قوالب مخططات RACI البيانية المجانية

كثرة الطهاة تفسد الحساء.

هذا المثل القديم ينطبق على إدارة المشاريع . يستغرق المشروع وقتًا أطول لإنجازه إذا كان أعضاء الفريق متعدد الوظائف لديهم أدوار ومسؤوليات غير واضحة. وفي بعض الحالات، قد لا ينجح المشروع أو يستغرق وقتاً أطول لإنجازه.

يمنع نموذج RACI مشكلة "كثرة الطهاة". فهو يحدد بوضوح من يقوم بالمهمة "س"، ومن يزنها، والشخص الذي يتخذ القرار النهائي بشأن المهمة. ونتيجة لذلك، يعرف أعضاء فريق المشروع أدوارهم لتجنب الارتباك وإضاعة الوقت.

في هذه المقالة، سنشارك 10 من قوالب RACI المفضلة لدينا وكيفية استخدامها لتنظيم مشاريعك! ولكن أولاً، دعنا نفهم معنى أ مصفوفة RACI .

ما هو قالب مخطط RACI؟

مخطط RACI (أو مصفوفة RACI) هو مخطط يحدد أدوار أعضاء الفريق فيما يتعلق بمهام المشروع. ويستخدم الحروف R و A و C و I لتحديد الأدوار وخطوط المساءلة. يرمز RACI إلى:

المسؤول (R): يُظهر الشخص المسؤول عن إنجاز مهمة ما ويكون عمليًا عند القيام بالمهمة

يُظهر الشخص المسؤول عن إنجاز مهمة ما ويكون عمليًا عند القيام بالمهمة المسؤول (A): يمثل المشرف الذي يشرف على المهمة. لا يكون هذا الشخص في مصفوفة RACI عملياً في المهمة ولكنه يدير العمل ويضمن إنجازه بشكل صحيح

يمثل المشرف الذي يشرف على المهمة. لا يكون هذا الشخص في مصفوفة RACI عملياً في المهمة ولكنه يدير العمل ويضمن إنجازه بشكل صحيح مستشار (C): هذا يحدد الشخص أو المجموعة التي تقدم المعلومات حول ناتج معين. يتم استشارتهم لخبرتهم في مهمة محددة لمساعدة الشخص المسؤول على إكمال المهمة بنجاح

هذا يحدد الشخص أو المجموعة التي تقدم المعلومات حول ناتج معين. يتم استشارتهم لخبرتهم في مهمة محددة لمساعدة على إكمال المهمة بنجاح المُستشار (I): يمثل الشخص أو المجموعة التي يجب إطلاعها على تقدم المهمة والقرارات التي يتم اتخاذها في المشروع

شارك مخطط RACI داخل مستند ClickUp للتعاون مع فريقك

يحدد مخطط RACI ويحدد من هو المسؤول عن ماذا لمنع الارتباك وسوء التواصل وإهدار الوقت في المشروع. يمكن لأعضاء الفريق استخدامه كبوصلة إرشادية لإكمال المشروع بشكل صحيح وفي الوقت المحدد.

## 10 قوالب مجانية لمخطط RACI البياني

على الرغم من أن مخطط RACI مفيد لكل مشروع، إلا أن قوالب RACI مبنية بشكل مختلف.

لحسن الحظ، قمنا بفرز العشرات من القوالب وجمعنا أفضل 10 قوالب تعمل بشكل أفضل لمديري المشاريع. النماذج أدناه مجانية ومزودة بالميزات الضرورية لدعم احتياجات مخطط RACI الخاص بك، بغض النظر عن مجال عملك.

هل أنت مستعد؟ هيا بنا!

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قالب مخطط RACI البياني بواسطة ClickUp

يجب أن يحدد مخطط RACI بوضوح الأدوار والمسؤوليات في المشروع؛ وهذا القالب يحصل على ذلك. إنه مستند تخطيط RACI مع مخطط يحدد ويصف أدوار أعضاء الفريق في المشروع. وهذا يضمن لك أن تحدد بوضوح من الذي يكمل أو يراجع أو يتم استشارته فيما يتعلق بمهمة معينة.

