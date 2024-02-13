أفضل 10 قوالب معالم المشروع الرئيسية

_هل تبحث عن بعض قوالب المعالم البارزة سهلة الاستخدام؟

تعتبر المعالم الرئيسية ضرورية لـ إدارة المشاريع حيث أنها تساعدك على تتبع الأحداث المهمة وتكشف لك التقدم الحالي. أضف قوائم التحقق إلى هذه المعالم لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح!

ومع ذلك، من أجل الاستفادة القصوى من المعالم الرئيسية، تحتاج إلى تصويرها باستخدام قالب معالم المشروع أو عن طريق رسمها في مخطط جانت.

في هذه المقالة، سنغطي بإيجاز ما هي المعالم الرئيسية وكيفية إنشاء مخطط رئيسي. وسنكشف أيضًا عن قائمتنا المنسقة لأفضل 10 قوالب للمراحل الرئيسية

وأخيرًا، سنطلعك على سر لتخطيط معالمك الرئيسية بشكل مثالي!

لنبدأ!

ما هي معالم المشروع؟ معالم المشروع هي الإنجازات الرئيسية للمشروع على طول الجدول الزمني لمشروعك.

وهي عبارة عن نقاط مرجعية تشير إلى اكتمال الأحداث أو المهام الرئيسية.

على سبيل المثال، يعد إصدار الإصدار الأول من لعبة فيديو علامة فارقة لفريق تطوير اللعبة.

ما هو الفرق بين الجدول الزمني والمعلم؟

الجدول الزمني عبارة عن سلسلة من الأحداث المتعلقة بالمشروع مرتبة حسب التسلسل الزمني.

يحتوي الجدول الزمني للمشروع على جميع الأحداث المتعلقة بالمشروع، الكبيرة منها والصغيرة.

معالم المشروع هي نقاط معينة على الجدول الزمني، والتي تمثل فقط الأحداث الحاسمة مثل بداية مرحلة جديدة من مراحل المشروع، والمهام الحرجة، والاجتماعات المهمة مع أصحاب المصلحة.

لماذا تعتبر معالم المشروع مهمة؟

المعالم الرئيسية مهمة لأنها

تساعد فريق مشروعك في الحصول على خريطة واضحة لمراحل المشروع الرئيسية وتبعياته

تحفيز فريقك من خلال منحهم شعوراً بالإنجاز

الحفاظ على أصحاب المصلحة في الحلقة لزيادة ثقتهم في مشروعك

_بشكل أساسي، وجود معالم بارزة يمنح فرقك وأصحاب المصلحة سبباً للاحتفال!

كيف تنشئ مخطط المعالم الرئيسية؟

الآن بعد أن عرفنا لماذا تعتبر المعالم مهمة، نحتاج إلى معرفة كيفية إنشاء مخطط معالم المشروع.

فيما يلي شيئان عليك القيام بهما لإنشاء مخطط المراحل الرئيسية:

اختر معالمك الرئيسية

استخدم قوالب المراحل الرئيسية للمشروع

الآن دعنا نلقي نظرة فاحصة على هذه الخطوات:

الخطوة 1: اختر معالمك الرئيسية

أولاً، تحتاج أولاً إلى اختيار معالمك قبل إنشاء مخطط ورسمها.

وإلا سيكون الأمر أشبه برمي السهام وأنت معصوب العينين.

لن ينتهي الأمر على خير.

لا تقلق، كل ما عليك فعله هو الإجابة على سؤال بسيط:

"هل هذا مؤهل لأن يكون معلماً للمشروع؟

ما هي أفضل الممارسات لتحديد معالم المشروع؟

المعلم هو دائماً حدث مهم.

أمثلة على المعالم فيما يلي بعض الأمثلة على المعالم الرئيسية لأي نوع من أنواع المشاريع تقريباً:

تاريخ انتهاء أو تاريخ بدء مرحلة جديدة من مراحل المشروع مثل "مرحلة الاختبار" أو "مرحلة الترميز

النواتج الرئيسية للمشروع مثل: أول برنامج عامل

الأحداث الرئيسية مثل "موافقة راعي المشروع"، مقترح المشروع' ، أو 'الموافقة على التصميم'

الخطوة 2: استخدام قوالب المراحل الرئيسية للمشروع

الآن، حان الوقت لتنفيذ تلك المعالم الرئيسية.

_كيف يمكنك القيام بذلك؟

ما عليك سوى تنزيل قالب معالم جديدة وفتحه في PowerPoint أو Excel أو كورقة Google.

بعد ذلك، ما عليك سوى إضافة بياناتك، وتكون قد انتهيت.

