أكثر من 100 نشاط افتراضي ممتع لبناء فريق العمل لتعزيز معنويات الفريق

حتى مع كل فوائد الفرق الافتراضية على 53% من العاملين عن بعد يشعرون بصعوبة التواصل مع زملاء العمل من وراء الشاشة.

لقد مررنا جميعاً بهذه التجربة!

بقدر ما يكون العمل عن بُعد مريحاً، لا بد أن يشعر الموظفون بالوحدة أحياناً.

أنشطة بناء الفريق الافتراضية عبارة عن ألعاب وتمارين ممتعة تساعد زملاء العمل على التعاون على هدف مشترك، بغض النظر عن موقع العمل عن بُعد. فهي تساعدكم على معرفة بعضكم البعض وبناء العلاقات، مما يعزز التماسك والإبداع.

سيجد معظم زملائك في العمل أن إعلانات فعاليات بناء الفريق "مملة" لأنهم يخشون اجتماعاً مملاً آخر بدون عنصر "المرح".

لرفع مستوى جهودك في بناء فريق العمل مع الموظفين عن بُعد، قمنا بتنسيق قائمة تضم أكثر من 100 نشاط وأدوات ممتعة لبناء الفريق الافتراضي لتعزيز التعاون والمشاركة داخل فرق العمل عن بُعد.

هيا بنا 🎉

أهمية بناء فريق العمل الافتراضي

بناء الفريق الافتراضي ضروري للفرق التي تعمل عن بُعد للمساعدة في التغلب على العزلة وتحسين التواصل, بناء ثقة الفريق والحفاظ على تفاعل الموظفين. دعونا نرى كيف تساعد أنشطة بناء الفريق الافتراضية فرق العمل عن بُعد على البقاء على اتصال.

المساعدة في بناء العلاقات: تساعد أنشطة بناء الفرق الافتراضية الموظفين عن بُعد في التعرف على بعضهم البعض بشكل شخصي على الرغم من عدم تواجدهم في نفس الموقع. وتساعد هذه الأنشطة على بناء علاقات أقوى، وهي ضرورية لزيادة التعاون وإنتاجية الفريق إلى أقصى حد

تساعد أنشطة بناء الفرق الافتراضية الموظفين عن بُعد في التعرف على بعضهم البعض بشكل شخصي على الرغم من عدم تواجدهم في نفس الموقع. وتساعد هذه الأنشطة على بناء علاقات أقوى، وهي ضرورية لزيادة التعاون وإنتاجية الفريق إلى أقصى حد تعزيز الروح المعنوية والمشاركة: الانخراط في أنشطة تفاعلية ممتعة وتفاعلية بناء الفريق توفر الأنشطة استراحة من العمل اليومي وتسمح لأعضاء الفريق بالاسترخاء والراحة. تساعد هذه الاستراحات على تقليل التوتر وتؤدي إلى تحسين الروح المعنوية والرفاهية العامة

الانخراط في أنشطة تفاعلية ممتعة وتفاعلية بناء الفريق توفر الأنشطة استراحة من العمل اليومي وتسمح لأعضاء الفريق بالاسترخاء والراحة. تساعد هذه الاستراحات على تقليل التوتر وتؤدي إلى تحسين الروح المعنوية والرفاهية العامة تحسين مهارات التواصل: تتضمن قائمتنا العديد من أنشطة بناء الفريق الافتراضية الممتعة لتعزيز التواصل والترابط بين أعضاء الفريق. تتضمن هذه الأنشطة الاستماع الفعال والتعبير عن الأفكار بوضوح وتقديم ملاحظات بناءة إلى الحفاظ على تفاعل الموظفين عن بُعد . إذا كنت قد سئمت من العقبات التي تواجهك في الإنتاجية بسبب سوء التواصل، فإن هذه الأنشطة يجب أن تجربها!

