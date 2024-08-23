كيفية تطبيق منهجية سكرومبان (أمثلة &؛ قوالب)

ما هو القاسم المشترك بين كلمات "برانش" و"موتيل" و"ندوة عبر الإنترنت" و"سكرومبان"؟ حسنًا، جميعها عبارة عن بورتمانتاوس - أي مزيج من كلمتين منفصلتين مع معنى جديد فريد من نوعه! 🦄

يمزج سكرومبان بين إطارين قويين داخل إدارة المشاريع الرشيقة -سكروم وكانبان- لإنشاء طريقة إدارة هجينة مصممة لمساعدتك على تعزيز مرونة المشروع وتبسيط سير العمل ودعم التحسين المستمر.

ولكن ما الذي تقدمه هذه المنهجية الجديدة نسبيًا لمديري المشاريع، ومتى يجب عليك استخدامها؟ ستتعرف في هذه المقالة على كل ما تحتاج لمعرفته حول منهجية سكرومبان وأفضل ممارساتها. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم لك برنامج إدارة مرئي مفيد لمساعدتك على تطبيق مبادئ Scrumban دون عناء.

ما هي سكرومبان؟

سكرومبان هي إدارة المشاريع إطار عمل يجمع بين أفضل مبادئ وأدوات سكروم وكانبان . وهو يحتفظ بإدارة سير العمل المرئية في كانبان ويدمجها مع هيكلية سكرم المستقرة في سبرينت لإنشاء منهجية هجينة مرنة ومناسبة للفرق الرشيقة من جميع الأحجام.

تم إنشاء Scrumban في البداية لمساعدة الفرق على الانتقال من Scrum إلى Kanban والعكس صحيح. ومع ذلك، فقد أصبحت في نهاية المطاف منهجية منفصلة، وهي مثالية للفرق التي تتطلع إلى الوصول إلى النقطة المثالية بين هيكلية سكروم ذات الإطار الزمني ومرونة كانبان وجوانب التحسين المستمر.

ولكن كيف تجمع Scrumban بين هاتين المنهجيتين الرشيقتين؟ للإجابة على هذا السؤال، دعونا أولاً نتعمق أكثر في منهجية سكروم وكانبان ونفكك ميزاتهما الرئيسية. 📦

منهجية سكروم

سكروم هي واحدة من أكثر المنهجيات الرشيقة شيوعًا لتطوير البرمجيات المرنة التي تقسم المشاريع إلى دورات أصغر تسمى سباقات السرعة. ويستمر كل سباق سريع من أسبوع إلى أربعة أسابيع، مما يسمح لك بالعمل على أقسام المشروع المنفصلة كل على حدة.

بعد الانتهاء من كل سبرنت، تقوم بتقديمه إلى العملاء للحصول على تعليقاتهم ومن ثم دمج طلباتهم قبل الانتقال إلى السباق التالي. بهذه الطريقة، يمكن لفرق سكروم التكيف بسرعة مع التغييرات وتغيير الأولويات إذا لزم الأمر. فرق سكرم عادةً ما تكون صغيرة وذاتية التنظيم، وتتكون من

مدير سكروم (قائد الفريق) مالك المنتج فريق تطوير المنتج

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فوائد #### فوائد سكروم

الـ منهجية سكروم تدين بشعبيتها بين مديري المشاريع إلى فوائدها العديدة، بما في ذلك:

المزيد من القدرة على التكيف: عندما يتم تقسيم المشاريع إلى دورات أصغر، يكون من الأسهل إجراء تغييرات تتماشى مع تفضيلات أصحاب المصلحة. إذا كانت هناك أي مشاكل، فما عليك سوى إعادة دورة واحدة بدلاً من المشروع بأكمله

