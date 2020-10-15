إدارة المشاريع الرشيقة: المبادئ والهيكل والأساليب في عام 2025

هل تتطلع إلى التعرف على إدارة المشاريع الرشيقة؟

الإدارة الرشيقة للمشاريع هي نهج حديث لإدارة المشاريع يقسم مشروعك إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة. تعمل على كل جزء من هذه الأجزاء خلال فترات زمنية تتراوح بين أسبوع وأسبوعين تسمى سباقات السرعة، مما يساعدك على دمج ملاحظات العملاء بسهولة وإجراء تغييرات على المشروع.

ونتيجة لذلك، بدأ عدد من الشركات في اعتماد نهج Agile، مما يجعله أحد أكثر الأساليب شيوعًا.

منهجيات إدارة المشاريع

اليوم اعتماد الإدارة الرشيقة ضمن فرق تطوير البرمجيات من 37% في عام 2020 إلى 86% في عام 2021\2021. ومع ذلك، ما هي الإدارة الرشيقة للمشاريع بالضبط؟

لدينا كل ما تحتاج إلى معرفته عن إدارة المشاريع الرشيقة في هذه المقالة.

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لنبدأ!

ما هي إدارة المشاريع الرشيقة؟

الإدارة الرشيقة للمشاريع هي طريقة حديثة لإدارة المشاريع تعمل على تحسين كفاءة المشاريع وقدرتها على التكيف ومعدل نجاحها بشكل كبير. تقسم مشروعك إلى دورات تطوير قصيرة مدتها أسبوعان تسمى سباقات السرعة.

تُعد الإدارة الرشيقة ناجحة حقًا لأنها تُشرك العملاء بنشاط في عملية التطوير من خلال إنشاء حلقات تغذية راجعة مستمرة لهم.

حلول إدارة المشاريع

بدأت في دمج وظائف وميزات Agile للمساعدة في تسهيل هذا التحسين في الإنتاجية.

ما هي الاختلافات بين إدارة المشاريع التقليدية و Agile؟

تنطوي أساليب إدارة المشاريع التقليدية مثل Waterfall على العمل لشهور (وحتى سنوات) على امتدادها لتقديم منتج نهائي عامل. في أجايل، هناك إصدارات مستمرة من برنامج العمل كل أسبوع أو أسبوعين.

بالتأكيد، يتيح لك اعتماد Waterfall العمل دون انقطاع، لكنه يضع الكثير من الثقة في نفسك! هل أنت متأكد أن عملاءك سيحبون كل الميزات التي قضيت شهورًا/سنوات في العمل عليها؟

تساعد تقنيات Agile فريقك على إجراء تعديلات سريعة على مشروعك بما يتماشى مع احتياجات العملاء المتغيرة وواقع المشروع.

على عكس الأساليب التقليدية لإدارة المشاريع مثل منهجية الشلال، تتبنى أجايل التغيير وترحب بتعليقات العملاء وقصص المستخدمين في عملية التطوير. القدرة على التكيف والإنتاجية والتركيز على العملاء هي الجوانب الأساسية لها.

لهذا السبب تسمى أجايل!

راجع مقارنتنا التفصيلية لـ

رشيق مقابل الشلال

، للحصول على فكرة أفضل عن كيفية اختلاف هذه المنهجيات .

لماذا يفشل تطوير البرمجيات التقليدية؟

الأساليب التقليدية تكاد تكون مضمونة لتجاوز ميزانياتها وجداولها الزمنية. علاوة على ذلك، يكون العملاء دائماً أقل رضى عن البرمجيات التي يتم إنشاؤها بهذه المنهجية.

هناك سببان رئيسيان لفشلها:

1. خطط غير واقعية وجامدة

"هذه هي الخطةالسنوية. افعل هذا"

في الأساس، هذه هي الطريقة التقليدية لتطوير البرمجيات.

A

متعدد الوظائف

ستقوم مجموعة من كبار القادة بتحديد شكل البرنامج وتحديد الجدول الزمني والميزانية. سيطلبون من مدير المشروع أن يقوم بـ

خطة المشروع

لإكمال المشروع ضمن تلك القيود الزمنية والميزانية.

