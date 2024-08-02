كيف تبني لوحة معلومات العمل؟ (مع نصائح وأمثلة)

إنها بداية يوم عمل نموذجي. لديك عدد لا حصر له من رسائل البريد الإلكتروني التي يجب أن تتصفحها، وتطبيقات متعددة للبحث عن التحديثات، ومجموعة من ملاحظات الاجتماعات المبعثرة المكتوبة بخط اليد والتي لم يعد لها معنى بعد الآن.

الحمل الزائد للمهام هو حمل زائد على الدماغ.😶‍🌫️

هذا هو المكان الذي يمكن أن يُحدث فيه وجود لوحة تحكم في العمل فرقاً كبيراً.

سواء أكنت تدير فريقًا صغيرًا أو تقود مشروعًا معقدًا، يمكن أن تمنحك لوحة معلومات جيدة التصميم الأرقام والمعلومات الأساسية في متناول يدك، مما يجعلك تتحكم في عبء العمل. يصبح التركيز والكفاءة طبيعة ثانية بالنسبة لك.

في منشور المدونة هذا، سنتعرف على كل ما يتعلق بلوحات معلومات العمل، بما في ذلك خطوات إنشاء واحدة منها. لنبدأ!

ما هي لوحة معلومات العمل؟

لوحة معلومات العمل هي أداة مرئية مصممة لدمج وعرض مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس ونقاط البيانات الهامة ذات الصلة بعملية تجارية أو قسم أو مشروع معين.

إنها واجهة مركزية لمراقبة وتحليل أداء الأعمال في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات بسرعة. تتكون لوحة معلومات العمل من عدة مكونات، بما في ذلك:

مصادر البيانات، مثل قواعد البيانات أو جداول البيانات أو التطبيقات التي يمكن سحب المعلومات منها

الأدوات، مثل المخططات الشريطية والرسوم البيانية الخطية والجداول لسهولة عرض البيانات وتفسيرها

الفلاتر التي تسمح بتخصيص طريقة عرض البيانات مع اختيار معايير محددة، مثل نطاقات التاريخ أو مراحل المشروع

إشعارات وتنبيهات تلقائية لإعلام المستخدمين بالتغييرات المهمة أو عند الوصول إلى عتبات محددة

تعمل لوحة معلومات العمل على تحويل البيانات إلى قصص مع أدوات إعداد التقارير التي تبرز رؤى المشروع. على سبيل المثال، تشتمل لوحة معلومات النظرة العامة للتسويق بشكل عام على التفاصيل التالية:

مصادر زيارات الموقع الإلكتروني (على سبيل المثال، العضوية والمدفوعة والاجتماعية)

النسبة المئوية للزوار الذين يتحولون إلى عملاء محتملين أو عملاء

إجمالي الإنفاق على الإعلانات وتقسيمه حسب القناة

معدلات فتح البريد الإلكتروني ومعدلات النقر إلى الظهور ومعدلات إلغاء الاشتراك

الإعجابات والمشاركات والتعليقات ومقاييس المشاركة الإجمالية على وسائل التواصل الاجتماعي

فوائد إنشاء لوحة معلومات العمل

فكّر في لوحة تحكم المهام كأفضل صديق لك في عملك، حيث تحافظ على تنظيم مهامك وتضعها على المسار الصحيح. إليك بعض الفوائد الشائعة:

مركزية المعلومات: بدلاً من إضاعة الوقت في البحث عن التقارير والاتجاهات والمقاييس الرئيسية، يمكنك الحصول على رؤى فورية حول فعالية المشروع وتخصيص الموارد والاختناقات المحتملة من مصدر واحد للبيانات

بدلاً من إضاعة الوقت في البحث عن التقارير والاتجاهات والمقاييس الرئيسية، يمكنك الحصول على رؤى فورية حول فعالية المشروع وتخصيص الموارد والاختناقات المحتملة من مصدر واحد للبيانات تقدم أكثر سلاسة في المشروع: تُمكّنك لوحة معلومات العمل من رسم خريطة مرئية لتبعيات المهام، وتوضح كيفية ترابط كل مهمة؛ وبهذه الطريقة، يمكنك فهم سير مشروعك بشكل أفضل وتحديد التأخيرات أو التعارضات بسهولة

