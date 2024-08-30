كيفية حساب نقاط القصة في أجايل

قل نقاط، وسيبدأ عقلك في التفكير على غرار سباق أو لعبة. لكن نقاط القصة الرشيقة لها خلفية مختلفة. 😊

في منهجية أجايل، تعتبر قصص المستخدم أداة موثوقة لوصف ما يريد المستخدم تحقيقه باستخدام المنتج. الفكرة هي تشجيع الفرق على التفكير في كيفية وسبب استخدام ميزة ما. على سبيل المثال، بالنسبة لمهمة تتعلق بإضافة زر تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية، ستكون قصة المستخدم: بصفتي زائرًا متكررًا، أريد تسجيل الدخول بسهولة من الصفحة الرئيسية حتى أتمكن من الوصول إلى حسابي بسرعة.

ولكن كيف يمكنك إدارة وتخطيط العمل الذي ينطوي عليه تنفيذ هذه القصص؟ حسناً، الطريقة الرشيقة للقيام بذلك هي عن طريق تعيين نقاط القصة لها.

في هذا الدليل، سنستكشف في هذا الدليل خصوصيات وعموميات استخدام نقاط القصة في أجايل إدارة المشاريع، والتي تغطي:

الخطوات التي يجب اتخاذها لتقدير نقاط القصة

المزالق الشائعة التي يجب تجنبها أثناء العملية

البرامج التي تجعل أي تقدير رشيق سهلًا للغاية

ما هي نقاط القصة في أجايل؟

نقاط القصة هي وحدة قياس تقدر الجهد الإجمالي الذي يبذل في إكمال قصة المستخدم في تراكم المنتج أو أي سير عمل مخطط له مسبقًا.

إنه ليس مقياس أداء إلزامي لإلزام الموظفين أو دفع المديرين للإشراف على التطوير، بل هو نظام نقاط اختياري لقياس الحجم النسبي للعمل أو المخاطر التي ينطوي عليها إكمال قصة المستخدم.

عادةً ما يتم احتساب النقاط قبل اجتماع التخطيط للسباق السريع . يساعد تقدير نقاط القصة في هذه المرحلة الفريق بأكمله على اتخاذ قرارات مستنيرة حول القصص التي يجب تحديد أولوياتها في المرحلة التالية تراكمات العدو السريع . في معظم الحالات، تعقد الفرق اجتماعًا لتقدير النقاط، أو تقوم بتعيين قيم للقصص بشكل غير متزامن بناءً على معايير مثل الأولوية و سعة عبء العمل .

3 معايير رئيسية لتقدير نقاط القصة الرشيقة ### 3 معايير رئيسية لتقدير نقاط القصة الرشيقة

عندما يتعلق الأمر بتحديد عدد نقاط القصة التي يجب تعيينها لقصة المستخدم، هناك ثلاثة عوامل تساعد فرق أجايل على تقييم العمل بدقة: الجهد، والمخاطر، والتعقيد.

1. الجهد: حجم العمل وكثافته المطلوبة

يشير الجهد إلى حجم العمل المطلوب لإكمال قصص المستخدمين المختلفة. تتضمن عملية التقدير النسبي الإجابة عن أسئلة مثل:

كم عدد المهام المطلوبة؟

ما هي أنشطة التحضير والمتابعة التي يجب أن تتوقعها؟

ما مقدار الجهد الذي ستتطلبه كل مهمة ونشاط تحضيري؟

كلّما زاد الجهد المطلوب في هذه المراحل، كلّما زاد الجهد المطلوب في هذه المراحل، كلّما زاد عدد النقاط التي من المحتمل أن تحصل عليها القصة. هنا، يمكنك إجراء مقارنة بناءً على عدد الساعات التي تستغرقها المهام المقترحة - على سبيل المثال:

أقل من 3 ساعات لتصميم شخصية لعبة تحت عنوان عيد الميلاد: 0.5 نقطة قصة يوم واحد من العمل لتصميم ميزة جديدة للتطبيق: 2 نقطة قصة

الخطأ الشائع أثناء حساب نقاط القصة هو التعامل معها كمقياس مباشر للوقت فقط. في حين أن تقديرات الوقت تخبرك بشكل مطلق بالوقت الذي ستستغرقه المهمة لإكمالها، إلا أنها لا تقدم مقياسًا نسبيًا مناسبًا لمدى صعوبة المهمة مقارنة بالمهام الأخرى.