تتضمن قائمتنا العديد من أنشطة بناء الفريق الافتراضية الممتعة لتعزيز التواصل والترابط بين أعضاء الفريق. تتضمن هذه الأنشطة الاستماع الفعال والتعبير عن الأفكار بوضوح وتقديم ملاحظات بناءة إلى الحفاظ على تفاعل الموظفين عن بُعد . إذا كنت قد سئمت من العقبات التي تواجهك في الإنتاجية بسبب سوء التواصل، فإن هذه الأنشطة يجب أن تجربها! تعزيز مهارات حل المشكلات: تتطلب العديد من أنشطة بناء الفريق الافتراضية من المشاركين العمل معاً لحل المشكلات المعقدة. مثل هذه الألعاب الافتراضية تعلم فريقك العمل بشكل متماسك لتحقيق الأهداف

100 نشاط افتراضي لبناء الفريق لتجربته في عام 2024

إليك قائمة بأكثر من 100 نشاط افتراضي مليء بالمرح لبناء الفريق الافتراضي لتسهيل اجتماع فريقك معًا لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

1. كاسحات الجليد الافتراضية

هل تشعر أن أعضاء فريقك لم يتعرفوا على بعضهم البعض بعد؟ حان الوقت لكسر الجليد! 🥶

كاسحات الجليد الافتراضية هي أنشطة وتمارين تشجع على إجراء محادثات مع أعضاء فريقك.

تتمثل الأجندة الرئيسية لأنشطة كسر الجليد في السماح لأعضاء الفريق بإجراء محادثات حرة في أجواء ممتعة وغير رسمية.

على سبيل المثال، "حقيقتان وكذبة واحدة" هي وسيلة ممتازة لكسر الجليد. على كل عضو في الفريق أن يأتي بثلاث عبارات عن نفسه. من هذه العبارات، اثنتان منها حقيقتان وواحدة كذبة. يستمع بقية أعضاء الفريق بعناية ويحاولون تخمين أي العبارات هي الكذبة. بمجرد أن يصوّت الجميع، تابع واكشف عن الإجابة.

وبالمثل، هناك أنشطة افتراضية أخرى لكسر الجليد الافتراضي، مثل "مذكرات من ست كلمات" و _"ذكاء جزيرة الصحراء"

بالحديث عن المقدمات، ليس من السهل تذكر كل شيء عن الجميع في اجتماع واحد فقط. وهنا يأتي دور "تعرّف على الفريق يمكن أن تساعدك القوالب في تقديم الجميع بسرعة. احتفظ بهذه القوالب في متناول يديك للاطلاع على المسميات الوظيفية والخبرة والمهارات ومعلومات الاتصال الخاصة بالجميع في مكان واحد.

يمكنك أيضًا استخدام نماذج ميثاق الفريق لتوثيق مهمة فريقك وأهدافه حتى تكونوا جميعًا على نفس الصفحة.

2. ألعاب بناء الفريق الافتراضية

تعتبر الألعاب التفاعلية مثل Pictionary أو Dumb Charades طريقة ممتعة لتحسين العمل الجماعي والمنافسة الودية.

هذه الألعاب ليست من الألعاب التي يمكن تسميتها بـ "كاسحة الجليد"؛ وعادةً ما تلعبها بمجرد أن تكون قد أسست بعض الألفة مع أعضاء فريقك.

الجزء الجيد في الأمر أن معظم تطبيقات مؤتمرات الفيديو مثل Zoom، وأدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp، وتطبيقات التعاون مثل MS Teams مزودة بأدوات الرسم وعناصر للعب Pictionary دون الحاجة إلى تثبيت فريقك لتطبيق آخر.

3. عروض المواهب الافتراضية

يساعدك فهم اهتمامات أعضاء فريقك وشغفهم على التفاعل معهم بشكل أفضل. وفي بعض الأحيان، يعني ذلك تقدير زملائك لمواهبهم الفريدة.

يمكن أن تكون عروض المواهب الافتراضية أداة مفيدة لهذا الغرض. يمكنك أنت وزملاؤك في العمل عرض جوانبكم الإبداعية، واكتشاف التداخل المحتمل بين اهتماماتهم واهتماماتك يساعدك أنت وفريقك على الترابط بشكل أفضل!

