملاء خ تحقق من أن التصميم يلبي احتياجات العميل وأنه مناسب

يضمن نموذجا DMAIC وDMADV في منهجية سيجما الستة اتباع كل خطوة لتحقيق أفضل النتائج.

عبر معهد سيكس سيجما

🟢 سداسية سيجما للمحترفين

تقلل من الهدر والتكاليف

تعزز القيمة وتحسن من جودة مخرجات الشركة

شهادة سداسية سيجما متاحة

🟡 سلبيات سداسية سيجما

فترة التنفيذ ضرورية للنجاح

معقدة وتتطلب تحليلاً إحصائياً

يمكن أن تكون مكلفة على المدى الطويل

مكافأة: اطلع على أفضل 10 قوالب سداسية سيجما

الشلال

الـ الشلال منهجية الشلال هي إحدى الطرق التقليدية لإدارة المشاريع. ولها سمتان رئيسيتان: التخطيط الأولي الشامل و المتطلبات النهائية الثابتة. إدارة المشاريع الانحدارية هي تنبؤية، بمعنى أن كل مرحلة تبدأ عندما تنتهي المرحلة السابقة لها. بعد أن يبدأ المشروع، يكاد يكون من المستحيل إجراء تغييرات. (هذه الخاصية التي يتميز بها الشلال غير مواتية للمؤسسات التي تعاني من تغيير متطلبات المشروع بينما هو قيد التنفيذ)

على الجانب الآخر، بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى نتائج متوقعة، مثل الإنشاءات والتصنيع، فإن هذا الإطار الصارم هو أفضل نهج لاحتياجاتها.

مراحل منهجية الشلال هي:

/href/ https://clickup.com/blog/requirements-gathering-templates// جمع المتطلبات /%مراجع/ التحليل التصميم التطوير الاختبار التسليم

لا يمكن أن تبدأ مرحلة ما حتى تكتمل المرحلة السابقة لها

🟢 إيجابيات الشلال

فهم سهل ومألوف للفرق الجديدة والمتمرسة على حد سواء

لا يوجد تداخل بين مراحل المشروع

يتم تحديد مواعيد نهائية واضحة والالتزام بها في بداية المشروع

تحقق من

_/مرجع/ https://clickup.com/templates/waterfall-management-t-12711761 قالب إدارة الانهيارات المائية* *%/href/_

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🟡 سلبيات الشلال

نموذج التواصل من أعلى إلى أسفل

غير مناسب لتطوير البرمجيات أو المشاريع المعقدة

ليس الأفضل للمشاريع الجارية

## 100+ أداة قوية في ClickUp لأي نوع من المشاريع

الآن بعد أن تعرفت على أفضل خيارات منهجيات المشاريع، أين يمكنك الحفاظ على تنظيم موظفيك وعملياتك ومشاريعك؟ 🤔

إحدى أفضل الطرق لإضافة قيمة إلى عملك وتحسين وقتك هي استخدام أداة برمجية. ما هي توصيتنا؟ ClickUp! ✨

ميزات تعزيز الإنتاجية في ClickUp لأي نوع من أنواع المشاريع

ClickUp هو منصة الإنتاجية المثلى التي تتيح للفرق إدارة المشاريع والتعاون بشكل أكثر ذكاءً وجمع كل الأعمال تحت أداة واحدة. فيما يلي بعض ميزات ClickUp من بين المئات المتاحة التي يمكن تخصيصها لأي حجم فريق من أجل تعاون متسق:

### 📊 لوحات المعلومات لوحات معلومات ClickUp هي مورد موفر للوقت لمشاركة وجهات نظر عالية المستوى مع أصحاب المصلحة في المشروع أو تقدم المشروع مع أي شخص في مساحة العمل الخاصة بهم! تتبع سباقات السرعة، وتقدم المهام، وإدارة المحفظة، والمزيد باستخدام أدوات قابلة للتخصيص.

