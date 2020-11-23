فوائد دمج نظام تشغيل العمل في سير عمل فريقك

ما أول شيء يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع عبارة "نظام تشغيل للعمل؟"

هل هو أحدث إصدار من إطار عمل Apple لجهاز iPad أو Mac Pro؟ هل هو الإصدار التالي الذي تعمل Windows على تطويره؟

على الرغم من أن هذه الأنظمة هي أنظمة تشغيل، إلا أنها ليست بالضرورة أنظمة تشغيل للعمل. وعلى الرغم من أن نظام التشغيل العادي ونظام التشغيل الخاص بالعمل يتشابهان، إلا أنهما ليسا نفس الشيء.

ما هو نظام تشغيل العمل عن بُعد؟

نظام تشغيل العمل عن بُعد هو منصة برمجية توفر لمؤسستك وفريقك البنية التحتية التكنولوجية المناسبة لتنفيذ المشاريع بسلاسة واتخاذ قرارات سريعة والتواصل بفعالية. وعادةً ما يتضمن ميزات إعداد التقارير والتعليقات ومشاركة الملفات لتسهيل إدارة المشاريع بفعالية.

يبدو مفيدًا للغاية، أليس كذلك؟

في هذه المقالة، ستتعرف على أساسيات نظام تشغيل العمل عن بُعد، ولماذا تحتاج إليه، وكيف يساعد المؤسسة. سنسلط الضوء أيضًا على أفضل نظام تشغيل للعمل عن بُعد متوفر حاليًا لمساعدتك على البدء فورًا.

لنبدأ!

ما هو نظام التشغيل بعبارات بسيطة؟

يتيح نظام التشغيل (OS) على الجهاز (مثل جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو Mac أو جهاز محمول أو جهاز لوحي) للمستخدمين التفاعل مع الجهاز. فهو يدير ويؤدي جميع الوظائف الأساسية لهذا الجهاز نيابة عنك.

أما نظام تشغيل العمل عن بُعد، فهو مختلف.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن نظام التشغيل العادي، مثل الوظائف الخمس الرئيسية لنظام التشغيل، أو ما هي أنواع أنظمة التشغيل الأربعة، فانتقل إلى هذا القسم.

ما هو نظام تشغيل العمل عن بُعد؟

نظام تشغيل العمل عن بُعد هو منصة برمجية تساعد الفرق على تخطيط عملهم وتنفيذه وتتبعه.

يعمل هذا النظام كمساحة عمل رقمية للمؤسسة، حيث يمكنك إدارة المهام وإنشاء سير عمل مخصص ومشاركة الملفات للبقاء على اطلاع على مشاريعك وعملياتك. معظم أنظمة تشغيل العمل الشاملة هي مزيج من الأنواع الأربعة التي ذكرناها أعلاه.

يختلف تمامًا عن نظام التشغيل العادي، مثل Mac OS X، أليس كذلك؟

ومع ذلك، فهو مشابه لنظام التشغيل Mac OS من حيث أنه لا يمكنك تشغيل أي ألعاب عليه.

آه.

نحن نعرف ما يدور في ذهنك:

تتبع المهام، والتواصل مع أعضاء الفريق، ومتابعة سير العمل... لدي بالفعل تطبيقات لكل هذه الأمور. فلماذا ما زلت بحاجة إلى نظام تشغيل للعمل عن بُعد؟

انظر، نحن نتفهم ذلك.

تزخر أماكن العمل اليوم بالبرامج التي تهدف إلى "إحداث ثورة" في طريقة عملنا.

ولكن ماذا لو كانت هذه التطبيقات التي تهدف إلى تسريع الأمور تثقل كاهلك في الواقع؟

(لا تقلق، لن ندخل في دوامة نظريات المؤامرة)

إليك ما نعنيه..

لنفترض أن أحد الموظفين مكلف بالمهام التالية:

إرسال رسائل البريد الإلكتروني

صياغة مقترح داخلي

إنشاء سير عمل لمشروع جديد

إذا كانت شركتك تستخدم تطبيقًا مختلفًا لكل الأنشطة الثلاثة، فهذا يعني أنك تقضي ثلاثة أضعاف الوقت في الانتقال من نافذة إلى أخرى، وتسجيل الدخول، والتعامل مع حالات التأخير، وما إلى ذلك.

