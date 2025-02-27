الفجوة في استخدام الذكاء الاصطناعي: لماذا لا يعني التبني الشخصي السريع للذكاء الاصطناعي تحقيق مكاسب فورية في مكان العمل

ثورة الذكاء الاصطناعي لا تنتظر الإذن.

تُظهر التطورات الأخيرة أن الناس منفتحون على الذكاء الاصطناعي ويتبنونه بوتيرة غير مسبوقة.

واعتباراً من يناير 2025، تخدم ChatGPT 300 مليون مستخدم أسبوعيًا بينما يصل عدد مستخدمي Meta AI إلى ما يقرب من 600 مليون شخص شهريًا. حتى الوافدين الجدد مثل DeepSeek أثبتوا أنهم قادرون على جذب أكثر من 30 مليون مستخدم شهريًا في غضون أسابيع من الإطلاق.

وتثير معدلات التبني الهائلة هذه على المستوى الفردي سؤالاً بالغ الأهمية: هل تتحرك المؤسسات بسرعة كافية للاستفادة من هذا التحول؟ أم أن الاعتماد المتزايد على المستوى الشخصي سيمهد الطريق لزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل؟

في هذا الإصدار من ClickUp Insights، يشارك 30,000 شخص كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا والعوائق التي تحول دون تبني الذكاء الاصطناعي في العمل. تروي إجاباتهم قصة مقنعة!

⏰ ملخص 60 ثانية

📮* تظهر بياناتنا أن 88% من الأشخاص يستخدمون الذكاء الاصطناعي الآن بشكل من الأشكال، مع نسبة مذهلة تبلغ 55% يستخدمونه عدة مرات في اليوم. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، فإن أكثر من 50% من المشاركين في استطلاعنا لا يشعرون بالثقة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.

يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في كل مكان. ولكن لا تزال هناك ثغرات، خاصة في العمل.

أحد الأسباب المحتملة: تكامل الذكاء الاصطناعي في أدوات مكان العمل ليس سلساً بما فيه الكفاية.

فبدلاً من أن يصبح الذكاء الاصطناعي المحرك الذي يحرك عملنا، يظل الذكاء الاصطناعي مجرد عربة جانبية - مثبتة على الأدوات التي يتم فيها العمل فعلياً ولكنها منفصلة عن الأدوات التي يتم فيها العمل بالفعل، مثل البريد الإلكتروني أو الدردشة أو سير عمل المشروع.

وهذا يجعل الذكاء الاصطناعي أقل قوة بكثير مما يمكن أن يكون عليه.

وعلى الرغم من توفر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ضمن أدوات الإنتاجية، مثل Microsoft Copilot أو الذكاء الاصطناعي في مساحة العمل من Google، إلا أن 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة هذه بشكل متكرر، مما يسلط الضوء على الاعتماد المجزأ والإمكانات غير المستغلة.

بينما نتحقق من أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، سنناقش كيف تؤثر ثغرات التنفيذ الحالية على العاملين في مجال المعرفة. تكشف بياناتنا عن ثلاثة محاور رئيسية:

1️⃣ الذكاء الاصطناعي التخاطبي هو الفائز: 62% من المشاركين في الاستطلاع يفضلون أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة القائمة على الدردشة، بينما يستخدم 12% فقط الذكاء الاصطناعي المدمج في برامج مكان العمل بشكل أساسي

2️⃣ عوائق التدريب والثقة: 27% يحتاجون إلى مزيد من التدريب لاستخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية، بينما 22% لديهم مخاوف تتعلق بالخصوصية أو الثقة

3️⃣ مشهد الأدوات المجزأة يستخلص "ضريبة تبديل": يتنقل المستخدمون بين عدة تطبيقات ذكاء اصطناعي لمهام مختلفة، مما يزيد من تكاليف تبديل السياق للعمل عبر منصات متعددة

منهجية الاستطلاع والتركيبة السكانية

ClickUp Insights تستطلع آراء الآلاف من العاملين في مجال المعرفة والمتحمسين للإنتاجية كل شهر لتزويدك بأحدث الاتجاهات في مكان العمل العالمي.

