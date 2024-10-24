6 قوالب مجانية للجدول الزمني لبرنامج Excel لتصور معالم المشروع

عندما يتمكن كل فرد في فريقك من معرفة ما هو مستحق ومتى بالضبط، يتم إنجاز الأمور بشكل أسرع وبقدر أقل من الصداع.

يوفر Microsoft Excel قوالب مجانية للجدول الزمني للمشروع تساعدك على تصور معالم المشروع بعلامات التقدم وحالة المهام المخصصة وغير ذلك. وبفضل الرؤية المعززة للأهداف والمواعيد النهائية وأي تحديات قد تنشأ، يمكنك إنشاء خارطة طريق لتوجيه فريقك نحو النجاح.

في منشور المدونة هذا، سنتحدث في هذا المقال عن بعض أفضل قوالب الجدول الزمني المجانية في Excel ونقدم لك مكافأة بديل Excel لإنشاء جداول زمنية أفضل للمشروع.

لذا، دون مزيد من اللغط، لنبدأ.

ما الذي يجعل قالب الجدول الزمني لمشروع إكسل جيد؟

قالب الجدول الزمني الجيد في برنامج Excel هو أداة بسيطة ومرنة تساعدك على رسم خطة مشروعك بالكامل على جدول زمني مرئي. إنها تضفي مركزية على إدارة المهام والموارد للحفاظ على توافق أصحاب المصلحة، وتحديد الاختناقات في وقت مبكر من خلال تخطيط التبعيات، والحفاظ على مشروعك على المسار الصحيح من البداية إلى النهاية.

للتأكد من أن قالب الجدول الزمني للمشروع يبسط عملياتك وسير العمل بكفاءة، ابحث عن الميزات التالية:

سهل الاستخدام : اختر قالباً بسيطاً وواضحاً للجدول الزمني في برنامج Excel، بحيث يمكنك أنت وفريقك رؤية المشروع بأكمله في لمحة سريعة

: اختر قالباً بسيطاً وواضحاً للجدول الزمني في برنامج Excel، بحيث يمكنك أنت وفريقك رؤية المشروع بأكمله في لمحة سريعة التعاون في الوقت الفعلي : اختر قالب الجدول الزمني الذي يبقي الجميع على نفس الصفحة بشأن الأهداف والمواعيد النهائية من خلال التعاون في الوقت الفعلي

: اختر قالب الجدول الزمني الذي يبقي الجميع على نفس الصفحة بشأن الأهداف والمواعيد النهائية من خلال التعاون في الوقت الفعلي أشرطة التقدم المرئية: اختر قالب جدول زمني للمشروع مع أشرطة التقدم لتتبع مدى تقدمك في كل مهمة

اختر قالب جدول زمني للمشروع مع أشرطة التقدم لتتبع مدى تقدمك في كل مهمة التخصيص: اختر قالبًا يمكنك من خلاله تعديل التخطيط والألوان والكتل إلى إنشاء جدول زمني للمشروع يناسب احتياجات فريقك تمامًا

اختر قالبًا يمكنك من خلاله تعديل التخطيط والألوان والكتل إلى إنشاء جدول زمني للمشروع يناسب احتياجات فريقك تمامًا الأتمتة: اختر جدولًا زمنيًا يقوم بتحديث بيانات المشروع تلقائيًا بحيث يكون لدى فريقك دائمًا أحدث المعلومات

💡 نصيحة احترافية: استخدم برنامج الجدول الزمني للمشروع لتحسين الوقت والموارد وعبء العمل وإدارة المخاطر. ويمكنها أيضًا تسهيل إعداد التقارير في الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات مخصصة.

## 6 قوالب جدول زمني مجاني لبرنامج Excel

1. قالب الجدول الزمني الأساسي من Template.net

عبر Template.net إذا كنت مدير مشروع، فأنت على الأرجح تبحث عن طريقة بسيطة لتتبع مهامك. إن قالب الجدول الزمني الأساسي من Template.net يقوم بذلك بالضبط من خلال الحفاظ على تنظيم الأمور دون عناء.