تُمكّنك لوحة معلومات العمل من رسم خريطة مرئية لتبعيات المهام، وتوضح كيفية ترابط كل مهمة؛ وبهذه الطريقة، يمكنك فهم سير مشروعك بشكل أفضل وتحديد التأخيرات أو التعارضات بسهولة عمليات سير العمل المؤتمتة: تقليل الحاجة إلى التبديل بين الأنظمة الأساسية المختلفة من خلال دمج لوحة المعلومات مع أدوات أخرى، مثل برنامج تحليلات القوى العاملة والبريد الإلكتروني، والتقويم، وتطبيقات إدارة المشاريع؛ مما يضمن التعامل مع المهام الروتينية باستمرار

تقليل الحاجة إلى التبديل بين الأنظمة الأساسية المختلفة من خلال دمج لوحة المعلومات مع أدوات أخرى، مثل برنامج تحليلات القوى العاملة والبريد الإلكتروني، والتقويم، وتطبيقات إدارة المشاريع؛ مما يضمن التعامل مع المهام الروتينية باستمرار إنتاجية أكبر: لوحة تحكم تتضمن مقاييس الأداء الشخصي، مثل متوسط وقت إنجاز المهام، والالتزام بالمواعيد النهائية، وتكرار مراجعة المهام، مما يجهزك لتحسين عادات العمل وتعزيز الكفاءة

لوحة تحكم تتضمن مقاييس الأداء الشخصي، مثل متوسط وقت إنجاز المهام، والالتزام بالمواعيد النهائية، وتكرار مراجعة المهام، مما يجهزك لتحسين عادات العمل وتعزيز الكفاءة تقارير العملاء وأصحاب المصلحة: استخدم لوحة التحكم الخاصة بك من أجل إنشاء تقارير المشروع للموظفين المهمين (الداخليين والخارجيين)، والتي تتضمن تفاصيل مثل حالة المهام، والمراحل الرئيسية التي تم إنجازها، وتواريخ الاستحقاق؛ بناء الثقة المتبادلة والشفافية

خطوات بناء لوحة معلومات فعالة للعمل ## خطوات بناء لوحة معلومات فعالة للعمل

يجب أن يكون هدفك النهائي هو بناء لوحة تحكم واضحة وسهلة الاستخدام قدر الإمكان. إليك كيفية البدء.

1. حدد جمهور لوحة المعلومات والهدف منها

قد يبدو هذا الأمر واضحًا، لكنه غالبًا ما يكون أمرًا مفروغًا منه. يجب أن تفهم الحاجة إلى إنشاء لوحة معلومات العمل. ابحث عن "لماذا؟" واسأل نفسك الأسئلة التالية:

ما هي المشاكل المهمة التي تتطلع إلى حلها من خلال لوحة المعلومات؟

هل هي لتحسين التواصل الداخلي؟ هل هو تتبع أفضل للمبيعات التي تتم عبر الموقع الإلكتروني للشركة؟ هل هو لمراجعة مدى الوصول الاجتماعي لمنشورات المدونة التي ينشرها فريق التسويق لديك؟ ابحث عن السبب.

لمن تنشئه من أجل من؟

إذا كنت أنت وحدك، تخطَّ هذه الخطوة. إذا كان هناك المزيد من الأشخاص الذين سيستخدمون لوحة التحكم، فاكتب أدوارهم في المؤسسة ووضح المهام التي يؤدونها بشكل يومي.

على سبيل المثال، يعمل موظف المبيعات بشكل مختلف عن موظف خدمة العملاء، وبالتالي سيشرف على المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية والمعايير التي تختلف عن بعضها البعض. ستساعدك هذه المعلومات في الإجابة عن السؤال التالي وبناء لوحة معلومات مشتركة مفيدة للجميع.

ما هي المقاييس والبيانات الرئيسية التي يجب عرضها؟

ما المعلومات التي تريد أن تكون مرئية في لمحة سريعة؟ هل تريد الحصول على نظرة ثاقبة لحالات المشروع وإنجاز المهام؟ هل تريد تتبع المواعيد النهائية وأداء الفريق؟ بمجرد أن تعرف من تقوم ببناء لوحة التحكم وأدوارهم ومسؤولياتهم، يمكنك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الدقيقة.