يتعمّق بحثنا في كيفية إدارة المهنيين لوقتهم والتعامل مع متطلبات مكان العمل وتنفيذ استراتيجيات الإنتاجية. ومن خلال تحليل إجابات المشاركين في جميع أنحاء العالم، نسعى إلى الكشف عن تحديات الإنتاجية العالمية وأنماطها، مما يساعد المؤسسات والأفراد على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في حياتهم العملية اليومية.

4 اتجاهات رئيسية تشكل استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن عملنا

كشفت الإجابات من أكثر من 30,000 مشارك في الاستطلاع عن أربعة اتجاهات رئيسية تكشف - ليس فقط كيف يستخدمون الذكاء الاصطناعي اليوم - ولكن كيف يريدون أن يحوّل عملهم في المستقبل.

دعونا نستكشف المجالات التي يُحدث فيها الذكاء الاصطناعي بالفعل، والمجالات التي لا يزال يتعين عليه اللحاق بها!

كل شيء في كل مكان: البصمة المتنامية للذكاء الاصطناعي

📮 ClickUp Insight: 88% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل ما، وأكثر من النصف (55%) يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي عدة مرات يوميًا.

وقد حدث التحول من "ما هو الذكاء الاصطناعي" إلى "كيف يمكنني استخدام الذكاء الاصطناعي في حالة استخدام X؟

قال 88% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل ما، وهو مؤشر قوي على انتشاره في كل مكان. يمثل هذا التبني السريع أيضًا نقطة انعطاف للعاملين في مجال المعرفة.

لقد قارن قادة التكنولوجيا مثل ساتيا ناديلا الذكاء الاصطناعي بتقنيات أخرى تشكل طفرة في مكان العمل، مثل أجهزة الكمبيوتر، والبريد الإلكتروني، وجداول البيانات .

ربما يمكن أتمتة العمل المعرفي اليوم. من قال إن هدف حياتي هو فرز بريدي الإلكتروني، أليس كذلك؟ دع عميل الذكاء الاصطناعي يفرز بريدي الإلكتروني. ولكن بعد أن أقوم بفرز بريدي الإلكتروني، أعطني مهمة عمل معرفي أعلى مستوى، "مرحبًا، هذه هي المسودات الثلاث التي أريدك أن تراجعها حقًا" لذا، فكر في الأمر بشكل أساسي على النحو التالي: هناك عمل معرفي، وهناك عامل معرفي، أليس كذلك؟ قد يتم تنفيذ العمل المعرفي من قبل العديد والعديد من الوكلاء، ولكن لا يزال لديك عامل معرفة يتعامل مع جميع العاملين في مجال المعرفة. وأعتقد أن هذه هي الواجهة التي يجب على المرء أن يبنيها.

ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو انفتاح الناس على هذه التكنولوجيا المتطورة. فالكثيرون مستعدون للترقية. 55% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي عدة مرات في اليوم، وتتراوح حالات الاستخدام المحتملة من إنشاء المحتوى إلى العصف الذهني.

ومع ذلك، فإن نسبة صغيرة من المشاركين في الاستطلاع (12%) لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي على الإطلاق. قد يشير هذا إلى مجموعة إما غير مستعدة لتبنيها أو ببساطة لا ترى الحاجة إليها بعد.

نتائج #### كي

55% من المستجيبين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي عدة مرات خلال اليوم

14% يستخدمون الذكاء الاصطناعي من حين لآخر

12% لم يبدأوا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بعد

11% يلجأون إلى أدوات الذكاء الاصطناعي عدة مرات كل أسبوع

8% يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي مرة واحدة على الأقل يومياً

❗️فحص النبض: وصل اعتماد الذكاء الاصطناعي في مكان العمل إلى نقطة تحول في عام 2024، وفقًا لـ تقرير حالة الذكاء الاصطناعي الصادر عن ماكنزي . بعد استقرارها عند نسبة 50% لأكثر من ست سنوات، ارتفعت معدلات التبني فجأة إلى 72% في أوائل عام 2024، مما يشير إلى أن الشركات متفائلة بشأن تسريع تحولها نحو الذكاء الاصطناعي.

