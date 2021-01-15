12 مبدأ رئيسياً لإدارة المشاريع (دليل أساسي)

هناك الكثير من الأمور التي تدخل في إدارة المشاريع .

وضع الميزانية، والحصول على موافقة من أصحاب المصلحة في المشروع وإنشاء فريقك ومراقبة التقدم المحرز وصياغة التقارير....

_وهذا مجرد غيض من فيض!

إذا كنت تصرخ داخلياً، فلا تقلق!

إليك شيئاً لمساعدتك:

تعمل مبادئ إدارة المشروع كبوصلة موثوقة أثناء إبحارك في عملية إدارة المشروع بأكملها.

سنشرح في هذه المقالة ما هي مبادئ إدارة المشاريع الأساسية هذه، ومزاياها، وكيف يمكنك استخدامها لإدارة المشاريع الناجحة.

لنبدأ.

ما هي مبادئ إدارة المشاريع؟

مبادئ إدارة المشاريع هي مفاهيم أساسية يمكنك استخدامها لإدارة المشاريع بنجاح.

بسيطة جداً، أليس كذلك؟

إذن ما هي المبادئ الأساسية لإدارة المشاريع التي كل مدير مشروع يجب أن يقسم بـ

لقد قمنا بتجميع هذه الـ 12 مجموعة في 3 مجموعات.

لنلقي نظرة:

تحديد المشروع

المبدأ 1: يجب أن يكون مشروعًا

المبدأ الأساسي هو أنه يجب أن يكون هناك مشروع.

دعونا نأخذ تعريف المشروع من قبل معهد إدارة المشاريع: لكي يتأهل المشروع كمشروع، يجب أن يكون العمل مسعى مؤقتًا وأن يكون هدفه خلق قيمة.

وبما أن إدارة المشروع هي أداة تُستخدم لإدارة المشروع بفعالية، فإن مبادئ إدارة المشروع يجب أن تنطبق على هذا التعريف.

وبالتالي، فإن الأنشطة مثل الرد على التذاكر أو تحرير المحتوى، لا تعتبر مشروعًا.

المبدأ 2: هيكل واضح للمشروع

مبدأ أساسي في خطة إدارة المشروع خلال مرحلة التعريف هي هيكل المشروع.

بدونها سينهار مشروعك أسرع من برج جينغا!

فيما يلي ثلاثة مكونات يجب تعريفها:

أ. أهداف المشروع

_كيف يمكنك البدء في شيء ما، إذا كنت لا تعرف ما تريد القيام به في المقام الأول؟

تحديد الهدف سيضع الأمور في نصابها، وسيساعدك على إنشاء هيكل المشروع. ابدأ بسؤال نفسك ما هو متطلبات المشروع هي ما يجب القيام به و لماذا؟

كمدير للمشروع، تحتاج كمدير للمشروع إلى توضيح هدف المشروع وجعله مفهوماً بشكل عام من قبل جميع المشاركين فيه.

_ولكن كيف يمكنك تحديد أهداف المشروع؟ وما الفرق بين الأهداف والغايات ? أدوات مجانية لإدارة المشاريع مثل ClickUp، تجعل تحديد الأهداف والغايات أمراً سهلاً للغاية.

ب. الجدول الزمني للمشروع

_لا أحد يحصل على إطار زمني غير محدود لإنهاء المشروع

(إلا إذا كنت تستطيع عكس الزمن مثل الدكتور سترينج)

لإكمال المشروع بسرعة، تحتاج إلى أن يكون لديك جدول زمني واضح للمشروع .

يحتوي على المهام التي يجب القيام بها وتواريخ بدايتها ونهايتها.

كما تشير أيضًا إلى الترتيب الذي يجب أن تتم به المهام.

ج. المعالم الرئيسية

يجب عليك أولاً تحديد المعالم الرئيسية ثم تقسيم الجدول الزمني الخاص بك إلى هذه المعالم الهامة.

_ ما هي؟ المعالم هي مؤشرات تساعدك على فهم متى دخل المشروع مرحلة جديدة.

