كيف يمكن أن تساعدك المخططات البيانية للمراحل الرئيسية في حل اختناقات المشروع

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تعتبر المعالم الرئيسية عناصر مهمة في كل مشروع لأنها تقدم لك رؤية واضحة لما أنجزته وإلى أين تتجه.

كأن أول كأس من النبيذ هو أول خطوة رئيسية _تخطوها لتصبح متذوقاً للنبيذ مشهوراً عالمياً

وعلى الرغم من أن المراحل الرئيسية للمشروع قد لا تكون ممتعة مثل النبيذ، إلا أنها بالتأكيد مدعاة للاحتفال، ولهذا السبب من المهم جدًا تصور هذه المراحل باستخدام مخططات المراحل الرئيسية.

ولكن كيف تنشئ مخططاً_ للمراحل الرئيسية؟

هناك عدة طرق لإنشاء مخططات المعالم البارزة، مثل:

رسم المعالم على مخططات Excel Gantt البيانية إضافتها إلى الجدول الزمني للمشروع قالب

استخدام أداة مخصصة لإدارة المشروع

ما هو نوع النبيذ الذي يتناسب بشكل أفضل مع مخطط المراحل

(حسنًا، ربما ليس هذا الأخير)

ومع ذلك، قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك، سنشرح ما هي المعالم الرئيسية ومخططات المعالم الرئيسية. سنغطي أيضًا طريقتين شائعتين لاستخدام المعالم الرئيسية ولماذا لا يعد Excel مثاليًا لتخطيطها. وأخيرًا، سنكشف عن الطريقة السرية لإنشاء مخططات رئيسية فعالة بسهولة.

نحن مستعدون للإجابة على جميع أسئلتك حول المتطلبات الأساسية!

ما هي المعالم الرئيسية؟

المعالم هي إنجازات مهمة تحقق على طول دورة حياة مشروعك.

إنها نقاط مرجعية تشير إلى الأحداث أو المهام الرئيسية التي تم إنجازها.

على سبيل المثال، يعد الانتهاء من الإصدار الأول من البرنامج معلمًا شائعًا لمعظم فرق تطوير البرمجيات.

لماذا تعتبر المعالم مهمة؟

المعالم مهمة لأنها:

تسليط الضوء على مراحل المشروع والكشف عن التبعيات

إبقاء أصحاب المصلحة على علم بالتقدم المحرز في مشروعك

امنح فريقك شعوراً بالإنجاز

إعلامك بمدى قربك من اكتمال المشروع، والأهم من ذلك تقديم الشمبانيا الاحتفالية!

كيف تختار المعالم الرئيسية؟

أول خطوة رئيسية من تخطيط المعالم هو اختيار وتعيين المعالم الرئيسية لمشروعك.

في الأساس، السؤال الذي تحتاج إلى طرحه هو:

"هل هذا مؤهل كمعلم رئيسي للمشروع؟

_ فكيف تجيب على هذا السؤال؟

ببساطة. المعلم هو دائماً حدث مهم متعلق بالمشروع.

_هذا يعني أن عيد ميلاد كلبك ليس حدثاً مهماً رغم أهميته، إلا أنه ليس حدثاً مهماً

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ما هي أمثلة على المعالم؟

إليك بعض المعالم المشهورة أمثلة على معالم المشروع :

تاريخ بدء المشروع الرئيسي وتاريخ انتهائه مرحلة المشروع مثل "مرحلة التصميم" أو "مرحلة التطوير

المنجزات الرئيسية للمشروع مثل ' خطة المشروع ' و 'النماذج الأولية للمنتج'

الأحداث الرئيسية مثل 'الموافقة على التصميم' أو 'موافقة راعي المشروع'

ما هو المخطط المرحلي؟

مخطط المعالم هو مخطط يمكنك استخدامه للحصول على نظرة عامة منظمة على المعالم الرئيسية لمشروعك. فهو يرسم جميع مراحل مشروعك الرئيسية ويسلط الضوء على مدى قربك من تحقيق كل منها.

متى تحتاج إلى مخطط مراحل المشروع؟

إذا كنت تعمل على مشروع ذي معالم بارزة، فستحتاج إلى مخطط معالم بارزة.

_لماذا؟

التصور دائمًا ما يجعل الأمور أسهل بكثير. من خلال وجود خريطة مرئية واضحة للمراحل الرئيسية، يمكن لفريقك تصور تقدمهم وتحفيز أنفسهم للوصول إلى خط النهاية بفعالية.

