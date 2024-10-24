كيفية عمل مخطط بياني دونات للحصول على مرئيات مؤثرة

يعد إنشاء صور مرئية واضحة وجذابة أمرًا بالغ الأهمية لتقديم البيانات بفعالية، ومن أفضل الطرق لتحقيق ذلك هو استخدام مخطط دونات.

إنها أداة قوية لتصور المعلومات ، حيث تقدم لمسة أنيقة وعصرية على المخطط الدائري التقليدي.

دعنا نستكشف كيفية إنشاء مخطط دونات يبسط بياناتك مع تحسين سرد القصص.

ما هو المخطط الدائري الدائري؟

مخطط الدونات، الذي يُكتب أيضًا مخطط دونات، يعرض البيانات على هيئة أجزاء متناسبة من قرص ذي مركز مجوف يشبه الدونات.

عندما تنظر إلى مخطط دائري، من السهل أن تسيء تفسير حجم كل شريحة على أنه تمثيل للفطيرة بأكملها.

بدلاً من تقديم الفئات على شكل شرائح، تستخدم المخططات الدائرية أقواسًا، مما يزيد من الوضوح. في حين أن الثقب المركزي قد يبدو خيارًا تصميميًا في البداية، إلا أنه يساعد المشاهدين على تجنب الالتباس حول مساحة كل قسم.

بالإضافة إلى ذلك، فهي سهلة الإنشاء وتتمتع بجاذبية عصرية، مما يجعلها تبرز بين تقنيات التصور .

عبر ستاكوفر فلو

أنواع مخططات الدونات

تأتي المخططات الدونت في عدة أنواع، كل منها يخدم أغراضًا محددة اعتمادًا على البيانات التي يتم تقديمها. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة لمخططات الدونات:

مخطط دونات بسيط

يحتوي على حلقة مقسمة إلى أجزاء، يمثل كل منها جزءًا من البيانات. الغرض منه هو إظهار كيفية مقارنة الأجزاء المختلفة بالكل مع الحفاظ على التصميم نظيفًا وجذابًا بصريًا.

ستجد عادةً مركزًا فارغًا داخل الحلقة، على الرغم من أنه في بعض الأحيان قد تتم إضافة تسميات أو معلومات إضافية.

مخطط الدونات المنفجر

من ناحية أخرى، يأخذ المخطط الدوناتي المنفجر الأمور خطوة إلى الأمام. إنه نسخة أكثر تقدمًا من المخطط الدوناتي البسيط، وهو مصمم للتأكيد على أجزاء محددة.

يسحب هذا المخطط مقطعًا أو أكثر من المركز، مما يجعل هذه الأجزاء بارزة. هذا النوع مفيد عند إبراز فئات محددة أو إظهار العلاقات الهرمية داخل البيانات.

يلفت انتباه المشاهد بشكل طبيعي إلى الأجزاء الأكثر أهمية إلى الأجزاء الأكثر أهمية.

مخطط دونات متداخل

يُعرف أيضًا باسم المخطط الدوناتي متعدد المستويات أو المخطط الدوناتي متحد المركز، ويتميز بحلقات متعددة. تمثل كل حلقة مستوى مختلف من البيانات، مما يسمح بعرض أكثر تراتبية للمعلومات.

يكون هذا النوع مفيدًا عندما تريد إظهار العلاقات أو التقسيمات داخل الفئات.

مخطط دونات مكدس

في هذا المخطط، يتم تقسيم كل جزء من الدونات إلى أجزاء فرعية تمثل أجزاء مختلفة من نفس الفئة.

هذا النوع مفيد لتوضيح كيفية مساهمة المكونات المختلفة في إجمالي

مخطط الدونات المسمى

تتضمن بعض المخططات الدونات تسميات أو قيمًا داخل أو خارج الأجزاء لتوفير سياق إضافي، مما يعزز سهولة القراءة والتفسير.

