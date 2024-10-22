أفضل 10 أدوات برمجية مرئية لإدارة المشاريع في عام 2025

وفقًا للدراسات يمكن للدماغ البشري معالجة المعلومات البصرية أسرع 60,000 مرة من النص. في الواقع، 90٪ من المعلومات التي نتلقاها تميل إلى أن تكون مرئية.

تتمحور إدارة المشاريع حول محو أمية البيانات. يتعامل مديرو المشاريع في نفس الوقت مع مجموعات بيانات متعددة وجداول بيانات مملة، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يتوقف الدماغ عن استيعاب المعلومات. هذا هو بالضبط سبب احتياجك إلى المرئيات أدوات إدارة المشاريع للارتقاء بمساحة عملك

تتيح لك هذه الأدوات استخدام تصورات مثل الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء، والرسوم البيانية، والرسوم البيانية، والمخططات لتخطيط عملياتك وتحقيق الكفاءة التشغيلية. 😍

في هذا الدليل، قمنا بتجميع قائمة أفضل 10 مرئيات برامج إدارة المشاريع أدوات مضمونة لمساعدتك في ضبط لعبة إدارة المشاريع الخاصة بك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المشاريع المرئية؟

أداة مرئية لإدارة المشاريع المرئية تسهّل بيئة غنية بالبيانات من أجل اتخاذ قرارات أفضل. كما أنها تستفيد من الرسوم البيانية لمساعدتك في تخطيط وتنفيذ ومراقبة المشاريع دون التسبب في إرهاق البيانات. 🥱

عند اختيار الحل المثالي، انتبه إلى الجوانب التالية:

تصميم سهل الاستخدام: يجب أن يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام وتصميم سهل السحب والإفلات لتنظيم لوحات العمل بصريًا التواصل: يجب أن تتيح الأداة التواصل والتعاون المستمر بين الفرق ومديري المشاريع وأصحاب المصلحة التقارير والتحليلات: تحتوي أفضل أدوات إدارة المشاريع المرئية على ميزات إعداد التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي التي تقدم رؤى سريعة حول سير العمل إدارة المهام المرئية: يجب أن يكون لديك لوحات معلومات لإدارة المهام المرئية مع ميزات مثل تتبع التقدم المحرز وترميز المهام بالألوان لسهولة تحديد الأولويات تصورات سير العمل: يجب أن توفر الأداة تقاويم وجداول زمنية، مما يسمح ب تبعيات المهام لمساعدتك في إدارة جداول المشروع وأعباء العمل أدوات التخطيط والرسوم البيانية والرسوم البيانية: يحتوي على ألواح بيانية مدمجة ومخططات انسيابية ودعم للوسائط لتسهيل العصف الذهني والتخطيط وتحديد الخطوط العريضة لعملية تسليم المشروع

أفضل 10 أدوات برمجية مرئية لإدارة المشاريع لاستخدامها في عام 2024

لقد اخترنا لك أفضل 10 أدوات لإدارة المشاريع المرئية! سواء كنت تعمل على مشروع منفرد أو تتعامل مع محفظة كبيرة، لدينا خيارات على كل المستويات. تعمق في مراجعاتهم أدناه. 🤿

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

استخدم ClickUp، وهو حل مرئي شامل لإدارة المشروعات المرئية، من أجل إدارة مشاريع متعددة من البدء إلى الاكتمال.

احصل على عرض 360 درجة لسير عمل مشروعك مع ClickUp Dashboards . وهي عبارة عن مساحة قابلة للتخصيص والتوسع بشكل كبير ومزودة بـ حالات وجداول وأدوات إعداد التقارير. يمكنك إضافة أدوات لوحة المعلومات للوصول إلى معلومات محددة، مثل الوقت المتتبع و سرعة العدو الرسوم البيانية، واستمتع بأعلى كفاءة!

تعزيز إدارة الموارد وتتبع التقدم المحرز مع 15+ طرق عرض ClickUp التي تسمح بالترميز اللوني. استخدم نمط كانبان عرض اللوحة لتنظيم المهام كبطاقات سحب وإفلات. يمكنك أيضًا استكشاف مخطط جانت والجدول الزمني وطريقة عرض عبء العمل لإنشاء طرق عرض مرئية غنية الجداول الزمنية للمشروع مع المعالم الرئيسية و تبعيات المشروع .