في هذه الحالة، نأمل فقط أن تتمكن أجهزتك من... تحمل إحباطك.

لأن واقيات الشاشة لا يمكنها حماية جهاز Mac أو Android الخاص بك من مضارب البيسبول.

من ناحية أخرى، يجمع نظام تشغيل العمل عن بُعد وظائف عمل متعددة تحت سقف واحد.

نظرًا لأنه يتكيف بسهولة مع الاحتياجات المتغيرة، فلن تضطر إلى الاشتراك في خدمات جديدة في كل مرة تحتاج فيها شركتك إلى شيء مختلف.

ببساطة:

نظام تشغيل العمل عن بُعد هو حل شامل أفضل من تطبيق مخصص لمهام محددة.

لمن يناسب نظام تشغيل العمل عن بُعد؟

يمكن لأي شركة أو فريق مشروع يبحث عن منصة موحدة لجميع احتياجات مشروعه الاستفادة من استخدام نظام تشغيل للعمل عن بُعد. ولكن للتأكد بشكل أكبر، إليك قائمة مرجعية مفيدة لمعرفة الإجابة:

هل لدى شركتك عدة قطاعات مختلفة يجب أن تعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة؟

هل تريد الوصول إلى المعلومات بسرعة أكبر؟

هل تريد أن تنسق المؤسسة بأكملها (بغض النظر عن حجم الفريق) على منصة واحدة بدلاً من العمل في صوامع منفصلة؟

هل تريد أن تتبع جميع قطاعاتك ممارسات عمل قياسية مثل Agile أو Scrum

إذا كانت إجابتك على معظم هذه الأسئلة هي نعم أو حتى ربما، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى نظام تشغيل للعمل عن بُعد. إذا لم تكن إجابتك كذلك، فربما لا تحتاج إلى نظام تشغيل، وهو مجرد برنامج آخر يمكنك الاستغناء عنه.

ففي النهاية، يجب أن تستثمر فقط في الأدوات التي تحتاجها حقًا.

تذكر أن تلفزيون 4K الجديد مقاس 75 بوصة يبدو جذابًا للغاية حتى تدرك أنك عادةً ما ينتهي بك الأمر بمشاهدة مسلسلات Netflix على الكمبيوتر المحمول في الساعة 3 صباحًا!

وإذا كنت تستخدم منهجيات Agile مثل Scrum أو Kanban، اقرأ هذه المقالات لتتعرف على كيفية مساعدة المنصة المناسبة لك:

ولكن هذا ليس السبب الوحيد الذي يدفع المؤسسة إلى التحول إلى نظام تشغيل للعمل عن بُعد.

السبب الأهم للحصول على نظام تشغيل للعمل عن بُعد واضح أمامنا في الوقت الحالي: العمل عن بُعد !

مع تحول العمل من المنزل إلى المعيار الجديد بسبب جائحة COVID-19، سمحت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Twitter و Facebook لمعظم موظفيها بالعمل من المنزل إلى أجل غير مسمى.

وكيف تعتقد أنهم يديرون عملياتهم عن بُعد؟

مع نظام تشغيل للعمل عن بُعد!

ففي النهاية، لا يمكنهم الاعتماد على المكالمات الهاتفية للتعاون في المشاريع عن بُعد:

هل تريد معرفة كيف يمكن لنظام تشغيل العمل عن بُعد المناسب أن يواجه مثل هذه التحديات؟

ما هو نظام التشغيل للعمل عن بُعد الذي يجب أن تستخدمه؟

يمكن لمنصة نظام تشغيل للعمل عن بُعد مصممة جيدًا أن تسرع من مشاريعك وتساعد فريقك على الوصول إلى آفاق جديدة بسهولة. وإذا كنت تبحث عن نظام تشغيل للعمل عن بُعد يغطي كل ما تحتاجه، فلا تبحث عن غير ClickUp!

ما هو ClickUp؟

ClickUp هو نظام تشغيل العمل عن بُعد الأعلى تقييمًا في العالم، ويستخدمه فرق عالية الإنتاجية من الشركات الناشئة إلى شركات تطوير المنتجات الكبرى.