قالب RACI هذا قابل للتخصيص بسهولة ليناسب احتياجاتك الفريدة. من السهل تحديث المحتوى وإضافة صفوف وأعمدة حسب رغبتك. والأفضل من ذلك، فإن خاصية السحب والإفلات في بعض الأقسام تجعل القالب مناسباً للمبتدئين وسهل التخصيص للغاية.

قم بتحرير القالب في الوقت الفعلي بحيث يمكن للمجموعات المختلفة وجميع أعضاء الفريق الوصول إلى التحديثات عند حدوثها. هذا يوفر الوقت في تصدير مخطط RACI ومشاركته مع الأقسام الفردية أو أعضاء المجموعة.

والأكثر من ذلك، يمكنك ترميز المهام بالألوان لتمييزها عن غيرها. على سبيل المثال، يمكنك تلوين المهام المعرضة للخطر أو لفت الانتباه إلى المهام ذات المواعيد النهائية الضيقة. سيتم حفظ جميع التغييرات على القالب في السحابة، مما يضمن لك استئناف التخصيص في الوقت الذي يناسبك.

والجزء الأفضل؟

هناك طرق متعددة لمشاركة مخطط RACI. قم بتصدير المستند كملف PDF أو Markdown أو HTML. بدلاً من ذلك، يمكنك مشاركته باستخدام رابط عام أو خاص، اعتمادًا على من تريد الوصول إلى مصفوفة RACI. يمكنك أيضًا دعوة أعضاء الفريق عبر البريد الإلكتروني للوصول إلى المخطط.

قالب مصفوفة RACI المجاني هذا هو بلا شك في المستوى التالي بسبب ميزاته الفريدة. فبالإضافة إلى مخطط RACI، يحتوي القالب على مناطق لتعيين التوقعات، وتضمين ملاحظات إضافية، وأدوات تحديد الخطوط العريضة اللازمة لإكمال المهام.

يضمن لك هذا القالب عدم ترك أي تفاصيل لضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات في مشروعك. تنزيل قالب ClickUp

2. قالب مصفوفة Excel RACI Matrix

عبر تنزيلات إكسل

قالب مصفوفة RACI Excel هذا سهل التخصيص للغاية. من السهل ترميز الرسم البياني الخاص بك بالألوان لأن العملية مؤتمتة، مما يجعل القالب مناسبًا للمبتدئين. تعيين اختصارات R، A، C، وI واضحة ومباشرة؛ مجرد مسألة اختيار من المربع المنسدل. إكسل هو أحد أفضل المنصات لإنشاء مخطط RACI. والسبب؟ لأنه يحتوي على الكثير من خيارات التحرير ويسمح بإنشاء قواعد محددة لكل جزء من المخطط. نتيجةً لذلك، يمكنك استخدام هذا القالب للمتغيرات الأخرى لنموذج RACI، مثل DRASCI (السائق، المسؤول، المسؤول، المسؤول، المسؤول، الدعم، المستشار، المطلع) و RASI (المسؤول، المسؤول، المسؤول، الدعم، المطلع).

تأكد من أن لديك مايكروسوفت إكسل على نظامك قبل تنزيل هذا القالب. تنزيل قالب مصفوفة إكسل

3. قالب مخطط Excel RACI البياني

عبر خريطة أصحاب المصلحة

باستخدام قالب مخطط RACI هذا، يمكنك بسرعة تحديد المهمة والشخص أو القسم المكلف بها. بعد ذلك، يمكنك سرد كل مهمة على المخطط وتحديد الشخص المسؤول أو المسؤول أو المسؤول أو المسؤول الذي تمت استشارته أو استشارته أو إبلاغه عن كل مهمة.

والأفضل من ذلك أن القالب قابل للتخصيص بالكامل باستخدام Microsoft Excel ليناسب متطلباتك. لذا، بغض النظر عن مجال عملك أو طبيعة المشروع، فإنه يساعدك على تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح لضمان فهم أعضاء الفريق لدورهم في إنجاز المهام بنجاح.