_أيضًا، تحسين أداء العمل يعني حفلات أفضل بعد العمل!

كيف يمكنك إنشاء مخططات المعالم الرئيسية باستخدام قوالب مخططات إكسل البيانية؟

الآن وقد أصبحت الآن على دراية تامة بأساسيات المعالم، سنستعرض كيفية استخدامها.

الطريقة الأكثر شيوعًا لتنفيذ المعالم الرئيسية هي استخدام قالب مخطط معالم Excel أو قالب مخطط جانت.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذه القوالب:

(ملاحظة: لا نوصي باستخدام أي من هاتين الطريقتين الشائع استخدامهما نظرًا لوجود بديل أفضل بكثير انقر هنا للتعرف على ما هو عليه.)_

1. استخدام مخطط معالم Excel أو قالب الجدول الزمني

An قالب مخطط معالم المشروع في Excel يتيح لك إنشاء خريطة مرئية لكامل الجدول الزمني للمشروع ورسم المعالم الرئيسية.

إليك كيفية قراءة هذا المخطط الخطي:

أفقي تسمية المحور : وهو الجدول الزمني (يوم أو شهر) للمشروع بأكمله

: وهو الجدول الزمني (يوم أو شهر) للمشروع بأكمله الخطوط العمودية: تمثل المعالم/نقاط التحقق مع المخطط الزمني

انقر فوق هنا لتحميل قالب المخطط الرئيسي هذا.

2. إضافة معالم بارزة إلى قالب مخطط جانت البياني

هناك طريقة أخرى لمدير المشروع لتتبع المعالم الرئيسية وهي استخدام قالب مخطط جانت في Excel.

إليك كيفية القيام بذلك:

قم برسم مخطط جانت باستخدام القالب

حدد المهام والمراحل الرئيسية الخاصة بك

قم بإدراج أيقونة يدويًا إلى نقاط الجدول الزمني المهمة في مخطط جانت

إليك قالب مخطط جانت كامل الوظائف لتلبية احتياجات مشروعك:

انقر هنا لتحميل قالب مخطط جانت البياني هذا من Excel.

لماذا لا يعد Excel الحل الأمثل لإدارة المشاريع؟

استخدام Excel لإدارة المشاريع يشبه نوعًا ما شرب النبيذ المعلب

لا بأس به إذا كنت في حالة روتينية، ويؤدي المهمة

لكن لا يمكن مقارنته بنبيذ فاخر مثل نبيذ شاردونيه

_إذن ما هو نبيذ الشاردونيه في إدارة المشاريع؟

ببساطة. إنه نبيذ قوي ومتفاني برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp.

_ولكن انتظر، قوالب إكسل تحدد المعالم الرئيسية بشكل جيد، أليس كذلك؟

ليس في الواقع.

فهي غير ملائمة وتترك الكثير من الوظائف المهمة التي تحتاجها.

على سبيل المثال، يحتاج قالب مخطط جانت إلى إدخال المراحل الرئيسية يدويًا وإعادة ضبط كل شيء عند إعادة جدولة أي شيء.

بالإضافة إلى ذلك، من أجل إدارة سلسة للمشروع، فإن مجرد تخطيط كل مرحلة من مراحل المشروع لا يكفي.

ستحتاج إلى الكثير من الوظائف الأخرى مثل:

التكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرىأتمتة سير العمل و

/href/ https://clickup.com/blog/how-to-create-a-gantt-chart// اقرأ دليل مخطط جانت التفصيلي _ /%/href/

تُعد مخططات جانت قوية بمفردها، ولكن عند استخدامها مع المعالم الرئيسية، فإنها تصبح ثنائيًا مثاليًا، تمامًا مثل الروم والكولا.

_ولكن مهلاً، أليست مخططات جانت معقدة؟

هذا هو الحال عادةً، خاصةً عند استخدام قوالب Excel.

ولكن، مع ClickUp عرض مخطط جانت البياني فإن الأمر مختلف تماماً.

مخططات جانت في ClickUp ليست قوية فحسب، بل هي أيضًا شاملة وتفاعلية وممتعة للغاية في الاستخدام.