وفيما يتعلق بمتطلبات نظام تشغيل العمل عن بُعد، فإن ClickUp هو النظام الأكثر شمولاً!

لن يقتصر دوره على دعم فريقك في مشاريع Agile و Scrum فحسب، بل سيتولى أيضًا العديد من الوظائف الداخلية مثل تخزين المستندات وإدارة الإنتاجية وغير ذلك الكثير!

ClickUp هو نظام تشغيل العمل عن بُعد المثالي، مع العديد من ميزات التعاون التي تحل جميع تحديات الفرق الافتراضية. ونحن جميعًا نحب فرقنا الافتراضية!

وفيما يتعلق بتوافق المنصات، يوفر نظام تشغيل العمل عن بُعد ClickUp عدة خيارات مثل:

تطبيق سطح مكتب لنظام التشغيل Windows و macOS و Linux

تطبيق iOS (iPhone و iPad) وتطبيق Android

تطبيق ويب لمتصفحات Chrome و Firefox و Edge و Safari

ملحق Chrome لإدارة الإنتاجية بسهولة

بغض النظر عن نظام التشغيل المدعوم على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك، يمكن لـ ClickUp التعامل معه.

يمكنك حتى استخدام ClickUp مع Google Assistant و Amazon Alexa!

تقنية الصوت أولاً + ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً، مدمجة. عزز ClickUp باستخدام ClickUp Brain MAX لاختيار أفضل نموذج من حيث السرعة أو الدقة أو العمق، وقم بإقرانه مع Talk to Text حتى يتمكن أي شخص من إملاء التحديثات التي تتحول على الفور إلى مهام أو تعليقات أو مستندات دون مغادرة سير العمل.

تحدث عن أقصى قدر من التوافق!

لماذا يجب على فريقي استخدام نظام تشغيل للعمل عن بُعد؟

يضيف نظام تشغيل العمل عن بُعد قيمة إلى عملك من خلال 4 طرق فريدة:

فيما يلي نظرة تفصيلية على كل وظيفة وكيف يساعدك ClickUp في ذلك:

الوظيفة رقم 1: تسهيل التواصل الفعال على مستوى الشركة

يعد وجود معلومات كثيرة جدًا أو قليلة جدًا مشكلة معروفة في مكان العمل الحديث.

يفقد أعضاء الفريق تركيزهم في دوامة من الاجتماعات غير الضرورية أو يستمرون في العمل في صوامع معلوماتية.

يعد نظام تشغيل العمل عن بُعد فعالًا للغاية في تجنب مشكلات الاتصال، حيث إنه يسهل الاتصال في السياق. تظهر كل رسالة أو ملف في القناة ذات الصلة بالمشروع أو الفريق الذي ينتمي إليه، مما يساعد أعضاء الفريق على التعاون في المشاريع في الوقت الفعلي.

بهذه الطريقة، لن يفوت أحد أي رسائل مهمة، سواء كانت تتعلق بتحديثات العملاء أو ساعة التخفيضات يوم الجمعة!

أحد أكبر التحديات في مجال الأعمال هو التواصل الواضح والشفاف بشأن المشاريع. وإذا كنت تعمل في فريق عن بُعد، فقد يؤدي سوء التواصل إلى عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، وسوء جودة المنتجات، ونشوب نزاعات بين أعضاء الفريق.

ولكن ليس إذا كنت تستخدم ClickUp!

حافظ على سهولة الوصول إلى المحادثات من خلال أقسام التعليقات المخصصة للمهام في نظام تشغيل العمل عن بُعد من ClickUp.

استخدمه من أجل:

قم بإجراء محادثات في الوقت الفعلي حول مهام أو أنشطة أو مهام محددة

قم بتمييز أعضاء الفريق للإشعارات المهمة

شارك المستندات والملفات والتعليمات التفصيلية للتعاون السريع

قم بتعيين التعليقات إلى عضو معين في الفريق حتى لا تغيب عن باله أبدًا

ولكن أين يمكنك إجراء محادثات غير ذات صلة؟

سؤال جيد!

