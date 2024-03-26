12 قالبًا رشيقًا للمشاريع في ClickUp وExcel وجداول بيانات جوجل

مثل الماس الخام، فإن دور مدير المشروع متعدد الأوجه وأصعب من الفولاذ. 💎💪🏼

مديرو المشاريع مسؤولون عن إنشاء عمليات المشروع والإشراف عليها فيما يتعلق بالتخطيط والتنظيم والتنفيذ وإعداد التقارير والمراقبة - على سبيل المثال لا الحصر. بالإضافة إلى ذلك، فهم مسؤولون عن التواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة في الوقت المناسب.

بالنسبة ل الفرق الرشيقة فإن الضغط أكبر! إن المنهجية الرشيقة في إدارة المشاريع تركز على التحسينات المستمرة للمنتج من خلال سلسلة من سباقات السرعة. وإذا كنت تفكر في كل سباق سريع كمشروع صغير، فإن العمل لا يتوقف أبدًا. 😳

لهذا السبب برنامج إدارة المشاريع الرشيقة والقوالب القابلة للتخصيص هي أصول للفرق متعددة الوظائف. عند استخدامها معًا، تعمل هذه الموارد على تعزيز تعاون الفريق وتبسيط العمليات,

تعزيز شفافية المشروع

وببساطة حافظ على سير الأمور.

لقد قمنا بتمشيط آلاف القوالب على الويب لنقدم لك أفضلها! تابع القراءة للوصول إلى 12 قالباً من قوالب Agile وتحميلها لأنماط وبرامج إدارة المشاريع التقليدية المفضلة لديك بما في ذلك ClickUp، ومايكروسوفت، وجداول بيانات جوجل.

ما هي منهجية إدارة المشاريع الرشيقة؟ إدارة المشاريع الرشيقة تحظى بشعبية خاصة بين فرق تطوير البرمجيات وتتخذ نهجًا تكراريًا لتقديم تحسينات مستمرة للمشروع طوال دورة حياته. وتتمثل فائدة التكرارات المتعددة (الدورات المتكررة) في أنها تعزز القدرة على التكيف والسرعة مع تحرك الفرق نحو إنجاز المشروع.

تكمن الفكرة في تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مراحل أصغر وأكثر قابلية للإدارة على فترات زمنية ثابتة تسمى سباقات السرعة. تستمر سباقات السرعة في أي مكان من أسبوع واحد إلى شهر واحد ويمكن أن تساعدك على دمج ملاحظات العملاء في تحديثات منتجك على أساس ثابت.

إنشاء سباقات سريعة تمتد من أسبوع واحد إلى شهر واحد باستخدام نهج Agile في ClickUp

في الواقع، هناك بيان رشيق كامل يضع 12 مبدأً أساسياً للمنهجية - ويأتي صوت العميل على رأس القائمة. تدعم هذه المنهجية فكرة أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الرضا التام للعملاء هي من خلال التسليم المتكرر لبرامج عالية الجودة وعالية الأداء.

يمكنك تلخيص هذه المبادئ الـ 12 في أربع قيم رشيقة:

الأفراد والتفاعلات على العمليات والأدوات البرمجيات العاملة علىوثائق المشروع الشاملة تعاون العملاء بشأن التفاوض على العقود الاستجابة للتغيير باتباع خطة

يحتاج إطلاق مشروع ما إلى قرية - حيث تتكامل جهود كل من العميل وفريق تطوير البرمجيات ومدير المشروع. قد يبدو اعتماد منهجية أجايل صعباً إذا لم تكن معتاداً على الوتيرة والطلب، لكن النماذج طريقة ممتازة لمواجهة هذه التحديات ومنحك الأفضلية في هذا النهج الجديد (بالنسبة لك)!

أو، إذا كنت من هواة "أجايل" المجربين والحقيقيين، فمن المحتمل أنك تبشر بالفعل بالكلمة الطيبة للقوالب! فيما يلي 10 من القوالب المفضلة لدينا لبعض النماذج الرائدة في

برامج إدارة المشاريع المجانية

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12 نموذج مجاني لإدارة المشاريع الرشيقة ## 12 نموذج مجاني لإدارة المشاريع الرشيقة

بغض النظر عن مدى إلمامك بإدارة المشاريع الرشيقة، فإن القالب المرن المقترن ببرنامج قوي هو المفتاح لتنفيذ عمليات مبسطة بشكل منتظم. تم تصميم هذه القوالب لمساعدتك على استخدام ميزات أداة إدارة المشروع الخاصة بك إلى أقصى حد و

الانتقال إلى النهج الرشيق

في أسرع وقت ممكن.

