أفضل 10 برامج للجدول الزمني للمشاريع في عام 2025

إذا كنت قد حاولت من قبل أن تتلاعب بالمشاعل الملتهبة والسكين المجازي في بعض الأحيان - بينما تركب دراجة أحادية العجلة - فلديك بالفعل فكرة عن كيفية إدارة مشروع معقد. 🤹

إن إدارة المشاريع والمواعيد النهائية وفرق العمل ليست بالأمر السهل، ولكننا نعلم أنك على مستوى التحدي. بصفتك مدير مشروع (PM)، فأنت تحتاج فقط إلى المزيج الصحيح من الأدوات في سقيفتك لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من مواردك.

في حين أن ميزانيتك وخبرة فريقك مهمان بالتأكيد، إلا أن التوقيت مهم أيضًا. فأنت بحاجة إلى أداة لتصور مهام المشروع والحفاظ على سير كل شيء في الوقت المحدد - وهنا يأتي دور الجدول الزمني للمشروع برنامج مفيد 🛠️

في هذا الدليل، سنشرح في هذا الدليل الجداول الزمنية للمشروع وسبب حاجتك إليها، وسنشاركك اختياراتنا العشرة المفضلة لبرامج الجداول الزمنية للمشروع في 2024.

ما هو الجدول الزمني للمشروع؟

الجدول الزمني للمشروع هو تمثيل مرئي لمهام مشروعك ومراحله الرئيسية الموضوعة بالتتابع على مدى فترة زمنية. فكر في الجدول الزمني لمشروعك على أنه خارطة طريق ترشدك خلال كل خطوة من خطوات المشروع، من البداية وحتى الانتهاء.

تساعد الجداول الزمنية للمشروع مديري المشاريع على فهم تسلسل ما يجب القيام به ومتى، والتبعيات بين المهام، وكيفية المضي قدمًا.

اجعل الجدول الزمني لمشروعك أسهل في الفهم باستخدام مخطط شبكي، أو مخطط جانت الخاص ب ClickUp، أو أي طريقة أخرى

كل جدول زمني لمشروعك فريد من نوعه، ولكن عادةً ما تتضمن جميعها المكونات التالية.

المهام: هذه هي الأنشطة المحددة التي تحتاج إلى تحديدها في قائمتك. ولها تاريخ بداية ونهاية

هذه هي الأنشطة المحددة التي تحتاج إلى تحديدها في قائمتك. ولها تاريخ بداية ونهاية المعالم : هذه هي نقاط التحقق المهمة في المشروع

: هذه هي نقاط التحقق المهمة في المشروع التبعيات : تتوقف المهام التابعة على إكمال المهام الأخرى

تتوقف المهام التابعة على إكمال المهام الأخرى المدة الزمنية : هذا يمثل الوقت الذي يستغرقه فريقك لإنهاء مهمة ما

: هذا يمثل الوقت الذي يستغرقه فريقك لإنهاء مهمة ما الموارد: يشير هذا إلى المعينين أو الفرق المسؤولة عن إكمال كل مهمة

بدلاً من مجرد سرد مشاريعك في طريقة عرض القائمة، فإن أداة الجدول الزمني للمشروع تصور لك كل هذه العوامل. يوفر لك تصور عبء العمل الخاص بك مزيدًا من الوضوح، والحصول على مزيد من الوضوح يجعلك مدير مشروع أفضل. 🙌

ضع في اعتبارك أن الجدول الزمني للمشروع يختلف عن مخطط جانت البياني على الرغم من أنهما متشابهان. يقدم مخطط جانت الكثير من التفاصيل في طريقة عرض واحدة، بينما يقدم مخطط جانت عرض المخطط الزمني يمنحك نظرة عامة سريعة على كيفية تناسب كل شيء معًا.

إذا كنت ترغب في تصور خارطة طريق مشروعك والأحداث المستقبلية، فإن برنامج الجدول الزمني للمشروع هو ما تحتاجه.

فوائد برنامج الجدول الزمني للمشروع

هل يمكنك أن تنجح في إدارة المشروع بدون جداول زمنية للمشروع؟ بالتأكيد، ولكن الجدول الزمني لإدارة المشروع أداة تجعل عملك كمدير مشروع أسهل بكثير - فلماذا لا تستخدم واحدة؟

توفر أدوات الجدول الزمني للمشروع العديد من الفوائد، بما في ذلك:

إدارة أفضل للموارد مثل القوى العاملة والمعدات والمواد

إدارة المخاطر الاستباقية

تعزيز مساءلة الفريق من خلال تبعيات المهام والمعالم الرئيسية

الأتمتة وغيرها من الأدوات الموفرة للوقت لمديري المشاريع

ما الذي ستخسره؟ يحلم كل مدير مشروع بالحصول على رؤية ومساءلة أكبر عبر المشروع بأكمله وأداة الجدول الزمني لإدارة المشروع تحقق ذلك.

