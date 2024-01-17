الدليل الشامل لإدارة المشاريع المرئية

الصور المرئية مقنعة.

سواء كان الأمر يتعلق بنظرية الأوتار أو ميزانية شركتك، يمكنك جعل أي فكرة أكثر سهولة إذا قدمتها في صورة مرئية. فهذا لا يجعلها بسيطة وسهلة الفهم فحسب، بل يوفر لك أيضًا وقتًا ثمينًا وموارد أخرى.

وهذا ما تدور حوله إدارة المشاريع المرئية!

أنت تستخدم الجداول الزمنية للمشروع وأدوات مرئية أخرى لجعل إدارة المشاريع سهلة وممتعة.

في هذه المقالة، سنرى لماذا إدارة المشاريع الافتراضية فعالة واستكشاف ست أدوات مرئية لإدارة المشاريع يمكنك تنفيذها اليوم.

دعنا نتعمق في الأمر.

ما هي إدارة المشاريع المرئية؟

تتضمن إدارة المشاريع المرئية استخدام التقنيات البصرية وأدوات لتخطيط المشاريع وإكمالها وإدارتها.

وتتمثل الفكرة في تحسين الرؤية ومساعدة مديري المشاريع في الحصول على رؤى سريعة حول المعلومات الرئيسية، مثل النواتج الرئيسية.

_ ولكن ما الخطأ في النموذج التقليدي؟

التقليدي إدارة المشاريع و لوحة سكرم ؟

كل من لوحة سكروم و لوحة كانبان استخدم تقنية البطاقة العمودية التي ناقشناها أعلاه.

ومع ذلك، لديهم اختلافان رئيسيان:

تتتبع لوحة Sscrum board فقط العمل المنجز خلال سباق سريع واحد ، وعادة ما يستمر لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع تقريبًا. على الجانب الآخر، لوحة كانبان لا تقتصر على سباق سريع؛ حيث تعمل الفرق على المهام عند ورودها

فقط العمل المنجز خلال ، وعادة ما يستمر لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع تقريبًا. على الجانب الآخر، لا تقتصر على سباق سريع؛ حيث تعمل الفرق على المهام عند ورودها ولتعزيز الإنتاجية، يضع لوح كانبان حدودًا على عدد المهام التي يمكن أن تكون قيد التنفيذ في وقت واحد. ومع ذلك، لا توجد مثل هذه الحدود في لوحة سكروم

لا تزال غير متأكد من كيفية اختلاف هذين اللوحين؟

تحقق من التفاصيل منشور كانبان مقابل لوحة سكروم ._

أ. متى تستخدم لوحات كانبان ولوحات سكروم

تعتبر لوحات سكروم وكانبان أدوات مرئية مثالية لـ

التعامل مع تغييرات المشروع (وهو أمر يتعامل معه الفريق الرشيق بانتظام)

تحسين مساءلة الفريق الرشيق و سير العمل الكفاءة

الإدارة مشاريع مثل تطوير البرمجيات والتصنيع و إدارة الأحداث

ب. أفضل الأدوات المرئية لكانبان وسكروم

كليك أب : القوي عرض اللوحة في ClickUp يتيح لك عرض المهام في صورة تفاعلية لوحة كانبان أو لوحة سكروم.

[ تريلو](/المدونة؟ص=7130):: تخطيط عبء عمل فريقك ومراقبته بسرعة

تريلو](/المدونة؟ص=7130):: تخطيط عبء عمل فريقك ومراقبته بسرعة الملفات الشخصية :: الغوص في مسؤوليات كل عضو بكل سهولة اطلع على ما يخبئه لك ClickUp أيضًا . 😎

تصور مستقبل العمل!

يمكن للإدارة المرئية الفعالة للمشاريع أن تقول الكثير، مما يعزز الشفافية والتعاون في فريق مشروعك.

لكن ذلك يعتمد على استخدام المجموعة الصحيحة من الأدوات المرئية، مثل استكمال الجداول الزمنية بلوحات كانبان ومخططات جانت.

ولهذا السبب تحتاج إلى حل لإدارة المشاريع مثل ClickUp.

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