متى تستخدم مخطط دونات

تُعد المخططات الدونت أداة تصورية رائعة، لكنها ليست دائمًا مناسبة لكل تصور للبيانات. يمكن أن تساعد معرفة متى تستخدم أحدها في جعل بياناتك أكثر وضوحًا وجاذبية.

فيما يلي بعض السيناريوهات التي يكون فيها المخطط البياني الدائري المجوف هو أفضل طريقة لتمثيل البيانات:

مقارنة الأجزاء بالكل

تعرض مخططات الدونات كيف تساهم الأجزاء المختلفة في مجموعة بيانات كاملة.

📌مثال

إذا قمت بعرض الحصة السوقية للعديد من الشركات، فإن كل جزء دونات يمثل حصة شركة ما. يوضح المخطط مقدار الحصة التي يشغلها كل منافس في السوق دون إغراق المشاهد بالأرقام.

تساعد هذه المقارنة المرئية الجمهور على فهم النسب بسرعة.

تسليط الضوء على الفئات الرئيسية

يعد المخطط البياني الدائري المنفصل فعالاً بشكل خاص عند التركيز على نقاط بيانات محددة.

📌مثال

لنفترض أنك تعرض نفقات الشركة وتريد لفت الانتباه إلى تكاليف التسويق. من خلال "تفجير" الجزء الخاص بالتسويق قليلاً من الدونات، يمكنك إبرازه بصريًا، مما يضمن ملاحظة المشاهدين له على الفور.

هذا مفيد بشكل خاص في العروض التقديمية حيث يجب أن تبرز نقاط بيانات محددة دون أن تضيع.

التركيز على الجاذبية البصرية

في بعض الأحيان، يجب تقديم البيانات بطريقة مفيدة وممتعة من الناحية الجمالية. مخططات دونات توفر مظهرًا أنيقًا وعصريًا للرسوم البيانية أو العروض التقديمية الرقمية.

📌مثال

قد تستخدم منظمة غير ربحية مخطط دونات لإظهار كيفية تخصيص تبرعاتها - قسم للتكاليف الإدارية، وآخر للبرامج، وما إلى ذلك. يمكن أن يعرض المركز المجوف رقمًا أو رمزًا حيويًا، مما يعزز الجاذبية البصرية للمخطط مع الحفاظ على التركيز على البيانات.

تجنب الالتباس

يمكن أن تؤدي المخططات الدائرية في كثير من الأحيان إلى سوء التفسير لأن المشاهدين يميلون إلى التركيز على مساحة كل شريحة بدلاً من القيمة التي تمثلها. تساعد المخططات الدائرية في القضاء على هذه المشكلة من خلال تركيز الانتباه على طول كل قوس، مما يسهل مقارنة القيم.

📌مثال

يساعد تصميم مخطط الدونات البياني المشاهدين على فهم تقسيم الوقت المستغرق في الأنشطة المختلفة في المشروع دون تشتيت الانتباه بالمساحة الإجمالية لكل شريحة.

يقلل المركز المجوف من الارتباك، مما يسمح بمقارنة البيانات بشكل أكثر دقة.

تبسيط البيانات المعقدة

يمكن لمخططات الدونات تبسيط مجموعات البيانات المعقدة. فهي تساعد على الحد من الفوضى من خلال التركيز على الفئات الأساسية دون إرباك جمهورك بالتفاصيل المفرطة.

📌مثال

إذا كنت تقدم نتائج الاستطلاع مع ردود متعددة، يمكن أن يلخص المخطط البياني الدائري النتائج، مما يسهل على المشاهدين استيعاب المعلومات.

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كيفية إنشاء مخطط دونات

بينما تعد جداول بيانات Google خيارًا جيدًا ل إنشاء مخططات دائرية والمخططات الدائرية، فإن لها بعض القيود.