عندما يتم تقسيم المشاريع إلى دورات أصغر، يكون من الأسهل إجراء تغييرات تتماشى مع تفضيلات أصحاب المصلحة. إذا كانت هناك أي مشاكل، فما عليك سوى إعادة دورة واحدة بدلاً من المشروع بأكمله تحسين رضا العملاء: نظرًا لأن عملاءك يشاركون بنشاط في عملية التطوير، يمكنك دمج ملاحظاتهم على جميع المستويات من أجل التحسين المستمر و إنشاء منتج يلبي احتياجاتهم بشكل مثالي

نظرًا لأن عملاءك يشاركون بنشاط في عملية التطوير، يمكنك دمج ملاحظاتهم على جميع المستويات من أجل التحسين المستمر و إنشاء منتج يلبي احتياجاتهم بشكل مثالي تعاون أسهل: لأن فرق سكروم صغيرة و متعددة الوظائف يمكنهم التواصل بشكل أكثر فعالية و إنجاز الأمور أسرع

لأن فرق سكروم صغيرة و متعددة الوظائف يمكنهم التواصل بشكل أكثر فعالية و إنجاز الأمور أسرع زيادة الحافز: تعمل فرق سكروم على أهداف أصغر وقصيرة الأجل، مما يؤدي إلى شعور أقوى بالإنجاز في نهاية كل سباق سريع

قيود سكروم

في حين أن منهجية سكرم لإدارة المشاريع لها العديد من المزايا، إلا أن لها أيضًا بعض العيوب:

تتطلب خبرة : بالنسبة ل مراسم سكروم لكي يكون ناجحًا، يجب أن يكون هناك مدير مشروع ذو خبرة أو مدرب رشيق . قد يؤدي أعضاء فريق المشروع عديمي الخبرة إلى إبطاء الأمور، مما يؤدي إلى عدم نجاح سباقات السرعة

: بالنسبة ل مراسم سكروم لكي يكون ناجحًا، يجب أن يكون هناك مدير مشروع ذو خبرة أو مدرب رشيق . قد يؤدي أعضاء فريق المشروع عديمي الخبرة إلى إبطاء الأمور، مما يؤدي إلى عدم نجاح سباقات السرعة تم تصميمه بشكل أساسي للفرق الصغيرة : يتألف فريق سكروم بشكل مثالي من ثلاثة إلى تسعة أعضاء، لذلك إذا كان لديك فريق أكبر، فسيتعين عليك تقسيمه إلى عدة فرق فردية

: يتألف فريق سكروم بشكل مثالي من ثلاثة إلى تسعة أعضاء، لذلك إذا كان لديك فريق أكبر، فسيتعين عليك تقسيمه إلى عدة فرق فردية لديه منحنى تعليمي حاد: سكرم هو إطار عمل معقد نسبيًا حيث يجب أن يكون أعضاء الفريق على دراية ب المصطلحات الفريدة مثل وقت الدورة، والمهلة الزمنية، وعنصر العمل، وقصة المستخدم، ونقطة القصة

منهجية كانبان

كانبان هو مزيج من كلمتين يابانيتين تعنيان Sign و لوحة . وهو إطار عمل رشيق آخر شائع، ولكن على عكس Scrum، يشجع كانبان على التحسين المستمر، أي التخطيط المستمر ومراجعة وقياس نتائج كل مهمة.

في هذه المنهجية، يتم تمثيل المهام في هذه المنهجية من خلال بطاقات ووضعها على لوحة كانبان تسمح لك بتصور مراحل التقدم المختلفة التي تمر بها. تحتوي لوحة كانبان عادةً على ثلاثة أعمدة أساسية:

المهام التي لم تبدأ العمل عليها بعد: المهام التي لم تبدأ العمل عليها بعد العمل قيد التنفيذ (WIP): المهام التي لم تبدأ العمل عليها بعد المهام التي تم إنجازها: المهام التي قمت بإنجازها

لتغيير حالة المهمة، ما عليك سوى نقل البطاقة الخاصة بها إلى العمود المقابل على اللوحة لضمان إطلاع الفريق بأكمله على تقدمها.