4. ورش عمل بناء الفريق عبر الإنترنت

من الوسائل الرائعة الأخرى لبناء الفريق استضافة ورش عمل أو دورات تدريبية افتراضية. يمكن أن تغطي المواضيع قيادة الفريق ومهارات التواصل وديناميكيات الفريق وتعزيز التطوير المهني والتعاون. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى ورش العمل التي تتضمن تمارين لعب الأدوار والمناقشات الجماعية.

في حين أن ورش العمل هذه ستساعد أعضاء فريقك على النمو، إلا أن إبراز أفضل ما في كل عضو يتطلب التركيز على مراحل مختلفة من تطور الفريق

التكوين، والعصف، والتطبيع، والأداء، والفصل. فقط تأكد من وجودك في كل مرحلة لتوجيه موظفيك.

5. اجتماعات الغداء الافتراضية

الطعام من بين أبسط الطرق لجمع الناس معًا. تمكّن اجتماعات الغداء الافتراضية أعضاء الفريق من الاجتماع عبر الإنترنت وتناول الطعام معًا والدردشة والترابط على وجبات الطعام. والجيد في الأمر أن هذه الاجتماعات بسيطة للغاية وسهلة التنفيذ.

وعلاوة على ذلك، فإن عقد اجتماع افتراضي على الغداء مرة كل أسبوع هو ممارسة ممتازة لبناء العلاقات خارج نطاق المناقشات المتعلقة بالعمل. استخدم هذه الاجتماعات الافتراضية لمعرفة المزيد عن زملائك في العمل - تفضيلات الطعام، والمطاعم المفضلة، وكيف يحبون قضاء وقتهم خارج العمل.

6. ليالي مشاهدة الأفلام عن بُعد

يرتبط الجميع بالطعام، وتأتي الأفلام في المرتبة الثانية. 🎬

لتحسين لعبة بناء فريقك الافتراضي، فكّر في تنظيم ليالٍ افتراضية لمشاهدة الأفلام عن بُعد، حيث يشاهد أعضاء الفريق الأفلام معاً باستخدام منصات بث متزامنة.

على سبيل المثال, حفلة نيتفليكس هو السمكة الكبيرة في نظام حفلات المشاهدة عن بُعد في الوقت الحالي. يعمل كامتداد للمتصفح، مما يسمح لما يصل إلى 50 شخصًا بمشاهدة أي شيء على Netflix معًا.

وبالمثل، تعمل تطبيقات الطرف الثالث مثل Scener على تسهيل المشاهدة عن بُعد عبر Netflix وDisney+ وHBO وغيرها.

7. جلسات التأمل الجماعي أو جلسات اليوغا

بصفتك قائداً لفريق العمل الذي يدرك تماماً كيف يمكن أن تكون بيئة العمل مرهقة، يجب عليك تشجيع فريقك من خلال الأنشطة التي تعزز الصحة النفسية .

إذا كنت من هواة التأمل واليوغا، فيمكنك قيادة جلسات افتراضية لتعزيز الاسترخاء واليقظة الذهنية وتخفيف التوتر بين أعضاء الفريق. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك إجراء جلسات يوغا/تأمل جماعية باستخدام أدلة فيديو من يوتيوب والتي لا بد أن تمنح الجميع بعضًا من التخلص من التوتر الذي هم في أمس الحاجة إليه!

8. دروس الطهي عبر الإنترنت

هل تطبخ؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ربما يمكنك تعليم فريقك وصفة أو اثنتين أو حتى تعلم وصفاتهم المفضلة. 🍴

بدلاً من ذلك، يمكنك أن تدع أحد أعضاء الفريق يقود صف طبخ افتراضي. إذا لم يكن هناك أحد في فريقك يطبخ، فقم بعقد جلسات جماعية حيث يمكنك التعلم من ملايين مقاطع الفيديو التي يقدمها الإنترنت!