10 أفضل 10 برامج للجدول الزمني للمشروع لعام 2024

هل أنت مستعد لرؤية قوة برنامج الجدول الزمني للمشروع بنفسك؟ لقد قمنا بتغطيتك يا صديقي 🤝

اطلع على قائمة أفضل 10 أدوات للجدول الزمني للمشروع لعام 2024 للعثور على أفضل خيار لفريقك.

1. ClickUp

قم بجدولة مشاريع متعددة، وإدارة التبعيات، وتحديد أولويات كل شيء في الجدول الزمني المخصص لمشروعك باستخدام طريقة عرض الجدول الزمني في ClickUp

مفاجأة! ClickUp هو مجموعة الإنتاجية المفضلة لدى الجميع، لذا لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن يكون لدينا أيضاً برنامج جدول زمني قوي للمشروع أيضاً.

لإنشاء طريقة عرض المخطط الزمني الخاص بك في ClickUp، انتقل إلى مساحة العمل الموجودة لديك و أضف عرض المخطط الزمني . هذا كل شيء!

من السهل جدًا تحويل مساحة العمل الخاصة بك إلى جدول زمني واضح ومرئي للغاية ليستعرضه فريقك. ولكن هذه مجرد البداية: يقدم ClickUp أكثر بكثير من إدارة المهام وأدوات تصور المشروع. ✨

إذا كنت ترغب في الاطلاع على تفاصيل أكثر دقة حول المشاريع، فانتقل إلى انقر فوق عرض مخطط جانت البياني . تمنحك طريقة عرض مخطط جانت نظرة شاملة لجميع المساحات والمشاريع والقوائم. تعاون مع فريقك، وتتبع تبعيات المهام، وحدد أولويات المهام والمشاريع، كل ذلك في مكان واحد.

من المستحيل على مدير المشروع أن يكون في كل مكان في وقت واحد، لكن ClickUp يجعل إدارة المشروع سهلة للغاية من خلال دمج جميع أعمالك في منصة واحدة.

وهل ذكرنا القوالب؟ استعارة قالب اللوح الأبيض للجدول الزمني لمشروع ClickUp لتصور خطك الزمني في لوحة تحكم واحدة ملائمة. إن قالب الجدول الزمني القابل للتعبئة ClickUp يجعل من السهل تخطيط مشاريعك وأحداثك بسرعة. ولكن لا تقلق - إذا كنت من محبي جانت، فإن قالب جدول جانت الزمني ل ClickUp Gantt هنا من أجلك أيضًا.

ClickUp أفضل الميزات:

العصف الذهني افتراضيًا مع كليك أب السبورات البيضاء وتحويل السبورة البيضاء إلى مشروع بنقرة واحدة

تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Dashboards وفر ساعات كل أسبوع معقوالب الجدول الزمني لمشروع ClickUp احصل على مساعدة خاصة بالوظيفة في التحرير والكتابة ووضع الأفكار مع ClickUp AI قيود ClickUp:

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات التي تجعل المستخدمين الجدد يجدون المنصة مربكة في بعض الأحيان

لا يتوفر ClickUp AI إلا على الباقات المدفوعة فقط

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. وريك

عبر وريك Wrike هو أداة لإدارة المشاريع تُستخدم لتخطيط المشاريع ولوحات كانبان والموافقات الإبداعية. وهذا يجعلها أداة تعاون شائعة للفرق الإبداعية، ولكن يمكن لأي نوع من الفرق استخدام Wrike لتسريع العمليات وتوفير الوقت.