تضع فرق كانبان حدًا أقصى لعدد العناصر التي تتلاعب بها في وقت واحد من خلال وضع حدود العمل قيد التنفيذ (WIP). تقلل حدود العمل قيد التنفيذ من الفوضى وتعزز التركيز. 🧐

هل تريد تجربة لوحات كانبان دون البدء من المربع الأول؟ اطلع على نقر فوق قالب عرض كانبان يتيح لك تخصيص مهامك وتصورها بالكامل في عرض واحد أنيق.

قالب خريطة الطريق ClickUp Kanban View Roadmap

فوائد كانبان

تشمل الفوائد الرئيسية لتطبيق منهجية كانبان لإدارة المشاريع ما يلي:

تركيز أفضل: يجب على فرق كانبان التركيز على مهمة واحدة في كل مرة، مما يؤدي إلى تحسين العملية وزيادة جودة العمل بشكل عام

يجب على فرق كانبان التركيز على مهمة واحدة في كل مرة، مما يؤدي إلى تحسين العملية وزيادة جودة العمل بشكل عام زيادة المرونة: تسمح لمدير المشروع بتبديل المهام دون تعطيل سير عمل الفريق، حيث يركز الفريق على المهمة الحالية فقط

تسمح لمدير المشروع بتبديل المهام دون تعطيل سير عمل الفريق، حيث يركز الفريق على المهمة الحالية فقط سهولة الاستخدام: يسهّل كانبان تصور سير العمل الخاص بك للكشف عن نقاط الضعف في العملية ولا يتطلب خبرة مسبقة واسعة النطاق. يمكن لكل عضو في الفريق أن يرى بسرعة ما يجري ومن يعمل على ماذا

يسهّل كانبان تصور سير العمل الخاص بك للكشف عن نقاط الضعف في العملية ولا يتطلب خبرة مسبقة واسعة النطاق. يمكن لكل عضو في الفريق أن يرى بسرعة ما يجري ومن يعمل على ماذا تقليل عنق الزجاجة : يساعد على تقليل الأعمال المتراكمة لأن حدود العمل الجاري تحد من عدد المهام الجارية في وقت واحد

قيود كانبان

لكل نظام عيوبه، وطريقة كانبان ليست استثناءً. فيما يلي بعض المشكلات المتعلقة بطريقة كانبان:

خطر سوء تحديد الأولويات: بما أنك تقوم ببساطة بنقل المهام من عمود إلى آخر على لوحة كانبان، فقد تنسى تحديد أولويات المهام

بما أنك تقوم ببساطة بنقل المهام من عمود إلى آخر على لوحة كانبان، فقد تنسى تحديد أولويات المهام سوء التواصل المحتمل: يركز كانبان على سير العمل أكثر من ديناميكيات الفريق، لذلك قد تكون هناك مشاكل في التواصل بسبب ضعف المراقبة

يركز كانبان على سير العمل أكثر من ديناميكيات الفريق، لذلك قد تكون هناك مشاكل في التواصل بسبب ضعف المراقبة عدم وجود أطر زمنية: على عكس نظام سكروم، لا يتضمن كانبان أي أطر زمنية، مما قد يجعل من الصعب الالتزام بالمواعيد النهائية

فهم إطار عمل سكرمبان ## فهم إطار عمل سكرمان

تعتبر Scrum و Kanban منهجيات رائعة لإدارة المشاريع يتم تبنيها على نطاق واسع من قبل فرق تطوير البرمجيات من جميع الأحجام. ومع ذلك، فإن لكل منهما نصيبه من العيوب، مما يجبرك على تقديم تنازلات عند اختيار إحداهما على الأخرى. ادخل إلى Scrumban، وهو نهج هجين يجمع بين أفضل ما في العالمين! 🌍

دعنا نستكشف ما الذي يستعيره Scrumban بالضبط من كل من هذين الإطارين الرشيقين وكيف يختلف عن كليهما.

