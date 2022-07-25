كيفية استخدام مخططات الاحتراق لإدارة المشاريع الرشيقة

هل تريد التعرف على مخططات الاحتراق وفهم كيفية استخدامها؟

يعد مخطط الاحتراق البياني أحد أبسط الأدوات لتتبع تقدم المشروع وتقييم ما أنجزته.

في هذه المقالة، سنغطي كل ما تحتاج إلى معرفته حول مخططات الاحتراق لمساعدتك على استخدامها بفعالية.

لنبدأ.

ما هو مخطط الاحتراق البياني؟

مخطط الاحتراق البياني هو تمثيل مرئي لتقدم مشروعك الذي يسلط الضوء على:

العمل المنجز

وإجمالي أعمال المشروع.

إنها طريقة سهلة لمديري المشاريع الرشيقة لتتبع ما تم إنجازه مقابل إجمالي أعمال المشروع نطاق العمل . وهذا يجعل من السهل تقدير ما إذا كانت الأمور تسير وفقًا للخطة أم لا.

كيف تقرأ مخطط الاحتراق؟

إليك مثال على مخطط احتراق جيد:

دعونا نحلل ذلك. يظهر الرسم البياني للاحتراق

كمية العمل (نقاط قصتك) ممثلة على المحور الرأسي (المحور ص)

إجمالي إجمالي وقت مشروعك الإجمالي (سباقات السرعة) ممثلاً على المحور الأفقي (المحور س)

بالإضافة إلى المحورين، هناك خطان موجودان في مخطط الإرهاق:

الخط الأخضر هو خط العمل المنجز ويمثل العمل الذي أنجزه فريقك حتى الآن

الخط الرمادي هو خط العمل الإجمالي ويمثل إجمالي العمل الذي عليك القيام به (نطاق مشروعك)

إليك نظرة فاحصة على هذين الخطين:

أ. خط العمل المنجز

يسلط هذا الخط الضوء على العمل الذي أنجزه فريقك حتى الآن. استخدمه لتحديد مدى بعدك عن إكمال المشروع. تذكر أن المشروع يكتمل عندما يلتقي خط العمل المنجز مع خط العمل الإجمالي.

يمكنك أيضًا استخدامه لتخطيط مقدار العمل الذي أنجزه فريقك خلال كل سباق (تكرار). هذه طريقة سهلة لتحديد متى كان فريقك أكثر إنتاجية.

خط العمل المكتمل الخاص بك هو أيضا وسيلة جيدة لتحفيز فريقك من خلال إظهار كم ما أنجزوه بالفعل. إنها طريقة بسيطة لتوضح لهم مقدار الجهد الذي يحتاجون إلى بذله لإكمال التكرار!

ب. خط العمل الإجمالي

يمثل هذا الخط على الرسم البياني للإحراق نطاق العمل الكامل لمشروعك (إجمالي العمل المتراكم في مشروعك).

نظرًا لأن العملاء قد يضيفون عناصر متراكمة في منتصف الطريق خلال تقدمك، فقد يزيد هذا الخط بسبب زحف النطاق . على سبيل المثال، في الرسم البياني للإنجاز الذي أشرنا إليه سابقًا، ارتفع إجمالي خط العمل خلال التكرار الخامس. كان هذا على الأرجح بسبب إضافة العميل بعض العناصر المتراكمة في تلك المرحلة.

ومع ذلك، في حالات نادرة، قد ينخفض إجمالي خط العمل إذا قام العميل بتقليل العناصر المتراكمة في منتجك أو الأعمال المتراكمة السريعة.

(لا تعتمد على حدوث ذلك!) (لا تعتمد على حدوث ذلك!)

كيف تختلف مخططات الحرق عن مخططات الحرق؟

في حين أن الاحتراق و مخططات الحرق كلاهما مفتاح لـ عملية إدارة المشاريع الرشيقة فإنهما ليسا نفس الشيء.

يسلط مخطط الإنهاك الضوء على العمل الذي أنجزته مقابل إجمالي ما أنجزته من عمل نطاق المشروع في حين يسلط المخطط البياني التنازلي الضوء على حجم العمل المتبقي في المشروع.

يحتوي مخطط الاستهلاك على خط العمل المنجز وخط نطاق المشروع. يحتوي المخطط البياني التنازلي على خط العمل المثالي المتبقي وخط العمل الفعلي المتبقي.

وعلى الرغم من اختلافهما، إلا أن المخطط البياني الإنهائي والمخطط التنازلي كلاهما أساسيان في عملية إدارة المشاريع الرشيقة.

