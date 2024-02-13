10 قوالب مصفوفة لتنظيم أفكار إدارة المشاريع الخاصة بك

يؤدي المشروع غير المنظم إلى الفوضى - والفوضى تؤدي إلى عمل دون المستوى. 😵‍💫

لدى مديري المشاريع ما يكفي من المهام، فلست بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة لتقديم عمل عالي الجودة بسرعة وكفاءة وفي الوقت المحدد. ⚙️

وبدلاً من ذلك، ركّز جهودك على فريقك وأعباء العمل الخاصة بهم من خلال الاعتماد على حل ديناميكي لإدارة المشاريع مصمم للقيام بالأعباء الثقيلة نيابةً عنك.

هذا ليس خبرًا جديدًا -نحن نعلم* كيف يمكن أن يكون مناسبًا برنامج إدارة المشاريع يمكن أن يحسن مستويات التوتر لدى أي مدير مشروع على أساس يومي، ولكن هذه الأدوات قوية بقدر قوة الأشخاص الذين يستخدمونها! بجدية، ما الفائدة من الاستثمار في كل هذه الميزات إذا كنت لا تعرف كيفية دمجها في سير العمل ومشاركتها مع الفريق؟

هنا يأتي دور القوالب. 🙌🏼

هناك قالب لكل شيء هذه الأيام، ويمكن أن تكون هذه القوالب أصولاً قوية لتبسيط بعض الجوانب الأكثر استهلاكا للوقت في إدارة المشاريع مثل تطوير أفكار جديدة، وتخطيط مشاريع كاملة، و إدارة سير العمل .

إذا كنت تواجه حاليًا نقاط الألم هذه بالضبط، أو تبحث عن تحديث لعملياتك الحالية، أو تحتاج ببساطة إلى تحريك الأمور في أسرع وقت ممكن - فهذه المدونة لك. لقد بحثنا في بحر القوالب لنقدم لك هذه القائمة المنتقاة من 10 قوالب مصفوفة لإدارة وتنظيم وتفعيل سير عمل إدارة مشروعك من العصف الذهني من خلال التنفيذ . 📈

ما هو قالب المصفوفة؟

تساعد قوالب المصفوفة في تنظيم و تحديد أولويات أفكارك وفقًا لجدوى المشروع وقيمة المستخدم. سيساعدك قالب المصفوفة الخاص بك على إنشاء العملية ونظام الإدارة لتحديد المشاريع المحتملة التي من المرجح أن تحدث وتنجح.

والخبر السار هو أنه بغض النظر عن أسلوب عملك، يمكنك استخدام % *مخطط مصفوفة* لأي حالة استخدام.

قد ترغب في إضافة أعمدة أو صفوف إضافية لمخطط المصفوفة الخاص بك لاستيعاب أشياء مثل مجموعات البيانات الكبيرة أو التفاصيل الإضافية أو الوسائط أو السياق. لكن لا شيء مطلوب، الأمر كله يتعلق بما يناسبك! جداول البيانات والجداول و الرسوم البيانية كلها أطر عمل ممتازة لبناء المصفوفة الخاصة بك مما يجعل أدوات مثل Microsoft Excel وPowerPoint وجهات شائعة لهذه الموارد. ولكن لمجرد أن هذه الأدوات شائعة، لا يعني أنها الأكثر وظيفية أو بديهية أو مرونة. 👀

هذا جزئيًا هو السبب في أن قوالب المصفوفات هي نقاط انطلاق أساسية. إنها تضع الأساس لمساعدتك على البدء في استخدام هذه الأدوات بكفاءة أكبر، والأهم من ذلك أنها تساعدك على إنشاء مخطط المصفوفة بشكل أسرع!