قم بالوصول إلى أي من هذه القوالب الـ 12 لإدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp، ومايكروسوفت، وإكسل، وجداول بيانات جوجل لتخطيط خرائط الطريق، وإنشاء سباقات السرعة، وتتبع المهام، وتقديم منتجات قيّمة.

1. قالب إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp

قالب إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp

مثل كامل

مكتبة القوالب الخاصة بـ ClickUp

فإن قالب إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp مليء بالميزات التي تساعد فريقك على تقديم الملاحظات وتطبيقها، والتمحور عند الحاجة، والعمل معًا في مساحة منظمة وتعاونية.

إن مفتاح إدارة المشاريع الرشيقة بكفاءة وفعالية هو ضمان عمل كل عنصر معًا بسلاسة. يمكن أن يكون إعداد الفريق للنجاح في هذا الجهد أحد أكثر العوامل التي تستغرق وقتًا طويلاً، ولكن في غضون دقائق، يمكن لهذا القالب الشامل أن يوائم فريقك مع منهجية إدارة المشاريع الرشيقة باستخدام 30 نعم و30 حالة مخصصة، وحقلين مخصصين، و10 علامات و13 ClickApps وثماني طرق عرض للمشاريع، وطريقتين آليتين، وغير ذلك الكثير. 🤩

على الرغم من شمولية هذا القالب، فإن ClickUp يرشدك في كل خطوة من خطواته. من خلال تطبيق هذا القالب الرشيق على مساحة العمل الخاصة بك، سيُطلب منك تسمية المساحة الخاصة بك، واستيراد البيانات، وتعيين تواريخ استحقاق مهمة. من هناك، يبدأ مشروعك في التبلور بالفعل.

قم بالوصول إلى المجلدات المُنشأة مسبقًا لـ إدارة سكروم، المدخل، خرائط الطريق، الصور، الصور المتراكمة الصادرة، والمزيد. داخل كل مجلد، يمكنك الوصول إلى المزيد من القوائم الجاهزة، وإضافة مهام جديدة، وتصور مشروعك في طرق عرض القائمة واللوحة والتقويم وعبء العمل القابلة للتخصيص في ClickUp. هذا القالب هو الحزمة الكاملة، لذا إذا كنت مستعدًا للالتزام بطريقة Agile، فدع هذا القالب يقودك في الطريق! تنزيل هذا القالب

2. قالب إدارة سكروم الرشيقة من ClickUp

قالب إدارة سكروم الرشيقة من ClickUp

ال

إطار عمل سكروم

متجذر في منهجية إدارة المشاريع الرشيقة ويستخدم عادةً من قبل الفرق متعددة الوظائف للبقاء منظمين وامتلاك أدوارهم والتواصل بشكل أفضل. إذا كنت تفكر في كلمة Agile كمصطلح واسع وشامل، فإن Scrum هو أحد الفروع العديدة التي تنبع من داخل الفلسفة الأكبر.

مثل إدارة المشاريع الرشيقة,

أجايل سكروم

يركز على العدو السريع ويستخدم الاختبار والتطوير السريع والمتكرر لتقسيم المشاريع الكبيرة إلى عدة أطر زمنية أقصر.

التعاون في صميم كل ميزة من ميزات ClickUp و قالب إدارة سكروم الرشيقة من ClickUp لا يختلف. فهو يسمح لفريق سكروم ذاتي التنظيم بإنشاء سباقات السرعة والعمل معًا على المهام وأتمتة عناصر الإجراءات المتكررة لإبقاء المشروع على المسار الصحيح.

في هذا القالب ستجد:

30 حالة مهمة مخصصة

حقول مخصصة

العلامات

13 انقر فوق التطبيقات

ست طرق عرض للمشروع

الأتمتة

وأكثر من ذلك بكثير! بما في ذلك القوائم المعدة مسبقًا لـ المدونات، المطبوعات، و مراجعات. بالإضافة إلى طريقة إرشادية سهلة الاستخدام انقر فوق المستند لتتعلم الحبال تنزيل هذا القالب

3.