الجزء الخاص بسكروم من سكرومبان

يأخذ سكرومبان المكونات الرئيسية الثلاثة التالية من إطار عمل سكروم:

السبرنتات: مثل إطار عمل سكروم، يقسم سكرومبان المشاريع المعقدة للغاية إلى دورات تطوير أصغر ذات مدة محددة. والفرق الوحيد هو أن هذه الدورات تسمى تكرارات بدلاً من سباقات السرعة وتستمر عادةً أسبوعين التخطيط للاجتماعات: على غرار سكرم فإن كل مشروع من مشاريع سكرومبان يحتوي على اجتماع تخطيط حيث تقوم الفرق بإنشاء قائمة بالعناصر المتراكمة التي يجب معالجتها في المشروع بأكمله إعادة النظر: في نهاية كل دورة، يجتمع الفريق لتحليل أدائه ويستخدم تلك المعلومات لتحسين تخطيط التكرار

ومع ذلك، لا يتبنى Scrumban الكثير من عناصر العلامة التجارية لسكروم مثل الاجتماعات اليومية للوقوف على مستوى الأداء وملاحظات العملاء المستمرة وهيكل الفريق المحدد.

جزء كانبان من سكرومبان

يلعب Kanban دورًا رئيسيًا في نظام Scrumban، وذلك بشكل أساسي من خلال إقراض نهج اللوحة الذي يساعد الفرق على رؤية سير العمل أثناء العمل. ومع ذلك، بدلاً من تصور المهام على لوحة كانبان، يقومون بذلك على لوحة سكرومبان.

تبدو اللوحات متشابهة إلى حد كبير، مع وجود أعمدة تمثل الحالات وبطاقات تمثل مهام المشروع. مع تقدم المهام، يمكنك بسهولة نقل البطاقات المقابلة لها إلى الأعمدة المناسبة لتوضيح ما إذا كانت المهام قيد التنفيذ أو منتهية. ✅

يستلهم Scrumban من دليل كانبان من خلال تبني نظام السحب. تستخدم الفرق ما يسمى بإشارات السحب للإشارة إلى أن المهام الجديدة جاهزة للعمل عليها. يتم تشغيل إشارة السحب داخل نظام السحب بمجرد انخفاض عدد البطاقات في عمود ما إلى أقل من الحد المحدد. من ناحية أخرى، عندما يتم الوصول إلى حدود العمل الجاري، لا يمكن نقل أي مهمة أخرى في نظام السحب إلى الأمام حتى يتم الانتهاء من المهمة الجارية.

كيف يختلف سكرومبان عن كانبان وسكروم؟

بينما يتشابه سكرومبان حتمًا مع كل من كانبان وسكروم، إلا أنه منهجية فريدة من نوعها مع ميزات مميزة. على سبيل المثال، تضم فرق Scrumban عادةً أقل من اثني عشر عضوًا، ولا توجد أدوار صارمة للفريق، وبصرف النظر عن اجتماع التخطيط الأولي, الاجتماعات اليومية اختيارية.

لمحة سريعة عن سكرمبان وسكروم وكانبان

سكرمبان سكروم كانبان حجم الفريق لا يوجد حجم محدد للفريق، لكن يوصى بأن تبقى الفرق أقل من 12 عضوًا فرق سكروم صغيرة، وتتكون عادة من ثلاثة إلى تسعة أعضاء على عكس فرق [ اجتماعات المشروع هناك اجتماع تخطيط أولي، على غرار اجتماع التخطيط /href/ https://clickup.com/blog/agile/sprint-planning/sprint اجتماع التخطيط /%href/]( الأدوار فيحينأنهعادةمايكونهناكمدير/href/ https://clickup.com/blog/scrum-master-vs-project-manager///projectمدير/%https://clickup.com/blog/scrum-master-vs-project-manager/project/،إلاأنهلاتوجدأدوارصارمةللفريق لفريقسكرومثلاثةأدواررئيسية: ScrumMasterProjectMaster/مالكالمنتج/فريقالتطوير هناكعادةمديرللمشروع،ولكنلاتوجدأدوارصارمةللفريق ). ومع ذلك ، فإن جميع الاجتماعات اليومية الأخرى اختيارية تتضمن خمسة اجتماعات إلزامية تتضمن خمسة اجتماعات إلزامية: تخطيط تراكمات المنتج تخطيط البصمة تخطيط البصمة مراجعة البصمة مراجعة البصمة مراجعة البصمة /ref/ https://clickup.com/blog/?p=8323Sprint بأثر رجعي /href/ https://clickup.com/blog/daily-standup-software///Daily الوقوف /%href/ https://clickup.com/blog/daily-standup-software/Daily الوقوف /%href/ (اجتماعات قصيرة) أمام لوحة كانبان دورات العمل تتضمن دورات عمل قصيرة تسمى التكرارات التي تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين تتضمن دورات عمل قصيرة تسمى سباقات السرعة التي تستمر من 2-4 أسابيع لا يتم تقسيم تدفق العمل إلى دورات منفصلة