وبشكل عام، أصبح الذكاء الاصطناعي الآن سائدًا بلا منازع. لكن ما مدى سرعة هذا التبني؟ لوضعه في منظوره الصحيح، دعونا نلقي نظرة على الجدول الزمني لإطلاق DeepSeek.

منذ إطلاقه في 10 يناير 2025، تجاوز تطبيق DeepSeek تطبيق ChatGPT بحلول 27 يناير ليصبح التطبيق المجاني الأكثر تنزيلاً على متجر تطبيقات iOS في الولايات المتحدة. بحلول نهاية يناير 2025، كان DeepSeek قد وصل بالفعل إلى 33.7 ملايين مستخدم نشط شهرياً و22.15 مليون مستخدم نشط يومياً في جميع أنحاء العالم.

معلومات أساسية

📌يُظهر الاعتماد السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي قبولاً قويًا في الاتجاه السائد. بدأت المؤسسات في اللحاق بالركب، حيث يتطلع القادة إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره التكنولوجيا المتطورة التالية في مكان العمل

📌 يشير الصعود الهائل لأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل DeepSeek (التي وصلت إلى 33.7 مليون مستخدم نشط شهريًا في غضون أسابيع) إلى أن المستخدمين يبحثون بنشاط عن حلول الذكاء الاصطناعي التي تناسب احتياجاتهم ويتبنونها

📌 من خلال التطبيق الصحيح للذكاء الاصطناعي في مكان العمل، يمكن للعاملين في مجال المعرفة أن يصبحوا منسقين ومدراء ومدراء لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقومون بالعمل بدلاً من أداء "مهام العمل المعرفي" بأنفسهم مباشرةً

الإمكانية مقابل التبني: الذكاء الاصطناعي في مكان العمل

📮 وجدنا أن 62% من المشاركين في الاستطلاع يفضلون أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude، بينما يستخدم 12% فقط من المشاركين بانتظام ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أدوات الإنتاجية. قد يكون هذا نتيجة للثغرات المعرفية أو المخاوف الأمنية أو عدم وجود قيمة مضافة واضحة.

يستمر الذكاء الاصطناعي في إحداث طفرة في مكان العمل، ولكن ليس دائماً بالطريقة التي قد نتوقعها.

وفقًا ل تقرير مستقبل الوظائف 2025 ، تخطط 41% من الشركات في جميع أنحاء العالم لتقليل القوى العاملة لديها بحلول عام 2030 بمساعدة تدفقات العمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتتطلع 62% من الشركات إلى توظيف المزيد من الأشخاص ذوي المهارات للعمل جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل.

العديد من قادة الأعمال، بما في ذلك مارك زوكربيرج قد صرح بالفعل أنهم سيدمجون الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في خطط التوظيف الخاصة بهم في المستقبل.

ولكن ماذا عن العامل المتوسط في مجال المعرفة؟ إليك ما وجدناه!

62% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يفضلون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude أكثر من غيرها في العمل.

تشير الواجهة المألوفة التي تشبه روبوتات الدردشة الآلية ومعالجة اللغة الطبيعية والطبيعة التفاعلية لهذه الأدوات على الأرجح إلى انخفاض حاجز الدخول. قد يقدّر المستخدمون أيضًا التبادل التفاعلي والقدرة على استخدام تسلسل المطالبات، مما يساعدهم على العمل من خلال مجموعة متنوعة من المهام والتحديات في الوقت الفعلي.

على الجانب الآخر، لا يبدو أن ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أدوات الإنتاجية تحدث نفس التأثير. على الرغم من كونها مدمجة في منصات مألوفة مثل Microsoft Copilot و Microsoft Copilot و Google Workspace AI، إلا أن 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يستخدمون هذه الميزات بشكل متكرر.