يتوفر هذا القالب المجاني بصيغتين: PDF وورقة إكسل. اختر ما يناسبك وابدأ في إنشاء مخطط RACI منظم بشكل جيد ومخصص لاحتياجات عملك. تنزيل قالب مخطط إكسل البياني

4. قالب جوجل جداول بيانات جوجل RACI

عبر تدريب مديري المشاريع

يتيح لك هذا القالب سرد المهام حسب ترتيب التنفيذ بحيث يتم إنجاز المهام الأكثر إلحاحًا أولاً، تليها المهام الأقل إلحاحًا. يمكن أن يساعد ذلك في منع تفويت المواعيد النهائية.

كما يوحي الاسم، يكون هذا القالب على شكل ورقة جوجل. يؤدي استخدام Google إلى حفظ المحتوى في السحابة للسماح بتحرير القالب في الوقت الفعلي ولعدة أشخاص للوصول إلى مخطط RACI. بالإضافة إلى ذلك، يضمن التحرير المباشر وصول المعنيين إلى التحديثات فور حدوثها لتجنب التأخير في المشروع.

نظرًا لوجوده على تقنية السحابة، فإن استخدام هذا القالب لإنشاء مصفوفة RACI يسهّل مشاركة المخطط بين أعضاء الفريق. يمكنك مشاركته من خلال رابط والتحكم في الوصول بسهولة من خلال الاستفادة من ميزات ورقة Google.

على عكس قوالب Excel التي يمكن أن تضيع بسهولة، يتوفر هذا القالب في السحابة: يمكنك الوصول إليه من أي مكان وفي أي وقت من خلال جهاز محمول أو سطح مكتب متصل بالإنترنت. تنزيل قالب جداول بيانات جوجل

5. قالب مصفوفة RACI لتوزيع المهام في جداول بيانات جوجل

عبر تدريب PM

يسمح هذا النموذج، المدعوم بتقنية Google السحابية، لعدة أشخاص بالوصول إليه وتعديله حسب الضرورة. وهذا يسمح لأعضاء الفريق بالتعاون في الوقت الفعلي. يمكن الوصول إلى هذا القالب مجاناً ويسهل مشاركته بعد تخصيصه ليناسب احتياجات مشروعك.

يمكنك سرد المهام والأفراد المسؤولين عن كل مهمة بسهولة حتى يكون الجميع على نفس الصفحة. وبالإضافة إلى ذلك، تتم مزامنة جميع التحديثات في السحابة للتخلص من القلق من ضياع القالب المخصص - فكر في حذف المستندات أو جداول بيانات Excel أو ملفات pdf عن طريق الخطأ. تنزيل قالب مصفوفة جداول بيانات جوجل

6. قالب مخطط RACI في جداول بيانات Google Sheets بواسطة PM Training

عبر تدريب مدير المشروع

يجب أن يُظهر قالب نموذج RACI المهام بوضوح ويحدد المسؤول عن ماذا. حسنًا، يقدم هذا القالب ذلك ويتجاوز العناصر الأساسية لمخطط RACI. على سبيل المثال، بالإضافة إلى ميزات مصفوفة RACI النموذجية، يمكن لأعضاء الفريق إظهار ما إذا كانوا مستعدين لبدء مهمة ما أم لا.

يحتوي على قسم لتسجيل التقدم المحرز في العمل لتوفير المزيد من الرؤى حول مدى سرعة وكفاءة الفريق أو الفرد في تنفيذ المهمة الموكلة إليه. كما أنه يوفر مزيدًا من الوضوح في حالة المهمة من خلال إظهار المهام التي:

قيد التنفيذ

مكتملة

قيد الانتظار

لم تبدأ

يحتاج إلى مراجعة

متأخر

يعمل هذا على تبسيط إدارة المشروع من خلال مساعدتك على ضمان تحقيق أعلى إنتاجية وإنجاز المهام في الوقت المحدد. كما أنه يحتوي على أقسام لإضافة ملاحظات لكل مهمة تم تعيينها، مما يسمح لمديري المشاريع بالتعليق على أداء العمل.