ومع ذلك، فإن الخطط من أعلى إلى أسفل غير واقعية لأنها لا تأخذ في الاعتبار مدخلات الأشخاص الذين سيقومون بالعمل العملي في المشروع.

كما أن الخطط الجامدة تؤدي إلى نتائج عكسية لأنها تجعل من الصعب تغيير العمل بسرعة عندما يحدث خطأ. كما أنها تضع ضغطاً هائلاً على المطورين مما يؤثر على إنتاجيتهم.

تريد أن تحافظ على إنتاجيتك عند العمل من المنزل ولكنك لست متأكدًا من كيفية القيام بذلك؟_

إليك 10 نصائح لمساعدتك في ذلك

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2. افتراضات غير صحيحة

يبدأ كل مشروع برؤية لما يفترض أن يكون عليه الناتج. وتستند هذه الرؤية إلى افتراضات معينة حول ما سيكون أكثر فائدة للعميل.

ولكن هذا كل ما هي عليه: افتراضات.

بعد البدء في المشروع، قد تجد أن العديد من هذه الافتراضات قد يتبين أنها مختلفة عن الحقائق. وعندما تسلم المشروع، قد يغير العملاء رأيهم حول ما يريدونه.

وهو ما يمكن أن يجعلك تمزق شعرك، نحن نتفهم ذلك_.

وهذا رد فعل مقبول تمامًا.

ومع ذلك، فهذا أيضًا سلوك طبيعي تمامًا من العملاء أيضًا. لا يمكن أن نتوقع من العملاء أن يكونوا واضحين 100% بشأن ما يريدونه.

فقط بمجرد أن يجربوا المنتج يمكنهم تقديم ملاحظات ذات مغزى حقًا.

الحقيقة هي أن البشر ليسوا بارعين في التنبؤ بما يريدونه.

فالطريقة الوحيدة التي يمكن للعميل من خلالها معرفة ما هو مفيد له هي من خلال استخدام المنتج فعليًا.

أحد التحديات الشائعة في التطوير التقليدي هو أنك تقضي شهورًا في بناء أداة بناءً على افتراضات حول ما يريده عملاؤك.

وإذا كنت مخطئًا؟

يرفض عملاؤك منتجك، وتخسر ملايين الدولارات من عمل المشروع.

كان هذا الإهدار شائعًا جدًا قبل أن تبدأ الشركات في تطبيق منهجيات Agile.

مع وجود العديد من اختبارات القبول، تساعدك الأجايل على العمل عن كثب مع المستخدمين النهائيين وتغيير اتجاه المشروع بناءً على ملاحظاتهم. هذا يحدث فرقًا كبيرًا في نجاح وجودة المنتجات النهائية.

أنت تبني حرفياً منتجاً من أجل العملاء وبواسطة العملاء.

لماذا تقسم عملك؟

بما أنك تقوم بتقسيم مشروعك إلى أجزاء أصغر، فإن ذلك يساعدك على إصدار كل جزء بسرعة إلى قاعدة عملائك عند اكتماله. يساعدك هذا في الحصول على ملاحظات العملاء الفورية لكل شريحة وإجراء أي تغييرات وإصلاحات ضرورية على الفور.

كيف يساعدك هذا؟

مع التحسين المستمر والتكامل المستمر لميزات المنتج بناءً على ملاحظات العملاء، تقل فرصة تقديم شيء لا يتوافق مع توقعات عميلك النهائية. بالإضافة إلى ذلك، بما أنك تقوم بإجراء التغييرات على الفور، فإنك تقوم بإنشاء فرق ذاتية التنظيم تدير نفسها بنفسها.

ما هي مدة سباقات السرعة؟

على عكس نهج الشلال، عادةً ما تكون سباقات السرعة الرشيقة قصيرة وتمتد ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع. يضمن لك هذا الوقت القصير أن تتحرك الأمور بسرعة، وأن تقوم بتنفيذ الملاحظات في أسرع وقت ممكن.

ما هي فوائد إدارة المشاريع الرشيقة؟

هل تساءلت يومًا ما لماذا أسلوب إدارة المشاريع الرشيقة يحظى بشعبية كبيرة؟

السبب هو أن منهجية إدارة المشاريع تعمل!