يسمح لك تصميمه سهل الاستخدام بإضافة المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتعيين أصحاب المهام، وتتبع المراحل المهمة بسلاسة.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

حقول قابلة للتخصيص : تعديل الجداول الزمنية للمشروع لتناسب مشروعك

: تعديل الجداول الزمنية للمشروع لتناسب مشروعك إطار عمل قابل للتكيف : تعديل الأقسام لتلبية احتياجات المشروع الفريدة

: تعديل الأقسام لتلبية احتياجات المشروع الفريدة تصوير واضح للبيانات: استخدم الرسوم البيانية والمخططات للحصول على نظرة عامة سريعة للتقدم المحرز

باستخدام هذا القالب، يتم وضع كل شيء بوضوح حتى تتمكن من رؤية تقدم مشروعك بسهولة و تحسين إدارة وقت المشروع .

مثالي لـ: أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في الاطلاع على تحديثات المشروع والنظرة العامة المالية في مكان واحد.

2. قالب الجدول الزمني ربع السنوي بواسطة Template.net

عبر Template.net كمدير، قد يكون التخطيط ربع السنوي أحد أهم البنود في قائمة مهامك. مع قالب الجدول الزمني ربع السنوي من Template.net ، يصبح تنظيم الأهداف والمهام والمشروعات لكل ربع سنة أمرًا سهلاً

قسّم الجدول الزمني لمشروعك إلى أربعة أرباع (الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع)، مما يساعدك على تعيين المهام وتتبع المعالم المهمة والأحداث الرئيسية ومراقبة التقدم المحرز.

بهذه الطريقة، ستكتشف أي تأخيرات محتملة في وقت مبكر و حل تحديات إدارة الوقت الشائعة في الجدول الزمني لمشروعك.

مثالي لـ: المشاريع التي يريد أصحاب المصلحة فيها رؤية تفصيل ربع سنوي للأهداف والمهام والمعالم الرئيسية.

3. قالب مخطط جانت الزمني لمقترح البحث من Template.net

عبر Template.net إذا كان لديك مشروع بحثي بين يديك، فإن مخطط جانت البياني للجدول الزمني لمقترح البحث من Template.net مثالي للحفاظ على تنظيم كل شيء، بغض النظر عن مدى تعقيده.

يساعدك هذا قالب الجدول الزمني البسيط للمشروع على إدارة كل خطوة - من تنظيم المهام وتحديد الجداول الزمنية إلى تتبع التقدم المحرز وتخصيص الموارد.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يمنحك الوضوح الذي تحتاجه للبقاء على المسار الصحيح والوصول بثقة إلى كل مرحلة في خطة مشروعك.

مثالي ل: المشاريع البحثية التي تحتاج إلى تتبع المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية بالترتيب الزمني

4. قالب الجدول الزمني للمهام بواسطة Template.net

عبر Template.net إذا كان لديك مجموعة من المشاريع في متناول يدك وتظل تفقد مسار التقدم، فإن قالب الجدول الزمني للمهام من Template.net يمكن ترتيب كل شيء من خلال تنظيم المهام بترتيب زمني والحفاظ على المواعيد النهائية.

مع ميزات مثل جدولة المهام، وتتبع التقدم، والتعاون السهل، يمكنك تعيين المهام بسرعة، وإضافة الملاحظات، وإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

قالب الجدول الزمني للمشروع يتتبع أسماء المهام، وتواريخ البدء والانتهاء، والمراحل الرئيسية، والتقدم. إنها طريقة ذكية للحفاظ على الجدول الزمني لمشروعك والحفاظ على الإنتاجية.

مثالي ل: إدارة المهام اليومية للفرق الصغيرة وتسهيل التعاون بين أعضاء الفريق.

