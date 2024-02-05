11 قالب مجاني للوحة كانبان في OneNote و ClickUp

هل تتذكر عرض وحكي؟ اليوم الذي استطعت فيه أخيرًا إحضار سمكتك الأليفة إلى المدرسة وتقديمها إلى زملائك في الصف الأول الابتدائي؟ كانت تلك الأيام. 😌

بصفتنا محترفين، نواجه الآن مواقف مماثلة في شكل عرض الأفكار والعصف الذهني وتنفيذ المشاريع مع المجموعة.

لقد تعلّمنا منذ ذلك الحين أن العرض أقوى من مجرد الإخبار، وتوصلنا إلى طرق متنوعة وجذابة لنقل أفكارنا. يعد هذا مكسبًا كبيرًا للأشخاص الذين يعالجون المعلومات بشكل مختلف، بما في ذلك 65% من سكاننا الذين يُعرفون بأنهم متعلمون بصريون.

إدخال: لوحات كانبان .

لوحات كانبان هي نهج مرئي للغاية لإدارة المشاريع الرشيقة لمساعدة الفرق على تحسين سير العمل وتعزيز الشفافية وتحديد الاختناقات وتغيير المسار بسرعة إذا لزم الأمر. في حين أن الهدف هو البدء في توفير الوقت في أسرع وقت ممكن، إلا أن إعداد واحدة من الصفر قد يكون طويلاً، بل وقد يؤدي إلى نتائج عكسية إلى حد ما - وهنا تأتي فائدة القوالب. 🤓

تعمل الفرق بشكل أسرع وأكثر كفاءة مع قوالب لوحة كانبان المناسبة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الفريدة - ولكن من لديه الوقت لتجربة كل قالب كانبان الذي يغمر بحثه على Google؟ 🙋🏼‍♀️

اعتبر هذه المقالة بمثابة دورة تدريبية مكثفة حول كل ما يتعلق بكانبان بما في ذلك الهيكل والأسئلة الشائعة والنصائح والفوائد وبالطبع 11 قالبًا مجانيًا من قوالب كانبان لتحقيق أهداف سير العمل الخاصة بك!

ما هو قالب لوحة كانبان؟

قوالب لوحة كانبان هي قوالب قابلة للتخصيص، وهي عبارة عن لوحات معدة مسبقًا وقابلة للتخصيص، وهي تسرّع من مراحل الإعداد والتجهيز التي ينطوي عليها إنشاء لوحتك حتى تتمكن من توفير الوقت في وقت قصير. وهي في الأساس عبارة عن لوحات كانبان جاهزة للتشغيل ويمكنك تعديلها أو تعديلها حسب الحاجة.

ونظرًا لأنه يمكن استخدام طريقة كانبان لعدد من الأقسام والصناعات المختلفة، فإن القالب المنظم جيدًا يضمن استخدام فريقك لها بأكثر الطرق فعالية ممكنة. ومع ذلك، هذا مجرد خدش للسطح عندما يتعلق الأمر بفوائد قالب لوحة كانبان المرنة!

قم بتجميع المهام حسب الحالة والمكلفين والمهام ذات الأولوية وغير ذلك باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان البديهية والمرنة التي تشبه لوحة كانبان

## فوائد استخدام قوالب لوحة كانبان

تساعدك قوالب لوحة كانبان أكثر من مجرد توفير الوقت، حيث تساعدك قوالب لوحة كانبان على بدء الأمور بشكل صحيح من خلال واجهة نظيفة ومُعتنى بها جيدًا، مما يضمن أن تكون لوحتك جاهزة دائمًا للعرض - حتى في وقت قصير - على أصحاب المصلحة أو المديرين أو الأقسام الأخرى.

كما أنها تلهم الابتكار في طريقة التخصيص والأتمتة وحالات المهام الأكثر فعالية. نظرًا لأن نهج كانبان يمكن أن يفيد مجموعة من حالات الاستخدام، فإن وجود قالب مخصص يمكن أن يكون بمثابة عجلات التدريب الخاصة بك، حيث يوضح لك الحالات وحدود العمل الجاري والأتمتة المفيدة عادةً لمجال عملك.