باستخدام طريقة عرض مخطط جانت في ClickUp، يمكنك أيضًا:

إعادة ضبط تبعيات المهام تلقائيًا بعد تغيير الجدول الزمني للمهام ذات الصلة

حساب نسبة إنجاز المشروع تلقائيًا

حساب النسبة المئوية لإنجاز المشروع تلقائيًا المسار الحرج الذي تحتاج إلى اتباعه عندما تتأخر عن جدول زمني ضيق

_لكن كيف تربط المعالم الرئيسية بهذا؟

يقوم ClickUp بذلك تلقائياً نيابةً عنك.

ما عليك سوى التبديل إلى عرض مخطط جانت، هذا كل شيء!

ستحصل بعد ذلك على المعالم كرموز ماسية صفراء تمثل جميع العناصر المهمة في الجدول الزمني للمشروع.

إليك لقطة شاشة:

الخطوة 3: المشاركة مع فريقك وأصحاب المصلحة

_ما هو القاسم المشترك بين ستة علب من البيرة ومشاريعك؟

_يجب مشاركتها دائماً

إليك ما يمكنك توقعه عادةً

يجب أن يكون مخطط معالم المشروع متاحًا دائمًا لأعضاء فريقك من أجل التعاون الفعال

أصحاب المصلحة قد يحتاجون أحيانًا إلى عرض مخطط Gannt (مع المعالم الرئيسية) للبقاء على اطلاع دائم

ولكن كيف يمكنك التأكد من عدم قيام أي شخص بحذف أو تعديل علامة بيانات مهمة من مخططات إدارة المشروع ?

إنه أمر سهل، ما عليك سوى استخدام ClickUp حقوق الوصول المخصصة .

تتيح لك هذه الميزة بشكل انتقائي مشاركة مجلد أو كائن أو ملف مشروع أو قائمة مهام مع أي شخص داخل فريقك أو خارجه.

_ما الذي نعنيه بـ "بشكل انتقائي"؟

سيكون لديك تحكم كامل فيما يمكنهم أو لا يمكنهم القيام به داخل ClickUp.

_كيف يعمل بالضبط؟

ClickUp الأذونات يتيح لك تعيين حقوق وصول مختلفة لأي شخص.

فيما يلي الأذونات التي يمكنك تعيينها:

يمكنه العرض : يمكنه عرض تفاصيل المشروع ولكن لا يمكنه التفاعل

: يمكنه عرض تفاصيل المشروع ولكن لا يمكنه التفاعل يمكنه التعليق : يمكنه إضافة تعليقاته على المهام

: يمكنه إضافة تعليقاته على المهام يمكن التعديل : يمكن التعديل على المهام ولكن لا يمكن إنشاء مهام جديدة

: يمكن التعديل على المهام ولكن لا يمكن إنشاء مهام جديدة يمكن إنشاء وتحرير : يمكن إنشاء مهام ومهام فرعية جديدة

: يمكن إنشاء مهام ومهام فرعية جديدة يمكن حذف: يمكنهم حذف أي مهمة لم يقوموا بإنشائها

لكننا حتى الآن لسنا في قاع البرميل.

لا يزال برميل ميزات ClickUp يحتوي على الكثير من الميزات.

إليك جولة أخرى من الميزات:

التبعيات :: لمحاولة تنفيذ مهامك بالترتيب الصحيح

المستندات :: إنشاء مستندات المشروع ومشاركتها مع فريقك

الأولويات : تحديد أولويات المهام بناءً على مدى إلحاحها

النبض :: عرض تقارير النشاط وتحديد الأماكن الأكثر نشاطًا لفريقك

طرق عرض متعددة : عرض مساحة عمل مشروعك كما يناسبك، اختر من طريقة عرض القائمة, كانبان \ النمط عرض اللوحة عرض التقويم عرض الصندوق و وضعي ## خاتمة

_إذن، هل ستختار بعض النبيذ المعلب أم بعض النبيذ الفاخر؟

إجابة سهلة جداً.

في ملاحظة أكثر جدية، تعتبر المخططات المرحلية مهمة جدًا لمشاريعك، وقد يكون لا بأس من استخدام القوالب للتعامل مع المهمة.

لكن لماذا ترضى بـ مقبول بينما لديك خيار الحصول على ممتاز مجانًا؟

بدلاً من استخدام العشرات من القوالب لمخطط الجدول الزمني ومخطط إدارة الموارد وجدول المشروع، لماذا لا تستخدم أداة واحدة لتحل محلها جميعًا؟ تسجيل الدخول اشترك في ClickUp اليوم وحافظ على روح فريقك المعنوية مرتفعة وإنتاجيته عالية.