قالب التخطيط السريع الرشيق

بواسطة ClickUp

قم بتخطيط وتتبع التقدم وإدارة الموارد أثناء التخطيط للسباق السريع باستخدام قالب التخطيط السريع الرشيق من ClickUp

من السهل الحفاظ على سلاسة سير سباقات السرعة الخاصة بك عند نشر هذا قالب التخطيط السريع السريع من ClickUp . ضع توقعات واقعية بناءً على قدرات الفريق، ثم تتبع التقدم وإدارة الموارد خلال كل سباق سريع بكل سهولة. وأخيراً، قم بمراجعة الفرق بين الساعات المقدرة مقابل الساعات الفعلية خلال سبرينت ريتروسبكت لضمان تحقيق جميع الأهداف بسرعة وكفاءة!

يتضمن هذا القالب مهام تخطيط سباقات السرعة، وتحديد الأهداف والغايات، وإدارة الموارد، وتتبع التقدم المحرز، والمزيد. بالإضافة إلى أنه قابل للتخصيص بسهولة ليناسب احتياجات أي فريق أو شركة! ابدأ باستخدام هذا القالب لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في عمليتك الرشيقة والتحكم في كل سباق سريع. تنزيل هذا القالب

4. قالب التسويق الرشيق من ClickUp

التسويق السريع هو المفتاح للبقاء في المنافسة في المشهد الرقمي المتغير باستمرار

قد تمثل عمليات التسويق تحديًا في إدارتها، لذا دع قالب التسويق الرشيق من ClickUp تبسيط جهودك! سيوفر استخدام هذا القالب هيكلاً للحملات الإبداعية، ويساعد في قياس نجاحها ويسهل عليك طرح أفكار جديدة. سيكون لديك أيضًا نظرة عامة منظمة لمهام فريق التسويق بأكمله.

يشير التسويق الرشيق إلى استخدام منهجية Agile من أجل إنشاء استراتيجيات تسويق أكثر كفاءة وفعالية. من خلال العمل الجماعي التعاوني، يمكن لفريقك العمل معًا لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة مع تحقيق نتائج مذهلة. تنزيل هذا القالب

5. قالب قصة رشيقة من ClickUp

استخدم نموذج القصة الرشيقة من ClickUp لمواءمة الأهداف الفردية مع الأهداف الأكبر لتحقيق أقصى قدر من الفعالية

قالب قصة كليك أب الرشيقة مصمم خصيصًا لفرق التطوير الرشيقة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتعاون. وهو يساعد في تنظيم ميزات أو متطلبات المشروع، والمعروفة باسم قصص أجايل أو قصص المستخدمين، من خلال توفير نهج منظم.

يتيح هذا القالب إمكانية تتبع التقدم المحرز من خلال المخططات والتصورات الرشيقة المتتالية مما يضمن الشفافية والقدرة على التكيف. بالإضافة إلى ذلك، يعمل القالب على مواءمة الأهداف الفردية مع الأهداف الشاملة للمشروع، مما يعزز الفعالية القصوى.

وسواء تم تطبيقه على المشاريع الداخلية أو المنتجات الموجهة للعملاء، فإن قالب القصة الرشيقة من ClickUp يمكّن الفرق من الحفاظ على التنظيم ويسرّع من إنجاز المشروع. يصبح هذا القالب أحد الأصول القيّمة للتطوير الرشيق، حيث يساعد في التخطيط والتنظيم والتسليم الناجح للمنتجات عالية القيمة. تنزيل هذا القالب

6. قالب خارطة طريق الفريق الرشيق من ClickUp

قم بتوصيل استراتيجية منتجك مع أصحاب المصلحة باستخدام قالب خارطة طريق المنتج الرشيق

ال قالب خارطة الطريق الرشيقة من ClickUp بمثابة أداة ديناميكية لفرق العمل الرشيقة لتوصيل استراتيجية المنتج بفعالية مع أصحاب المصلحة. صُمم القالب من أجل المرونة، حيث يتيح سهولة تعديل الخطط مع اكتساب الفرق رؤى حول ديناميكيات السوق والمنتج.