ما هي مصادر البيانات التي سيتم استخدامها لسحب المعلومات؟

توضيح ذلك أمر حيوي بالنسبة لك لوضع الآليات اللازمة في مكانها الصحيح.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحسين التواصل الداخلي وتعتقد أن معرفة عبء العمل الدقيق لكل عضو من أعضاء الفريق سيساعدك في ذلك، تأكد من أن مصادر البيانات الخاصة بك تتضمن برنامج تتبع الوقت, تحليلات إدارة المشاريع التطبيقات أدوات إعداد تقارير العميل ، وربما حتى ملاحظات مباشرة من فريقك بأكمله.

وبهذه الطريقة، يمكنك جمع بيانات شاملة عن مهام المهام الموكلة والمواعيد النهائية والقدرات الفردية.

هل سيتم تحديث لوحة المعلومات يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا؟

سيعتمد التكرار على طبيعة عملك وتوقيت المعلومات المطلوبة.

ما هي التدابير الأمنية التي يجب أن تكون موجودة؟

أصبحت حماية البيانات المؤسسية أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويجب أن تكون لوحة التحكم الخاصة بك مزودة بمصادقة المستخدم، وضوابط الوصول، وتشفير البيانات. كما يجب أن تتوافق مع لوائح حماية البيانات ذات الصلة.

بالطبع، هذا الاستبيان ليس شاملاً، ولكنه يضع الكرة في ملعبك. ثق بنا - إن استثمار طاقتك مقدمًا سيساعدك فقط على بناء لوحة تحكم تدعمك بالطريقة التي تريدها. لذا، ابذل العناية الواجبة.

من الطرق السريعة للبدء بلوحة معلومات العمل هي استخدام قالب لوحة معلومات إدارة المشاريع الخاص ب ClickUp . تساعد هذه اللوحة في الحفاظ على سير المشاريع بسلاسة من خلال توفير رؤى في الوقت الفعلي حول عبء عمل الفريق وتقدم المشروع وحالة المهام والمواعيد النهائية.

احتفظ بعلامات تبويب حول تطوير المشروع والميزانية وحجم عمل الفريق وحالته باستخدام قالب لوحة معلومات إدارة المشاريع ClickUp

يقدم القالب تمثيلاً مرئيًا لتقدم المشروع خلال كل مرحلة ويجعل التعاون أسهل من خلال التحرير في الوقت الفعلي في مستندات ClickUp . يمكنك أيضًا:

تحديد أهداف قابلة للتتبع، مثل أهداف OKRs، وأهداف المبيعات، وتحسين المهارات، وما إلى ذلك، ومراقبة التقدم المحرز في أهداف ClickUp إنشاء خرائط طريق واضحة المعالم في مهام النقر فوق المهام للحصول على رؤية كاملة للتبعيات والأولويات مع علامات وحالات مخصصة

قم بأتمتة مهام سير العمل مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني لإجراءات المهام، وإرسال النماذج، وتغييرات الحالة، وما إلى ذلك، باستخدام أتمتة النقرات

2. سحب البيانات من مصادر مختلفة وتنقيحها وتطهيرها من مصادر مختلفة

تحديد مصادر البيانات للوحة المعلومات الخاصة بك هو مجرد غيض من فيض. يجب عليك أيضًا إنشاء اتصالات معهم. قد يتضمن ذلك إعداد عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات، أو استيراد ملفات CSV، أو الاتصال مباشرةً بقواعد البيانات أو التخزين السحابي أو تطبيقات الطرف الثالث.

استخدم أدوات مثل Klamp و Integromat لربط مصادر البيانات المختلفة بسلاسة. بمجرد أن يتم فرز ذلك، ضع خريطة لكيفية دمج البيانات من مصادر مختلفة وعرضها على لوحة التحكم الخاصة بك.

على سبيل المثال، قد تحتاج إلى ضم جداول من قاعدة بيانات، أو دمج الأرقام من جداول بيانات مختلفة، أو دمج بيانات واجهة برمجة التطبيقات مع الملفات المحلية. مهما كان الأمر، قم بتبسيط العملية. يمكنك الاستلهام من العديد من أمثلة لوحة معلومات المشروع لرفع تدفق البيانات الخاصة بك.