كيف تعمل عملية سكرومبان؟

تجمع Scrumban بين تصور سير عمل كانبان ومرونته ونموذج سباقات السرعة في Scrum. ومع ذلك، فإن Scrumban ليست جامدة مثل Scrum، مما يسمح للفرق بتخصيص تطوير المنتج النهج

إليك كيفية تطوير منتج باستخدام طريقة سكرومبان:

قم بإعداد قائمة بالعناصر التي ستحتاجها لإنشاء المنتج قم بتحويل هذه العناصر إلى مهام وضعها في عمود المهام على لوحة سكرومبان حدد حجم العمل الذي يمكن أن يقوم به فريقك في أي وقت معين حدد العناصر التي يجب تحديد أولوياتها في اللوحة حتى يتمكن فريقك من معالجتها أولاً ضع خطة لتكرار كل عنصر - يجب أن تتضمن موعدًا نهائيًا وقائمة بالمهام التي يجب إكمالها انقل المهام إلى "قيد التقدم" بمجرد بدء العمل عليها أو إلى عمود "تم" عند الانتهاء منها بعد الانتهاء من جميع المهام المخطط لها لتكرار واحد، ابدأ العمل على المهمة التالية وكرر العملية حتى يكتمل المنتج

فوائد منهجية سكرومبان ## فوائد منهجية سكرومبان

إليك الفوائد الرئيسية لاستخدام Scrumban التي تجعلها منهجية شائعة في إدارة المشاريع:

سهولة الاستخدام: على عكس منهجية سكرومب، لا تتضمن سكرومبان عمليات معقدة واجتماعات يومية ومصطلحات يحتاج فريقك إلى إتقانها، مما يسهل تبنيها

على عكس منهجية سكرومب، لا تتضمن سكرومبان عمليات معقدة واجتماعات يومية ومصطلحات يحتاج فريقك إلى إتقانها، مما يسهل تبنيها زيادة المرونة: نظرًا لأن Scrumban تقسم المشاريع إلى دورات تكرارية أو دورات سريعة، يمكنك إجراء تغييرات حتى في منتصف العملية مع التقدم نحو إكمال المشروع في نفس الوقت

نظرًا لأن Scrumban تقسم المشاريع إلى دورات تكرارية أو دورات سريعة، يمكنك إجراء تغييرات حتى في منتصف العملية مع التقدم نحو إكمال المشروع في نفس الوقت سير العمل المستمر: يسمح للفرق بتسليم الميزات عند اكتمالها، دون انتظار انتهاء سباق السرعة

يسمح للفرق بتسليم الميزات عند اكتمالها، دون انتظار انتهاء سباق السرعة زيادة التحفيز: مراعاة قدرات الفريق وتعيين حدود العمل الجاري أو WIP وفقًا لذلك يحافظ على تحفيز فريقك و يقلل من خطر التعرض للإرهاق حل المشكلات بشكل أسرع: وجود المهام المعروضة كبطاقات على لوحة سكرومبان يزيد من وضوح و يعزز التعاون ومساعدة الفرق في العثور على المشاكل وحلها بشكل أسرع 🏃

