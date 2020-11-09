معالم مخطط جانت البياني: الدليل النهائي (2025)

مهتم بمعرفة المزيد عن مخطط جانت معالم؟

لقد رأينا جميعاً معالم في مرحلة ما.

وعلى الرغم من أن تلك التي تراها عادةً على الطريق السريع أصبحت قديمة، إلا أن المعالم البارزة في مخطط جانت موجودة بالتأكيد لتبقى.

عندما تقوم برسم مخطط جانت تشير المعالم إلى نقاط مهمة على طول الجدول الزمني لمشروعك. يمكن أن تشير هذه النقاط إلى تاريخ بداية أو نهاية مرحلة من مراحل المشروع أو تسليط الضوء على أي أحداث رئيسية أخرى.

إنها نقاط تفتيش حاسمة تتيح لك معرفة ما إذا كان مشروعك على المسار الصحيح وما إذا كنت لا تسير في المسار الصحيح!

ستتعلم في هذه المقالة ما يلي ما هي معالم مخطط جانت الرئيسية وفوائدها وكيفية استخدامها مع أداة إدارة المشروع.

لنبدأ.

ما هي معالم مخطط جانت البياني؟

المعالم الرئيسية لمخطط جانت البياني هي نقاط مرجعية تُستخدم لتحديد النقاط المهمة على طول الجدول الزمني لمشروعك عندما يتم تصورها على مخطط جانت. يمكن أن تكون نقاط البيانات عبارة عن تواريخ ومواعيد نهائية أساسية أو نقاط بداية ونهاية أو أحداث رئيسية أخرى في مشروعك.

إذن هل يعتبر المهمة معلماً في مخطط جانت؟

لا.

فالمهمة والمعلم في مخطط جانت مفهومان مختلفان تمامًا.

وبما أن المعالم ونقاط الإنجاز تبدو وكأنها شيء خارج من لعبة فيديو، دعنا نستخدم أحدها لتوضيح هذه النقطة.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تلعب لعبة زومبي نهاية العالم حيث يسلط مخطط جانت الضوء على تقدمك في اللعبة.

الآن هذا نشاط ممتع!

ستمثل مهام المشروع على مخطط جانت هذا أشياء مثل تدمير الزومبي، وجمع شكا من القوة الرائعة، وإنقاذ الناس بشكل بطولي وما إلى ذلك.

من ناحية أخرى، سيُظهر معلم في مخطط جانت هذا كل مستوى تقوم بمسحه في اللعبة. على سبيل المثال، لنفترض أنك جمعت نقاطًا كافية للقضاء على الزومبي للأبد. يعد ذلك علامة فارقة في اللعبة حيث أنه حدث رئيسي يمثل تقدمًا مهمًا.

لماذا تستخدم مخطط جانت؟

إذا كنت مدير مشروع فإن نجاح المشروع يقع على عاتقك إلى حد كبير.

أنت مسؤول عن

تحديد من يفعل ماذا، ومتى، وكيف

ضمان بقاء أنشطة المشروع على المسار الصحيح

مقدار المال والوقت الذي يتم إنفاقه على مهمة مكتملة

ما البيتزا التي سيطلبها فريقك عند الاحتفال بإنجاز المهمة

_لا ضغوطات على الإطلاق!

إحدى الطرق للبقاء متقدمًا على الجدول الزمني هي أن تكون أوراكل.

تنبأ بالمستقبل وتصرف وفقًا لذلك. هذا سهل.

ولكن لكن هل أنت _أنت عرّاف؟

نعم، لا أعتقد ذلك

لذا فإن خيارك الأفضل التالي هو أن تذهب إلى إدارة المشروع أداة مثل مخطط جانت .

A مخطط جانت هو نوع من المخطط الشريطي الذي يسلط الضوء على تقدم المشروع بمرور الوقت مع تمثيل كل مهمة بشريط أفقي، ولكل منها أطوال متفاوتة بناءً على مدة المهمة.

هذا ما يبدو عليه:

لماذا لا تستخدم مخططًا بيانيًا متدرجًا بدلاً من ذلك؟

A مخطط المعالم يوضح لك فقط تاريخ انتهاء مهمة ما أو تحقيق أهداف معينة.

نظرًا لأن ذلك وحده غير كافٍ لحساب مهام المشروع والتبعيات والأجزاء الرئيسية الأخرى للمشروع، فمن الأفضل إنشاء مخطط جانت مع معالم رئيسية لإدارة المشروع بكفاءة.

كيف يمكنك إنشاء مخطط جانت؟

لإنشاء مخطط جانت جميل وبسيط وممتع للاستخدام، استخدم طريقة عرض مخطط جانت في ClickUp.