2. المخاطر: عدم اليقين والعقبات المحتملة

يتضمن هذا المعيار النظر في مخاطر العملية, التبعيات على المهام الداخلية أو العوامل الخارجية، والمجهول في عملية التطوير. تضيف كل قيمة نقطة قصة إلى درجة المخاطرة.

لذا، فإن القصص ذات المخاطر العالية ستتطلب المزيد من نقاط القصة لأنها تتطلب فترة احتياطية إضافية لتخفيف التحديات غير المتوقعة التي تظهر. قد تستخدم فرق Agile النقاط لرفض قصص معينة أو إدارة و تخفيف المخاطر بشكل أكثر فعالية.

3. التعقيد الصعوبة والتعقيدات التقنية

لا يتعلق التعقيد بمدى صعوبة المهمة فحسب، بل يتعلق أيضًا بمدى تعقيد الحل وتعقيده. ويشمل ذلك استخدام تقنيات جديدة أو غير مألوفة، والحاجة إلى الاعتماد على حلول مبتكرة أو غير مجربة، ومستوى التحدي الفكري.

تتطلب القصص الأكثر تعقيدًا عادةً مزيدًا من التفكير والتخطيط وحل المشكلات، وهو ما ينعكس في نقاط القصة الأعلى.💡

نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Backlogs وقوالب الأعمال المتراكمة والعمليات السريعة لمساعدة أجايل و فرق سكروم المساهمة في نقاط القصة على لوحة مشتركة. يأتي مع قوائم سبرينت المدمجة مسبقًا، كاملة مع الحقول المخصصة، لتضمين معلومات حول المعايير المختلفة لمقارنة نقاط القصة.

ClickUp Backlogs وقوالب سباقات السرعة

فوائد استخدام نقاط القصة في Agile

تتضمن عملية تقدير نقاط القصة مناقشة وتوافق في الآراء بين أعضاء فريق أجايل أو سكروم, تعزيز التعاون والفهم المشترك للمهام. فيما يلي بعض الفوائد البارزة الأخرى:

التخطيط الجيد : تأخذ نقاط القصة في الاعتبار عوامل أكثر من تقديرات الوقت، مما يضمن عبء عمل متوازن والتزامات واقعية لمالك المنتج

تحديد الأولويات الاستراتيجية : تتطلب معالجة الأعمال المتراكمة للمنتج عملاً ذكيًا أكثر من العمل الشاق. مع وجود نقاط القصة في الصورة، يمكن للفرق تحديد أولويات العمل على العناصر ذات النقاط الأعلى بينما تستوعب التغييرات والتحديات غير المتوقعة بمرونة أكبر

التحسين المستمر : الفرق التي تستخدم البيانات التاريخية حول نقاط القصة لتحليل دقة تقديرها وكفاءة العملية تكون مجهزة بشكل أفضل لـ تحسين عملياتهم بمرور الوقت

كيفية حساب نقاط القصة في أجايل: 6 خطوات سهلة

يكون تقدير نقاط القصة فعالاً إذا كان يعزز الفهم الشامل للعمل ويتيح التخطيط وتحديد الأولويات بشكل أفضل. ومع ذلك، فإن عملية حساب النقاط وتحويلها إلى ساعات ليست واضحة تماماً.

لجعل المهمة أسهل، قمنا بدمج أفضل الممارسات القياسية من المنهجيات الرشيقة مع رؤى قابلة للتنفيذ لتقدم لك ست خطوات لحساب نقاط القصة الرشيقة بشكل فعال. ✨

الخطوة 1: فهم الجهد الإجمالي المتضمن في كل قصة مستخدم

يعد التأكد من فهم الفريق لقصص المستخدم أو الميزات التي يجب تنفيذها خطوة أولى مهمة. يتضمن ذلك مناقشة أهداف الإنجاز، ومتطلبات الإعداد، وأي تحديات محتملة مرتبطة بالقصة.