يشير هذا إلى سببين محتملين:

➡️ الناس ليسوا على دراية تامة بعد بكيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي لسير العمل الحالي ➡️ التكاملات الحالية ليست سلسة أو شاملة بما يكفي لتصبح جزءًا أساسيًا من روتينهم

هذه الفجوة في التبني قد تفسر أيضًا سبب عدم استخدام 16% من الأشخاص للذكاء الاصطناعي بانتظام في عملهم على الإطلاق. إذا كانوا عالقين في التبديل بين أدوات مختلفة - الذكاء الاصطناعي ومنصات عملهم المعتادة- فقد يبدو اعتماد الأداة وكأنه مشكلة أكثر مما يستحق. ناهيك عن المخاوف الأمنية بشأن بيانات مكان العمل الحساسة.

النتيجة الرئيسية

62٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون بشكل أساسي على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude في العمل

16% لم يدمجوا بعد أدوات الذكاء الاصطناعي في سير عملهم المعتاد

12٪ يستخدمون في الغالب ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة في أدوات الإنتاجية، مثل Microsoft Copilot وGoogle Workspace AI

6% يفضلون أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة الآلية، بما في ذلك AutoGPT وAgentGPT

4٪ يتفاعلون بشكل أساسي مع المساعدين الصوتيين مثل سيري وأليكسا ومساعد جوجل

المعلومات الأساسية

📌 يفضل المستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية التي تتسم بالمرونة الكافية لأداء العديد من أنواع المهام بدلاً من ميزات الذكاء الاصطناعي المتخصصة الضيقة والمحصورة داخل أدوات محددة

📌تحتاج أدوات الذكاء الاصطناعي إلى عنصرين أساسيين لزيادة الاعتماد عليها: تجربة مستخدم استثنائية وقيمة فورية (مرئية) لكل تفاعل

📌يشير انخفاض معدل اعتماد ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أدوات الإنتاجية (12%) إلى أن التكنولوجيا قد لا تكون مدمجة بسلاسة في القدرات الأساسية لهذه المنصات

فجوة حالة الاستخدام: كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي مقابل ما نريده حقًا

📮ClickUp Insight: في حين أن 67% من المستخدمين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لمهام مثل إنشاء المحتوى (37%) والبحث (30%)، فإن 33% من المشاركين في الاستطلاع يريدون أن يساعدهم الذكاء الاصطناعي في حالات استخدام أكثر تقدمًا مثل تطوير المهارات.

بصراحة إنه لأمر مدهش بعض الشيء مقدار ما يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به ولكن لا يُطلب منه ذلك دائمًا.

استنادًا إلى النتائج التي توصلنا إليها، 37% من الأشخاص يتجهون إلى الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى - الكتابة والتحرير ورسائل البريد الإلكتروني. ويعتمد عليه 30% آخرون في البحث وجمع المعلومات.

النتائج الرئيسية

37% يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في إنشاء المحتوى، من الكتابة والتحرير إلى صياغة رسائل البريد الإلكتروني

30% يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في البحث وجمع المعلومات

11% يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد أفكار جديدة

7% يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتبسيط إدارة المهام والحفاظ على التنظيم

15% لم يدمجوا بعد أدوات الذكاء الاصطناعي في سير عملهم

هذه حالات استخدام رائعة، ولكن عندما ننظر إلى ما _يريد الناس أن يفعله الذكاء الاصطناعي، فمن الواضح أنهم يأملون في المزيد.

على سبيل المثال، 33% من المشاركين في الاستطلاع يريدون أن يساعدهم الذكاء الاصطناعي في تنمية مهاراتهم، و 21% يريدون أن يساعدهم في الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني والمشاريع. احتياجات من الواضح أنه لم يتم تلبيتها.

النتائج الرئيسية

33% يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدهم في تنمية مهاراتهم (التعلم والممارسة والتحسين)

21٪ يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدهم في العمل (الاجتماعات، رسائل البريد الإلكتروني، المشاريع)

18٪ يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدهم في تنظيم حياتهم (التقويم، المهام، التذكيرات)

15% يريدون أن يساعدهم الذكاء الاصطناعي في الاهتمام بالأشياء الصغيرة (المهام الروتينية، والأعمال الإدارية)

13% يتطلعون إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في التعامل مع الأمور الصعبة (القرارات، حل المشكلات)

الذكاء الاصطناعي المتصل، الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى البيانات وسير العمل وميزات الأتمتة الضرورية، هو الطريقة المثالية لتلبية جميع حالات الاستخدام هذه.