ClickUp على الإنترنت برنامج مخطط جانت البياني يقدم لك عرضًا كاملاً لخطة مشروعك بالكامل.

باستخدام ClickUp، يمكنك:

التحديد الفوري لـ مهمة تابعة (تظهر تبعية المهمة باستخدام أسهم بين مهمتين)

تحقق من مدة المهمة بالرجوع إلى التقويم المعروض على المحور X

تصور هيكل تقسيم العمل نقل المشاريع وسلاسل تبعية المهام على مخطط جانت الخاص بك على الفور باستخدام ميزة إعادة جدولة التبعية

إعادة تعيين تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء تلقائيًا عند إجراء تعديلات على الجدول الزمني

تحديد المسار الحرج لأي مجموعة من المهام

بغض النظر عما تقوم به، يمكن لمخططات جانت الخاصة ب ClickUp التعامل مع كل شيء!

مكافأة: انظر بعض الأمثلة الأخرى لمخططات جانت ومعرفة المزيد عن باستخدام مخططات جانت .

لماذا نستخدم معالم مخطط جانت البياني؟

لقد ناقشنا الآن ماهية معلم المشروع هو عندما تستخدم مخطط جانت بسيط.

وبالتأكيد أن المعالم الرئيسية رائعة، ولكن ما هي الفوائد الحقيقية للاستفادة منها في مخطط جانت الخاص بك؟

فيما يلي 5 فوائد رئيسية لاستخدام معالم مخطط جانت الرئيسية:

1. يمنحك رؤية شاملة للجدول الزمني لمشروعك

بصفتك مدير مشروع، لديك آلاف الأشياء التي تقوم بها.

من تخصيص الموارد إلى المواعيد النهائية، هناك الكثير للتعامل معه.

ولكن عندما يريد أحد أصحاب المصلحة تحديثًا سريعًا عن حالة المشروع، لا يمكنك أن تطلب منه الانتظار بينما فريق تكنولوجيا المعلومات يحاول فهم كل شيء. إنها إحدى أسهل الطرق لإغضابهم. وإذا كان هناك شيء واحد يمكننا جميعًا الاتفاق عليه، فهو أنك لا تريد عملاء غاضبين!

بدلاً من ذلك، وباستخدام معالم مخطط جانت، يمكنك الحصول على فهم عالي المستوى لكيفية تقدم المشروع، وما هو الحدث الرئيسي الذي تم إنجازه للتو.

تذكّر أنه يمكنك بسهولة إضافة معلم رئيسي مباشرةً إلى مخطط جانت الخاص بك في ClickUp Gantt لتقسيم أقسام متميزة من الجدول الزمني لمشروعك. بهذه الطريقة، ستعرف حالة المشروع في لحظة، مما يساعدك على إدارة أصحاب المصلحة التوقعات بشكل أفضل.

تعلم المزيد عن الاختلافات بين الجداول الزمنية ومخططات جانت ._

2. تحديد اختناقات المشروع بسهولة

نظرًا لأن مراحل مخطط جانت تسلط الضوء على المواعيد النهائية الحاسمة، فإن تحليل قائمة المهام تحت كل مرحلة يمكن أن يساعدك في التعامل مع الاختناقات قبل أن تتفاقم.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على مشروع برمجيات، يمكن أن تمنعك ميزة معقدة في التطوير من إنتاج أحد النواتج الرئيسية في الوقت المحدد.

باستخدام معالم مخطط جانت، يمكنك بسرعة تحديد هذه المهام التي تثقل كاهلك.

بمجرد تحديد مهمة عنق الزجاجة، قم بتنبيه أعضاء الفريق بشأن هذه المهمة الفردية، واتخذ إجراءات تصحيحية لإعادة مشروعك إلى المسار الصحيح.

وفي مخطط جانت الخاص بـ ClickUp، كل ما عليك فعله هو سحب المهمة المتأخرة ذات عنق الزجاجة إلى جدول زمني جديد، وستتم إعادة جدولة جميع المهام الأخرى التابعة تلقائيًا

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك ميزة المسار الحرج على التحقق مما إذا كانت مهمة عنق الزجاجة ضرورية لإكمال المشروع في الوقت المحدد. إذا لم تكن مهمة حرجة، فيمكنك على الأرجح تخطيها في الوقت الحالي والتركيز على الوفاء بالمواعيد النهائية.

3. تقسم المشروع إلى مراحل يمكن التحكم فيها

قد يشكل مشروعك أجزاء كبيرة من العمل، مما يجعل خطة المشروع تبدو مخيفة للغاية.