أولًا، قد يكون إنشاء المخططات أثناء التنقل أمرًا صعبًا. تم تحسين الواجهة بشكل أفضل للاستخدام على سطح المكتب، مما يجعل من الصعب العمل بكفاءة على الهاتف المحمول، خاصةً مع مجموعات البيانات الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جماليات مخططات جداول بيانات جوجل محدودة. يمكن أن يكون هذا عيبًا عند استخدامها في العروض التقديمية أو مكالمات العملاء، حيث قد لا تعكس مظهرًا مصقولًا. انقر فوق هو حل لإدارة المشاريع يتضاعف دوره كحل قوي لإدارة المشاريع أداة تصور البيانات . لا يتوقف الأمر عند إدارة المهام - فهو يتألق عند تخصيص البيانات وتصورها، خاصة عند تحويل المخططات الدائرية إلى مخططات دونات.

هناك الكثير من أدوات التتبع مثل أداة تعقب الوقت والمخططات (المخططات الدائرية والخطية والشريطية) التي تساعد في التعامل الفعال مع المشاريع باستخدام ClickUp. تشاندو براساد تي إس ، مسؤول حسابات تنفيذي أول في شركة سمولكيس تكنولوجيز المحدودة

إليك كيفية إنشاء مخطط دونات باستخدام ClickUp:

الخطوة 1. تحديد البيانات

حدد الفئات التي تريد تمثيلها في مخططك البياني. على سبيل المثال، إذا كنت تتتبع مهام المشروع، يمكن أن تكون الفئات "مكتملة"، "قيد التنفيذ"، "معلقة"، إلخ.

اجمع القيم العددية لكل فئة. يمكن أن يكون هذا عدد المهام أو الساعات المستغرقة أو أي مقياس آخر ذي صلة.

في ClickUp، يمكنك تحديد البيانات من مواقع مختلفة، مثل المساحات أو المجلدات أو القوائم. تسمح لك هذه المرونة بتخصيص المخطط حسب احتياجاتك الخاصة.

الخطوة 2. إدراج مخطط دائري

ابدأ بإنشاء مخطط دائري، والذي سيتم تحويله لاحقًا إلى مخطط دائري.

يمكنك البدء بفتح لوحة تحكم ClickUp ثم انقر فوق + إضافة بطاقة، وحدد "مخطط دائري" من خيارات البطاقة المخصصة.

انقر على "مخطط دائري" لعرض بياناتك في لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تتكون لوحات معلومات ClickUp Dashboards من بطاقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، والتي يمكنك ترتيبها لعرض بياناتك بالطريقة التي تريدها. يعد إنشاء مخطط دائري في ClickUp أمرًا بسيطًا مثل استخدام ما يلي بطاقات مخصصة لإدخال معلوماتك وعرضها.

قسّم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp Dashboard القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

على سبيل المثال، لنفترض أنك تدير عبء عمل الفريق وتريد تقسيمه حسب الحالة - سواء كانت المهام مكتملة أو قيد التنفيذ أو معلقة.

عندما تقوم بإدخال مجموعة البيانات الخاصة بك، ستعرض لك ClickUp مخططًا دائريًا لا يعرض حالة المهام فحسب، بل يمنحك أيضًا تفاصيل إضافية مثل علامات المهام، وعدد المهام الفرعية، وأي مؤشرات للمهام المحظورة أو المعلقة.

الخطوة 3. التحويل إلى مخطط دائري

يمكنك تحويل هذا المخطط الدائري بسرعة إلى مخطط دائري ببضع نقرات فقط. في إعدادات المخطط البياني الدائري، ابحث عن خيار التحويل إلى مخطط دونات.

قم بتمكين خيار المخطط الدائري الدائري. سيؤدي ذلك إلى إضافة ثقب في وسط المخطط الدائري الدائري الدائري لعرض الرقم الإجمالي في المنتصف.

السماح بتصور سهل للبيانات باستخدام مخطط دونات في لوحات معلومات ClickUp Dashboards

يمثل هذا الرقم المجموع الكلي لفئاتك، مما يمنحك لمحة سريعة عن بياناتك.

يمكنك جعل مخطط الدونات الخاص بك مفصلاً أو بسيطًا قدر الإمكان. هذا المستوى من التخصيص يعني أن مخططك لن ينقل البيانات فحسب، بل سيتناسب أيضًا بسلاسة مع المظهر العام للوحة المعلومات أو التقرير.