قم بتحويل أهم مهامك إلى معالم رئيسية لإنشاء تمثيل مرئي للتقدم المحرز في مشاريعك

هل تبدأ مشروعًا جديدًا؟ استفد من قالب لوحة معلومات إدارة المشروع ClickUp . يساعدك إطاره الجاهز ومقاييسه المدمجة في البقاء على اطلاع على حالات المهام وتقدم المشروع والميزانيات. يتميز القالب بتنسيق القالب القابل للنظر بلمحة سريعة يحتوي على لمسات بصرية مناسبة لـ

جدولة المهام

تتبع الجداول الزمنية وأداء المشروع

التعاون مع زملاء الفريق

تمكين فرقك من خلال ClickUp Whiteboards ، مثالية للتعاون التفاعلي بمساعدة الرسوم البيانية والمخططات, مذكرة لاصقة وعناصر الوسائط الأخرى. استخدم ClickUp الخرائط الذهنية لرسم تدفقات عمل منطقية مترابطة ومنطقية وتغيير طريقة تصورك للمهام!

ClickUp أفضل الميزات

قابل للتطوير التعاون المرئي وإدارة المشاريع

1,000+ 1,000 قالب قابل للتخصيص بالكامل

يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق عمل شائع

لوحات معلومات مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لرؤية 360 درجة

الجداول الزمنية ومخططات جانت إلى تحديد المسارات الحرجة خرائط ذهنية ولوحات بيضاء

واجهة سهلة الاستخدام

مساعد ذكاء اصطناعي أصلي

تقاويم لتتبع المعالم والجداول الزمنية

ميزة الدردشة لتعاون الفريق بسلاسة

متوفر على المتصفحات والأجهزة المحمولة والمكتبية

قيود ClickUp

وفرة الميزات تجعل منحنى التعلُّم الأولي مرتفعاً

يمكن لتطبيق الهاتف المحمول استخدام المزيد من الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 :4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم)

:4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. توجل

عبر توجل Toggl هي أداة فائقة الشعبية لتتبع الوقت - منتج Toggl Plan هو برنامج مرئي بسيط لإدارة المشاريع مع واجهة سحب وإفلات. وهو يشتمل على جداول زمنية لإدارة الفرق والجداول الزمنية للمشروع، كما يضم أيضًا لوحات كانبان ل مراقبة تقدم المهام .

تسمح لك لوحات كانبان من Toggl بتكوين قطاعات مهام مميزة لكل مرحلة من مراحل المشروع. قم بجدولة وتعيين مهام المشروع وتتبع المراحل الرئيسية باستخدام تسميات مرمزة بالألوان. انقل المهام بين الأقسام حسب حالتها: قيد التنفيذ، أو مكتملة، أو سيتم تعيينها.

يمكن لكل عضو في الفريق الوصول إلى المشروع والتفاعل معه، ومراقبة كيفية محاذاة الجداول الزمنية أثناء إضافة المهام وتحديثها. باستخدام تحسين سير العمل المرئي، يمكنك منع أعباء العمل غير المتساوية أو الإرهاق داخل الفريق. 🔥

أفضل ميزات Toggl

معالم مرمزة بالألوان

واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام

تطبيق الجوال متاح

جدولة مرئية للمهام

قيود Toggl

قد يكون التنقل مربكاً في بعض الأحيان

قد تحدث مشكلات في المزامنة عند التبديل من سطح المكتب إلى الهاتف الذكي

تسعير Toggl

مجاني

بداية : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

*تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Toggl

G2 :4.6/5 (1,500+ تقييم)

:4.6/5 (1,500+ تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

3. جانت برو

عبر: جانت برو GanttPRO هو حل مرئي لإدارة المشاريع لتتبع المهام، وإدارة التبعية، وتخصيص الموارد.

يركز البرنامج في المقام الأول على توفير صانع مخطط جانت استثنائي لـ مديري المشاريع . تساعدك أداة إنشاء المخططات بالسحب والإفلات على وضع جداول زمنية كاملة للمشروع من البداية. قم بتعيين المهام وتتبع تقدم فريقك في وقت واحد. 🎉

للحصول على نظرة عامة واضحة على مشاريعك، استفد من طريقة عرض اللوحة لتمثيل المهام بصريًا كبطاقات أو طريقة عرض الشبكة، والتي تتيح لك رؤية معلومات المهام الرئيسية مثل الأولويات والتكاليف والحالات والمدد.

يوفر البرنامج أيضًا أدوات تتبع الوقت واستيراد/تصدير المستندات ومراقبة الميزانية.