على سبيل المثال، لإرضاء 18% من الأفراد الذين يرغبون في أن يساعدهم الذكاء الاصطناعي في البقاء منظمين من خلال إدارة المهام والتذكيرات والجداول الزمنية، ستحتاج عادةً إلى عدة تطبيقات، بما في ذلك تطبيق تقويم وتطبيق إدارة المهام وتطبيق ذكاء اصطناعي متكامل. يمكن لأداة ذكاء اصطناعي واحدة متعددة الأغراض أن تسد هذه الفجوة.

وهذا يعيدنا إلى الحالة الحالية للذكاء الاصطناعي. فهي لا تزال مجزأة على الرغم من الأدلة التي تشير إلى ضرورة دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بعمق في إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتواصل لتقديم قيمة في مكان العمل.

وهنا، نرى دليلًا على وجود فجوة أخرى تتسع بين الشركات والمستخدمين. 👇

❗️التحقق من صحة المعلومات: وفقًا لـ استبيان نبض بي دبليو سي لشهر أكتوبر 2024, يزعم 49% من قادة التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي مدمج بالكامل في استراتيجيتهم الأساسية، وقال ثلثهم إن التكنولوجيا مدمجة بالكامل في منتجاتهم وخدماتهم.

فلماذا لا يقبل المستخدمون إذن؟ قد تكمن الإجابة في الافتقار المزمن إلى السياق

في الوقت الحاضر، تفتقر معظم أدوات الذكاء الاصطناعي إلى البيانات/السياق/الاتصال التي تحتاجها لدمجها في حياة المستخدمين العملية وتحقيق تحسينات حقيقية عبر حالات استخدام متعددة ومترابطة.

يحدث هذا لأن الشركات غالبًا ما تقوم بتجميع ميزات الذكاء الاصطناعي في المنتجات بدلاً من دمجها فعليًا في سير العمل. والنتيجة؟ تجارب غير مترابطة تتطلب من المستخدمين سد الثغرات السياقية يدويًا بدلاً من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الذي يفهم العملية بأكملها.

على سبيل المثال، مساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي الذي يقوم ببساطة بنسخ المحادثات ولكنه لا يتصل بأدوات إدارة المشروع أو المناقشات السابقة أو المواعيد النهائية القادمة يظل ميزة وليس حلاً لسير العمل

إليك ما يلي جيف دين، كبير علماء جوجل عن السياق

"... المشكلة في ذلك أنك تقوم ببناء هذه الأنظمة ذات التعريف الضيق التي يمكنها القيام بشيء واحد وتقوم به بشكل جيد للغاية، أو القيام بعدد قليل من الأشياء. وما نريده حقًا هو نظام يمكنه القيام بمائة ألف شيء، ومن ثم عندما يأتي الشيء المائة ألف والشيء الأول الذي لم يره من قبل، نريده أن يتعلم من خبرته ليكون قادرًا على تطبيق الخبرة التي اكتسبها في حل المائة ألف شيء الأولى ليكون قادرًا على تعلم كيفية القيام بالشيء المائة ألف والشيء الأول بسرعة."

جيف دين، مقتطف من بودكاست أصوات في الذكاء الاصطناعي، الحلقة 4

أهم الوجبات الرئيسية

📌يرغب المستخدمون في دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في تطويرهم المهني وسير العمل اليومي، حيث يسعى حوالي 50% منهم إلى الحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي في أنشطة العمل الأساسية مثل الاجتماعات وإدارة المشاريع بالإضافة إلى التطوير المهني

📌 تتفوق معظم أدوات الذكاء الاصطناعي في المهام المعزولة ولكنها تفتقر إلى الوعي بالسياق والترابط الضروريين لتقديم قيمة حقيقية في العمل. هذا النهج المجزأ يعيق قدرتها على توفير دعم شامل وكلي لحالات الاستخدام المعقدة

📌 تقع الشركات في كثير من الأحيان في فخ تجميع ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها دون ربطها بشكل هادف بسير العمل الحالي، مما يخلق المزيد من الفجوات السياقية في العملية

فك شفرة العوائق: ما الذي يبعد الناس عن الذكاء الاصطناعي؟

📮ClickUp Insight: من بين 88% من المشاركين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، يثق 34% فقط من المستخدمين بالذكاء الاصطناعي تمامًا، بينما يحتاج 27% منهم إلى مزيد من التدريب، و23% لا يعرفون من أين يبدأون.