تقسيم الجدول الزمني للمشروع إلى مراحل متميزة وقابلة للتحقيق على مخطط جانت يجعل العمل عليه أبسط. إن وجود قائمة المهام بأكملها على مخطط جانت الخاص بك مقسمة إلى أجزاء أو مراحل رئيسية يسهل تحديدها يجعل العمل الذي تقوم به يبدو أقل صعوبة.

هيا بنا، نحن لا نخاف من مجموعة من مهام مخطط جانت البياني!

4. يحافظ على تحفيز فريقك

فريقك تحت ضغط المواعيد النهائية الضيقة، والتوقعات في أعلى مستوياتها على الإطلاق، ونشاط العمل أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

لهذا السبب الإحتفال بتقدم مشروعك مهم.

وعلى الرغم من أن شطب مهمة مكتملة هو أمر ممتع، إلا أن تحقيق إنجاز مهم على مخطط جانت الخاص بك، مثل إطلاق منتج ، خطوة مهمة نحو استكمال المشروع. وهذا يستحق نخبًا!

استخدم معالم مخطط جانتت البياني ClickUp Gantt لتقدير فريقك على جميع مهام المشروع التي أنجزوها، وتلك الليالي الطويلة التي قضوها، والمتطلبات المجنونة التي تعاملوا معها.

إن الشعور بالإنجاز الذي تشعر به مع كل مرحلة من مراحل المشروع المكتملة سيحفز فريقك على التعامل مع المرحلة التالية من مخطط جانت التالي.

5. يغذي الشعور بالمساءلة

يحدد وجود معالم رئيسية توقعات واضحة للفريق ويوفر أساسًا للمساءلة.

يتقبل كل فرد في الفريق أن المشروع يقع على عاتقهم ويتحملون المسؤولية الملكية لكل شريط مهام تحت المعالم الرئيسية. إذا لم يتم تحقيق أحد معالم المشروع بشكل كافٍ، يتأخر المشروع، ويتحمل قائد الفريق المسؤولية.

نصيحة: في ClickUp، يمكنك تعيين مهام لفرد واحد , أعضاء متعددون ، أو فريق المشروع بأكمله ، مما يساعدك على متابعة تخصيص عمل الجميع

كيف يمكنني إنشاء مخطط جانت في إكسيل باستخدام معلم؟

بالتأكيد، يمكنك إنشاء مخطط جانت على Microsoft Excel وإضافة معالم رئيسية إليه.

يتيح لك MS PowerPoint وWord أيضًا القيام بذلك.

لكن تذكر أن تطبيقات مثل PowerPoint أو Excel لا تحتوي على مخطط جانت مدمج قالب مخطط جانت البياني للبدء به. يجب تنزيلها بشكل منفصل.

وبمجرد إدراج القالب، سيتعين عليك يدويًا إنشاء قائمة مهام، وإضافة بيانات الجدول إلى مخطط جانت، و ثم تنسيقه وفقًا لجدولك الزمني.

سيتعين عليك بعد ذلك تحديد المهمة المؤهلة يدويًا كمهمة تابعة وإضافة معالمك الرئيسية إلى القالب.

كما لو أن إدارة المشاريع لم تكن صعبة بما فيه الكفاية! كل هذا الجهد لإنشاء _ مخطط Gantt؟

_ربما أيضًا تمزق شعرك من الإحباط!

تعرف على سبب الاختيار

[مايكروسوفت إكسل لإدارة المشاريع](/مدونة؟p=1975):: تعيين تذكيرات للمهام الحساسة للوقت لإدارة المواعيد النهائية بذكاء

انظر لماذا نطلق على ClickUp الأداةالوحيدة التي تحتاجها لـ إدارة المشاريع_ بكفاءة؟

خاتمة

يمثل معلم مخطط جانت حدثًا رئيسيًا في مسار أنشطة مشروعك. فهو يوفر فهماً رفيع المستوى للجدول الزمني للمشروع ويمكّن الفرق من الالتزام بالجدول الزمني للمشروع بفعالية.

والآن، يمكن أن تكون إضافة المعالم الرئيسية مشكلة إذا كنت تستخدم أدوات مثل Microsoft Excel.

ومع ذلك، مع برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp، الأمر سهل للغاية.

من إنشاء مخططات جانت المدهشة إلى تحديد معالم مخطط جانت، و نظام تشغيل العمل عن بُعد مثل ClickUp سيساعدك في كل خطوة على الطريق. التسجيل في ClickUp اليوم (مجانًا!) وقم بتكبير معالم مخطط جانت الخاص بك بسهولة!