على سبيل المثال، إذا كان فريقك ينتقل من مرحلة رئيسية إلى مرحلة رئيسية في غضون أيام قليلة؛ فأنت تعلم أنهم يعملون أسرع من فلاش على الكافيين!

وإذا كانت هناك فجوة طويلة بين مرحلتين من المراحل الرئيسية، فستحتاج إلى التأكد من انتقالهم إلى مرحلة متقدمة.

باستخدام هذا النهج، ستتمكن من الالتزام بالجدول الزمني للمشروع. دائمًا.

ـ

إليك أمرًا آخر: الإنجازات تعزز معنويات الفريق.

لأنه تذكر، الجميع يحب التقدم المرئي.

المبدأ 3: تحديد مخرجات المشروع

المبدأ التالي لإدارة المشروع هو تحديد مخرجات المشروع .

تشير المخرجات إلى أي نتيجة أو منتج فريد مرتبط بعملية أو مرحلة معينة من المشروع.

ـ كيف تعرفون نواتج المشروع؟

ابدأ بطرح الأسئلة الصحيحة على نفسك مثل:

ما هي هدف المشروع ?

ما الذي تحتاجه لتحقيق هذا الهدف؟

كم من الوقت سيستغرق ذلك و كم سيكلف ?

ستساعدك هذه الأنواع من الأسئلة على تحديد مخرجات المشروع ومتطلبات المشروع.

فيما يلي بعض الأمثلة على المخرجات التي قد يتعين على فريقك العمل عليها:

بالنسبة لـ تصميم الويب مشروع، قد تتضمن المخرجات تطوير نموذج بالحجم الطبيعي

بالنسبة لمشروع تسويقي، قد تكون النواتج القابلة للتسليم عبارة عن إعلان تجاري مضحك

يبدو أن الأمور بدأت تتحسن أخيرًا بالنسبة لجيم من مسلسل "أشياء غريبة!"

هناك فائدة أخرى من وجود مخرجات واضحة المعالم مسبقاً.

لن تضطر إلى التدافع لإضافة مخرجات جديدة في منتصف المشروع.

لن يمنعك هذا من قضاء الكثير من الوقت في ذلك فحسب، بل لن تحتاج أيضًا إلى العمل لوقت إضافي للوفاء بالمواعيد النهائية.

_بهذه الطريقة، لن تحتاج إلى التقليل من مشاهدة برامج الجرائم الحقيقية على نتفليكس

المبدأ 4: تخصيص ميزانيات المشاريع

_أليس من الرائع أن تكون لديك ميزانية غير محدودة؟

لسوء الحظ، ما لم يكن لديك مارد يحقق لك هذه الأمنيات، ستحتاج إلى العمل وفق نظام صارم ميزانية المشروع .

مع محدودية الموارد، عليك أن تكون منتبهاً جداً لنفقاتك.

تذكر أنك لا تريد أن تُصدم عندما تجد أن نفقاتك خارج المخططات!

لذا إليك ما يمكنك فعله:

النظر في المجالات المحتملة التي يمكنك فيها توفير أو إلغاء الإنفاق

تأكد من حساب كل مرحلة من مراحل مشروعك

حجز جزء من الميزانية للنفقات الطارئة

قد يتطلب إعداد الميزانية والمحاسبة الكثير من العمل وقد يحتاج إلى أدوات مختلفة.

مع برنامج ClickUp المُعد مسبقًا قالب المحاسبة ، يمكنك إدارة سجلات المبيعات ونفقات المشروع والفواتير والمزيد، كل ذلك داخل مساحة العمل الخاصة بك.

المبدأ 5: استراتيجية واضحة للتنفيذ

قبل مرحلة التنفيذ تحتاج إلى ميثاق المشروع و خطة المشروع في مكانها. هذه تلعب دورًا رئيسيًا في نجاح المشاريع الكبيرة.

_ما الذي يجب تضمينه؟

يجب أن تحتوي مرحلة التخطيط على تعريف واضح لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وبرامج إدارة المشروع المستخدمة، و عوامل الخطر التي قد تؤثر على النتيجة .