الخيط المشترك بين إجاباتنا على استبيان الذكاء الاصطناعي؟ قال ما بين 8% و18% من المشاركين إنهم لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام أو يتجنبونه بشكل فعال.

إذن، ما الذي يبعد هؤلاء المستخدمين عن الذكاء الاصطناعي على الرغم من انتشاره شبه الكامل؟

أولاً، جزء كبير من الأشخاص -23% - ليسوا متأكدين من أين يبدأون باستخدام الذكاء الاصطناعي. قد يجد المستخدمون أنه من الصعب عليهم التنقل بين العدد الهائل من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المتوفرة في السوق أو قد يتساءلون عن القيمة التي تضيفها هذه الأدوات إلى سير العمل الحالي

ثم هناك 27% الذين يقولون إنهم بحاجة إلى مزيد من التدريب لاستخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية. في هذا السيناريو، يمكن للأشخاص رؤية الإمكانات ، لكنهم يشعرون أنهم لا يعرفون تمامًا كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد.

النتائج الرئيسية

28% يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي بانتظام

27% يحتاجون إلى مزيد من التدريب للاستخدام المتقدم

23% ليسوا متأكدين من أين يبدأون

11% قلقون بشأن الخصوصية

11% لا يثقون تماماً في الذكاء الاصطناعي

ودعنا لا ننسى الثقة - سواء من حيث الأمان أو الدقة. 11% قلقون بشأن الخصوصية، و 11% آخرون لا يثقون بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، 38% مستعدون لاستخدام الذكاء الاصطناعي ولكنهم يفضلون التحقق من عمله مرة أخرى. من الواضح أن هذا الحذر ينبع بالنسبة للبعض من عدم الثقة في دقة الذكاء الاصطناعي أو موثوقيته.

النتائج الرئيسية

38% يفضلون استخدام الذكاء الاصطناعي ولكن مع التحقق مرة أخرى من عمله

34% يثقون في الذكاء الاصطناعي ويستخدمونه بثقة

15% لا يزالون يستكشفون متى يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة

8% يفضلون تجنب استخدام الذكاء الاصطناعي عندما يكون ذلك ممكناً

5% يختارون التعامل مع معظم المهام بأنفسهم

❗️فحص النبض: اجعلها عادلة تسلط الحملة التي تقودها الصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة الضوء على الحاجة إلى التدقيق المزدوج في المخرجات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تهدف المبادرة، المصممة لمعالجة مشكلة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تستخدم مواد محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن أو تعويض عادل، إلى حماية حقوق المبدعين من خلال قوانين حقوق الطبع والنشر المحسنة والسياسات القوية.

لذا، بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون مترددين في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، يبدو أن العديد من العوائق تتلخص في ثلاثة عوامل رئيسية: عدم اليقين بشأن من أين نبدأ، ونقص التدريب، والمخاوف بشأن الخصوصية والثقة.

تشير هذه النتائج أيضًا إلى أن الناس لا يعارضون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي - فهم يحتاجون فقط إلى المزيد من الدعم والطمأنينة قبل أن يصبح جزءًا منتظمًا من روتينهم.

أهم النتائج

📌تشير النسبة العالية من المستخدمين الذين يراجعون عمل الذكاء الاصطناعي مرتين (38%) إلى الحاجة إلى أدوات أفضل للتحقق من الدقة والشفافية في كيفية اتخاذ الذكاء الاصطناعي للقرارات

📌 توجد فجوة معرفية كبيرة، حيث أفاد ما يقرب من نصف المستخدمين أنهم بحاجة إلى تدريب على الذكاء الاصطناعي (27%) أو يشعرون بعدم التأكد من كيفية البدء (23%). وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى موارد تعليمية منظمة للذكاء الاصطناعي