فيما يلي نظرة فاحصة على بعض من:

العديد من الفوائد

تحصل عليها عند التحول إلى إطار عمل رشيق:

1. رضا العملاء بشكل أفضل

على عكس منهجيات الإدارة الأخرى، فإن درجة عالية من رضا العملاء هي مقياس نجاح مشروع أجايل.

بدلاً من افتراض ما قد يريده العميل أو يحتاجه، يتعاون نهج أجايل بشكل فعال معهم لمنحهم منتجًا يرضون عنه. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النهج القائم على العدو السريع، حيث يكون لديك فترات منتظمة لاستيعاب قصص المستخدمين وآرائهم في جميع مراحل المشروع.

2. المزيد من القدرة على التكيف

على عكس منهجيات إدارة المشاريع الأخرى، ترحب الأجايل بالتغيير.

إنها منهجية قابلة للتكيف للغاية في إدارة المشاريع، مما يسمح لك بالتعامل مع التغييرات المفاجئة في نطاق المشروع والميزات بسهولة!

هل أنت مرتبك بشأن ماهية نطاق المشروع؟

تعرف على المزيد حول نطاقات المشروع _

3. في الوقت المحدد والميزانية

تساعد القدرة على التكيف فرق المشروع على تطوير عملية صنع القرار التعاوني للمفاضلة بين قيود الوقت والميزانية على أهداف المشروع. وبالتالي، تشهد المشاريع أوقات إنجاز أسرع وتبقى في حدود الميزانية.

التوفير في التكلفة والتوفير في الوقت؟

تحدث عن أفضل ما في العالمين!_

4. عمل جماعي أفضل

نظرًا لأن هذه المنهجية تعطي الأولوية للتعاون وجهاً لوجه، فإنها تؤدي إلى عمل جماعي أفضل. يعمل الجميع معًا بنشاط لإسعاد العميل واستيعاب قصص المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، تعد اجتماعات سكروم المكان المثالي لفريقك لبناء الانسجام وحل أي مشاكل أو استفسارات معلقة.

5. زيادة التحفيز

يعد نهج أجايل القائم على العدو السريع الطريقة المثلى لتعزيز معنويات الفريق. نظرًا لأنهم يعملون فقط على أهداف مشروع أصغر وقصيرة المدى، يمكنهم إكمالها بسرعة والشعور بالإنجاز. سيحفزهم ذلك على الاستمرار وإكمال المزيد من سباقات السرعة بشكل أسرع!

انظر إلى الأمر على النحو التالي:_

بما أنك تقوم بتقسيم مشروعك إلى نواتج أقصر وأكثر قابلية للإنجاز، يمكنك إكمال المزيد من النواتج. وهذا يعني مكافأة نفسك أكثر.

مكافأة: راجع أدلةنا على

المقاييس الرشيقة ومؤشرات الأداء الرئيسية

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نقاط القصة الرشيقة

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ما هي الشركات التي تتبع إدارة المشاريع الرشيقة؟

لقد انتشرت شعبية نهج الإدارة الرشيقة في العقد الماضي ويتم تطبيقه على نطاق واسع في:

إدارة أعمال تطوير البرمجيات

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إنه الآن

تليها الشركات

بما في ذلك شركات Fortune 100 (IBM) والشركات متوسطة الحجم (Red Hat) إلى الشركات الناشئة (ClickUp).

على الرغم من أن أجايل تُستخدم بشكل أساسي في تطوير البرمجيات، إلا أنها تُستخدم أيضًا في مجالات مثل الخدمات المهنية والتصنيع والخدمات المالية والرعاية الصحية وغيرها.

الحصول على القمة_ نصائح إدارة المشاريع الرشيقة إلى تلك الافتراضات الخاطئة يؤدي إلى منتجات رديئة لا يريدها أحد حقًا!

*م الهواتف الذكية القابلة للطي *Ahem\

هذا هو السبب في أن كل سباق سريع رشيق يمنح فريقك فرصًا كبيرة لمراجعة كل تطوير المشروع وإجراء تغييرات سهلة عليها، مما يوفر لك مرونة أكبر.