9. جلسات الكوميديا عبر الإنترنت

ما هو الشيء الذي يحبه الجميع، بصرف النظر عن الأكل؟ الضحك بالطبع!

يمكنك استضافة جلسات كوميدية عبر الإنترنت مع فريقك، حيث يتبادل الجميع النكات عن بعضهم البعض أو ما يحدث في حياتكم. قد تكتشف موهبة أحد الزملاء الخفية في العروض الكوميدية! وعلاوة على ذلك، فإن منح فريقك فرصة لمضايقتك بشأن مراوغاتك بصراحة وتقبل الأمر كرياضة سيجعلك أروع قائد فريق على الإطلاق!

10. تحديات اللياقة البدنية عبر الإنترنت

إذا كان هناك شيء واحد تعلمناه جميعًا من عامي 2020 و2021، فهو أهمية الجسم السليم لإيواء العقل السليم. إن وضع أهداف اللياقة البدنية لبعضكم البعض لن يساعدكم في الحفاظ على صحتكم فحسب، بل سيعزز أيضًا الشعور بالعمل معًا نحو هدف مشترك، ولا بد أن تنعكس النتيجة الإجمالية على مخرجات مشاريعكم!

هل تبحث عن بعض الاقتراحات الأخرى لأنشطة بناء الفريق الافتراضية؟ إليك المزيد من أنشطة بناء الفريق لفريقك عن بُعد.

الألعاب والمسابقات والمسابقات التافهة

11. ليلة ألعاب الطاولة الافتراضية

12. بينجو افتراضي

13. لعبة الواقع المعزز

14. افتراضية 'لم يسبق لي أبداً'

15. تحدي قائمة الدلو

16. اختبارات اختبار الشخصية

17. لعبة "محادثة الرموز التعبيرية" الافتراضية

18. كسر الرموز الافتراضية

19. لغز جريمة قتل افتراضي

20. تفاهات التسويق الرقمي

21. ألعاب التوافه على الإنترنت

22. لعبة البحث عن الزبال الافتراضية

23. عرض افتراضي في متناول اليد

24. غرفة الهروب الافتراضية

25. مسابقات تخمين الرموز التعبيرية

26. "من أنا" الافتراضي

27. مسابقة آلة الزمن على الإنترنت

28. خمن الشعار

29. شعار التوافه

30. توافه البودكاست

31. عرض خاص يوم الجمعة - لقاء افتراضي "اعرف فريقك"

32. ألعاب السباق الافتراضية

33. مواجهة خماسية افتراضية

الطعام والشراب

34. زحف الحانات الافتراضي

35. فصل دراسي افتراضي لتعليم المزج

36. حفلة حلوى رقمية

37. ساعات السعادة الافتراضية

38. نادي كتب الطبخ

39. مسابقة الطهي

الموسيقى والرقص

40. جلسات كاريوكي افتراضية

41. الكتابة المسرحية التعاونية عبر الإنترنت

42. حفلة رقص افتراضية

43. ليلة الميكروفون الافتراضي المفتوح

44. مسابقة الكاريوكي الجماعي

45. معركة دي جي افتراضية

46. جلسات الموسيقى عبر الإنترنت

47. التعاون في قائمة التشغيل الجماعي

48. تحدي "سمِّ هذا اللحن"

تعبيرات إبداعية

49. ماذا لو كنت X (رئيسًا تنفيذيًا أو نجمًا سينمائيًا أو ما شابه ذلك من الأدوار المعروفة)