_احصل على نظرة عامة على المهام المستحقة في الأسبوع، وحالة عبء العمل، ومن يعمل على ماذا باستخدام لوحة معلومات عبء العمل لفريق ClickUp

لا تكون لوحة المعلومات فعالة إلا بقدر فعالية البيانات التي تملأها. يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة إلى اتخاذ قرارات غير مستنيرة، مما يؤثر سلبًا على تقدم المشروع وكفاءة العمل الجماعي. لذلك، ولضمان صحة ودقة البيانات التي تعرضها لوحة المعلومات الخاصة بك، يجب عليك:

إعداد قواعد التحقق من صحة البيانات في أنظمة إدخال البيانات الخاصة بك لاكتشاف الأخطاء عند نقطة الإدخال

في أنظمة إدخال البيانات الخاصة بك لاكتشاف الأخطاء عند نقطة الإدخال تتبع التغييرات في البيانات والتحديثات باستخدام أنظمة التحكم في الإصدار

والتحديثات باستخدام أنظمة التحكم في الإصدار اتخاذ قرار بشأن استراتيجية للتعامل مع القيم المفقودة ، مثل التضمين أو استخدام القيم الافتراضية أو استبعاد السجلات غير المكتملة

، مثل التضمين أو استخدام القيم الافتراضية أو استبعاد السجلات غير المكتملة إجراء فحوصات فورية ومقارنة بيانات لوحة المعلومات بالمصادر الأصلية للتأكد من أن كل شيء مدمج ومعروض بشكل صحيح ولا يحتوي على أي أخطاء إملائية أو قيم غير صحيحة أو قيم متطرفة

بالمصادر الأصلية للتأكد من أن كل شيء مدمج ومعروض بشكل صحيح ولا يحتوي على أي أخطاء إملائية أو قيم غير صحيحة أو قيم متطرفة استخدم تنسيقات موحدة واصطلاحات التسمية ووحدات القياس لمنع التناقضات (على سبيل المثال، تنسيقات التاريخ وتنسيقات العناوين والأحرف الكبيرة)

واصطلاحات التسمية ووحدات القياس لمنع التناقضات (على سبيل المثال، تنسيقات التاريخ وتنسيقات العناوين والأحرف الكبيرة) أنشئ جداول زمنية تلقائية لتحديث البيانات بحيث تعكس لوحة التحكم الخاصة بك دائمًا أحدث المعلومات دون تدخل يدوي.

3. تصميم تخطيط لوحة معلومات العمل وهيكلها

ابدأ بتحديد الأقسام الرئيسية التي سيتم عرضها - ما الذي يحتاج جمهورك المستهدف إلى رؤيته أولاً؟ هل هناك مؤشرات الأداء الرئيسية أو نقاط البيانات في الوقت الحقيقي الأكثر أهمية؟ على الأرجح.

ضعها في أماكن بارزة على لوحة المعلومات حيث تتجه أنظارك بشكل طبيعي أولاً، مثل الزاوية العلوية اليسرى. يجب أيضًا إضافة أدوات أخرى، مثل المقاييس ومربعات النصوص والصور والخرائط الحرارية. قم بتوسيع نطاقها وفقًا لأهميتها وحجم البيانات التي تعرضها.

عبر جستن مايند على سبيل المثال، يمكن استخدام عناصر واجهة المستخدم الأكبر حجمًا للبيانات الهامة ذات الحجم الكبير، بينما يمكن استخدام عناصر واجهة المستخدم الأصغر حجمًا لتلخيص المعلومات الأقل أهمية.

عندما يتعلق الأمر بالتنقل، فأنت تريده أن يكون واضحًا ومباشرًا. من يريد أن يضيع الوقت في معرفة كيفية التنقل بين الأقسام المختلفة على لوحة المعلومات؟ استخدم علامات تبويب جديدة أو قوائم منسدلة أو أشرطة جانبية. أيضًا، أضف ألوانًا وأحجام خطوط مختلفة إلى لوحة المعلومات من أجل الوضوح.

نظرًا لأننا نعيش في عصر رقمي شديد الاتصال، فإن إنشاء لوحة معلومات تعمل عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة أمر ضروري. تأكد من عدم تشوش العناصر واتباع تدفق منطقي لسهولة الاستخدام، بغض النظر عن حجم الشاشة.