ج. الأفراد على البرامج

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لبيان أجايل في أنه يعطي الأولوية للأفراد والتفاعلات على المنتجات والعمليات البرمجية.

لماذا؟

لأنه مهما كانت أدوات أجايل وعملياتها الرشيقة معقدة ومتقدمة، سيكون هناك دائماً عنصر بشري مرتبط بها. وهذا العنصر البشري هو جزء لا يتجزأ من فهم احتياجات العملاء والتكيف معها

د. برامج العمل على التوثيق الشامل

تعطي أجايل الأولوية لتقديم برمجيات عاملة أو نموذج أولي عامل على توثيق كل شيء بعناية.

على سبيل المثال، عندما تكون في ظل قيود زمنية، تركز ممارسات أجايل على تسليم القيمة، أي تقديم منتج نهائي نهائي على توثيق ما تقوم به للرجوع إليه في المستقبل.

_لماذا؟

يمكنك دائمًا توثيق الأشياء لاحقًا، ولكن إذا لم تعطِ الأولوية لتسليم المنتج النهائي، فسوف تفوتك المواعيد النهائية!

ومع ذلك، هذا لا يعني أن منهجية المشروع هذه تعتبر التوثيق عديم الفائدة. على الرغم من أنها لا تعطيها الأولوية بالقدر الذي يعطيه نهج الشلال، إلا أن التوثيق ضروري لمراجعة سباقات السرعة ومحاولة تحسينها.

_أنت بحاجة إلى شيء تنظر إليه وتفخر به، أليس كذلك؟

إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة أكثر تفصيلاً على هذه القيم، راجع دليلنا المفصل على القيم الرشيقة .

ما هو هيكل الفريق الرشيق؟

عادة ما يكون فريق أجايل عبارة عن وحدة صغيرة يقودها مالك المنتج، ويساعد الفريق على فهم ما يحتاجه العملاء. مدير المشروع بدوره مسؤول عن جعل أعضاء فريق التطوير يقومون بعملهم بشكل صحيح.

ومع ذلك، فإن أفضل شيء في منهجية أجايل هو أنها قابلة للتكيف مع إعدادات عملك بالكامل. لهذا السبب نادرًا ما ستجد شركتين ممارستين لمنهجية أجايل بنفس إعداد فريق العمل بالضبط !

هل تريد المزيد من الوضوح حول كيفية عمل فرق العمل الرشيقة؟ إليك دليلنا الكامل .

ما هي أساليب إدارة المشاريع الرشيقة المختلفة؟

هناك الكثير من الاختلافات في منهجية إدارة المشاريع الرشيقة.

ومع ذلك، فإن أربعة من أكثرها شيوعًا هي:

سكروم

كانبان كمية العمل الجاري على كل شيء آخر

تصوّر دائمًا سير العمل لجدولة المهام وإدارتها بشكل أبسط

عدم وجود مربع زمني دورة حياة التطوير الأفضل ل : إدارة المشاريع التي تتغير فيها الأولويات بانتظام ، وقد يتم التخلي عن مهام العمل قيد التنفيذ



إليك أدلتنا المتعمقة حول_ إدارة مشروع كانبان _و لوحات كانبان .

3. تطوير البرمجيات اللينة

تطوير البرمجيات المرن هو طريقة أخرى من طرق إدارة المشاريع الرشيقة المستخدمة بشكل متكرر. كما قد تكون خمنت من اسمها، فهي تدور حول إزالة الفائض غير الضروري من مشاريعك.

فيما يلي نظرة سريعة على بعض مبادئ اللين:

الحد من الأنشطة المهدرة وغير الضرورية في جميع مراحل المشروع

التركيز على القيمة المقدمة للعميل النهائي وتحسين الكل بدلاً من الأجزاء الصغيرة

تبسيط دورة حياة تطوير البرمجيات واختصارها

تمكين أعضاء الفريق الفردي من العمل على أنشطة المشروع بأنفسهم (وهو أمر غير موجود عادةً في مشروع الشلال)

الأفضل لـ: تبسيط العمليات الحالية وتقديم ما هو قيّم فقط (وليس كل ما هو ممكن). على سبيل المثال، عندما يكون وقت التطوير لديك مرتفعًا جدًا، ولا يتبنى المستخدمون الميزات الجديدة، استخدم مبادئ اللين لحل هذه المشكلة

_في حال كنت تتساءل عن ماهية هذه المبادئ، إليك دليلنا عن المبادئ المرنة .