لكي تكون هذه الخطوة ناجحة، يجب أن تقوم بتنظيم تواصل الفريق حول القصص بطريقة مثمرة بمساعدة برامج عالية الجودة. لدينا الحل الأمثل: ClickUp ، منصة متكاملة للإنتاجية والتعاون.

حدد مواعيد منتظمة لـ تنقيح المدونة أو اجتماعات إعداد القصة باستخدام عرض تقويم ClickUp واستخدام هذه الجلسات للمراجعة التعاونية ومناقشة القصص. يمكنك إنشاء تفاصيل كل قصة وتعديلها بشكل تعاوني باستخدام مستندات ClickUp . يمكن لأعضاء الفريق المساهمة في وقت واحد مما يجعل التقدير عملية ديناميكية وتفاعلية.

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp

الـ عرض ClickUp Chat يسمح بإجراء مناقشات سلسة قبل وبعد سباقات السرعة. بالنسبة للفرق غير المتزامنة، تتيح ميزات مثل التعليقات و يذكر يمكن استخدامها لطرح الأسئلة وطلب التوضيحات.

أضف أعضاء الفريق إلى المناقشات وتعاون مع ClickUp Chat في مساحة واحدة وتجنب التنقل بين البرامج

نصيحة: يمكنك الآن استخدام مولد قصة المستخدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp 3.0 لإنشاء قصص مستخدم واضحة ومتناسقة مع تعليمات بسيطة وتسريع عملية تقدير النقاط.

الخطوة 2: اختر قصة أساسية

حدد قصة مستخدم بسيطة ومفهومة جيدًا كخط أساس أو نقطة مرجعية. عادةً ما يقوم مدير المشروع أو أحد كبار أعضاء الفريق بتعيين قيم، غالبًا ما تكون نقطة قصة واحدة، والتي ستكون بمثابة مقياس للمقارنة مع القصص الأخرى.

بالنسبة لمعظم الفرق الرشيقة ، فإن استخدام قصة مرجعية واحدة يبقي العملية بسيطة. ومع ذلك، ترحب بعض الفرق بقصص أساسية متعددة للحصول على تقدير نسبي أكثر دقة، خاصة عندما يشمل المشروع أنواعًا مختلفة من المهام. يمكن أن تمثل كل قصة أساسية فئة مهمة مختلفة أو مستوى مختلفًا من التعقيد، مما يوفر إطارًا أكثر دقة للتقدير.

يوفر ClickUp الكثير من الأدوات لإعداد ومقارنة القصص الأساسية. استخدم الحقول المخصصة لتعيين معلمات القياس وعرضها لكل قصة أساسية. ويمكنك أيضًا تحويل القصص إلى مهام ومقارنتها في عرض لوحة ClickUp Board . الفكرة هي استعراض هذه القيم أو المطالب النسبية في لمحة سريعة من حيث التعقيد والجهد والمخاطر.

يمكنك الإشراف على المهام والمشروعات في لمحة واحدة وسحب المهام وإفلاتها وفرزها وتصفيتها دون عناء باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان القابلة للتخصيص بالكامل

الخطوة 3: تحديد طريقة التسلسل قبل تعيين القيمة العددية الفعلية

بمجرد حصولك على قصصك الأساسية، ناقش عدد نقاط القصة التي ستستخدمها لمستويات الجهد المختلفة. يمكنك تطبيق التسلسلات التالية:

مقياس خطي : 1, 2, 3, 4, 5, 6..

: 1, 2, 3, 4, 5, 6.. مقياس فيبوناتشي: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..

تستخدم العديد من الفرق متسلسلة فيبوناتشي لتعيين نقاط القصة، حيث تمثل كل نقطة مجموع الرقمين اللذين يسبقانها. بالمقارنة مع نظام النقاط الخطية، يعكس هذا التسلسل بشكل أفضل عدم اليقين المتأصل في القصص الأكبر حجمًا - فكلما كبرت القصة، زاد عدم اليقين، وبالتالي زادت القفزة في النقاط. تُستخدم الأرقام من 1 إلى 8 في الغالب للمهام الدقيقة، بينما يمكن استخدام الأرقام 13 و21 و34 و55 وما بعدها للمهام ذات النطاق الأوسع.