أداة لا غنى عنها لمنهجيات إدارة المشاريع هذه:

أجايل

إدارة المشاريع المتكاملة (IPM)

إعادة هندسة الحزمة الممكّنة (PER)

العملية العقلانية الموحدة

إطار عمل المشروع التكيفي (APF)

سكرومبان

قم بإنشاء تمثيل مرئي للعمل لفريقك بأكمله باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

🤖 الأتمتة

إنشاء عملياتك التلقائية المخصصة أو الاختيار من قوالب ClickUp

مع أتمتة ClickUp ، يمكنك إعداد مجموعات من المشغلات والإجراءات للمساعدة في أتمتة الإجراءات المتكررة - مما يوفر الوقت ويتيح لك التركيز على الأشياء المهمة. هل يقوم فريقك استخدام برنامج سير العمل مع تطبيقات خارجية مثل GitHub؟ قم بأتمتة سير عملك داخل ClickUp باستخدام تكامل GitHub !

أداة لا غنى عنها لمنهجيات إدارة المشاريع هذه:

الشلال

الرشيقة

إدارة المشاريع المتكاملة (IPM)

إعادة هندسة الحزمة الممكّنة (PER)

🗒 عرض القائمة

ClickUp القوي والمرن عرض القائمة فرز الأعمدة أو تصفيتها أو تجميعها بأي طريقة. يمكن تخصيص الأعمدة لإظهار المعلومات المهمة - المكلفون بالمهام وتواريخ البدء والاستحقاق, ملخصات المشروع روابط الموقع، روابط الموقع، تعليقات المهام-الأمر متروك لك!

أداة لا غنى عنها لمنهجيات إدارة المشاريع هذه:

SCRUM

PRINCE2

GTD

تقديم منتج جديد (NPI)

إظهار أعمدة إضافية وإنشاء الحقول المخصصة من أي طريقة عرض قائمة

🔷 المهام الفرعية

قم بتوسيع الشجرة الكاملة للمهام الفرعية المتداخلة داخل طرق عرض القائمة وجانت والخريطة الذهنية في ClickUp المهام الفرعية في ClickUp إضافة طبقة إلى هيكل عملك، مما يسمح لك بتحديد أهداف أكثر تفصيلاً داخل مهامك. هذا هو الحل الأمثل لـ عناصر العمل التي لا تستدعي مهمة جديدة، والأهداف التي يجب إكمالها لإنهاء مهمة شاملة، وتبعيات المهمة.

أداة لا غنى عنها لمنهجيات إدارة المشاريع هذه:

طريقة المسار الحرج

أجيفال/هجين

تخطيط النتائج

🏃‍♀️ سبرينت سباقات السرعة في ClickUp مليئة بميزات ClickUp الإضافية لمساعدة الفرق على فهم خرائط طريق منتجاتهم وإدارتها بشكل أفضل. تتوفر هذه الميزة في كل خطة من خطط ClickUp، وتستخدم خاصية Sprints المهام كعناصر عمل حتى لا تضطر الفرق إلى الاعتماد على برامج أخرى لإنجاز عملها.

أداة لا غنى عنها لمنهجيات إدارة المشاريع هذه:

البرمجة الإيكستريم (XP)

أجايل

أجيفال/هجين

إطار عمل المشروع التكيفي (APF)

قم بإنشاء مجلد سبرينت في ClickUp لتنظيم السباقات الفردية

🟫 عرض اللوحة

تحرير إعدادات العرض لتخصيص عرض اللوحة

اختر ما إذا كنت ترغب في تكبير قائمة واحدة، أو مجلد كامل، أو حتى جميع المساحات عبر مساحة العمل الخاصة بك في عرض اللوحة . بالنسبة للفرق التي تفضل إدارة مشروع كانبان، تُعد واجهة السحب والإفلات القوية في عرض اللوحة مثالية لتصور المهام قيد التنفيذ.

أداة لا غنى عنها لمنهجيات إدارة المشاريع هذه:

اللين

الرشيقة

GTD

سكرومبان

ClickUp: أداة قوية وودية

يمكن تخصيص مساحة عمل ClickUp الخاصة بك بشكل كامل لتحسين أي منهجية لإدارة المشاريع بحيث يمكنك القيام بأفضل أعمالك وأخذها معك إلى أي مكان تذهب إليه. غيّر طريقة بناء وإدارة المشاريع مع ClickUp اليوم!