4. قم بإنشاء تصورات (مخططات ورسوم بيانية) للمقاييس الرئيسية

تمثيل البيانات مهمة معقدة. نظرًا لأن الهدف الأساسي من لوحة معلومات العمل هو عرض أنواع متعددة من المعلومات في أي وقت، فإن اختيار الطريقة الصحيحة لتصورها أمر مهم. كثيرًا. هناك عدة طرق لتمثيل البيانات:

الرسوم البيانية: إنها أسهل طريقة لمقارنة البيانات والمعايير ويمكن تغيير حجمها أو تصفيتها لإجراء تحليل أكثر تحديدًا. يمكن أن تحدد الرسوم البيانية بسرعة الارتباطات أو التناقضات بين مجموعات البيانات المختلفة. ضمان الاتساق في المقاييس والوحدات لجعل المقارنات ذات مغزى

إنها أسهل طريقة لمقارنة البيانات والمعايير ويمكن تغيير حجمها أو تصفيتها لإجراء تحليل أكثر تحديدًا. يمكن أن تحدد الرسوم البيانية بسرعة الارتباطات أو التناقضات بين مجموعات البيانات المختلفة. ضمان الاتساق في المقاييس والوحدات لجعل المقارنات ذات مغزى الجداول: توضع عادةً في الجزء السفلي من لوحة التحكم، وتسمح لك بالتعمق في التفاصيل التي قد لا تكون مرئية على الفور في التصورات الموجزة مثل المخططات أو الرسوم البيانية. استخدم خيارات الفرز والتصفية لجعل الجداول أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام

توضع عادةً في الجزء السفلي من لوحة التحكم، وتسمح لك بالتعمق في التفاصيل التي قد لا تكون مرئية على الفور في التصورات الموجزة مثل المخططات أو الرسوم البيانية. استخدم خيارات الفرز والتصفية لجعل الجداول أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام البطاقات : اعتبرها بمثابة خريطة متراكبة تمنحك رؤية شاملة للمقاييس أو نقاط البيانات الأساسية في لمحة سريعة. على سبيل المثال، يمكنك وضع لمحة سريعة عن مؤشرات الأداء على لوحة معلومات OKR وتمييز التغييرات أو التنبيهات باستخدام الترميز اللوني

: اعتبرها بمثابة خريطة متراكبة تمنحك رؤية شاملة للمقاييس أو نقاط البيانات الأساسية في لمحة سريعة. على سبيل المثال، يمكنك وضع لمحة سريعة عن مؤشرات الأداء على لوحة معلومات OKR وتمييز التغييرات أو التنبيهات باستخدام الترميز اللوني الجداول الزمنية : تتيح لك قياس مقياس واحد أو أكثر مقابل الوقت، مما يجعلها مناسبة لتحديد اتجاهات الذروة أو فترات النشاط. يمكنك تقديم دعاية قصيرة مع الجدول الزمني لمزيد من السياق

: تتيح لك قياس مقياس واحد أو أكثر مقابل الوقت، مما يجعلها مناسبة لتحديد اتجاهات الذروة أو فترات النشاط. يمكنك تقديم دعاية قصيرة مع الجدول الزمني لمزيد من السياق الرسوم البيانية: توضح الاتجاهات والمقارنات والتوزيعات، مما يسهل فهم المعلومات المعقدة وتحليلها. تتضمن بعض الرسوم البيانية شائعة الاستخدام في لوحات المعلومات الرسوم البيانية العنكبوتية والرادارية والمخططات المبعثرة والمقاييس والشريطية والدائرية

اختر نوع المخطط الذي تريد تقديمه بناءً على البيانات التي تتعامل معها. على سبيل المثال، استخدم المخططات الخطية للاتجاهات، والمخططات الدائرية للنسب، والمخططات الشريطية للمقارنات، والمخططات المبعثرة للعلاقات بين المتغيرات. استخدم الوسائل الإيضاحية والتسميات وأنظمة الألوان المناسبة لتعزيز سهولة القراءة والوضوح.