4. XP (البرمجة القصوى)

يتميز شكل البرمجة القصوى لإدارة المشاريع الرشيقة بـ:

التركيز على الجوانب التقنية لتطوير البرمجيات على وجه الخصوص

إعداد مراحل مشروع متسقة لمطوري البرمجيات

إعطاء الأولوية للمحادثة وجهاً لوجه ضمن فرق متعددة الوظائف

الأفضل لـ معظم مشاريع تطوير البرمجيات المعقدة

إذا كان لديك فضول حول XP، إليك مقالتنا عن ما هو XP في Agile .

كيف تعمل إدارة المشاريع الرشيقة؟

يمكن تقسيم طريقة إدارة المشاريع الرشيقة إلى عمليتين متميزتين: التخطيط و المخططات.

إليك دليل تفصيلي لكليهما خطوة بخطوة:

1. تخطيط المشروع

كما هو الحال مع أي منهجية أخرى، تبدأ عملية أجايل باجتماعات تخطيط المشروع.

ومع ذلك، على عكس نهج الشلال، تؤكد منهجية أجايل على خفة الحركة والحد الأدنى من الهدر.

لهذا السبب لا ينبغي أن تكون مرحلة التخطيط الرشيقة مطولة ومفصلة بلا داعٍ. فقط اتبع هذه الخطوات الثلاث البسيطة:

المشروع بيان الرؤية هذا وصف سريع لنطاق مشروعك, معالم المشروع والمخرجات. سوف يسلط الضوء على رؤية المنتج، ومواصفات المنتج المستهدفة، وكيف سيلبي احتياجات العملاء.

خارطة طريق المنتج

الخاص بك خارطة طريق المنتج يسلط الضوء على جميع الميزات التي تخطط لإضافتها إلى مواصفات المنتج. ستذكر أيضًا كيف تكون كل ميزة من هذه الميزات مفيدة وكيف تساعد العميل.

تتضمن معظم خرائط الطريق أيضًا جدولًا زمنيًا تقريبيًا للموعد المتوقع لإصدار كل ميزة.

المنتج المتراكم

A تراكم المنتجات يحتوي على جميع العناصر في خارطة طريق منتجك. ومع ذلك، هذه ليست قائمة محددة بالعناصر المتراكمة. فمعظم الفرق تضيف ميزات إلى هذه الأعمال المتراكمة عند إجراء التغييرات وطلب ميزات جديدة.

على عكس منهجية الشلال، تعطي العملية الرشيقة الأولوية للتغيير. لهذا السبب يجب ألا تنظر أبدًا إلى خطة مشروعك وتراكم الأعمال على أنها غير قابلة للتغيير. بدلاً من ذلك، انظر إليها كمخطط تقريبي ستستمر في تعديله مع تقدم المشروع الرشيق.

إليك مفهومان أساسيان آخران يجب أن تضعهما في اعتبارك:

خطة الإصدار

سيكون لكل مشروع عدة خطط الإصدار على مراحل تدريجية. ستتضمن كل خطة من هذه الخطط مجموعة من الميزات التي سيتم إصدارها خلال دورة تطوير محددة، تسمى العدو السريع. إنها أشبه بخارطة طريق لعملائك، مما يعطيهم فكرة عما سيأتي (وما الذي يجب أن يتحمسوا له!)

زيادة

هذا هو ما يمكن إنجازه في نهاية سباق السرعة السريع، مثل ميزة جديدة تم تطويرها.

2. سباقات السرعة

سباقات السرعة هي العمود الفقري لأي عملية أجايل. وهي دورات تطوير قصيرة يمكن أن تتراوح مدتها من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.

إليك كيف تساعد:

إنها تقسم مشروعك إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة. فبدلاً من النظر إلى هدف واحد طويل الأجل، يقوم فريقك بتقسيم المشروع إلى أجزاء أصغر يمكن تحقيقها بشكل أكبر. وهذا بدوره يؤدي إلى التسليم المستمر وزيادة الشعور بالإنجاز والتحفيز!