تصور لوحات Wrike Dashboards المهام والعمليات. وهي تسمح بالحقول المخصصة حتى تتمكن من إنشاء أي نوع من التقارير ببيانات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Wrike:

الجدول الزمني مع التقويمات المشتركة

عرض عبء العمل أداة السحب والإفلات لإدارة الموارد

تتبع الساعات والتكاليف القابلة للفوترة في أداة إدارة الإيرادات

قيود Wrike:

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب التنقل في Wrike ويبدو قديمًا

ويقول آخرون إنه من الصعب الحصول على لقطة عالية المستوى لعملهم

تسعير Wrike:

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم، لشخصين إلى 25 مستخدمًا

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم، لشخصين إلى 25 مستخدمًا الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، لخمسة إلى 200 مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، لخمسة إلى 200 مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار القمة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike:

G2: 4.2/5 (أكثر من 3400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2400 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/1798/undefined/ بدائل Wrike %/%href/_

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3. الاثنين

عبر Monday.comMonday.com يحتوي على تدفقات عمل جاهزة لفرق المبيعات، ومديري المبيعات، والموارد البشرية، ومطوري البرامج، والمزيد. ألقِ نظرة على مشاريعك في كانبان أو الجدول الزمني أو عبء العمل أو طرق عرض جانت لتصور المهام والمعالم والتبعيات كما تراه مناسبًا.

استخدم لوحات معلومات Monday.com للحصول على رؤى في الوقت الفعلي. هذه الميزة الموفرة للوقت ضرورية لأي مدير تنفيذي، خاصةً إذا كنت تعمل على مشاريع متعددة (ونحن نعلم أنك على الأرجح كذلك). 👀

أفضل ميزات #### Monday.com:

يتكامل Monday.com مع أدوات مثل Zoom وSlack وMilchimp وGoogle Drive وOutlook وغيرها

هل تدير طلبات العمل؟ استخدم نماذج Monday.com لإنشاء نماذج داخلية قابلة للتخصيص

يأتي Monday.com مزودًا بأتمتة لتتبع الوقت وتواريخ الاستحقاق والتبعيات والمزيد

قيود Monday.com:

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب تتبع أهداف المشروع

يقول آخرون إن Monday.com لا يقدم الكثير من التخصيص مثل المنصات الأخرى

تسعير موقع Monday.com:

مجاني

الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مقعد، تُدفع سنويًا

8 دولارات شهريًا لكل مقعد، تُدفع سنويًا قياسي: 10 دولارات/شهرًا لكل مقعد، تُدفع سنويًا

10 دولارات/شهرًا لكل مقعد، تُدفع سنويًا المحترف: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد، يتم احتسابها سنويًا

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد، يتم احتسابها سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات يوم الاثنين

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: غير متاح

4. جيرا

عبر جيرا Jira هي أداة لإدارة المشاريع تستخدمها فرق التطوير لتخطيط المشاريع وتتبع المهام وإدارة الإصدارات وإنشاء التقارير وأتمتة المهام.

Jira Timelines هي ميزة تفاعلية تصور عناصر العمل والتبعيات والإصدارات. وهي مصممة لفرق العمل الرشيقة وتوفر لمديري المشاريع عرضًا لفرق العمل والمشاريع المتعددة بنقرة على الفأرة.

أفضل ميزات Jira:

إنشاء لوحات سكروم أو كانبان

تصور التقدم المحرز بسرعة مع تقارير بنقرة واحدة

تخصيص مهام سير العمل لتقديم المزيد من التنظيم لفريقك

قيود Jira:

تم تصميم Jira لفرق التطوير، لذلك إذا لم تكن مطورًا، فربما لن تحصل على الكثير من الفائدة منها

يقول بعض المستخدمين أن جيرا لديه الكثير من الأجزاء المتحركة ويصعب استخدامه

تسعير جيرا:

مجاني

قياسي: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,200 تقييم)

تحقق من هذه

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5. صانع الجدول الزمني

عبر صانع الجدول الزمني قد لا تبدو فاخرة مثل الأدوات الأخرى في قائمتنا لأفضل 10 أدوات، ولكن هناك وقت ومكان لأدوات أبسط مثل Timeline Maker. فهو لا يتضمن ميزات إضافية، مثل إدارة المهام أو قوالب المخطط اليومي ، ولكن إذا كنت تبحث عن أداة جدول زمني للمشروع بدون زخرفة، فقد تكون هذه الأداة المناسبة لك.

يسمح لك صانع الجدول الزمني بإدخال بياناتك الخاصة من ملف Excel CSV أو TXT أو مشروع مايكروسوفت ملف. اختر من بين أنماط المخطط الزمني الخمسة، وسيقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء خيارات لك. قم بتصدير مخططك الزمني عبر البريد الإلكتروني أو PNG أو JPEG أو HTML أو PDF أو GIF أو حتى PowerPoint لمشاركته مع فريقك أو رئيسك في العمل.