نصيحة: استخدم انقر فوق عرض الجدول لتدوين النقاط لكل قصة مستخدم في لوحة تشبه جدول البيانات. يمكنك تطبيق ترميز لوني لجعل المقارنة سريعة وجذابة.

إنشاء طريقة عرض قابلة للمقارنة لنقاط القصة، كاملة مع المعينين ومستويات التعقيد المرمزة بالألوان

تذكر أن تبقي الأمر بسيطًا! يمكن أن يؤدي الإفراط في التفكير في نقاط القصة أو جعل عملية التقدير مفصلة أكثر من اللازم في هذه المرحلة إلى إبطائك. احرص على التبسيط وعدم المبالغة في التعقيد.

الخطوة 4: تسجيل إجماع الفريق

استخدم أسلوب تقدير قائم على الإجماع مثل تخطيط البوكر. في هذه الطريقة يستخدم أحد أعضاء الفريق الأقدم مجموعة من البطاقات التي تحتوي على أرقام تمثل نقاط القصة، ويختار كل عضو مبتدئ في الفريق بطاقة تمثل تقديره للقصة.

يكشف جميع أعضاء الفريق في نفس الوقت عن البطاقات التي اختاروها. إذا كان هناك تباين كبير في التقديرات، يناقش المشاركون أسبابهم، وبعد ذلك يراجعون تقديراتهم ويختارون بطاقات جديدة. تتكرر هذه العملية حتى يتوصل الفريق إلى توافق في الآراء أو إلى تقدير تقريبي. ClickUp Whiteboards توفر منصة ممتازة لإجراء تقديرات فورية لنقاط القصة في الوقت الحقيقي، خاصةً بالنسبة إلى فرق العمل عن بُعد . استخدم اللوحة اللانهائية لإنشاء مصفوفة تقدير نقاط القصة، ويمكن لأعضاء الفريق الكشف عن "بطاقاتهم" الافتراضية عن طريق إضافة ملاحظات لاصقة بنقاطهم التقديرية. يمكنهم إضافة تعليقات أو طرح أسئلة أو تقديم تفاصيل إضافية لتبرير تقديراتهم.

قم بتبادل الأفكار حول نقاط القصة مع فريقك في الوقت الفعلي على لوحات ClickUp Whiteboards سهلة الاستخدام

الخطوة 5: تسجيل تقديرات نقاط القصة

بمجرد التوصل إلى توافق في الآراء، سجل نقاط القصة لكل قصة مستخدم. في ClickUp، يمكنك استخدام نقاط سبرينت بوينتس لتعيين نقاط للقصص وتخطيط ما يمكن للفريق إنجازه خلال سباق السرعة. قم بإضافتها إلى أي مهمة، أو حتى تقسيمها بين تعيينات متعددة !

قد ترغب أيضًا في استخدام بطاقات سبرينت لبناء لوحات معلومات مخصصة التي توفر عرضًا عالي المستوى لتقدم السباق وأداء الفريق وتوزيع عبء العمل بناءً على تتبع نقاط القصة. تشمل المفضلة لدينا:

بطاقات السرعة تُظهر مقدار نقاط القصة المكتملة في سباقات السرعة السابقة. تقدم سرعة الفريق منظورًا تاريخيًا لمساعدة مدير المشروع على التنبؤ بقدرات السباقات المستقبلية

البطاقات التوضيحية تُظهر العمل المتبقي مقابل الوقت المتبقي في العدو السريع. وهي تساعد الفرق على تتبع ما إذا كانوا على وتيرة إكمال التزاماتهم في سباق السرعة بناءً على نقاط القصة المخصصة للمهام

حرق البطاقات تتبع إجمالي العمل المنجز مقابل إجمالي العمل الذي تم تحديد نطاقه للسباق السريع، ممثلاً في نقاط القصة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لتصور التقدم المحرز وتغييرات النطاق

تتبع التقدم المحرز وتصور المعالم الرئيسية باستخدام بطاقات Burnup في لوحات معلومات ClickUp