العمل عن بُعد ليس عذراً للتخلي عن المحادثات الجانبية.

لهذا السبب يوفر ClickUp مساحة للمحادثات المكتبية من خلال ميزة عرض الدردشة!

يمكنك استخدامه لتبادل الأفكار حول المنتجات، أو السباقات، أو مشاركة الكود، أو التحدث بلا توقف عن برنامجك التلفزيوني المفضل الجديد.

نحن نتفهم أنك تحب مسلسل Schitt’s Creek.

لقد ذكرت ذلك آلاف المرات بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، انسَ أمر البريد الإلكتروني و Slack، فمع تطبيق ClickUp للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، أصبح التعاون أسهل من أي وقت مضى.

الوظيفة رقم 2: سير عمل قابل للتخصيص

لن تطلب نفس البيتزا لجميع موظفيك، أليس كذلك؟

أعني، إذا كنت تحب الأناناس على البيتزا، فلا بأس بذلك، ولكن لا تجبر الجميع على المشاركة في هذه المهزلة أيضًا..

وبالمثل، لماذا تستخدم نفس سير العمل لـ جميع مشاريعك؟

قد يبدأ يوم عادي في حياة أحد المتخصصين في الموارد البشرية باختيار المرشحين وينتهي بتدريب الموظفين الجدد. ومع ذلك، سيحتاج مهندس البرمجيات لديك إلى سير عمل مختلف تمامًا.

لحسن الحظ، لا تحتاج إلى تطبيقات مخصصة باهظة الثمن لسير العمل من أجل ذلك.

نظام تشغيل العمل عن بُعد يوفر مساحة للجميع!

يتيح لك إنشاء مسارات مخصصة وفقًا لاحتياجات مشروعك أو فريقك.

بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على سير عمل واحد لمشاريع البرامج الخاصة بك وسير عمل مختلف تمامًا لعمليات المبيعات، كل ذلك على نفس المنصة.

على الرغم من أن سير العمل القابل للتخصيص مهم لأي فريق، إلا أنه مهم بشكل خاص للفرق التي تعمل عن بُعد.

لماذا؟

نظرًا لأنك لم تعد تتمتع بميزة العمل معًا في نفس المكان، فأنت بحاجة إلى سير عمل قابل للتخصيص للتعامل مع متطلبات قسمك الفريدة. بهذه الطريقة، يمكنك إنجاز عملياتك بسهولة وبأقل قدر من الصعوبة.

لحسن الحظ، يتيح لك نظام تشغيل العمل عن بُعد مثل ClickUp إنشاء سير عمل لأي فريق أو مشروع أو قطاع باستخدام الحالات المخصصة.

أفضل جزء؟

يمكن للمسؤولين أو المديرين تتبع تقدم المهام بمجرد إلقاء نظرة واحدة على حالة المهمة!

الوظيفة رقم 3: إدارة الفريق

عند الحديث عن إدارة الفريق، إليك شيء لا تريد أن تقوله في عام 2021:

يتمحور مكان العمل الحديث حول الاستقلالية.

ونظام تشغيل العمل عن بُعد يضمن لك ذلك بالضبط!

يمكن للمديرين حل المشكلات اليومية باستخدام البيانات المتعلقة بما يلي:

الوقت الذي يستغرقه الموظفون لإنجاز المهام

العمل المخصص لكل عضو في الفريق

العقبات المحتملة في المهام

يتيح لك ذلك توقع التحديات قبل ظهورها وتبادل الأفكار حول طرق معالجتها قبل أن تصبح مشكلة. بطبيعة الحال، هذه البيانات حيوية للفرق الافتراضية حيث لا يمكنك الاعتماد على عمليات التحقق اليومية لمعرفة ما يفعله الجميع.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن معظم هذه المعلومات سهلة الوصول، يمكن للمديرين أو المسؤولين استخدامها للحصول على رؤى دقيقة حول إنتاجية الموظفين.

إذا كنت ترغب في إدارة فريقك بكفاءة، فأنت بحاجة إلى أن يعمل أعضاء الفريق على عدد المهام التي يمكنهم إنجازها فقط. ويصبح هذا الأمر مهمًا بشكل خاص للفرق التي تعمل عن بُعد، حيث لا يمكنك عقد اجتماعات لا نهاية لها لتوزيع المهام لضمان أن يكون لدى الجميع عبء عمل مناسب.