5. قالب الجدول الزمني للمشروع لمدة أربعة أسابيع من مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت إذا كنت تدير مشروعًا معقدًا ولديك شهر واحد فقط لإكماله، فإن قالب الجدول الزمني للمشروع لمدة أربعة أسابيع من مايكروسوفت هو الطريقة المثلى ل تنظيم المهام على مدار أربعة أسابيع.

أضف المهام، وحدد المواعيد النهائية، وقم بتعيين أعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز في تخطيط بسيط وواضح باستخدام قالب الجدول الزمني للمشروع هذا. هذا القالب يجعل من السهل جدًا على الجميع تتبع وإدارة المواعيد النهائية الأسبوعية.

مثالي ل: مديري المشاريع الذين يشرفون على مشاريع معقدة ذات سباقات السرعة الشهرية.

6. قالب مخطط جانت لتعقب التاريخ من مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت إذا كنت ترغب في إنشاء مخطط جانت في Excel بسرعة لتصور تقدم المشروع حسب التواريخ، فستجد هذا نموذج مخطط جانت البياني لتعقب التاريخ من مايكروسوفت مفيد

ما عليك سوى إدخال بيانات مثل الأنشطة، وتواريخ البدء والانتهاء، والمراحل الرئيسية، وقالب الجدول الزمني للمشروع تحديث الحالات تلقائيًا عند اكتمال المهام.

اضبط التنسيق لتخصيص شكل الجدول الزمني لمشروعك بسهولة، مما يجعل كل شيء واضحًا وسهل التصور.

مثالي ل: فرق العمل الكبيرة التي تبحث عن أداة بسيطة لإبقاء الجميع على اطلاع على تقدم المهام.

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حدود استخدام Excel لقوالب الجدول الزمني

تبدو قوالب الجدول الزمني لمشروع مايكروسوفت Excel مناسبة للجداول الزمنية للمشروع في البداية، لكنها قد تقصر عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع المعقدة مع فرق متعددة الوظائف. وإليك السبب:

محدودية التخصيص : قوالب الجدول الزمني لمشروع Excel ليست مرنة للغاية، لذا فإن إنشاء شيء تفاعلي أو ممتع قد يكون صعبًا

: قوالب الجدول الزمني لمشروع Excel ليست مرنة للغاية، لذا فإن إنشاء شيء تفاعلي أو ممتع قد يكون صعبًا لا يوجد أتمتة : لا توجد تحديثات تلقائية أو تذكيرات أو تتبع تلقائي للتقدم المحرز. ستقضي وقتًا إضافيًا في القيام بالأمور يدويًا

: لا توجد تحديثات تلقائية أو تذكيرات أو تتبع تلقائي للتقدم المحرز. ستقضي وقتًا إضافيًا في القيام بالأمور يدويًا لا يوجد تعاون في الوقت الفعلي : نظرًا لأنه لا يمكنك التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام قالب Excel، فقد يكون تنسيق الفريق صعبًا

: نظرًا لأنه لا يمكنك التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام قالب Excel، فقد يكون تنسيق الفريق صعبًا لا يوجد تكامل : لا يتكامل Excel مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى، مما يجعل من الصعب الحفاظ على تكامل البيانات

: لا يتكامل Excel مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى، مما يجعل من الصعب الحفاظ على تكامل البيانات أمان محدود: ميزات الأمان المتقدمة مثل عناصر التحكم في الوصول والتشفير ليست جزءًا من الصفقة، لذا فإن بياناتك الحساسة ليست آمنة كما ينبغي أن تكون

💡 نصيحة احترافية: لم تجد ما يناسب احتياجاتك؟ تعلم كيفية إنشاء برنامجك الخاص الجدول الزمني للمشروع في Excel مع دليلنا التفصيلي

## قوالب بديلة للجدول الزمني لإكسيل

على الرغم من أن قوالب الجدول الزمني في Excel مجانية وسهلة الاستخدام، إلا أنها تفتقر إلى ميزات التعاون وإدارة المهام القوية. كليك أب ، من ناحية أخرى، هي أداة شاملة لإدارة المشاريع تساعد في إنشاء جداول زمنية مفصلة للمشروع. تتزامن قوالب الجدول الزمني للمشروع القابلة للتخصيص مع سير عملك، مما يقلل من العمل اليدوي ويسمح بتدفق البيانات بسلاسة بين الأنظمة.

1. قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp الجدول الزمني للمشروع

قالب اللوح الأبيض للجدول الزمني لمشروع ClickUp

مع قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp قالب اللوحة البيضاء يمكنك رسم خريطة لمشروعك بالكامل على لوحة بيضاء رقمية. استخدمه للتعاون مع فريقك، وطرح الأفكار، وتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع المراحل الرئيسية، وغير ذلك الكثير.

يمنحك هذا القالب صورة شاملة لمشروعك، مما يساعدك على اكتشاف الاختناقات ومشاركة التحديثات مع فريقك دون عناء.

ادمج هذا القالب مع مستندات ClickUp لتحديد نطاق المشروع، وتحديد أهداف واضحة للجدول الزمني، وتوثيق نقاط المناقشة من جلسة العصف الذهني. وتسمح لك ميزات التوثيق المركزية الخاصة به بالتعاون في تحديد الأهداف والمهام والمعالم الرئيسية التي يجب تضمينها.

يمكنك أيضًا إنشاء صفحات متداخلة لمراحل محددة من المشروع لسهولة التنظيم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع علامة على الصفحات كصفحات ويكي تم التحقق منها لجعل المعلومات الصحيحة متاحة بسهولة.

مثالي لـ: مديري المشاريع الذين يريدون جدولاً زمنياً واضحاً وبسيطاً لإبقاء الجميع على نفس الصفحة وضمان سير المشاريع بسلاسة.

2. قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp Gantt للمشروع

قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp's Gantt Timeline

هل تبحث عن قالب جدول زمني للمشروع لمتابعة مهام العمل اليومية؟

قل مرحبًا بـ قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp Gantt للمشروع ! يعالج هذا القالب حتى أصعب المشاريع مع الحالات المخصصة مثل مغلق، مكتمل، مكتمل، تحت التنفيذ، تحت المراجعة، تحت التنفيذ.

أفضل جزء؟ الجدول الزمني يتم تحديثه تلقائيًا عند الانتهاء من المهام، مما يمنحك مرئيات واضحة مع أشرطة مرمزة بالألوان وعلامات الأولوية.

تتبع المواعيد النهائية اليومية أمر سهل مع خمس طرق عرض مختلفة: شهري، وسنوي، وملخص، وملخص، ودليل البدء.

لمزيد من التنظيم، استخدم عرض اللوحة في ClickUp . أنشئ مجموعات فرعية (أو مجموعات سباحة) لتنظيم المهام حسب المسؤول أو الأولوية أو نوع العمل. يساعدك هذا على رؤية كل شيء بشكل أوضح وإدارة المهام بشكل أفضل.

مثالي لـ: مديري المشاريع الذين يتطلعون إلى مراقبة عمليات العمل يوميًا باستخدام مخطط جانت.

مكافأة: مخطط جانت مقابل الجدول الزمني: ما هي وكيفية استخدامها؟

3. قالب الجدول الزمني لمشروع تسويق ClickUp

قالب الجدول الزمني لمشروع تسويق ClickUp للتسويق

أنت بحاجة إلى الأدوات والأنظمة المناسبة لبث الحياة في خطتك التسويقية.

سواء كنت تنشئ محتوى أو تطلق منتجًا أو تدير حملات، فإن قالب الجدول الزمني لمشروع تسويق ClickUp ينظم مهامك التسويقية ويتيح لك تتبع التقدم الذي يحرزه فريقك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف المهام إلى حالات مثل توقف، تقييم، تنفيذ، لم يبدأ، و تخطيط

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يتم تضمين تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية لمساعدة فريقك على الحفاظ على التوافق وتحقيق أهدافك التسويقية بسلاسة.