الخطوة 4. استخدم عرض التنقل لأسفل

هناك ميزة أخرى تجعل المخططات البيانية الدائرية مفيدة للغاية وهي عرض النقر فوق الحفر لأسفل . يمكنك النقر على أي شريحة أو الإجمالي في المنتصف لاستكشاف البيانات المحددة وراء تلك الشريحة بشكل أعمق.

قم بتعديل المهام أو تحديثها بسهولة مباشرةً داخل المخطط البياني للتحرير السلس باستخدام ميزة التنقل لأسفل في ClickUp Dashboards

على سبيل المثال، إذا كنت تتتبع مهام فريق ما، يمكنك التنقل لأسفل لمعرفة المسؤول عن أي مهمة وتواريخ استحقاقها والتقدم الذي تم إحرازه.

قم بترتيب البيانات بسهولة من حقول التاريخ في نطاق زمني محدد لتصور الاتجاهات باستخدام طريقة عرض ClickUp Drill-down View

يتيح لك النظام الأساسي أيضًا تنظيم بياناتك حسب التاريخ باستخدام انقر فوق حقول التاريخ في بطاقات لوحة المعلومات . هذا مفيد بشكل خاص لتصور الاتجاهات بمرور الوقت، حيث يمكنك إنشاء مخططات دونات تبرز كيفية تطور أنشطة أو مهام معينة ضمن نطاق زمني محدد.

الخطوة 5. احفظ وشارك

بمجرد أن يصبح الرسم البياني الخاص بك جاهزًا، احفظه وشاركه مع فريقك أو أصحاب المصلحة، مما يضمن وصول الجميع إلى أحدث تصورات البيانات.

أمثلة على حالات استخدام المخطط البياني دونات

هل تحتاج إلى بعض الأفكار لاستخدام المخططات البيانية دونات؟ دعنا نلقي نظرة على بعضها للإلهام.

مخططات دونات التقنية

تُعد المخططات الدونات البيانية طريقة جديدة للمخطط الدائري الكلاسيكي، مما يجعلها مثالية لتصور البيانات المتعلقة بالتكنولوجيا.

على سبيل المثال، فيما يلي مخطط بياني عن منصات التواصل الاجتماعي الشائعة، حيث يمكن للمخططات الدائرية تقسيم التركيبة السكانية للجمهور حسب الفئة العمرية.

عبر فينج وبالمثل، عند توضيح المقارنات بين العلامات التجارية للكمبيوتر المحمول، يمكن لسلسلة من الرسوم البيانية الدونات أن تمثل بصريًا الحجم الكلي للصناعة واتجاهاتها.

عبر فينج

مخططات دونات المبيعات

تتعامل فرق المبيعات مع كم هائل من البيانات. يمكن لمخطط الدونات أن يحزم الكثير من المعلومات القيمة في مساحة صغيرة، وهو مثالي للوحة معلومات المبيعات.

على سبيل المثال، يمكن أن يعرض المخطط البياني الصفقات المغلقة، مع عرض كل نوع من الصفقات بشكل متناسب مع الإجمالي. وهذا يساعد الفرق على رؤية أدائها بسرعة، وتحديد الثغرات، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتعزيز التحويلات.

عبر بولدبي

تصنيع مخططات الدونات

في التصنيع، يمكن أن تكون مخططات الدونات في التصنيع أداة قوية لفهم أوجه القصور في الإنتاج. باستخدام هذه المخططات، يمكن للمدير أن يتصور أسباب ضياع وقت الإنتاج، مثل أعطال المعدات أو احتياجات الصيانة أو نقص المواد.

إن تقسيم هذه المشكلات إلى أجزاء من المخططات البيانية دونات يجعل من السهل رؤية أماكن تركز المشاكل وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، مما قد يؤدي إلى تحسين الإنتاجية.