ضمن هذا القالب، يمكن لفرق أجايل:

تصوّر خارطة الطريق على الجدول الزمني: يتيح القالب تصوّرًا واضحًا لخارطة طريق الفريق على جدول زمني، مما يوفر نظرة عامة استراتيجية. تخطيط سباقات السرعة مع التقديرات: يمكن لفرق أجايل تخطيط سباقات السرعة مع تقديرات للجهد والتعقيد، مما يضمن تحقيق أهداف واقعية وقابلة للتحقيق. تتبع التقدم وتكييف الخطط: يسهل القالب تتبع التقدم المستمر، مما يسمح للفرق بتكييف الخطط ديناميكيًا بناءً على الرؤى في الوقت الفعلي والمتطلبات المتغيرة. تنزيل هذا القالب ### 7. قالب إدارة المشاريع الانحدارية من ClickUp

تنطوي منهجية إدارة المشاريع الانحدارية على ترتيب واضح المعالم للتنفيذ، حيث لا تتحرك مراحل المشروع إلى أن تحصل على الإجازة النهائية.

قالب إدارة مشروع الشلال في ClickUp مصمم خصيصًا للتنفيذ المنهجي للمشاريع، مع الالتزام بالمراحل المحددة جيدًا لمنهجية الشلال.

يضمن القالب، من خلال تنظيم المهام في مراحل قابلة للقياس، إكمالها في الوقت المناسب ويوفر رؤية واضحة للتقدم المحرز في كل مرحلة. وهو مثالي لأولئك الذين يقدّرون الهيكلية، ويتيح إدارة المشروع بكفاءة، مع التركيز على التقدم المتسلسل دون المساس بالجودة أو تفويت المواعيد النهائية. تنزيل هذا النموذج

8. قالب مخطط جانت البياني الرشيق من إكسل

قالب مخطط جانت البياني الرشيق من مايكروسوفت قالب مخطط جانت البياني الرشيق من مايكروسوفت يساعد الفرق على تقسيم المهام والمشاريع متعددة الخطوات إلى أصغر عناصر العمل مع فئات مرمزة بالألوان على مخطط مرمز بالألوان على

مخطط جانت المرئي

باستخدام مايكروسوفت 365 .

ميزات مثل قوالب الجدول الزمني لميثاق المشروع وقصص المستخدمين، وقصص المستخدمين، ومخطط تراكم المنتج مع مخطط الإرهاق في قالب إدارة المشاريع الرشيقة هذا يقدم رؤى فعلية ومتوقعة للوقت والموارد المستخدمة بين سباقات السرعة.

بشكل عام، تم تصميم هذا القالب لمساعدة فرق أجايل على توصيل التقدم المحرز بشكل مرئي إلى أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وتتبع الوقت ومراحل السباق وتحديد موارد فريق المشروع بناءً على توقعات الجدول الزمني. تنزيل هذا النموذج

9. قالب إعداد تقارير مشاريع سكرم الرشيقة في جداول بيانات جوجل

قالب إعداد تقارير مشاريع سكروم الرشيقة ل جداول بيانات جوجلجداول بيانات جوجل مجاني للاستخدام الشخصي باستخدام حساب Google، مما يجعلها قابلة للتخصيص

مشاريع سكروم الرشيقة

قالب إعداد التقارير لجداول بيانات جوجل حل فعال من حيث التكلفة للمستخدمين الذين لديهم حساب بالفعل ويريدون تنفيذ عمليات أجايل. يأتي هذا القالب مع صفحات جداول بيانات متعددة لتتبع مشاريع أجايل وتصنيفاتها في أعمدة مختلفة لإظهار حالة المهام والأولويات وتواريخ العدو السريع ومعرفات المهام والمزيد. قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب خطة المشروع الرشيق للجدول الزمني للمكتب

قالب خطة المشروع الرشيق بواسطة الجدول الزمني للمكتب يساعد قالب خطة المشروع الرشيق من Office Timeline على تحديد التحديات وتنفيذ الحلول السريعة من خلال ترتيب مهامك على