GanttPRO أفضل الميزات

أداة بسيطة لإنشاء مخطط جانت بالسحب والإفلات

جدولة تلقائية للمشروع

قوالب قابلة للتخصيص

تخطيط الموارد وتقدير التكاليف

طرق عرض متعددة لتصور أسهل للمشروع

قيود GanttPRO

دعم محدود لاحتياجات إدارة المشاريع الأكثر تعقيداً

قد يكون استيراد المهام والملفات أمراً صعباً

تسعير #### GanttPRO

أساسي :ابتداءً من 7.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

:ابتداءً من 7.99 دولار شهرياً لكل مستخدم الإحترافي :يبدأ من 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

:يبدأ من 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال :ابتداءً من 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

:ابتداءً من 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات:اتصل بفريق المبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

GanttPRO التقييمات والمراجعات

G2 :4.8/5 (أكثر من 450 تقييم)

:4.8/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra:4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

4. نوتون

عبر فكرةنوتيون هو حل حسن السمعة لإدارة المشاريع * تكامل تطبيقات متعددة

قيود مفهوم

يمكن لتطبيق الهاتف المحمول استخدام المزيد من الأدوات

قد يكون الإعداد الأولي معقداً

تسعير تطبيق Notion

مجاني

بالإضافة : تبدأ من 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: تبدأ من 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات : بدءًا من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: بدءًا من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات

G2 :4.7/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

:4.7/5 (أكثر من 4,500 تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

5. تريلو

عبر: تريلو Trello هو أداة بسيطة لكنها قوية أداة إنتاجية التي تجعل أفكارك تنبض بالحياة من خلال طرق عرض وقوالب متعددة. 💡

تقدم المنصة لوحات و قوائم و بطاقات لتصور سير العمل على أي نطاق.

تساعدك اللوحات في تنظيم مهامك وفقًا لحالات مثل المهام التي يجب القيام بها أو التي يتم تنفيذها أو التي تم إنجازها. قم بالتبديل إلى القوائم إذا كنت تريد عرض مهامك كقائمة سهلة التتبع. استخدم البطاقات لإضافة ملاحظات وتذكيرات إلى مهامك.

شجّع التخطيط المشترك بين فرق العمل في المشروع باستخدام جدول مساحة العمل. تتيح لك هذه الميزة عرض البطاقات من لوحات مختلفة داخل مساحة العمل الخاصة بك في شكل جدول بيانات، مما يوفر عرضًا مضغوطًا لمسارات العمل المبعثرة. يمكنك تصفية بطاقات Trello وتنظيمها في جدول مساحة العمل استنادًا إلى القوائم والتسميات والأعضاء وتواريخ الاستحقاق. يتكامل Trello مع أفضل أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp مما يتيح عمليات عمل أكثر سلاسة.

أفضل ميزات Trello

ينظم المهام في اللوحات والقوائم والبطاقات

يتكامل مع العديد من التطبيقات

خيارات أتمتة بدون تعليمات برمجية

قوالب سهلة الاستخدام للتصميم و مشاريع التسويق قيود Trello

تقارير وتحليلات أصلية محدودة

لا يوجد عرض مدمج لمخطط جانت أو إدارة الجدول الزمني

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

قياسي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط :10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

:10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 17.50 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Trello

G2 :4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

:4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra:4.5/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

6. مشروع كيس فلو

عبر كيس فلو يقدم مشروع Kissflow Project لمسة مبتكرة للوحات كانبان المرئية بالفعل من خلال دمج التصنيفات داخل كل عمود. رائع، أليس كذلك؟ ✔️

تتبّع مهام الفريق باستخدام علامات "مُعلّق" و"قيد التنفيذ" و"تم". يعمل هذا على تبسيط تخطيط اللوحة، مما يقلل من الحاجة إلى العديد من الأعمدة التي تميل إلى إرهاق المشاهدين.

باستخدام مشروع Kissflow Project، يمكنك إنشاء قوائم مهام قابلة للتنفيذ مع عناصر محددة حسب الأولوية لجميع زملائك في الفريق. قم بإعداد تذكيرات تلقائية للتحديثات لضمان جاهزيتك للتسليم في تواريخ الاستحقاق. مثل منافسيه يأتي البرنامج أيضًا مزودًا بسير عمل قابل للتخصيص بالكامل لا يتطلب أي ترميز. وهو مفيد بشكل خاص لتحديد الاختناقات التشغيلية من خلال أدوات مرئية بسيطة.