تمنح سباقات السرعة فريقك الفرصة لإعادة تقييم مشروعك باستمرار في كل مرحلة من مراحل التطوير. هذا يسهل عليك استيعاب ملاحظات العملاء وتغيير الأمور

هناك أيضًا أربعة اجتماعات رئيسية مرتبطة بالسباقات السريعة. وفيما يلي تفصيل موجز لكل منها:

التخطيط لسباقات السرعة

تبدأ جلسات التخطيط للسباقات السريعة باتفاق فريق المشروع على أهداف المشروع و التسليمات المرتبطة بها. سوف يتطرقون إلى من يحتاج إلى تنفيذ أي مهمة والمهلة الزمنية المتوقعة لهذا العدو السريع. خلال مرحلة التخطيط للسباق السريع، يتم إنشاء الأعمال المتراكمة للسباق السريع.

السجل الخلفي هو العمود الفقري لمشروعك!

لفهم هذا الأمر بشكل أفضل، راجع موقعنا مقالة مفصلة عن الأعمال المتراكمة السريعة .

اجتماعات سكروم اليومية

المتابعة اليومية اجتماعات سكروم هي جزء أساسي من إطار عمل سكروم.

عادةً ما يكون اجتماع Scrum هذا عبارة عن محادثة قصيرة مدتها 15 دقيقة وجهاً لوجه تمنح فرق Scrum تحديثًا يوميًا للحالة حول ما يجري.

في منهجية Scrum، هذه هي الاجتماعات التي تعقدها فرق البرمجيات الخاصة بك على أساس يومي، لمناقشة تطورات اليوم السابق والتخطيط للمستقبل. سوف يتطرقون إلى العقبات التي واجهتهم، والأشياء التي تعلموها، وأي إضافات إلى الأعمال المتراكمة.

مراجعة البصمة

مراجعة السبرنت هو اجتماع تقوم فيه الفرق بتقديم مخرجات المشروع لسباق السرعة السريع إلى راعي المشروع وأصحاب المصلحة الآخرين والعملاء. يلعب مالك المنتج دورًا نشطًا هنا وسيقوم بجمع الملاحظات من أصحاب المصلحة والعملاء وتحديث الأعمال المتراكمة للمنتج وفقًا لذلك.

_لإلقاء نظرة شاملة على هذا الاجتماع، إليك مقالتنا على مراجعات سبرينت. مراجعات سبرينت

يتم إجراء الاستعراض بأثر رجعي في نهاية كل سباق سريع. حيث يقوم فريق المشروع بمراجعة العملية بأكملها لمعرفة ما نجح وما لم ينجح. إنها طريقة رائعة لتحديد ما يجب تغييره في سباقات السرعة المستقبلية لتحقيق الرضا الأمثل للعملاء.

_/مرجع/ /مدونة/؟ p=8323 _تعرف على المزيد عن المنظورات الاستعراضية للسباقات السريعة %/%href/

3. قصص المستخدمين

عنصر كبير آخر من عناصر طريقة Agile هو إنشاء قصص المستخدمين حول الميزات أو المنتجات التي تعمل عليها. فهو يجبر المطورين ومالكي المشروع ومديري المنتجات على بذل جهد مشترك للتفكير في كيف سيستجيب المستخدم عند استخدام الميزة.

بهذه الطريقة، أنت تضع نفسك في مكان عملائك بدلاً من التفكير من أجلهم. لن نتفاجأ إذا حصلت فرق Agile على درجات عالية جدًا في اختبارات التعاطف نتيجة لذلك!

عادةً ما تكون قصص المستخدم عبارة عن عبارات قصيرة ووصفية. يمكن تخزينها في وصف المهمة الخاصة بك مع الميزة التي تعمل عليها، أو في وصف القائمة في ClickUp .

فيما يلي مثال أساسي لقصة المستخدم:

_بصفتي <<المستخدم>>، أريد <<أن أفعل هذا>> بحيث <<أحقق هذا>>>.