والأكثر من ذلك، هناك قالب لكل مستوى مهارة. إذا كنت جديدًا على لوحات كانبان، فهناك الكثير من القوالب الملائمة للمبتدئين لتسهيل طريقك في هذا المجال منهجية رشيقة . أو، إذا كنت تستخدم اللوحات منذ سنوات وتحتاج إلى منظور جديد أو تبحث عن طرق لابتكار عملية كانبان الخاصة بك، فإن القوالب طريقة ممتازة لتعليمك كيفية الارتقاء بمستوى لوحتك.

الخلاصة الرئيسية هنا هي أن قوالب لوحة كانبان موجودة لمساعدتك. دع القالب المصمم جيدًا يقوم بالأعباء الثقيلة نيابةً عنك حتى تتمكن من التركيز على مشروعك والفريق الذي يمضي قدمًا فيه.

مكافأة:_

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11 قالب مجاني للوحة كانبان ## 11 قالب مجاني للوحة كانبان

نحن نتحدث هنا عن لعبة كبيرة - دعنا نرى هذه القوالب القوية أثناء العمل! إليك 11 من قوالب لوحة كانبان المفضلة لدينا لـ ClickUp, ون نوت و Excel، وكيف يمكنهما الارتقاء بفريقك إلى المستوى التالي.

1. قالب لوحة كانبان البسيطة من ClickUp

قالب لوحة كانبان البسيطة من ClickUp

قم بتطبيق انقر فوق قالب لوحة كانبان البسيطة إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك وابدأ في تحسين دورة الإصدار الخاصة بك في لمح البصر. هذا المجلد مليء بخمس حالات لتقسيم مهامك بينها، ووثيقة مساعدة تحتوي على نصائح وتفصيل لكل ميزة. حتى أنه يوفر موارد إضافية لإعداد أتمتة المهام وإنشاء قوائم مرجعية للمهام الأصغر، والتكاملات المقترحة لجعل انتقالك إلى عرض اللوحة في ClickUp أكثر سلاسة.

تعد حالات المهام متعددة الاستخدامات بما يكفي لتناسب أي سير عمل تقريبًا، خاصةً إذا كنت تحتاج إلى تعديلات أو ملاحظات على مهامك - من التسويق إلى تطوير المنتج أو حتى تحرير المدونة أو التصميم الجرافيكي. على الرغم من أن هذا القالب من المستوى المتوسط، إلا أن مستند المساعدة خطوة بخطوة واضح وسهل المتابعة بغض النظر عن خبرتك في كانبان. قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب لوحة كانبان للإدارة الرشيقة من ClickUp

تحميل هذا القالب

النموذج قالب لوحة كانبان للإدارة الرشيقة من ClickUp يساعدك على إعداد سير عمل معقد، بسرعة.

يمكن أن يبدو النهج الرشيق مربكًا في البداية، ولكن هذا القالب ينشئ مساحة في ClickUp مع كل ما تحتاجه لتنفيذ سير عمل رشيق في دقائق

بالنسبة لفرق العمل الرشيقة التي تعمل في سباقات السرعة، لديك خيار تمكين 13 ClickApps لتخصيص كيفية تنظيم الأعمال المتراكمة وإدارة أعباء العمل والعمل مع فريقك. ويشمل ذلك حدود العمل قيد التقدم، والمعالم، والتبعيات، ونقاط سبرنت، والمزيد!

مع وجود 30 حالة مخصصة، وحقل مخصص واحد، وثماني علامات، وست طرق عرض، وأربع عمليات أتمتة، فإن هذا القالب مليء بجميع الميزات الضرورية لتقديم الملاحظات والموارد المحورية والبدء في تحقيق النتائج بشكل أسرع. قم بتنزيل هذا القالب

3. قالب لوحة كانبان سبرينتس البسيطة من ClickUp

قالب لوحة كانبان سبرينتس البسيطة من ClickUp

اغمس أصابع قدميك في ينبوع سباقات السرعة مع قالب قالب لوحة كانبان سبرينتس البسيطة من ClickUp ! هذا القالب أقل تعقيدًا وأكثر ملاءمة للمتوسطين من قالب الإدارة الرشيقة السابق، يطبق هذا القالب مساحة على مساحة عمل ClickUp الخاصة بك مع تسع حالات وتسع تطبيقات نقر، وطرق عرض اللوحة والقائمة المحددة مسبقًا.