عبر بولدبي

مخططات الدونات المالية

يمكن أن تكون البيانات المالية مربكة، ولكن المخططات البيانية دونات تبسطها من خلال عرض فئات مثل الحسابات المدفوعة والمعلقة والمتأخرة والمتأخرة عن السداد والحسابات الافتراضية. وهذا يمنح فرق الشؤون المالية لمحة سريعة عن الحالة المالية للشركة.

عبر بولدبي يمكن للمحللين أن يروا على الفور أين تنشأ المشكلات المحتملة ويتصرفوا بشكل استباقي، مما يحسن إدارة التدفق النقدي ويقلل من المخاطر المالية. إنها طريقة بسيطة وفعالة في الوقت نفسه لمراقبة الأرقام المهمة.

مخططات الدونات الحكومية

يمكن أن تستفيد لوحات المعلومات الحكومية أيضًا من المخططات البيانية الدوناتية، لا سيما فيما يتعلق بعمليات التتبع مثل طلبات المنح.

عبر بولدبي يمكنك استخدام مخطط دونات لتمثيل النسبة المئوية للطلبات التي تم استلامها أو الموافقة عليها أو التي لا تزال معلقة. هذا النوع من التصور يعطي المسؤولين نظرة عامة سريعة على الطلبات، مما يساعدهم على اكتشاف أوجه القصور والاختناقات في النظام.

ومن خلال التحديد السريع لأماكن تباطؤ العملية، يمكنهم إعادة تخصيص الموارد وتحسين الأداء العام.

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مزايا استخدام المخططات البيانية الدائرية

بدءًا من خيارات التخصيص إلى البساطة، إليك تفصيلًا لسبب كون المخططات البيانية الدونات خيارًا رائعًا ل مخطط إدارة المشروع .

1. قابلية التخصيص

واحدة من أكبر مزايا مخططات الدونات هي التخصيص. فسواء كنت صاحب عمل أو معلمًا أو طالبًا، يمكنك تخصيص هذه المخططات لتناسب جمهورك وأهدافك.

إن المرونة في تعديل الألوان والتسميات والتصميم تجعل من السهل تقديم البيانات المعقدة بطريقة سهلة الهضم. على سبيل المثال، يمكنك مطابقة نظام ألوان المخطط مع علامتك التجارية أو استخدام علم نفس اللون للتأثير على كيفية تفسير المشاهدين للبيانات.

ميزة أخرى مفيدة هي القدرة على تفجير أقسام من المخطط، مما يلفت الانتباه إلى نقاط البيانات الرئيسية ويوجه تركيز المشاهد. هذا المستوى من التخصيص يمكن أن يحول ما قد يكون مجموعة بيانات مملة إلى سرد جذاب بصريًا.

2. سهولة الاستخدام

لست بحاجة إلى أن تكون خبير بيانات لإنشاء مخطط دونات أو فهمه. فالتصميم الدائري يفسح المجال بشكل طبيعي لإظهار النسب، مما يجعل فهم البيانات المعقدة أسهل حتى في فهمها. تتجاوز المخططات الدونت الحواجز الثقافية واللغوية، مما يجعلها أداة ممتازة للتعاون العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنها بديهية جدًا، فإنها يمكن أن تساعد في تسهيل المناقشات، حتى بين الأشخاص غير الملمين بتحليل البيانات.

3. البساطة

الميزة الأهم لمخططات الدونات هي مدى بساطة فهمها. فتصميمها البسيط يسمح للمشاهدين بفهم البيانات على الفور، حتى لو لم تكن لديهم خبرة كبيرة في قراءة المخططات.

كما أن حقيقة أن المخططات الدونات تحتوي على عدد قليل جدًا من المكونات المهمة - مثل الحلقات الخارجية والداخلية والشرائح والمربعات والأساطير - تعني أيضًا أن هناك عبئًا إدراكيًا أقل على المشاهد، مما يسهل استيعاب المعلومات في لمحة.