50. تحدي مشاركة الصور

51. جلسة ارتجال افتراضية

52. مسابقات الكتابة الإبداعية عن بُعد

53. تحدي الكتابة المسرحية الرقمية

54. جلسة سرد القصص عن بعد

55. تحدي الفن الافتراضي

56. جلسات الرسم والارتشاف عن بُعد

57. جلسات الصياغة عن بُعد

58. جدول البيانات الفنية بالبكسل

59. تحدي الحرف اليدوية

60. جلسة أوريغامي افتراضية

61. التعاون الفني الرقمي

62. عرض أزياء افتراضي

63. تحدي ديكور المنزل بنفسك

64. مسابقات التصوير داخل الفريق الواحد

65. دروس الرسم عبر الإنترنت

مسابقات فكرية

66. نادي المناظرات

67. جلسات سودوكو افتراضية

68. نادي الكتاب الافتراضي

69. ساعة الطاقة

70. حروب جداول البيانات

أنشطة تفاعلية لبناء الفريق

71. لعب دور القائد

72. الاحتفال بالفوز الأسبوعي

73. عرض نصائح الإنتاجية

74. تحدي عرض المنتج

75. يوم مبادلة الأقسام

76. ورشة عمل افتراضية حول التواصل

77. جلسات العصف الذهني عبر الإنترنت

78. متابعة الفريق الافتراضي

79. برنامج الإرشاد المشترك بين الإدارات

80. لعبة التفاوض على "صفقة أو لا صفقة"

81. يوم تبادل الأقسام

82. ورش عمل التمكين

83. جمع التبرعات عبر الإنترنت

84. إنشاء شخصية العميل

85. بابا نويل الافتراضي

86. دائرة الامتنان

87. بناء قصة افتراضية قائمة على الفريق الافتراضي مع الأشياء من حولك

88. تجارب افتراضية لبناء الفريق الافتراضي

89. فريق الدعم الاجتماعي الافتراضي

### التبادل الثقافي والتنوع

90. جلسة تبادل الكتب

91. حديث السفر الافتراضي

92. جولات المتحف الافتراضية

93. متجر النباتات الافتراضي

94. يوم سبا DIY

95. مشاركة اقتباسات الأفلام المفضلة

96. الهروب الرقمي إلى الطبيعة

97. مناقشات نادي الكتاب عن بُعد

98. التبادل اللغوي الافتراضي

99. جلسة تبادل ثقافي افتراضي

100. حلقات النقاش حول التنوع

## أدوات لتيسير عمل الفرق الافتراضية

الآن وقد أصبحت لديك قائمة بأفضل أنشطة بناء الفريق الافتراضي، فأنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة لتنفيذها. قبل أن تختار الأنشطة لهذا الشهر، ناقشها مع الأعضاء الآخرين.

حوّل الأفكار إلى إجراءات منسقة مع لوحات ClickUp Whiteboards

استخدم ClickUp Whiteboards لمناقشة الأنشطة المختلفة واطلب من أعضاء فريقك تقديم اقتراحاتهم. هناك العديد من الأنشطة الممتعة في قائمتنا أعلاه التي يمكنك تنفيذها باستخدام السبورة البيضاء الافتراضية.

بمجرد حصولك على أنشطة بناء الفريق الافتراضية المناسبة، يجب عليك التأكد من أن يصبح الجميع جزءاً منها. ونظراً لأن أعضاء فريقك قد يكونون متواجدين في أجزاء مختلفة من العالم، تأكد من وضع الجلسات في تقويماتهم وتذكيرهم بالأنشطة القادمة.

مع تذكيرات ClickUp ستتخلص من عناء إرسال التذكيرات يدويًا إلى أعضاء الفريق. سيُخطر الأعضاء تلقائيًا بشكل متكرر لضمان مشاركة الجميع في الأنشطة الممتعة.

تعيين تذكيرات في ClickUp للبقاء على رأس العادات الإيجابية الجديدة

في حين أن كل شيء ممتع وممتع مع أنشطة بناء الفريق، فإن منصتنا تحتوي أيضاً على ميزات للحفاظ على تنظيم فرقك عن بُعد. ClickUp Teams يتيح لك التعاون مع الفرق الموزعة، والتوافق على الأهداف المشتركة، وتتبع التقدم المحرز.

تصور التقدم المحرز باستخدام لوحة معلومات ClickUp

عند التعاون مع الفرق الافتراضية، هناك فرصة لسوء التواصل إذا كنت تعتمد فقط على الاجتماعات. أنت بحاجة إلى تصور عملياتك وخطة العمل والتقدم المحرز لإبقاء الجميع على اطلاع دائم.