الخطوة 6: صقل تقدير نقاط القصة باستخدام الخبرة

عندما يكمل الفريق المزيد من سباقات السرعة ويكتسبون فهمًا أفضل لقدرة عملهم وتعقيدات الأنواع المختلفة من القصص، يكونون في وضع أفضل لمناقشة ما الذي تم تقديره بشكل زائد أو أقل من اللازم ولماذا ، والتعلم من التناقضات. يجب أن يكون مديرو المشاريع منفتحين على إعادة النظر في نقاط القصص وتعديلها كلما اكتسبوا المزيد من البصيرة أو إذا كانت متطلبات المشروع التغيير

ومع ذلك، قد تستغرق مراجعة التقديرات السابقة وتدوين التناقضات وقتاً طويلاً. لحسن الحظ، يمكنك إعداد أتمتة ClickUp للإبلاغ تلقائيًا عن جميع المهام التي كانت خارج التقديرات بشكل كبير في التقديرات لمزيد من المراجعة.

علاوة على ذلك, أهداف النقر تسمح للفرق بتحديد أهداف محددة، وتتبع التقدم المحرز، والبقاء متوائمة مع جهود التحسين. على سبيل المثال، يمكنك تحديد هدف لتحسين العلاقة بين الجهد المقدر والفعلي المطلوب بنسبة مئوية معينة.

تتبع أهدافك وصولاً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية واحصل تلقائيًا على عروض مفصلة لتقدمك ميزات إعداد التقارير الأصلية في ClickUp يمكن أن تساعد الفرق أيضًا في تقييم ما إذا كانوا يقومون بتحسين عمليات التقدير الخاصة بهم بمرور الوقت.

## 3 تحديات يجب التغلب عليها من أجل تقدير أكثر دقة لنقاط القصة الرشيقة

إن عملية الانتقال من التعامل مع تراكمات المنتج المتراكمة بشكل تقليدي إلى تقدير نقاط القصة في أجايل أمر صعب. أضف إلى ذلك عوامل أخرى تتعلق بعلم النفس البشري والثقافة التنظيمية، وستجد نفسك أمام مشكلة حقيقية. إليك ثلاثة تحديات مشتركة وما يجب فعله حيالها:

1. تفضيل التقديرات المستندة إلى الوقت

غالبًا ما تعاني الفرق التي تنتقل من التقديرات التقليدية المستندة إلى الوقت إلى تقدير نقاط القصة. هناك ميل للتفكير في قيمة نقطة القصة من حيث الوقت - على سبيل المثال، مساواة نقطة القصة الواحدة بعدد الساعات أو الأيام المطلوبة - وهو ما يتعارض مع الغرض من هذه الوحدة الأكثر تجريدًا.

الحل

التقديرات القائمة على الوقت متأصلة بعمق في العديد من الثقافات والممارسات التنظيمية. لا يتطلب تغيير هذا الأمر تعلم تقنية جديدة فحسب، بل يتطلب أيضًا تغييرًا جوهريًا في كيفية النظر إلى العمل والإنتاجية .

في البداية، اجمع في البداية بين تقديرات الوقت ونقاط القصة لمساعدة فريقك على التكيف، ثم تخلص تدريجيًا من تقديرات الوقت عندما يصبح الفريق أكثر ارتياحًا لنقاط القصة.

2. التثبيت والتحيز التأكيدي

يمكن أن تؤثر التحيزات النفسية أيضًا على عملية التقدير:

يحدث التثبيت عندما يعتمد الأفراد بشكل كبير على معلومة أولية - المرساة الرمزية - عند اتخاذ القرارات - على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر التقدير الأول الذي يتم التعبير عنه بشكل غير ملائم على بقية أعضاء الفريق، مما يؤدي إلى نتائج منحرفة ⚓

التثبيت عندما يعتمد الأفراد بشكل كبير على معلومة أولية - المرساة الرمزية - عند اتخاذ القرارات - على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر التقدير الأول الذي يتم التعبير عنه بشكل غير ملائم على بقية أعضاء الفريق، مما يؤدي إلى نتائج منحرفة ⚓ قد يؤدي التحيز التأكيدي إلى موافقة أعضاء الفريق على التقديرات التي تؤكد تصوراتهم المسبقة، والتي ليست بالضرورة صحيحة

الحل

الوعي هو الخطوة الأولى في التخفيف من التحيزات النفسية وتأثيرها. اطلب من أعضاء الفريق تدوين تقديراتهم بشكل مستقل قبل مشاركتها، أو اطلب من أعضاء الفريق كتابة تقديراتهم بشكل مستقل قبل مشاركتها، أو فرض الكشف عن البطاقات بشكل صارم في وقت واحد مع الآخرين في لعبة التخطيط بوكر للحد من تأثير الآراء المكشوفة.