يغطي هذا القالب جميع أساسيات سباق السرعة لـ الفرق الرشيقة لشحن المنتجات بشكل أسرع، ويقدم مستندًا مفيدًا يوضح لك كيفية مواءمة هذا القالب مع سير عملك وتحقيق أقصى استفادة من شريط الأدوات متعدد المهام . قم بتنزيل هذا القالب

4. قالب لوحة كانبان لإدارة الحسابات من ClickUp

قالب لوحة كانبان لإدارة الحسابات من ClickUp

إذا كنت مدير مكتب، أو مستشار مالي، أو تعمل في المبيعات، أو ببساطة شخص يحاول ضبط ميزانيته، فهذا القالب مناسب لك.

القالب قالب لوحة كانبان لمدير الحساب من ClickUp يتتبع كل شيء من آخر نشاط للمستخدم إلى تجديد الحساب وجهات الاتصال والمخاطر. يضيف هذا المجلد 19 حالة مفيدة - قم بإحصائها - بما في ذلك رعاية، على وشك التجديد، تجديد الحساب، التجديد، التأهيل، والمزيد - مثالية للعملاء المحتملين والحفاظ على العلاقات مع العملاء الحاليين.

يعد هذا أيضًا نموذجًا رائعًا للتواصل مع العملاء الجدد من خلال سبعة أنواع من طرق العرض لتعزيز التفاعل مع العملاء المحتملين و عرض النموذج لتسجيل عملاء جدد في استطلاع رأي مع ردود يمكن تحويلها إلى مهام ClickUp قابلة للتنفيذ. وهل ذكرنا أن هذا القالب غني بالحقول المخصصة؟ مع 10 للاختيار من بينها، لديك المزيد من الطرق لفرز وتصفية وتجميع لوحة كانبان الخاصة بك. قم بتنزيل هذا القالب

5. قالب كانبان التدفق التراكمي لبرنامج Excel

تصور حدود عملك قيد التنفيذ كمخطط التدفق التراكمي باستخدام هذا إكسل قالب

لقد ذكرنا أن لوحات كانبان يمكن أن تأتي في جميع الأشكال والأحجام المختلفة - وهذا القالب من برنامج Excel مثال رائع على ذلك! تحب الفرق لوحات كانبان لأنها تركز على التدفق المستمر والمتسق للعمل لإنهاء المشاريع في الوقت المحدد، مهمة واحدة في كل مرة. باستخدام حدود العمل قيد التقدم، يمكن للفرق التحكم في عدد المهام التي يعملون عليها، مما يضمن عدم قضم عمل أكثر مما يمكنهم مضغه. هذا لوحة كانبان من إكسل يركز القالب على هذا الجانب من لوحات كانبان.

ما عليك سوى ملء التاريخ المرتبط بمهمتك أو عمليتك وعدد مهام العمل قيد التنفيذ المسموح بها في اليوم الواحد لترى سير عملك يملأ في مخطط تدفق تراكمي مرئي في Excel مع ألوان مرتبطة بكل مهمة.

لوحة كانبان Excel هذه هي أداة رائعة للمتعلمين المرئيين للغاية الذين يحتاجون إلى رؤية كيف تتراكم المهام مع بعضها البعض كل يوم! قم بتنزيل هذا النموذج أقسم بسير العمل المستند إلى Excel؟ لدينا الأداة المناسبة لك! تعرّف على كل شيء عن كيفية إنشاء لوحات كانبان في Excel، واعثر على قوالب إكسل إضافية والموارد، والمزيد على مدونة ClickUp !

6. قالب لوحة كانبان لطلبات الفريق من ClickUp

قالب قالب لوحة طلبات الفريق كانبان من ClickUp

تُعد لوحات كانبان أداة شائعة لإدارة المشاريع الرشيقة، ولكنها موثوق بها حقًا وتستخدمها فرق العمل في مختلف الأقسام - بما في ذلك الموارد البشرية!

إن قالب لوحة كانبان لطلبات الفريق من ClickUp هو أمر بالغ الأهمية أداة للموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات ومديري المكاتب المسؤولين عن تتبع طلبات فريق العمل عن بُعد وتنظيمها.