أفضل ميزات مشروع Kissflow Project

أصبح التصور سهلاً مع لوحات كانبان

منصة بدون تعليمات برمجية

تحديد المهام ذات الأولوية

واجهة سلسة

ميزة منشئ التطبيقات

قيود مشروع كيس فلو

صعوبة إدارة عمليات سير العمل المعقدة للغاية

عدم القدرة على تحويل الجداول إلى PDF أصلاً

تسعير مشروع Kissflow Project

الأساسي :يبدأ من 1500 دولار/شهرياً

:يبدأ من 1500 دولار/شهرياً المؤسسات:اتصل بفريق المبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات مشروع كيس فلو

G2 : 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 3.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. ميرو

عبر ميرو ميرو هو منصة سبورة بيضاء تفاعلية التي تقدم مكتبة تضم أكثر من 2,000 قالب. تحتوي على كل ما تحتاجه للوحات التعاونية المرئية، بما في ذلك الخرائط، ومخططات جانت، ولوحات كانبان، والمخططات الانسيابية، ولوحات البحث.

تحكم في العروض التقديمية للأفكار باستخدام السبورة البيضاء Miro! استخدمها للعصف الذهني أو التعبير عن المفاهيم المعقدة باستخدام المخططات والرسومات والملاحظات اللاصقة، مما يجعلها مثالية لـ إدارة مشاريع التصميم . أضف الصور وملفات GIF والمستندات والأوراق وملفات PDF لتحسين المظهر المرئي لإبداعاتك.

الانتقال بسلاسة من العصف الذهني الإبداعي إلى التصميم المنظم إدارة المهام عن طريق تحويل أي ملاحظة لاصقة أو مربع نصي إلى بطاقة مهام Miro مع تفاصيل مهمة مثل المُعيَّن وتاريخ الاستحقاق.

تسهيل تحديد أولويات المهام من خلال دمج بطاقات Miro في لوحة كانبان المرنة. يمكنك أيضًا تعزيز التعاون بين الإدارات من خلال إنشاء خرائط تبعية مع الروابط. 🔃

أفضل ميزات Miro

لوحات بيضاء قابلة للتخصيص بالكامل

قوالب مع حالات استخدام متنوعة

يدعم عناصر الوسائط المتنوعة مثل الرسوم البيانية والمخططات

وظائف محسنة لإدارة المهام

قيود ميرو

يتأخر أحيانًا

قد يحدث خلل أثناء مشاركة الشاشة

تسعير ميرو

مجاناً

بداية : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات :16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

:16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات:اتصل بفريق المبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ميرو التقييمات والمراجعات

G2 :4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

:4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

8. خريطة الأعمال

عبر خريطة الأعمال أنشئ لوحات كانبان متعددة الطبقات باستخدام Businessmap وحافظ على مركزية جميع بيانات عملك. يمكنك توسيع نطاقها أفقيًا وعموديًا، مما يضيف بُعدًا جديدًا لكيفية تصور سير العمل. 👁️‍🗨️

استخدام مخططات ممر السباحة لتنظيم مهامك عن طريق تقسيم اللوحة إلى أقسام بخطوط أفقية لتقسيم المهام بشكل واضح. للحصول على تنظيم أكثر تعقيدًا لسير عملك، قم بتقسيم مراحل العملية إلى أعمدة فرعية متعددة.

وبالإضافة إلى توفير رؤية سلسة للمهام، تتنبأ المنصة بالتقدم والعوائق والمخاطر. خريطة الأعمال لوحات معلومات المشروع تساعدك على مقارنة أهدافك بتقدم العمل الحالي أو تصور بياناتك عبر الفرق من خلال مخططات ملونة.

أفضل ميزات #### Businessmap

لوحات قابلة للتطوير أفقياً ورأسياً

لوحات معلومات لرؤية المبادرات والنتائج و ملخصات الأداء تعمل مساحة عمل الفريق على تعزيز التعاون و شفافية المشروع توقعات المشروع التلقائية



قيود خريطة الأعمال

تحتاج واجهة المستخدم وتجربة المستخدم إلى تحسين

تطبيق الهاتف المحمول ليس عملياً مثل إصدار سطح المكتب

تسعير خريطة الأعمال

قياسي : 179 دولارًا شهريًا لكل 15 مستخدمًا

: 179 دولارًا شهريًا لكل 15 مستخدمًا المؤسسات:اتصل بفريق المبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات خريطة الأعمال