وللقيام بذلك، أنشأت ClickUp عرض حجم العمل لفهم قدرة فريقك – مما يجعله نظام التشغيل المثالي للعمل عن بُعد لإدارة الموارد!

يقدم لك بيانات مرئية ودقيقة عن أعضاء الفريق:

ساعات العمل : الوقت الذي تكون فيه متاحة

المهام : عدد المهام التي يمكنهم إنجازها يوميًا

النقاط: استخدم نظام النقاط لفهم قدراتهم

اجمع بين هذا وبين ميزات Dashboards و Pulse من ClickUp للحصول على مزيد من الوضوح بشأن حجم عمل فريقك وأدائه.

حل ClickUp رقم 2: الملفات الشخصية

إذا كنت قائد فريق، فستحتاج دائمًا إلى رؤى تفصيلية حول ما يعمل عليه كل عضو في الفريق. سيساعدك ذلك في تحديد ما إذا كان كل عضو مكلف بالمهام المناسبة وما إذا كان لديه ما يكفي من العمل.

ويصبح هذا الأمر مهمًا بشكل مضاعف بالنسبة للمديرين عن بُعد، حيث لم يعد بإمكانك الذهاب إلى مكتب أحد أعضاء الفريق وسؤاله عما يفعله!

لحسن الحظ، إذا كنت تبحث عن نظام تشغيل للعمل عن بُعد يمكنه التعمق في مهام كل عضو من أعضاء الفريق، فما عليك سوى استخدام ميزة الملفات الشخصية في ClickUp.

ما عليك سوى فتح ملف تعريف أحد أعضاء الفريق في الأداة وستعرف:

المهام التي أنجزوها

ما الذي يعملون عليه حاليًا

ما الذي يخططون للعمل عليه

الوظيفة رقم 4: أتمتة العمليات

هل أنت من محبي القيام بمهام متكررة ورتيبة؟

نظام تشغيل للعمل عن بُعد: نعم، نعم، نعم!

يمكن لنظام تشغيل العمل عن بُعد أن يتولى المهام الروتينية مثل جدولة المهام وإدخال البيانات وأي شيء آخر لا يتطلب تدخلًا بشريًا. لا يقتصر الأمر على القضاء على الأخطاء البشرية فحسب، بل إنه يحرر مواردك للأنشطة التي تهمك بالفعل.

في حين أن معظم أنظمة تشغيل العمل تأتي مع إعدادات أتمتة افتراضية، فإن نظام تشغيل رائع للعمل عن بُعد، مثل ClickUp، سيسمح لك أيضًا بإنشاء أتمتة العمليات الخاصة بك.

حل ClickUp: أكثر من 50 عملية أتمتة للمهام

من المحتمل أنك تعتمد بشكل كبير على البرامج لإدارة مشاريعك. ويزداد هذا الأمر إذا كنت جزءًا من فريق افتراضي.

وهذا أمر جيد.

لأنه على عكس البشر، يمكن للبرامج أتمتة المهام من أجلك لتسهيل حياتك بشكل كبير.

باستخدام نظام تشغيل للعمل عن بُعد مثل ClickUp، يمكنك أتمتة أكثر من 50 مهمة متكررة عن طريق تحديد تعليمات مفصلة (محفزات وإجراءات) لتلك المهمة المحددة.

ثم، استرخ، واحتسِ فنجانًا من القهوة، واستمتع بسحر ClickUp!

فيما يلي بعض أنظمة تشغيل العمل عن بُعد التي يمكنك استخدامها:

ضع علامة على المهمة ك أولوية عالية ، عندما يقترب موعد الاستحقاق

إنشاء مهام فرعية جديدة بعد تعيينها لأحد أعضاء الفريق

انشر تعليقًا عندما تتغير حالة المهمة

هناك أيضًا مجموعة كبيرة من عمليات الأتمتة مع تطبيقات خارجية مثل Bugsnag و GitHub و Calendly.

انقر هنا لمعرفة المزيد عن كتاب تعاويذ الأتمتة من ClickUp.