3. الضغط للتوافق

في إعدادات الفريق، يمكن أن يكون هناك ضغط ضمني للتوافق مع رأي الأغلبية أو آراء أعضاء الفريق الأكثر هيمنة أو الأعضاء الأقدم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خنق الآراء الفردية، مما يؤدي إلى تقديرات أقل دقة أو صدقًا، خاصة في البيئات التي لا يشجع فيها الاختلاف في الرأي ويحظى فيها الانسجام والتوافق بالأولوية القصوى.

الحل

عزز بيئة يشعر فيها أعضاء الفريق بالراحة في مناقشة أفكارهم دون خوف من إصدار الأحكام أو النزاع. البحث بنشاط عن وجهات النظر المختلفة والنظر فيها، خاصة من أعضاء الفريق الذين قد يكون لديهم وجهة نظر أو خلفية مختلفة. إن التقدير التعاوني، حيث يساهم جميع أعضاء الفريق هو المفتاح.

التنقل بين نقاط القصة والمشاريع الرشيقة

إذا كنت بصدد الانتقال إلى تقدير نقاط القصة، فقم بذلك بشكل صحيح باستخدام ClickUp. 🌸

تحتوي المنصة على مجموعة كاملة من الوظائف من أجل إدارة المشاريع الرشيقة وسباقات السرعة. على سبيل المثال، المهام، والمهام الفرعية، وقوائم المراجعة توفر بنية هرمية لتنظيم العمل، وهو أمر ضروري لجميع تقنيات تقدير نقاط القصة. إليك الطريقة:

مهام النقر فوق المهام تمثل وحدات العمل الفردية، والتي يمكن معادلتها بالقصص أو الميزات في منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة المهام الفرعية تسمح بتقسيم المهام المعقدة إلى مكونات أكثر تفصيلاً، مما يسهل إدارة وتقدير العمل بشكل أدق توفر قوائم المراجعة ضمن المهام أو المهام الفرعية طريقة لسرد معايير القبول لنقاط القصة. يمكنك أيضًا إضافة عناصر العمل توفير خطوات واضحة للإنجاز وضمان عدم إغفال أي جانب من جوانب المهمة ✅

إضافة نقاط العدو السريع داخل مهمة ClickUp للحفاظ على تقدم المشاريع

يوفر ClickUp العشرات من قوالب رشيقة التي تم تكوينها مسبقًا لمطابقة القوالب الشائعة سير العمل ضمن المنهجية . تتضمن هذه القوالب مجموعة من الهياكل التي تتماشى مع الممارسات الرشيقة مثل التخطيط للسباق السريع، وتنقيح الأعمال المتراكمة، و عمليات الوقوف اليومية .

يمكن للقوالب تسريع عملية الإعداد لمشاريع أجايل الجديدة، مما يضمن اتباع أفضل الممارسات وأن الفريق يمكن أن يبدأ العمل بسرعة مع هيكل مألوف. على سبيل المثال ClickUp Agile Story Template يساعدك على إنشاء قصص المستخدمين وإدارتها دون عناء في إطار عمل رشيق، مما يقلل من العمل الشاق على قادة الفريق.

ClickUp Agile Story Template

من القصة إلى المجد: حساب نقاط القصة في Agile باستخدام ClickUp

أصبح التفكير في نقاط القصة وتنفيذها في أجايل خاليًا من الإجهاد مع ClickUp. تساعد المنصة على تنظيم منهجيات أجايل من خلال توفير إطار عمل بديهي لإدارة القصص ونقاط القصة، ودعم التخطيط الفعال لسباق السرعة، وتعزيز تعاون الفريق.

قم بالسباق التالي على طريقة ClickUp وشاهد الفرق بنفسك. 🥰 اشترك في ClickUp الآن وجربه مجانًا !