وهذا هو بالضبط ما تقدمه لك لوحة المعلومات المرئية المقنعة بصرياً لوحات معلومات ClickUp ستساعدك على القيام بذلك. ستبقي الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بأهداف الفريق وتتبع تقدم المشروع. كما سيؤدي تعيين المهام لأعضاء الفريق إلى إبقائهم مسؤولين في جميع الأوقات.

إن مهام النقر فوق المهام تعمل الميزة على تعزيز المساءلة ومناقشات الفريق. إضافة تعليقات وتعيين المهام مع التعليقات, تسجيل المقاطع الصوتية ومشاركتها وإضافة الأولويات بحيث يعرف كل فرد في الفريق ما يجب العمل عليه أولاً.

تعاون مع أعضاء الفريق في ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك، التعاونية مستندات ClickUp تسهيل مزامنة الجهود وإبقاء الجميع في الحلقة بغض النظر عن الموقع والوقت (تحية كبيرة للفرق المختلطة والبعيدة!) عرض الدردشة يجعل من السهل أيضًا الدردشة مع فريقك في الوقت الفعلي. إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك ترتيب مكالمات Zoom داخل ClickUp.

_مكافأة: ما مدى إنتاجية فريقك؟

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_لإكتشاف ذلك!

حافظ على مشاركة وإنتاجية فرق العمل عن بُعد باستخدام ClickUp

إن التأكد من أن فريقك عن بُعد يستمتع بالعمل هو عمل جاد! جرب واحدة أو أكثر من الأفكار المقترحة لبناء الفريق الافتراضي لكسر رتابة العمل وتقريب الفرق.

هناك طريقة أخرى للحفاظ على إنتاجية فريقك الافتراضي وهي استخدام أدوات إدارة المهام التعاونية مثل ClickUp. صُممت ClickUp لمساعدة الفريق بأكمله على العمل بكفاءة معاً، بغض النظر عن موقعه، وهي منصة مفضلة للفرق الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء العالم.

هل تريد معرفة المزيد حول كيف يصبح العمل عن بُعد أسهل مع ClickUp؟ احجز عرضًا توضيحيًا اليوم !

أسئلة

1. ما هي أنشطة بناء الفريق في العمل الافتراضي؟

تعمل أنشطة بناء الفريق الافتراضية على تقوية الروابط ورفع الروح المعنوية وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق عن بُعد.

يمكن أن تشمل هذه الأنشطة أنشطة كسر الجليد الافتراضية، مثل الاختبارات الممتعة أو الألعاب عبر الإنترنت، لمساعدة أعضاء الفريق على التعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل.

**2. كيف تبني العمل الجماعي عبر الإنترنت؟

يحدث العمل الجماعي عبر الإنترنت من خلال منصات إدارة العمل مثل ClickUp.

وهي تشتمل على عمليات مبسطة تضمن سلاسة سير العمل والأنشطة والألعاب التي يمكن لأعضاء الفريق في جميع أنحاء العالم المشاركة فيها أثناء العمل من المنزل.

والهدف من ذلك هو توحيد جميع أعضاء الفريق، بغض النظر عن أي جزء من العالم يعيشون فيه.

**3. كيف تبني روح الفريق افتراضياً؟

يتطلب بناء روح الفريق افتراضيًا إبداعًا وجهودًا مقصودة.

ابدأ بجدولة اجتماعات افتراضية منتظمة حيث يمكن لأعضاء الفريق التفاعل ومشاركة التحديثات والمشاركة في محادثات غير رسمية لبناء علاقة.

استخدم منصة مؤتمرات الفيديو للتفاعل وجهاً لوجه لمحاكاة الشعور بالتواجد في نفس الغرفة. ادمج أنشطة بناء الفريق الافتراضية مثل الألعاب أو الاختبارات أو التحديات عبر الإنترنت التي تشجع على التعاون والعمل الجماعي بطريقة ممتعة.