مع أهداف النقر يمكنك وضع أهداف واقعية وقابلة للقياس مثل:

زيادة المشاركة على قنوات التواصل الاجتماعي

زيادة عدد الزيارات إلى موقعك الإلكتروني

تقليل معدل التراجع عن طريق توفير تجربة أفضل للعملاء

قم بإعداد الجدول الزمني الخاص بك، وتتبع التقدم المحرز، وشاهد أهدافك وهي تنبض بالحياة مع تحقيق كل مرحلة من مراحلها.

مثالي ل: مديري التسويق الذين يتطلعون إلى تخطيط وجدولة وتصور خطة التسويق بأكملها من البداية إلى النهاية.

4. قالب الجدول الزمني القابل للتعبئة ClickUp

قالب الجدول الزمني القابل للتعبئة ClickUp

عندما تحتاج إلى فرز الجداول الزمنية لمشروعك بسرعة، فإن قالب الجدول الزمني القابل للتعبئة ClickUp هو المنقذ. فهو يأتي مع جدول زمني للمشروع مُعد مسبقًا لتقوم بتعبئته، بحيث يمكنك رؤية الجدول الزمني للمشروع من البداية إلى النهاية وتخطيط الأحداث المهمة والمواعيد النهائية بسهولة.

يمكنك إضافة المهام أو إزالتها بسهولة، ومشاركة الجداول الزمنية للحصول على الملاحظات، وتتبع الميزانية والمراحل الرئيسية دون عناء.

إليك ما يمكّنك القالب من القيام به:

تتبع التكلفة الفعلية لمعرفة ما تم إنفاقه حتى الآن

لمعرفة ما تم إنفاقه حتى الآن راقب الميزانية المخصصة حتى لا تتجاوزها

حتى لا تتجاوزها تعيين أيام مخصصة محددة للمهام للبقاء على المسار الصحيح

محددة للمهام للبقاء على المسار الصحيح استخدم الأيام (الصيغة المقترحة) لحساب المدة التي يجب أن تستغرقها المهام

لحساب المدة التي يجب أن تستغرقها المهام قم بتسمية مرحلة المشروع التي أنت فيها لإبقاء الجميع على نفس الصفحة

التي أنت فيها لإبقاء الجميع على نفس الصفحة ضع علامة على إكمال المهمة بسهولة حتى تعرف بالضبط ما تم إنجازه وما تبقى من المهام

مثالي من أجل: مديري المشاريع الذين يبحثون عن قوالب جدول زمني فارغ منظم لتصور الجداول الزمنية المعقدة بسرعة والبدء على الفور.

5. قالب اللوحة البيضاء للجدول الزمني لـ ClickUp

قالب اللوحة البيضاء للجدول الزمني ClickUp

من منا لا يحب السبورة البيضاء التفاعلية الممتعة؟

قم بتخصيص قالب اللوحة البيضاء للجدول الزمني ClickUp مع المهام والمدد والتبعيات والمزيد.

استخدم المخطط الزمني الأفقي للخطوات أو المراحل والمحور الرأسي لجدول مشروعك. قم بتغيير ألوان الكتل أو أضف ملاحظات لاصقة لتمييز المراحل المهمة أو المواعيد النهائية أو الأنشطة الرئيسية.

والأفضل من ذلك، تساعد اللوحات البيضاء فرق العمل على التحرر من العمليات التقليدية القائمة على المستندات من خلال تصور دورة حياة المشروع.

يمكنك بسهولة الجمع بين هذا القالب وتقنيات التمثيل المرئي مثل رسم الخرائط الذهنية أو الكتابة الذهنية أو رسم الخرائط الفقاعية، مما يتيح للفرق التفكير خارج الصندوق. إنها طريقة مثالية لتخطيط الجدول الزمني لمشروعك مع تعزيز الإبداع والتعاون.

مثالي ل: مديري المشاريع الذين يتطلعون إلى إنشاء جداول زمنية بطريقة سهلة وممتعة وجذابة بصريًا.