مراعاة قدرات الفريق وتعيين حدود العمل الجاري أو WIP وفقًا لذلك يحافظ على تحفيز فريقك و يقلل من خطر التعرض للإرهاق

حدود منهجية سكرومبان ## حدود منهجية سكرومبان

على الرغم من الإشادة بمنهجية Scrumban لمزجها الفعال بين Scrum و Kanban، إلا أنه من المفهوم أنها تنطوي على قيود محتملة من الضروري إدراكها عند التفكير في اعتمادها.

الضغط الخارجي: مع عدم وجود رئيس سكروم معين لعزل الفريق، فإن إطار عمل سكرومبان يترك الفريق عرضة للضغط الخارجي. يمكن أن يؤثر ذلك على تركيز الفريق وإنتاجيته حيث يتعين على الأعضاء التوفيق بين مهام المشروع والطلبات الخارجية، مما قد يؤدي إلى حدوث تعارضات وإبطاء التقدم.

خطر تخطي المنظورات الرجعية: على الرغم من أهمية المنظورات الرجعية في التحسين المستمر فهي ليست إلزامية في سكرومبان. قد تهمل الفرق المنظورات الرجعية بسبب ضيق الوقت أو أسباب أخرى قد تؤدي إلى ضياع فرص التعلم وتحسين العملية.

عدم وجود أدوار واضحة: على عكس Scrum، فإن الأدوار في Scrumban غامضة بعض الشيء. في حين أن الطبيعة الديمقراطية لسكرمبان جذابة، إلا أن عدم وجود أدوار واضحة يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى الارتباك أو سوء التواصل أو أعباء العمل غير المتوازنة.

زيادة الاعتماد على نضج الفريق: نظرًا لأن Scrumban تتخذ نهجًا متساهلًا تجاه الاجتماعات اليومية، فإنها تتطلب ضمنيًا مهارات أعلى في التنظيم الذاتي والتنسيق بين أعضاء الفريق والتواصل القوي داخل الفريق.

عملية موازنة دقيقة: في حين أن Scrumban يدمج بين العناصر المفيدة في Scrumban و Kanban، قد يكون من الصعب التوفيق بينهما دون أن تطغى العيوب على المزايا.

يتطلب خبرة في التنفيذ: قد يؤدي سوء تفسير مرونة Scrumban إلى فوضى مفرطة بدلاً من القدرة على التكيف المطلوبة. يمكن للفرق حديثة العهد بسير العمل الرشيق أن تسيء استخدام المفاهيم والعمليات دون أن تدري.

التخطيط غير المحدود: نظرًا لأن Scrumban يحافظ على تراكمات مستمرة، تصبح عملية التخطيط غير محددة بسبب عدم وجود مواعيد نهائية ثابتة مثل عمليات التسليم في نهاية الطباعة في Scrum. قد يؤدي ذلك إلى المماطلة أو التأجيل في المهام الأساسية حيث أن هناك دائمًا دورة تالية متاحة للإنجاز.

متى تستخدم منهجية سكرومبان؟

تتألق منهجية سكرومبان في المشاريع التي لا يمكن لسكروم أو كانبان وحدهما القيام بالخدعة. على سبيل المثال، قد لا تعمل سكروم بكفاءة لبعض الفرق بسبب مشاكل في سير العمل أو ضعف العملية أو قيود الموارد. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يجعل كانبان من الصعب على الفرق تحديد أولويات واضحة.

وبشكل أكثر تحديدًا، يعد تطبيق سكربان فكرة ممتازة لـ مشاريع تطوير البرمجيات بمتطلبات متطورة، أو تغييرات متكررة في قصة المستخدم، أو أخطاء. ويرجع ذلك إلى أن عملية Scrumban تتضمن كلاً من التكرارات ذات الإطار الزمني والتطوير المستمر، مما يسمح للفرق بالعمل بشكل تدريجي، حتى عندما الأخطاء التي تحتاج إلى إصلاح أو تغيير المتطلبات.