التعمق في التفاصيل الدقيقة لبياناتك باستخدام إمكانيات التنقل لأسفل في لوحات المعلومات

من الجوانب الأساسية الأخرى للتصورات المرئية دمج فلاتر البيانات وخيارات التنقل لأسفل لضبط عرض البيانات بناءً على معايير محددة أو النقر على مقاييس عالية المستوى للوصول إلى معلومات أكثر تفصيلاً.

تُعد تلميحات الأدوات التي تحوم فوقها مفيدة أيضًا في عرض معلومات إضافية عند تمرير المؤشر فوق جزء معين من الأداة. هذا يضيف عمقًا إلى لوحة المعلومات ويسمح لك بتعبئتها بمزيد من البيانات دون تشويش العرض الرئيسي.

5. تخصيص لوحة المعلومات باستخدام العلامة التجارية والسمات

لوحة المعلومات الخاصة بك هي جزء من النظام البيئي لمؤسستك، لذا يجب أن تعكس علامتها التجارية ذلك. ليس عليك أن تبالغ وتبالغ في مهاراتك في التصميم. فقط احتفظ ببعض الأساسيات مبادئ التصميم في الاعتبار.

على سبيل المثال، استخدم لوحة ألوان العلامة التجارية لخلفيات لوحة المعلومات والمخططات والأيقونات والمكونات المرئية الأخرى. إذا كانت ألوان علامتك التجارية هي الأخضر الزمردي والأبيض الفاتح، فاستخدمها بشكل متسق لخلق مظهر ومظهر متماسك.

أضف دائمًا أضف دائمًا الشعار الرسمي. ضعه في مكان بارز، مثل الزاوية السفلية اليمنى، لتعزيز هوية العلامة التجارية في كل مرة يتم فيها الوصول إلى لوحة المعلومات. من المرجح أن يتفاعل المستخدمون الذين يشعرون بالراحة والألفة مع الواجهة بانتظام.

تخصيص حالة مرمزة بالألوان لتتبع حالة المهمة في حالات ClickUp المخصصة

ثانياً، السماح للمستخدمين بتخصيص طريقة العرض لتناسب تفضيلاتهم. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي توفير خيارات للوضع المظلم إلى جعل لوحة القيادة أسهل على العينين أثناء الجلسات الليلية المتأخرة أو عند العمل في بيئات ذات إعدادات إضاءة منخفضة.

يجب أن تكون قادرًا على التبديل من البني الداكن إلى الأخضر الفاتح، وليس من البني الداكن إلى الأخضر الداكن، حيث يتعارض اللونان. لذلك، كن حذرًا عند اختيار الألوان للوحة تحكم عملك. القاعدة الأساسية هي اختيار لونين أو ثلاثة كحد أقصى والالتزام بها.

وأخيرًا، استخدم ألوانًا عالية التباين لسهولة القراءة، وأضف نصًا بديلًا للصور، وتأكد من أن التنقل سهل الاستخدام وسهل الاستخدام على لوحة المفاتيح.

6. ابحث عن أداة مناسبة للمهمة

قبل إنشاء لوحة معلومات العمل، من المهم اختيار أداة يمكنها دعم هذه المهمة الضخمة. من جداول البيانات البسيطة إلى المخططات المرحلية القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، قد تشعر بأنك في حيرة من الاختيار.

على سبيل المثال، قد تكون جداول بيانات Google مفيدة للوحات المعلومات الأساسية. من ناحية أخرى، تُعرف أدوات ذكاء الأعمال (BI) بقدراتها الفائقة في تحليل البيانات وتخصيصها. ومع ذلك، فإن لها منحنيات تعلم أكثر حدة وقد تتطلب متخصصين لتشغيلها.

ثم، هناك حلول برمجيات إدارة المشاريع مثل ClickUp، التي تحتوي على لوحات معلومات مدمجة تعزز الرؤية وتزيد الإنتاجية وتدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. كل ما عليك فعله هو توصيل البيانات. لوحات معلومات ClickUp تحوّل الفوضى إلى وضوح وتمنحك نظرة ثاقبة لمشاريعك.

إنشاء لوحات معلومات مفصلة وإضافة بطاقات بسهولة لعرض التقدم المحرز في نقاط العدو، والمهام لكل حالة، والأخطاء لكل عرض

مع انقر فوق المشاهدات وظيفة، يمكنك أخذ ما أنت جاهز للعمل عليه وتحويله إلى رسوم بيانية ومخططات ببضع نقرات. فهي تسحب البيانات تلقائيًا من مهامك الحالية لإنشاء لوحة معلومات لتصور عملك - سواء في شكل قائمة أو مخطط جانت أو لوحة كانبان أو غير ذلك.