6. قالب الجدول الزمني للمشروع الإبداعي ClickUp

قالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp الإبداعي

بصفتك مدير مشروع، فأنت تعلم مدى صعوبة المشاريع الإبداعية. وهنا يأتي دور قالب الجدول الزمني للمشروع الإبداعي ClickUp يمكن أن يساعد!

فهو يمنحك خريطة طريق مرئية واضحة لجميع مهامك، مما يجعل تنظيم المشروع أمرًا سهلاً للغاية. يمكنك رسم خريطة لكل مرحلة، وتحديد الأهداف، وإنشاء جداول زمنية منطقية بالفعل.

افتح قالب الجدول الزمني للمشروع في ClickUp للحصول على نظرة عامة واضحة لمشروعك و خصص الفئات الفرعية لتبدأ في ثوانٍ. بمجرد إدخال البيانات، يمكنك على الفور تحديد المهام التي تسير على المسار الصحيح أو المتأخرة وإجراء التعديلات قبل فوات الأوان.

مثالي لـ: مديري المشاريع الذين يتطلعون إلى تصور المشروع الإبداعي بأكمله من الفكرة إلى الإنجاز في جدول زمني فعال.

7. قالب المخطط الزمني لطرح برنامج ClickUp

قالب المخطط الزمني لمشروع طرح برنامج ClickUp Software Rollout Project

النموذج قالب المخطط الزمني لطرح برنامج ClickUp تم تصميم هذا النموذج للحفاظ على سلاسة التواصل بين جميع الفرق المشاركة في مشروع طرح البرنامج. مع أقسام واضحة لكل مرحلة، مسؤوليات الفريق، والتكاليف المقدرة، والجداول الزمنية، الجميع يعرف بالضبط ما يحدث ومتى يحدث.

هذا التمثيل المرئي يجعل من السهل تتبع التقدم المحرز وتحديد العوائق وتعديل الجدول الزمني للمشروع حسب الحاجة. الأمر كله يتعلق بما يلي تحسين سير عملك من خلال تتبع الوقت الرشيق وإبقاء فرقك على اطلاع دائم.

ولكن إذا كنت تشعر بالإرهاق من جميع المهام, ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يمكن أن يساعدك. ما عليك سوى طرح أسئلة مثل:

ما هي المهام العاجلة؟

ما هي المهام المتأخرة؟

ما هي المهام التي لا تزال مفتوحة ومخصصة لي؟

سيقدم لك الذكاء الاصطناعي إجابات سريعة، مما يمكّنك من تعديل جدول مشروعك بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجعل سير عملك على النحو الأمثل، مما يضمن عدم انزلاق أي شيء من خلال الشقوق. إنه المزيج المثالي بين التخطيط المنظم للمشروع والإدارة الذكية للمهام!

مثالي لـ: مديري المشاريع الذين يتطلعون إلى تنسيق مختلف الفرق وأصحاب المصلحة في عمليات طرح البرامج.

اقرأ المزيد: كيفية إنشاء خارطة طريق للمشروع؟ (مع أمثلة)

8. قالب خارطة طريق مشروع ClickUp

قالب خارطة طريق مشروع ClickUp's ClickUp

هل لديك رؤية طويلة الأجل للمنتج، أو هل تستعد لإطلاق ميزة جديدة؟ إن قالب خارطة طريق ClickUp هو سر التخطيط السلس للمشروع وتعاون الفريق.

صُمم هذا القالب مع وضع فرق تطوير المنتجات في الاعتبار، ويأتي هذا القالب مزودًا بقوائم ربع سنوية معدة مسبقًا وحالات وحقول وعروض مخصصة للحفاظ على مراحل الإنتاج والجداول الزمنية في مكان واحد.