يضيف هذا المجلد أربع طرق عرض إلى مساحة العمل الخاصة بك، بما في ذلك لوحة كانبان منفصلة لأنواع الطلبات المختلفة الواردة ونموذج طلب داخلي مع الردود التي يمكن تحويلها مباشرةً إلى مهام ClickUp التي تظهر على اللوحة الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، هناك خمس حالات تضمن عدم سقوط أي طلب من خلال الشقوق. قم بتنزيل هذا القالب

7. قالب لوحة كانبان لإنتاج الفيديو من ClickUp

قالب لوحة كانبان لإنتاج الفيديو Kanban Board من ClickUp

قالب قالب لوحة كانبان لإنتاج الفيديو من ClickUp مثال مثالي على مدى تعدد استخدامات لوحات كانبان. خطط جدولك الزمني للتصوير من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى ما بعد الإنتاج باستخدام هذا القالب الملائم للمبتدئين. تصور جدولك الزمني في قائمة أو انقل المهام إلى أسفل خط الإنتاج عن طريق سحبها وإفلاتها على لوحة كانبان.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي قالب لوحة كانبان الأساسي هذا مع مستند مساعدة لرفع مستوى تنظيمك ودفع مشاريعك الإبداعية إلى خط النهاية دون عناء. قم بتنزيل هذا القالب

8. قالب لوحة كانبان لإدارة المشاريع من ClickUp

قالب لوحة كانبان لإدارة المشاريع من ClickUp

إذا كانت كل هذه القوالب تبدو رائعة ولكنها قد تكون معقدة بعض الشيء بالنسبة لمستوى خبرتك في كانبان حتى الآن، فهذا هو القالب المناسب لك.

سواءً كنت تدير مشروعًا أو تنظم مهامك الأسبوعية، فإن هذا القالب الملائم للمبتدئين في إدارة المشاريع قالب اللوحة من ClickUp يغطي جميع أساسيات كانبان. ابدأ مع لوحة مقسمة بالفعل إلى خمس حالات يمكن أن تنطبق على أي سير عمل تقريبًا - مفتوح، قيد التنفيذ، مراجعة، محظور، مغلق، مغلق. قم بتنزيل هذا القالب

9. قالب لوحة كانبان لتتبع الحملة من ClickUp

قالب قالب لوحة كانبان لتتبع الحملة من ClickUp

هذا هو القالب الذي كان يحلم به فريق التسويق لديك. ✨

من السهل أن تشعر بالإرهاق من سير العمل التسويقي بين التنقل بين الأدوات المختلفة، والحملات المتعددة، والبقاء في حدود الميزانية، وضغط الأداء، ولكن نموذج تتبُّع الحملات والتحليلات من ClickUp مصمم لتتبع هذه الأجزاء المتحركة الكثيرة.

يحتوي هذا القالب على 10 حقول مخصصة حتى تتمكن من إدخال أكبر قدر ممكن من التفاصيل في كل مهمة حسب الضرورة وتصور حملاتك بالطريقة التي تناسبك. مع وجود العديد من الحملات والمهام التي تعمل جنبًا إلى جنب، تضمن لوحة كانبان عدم قيام أي شخص بحملات ومهام أكثر مما يستطيع تحمله. بالإضافة إلى اللوحة، ستجد حملاتك مجدولة في عرض تقويم نظيف وقائمة بجميع الحملات لتجنب التداخل. قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب خارطة طريق كانبان من ClickUp

قالب خارطة طريق كانبان من ClickUp

لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع في تطوير المنتجات. فلكل شركة متطلباتها الفريدة من نوعها، والأمر متروك لكل فريق عمل لشق طريقه الخاص. ارفع مستوى العملية الخاصة بك باستخدام أداة كانبان هذه. قالب خارطة طريق كانبان من ClickUp يمكّنك من إدارة مهامك وأهدافك، وتحديد أولويات العناصر المهمة، وفي النهاية الحصول على منظور واضح لأنشطة التطوير الخاصة بك. قم بتنزيل هذا القالب

11. قالب لوحة كانبان من ون نوت

قم بإنشاء لوحة كانبان من البداية في ون نوت على غرار الطريقة التي يمكنك بها تنظيم لوحة كانبان في Excel أو على لوحة بيضاء رقمية ، يمكنك أيضًا إنشاء لوحة في OneNote! قم بإنشاء أعمدة لإدارة سير عملك في المكتب أو في المنزل مع مرونة إضافة العديد من الأعمدة والألوان والتفاصيل حسب حاجتك. الوصول إلى هذا الدليل المزيد من موارد قوالب إدارة المشاريع:

قوالب إدارة المشاريع

قوالب إدارة علاقات العملاء

قوالب إدارة المنتجات

قوالب إدارة مشروع مخطط جانت البياني

قوالب مخطط RACI البياني

قوالب المعالم الرئيسية

أساسيات لوحة كانبان والأسئلة الشائعة

تعود جذور لوحة كانبان إلى صناعة السيارات خلال أربعينيات القرن العشرين، وقد تم تكييفها وتوسيع نطاقها لتفيد الفرق في مختلف الصناعات من خلال إطار عمل بسيط ومرن لتصور سير العمل.