_تتبع التقدم المحرز والمعالم الرئيسية والتبعيات على جدول زمني مرئي مشترك مع فريقك من خلال عرض مخطط جانتت البياني في ClickUp

مع ClickUp، تقدمنا خطوة إلى الأمام وأنشأنا لوحات معلومات حيث يمكن لعملائنا الوصول إلى الأداء والإشغال والمشاريع ومراقبتها في الوقت الفعلي. وهذا يسمح للعملاء بالشعور بالتواصل مع فرقهم، خاصةً في ظل وجودهم في بلدان مختلفة، وأحياناً في قارات مختلفة.

دايانا ميليفا، مديرة حسابات، PONTICA SOLUTIONS

هندسة البرمجيات لوحة معلومات العمليات مثال ممتاز لكيفية الحصول على معلومات عن جميع أنشطة التطوير في الوقت الفعلي. يمكنك تتبع العديد من المقاييس، بما في ذلك سرعة السبرنت، وسرعة السبرنت، والإنفاق، والإنفاق، والوقت المستغرق، ووقت الدورة، ومخططات التدفق التراكمي.

جلب رؤى تفصيلية حول أداء الأنشطة الجارية باستخدام ClickUp

تساعدك لوحة المعلومات على التركيز على هدفك السريع المتمثل في التسليم بشكل أسرع والعمل بذكاء أكبر. اطلع على ما يلي أمثلة على لوحة المعلومات في ClickUp لاكتشاف طرق مختلفة لتبسيط مشاريعك.

دليل تفصيلي خطوة بخطوة لإنشاء لوحة معلومات في ClickUp

لإنشاء لوحة معلومات جديدة:

في الشريط الجانبي افتح مركز لوحات المعلومات من مركز لوحات المتابعة، في الزاوية العلوية اليمنى، انقر فوق لوحة متابعة جديدة

لإضافة بطاقة إلى لوحة معلومات موجودة:

في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة التحكم، انقر فوق + إضافة بطاقة باستخدام الفئات الموجودة في الشريط الجانبي، اختر بطاقة مسبقة الصنع أو أنشئ بطاقة مخصصة

لتحرير بطاقة، يجب أن تكون لوحة التحكم التي تحتوي على البطاقة في وضع التحرير

لتمكين وضع التحرير وتحرير بطاقة

في الزاوية العلوية اليسرى من لوحة التحكم، تأكد من تمكين وضع التحرير في الزاوية العلوية اليمنى من البطاقة، انقر على أيقونة التعديل لفتح وضع تحرير البطاقة حرر إعدادات البطاقة وانقر على حفظ

لكل بطاقة إعدادات مختلفة، وبعضها يتطلب شرحًا أكثر من غيرها. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 40 بطاقة من بطاقات لوحة التحكم لتخصيص لوحة التحكم الخاصة بك وفقًا لتفضيلاتك. تتضمن بعض الخيارات الشائعة بطاقات الحساب، وبطاقات الحالة، وبطاقات المُعيّن، وبطاقات سبرنت، وبطاقات التضمين.

هل تعمل مع أصحاب المصلحة والعملاء الخارجيين؟ لا مشكلة. توفر لوحة معلومات بوابة العميل مساحة تعاونية لك لدعوة أطراف مختلفة للمساهمة في عملية المشروع. يمكنك الاستفادة من طرق إعداد تقارير العميل وإضافة المزيد من القيمة كفريق واحد.