وبما أن القالب موجود على السحابة، يمكن لأعضاء الفريق الوصول بسهولة إلى مخطط RACI والتعاون في المشروع بسلاسة. يضمن التحرير المباشر لجميع المشاركين الوصول إلى تحديثات المشروع في الوقت الفعلي لبدء المهام المعينة بأسرع وقت ممكن. تنزيل قالب جداول بيانات Google Sheets PM

7. قالب مخطط RACI البياني البسيط RACI Excel بواسطة Template Lab

عبر مختبر القوالب

يبقى قالب RACI هذا وفياً لاسمه. إنها مصفوفة أدوار ومسؤوليات بتنسيق مباشر يتطلب الحد الأدنى من التحرير. فهو يُظهر بوضوح مكان إدراج المهام والأدوار التي قمت بتعيينها لأفراد محددين. يساعد ذلك على تخصيص القالب بسرعة حسب احتياجاتك وبدء المشروع بأسرع وقت ممكن.

يسمح لك القالب بإدراج المهام في تسلسل التنفيذ بحيث تقوم الفرق بتحديد أولويات المهام العاجلة. والنتيجة؟ تضمن إكمال المراحل الرئيسية خلال موعد نهائي محدد مسبقاً. تنزيل قالب مخطط إكسل البياني البسيط

8. قالب مخطط RACI البياني لإدارة المشاريع Excel بواسطة مختبر القوالب

عبر مختبر القوالب

إذا كان مشروعك كبير مع العديد من التسليمات، فإن قالب مخطط RACI هذا يناسبك بشكل أفضل. فهو يسمح لك بإدراج عشرات المهام وتعيينها لفرق أو أقسام محددة مشاركة في المشروع. يمكنك بسهولة التعليق على كل مهمة لتقديم ملاحظات أو معلومات إضافية. تنزيل قالب مخطط Excel PM البياني

9. قالب مخطط المسؤوليات الرئيسية لبرنامج Excel Excel بواسطة مختبر القوالب

عبر مختبر القوالب

هل تبحث عن قالب مخطط RACI للمبيعات؟ لا مزيد من البحث لأن هذا القالب يحتوي على كل ما تحتاجه عند إنشاء مصفوفة RACI لمشاريع المبيعات. يمكنك بسهولة تحديد الأنشطة والأدوار التي قمت بتعيينها لأفراد محددين. يوضح لك القالب بالضبط من الذي يجب تعيين دور معين في المبيعات، مما يجعل من السهل إنشاء مصفوفة RACI التي تناسبك.

إذا كنت ترغب في إنشاء قالب RACI لمشاريع المبيعات، فإن هذا القالب سيوجهك في الاتجاه الصحيح. استخدمه لإنشاء مصفوفة تحدد بوضوح من هو المسؤول، والمسؤول، والمساءل، والمطلع، والمستشار في المشروع. تنزيل نموذج إكسل للمسؤوليات

10. قالب مخطط RACI الأساسي لبرنامج Excel من Template Lab

عبر مختبر القوالب

هذا قالب مخطط RACI بسيط يناسب الأسرة التي تتطلع إلى تنظيم الأدوار والمساءلة. فهو يسمح لك بإدراج المهام مقابل من يجب أن يقوم بها مع تحديد من هو المسؤول، والمسؤول، والمستشار، والمطلع على عمل معين.

إذا كنت تريد نموذج RACI لاستخدامه في المنزل، فهذا النموذج يناسبك بشكل أفضل. فهو يحتوي على جميع العناصر الأساسية التي تحتاجها لضمان تنظيم المهام وتعيينها وإنجازها بشكل صحيح. تنزيل قالب Excel الأساسي

كيفية استخدام قالب مخطط RACI البياني

إليك كيفية استخدام قالب مخطط RACI في أربع خطوات بسيطة وأساسية:

الخطوة 1: تحديد وسرد جميع مهام المشروع

اعتمادًا على القالب الذي تستخدمه، قم بإدراج جميع المهام في المشروع تحت عمود "المهام" أو "النشاط". تسمح لك بعض القوالب بتسجيل المهام في صف واحد. يمكن أن تكون القائمة متسلسلة من المهام ذات الأولوية العالية إلى المهام ذات الأولوية المنخفضة لضمان إنجاز المهام الأكثر أهمية أولاً.