G2 :3.8/5 (أكثر من 20+ تقييم)

:3.8/5 (أكثر من 20+ تقييم) Capterra:4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. الأعمال المتراكمة

عبر الأعمال المتراكمة Backlog يجمع بين إدارة المشروع وإدارة التعليمات البرمجية، مما يجعله خيارًا ممتازًا ل فرق تطوير البرمجيات تبحث عن مساحة عمل حديثة وموجهة بصريًا. إنه يلبي الاحتياجات المحددة لـ إدارة المشاريع الهندسية مع ميزات لتتبع المشكلات والأخطاء، ودعم العمل عن بُعد، ومساحة تخزين واسعة. 🌌

يحتوي Backlog على الميزات الأساسية التي تتوقعها في منتج إدارة المشاريع المرئية، مثل أدوات الاتصال والتحديثات في الوقت الفعلي ومخططات Burndown وGantt البيانية. تصور التقدم الذي يحرزه فريقك في كل خطوة على الطريق مع لوحات كانبان القابلة للتحرير.

استخدم التحكم في الإصدار لإضافة المراجعين والموافقة على تعديلاتهم قبل الإنتاج. باستخدام مستودعات التعليمات البرمجية المدمجة ومشاركة السحب والإفلات، يمكنك الاحتفاظ بمستنداتك المعرفية في مكان واحد.

Backlog أفضل الميزات

تتبع الأخطاء والمشكلات

مستودعات التعليمات البرمجية المدمجة

لوحات كانبان القابلة للتخصيص

تتوفر مخططات جانت ومخططات الانحدار

قيود التراكمات المتراكمة

العديد من الميزات الأساسية مقفلة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع

خيارات تكامل محدودة

تسعير #### Backlog

مجاني

بداية : 35 دولارًا شهريًا حتى 35 مستخدمًا

: 35 دولارًا شهريًا حتى 35 مستخدمًا معيار : 100 دولار/شهر لمستخدمين غير محدودين

: 100 دولار/شهر لمستخدمين غير محدودين القسط: 175 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات المتراكمة

G2 :4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

:4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra:4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. مخطط مايكروسوفت

عبر: مخطط مايكروسوفت مخطط مايكروسوفت يعمل كصورة مرئية أداة كانبان لتسهيل تعاون الفريق و تبسيط إدارة المهام المرئية . يسمح لك البرنامج بتصور حالات المهام تلقائيًا من خلال المخططات الدائرية والشريطية دون إعداد إضافي.

تتبع كل خطوة من خطوات تقدم مشروعك من خلال مخططات الحالة، أو تحقق من المخططات الدائرية لرؤية مجموعات مرمزة بالألوان تعرض المهام المتأخرة أو التي تسير على المسار الصحيح أو التي في خطر.

يمكن لكل عضو من أعضاء الفريق الوصول إلى "مركز المخطط" للحصول على نظرة عامة واضحة على جميع المهام الموكلة إليهم. ويمكنهم أيضًا رؤية التقدم الذي أحرزوه عبر الخطط المثبتة، مما يتيح إنجاز المهام بكفاءة أكبر والتقدم في التسليم.

أفضل ميزات Microsoft Planner

يتكامل مع أدوات مايكروسوفت، بما في ذلك Excel وWord وTeams وPowerPoint

مخططات بيانية قابلة للتخصيص للمهام

تتبع بسيط للمهام من خلال مركز التخطيط

تسميات مرمزة بالألوان

قيود مايكروسوفت بلانر

لا يوجد خيار لتحرير تعليقات البطاقة بعد نشرها

قد تكون أداة المخطط غير بديهية

تسعير مخطط مايكروسوفت

الأساسي للأعمال : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال القياسية : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال المميزة:22 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Microsoft Planner

G2 :4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

:4.2/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra:4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

احلم وتصور وأنجز باستخدام أفضل أداة مرئية لإدارة المشاريع

يمكنك بسهولة تحويل أفكارك الرؤيوية إلى مشروع ناجح باستخدام أفضل أدوات برامج إدارة المشاريع المرئية التي ناقشناها.

لست متأكدًا من الخيار الذي تختاره؟ جرّب ClickUp ! ميزاته الشاملة مثالية للأعمال والمشاريع الإبداعية. استفد من الرسوم البيانية والمخططات ولوحات كانبان واللوحات البيضاء والأدوات المرئية الأخرى في المنصة للارتقاء بفريقك إلى آفاق جديدة! 🏆