إذن، كيف تجد أفضل برنامج لوحة تحكم لتحويل بيانات مشروعك إلى ذهب مرئي؟ إليك بعض العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار:

يجب أن يحتوي على واجهة بديهية تسهّل عليك التنقل والتفاعل مع لوحة المعلومات؛ من المفيد وجود ميزات مثل وضع عنصر واجهة المستخدم بالسحب والإفلات والتحليلات وإعداد التقارير والقوالب المعدة مسبقاً

تسهّل عليك التنقل والتفاعل مع لوحة المعلومات؛ من المفيد وجود ميزات مثل وضع عنصر واجهة المستخدم بالسحب والإفلات والتحليلات وإعداد التقارير والقوالب المعدة مسبقاً ضع في اعتبارك الميزات الأكثر أهمية بالنسبة لفريقك، مثل إمكانيات تصور البيانات، وسهولة الاستخدام، وخيارات التكامل، وقابلية التوسع، وميزات التخصيص

وقابلية التوسع، وميزات التخصيص ابحث عن خيارات لتجربة الألوان و الخطوط والسمات العامة لتتماشى مع هوية مؤسستك

الخطوط والسمات العامة لتتماشى مع هوية مؤسستك تحقق مما إذا كان البائع يوفر دعمًا جيدًا للعملاء ووثائق شاملة وموارد تدريبية

ووثائق شاملة وموارد تدريبية مع نمو فريقك واحتياجات البيانات الخاصة بك، يجب أن تكون الأداة قادرة على التوسع وفقًا لذلك

7. اختبر لوحة التحكم واجمع الملاحظات لتحسين وظائفها

قبل نشر لوحة المعلومات وجعلها مباشرة، اختبرها بدقة. بمجرد إجراء جميع الفحوصات اللازمة، شاركه مع أصحاب المصلحة المعنيين.

اسمح لهم باستخدامها لبضعة أسابيع أو أشهر - اعتمادًا على مدى تعقيد لوحة المعلومات - ثم عد لجمع الملاحظات. يمكن القيام بذلك من خلال الاستبيانات والمحادثات المباشرة والنماذج.

اختبر لوحة التحكم الخاصة بك

تحقق من البيانات المعروضة مقابل المصادر الأصلية؛ قارن نقاط البيانات والإجماليات والمتوسطات وأي مقاييس محسوبة للتأكد من تطابقها تمامًا مع بياناتك الأولية

حدِّد ما إذا كانت جميع العناصر التفاعلية، مثل الفلاتر وقوائم التنقل وأزرار التنقل تعمل على النحو المنشود وتوفر النتائج المتوقعة

تأكد من أن لوحة التحكم سريعة الاستجابة وتوفر تجربة متسقة عند عرضها على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي

اختبرها على المتصفحات الشائعة مثل كروم وفايرفوكس وسفاري وإيدج لتحديد أي مشكلات في التوافق وإصلاحها

اطرح أسئلة محددة حول ما يعمل بشكل جيد، وما هو مربك وما هي الميزات أو البيانات الإضافية التي قد تكون مفيدة. على سبيل المثال، إذا وجد العديد من المستخدمين أن عنصر واجهة مستخدم معين غير ضروري، فهذه علامة على أنك قد تحتاج إلى إعادة تصميم هذا العنصر أو إزالته.

حدد أولويات الملاحظات بناءً على التأثير والجدوى، مع التركيز أولاً على التغييرات التي ستوفر الفائدة الأكبر لأكبر عدد من المستخدمين.

قم ببناء مركز القيادة الخاص بك باستخدام ClickUp

هل أنشأت لوحة تحكم ديناميكية للعمل تبسط البيانات على صفحة واحدة؟

لوحة تحكم العمل المثالية هي لوحة تحكم مباشرة وبديهية وقابلة للتخصيص. إنها أداة قيّمة لتسهيل حياة العمل وتجنب الغرق في البيانات والتقارير والمنظورات الغزيرة.

يتطلب إنشاء لوحة معلومات وظيفية حقًا فهمًا واضحًا لما تحتاجه، ومقاييس محددة جيدًا، وتكامل البيانات في الوقت الفعلي، وتجربة مستخدم سلسة لمراقبة المعلومات الأساسية وتحليلها والتصرف بناءً عليها بفعالية.

لحسن حظك - لدى ClickUp ما يلزم لدعم أهداف مشروعك وأداء فريقك. يمكنه التكيف مع احتياجات مؤسستك المتطورة والنمو معك.

من خلال لوحات معلومات العمل القابلة للتخصيص، يمكنك معرفة ما يجب القيام به بالضبط وتقليل التوتر والقلق المرتبطين بإدارة المهام المتعددة والمواعيد النهائية على نطاق واسع. اشترك في ClickUp مجاناً واختبر الفوائد بنفسك.