تعود الفرق إلى لوحات كانبان لأنها واضحة وبديهية ومتسقة. إنها مرنة بما يكفي لدعم أي حالة استخدام تقريبًا - وبمجرد أن تتعلم كيفية تفسير لوحة كانبان واحدة يمكنك قراءتها جميعًا بشكل أساسي.

عند استخدامها بشكل صحيح، تخلق لوحات كانبان تدفقًا سلسًا ومستمرًا للعمل، وتعزز الشفافية، وتحدد بوضوح أصحاب كل مهمة.

على الرغم من أنها لا تقتصر على "شكل" واحد فقط، إلا أن لوحات كانبان غالبًا ما تبدأ بثلاثة أعمدة على الأقل - أو حالات - تمثل مراحل الإنجاز، وبطاقات المهام التي تتحرك عبر اللوحة حتى يتم إنجاز المشروع.

ولكن كيف تبدو هذه اللوحات في الواقع؟ حسنًا، لنصنع واحدة!

كيف تبني لوحات كانبان؟ مع أمثلة

يمكنك بناء اللوحة الخاصة بك IRL على سطح مثل لوحة الفلين أو السبورة البيضاء الشخصية - أو بمساعدة برنامج كانبان مصممة لهذا النهج. ولكن سواءً كنت تفضل اللوحة على مكتبك أو على الشاشة، تابع معنا بينما نقوم بتفصيل الخصائص المميزة التي يجب أن تتسم بها كل لوحة كانبان الفعالة:

1. الأعمدة

تمثل الأعمدة الموجودة على لوحة كانبان الحالات التي يجب أن تمر بها كل مهمة قبل أن يتم اعتبارها منتهية. إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام نهج كانبان، فاحرص على تبسيطها بثلاثة أعمدة على غرار المهمة التي يجب إنجازها، تحت التنفيذ، تحت التنفيذ، منتهية، ولكن من الناحية المثالية، أنت تهدف إلى نفس عدد الأعمدة التي تستخدمها في سير عملك.

هذه أيضًا فرصتك الأولى لتخصيص اللوحة لتناسب عملية فريقك.

إذا كان فريقك يعمل بانتظام مع مجموعة مختلفة من الحالات المخصصة أو مراحل إضافية للبحث أو التطوير أو الملاحظات، ما عليك سوى إضافة المزيد من الأعمدة لتمثيل تلك الخطوات في سير عملك.

نصيحةاحترافية: سيساعدك ربط لون مع كل حالة على إضافة طبقة مرئية أخرى لفهم اللوحة وكل مهمة - حتى في لمحة سريعة. إذا كنت تقوم بإنشاء لوحة كانبان رقميًا بمساعدة برنامج إدارة المشاريع مثل انقر فوق ، يتم إعطاء الحالات المخصصة لونًا تلقائيًا لمساعدة الأعضاء على فرز وتصفية وتنظيم عبء العمل بطريقة مرئية للغاية.

تجميع المهام على لوحة كانبان حسب الحالة والحقول المخصصة والأولوية والمزيد في عرض لوحة ClickUp

2. المهام

هذا هو المكان الذي تملأ فيه كل مهمة متعلقة بمشروعك - نعم، كل مهمة على حدة. هذه إحدى الطرق التي تعزز بها لوحات كانبان الشفافية.

قم بتصنيف المهام حسب حالتها الحالية للحصول على فكرة أوضح عن الحالة الإجمالية لمشروعك - كم عدد المهام التي لم تبدأ بعد، وعدد المهام قيد التنفيذ، والمهام التي أكملتها.

تتحرك المهام - أو بطاقات المهام - عبر اللوحة من اليسار إلى اليمين، بدءًا من حالة المهام التي يجب إنجازها حتى تكتمل وتصل إلى عمود تم إنجازها.

ستمتلئ أعمدتك بسرعة، لكنك تريد أن تظل لوحتك نظيفة وواضحة ليقرأها أي شخص بسهولة في أي وقت. عند مسح اللوحة الخاصة بك، ستحتاج إلى رؤية جميع معلومات المهمة الأساسية بما في ذلك الاسم والمكلفين وتاريخ الاستحقاق والصورة (إن وجدت).