Timeline Maker أفضل الميزات:

ادفع مقابل ترخيص لمرة واحدة، وتمتلك صانع الخط الزمني مدى الحياة

جرب خمسة أنماط مختلفة للخط الزمني بنقرة واحدة

إضافة سياق إلى الجداول الزمنية عن طريق إرفاق المستندات والملفات

قيود صانع الخط الزمني #### قيود صانع الخط الزمني:

على عكس أدوات الجدول الزمني الأخرى لإدارة المشاريع في هذه القائمة، لا يقدم Timeline Maker ميزات قوية لإدارة العمل

لا يحتوي Timeline Maker على العديد من المراجعات

تسعير أداة Timeline Maker:

ترخيص فردي مدى الحياة: 149 دولارًا (رسوم لمرة واحدة)

149 دولارًا (رسوم لمرة واحدة) حزمة الأعمال الصغيرة: 299 دولارًا لترخيص مدى الحياة لثلاثة مستخدمين

299 دولارًا لترخيص مدى الحياة لثلاثة مستخدمين المؤسسات: ابتداءً من 535 دولارًا لترخيص مدى الحياة لخمسة مستخدمين

تقييمات ومراجعات صانع الجدول الزمني #### تقييمات ومراجعات:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. جانت برو

عبر جانت برو تمامًا كما يوحي الاسم، GanttPRO هي أداة لتصور المشروع متخصصة في مخططات جانت. وهي هيكل تقسيم العمل (WSB) تقسم طريقة العرض مشاريع البرمجيات إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يجعل من السهل متابعة حتى أكثر عمليات العمل تعقيدًا.

GanttPRO هو أداة تفاعلية لبناء مخططات جانت التفاعلية التي يمكنها التعامل مع مشاريع متعددة في وقت واحد. يحتوي على أدوات لإدارة الموارد، وتقدير تكاليف المشروع، ومشاركة الملفات مع فريقك ببضع نقرات فقط.

أفضل ميزات GanttPRO:

يوفر GanttPRO جدولة المشاريع تلقائيًا

يحب الناس واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام

إدارة الوقت والمشاركة في تعاون الفريق على منصة واحدة

قيود GanttPRO:

يقول بعض المستخدمين إن الواجهة والتصميم قديمان بعض الشيء

يتمنى آخرون لو أن GanttPRO يقدم خدمة عملاء أفضل

تسعير GanttPRO:

الإصدار الأساسي: 7.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

7.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا الإحترافي: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا الأعمال: 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات GanttPRO:

G2: 4.8/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 440 تقييم)

7. خطة توجل

عبر خطة توجل قد تعرف Toggl كتطبيق لتتبع الوقت، و Toggl Plan هو تطبيق متفرع مصمم لتصور المشروع. إذا كنت تتتبع الوقت بالفعل في Toggl على أي حال، فإن المنتجين يتكاملان بسلاسة، لذا فإن اختيار Toggl Plan أمر منطقي. 🕣

من خلال تكامل Toggl، يمكنك سحب البيانات بسلاسة بين المنتجين واستخلاص رؤى المشروع من بيانات تتبع الوقت لفريقك وضمان دقة الفوترة.

أفضل ميزات خطة Toggl Plan:

تصور وقت فريقك ومهامه في مكان واحد

تبسيط جدولة الفريق من خلال عرض تقويم مشترك

دعوة العملاء كضيوف إلى مشروع مشترك مع أذونات قائمة على الأدوار

قيود خطة Toggl Plan:

يقول العديد من المستخدمين إنهم واجهوا صعوبة في التأقلم مع التطبيق والعثور على كل شيء في البداية

يتمنى آخرون لو كان لدى Toggl Plan المزيد من عمليات التكامل

تسعير خطة Toggl Plan:

الفريق: 8$/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

الأعمال: 13.35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات خطة Toggl Plan:

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 110 تقييم)

تحقق من هذه

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8. تريللو

عبر تريلوTrello هو في المقام الأول لوحة كانبان الرقمية لإدارة المشاريع. نظرًا لأن لوحات كانبان مرئية للغاية بالفعل، فإن هذا يجعل Trello من أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع.

اختر من بين طرق عرض اللوحة، والجدول الزمني، والجدول، والتقويم، ولوحة المعلومات، والخريطة، ومساحة العمل للحصول على فهم أفضل لمشاريعك. عرض المخطط الزمني مفيد بشكل خاص لتصور الجداول الزمنية لمشروعك: تتبع سباقات السرعة، والأهداف، وتواريخ الاستحقاق في خطك الزمني في مكان واحد.