استخدمه لإضافة التفاصيل الأساسية بسهولة وتخصيص مساحة العمل الخاصة بك مع حقول مثل حالات الإنتاج، والنوع، والأولوية، والتقدم، وتواريخ الاستحقاق، والمكلفين، وتقدير الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص واستخدام طرق العرض الخمسة المميزة هذه لتصور إصدار منتجك بالكامل:

عرض القائمة

عرض عبء العمل

عرض التقويم

عرض جانت

عرض اللوحة

سواء كان لديك فريق عمل صغير أو مشروع معقد، يمنحك هذا القالب جميع الأدوات التي تحتاجها لتعزيز عملية تطوير المنتج!

مثالي ل: فرق تطوير المنتجات التي تتطلع إلى تتبع التقدم المحرز في خطة الميزات أو خطة إصدار المنتج.

9. قالب خارطة طريق الأعمال ClickUp

قالب خارطة طريق الأعمال ClickUp

نموذج قالب خارطة طريق الأعمال ClickUp يضع كل ما تحتاج إليه من أجل مشروع سلس - أهداف العمل والاستراتيجيات والمهام والمعالم الرئيسية والجداول الزمنية - كل ذلك في مكان واحد.

احتفظ بعلامات تبويب على مشاريعك مع حالات مثل تم إلغاؤه، تم، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، قيد الانتظار، و يجب القيام به. بالإضافة إلى ذلك، كن متيقظًا للبيانات المهمة مثل الربع، وأيام المدة، والأهداف الاستراتيجية، والمرفقات، وفئات الأعمال مع الحقول المخصصة.

والأهم من ذلك؟ احصل على طرق عرض متعددة مثل جميع المبادرات لكل ربع سنة، ودليل البدء، وخارطة الطريق جانت ، و الجدول الزمني لكل فئة من فئات الأعمال للبقاء على المسار الصحيح وتحقيق أهداف عملك!

مثالي ل: أصحاب الأعمال الذين يتطلعون إلى إنشاء تمثيل مرئي فعال لاستراتيجيات أعمالهم.

10. ClickUp قالب مخطط جانت بسيط

قالب مخطط جانتت البياني البسيط من ClickUp

هل تشعر أن لديك قائمة لا تنتهي من المهام لفريقك - دون أدنى فكرة عما تم إنجازه وما لا يزال معلقًا؟ والأسوأ من ذلك أن القائمة تستمر في الازدياد، وتبدو عملية تتبعها كلها مستحيلة.

هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى قالب مخطط جانتت البياني البسيط ClickUp . يقوم بتنظيم جميع مهامك في مخطط مخطط جانت واضح وسهل القراءة مع طرق عرض مثل مخطط جانت، وقائمة، و مستندات. يمكنك رؤية ما بدأ، وتواريخ الاستحقاق، والأولويات، ومالكي المهام، والتقدم المحرز، وحتى التعليقات - كل ذلك في مكان واحد.

قم بترميز المهام بالألوان بالأخضر والبنفسجي والرمادي ل مكتملة، و تحت التنفيذ و تحت التنفيذ على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع مرحلة المشروع، والتحقق من تقدم المشروع، وإضافة أي مرفقات ذات صلة، كل ذلك من نفس طريقة العرض.

مثالي ل: مديري المشاريع الذين يتطلعون إلى تصور تبعيات المشروع والتحديات التي تواجهه باستخدام مخطط جانت بسيط.

تحقيق معالم المشروع باستخدام قوالب ClickUp

تمنحك قوالب الجدول الزمني للمشروع عرضًا واضحًا لكل شيء - المهام، والمعالم، والمواعيد النهائية، والمزيد.

وبينما يقوم برنامج Microsoft Excel بالمهمة، إلا أنه قد يبدو بسيطاً بعض الشيء بالنسبة للجدول الزمني لمشروعك.

وهنا يبرز ClickUp. حيث تتميز قوالب الجدول الزمني الخاصة به بمرئيات متقدمة، وتتبع في الوقت الفعلي، والأتمتة، مما يرتقي بإدارة المشروع إلى مستوى جديد كلياً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص هذه القوالب لتناسب احتياجات مؤسستك وتفضيلاتك وسير العمل وتخطيط المشروع. جرّب ClickUp مجانًا لتجربة تعاون وتصور محسّنين.