لماذا تحتاج إلى قالب معلم رئيسي؟

قوالب المعالم مفيدة لأنها:

تساعدك أنت وفريق مشروعك على تصور المراحل الرئيسية بوضوح

توفر عليك الوقت والعمل لأنك لست مضطرًا للبدء من الصفر

تعمل كدليل إرشادي لأولئك الجدد في إدارة المشروع

10 نماذج وأمثلة للمراحل الرئيسية

هناك الكثير من قوالب المراحل الرئيسية، فكيف تختار؟

لا تقلق؛ لقد قمنا بالعمل من أجلك!

ها هي قائمتنا المنتقاة لأفضل قوالب المعالم الجديدة المتوفرة:

1. خريطة طريق ClickUp مع قالب الجدول الزمني

خريطة طريق ClickUp مع قالب الجدول الزمني

استخدام قالب خريطة الطريق والجدول الزمني ل ClickUp للحفاظ على مواءمة فريقك مع المعالم الرئيسية والمساعدة في إعلام الجمهور بشكل مرئي باستخدام قالب خارطة الطريق هذا الذي يتضمن جدولاً زمنياً.

قم بتنزيل هذا خريطة طريق ClickUp مع قالب الجدول الزمني .

2. انقر فوق قالب جانت البسيط مع المعالم الرئيسية

انقر فوق قالب جانت البسيط مع المعالم الرئيسية

هذا انقر فوق قالب مخطط جانت البسيط يجعل من السهل تخطيط الجدول الزمني لمشروعك. باستخدام هذا القالب يمكنك إضافة معالم رئيسية لتمييز الإنجازات الرئيسية الكبيرة عند إكمال مجموعة من المهام!

قم بتنزيل هذا انقر فوق قالب مخطط جانت البياني البسيط .

3. قالب الجدول الزمني لمشروع باور بوينت مع المعالم الرئيسية

هذا هو قالب مخطط مراحل مشروع PowerPoint بسيط وملفت للنظر من Office Timeline.

تحميل هذا قالب الجدول الزمني للمشروع .

4. مايكروسوفت وورد قالب قائمة معالم خريطة أصحاب المصلحة

هذه القائمة عبارة عن قائمة معالم بسيطة، وهي متوفرة كقالب Excel/ Word. يمكنك الحصول على جدول لسرد معالمك مع وصفها ونوعها وتاريخها.

تحميل هذا قالب معالم المشروع .

5. مخطط Excel Gantt البياني مع الجدول الزمني والمعالم الرئيسية

يتيح لك قالب مخطط Excel Gantt البياني هذا رسم خريطة الجدول الزمني للمشروع بأكمله بسهولة. فهو لا يتيح لك إضافة المراحل الرئيسية فحسب، بل يتيح لك إضافة تبعيات المهام أيضًا.

وكمكافأة إضافية، فإن تنسيق الجدول الزمني هذا جذاب بصريًا - على عكس معظم القوالب الأخرى.

تحميل هذا مخطط الجدول الزمني قالب.

6. مخطط Excel Gantt البياني مع المعالم الرئيسية لمشاريع Agile

هذا هو قالب مخطط جانت البياني Excel Gantt مع معالم رئيسية مصممة خصيصًا لـ فرق العمل الرشيقة .

تحميل هذا قالب معالم المشروع الرشيق .

7. قالب الجدول الزمني لخريطة طريق باور بوينت للمراحل الرئيسية في باور بوينت

يقدم قالب المخطط الزمني لخارطة طريق باور بوينت هذا المكون من عشر شرائح طويلة وممتعة بصريًا مخططات مختلفة لخارطة الطريق لتتيح لك عرض معالمك من زوايا مختلفة.

تحميل هذا قالب الجدول الزمني .

8. الجدول الزمني لمشروع Excel مع المعالم الرئيسية

يقدم قالب الجدول الزمني لمشروع Excel هذا جدولًا زمنيًا احترافيًا للمشروع لتتبع معالم مشروعك.

تحميل هذا إكسل الجدول الزمني للمشروع مع قالب المراحل الرئيسية .

9. قالب الجدول الزمني لنمو باور بوينت

يحدد هذا القالب البسيط للجدول الزمني للنمو في PowerPoint معالم المشروع في رسوم بيانية وأيقونات سهلة الفهم.

تحميل هذا قالب نمو باور بوينت .

10. قالب الجدول الزمني للمعلم والتاريخ في باور بوينت

استخدم قالب PowerPoint هذا لتمييز المعالم الرئيسية من تاريخ المشروع

تحميل هذا باور بوينت قالب الجدول الزمني للمعالم والتاريخ .