مع قصص المستخدم، تتغير المحادثة من كتابة المتطلبات التفصيلية إلى مناقشة كيفية استخدام الميزة وما يمكن أن تفعله.

عند كتابة قصص المستخدم، اسأل: _"ماذا سيفعل المستخدم، وماذا ستساعده على إنجازه؟

في بعض الأحيان سيكون هذا مختلفًا بالنسبة لمختلف حالات الاستخدام . في كثير من الأحيان، تقوم الفرق بهذا النشاط معًا، إلى جانب كل أصحاب المصلحة المعنيين (مثل راعي المشروع) في بداية المشروع أو السباق السريع.

_إذا كنت تريد نظرة مفصلة على كيفية تجميع كل هذه الأجزاء معًا، فراجع مقالتنا التي تشرح ذلك تطوير البرمجيات الرشيقة و بيئة رشيقة .

عقبات الطريق مع المنهجيات الرشيقة

على الرغم من أن إدارة المشاريع الرشيقة هي واحدة من أكثر منهجيات الإدارة فائدة، إلا أن بيئة العمل الرشيقة لا تناسب كل فريق أو هيكل تنظيمي.

فيما يلي ثلاث حالات ضد تبني الأجايل:

إذا كان فريقك التنفيذي ومديرو المشاريع لديك عديمي الخبرة وغير معتادين على التعامل مع التغييرات المفاجئة

إذا كان فريق إدارة شركتك أكثر ارتياحاً من الناحية الثقافية للعمل مع إجراءات عمل قياسية جامدة ومعيارية

إذا كانت شركتك تتبع نهجاً متوحشاً في التعامل مع العمليات الجديدة ودون إعداد أفضل الممارسات

ومع ذلك، هذا لا يعني أن المؤسسات التقليدية لن تتمكن أبدًا من التكيف مع بيئة إدارة المشاريع الرشيقة.

فيما يلي ثلاثة أشياء يمكنك القيام بها لإعداد نفسك لبيئة رشيقة:

تطوير عمليات واضحة

تم التصويت على التناقضات في العمليات والممارسات الرشيقة كأكبر عائق أمام تبني الأجايل في 46% من الذين شملهم الاستطلاع في تقرير حالة أجايل . إذا كانت شركتك ستعتمد منهجية أجايل، تأكد من وجود أصحاب المصلحة الرئيسيين في مكانهم واتبع نهجًا منظمًا.

ضع في اعتبارك التدريب والشهادات الرشيقة:

توفر لك منظمات التدريب المعتمدة مثل معهد إدارة المشاريع وAgile Alliance التدريب على منهجية أجايل والموارد التي تحتاجها لصقل عقلية أجايل. وبمجرد حصولك على قبعات التفكير الخاصة بك واجتياز اختبار PMI-ACP، سيكون لديك كل ما تحتاجه لتصبح ممارساً رشيقاً أو حتى مرشداً رشيقاً.

_لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اطلع على أفضل 7 شهادات في إدارة المشاريع الرشيقة.

استخدم أداة إدارة المشاريع الرشيقة المناسبة:

تم تصميم أدوات مثل ClickUp لممارسات إدارة المشاريع الرشيقة. وبمجرد أن تبدأ في استخدامها، لن تجد صعوبة في الانتقال من منهجيات الإدارة الحالية الخاصة بك واعتماد إطار عمل رشيق متدرج !

إليكم دليلنا عن الأفضل أدوات رشيقة لإلقاء نظرة أفضل على ما يجب أن تعمل به._

خاتمة

لا يخفى على أحد أن إدارة المشاريع الرشيقة هي واحدة من أكثر منهجيات إدارة المشاريع شيوعًا في العالم.

فهي بسيطة وسريعة تساعد فريقك على إنجاز مهامك ومشاريعك بسرعة فائقة!

بالإضافة إلى ذلك، بما أنها تركز على التغيير استجابةً لتعليقات العملاء، يمكنك أن تطمئن إلى أنك ستقدم منتجاً يحبه عملاؤك.

_إذا كنت تتطلع إلى تبني أساليب الإدارة الرشيقة للمشاريع، فلماذا لا تجرب برنامجاً مثل ClickUp؟

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