نصيحةاحترافية: إذا كنت تستخدم برنامجًا مرنًا لإدارة العمل مثل ClickUp، فلا داعي لانتقاء واختيار معلومات المهمة التي تشاركها! فهو يقوم بذلك نيابةً عنك. 😎

قم بتحميل مهمتك بالروابط, الحقول المخصصة , الأولويات الوصف التفصيلي تعيينات متعددة والمراقبين، والمزيد لكل مهمة مع الحفاظ على تنظيم اللوحة الخاصة بك وتنظيمها.

3. حدود العمل قيد التقدم

هذه إحدى الطرق الرئيسية التي تحافظ بها لوحات كانبان على سير عمل متسق. ولمنع الأعضاء من التلاعب بمهام متعددة في وقت واحد، فإن حدود العمل قيد التنفيذ (WIP) تقيد عدد المهام التي يمكن أن تنتقل من مهام قيد التنفيذ إلى قيد التنفيذ في وقت واحد.

4. سويملاينز

بينما تضيف الأعمدة هيكلًا رأسيًا إلى لوحتك، تقسم لوحات السباحة اللوحة أفقيًا لمساعدتك على تصور مهام سير عمل متعددة على لوحة واحدة. إذا كنت إدارة مشاريع متعددة أو الإشراف على العديد من أعضاء الفريق، تنشئ لوحات السباحة أقسامًا على لوحتك لإظهار المهام التي تنتمي إلى أي عضو في الفريق أو المشروع.

إذا كنت من مستخدمي جداول البيانات، يمكنك التفكير في لوحات السباحة كصفوف تحتوي فقط على المهام المتعلقة بفئة معينة من المعلومات.

ها نحن ذا!

بمجرد إضافة هذه المعلومات، يصبح فريقك جاهزًا لبدء العمل باستخدام نهج كانبان! يبدو الأمر بسيطًا بما فيه الكفاية، لكن العيب في إنشاء لوحتك من الصفر هو أن كل خطوة من هذه الخطوات الأربع تتطلب قدرًا لا بأس به من التفكير المسبق والوقت والجهد. خاصةً إذا كنت جديدًا في استخدام لوحات كانبان أو كنت تتعامل مع مهام سير عمل معقدة، فمن السهل أن تنسى المهام والمعلومات الأساسية.

لكن هذا ليس كل شيء. فبدون وجود قالب أو برنامج مرن لإدارة المشاريع، فإن الصيانة التي ينطوي عليها تحديث اللوحة يمكن أن تعيق المشروع أكثر مما تساعدك.

لهذا السبب يلجأ العديد من مديري المشاريع إلى القوالب كحل للتوصيل والتشغيل للبدء في استخدام لوحات كانبان في أسرع وقت ممكن.

قم بإدارة مشروعك التالي باستخدام قالب كانبان

على الرغم من وجود الكثير من القوالب التي تنتشر في كل بحث على Google، إلا أن لوحات كانبان ليست كلها متساوية.

نظرًا لأنها تتمتع بالقدرة على تحسين العمليات في مختلف الأقسام والصناعات، فمن المهم اختيار قالب مصمم بالفعل لاحتياجاتك. وبهذه الطريقة، يمكنك استخلاص الإلهام من الحالات والأتمتة التي يوفرها ويعمل كنقطة انطلاق لك ولفريقك للارتقاء بنهج كانبان الخاص بك إلى أبعد من ذلك.

اقتراحنا؟

اختر نموذجًا تم إنشاؤه بواسطة برنامج قوي لإدارة العمل مثل انقر فوق . نظرًا لأن مهامك وعملك وفريقك وعمليتك موجودة بالفعل داخل مساحة العمل الخاصة بك، فإن لوحات كانبان الخاصة بك ستكون موجودة أيضًا! هذا لا يوفر لك الوقت عند إعداد سير عملك فحسب، بل يساعدك أيضًا في تحريك العملية على لوحة تظل محدثة تلقائيًا أثناء عملك.

لكن الجزء الأفضل؟ إنه مجاني! 💸

الوصول إلى الكثير من قوالب لوحة كانبان بالإضافة إلى 100 ميغابايت من السعة التخزينية ومهام وأعضاء غير محدودين, أكثر من 1,000 تكامل ومستندات تعاونية وغير ذلك الكثير مجانًا، إلى الأبد في ClickUp ! 🦄