📌يمكن تبديد المخاوف المتعلقة بالخصوصية والثقة المحيطة بأدوات الذكاء الاصطناعي (22%) من خلال وضع تدابير أمنية أفضل ومقاييس موثوقية لبناء ثقة المستخدم

## توصياتنا الاستراتيجية 4

التحقق من الحقائق: يكشف استطلاعنا أن 12% من المشاركين في الاستطلاع لا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي أبدًا، و11% لا يثقون بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل، و11% آخرون قلقون بشأن الخصوصية، و15% لا يزالون يحاولون معرفة متى يستخدمون الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، 12% فقط يستخدمون الذكاء الاصطناعي المدمج في برامج مكان العمل بشكل أساسي، مما يسلط الضوء على وجود فجوة كبيرة بين الاعتماد الشخصي والمؤسسي.

على الرغم من اعتماد الذكاء الاصطناعي الشخصي على نطاق واسع، إلا أن المؤسسات تواجه عوائق كبيرة في تطبيق الذكاء الاصطناعي بفعالية، مما يخلق انفصالاً متزايداً بين الاعتماد الشخصي والاستعداد التنظيمي.

تشمل التحديات الرئيسية التي كشفنا عنها من البيانات التبني المجزأ للأدوات، وعدم كفاية التدريب، وحواجز الثقة، والتكامل المحدود أو غير الفعال في مكان العمل

لسد هذه الفجوة، تحتاج المؤسسات إلى مواءمة استعداد الأفراد لتبني الذكاء الاصطناعي مع خطة واضحة لإدخاله في مكان العمل. فيما يلي أربع توصيات استراتيجية لتسريع تحول مؤسستك إلى الذكاء الاصطناعي:

✅ ✅ توحيد مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي

بدلاً من السماح للموظفين بإنشاء حلول شخصية، قم بتطوير بنية تحتية موحدة للذكاء الاصطناعي تتكامل مع تدفقات العمل الحالية. ابحث عن الحلول التي تجمع بين الواجهة التخاطبية التي يفضلها المستخدمون (62% يفضلونها) مع تكامل قوي لأدوات مكان العمل. على سبيل المثال، قم بتبسيط إدارة المعرفة من خلال واجهة ذكاء اصطناعي قائمة على الدردشة تسحب المعلومات على الفور من أي مكان في مساحة العمل.

✅ بناء قوة عاملة جاهزة للذكاء الاصطناعي

معالجة فجوة التدريب، التي أبرزها 27% من الأشخاص، من خلال برنامج شامل لمحو أمية الذكاء الاصطناعي. التركيز على حالات الاستخدام العملي وبروتوكولات السلامة وأفضل الممارسات لاختيار أدوات الذكاء الاصطناعي. إنشاء "أبطال للذكاء الاصطناعي" داخل الفرق لتسريع التعلم من الأقران واعتمادهم.

✅ ✅ إرساء الثقة من خلال الشفافية

مكافحة نقص الثقة من خلال وضع أطر واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. قم بتنفيذ سياسات التعامل مع البيانات، ووضع إرشادات الاستخدام، وإنشاء حلقات تغذية راجعة للتحسين المستمر. بيّن لموظفيك بالضبط كيفية تعامل أدوات الذكاء الاصطناعي مع المعلومات الحساسة والأدوات المعتمدة للاستخدام في العمل.

✅ اجعل الذكاء الاصطناعي أساس سير عملك

اجعل الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في العمل. ابدأ بأهم مهام سير العمل لديك وأعد تخيلها باستخدام الذكاء الاصطناعي في جوهرها. يكمن المفتاح في جعل الذكاء الاصطناعي يبدو وكأنه أداة منفصلة أكثر من كونه أداة منفصلة بل هو القوة الخفية التي تحافظ على سير العمل. يجب أن يدير مشاريعك بهدوء في الخلفية، ويربط بين أدواتك، ويدفع العمل إلى الأمام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كيف يمكن أن يساعدك ClickUp؟

غالبًا ما تكون وعود الذكاء الاصطناعي قاصرة في مكان العمل.

فأدوات العمل التقليدية تترك قدرات الذكاء الاصطناعي كفكرة متأخرة، مما يجعلها تبدو وكأنها مثبتة ومنفصلة.