المزيد من موارد القوالب: قوالب إدارة المشاريع _كالرئيس!

تتيح لك مهام ومهام فرعية في ClickUp تقسيم أي مشروع طويل بسهولة إلى مهام ومهام فرعية أصغر. الآن، بدلاً من محاولة تنفيذ كل شيء دفعة واحدة، يمكن لفريقك الآن العمل على المشروع بأكمله خطوة بخطوة.

_أفضل جزء؟

كل انقر فوق المهمة والمهمة الفرعية لمهام المشروع هذه لإدارة المهام المتقدمة. هذه قوائم مهام بسيطة لتخطيط الأشياء الصغيرة مثل عناصر فحص الجودة. بهذه الطريقة، من خلال شطبها أثناء تقدمها، يمكن لفريقك الاهتمام بأدق التفاصيل.

الخطوة 2. تعيين المعالم الرئيسية بطريقة منظمة

_مشروعك له هيكل، عظيم

حان الوقت الآن لتحديد أولويات مهام مشروعك وتنظيمها وفقًا لمرحلة المشروع الخاصة بها.

إليك ما عليك القيام به قبل إضافة المراحل الرئيسية:

تحديد المهام الهامة والمخرجات

تحديد المهام المحددة التي تبدأ أو تنتهي بها مرحلة المشروع

تحديد المهام (مثلتحديد ميزانية المشروع)) التي تتطلب موافقة أصحاب المصلحة

تحقق من هذه

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ما عليك سوى إضافة المعالم المحددة إلى هذه المهام.

_وما هي الطريقة الأكثر تنظيماً وملاءمة للقيام بذلك؟

مفسد: إنه ليس قالب جدول زمني.

(قرع الطبول من فضلك)

إنه كليك أب المعالم الرئيسية .

يتيح لك ClickUp إضافة متطلب رئيسي إلى أي مهمة ببضع نقرات فقط.

لتسهيل الأمور، يتيح لك ClickUp التعرف بسرعة على مهام المتطلبات الإلزامية الجديدة من خلال إبقاء أسماء المهام بخط عريض وإضافة رمز ماسي بجانبها في عرض قائمة المهام أو عرض التقويم.

الخطوة 3. استخدم مخطط جانت لتخطيط الأمور

والآن إلى الجزء الأكثر متعة؛ حان وقت تصوير مهامك.

_كيف تفعل ذلك؟

باستخدام مخطط جانت.

A مخطط جانت عبارة عن خريطة مرئية ترسم جميع المهام المجدولة على كامل الجدول الزمني للمشروع .

تصور مخططات جانت مجموعة من تفاصيل المشروع مثل:

المهام والمكلفين بها

تبعيات المهام

التقدم الإجمالي للمشروع

_ بالتأكيد، مخططات جانت رائعة جداً

لكنها تصبح أفضل مع المراحل الرئيسية.

عندما تضيف المعالم الرئيسية إلى مخططات جانت الخاصة بك، ستحصل على رؤية واضحة لجميع التواريخ والأحداث والمراحل الرئيسية والمُسلَّمات والمواعيد النهائية المهمة.

وللحصول على رؤية أوضح للأشياء، جرّب عرض مخطط "جانت" الخاص بـ ClickUp. إن مخططات جانت في ClickUp ليست جذابة بصريًا فحسب، بل إنها قوية وممتعة للغاية في الاستخدام.

انظر بنفسك:

إليك بعض الأشياء الرائعة التي يمكنهم القيام بها:

إعادة الضبط التلقائي تبعيات المهام بعد تغيير الجدول الزمني للمشروع

حساب نسبة إنجاز المشروع تلقائيًا

يمكن تحديد المسار الحرج عندما تواجه جدولاً زمنيًا ضيقًا للمشروع

_أفضل جزء؟

لمزيد من الرؤية، يتم رسم معالمك الرئيسية تلقائيًا كرموز ماسية صفراء في مخطط جانت الخاص بك.

هل تريد معرفة المزيد عن مخططات جانت؟ اقرأ لدينا دليل مخطط جانت التفصيلي هنا.

ولكن انتظر، هذا ليس كل شيء

هذا كان مجرد مشروب ترحيبي. _

لدينا كيج مليء بالمميزات في انتظارك: التبعيات _واتخذ الخطوة الأولى نحو تحقيق جميع الأهداف الرئيسية لمشروعك اليوم. وبهذه الطريقة، في المرة القادمة التي تنتهي فيها من الإصدار الأول من مشروعك، أو توافق على ميزانيتك أو تصل إلى أي إنجاز آخر للمشروع، ستتمكن من تتبعه بسهولة أثناء العمل!