لن يكون ClickUp هو الأداة الوحيدة التي تحتاجها إذا كان يحتوي على هذه الأنظمة الأربعة فقط للعمل عن بُعد، أليس كذلك؟

ولهذا السبب لا تتوقف قائمة ميزاتنا عند هذا الحد.

فيما يلي قائمة مختصرة بما ستحصل عليه أيضًا مع نظام التشغيل هذا للعمل عن بُعد:

خرائط ذهنية: قم بإنشاء خرائط ذهنية حرة للتخطيط والتنظيم

البريد الوارد: أنشئ تذكيراتك الخاصة في منطقة عمل مبسطة، مخصصة لك وحدك

الأولويات: ساعد أعضاء الفريق على القيام بالمهام الأكثر أهمية أولاً

الأهداف: قسّم أهدافك السريعة إلى أهداف أصغر يمكن تحقيقها

المفكرة: قم بت دوين الأفكار أو التعليمات التفصيلية باستخدام المفكرة الموجودة على لوحة التحكم الخاصة بك

يمكنك الوصول إلى هذه الميزات والعديد من الميزات الجديدة في أحدث إصدار من تطبيق ClickUp لسطح المكتب وتطبيق الويب وتطبيق الهاتف المحمول لأجهزة iOS أو Android.

الأسئلة الشائعة حول أنظمة التشغيل

ما هي الوظائف الخمس الرئيسية لنظام التشغيل؟

فيما يلي الوظائف الخمس الرئيسية لنظام التشغيل:

إدارة نظام الملفات والموارد المختلفة للكمبيوتر مثل لوحة المفاتيح والشاشة والماوس وما إلى ذلك.

توفير واجهة مستخدم لتحسين إمكانية الوصول الوظيفي

تخصيص وإدارة ذاكرة وحدة المعالجة المركزية أثناء تشغيل التطبيقات

دعم وإصلاح الأخطاء

التحكم في أجهزة الكمبيوتر وبرامج التشغيل

ما هي أنواع أنظمة التشغيل الأربعة؟

هناك أربعة أنواع رئيسية من أنظمة التشغيل المتاحة:

نظام تشغيل الدُفعات : يعالج المهام/البرامج المتشابهة كدُفعة واحدة

نظام تشغيل مشاركة الوقت : يسمح لعدة أفراد باستخدام النظام في نفس الوقت

نظام تشغيل موزع : يشمل مجموعة من الأنظمة المترابطة التي تعمل معًا

نظام تشغيل في الوقت الفعلي: يعالج المهام أو البيانات في لحظة زمنية محددة

ونظرًا لأن الشركات تستجيب دائمًا لطلبات وشكاوى العملاء الجديدة، فإنها تعمل باستمرار على تعديل أنظمة التشغيل هذه.

هذا هو أحد الأسباب التي تجعلهم ينتجون الكثير من التحديثات؛ لضمان أنك لا تستخدم إصدارًا قديمًا من نظام التشغيل المدعوم.

(في بعض الأحيان يكونون متطفلين بعض الشيء مع هذه التحديثات التي لا تنتهي، ولكن هذا للأفضل، أليس كذلك؟)

خاتمة

يعد استخدام نظام تشغيل للعمل أسرع طريقة لتعزيز مرونة الفريق وإعداده لمواجهة أي تحديات قد تطرأ. وإذا كنت تعمل ضمن فريق عن بُعد، فإن وجود نظام تشغيل للعمل عن بُعد لتوحيد جميع أنشطة مشروعك عبر الإنترنت أمر ضروري.

ولكن مع وجود المئات من أنظمة تشغيل العمل عن بُعد المتاحة، ما هي الأداة التي يجب أن تختارها؟

ببساطة: ClickUp!

عندما يتعلق الأمر بأقصى قدر من وظائف نظام تشغيل العمل عن بُعد والتوافق، فإن ClickUp هو الأفضل في هذا المجال. من التعاون عن بُعد إلى تتبع الأداء، يوفر ClickUp كل ما تحتاجه.

اشترك في ClickUp اليوم واستمتع بسحر نظام التشغيل المثالي للعمل عن بُعد!