_ما هي خطوط العمل المثالية والفعلية المتبقية في مخطط الإنهاء؟

يسلط الخط المثالي للعمل المتبقي الضوء على مقدار العمل المتبقي إذا كان المشروع يسير وفق المخطط له

يسلط خط العمل الفعلي المتبقي الضوء على العمل الفعلي المتبقي لديك. تمنحك المقارنة بين هذين الخطين تقديرًا لمدى تقدمك أو تأخرك عن الجدول الزمني.

فيمَ تُستخدم مخططات الإنهاك:

تُعد مخططات الاستهلاك طريقة جيدة لتتبع مقدار العمل الذي أنجزته ومراقبة زحف نطاق مشروعك

مخططات الاحتراق تُستخدم لتحديد مقدار العمل المتبقي مقابل الوقت الإجمالي الذي خصصته للمشروع

الفوائد الرئيسية لاستخدام مخططات الحرق لأعلى على مخططات الحرق لأسفل

تنطوي المخططات التناقصية على مشكلتين رئيسيتين:

1. يعتمد المخطط البياني التنازلي بشكل كبير على التخطيط الدقيق للمشروع

نظرًا لأن خط العمل المثالي المتبقي يعتمد على ما خططت له، فإن الحصول عليه بشكل صحيح أمر ضروري.

إذا كنت قد استهنت بالوقت الذي سيستغرقه الإصدار في تقدير الوقت الذي سيستغرقه الإصدار، فإن مخطط حرق الإصدار الخاص بك سيضع فريق مشروعك باستمرار وراء الجدول الزمني. وفي المقابل، إذا كنت قد بالغت في تقدير الوقت الذي سيستغرقه مخطط الإصدار الخاص بك، فستكون دائمًا متقدمًا على الجدول الزمني!

ميزة مخطط الاحتراق البياني

نظرًا لعدم وجود تقديرات مخططة في المخططات البيانية المحترقة، فلن تواجه هذه المشكلة. كل ما عليك فعله هو تتبع تقدمك بدقة أثناء تقدمك في المشروع.

2. لا تتتبع المخططات البيانية المتهالكة تراكمات منتجك

هذه مشكلة رئيسية أخرى في معظم المخططات المتهدمة للإصدار.

يعكس المخطط التنازلي للإصدار الخاص بك فقط نقاط القصة المضافة (المهام المكتملة). لا يمكنه مراقبة تغيير النطاق في حالة إضافة عناصر إلى تراكمات المنتج خلال هذا الوقت.

وهذا يمكن أن يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان تقدم الإصدار الخاص بك متراكمًا:

فقط بسبب إضافة نقاط القصة (العمل المنجز) إلى المخطط الخاص بك

بسبب إضافة نقاط القصة (العمل المنجز) إلى المخطط الخاص بك بسبب التقدم الفعلي في حل عناصر تراكمات المنتج المتراكمة

نظرًا لأن المخطط التنازلي للإصدار الخاص بك قد لا يرتبط بالتقدم الفعلي في إنجاز الأعمال المتراكمة المتراكمة الفعلية، فقد يكون لديك تقدير غير دقيق لتقدم السباق.

وبهذه الطريقة، يمكن أن تكون قد أكملت العمل، ولكن مع استمرار زيادة نطاق مشروعك، فإنك لا تقترب من الوصول إلى هدفك!

إحراق ميزة المخطط البياني

نظرًا لأن المخططات البيانية الاحتراقية تتضمن خطًا لتغير النطاق، فإنها يمكن أن تمنحك تقديرات دقيقة للتقدم حتى عند حدوث زحف في النطاق. وهذا يحميك من تسليط الضوء على بيانات غير دقيقة عن الأعمال المتراكمة!

ومع ذلك، نظرًا لاختلاف الاستخدامات للمخططات الاحتراق والمخططات المتهدمة، سيظل عليك استخدام كليهما لاعتماد منهجية أجايل_!

كيف تساعد مخططات حرق البيانات في إدارة المشاريع الرشيقة

تُعد المخططات البيانية المحترقة جزءًا أساسيًا من المشاريع الرشيقة.

وإليك الطريقة:

أ. يتتبع ما أنجزته في كل سبرينت

تجعل مخططات Burnup من السهل للغاية تتبع كيفية تقدم سباقات السرعة الخاصة بك. حيث يتم تمييز تقدمك عبر سباقات السرعة، يمكنك أن ترى أين أحرزت أكبر قدر من التقدم وأين تباطأت الأمور.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا أيضًا لـ فرق سكروم .

_كيف؟

يمكن لسيد سكروم أن يراجع عمليات الاحتراق لمعرفة الأخطاء التي حدثت ويعمل على إيجاد حلول لها مع فريق سكروم خلال اجتماعاتهم اليومية!