أفضل ميزات Trello:

استخدم ميزة Power-Up لدمج أدواتك الحالية مع مكونات Trello الإضافية

يمكن لأتمتة الخادم الآلي في Trello توجيه فريقك بسلاسة من خلال مهام سير العمل المحددة

جرب قوالب Trello لكل شيء بدءًا من إعداد الموظفين الجدد إلى إدارة العملاء المحتملين

قيود Trello:

تحد خطة Trello المجانية من عمليات الدمج والميزات وأحجام المرفقات

يقول بعض المستخدمين إن ميزة إعداد التقارير في Trello تفتقر إلى التخصيص

تسعير Trello:

مجاني

عادي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Trello:

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,600 تقييم)

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9. المفهوم

عبر فكرة هل تعلم أن Notion أكثر بكثير من مجرد تطبيق لتدوين الملاحظات؟ تجمع هذه الأداة بين الويكي والمستندات والمشاريع في مكان واحد. ونعم: إنه أيضًا خيار قوي كأداة للجدول الزمني لإدارة المشاريع.

استخدم طريقة عرض الجدول الزمني لإدارة المشروع في Notion لمعرفة كيفية توافق المشروع أو المشاريع بأكملها معًا. يمكنك أيضًا تصور العمل في عرض قاعدة البيانات أو التقويم أو اللوحة عبر مهام مشروعك المحددة.

أفضل ميزات Notion:

على الرغم من أنه لم يصدر بعد، إلا أنه من المقرر إصدار Notionأتمتة سير العمل الميزات الرئيسية قريبًا

تقسيم المهام إلى مهام فرعية وتعيين التبعيات

مراقبة تقدم المشروع باستخدام شريط الحالة في Notion

قيود Notion:

يفتقر Notion إلى عمليات التكامل مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الأخرى

يقول بعض المستخدمين أن الواجهة يمكن أن تكون معيبة عند العمل مع الكثير من البيانات

تسعير Notion:

مجاني

بالإضافة إلى: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,800+ تقييم)

تحقق من هذه

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10. أسانا

عبر أسانا أسانا هي أداة قوية لإدارة المشاريع مع الأهداف، وتتبع عبء العمل الجماعي، والأتمتة، والنماذج، والتقويمات المشتركة. استخدم طريقة عرض الجدول الزمني في Asana Timeline لتصور مهامك كلوحة كانبان، أو قائمة، أو جدول زمني، أو تقويم، أو مخطط جانت. وإذا قررت أنك ترغب في رؤية كل شيء من منظور مختلف، يتيح لك Asana تغيير طرق العرض بنقرة واحدة.

أفضل ميزات أسانا:

استخدم أداة إنشاء سير العمل بالسحب والإفلات لأتمتة عبء عمل فريقك

احصل على تقارير الإنتاجية في الوقت الفعلي

قياس أعباء مهام أعضاء الفريق باستخدام ميزة عبء العمل

قيود أسانا:

يقول بعض المستخدمين إن وظيفة البحث ليست قوية كما يريدون

يقول آخرون إن أسانا ليس بديهيًا للمستخدمين الجدد

تسعير أسانا:

مجاني

القسط: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الشركات: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات أسانا:

G2: 4.3/5 (أكثر من 9400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,100 تقييم)

تحقق من هذه

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البدء في إنشاء جدول زمني للمشروع باستخدام برنامج إدارة المشاريع

سواءً كنت تقوم بإنشاء حملة تسويقية أو تطوير تطبيق، فأنت بحاجة إلى جدول زمني للمشروع لتقطع المسافة مع فريقك. فبدلاً من العبث على الورق أو مجرد سرد المهام، يمكنك تصور كل شيء على الفور باستخدام برنامج الجدول الزمني المناسب للمشروع. 🌻

لك الحرية في اختيار خيارك المفضل في هذه القائمة، ولكن إذا كنت قد سئمت من التنقل بين المنصات المختلفة، فاختر ClickUp. نحن نجمع المستندات واللوحات البيضاء والمشاريع والمهام والفرق في مكان واحد. مكتبة القوالب القوية لدينا مثالية لتصور الجداول الزمنية للمشروع، ولكنها تحتوي أيضًا على قوالب لكل شيء من المحاسبة إلى الموارد البشرية.

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