يجب عليك أيضًا تحديد المشاكل المحتملة التي قد تتسبب في زحف النطاق أو تعيق تقدمك.

## تحديد أدوار الفريق ومسؤولياته

المبدأ 6: الملكية من قبل مدير المشروع أو راعي المشروع

المبدأ الأساسي التالي هو أن شخصًا واحدًا، وهو مدير المشروع، يجب أن يتحمل مسؤولية نجاح المشروع. ويحتاج هذا الشخص إلى العمل كمتحدث رسمي وأن يكون على نفس مستوى الفريق التنفيذي.

على هذا النحو، يقوم مديرو المشاريع بتوجيه أصحاب المصلحة في المشروع من خلال عملية صنع القرار وتحديد مسؤوليات الفريق وبدء خطة المشروع وقياس النجاح.

وبسبب الطبيعة متعددة الوظائف لهذا الدور، يحتاج مديرو المشاريع إلى التمتع بمهارات كبيرة في التعامل مع الآخرين، ومعرفة بالأعمال والتكنولوجيا، وخبرة في هيكل تقسيم العمل.

المبدأ 7: أدوار ومسؤوليات الفريق المعينة

لا يكفي مجرد معرفة هدف المشروع وتحديد الأهداف.

يجب عليك أيضًا تحديد ما الذي يجب أن يفعله كل عضو من أعضاء الفريق.

إذا لم تقم بذلك، يمكنك البدء في التحضير لجنازة: لأن مشروعك ميت، حتى قبل أن تبدأ العمل عليه!

عندما تحدد الأدوار والمسؤوليات، يصبح كل عضو في الفريق مسؤولاً عن مهامه.

وبما أن أعضاء فريقك يعرفون بالضبط ما يجب عليهم القيام به، فلن يضيعوا الوقت في محاولة الحصول على وضوح في المشروع.

إنشاء القيم

المبدأ 8: التواصل الواضح بين أعضاء الفريق ### المبدأ 8: التواصل الواضح بين أعضاء الفريق

سوء التواصل بين أعضاء الفريق = نتائج سيئة.

عند إدارة المشاريع، يجب أن يكون التواصل القوي منذ اليوم الأول هو هدفك الأساسي

أنت لا تريد أن يتحول التواصل في مشروعك إلى لعبة هو قال وهي قالت.

لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة.

_ولكن لماذا؟

التواصل الواضح مع فريقك هو المفتاح لتجنب الحوادث المؤسفة. يعرف كل عضو ما يعمل عليه وما يعمل عليه الآخرون، مما يخلق سير عمل مبسط.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التواصل الواضح تحديد إنجازات أعضاء الفريق والاحتفاء بها.

المبدأ 9: المواءمة عبر المؤسسة

هذا مبدأ مهم لتجنب المشاكل لاحقًا عند تقدم المشروع.

يعمل أصحاب المصلحة ومدير المشروع معًا بحيث تدعم جميع مكونات المنظمة بعضها البعض. وهذا يشمل مهمة الشركة وهيكلها وأنظمتها.

إنشاء خط أساس لإدارة الأداء مع ثلاثة مكونات أساسية - التكلفة والجدول الزمني و نطاق المشروع

مهم عند المواءمة مع قيم الشركة وتحديد نطاق مشروع أكبر.

بعد تحديد توقعات واضحة مع الإدارة وتعيين مدير للمشروع لامتلاك أنشطة المشروع، يجب منح هذا الشخص حرية اتخاذ قرارات المشروع.

المبدأ ### المبدأ 10: الشفافية والمساءلة

ننتقل إلى المبدأ التالي لإدارة المشروع. شفافية المشروع .

ما لم تكن جاسوسًا مارقًا هاربًا، فإن الاختباء فكرة سيئة

عندما تخفي بيانات المشروع أو حالته عن أصحاب المصلحة والجهات الراعية، فإن ذلك سيطاردك في المستقبل.