ب. يراقب نطاق مشروعك

على عكس المخططات الأخرى، تراقب مخططات حرق العمل أيضًا نطاق مشروعك. يمنحك هذا السياق عند مراقبة تقدم مشروعك.

على سبيل المثال، إذا استغرق المشروع وقتًا أطول من المتوقع، ألقِ نظرة على خط النطاق لمعرفة ما إذا كان هناك تغيير في النطاق. هذا من شأنه أن يفسر سبب تأخرك عن الجدول الزمني - حتى لو لم يكن هناك شيء يبدو أنه يحدث خطأ.

يمكن أن يكون فهم نطاق عملك مفيدًا للغاية عند تبرير التأخير للعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين. إذا كان العميل قلقًا بشأن المدة التي يستغرقها المشروع، يمكن لمالك المنتج تسليط الضوء على الانحراف عن مسار المشروع المخطط له - وهو ما يفسر زحف النطاق.

## ما هي أفضل أداة لمخطط الإنهاك لإدارة المشاريع الرشيقة؟

ClickUp هي أفضل أداة لمخطط الاحتراق من أجل إدارة المشاريع الرشيقة

إنشاء مخططات حرق قوية لمساعدتك على مواكبة تقدم مشروعك.

لحسن الحظ، فإن منهجية أجايل هي بالضبط ما يقوم به ClickUp أداة إدارة المشاريع تم إنشاؤها من أجل! إليك لمحة سريعة عن بعض الميزات الرئيسية لإدارة المشاريع في ClickUp:

1. حرق المخططات

كما ذكرنا سابقاً، يمكن أن يساعدك ClickUp في إنشاء مخطط احتراق لتتبع مشروعك.

على عكس بعض مخططات الاحتراق الأخرى، فإن مخططات ClickUp سهلة القراءة والفهم للغاية! وهذا يجعلها مثالية للعملاء والعملاء.

مخطط مشروع Burnup الخاص بـ ClickUp عبارة عن أداة سبرينت في لوحة معلومات ClickUp .

في الرسم البياني لـ ClickUp، يكون إجمالي حجم العمل المطلوب إنجازه (خطوط النطاق) باللون الرمادي ويمثل المحور الرأسي نقاط العدو السريع (أو نقاط القصة).

يمثل الخط الأخضر العمل المنجز بمرور الوقت (يظهر على المحور الأفقي).

بمجرد الوصول إلى جميع الأعمال المنجزة، سيتقاطع الخط الأخضر مع الخط الرمادي، مما يشير إلى اكتمال المشاريع.

أضف مهام إضافية إلى مشروعك أو مشروعك السريع، وسترى زيادة في الخط الرمادي الذي يمثل إجمالي حجم العمل الذي يتعين إنجازه.

كيف تُنشئ مخطط الإنهاك في ClickUp؟

أولاً، قم أولاً بإنشاء أو عرض لوحة معلومات

انقر على + إضافة عنصر واجهة مستخدم

اختر سبرينت ويدجتس أو ابحث عن مخطط حرق.

قم بتسمية المخطط البياني المحترق الخاص بك باسم (هذا اختياري، ويمكنك إعادة تسميته لاحقًا!)

حدد البيانات والخيارات لمخطط الحرق الخاص بك

انقر إضافة عنصر واجهة مستخدم 🎉

_ومع ذلك، فإن مخططات الحرق ليست كل ما يقدمه لك ClickUp

في لوحة تحكم ClickUp يمكنك عرض البيانات الأخرى لمشاريعك في مكان واحد.

الأدوات هي اللبنات الأساسية لكل لوحة معلومات وستساعدك في الحصول على رؤى حول:

السباقات

المستندات

الجداول

المحادثات

والمزيد!

يمكنك حتى التخصيص:

البيانات مصدر كل عنصر واجهة مستخدم: مثل البيانات من قوائم السبرينت أو الحقول المخصصة

مثل البيانات من قوائم السبرينت أو الحقول المخصصة الفترة الزمنية: مثل فترة 30 يومًا متجددة أو نطاق ثابت

مثل فترة 30 يومًا متجددة أو نطاق ثابت نوع عبء العمل: مثل سعة العدو السريع بناءً على نقاط القصة

الخاتمة

تعد مخططات الاحتراق واحدة من أكثر الطرق المفيدة لتتبع تقدم مشروعك الرشيق. وبما أنك لا تستطيع إدارة تطوير البرمجيات الرشيقة بدون أداة إدارة المشروع الصحيحة، فلم لا تحميل ClickUp اليوم؟ إنه يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة عمليات الإنهاك والتوقف عن العمل والعمليات السريعة للحفاظ على تقدم مشروعك بسلاسة.