والنتيجة؟ تعاني الفرق الآن من ميزات ذكاء اصطناعي مجزأة لا تفهم سياق العمل، مما يؤدي إلى مخرجات عامة ووقت ضائع في تعديل المطالبات.

وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يقدم ClickUp المساعدة الذكية في كل ركن من أركان مساحة عملك بميزات ذكاء اصطناعي مدركة للسياق:

🏁 ذكاء اصطناعي للمحادثة يعرف سياقك ClickUp Brain يجمع بين واجهة الدردشة المألوفة التي يحبها الناس مع الوعي العميق بمساحة العمل. سواء كنت ترغب في العصف الذهني أو حل المشكلات أو تحليل البيانات، فإن ClickUp Brain يمكن أن يساعدك في مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك.

أفضل جزء؟ أنه يعرف بالفعل ما تعمل عليه أيضًا! لذا، ستحصل على إجابات خاصة بالسياق تكون وثيقة الصلة بالمهمة التي تعمل عليها. قل وداعاً للتبديل بين أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة ومنصات العمل.

_افعل المزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي - دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك

"لطالما كانت مهمتنا في ClickUp توفير وقت الناس. أدوات الذكاء الاصطناعي موجودة في كل مكان، ولكن لا أحد منها يوفر لك الوقت في كل خطوة من خطوات يوم عملك. إن ClickUp Brain مدمج بعمق في مكان عملك؛ فهو يسد الثغرات ويربط بين النقاط في عملك وتواصلك ومعرفتك. إن ClickUp Brain موجود هنا ليوفر لك الوقت ويخلصك من العمل حول العمل."

زيب إيفانز، المدير التنفيذي ومؤسس شركة ClickUp

🏁 تجربة موحدة للذكاء الاصطناعي

تعمل ClickUp على التخلص من أدوات الذكاء الاصطناعي المجزأة من خلال دمج الذكاء في جميع مراحل سير عملك.

سواء كنت تكتب على مستندات ClickUp ، إدارة عناصر العمل على مهام النقر فوق المهام أو الدردشة مع زملائك في العمل على انقر فوق الدردشة لديك مساعدة ذكاء اصطناعي متناسقة تفهم مساحة عملك بالكامل. اطرح أسئلة الذكاء الاصطناعي من صفحتك الرئيسية، أو المهام، أو المستندات، أو الدردشة، أو اللوحات البيضاء، أو أي مساحة أخرى يمكنك التفكير فيها! مع ClickUp، الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان، حتى في الحقول المخصصة الخاصة بك.

أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي عبر الدردشة والمستندات والمهام والتقويم والمزيد

🏁 البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي البحث المتصل يعمل بمثابة العقل المتصل لمؤسستك. ما عليك سوى إدخال الكلمة الأساسية للعثور على أي معلومات على الفور عبر مساحة العمل بأكملها والتطبيقات المتصلة، أو تشغيل أوامر قوية لاتخاذ إجراء.

يفهم الذكاء الاصطناعي عمليات البحث والأوامر باللغة الطبيعية، مما يجعله مركزًا قويًا يربط بين اكتشاف المعلومات واتخاذ إجراءات فورية.

تحويل طريقة عملك مع البحث والأوامر الموحدة في واجهة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

🏁 ذكاء اصطناعي مصمم للجميع

يجعل ClickUp تبني الذكاء الاصطناعي أمرًا طبيعيًا وبديهيًا.

بفضل دمج الذكاء الاصطناعي بالفعل في الواجهات المألوفة القائمة على الدردشة والميزات شائعة الاستخدام مثل المستندات، يمكن للفرق البدء على نطاق صغير وتوسيع نطاق الاستخدام كلما ارتاحت. اطلب من ClickUp Brain تنفيذ أتمتة سير العمل المعقدة باستخدام لغة بسيطة وإنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع. ClickUp يجعل من السهل على الجميع استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية!

نمي استخدامك للذكاء الاصطناعي بالسرعة التي تناسبك مع الحفاظ على الإنتاجية

الخطوات التالية

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