يمكن للمشاريع ذات المبادرات المتعددة والمتزامنة أن تستفيد أيضًا من اعتماد مبادئ Scrumban. غالبًا ما يكون لدى الشركات الكبيرة مشاريع متعددة قيد التنفيذ في نفس الوقت، وأحيانًا تتضمن نفس الفرق. تسمح مرونة Scrumban بالمبادرات المتزامنة وتمكن الفرق الصغيرة من معالجة متطلبات متعددة.

كيفية تطبيق Scrumban في 4 خطوات سهلة

على الرغم من أن تطبيق سكرومبان قد يكون أسهل من تطبيق سكروم أو كانبان، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى الأدوات المناسبة للقيام بذلك بفعالية. يمكن أن يساعدك الاعتماد على برنامج قوي لإدارة المشاريع Scrum و Kanban:

رسم خريطة لوحة Scrumban الخاصة بك تنظيم مهامك تتبع تقدمك انقر فوق هو الحل الأمثل لإدارة المشاريع الذي يوفر جميع الأدوات والميزات اللازمة لتطبيق Scrumban في مشروعك القادم دون عناء.

من لوحات Kanban سهلة الاستخدام والمهام التي يمكن تتبعها بسهولة إلى ميزات تحديد الأولويات البسيطة و أدوات التعاون ، ClickUp لديها كل شيء! دعنا نلقي نظرة فاحصة على كيفية اعتماد مبادئ سكرومبان في أربع خطوات سهلة.

الخطوة 1: إنشاء لوحة سكرامبان

إن إدارة مشروع سكرومبان بدون لوحة تشبه الطهي بدون وعاء - يكاد يكون مستحيلاً! 🍲

لحسن الحظ، يمكنك استخدام عرض لوحة ClickUp Board كلوحة Scrumban المثالية لفريقك. فهي تسمح لك بتصور مهامك ومشاريعك تمامًا كما تفعل مع لوحة كانبان العادية. ومع ذلك، فهي مليئة بالميزات الإضافية التي سيحبها فريقك!

اطلع على المهام والمشروعات في لمحة سريعة على لوحة كانبان وقم بسحب المهام وإفلاتها وفرزها وتصفيتها بسهولة باستخدام ClickUp

تساعدك لوحات ClickUp بنمط كانبان على تصور مهامك من خلال عرضها كبطاقات تفاعلية. ما عليك سوى سحب البطاقة وإفلاتها إلى عمود مناسب يرمز إلى حالات مثل المهام التي يجب القيام بها أو العمل قيد التنفيذ أو تم إنجازها.

هذه اللوحات قابلة للتخصيص بالكامل لتتناسب مع أي سير عمل، حتى لو كان يتطلب لوحات متعددة! ما عليك سوى فتح عرض كل شيء للحصول على لقطة لجميع لوحات كانبان الخاصة بك. 📸

هل تعبت من تحديث المهام واحدة تلو الأخرى؟ إن شريط أدوات الإجراءات المجمعة يوفر الوقت من خلال السماح لك بتغيير الحالات، وحذف المهام، وإضافة المكلفين دون مغادرة عرض اللوحة.

الخطوة 2: تنظيم مهامك

تحتوي معظم لوحات سكرومبان على ثلاثة أعمدة فقط لحالة المهام: المهام التي يجب القيام بها، والعمل قيد التنفيذ، والمنجزة. ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى عمود بينهما، مثل قيد المراجعة أو قيد التنفيذ؟ 🤔

الـ حالات المهام المخصصة لـ ClickUp يتيح لك الخيار إنشاء العديد من الحالات التي تريدها وحفظها كقوالب قابلة لإعادة الاستخدام! بهذه الطريقة، يمكن أن تحتوي جميع مشاريعك في سكرومبان على أعمدة متعددة لجعل تتبع التقدم أسهل وأكثر دقة.