مخطط جانت باستخدام PowerPoint

. الأمر المثير للاهتمام والمختلف في هذا القالب عن القوالب الأخرى في هذه القائمة هو أنه يأتي مع خطة إصدار رشيقة قابلة للتحرير خصيصًا لبرنامج PowerPoint للعمل بصريًا من خلال إمكانياتك الاستراتيجية. سيكون هذا القالب مفيدًا للاستخدام بالإضافة إلى قالب رشيق آخر أو برنامج إدارة المشاريع الرشيقة الخاص بك كوسيلة مساعدة بصرية أثناء الاجتماعات أو العروض التقديمية مع أصحاب المصلحة أو الرؤساء. قم بتنزيل هذا القالب

11. قالب لوحة كانبان الرشيقة من إكسل

قالب لوحة كانبان الرشيقة للإكسل

يمكن أيضًا تكييف قالب لوحة كانبان هذا لبرنامج Excel مع جداول بيانات Google، وقد تم تصميمه لمساعدة الفرق على تبني منهجية Agile بأبسط ما يمكن. مع وجود ممرات منفصلة للمهام التي تُركت للمهام التي يجب القيام بها أو قيد التنفيذ أو تم إنجازها، يساعد هذا القالب مطوري البرامج على تصور المشاريع بأكملها، وتعيين حدود العمل قيد التنفيذ وتعظيم كفاءتها. تنزيل هذا القالب

12. قالب إدارة المشاريع الرشيقة البسيطة في جداول بيانات جوجل

قالب إدارة المشاريع الرشيقة البسيطة لمحرر مستندات جوجل

تعد جداول البيانات أداة أساسية في حزام كل مدير مشروع، ولكن قد يستغرق الأمر الكثير من الوقت والعديد من المحاولات لتصميم جدول شبه مثالي لكل مشروع على حدة - خاصةً إذا لم يكن هذا هو أسلوب عملك المفضل. يعالج هذا القالب البسيط لإدارة المشاريع الرشيقة هذه المشكلة من خلال جدول مصمم مسبقًا في الداخل

مستندات جوجل

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كما يوحي الاسم، فإن هذا القالب سهل الاستخدام مع بنية تصميم بديهية ونظيفة لرسم إطار زمني واضح لسباقات السرعة القادمة. فكر في هذا القالب كعجلات تدريبك على منهجية أجايل. بينما يمكنك تقسيم المهام إلى سباقات سريعة, نقاط القصة والحالة، هذا القالب مناسب بشكل أفضل للمشاريع الرشيقة الأصغر حجماً، ومشاركة المعلومات بسرعة، وتقديم عروض مرئية. تنزيل هذا القالب

الرشاقة تلتقي مع الكفاءة مع قوالب إدارة المشاريع الرشيقة

بغض النظر عن مستوى خبرتك عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع الرشيقة، فإن المساعدة دائماً موضع تقدير. بدلاً من أن تكون موردًا حصريًا لمديري المشاريع الذين لا يزالون يتعلمون المنهجية، انظر إلى القوالب كأحد الأصول لبدء مشروعك بأكثر الطرق إنتاجية ممكنة.

ابحث عن قالب يتوافق مع برنامج إدارة المشاريع الرشيقة الخاص بك، ويكون قابلاً للتخصيص بالكامل، وتعاونيًا، ومليئًا بمئات الميزات التي ستحملك خلال كل سباق سريع بكل سهولة.

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تصور

سير العمل الرشيق

مع عرض لوحة ClickUp Board وتعيين اللوحات حسب الحالة وتاريخ الاستحقاق والأولوية والمزيد لمواءمة فريقك بشكل أفضل

ClickUp هي منصة الإنتاجية المثالية لفرق العمل الرشيقة من أي حجم لتركيز عملهم عبر التطبيقات، وأتمتة العمليات، وإدارة الجداول الزمنية للمشروع - كل ذلك في مكان واحد. من خلال أدوات إدارة المشاريع التعاونية مثل المستندات واللوحات البيضاء وأكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص في مساحة عمل واحدة قوية، ClickUp هو الحل البرمجي الوحيد الذي يسمح للفرق بالعمل على أفكارهم لحظة حدوثها.

_... وإذا لم يكن هذا مثالاً لمنهجية أجايل فلا أعرف ما هو كذلك!

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