بدلاً من ذلك، يمكنك تصنيف المهام إلى مراحل للحفاظ على تنظيم الأمور. تعتمد كيفية إدراجها على التنسيق الذي يناسبك.

الخطوة 2: ضع قائمة بجميع الأفراد المشاركين في المشروع

بعد ذلك، أضف جميع أعضاء الفريق إلى قالب RACI، حتى لو كانوا يعملون بشكل غير مباشر في المشروع. يمكنك إدراجهم بأسمائهم أو مسمياتهم الوظيفية. نوصي بالخيار الثاني ليظل مخطط RACI مفيدًا للأشخاص الذين لا يعرفون أسماء الجميع في خطة المشروع. هذا يساعد على تبسيط التواصل كفريق واحد.

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الخطوة 3: قم بتعيين اختصارات R و A و C و I لكل مهمة

يجب أن تحتوي كل مهمة تقوم بإدراجها في القالب على واحد على الأقل من هذه الأحرف (R أو A أو C أو I). يرمز الحرف R إلى الشخص الذي سيكون عملياً في مهام المشروع. باختصار، الشخص المسمى R هو الشخص الذي سيقوم بالمهمة.

بعد ذلك، يجب تسمية الشخص المسؤول عن المهمة بالحرف A. يشرف هذا الشخص على المهمة ويضمن أن الشخص المسمى R يكمل المشروع بشكل صحيح وفي الوقت المحدد.

بعد ذلك، يجب أن يكون الشخص الذي تتم استشارته لخبرته لمساعدة الشخص المسمى R على إكمال المهمة تحت العلامة C. يقدم هذا الشخص المشورة أو معلومات إضافية حول المهمة. لن تكون جميع المهام في مخطط RACI الخاص بك تحمل التصنيف C.

وأخيرًا، أي شخص يجب إطلاعه على التقدم المحرز في المهمة يجب أن يكون تحت التصنيف I، والذي يمثل الشخص الذي يقدم أعضاء الفريق أو القادة تقاريرهم إليه. ويمكن أن يكون هذا الشخص رئيسًا تنفيذيًا أو راعيًا أو مسؤولاً رفيع المستوى في المؤسسة.

الخطوة 4: مشاركة مخطط RACI

بعد تخصيص النموذج وتعبئته بالكامل، شارك المستند النهائي مع أعضاء الفريق في المشروع. تكون مصفوفة RACI مفيدة للغاية إذا كان جميع المشاركين في المشروع يفهمون أدوارهم بوضوح. اعتمادًا على القالب الخاص بك، يمكنك مشاركة المخطط النهائي كرابط أو PDF أو مستند Word أو HTML أو جدول بيانات Excel.

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وفر الوقت وحدد مسؤوليات المشروع باستخدام قوالب RACI

يعد استخدام قالب لإنشاء مخطط RACI ذا قيمة عالية ويوفر عليك الوقت من إعادة اختراع العجلة لكل طلب مشروع. فبدلاً من البدء من الصفر، ستكون جاهزًا بالفعل بالهيكل الجاهز للتخصيص.

يتسم قالب ClickUp RACI بالمرونة بما يتناسب مع أي حجم للفريق ومتطلبات المشروع. فهو يأتي مع جميع العناصر الأساسية اللازمة لإنشاء مصفوفة مخصصة لتحسين إنتاجية فريقك في كل مرحلة من مراحل المشروع. إذا كنت تتعاون بين الإدارات وأصحاب المصلحة، فإن قالب ClickUp هو لا بد أن يكون في صندوق أدوات مشروعك. والجزء الأفضل؟ ClickUp مجاني إلى الأبد! إنشاء حساب مجاني