استخدم حالة مختلفة لمهامك في كل مرحلة من مراحل المشروع باستخدام ClickUp

إلى جانب الحالات، يمكنك تنظيم الحالات مهام النقر فوق المهام حسب تاريخ استحقاقها وأولويتها وعلاماتها واسم المهمة، من بين خيارات أخرى. وبفضل ميزات التصنيف هذه، لن تضطر إلى التدقيق في جميع البطاقات الموجودة على لوحة Scrumban للعثور على البطاقة التي تبحث عنها!

الخطوة 3: حدد أولويات واضحة.

استخدم ClickUp لتعيين أولوية المهمة بأربعة مستويات للإلحاح وتوصيل ما يحتاج إلى الاهتمام أولاً

يدور كانبان حول التصور، بينما يسلط Scrum الضوء على أهمية تحديد الأولويات. ماذا عن سكربان؟ كالعادة، إنه مزيج مثالي من الاثنين!

يتيح لك ClickUp ضبط الأولويات لكل مهمة حتى يعرف فريق سكرومبان الخاص بك دائمًا ما يجب معالجته أولاً مباشرةً في عرض اللوحة. 🚩

نظام أولويات ClickUp مرمز بالألوان لتسهيل التنقل:

الأحمر (عاجل): المهام الأكثر إلحاحًا أصفر (عالي): المهام المهمة جدًا الأزرق (عادي): المهام التي يمكن تأجيلها رمادي (منخفض): المهام ذات الأولوية المنخفضة

بمجرد تعيين مستويات الأولوية، أضف ما يلي التبعيات لضمان تركيز فريقك على المهام ذات الأولوية العليا قبل الغوص في المهام ذات الأولوية الدنيا!

أضف التبعيات مباشرة داخل المهمة لضمان إكمال العمل بالترتيب الصحيح باستخدام ClickUp

الخطوة 4: تتبع عملك

يعد إنشاء قائمة بالمهام التي ستعمل عليها أثناء عمليات التكرار وتتبعها جزءًا أساسيًا من منهجية سكرومبان. للقيام بذلك بكفاءة، استخدم أداة قوائم مهام ClickUp لتفصيل العناصر المتراكمة في سباقك السريع أو المنجزات المتراكمة لكل تكرار. ✔️

إنشاء قوائم مراجعة مفصلة وتنظيمها بسهولة مع مهام فرعية متداخلة في ClickUp

حيث إنها في الأساس بسيطة قوائم المهام يمكنك التحقق بسرعة من كل مهمة أثناء تقدمك في العمل. يمكنك أيضًا استخدام ميزة التداخل لإنشاء عناصر فرعية في قائمة مهامك وتنظيمها باستخدام وظيفة السحب والإفلات سهلة الاستخدام.

هذا مفيد بشكل خاص لفرق Scrumban - يمكنك إنشاء قائمة تحقق منفصلة لكل تكرار وتضمين المهام الفرعية التي يجب القيام بها في كل منها. بهذه الطريقة، سيكون من السهل جدًا مراقبة عدد المهام المتبقية في التكرار الحالي. ⏳

إدارة المهام بمنهجية سكرومبان ## إدارة المهام بمنهجية سكرومبان

إلى جانب لوحات كانبان، وأولويات المهام، وقوائم التحقق من المهام، يحتوي ClickUp على مجموعة كاملة من الميزات لدعم أي فريق رشيق . من أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص ومتعددة الاستخدامات لوحات المعلومات إلى الأتمتة والعديد من خيارات لإدارة سباقات السرعة الخاصة بك ، يمكن أن يساعدك ClickUp في تخطيط وإدارة كل مشروع من مشاريع Scrumban على أكمل وجه!

هل أنت مستعد لتطبيق نهج Scrumban وجني جميع فوائد منهجيات Scrum و Kanban؟ اشترك في ClickUp واستكشف جميع الميزات لبدء رحلتك مع سكرومبان بأناقة! ⚡