وهذا قد يقلل من الثقة بين فريقك وأصحاب المصلحة.

ومع ذلك، لن يحدث هذا إذا حافظت أنت وفريقك على الشفافية دائمًا.

إذا كان بإمكان الجميع الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالمشروع، بما في ذلك الحالات والمعالم والجدول الزمني، فستكون الأمور أكثر سلاسة.

ـ النتيجة؟

سترتفع مستويات مشاركة فريقك إلى أعلى المستويات، وسيكونون أكثر سعادة ورضا عن عملهم أيضًا.

مع ClickUp ميزة الضيوف ، يمكنك التعاون مع أشخاص من خارج الفريق، مثل أصحاب المصلحة أو العملاء.

المبدأ 11: إدارة المخاطر والكشف عنها

سيكون لكل مشروع مخاطر معينة مرتبطة به. وينطبق هذا بشكل خاص عند التوفيق بين أجزاء معقدة متعددة في إدارة المشاريع المؤسسية .

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عندما تقوم بتقييم هذه المخاطر قبل بدء المشروع، ستكون مستعدًا لمواجهة أي مشاكل محتملة قد تنشأ.

وهذه ليست الفائدة الوحيدة:

ستكون قادرًا على منع أي تأخير في تنفيذ المشروع

سيكون لدى أعضاء فريق مشروعك خطة لمساعدتهم على التعامل مع أي مخاطر

ستكون قادراً على إزالة أو الحد من تأثير أي مشكلة على مشروعك

باستخدام هذا النهج، يمكنك أيضًا تخصيص فريق كامل للتركيز على المخاطر التي تظهر خلال دورة حياة المشروع.

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/risk-assessment-templates// قوالب إدارة المخاطر *%/href/_

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(نعتقد أن اسم "صائدي المخاطر" سيكون اسمًا مناسبًا لهذا الفريق. 😉 )

المبدأ 12: قياس تقدم المشروع ### المبدأ 12: قياس تقدم المشروع

يعد رصد وقياس التقدم المحرز مبدأً أساسياً بالغ الأهمية لعملية إدارة المشروع بأكملها.

تخيل لو لم يكن هناك رصد. العمل من المنزل سيبدو هكذا..

مع ClickUp مخططات جانت يمكنك عرض جميع المهام التي تحتاج إلى إنجازها ومواعيدها النهائية وأعضاء الفريق الذين المعينين إليها.

وها قد حصلت عليها.

جميع مبادئ إدارة المشاريع الناجحة مجمعة في 3 مجموعات.

الأسئلة المتداولة

ما هي المبادئ الأساسية لإدارة المشاريع؟

على الرغم من وجود آراء مختلفة حول النقاط الدقيقة، إلا أن المبادئ الأساسية لإدارة المشروع تشمل ما يلي: مشروع محدد بوضوح من خلال الهيكل والإنجازات والاستراتيجية ؛ تحديد أدوار الفريق بوضوح، بما في ذلك مدير المشروع، وإرساء قيم مثل المواءمة التنظيمية والتواصل والشفافية والمساءلة, إدارة المخاطر وقياس الأداء.

كم عدد مبادئ إدارة المشاريع؟

هناك 12 مبدأ، والتي يمكن تجميعها في 3 مجموعات - تحديد المشروع، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحديد القيم.

الخلاصة

مبادئ إدارة المشاريع هي اللبنات الأساسية لجميع الأعمال؛ مهما كانت كبيرة أو صغيرة.

استخدمها بحكمة، وستحقق جميع مشاريعك نجاحاً باهراً!

ومع ذلك، لن تساعدك هذه المبادئ على إدارة مشروع كامل بمفردك.

لحسن الحظ، صُممت أدوات مثل ClickUp خصيصاً لتقوم بكل المهام الشاقة؛ فتساعدك في جميع مهامك وجداولك الزمنية وأعضاء فريقك.

سواء كنت تتبع المنهجيات مثل الشلال , رشيق أو العجاف ، يحتوي ClickUp على جميع الميزات التي تحتاجها لتنظيم عملك.

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