4. الجاذبية البصرية

على عكس المخططات التقليدية، تمنحك المخططات الكعكية مساحة أكبر للعمل بها، مما يسمح بالإبداع في التخطيط واستخدام الألوان. يمكن للمركز الفارغ عرض الأرقام الرئيسية أو المجاميع بشكل فعال، مما يعزز التصميم والوظائف.

عندما يتم تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن يكون مخطط الدونات المصمم بشكل جيد قطعة مميزة في العرض التقديمي، مما يترك انطباعًا دائمًا لدى جمهورك.

حدود مخططات الدونات

على الرغم من أن المخططات الدونت جذابة بصريًا وعملية لعرض أنواع معينة من البيانات، إلا أنها تنطوي على بعض القيود التي قد تجعلها أقل ملاءمة لكل موقف.

1. ليست مثالية للبيانات المتغيرة بشكل متكرر

نظرًا لأن التصميم ثابت، يكون تحديثه في الوقت الفعلي دون إحداث فوضى بصرية أمرًا صعبًا. عند محاولة تحديث البيانات، يمكن أن تصبح الأقسام الثابتة غير منظمة، مما يجعل من الصعب قراءة المخطط. كما أن الشكل الدائري لا يصلح لتمثيل البيانات التي تتقلب بشكل متكرر.

غالبًا ما تكون التنسيقات الأخرى، مثل المخططات الخطية، أكثر فعالية عندما تحتاج إلى تحديث المعلومات بسرعة.

2. قدرة محدودة على تمثيل العديد من الفئات

كلما حاولت ضغط المزيد من نقاط البيانات، سرعان ما يصبح المخطط مزدحمًا ويصعب تفسيره. كلما زاد عدد الأقسام التي تضيفها، زادت صعوبة الحفاظ على الوضوح، وقد يجد المشاهدون صعوبة في فهم الخطوط والتسميات المتداخلة.

بالنسبة لمجموعات البيانات المعقدة ذات المتغيرات العديدة، قد تكون البدائل الأبسط والأقل ازدحامًا أكثر فعالية.

3. أقل دقة لمقارنة البيانات التفصيلية

المخططات الدوناتية ملفتة للنظر بصرياً ولكنها ليست الخيار الأفضل لمقارنات البيانات الدقيقة.

نظرًا لأنها تركز على النسب العامة بدلاً من القيم المحددة، فقد يكون من الصعب قياس الفروق في الحجم بين الأقسام بدقة. كما أن التصميم المستدير يجعل من الصعب أيضًا قياس النسب المئوية الدقيقة، خاصة عند التعامل مع شرائح البيانات الأصغر حجمًا.

يمكن أن يؤدي هذا الافتقار إلى الدقة إلى سوء التفسير، خاصة عندما يكون الهدف هو مقارنة الاختلافات الدقيقة بين الفئات.

4. قيود المساحة

هناك قيد آخر هو أن المخططات الدائرية يمكن أن تعاني عندما تكون المساحة ضيقة. يتطلب تخطيطها الدائري مساحة واسعة لعرض البيانات بوضوح، خاصة عندما يجب تضمين تسميات أو معلومات إضافية.

عند عرضها في مساحات صغيرة، كما هو الحال على شاشات الأجهزة المحمولة أو في التقارير الكثيفة، يمكن أن يصبح النص والمقاطع مضغوطة، مما يجعل من الصعب قراءة المخطط. هذا يجعل المخطط الدائري الدائري أقل مرونة من المخطط الشريطي أو المخطط الخطي، الذي يمكن أن يتكيف بسرعة مع المساحات المحدودة دون التضحية بالوضوح.

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إنشاء مخططات دائرية مذهلة باستخدام ClickUp

تشبه المخططات الدائرية النسخة العصرية الأنيقة من المخطط الدائري الكلاسيكي، ومن الواضح سبب شعبيتها الكبيرة. يتناسب تصميمها الأنيق والبسيط بسلاسة مع أي نمط مرئي. كما أن قابليتها للتكيف تجعلها أفضل، ويمكنك استخدامها لعرض البيانات في مختلف المجالات.

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