_ملاحظة: لقد قمنا بتضمين قوالب لـ Excel وPowerPoint وغير ذلك، لذا لن تضطر إلى تغيير برنامجك المفضل لبدء الاستفادة القصوى من قالب المصفوفة الخاص بك 🙂

ولكن كيف يبدو قالب المصفوفة الجيد حقًا؟ وما هي العناصر التي يجب عليك معرفتها قبل التنزيل؟ سنوضح لك. 🤓

ما الذي تبحث عنه في قالب المصفوفة التالي

أفضل قوالب المصفوفات هي

قابلة للتخصيص

تعاونية

سهلة التعديل

مرئية للغاية

سهل الاستخدام والقراءة

قد تبدو هذه الصفات وكأنها صفات لا تحتاج إلى تفكير، ولكن العثور على قوالب تتفوق في كل من هذه المجالات أصعب مما يبدو.

إذا لم يكن القالب الخاص بك غير قابل للتخصيص، فهو في الحقيقة ليس قالبًا. توفر قوالب المصفوفات إطار عمل جاهز لبناء مخطط المصفوفة الخاص بك. فهي لا توفر فقط مساحة لك لملء تفاصيل مشروعك وفقًا لذلك، ولكنها ترشدك إلى المعلومات التي توضع فيها.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لإنشاء مخطط مصفوفة في تصور أولوياتك القصوى ونقلها بوضوح حسب الأولوية والأهمية والجدوى. باستخدام أي من قوالب المصفوفة التالية، ستتمكن من البدء في فرز أو تصفية أفكار مشروعك لاستثمار وقتك بأكثر الطرق قيمة.

لذا دون مزيد من اللغط، دعنا نبدأ. 🛠

## 10 قوالب مصفوفة يحتاجها كل مدير مشروع

تزن مخططات المصفوفة المخاطر المحتملة مقابل المكافأة المحتملة لأي فكرة معينة. من الناحية النظرية، يمكنك حتى إنشاء مخطط مصفوفة لتحديد أي من هذه القوالب مناسب لك!

بينما يمكنك إنشاء مخطط مصفوفة من الصفر، إلا أن القوالب تساعدك على إضافة معلومات إضافية مهمة إذا لزم الأمر، والأهم من ذلك أنها تساعدك على بناء مخططك بسرعة. 💨

بالإضافة إلى ذلك، من الجميل النظر إليها! عند تبرير اختياراتك للقيادات العليا أو أصحاب المصلحة الرئيسيين، يمكن أن تكون قوالب المصفوفة بمثابة أداة مساعدة بصرية واضحة ونقية لتقديم الأفكار بسرعة.

استخدم أيًا من قوالب المصفوفات العشرة هذه لإضفاء عنصر مرئي وتعاوني على عملية اتخاذ القرار في إدارة مشروعك باستخدام ClickUp وPowerPoint وGoogle Slides.

1. قالب مصفوفة قرار شبكة الافتراضات من ClickUp

استخدم أداة اتخاذ القرار هذه لتنظيم الأفكار على أساس مستوى اليقين والمخاطر

سواء كنت تقوم بتخطيط الميزانية، أو إدارة القسم، أو إنشاء حملة تسويقية، فإن استراتيجية قالب اتخاذ القرار ضروري لأي حزمة تقنية. لا يقتصر الأمر على انقر فوق منصة الإنتاجية المطلقة لإدارة هذه المشاريع الضخمة، ولكن قالب مصفوفة قرار شبكة الافتراضات من ClickUp هو القالب الأمثل لاتخاذ الخيارات ذات الصلة بكل سهولة وثقة.

يقوم قالب المصفوفة المرن والقابل للتخصيص بتنظيم أفكارك مقابل بعضها البعض بناءً على اليقين والمخاطر باستخدام اللوحات البيضاء التعاونية لـ ClickUp . في هذا الرسم البياني المُنشأ مسبقًا، يمكنك إضافة سياق مهم لكل فكرة على الورقة اللاصقة الخاصة بها، ثم فرزها على مصفوفة مرمزة بالألوان.

يغطي مخطط المصفوفة هذا الأساسيات ويترك لك مساحة لإضافة المزيد من التفاصيل والألوان والوسائط مع تطور أفكارك. بالإضافة إلى ذلك، بينما برنامج السبورة الرقمية هو أداة شائعة لإدارة المشاريع، فبرنامج ClickUp Whiteboards هو الخيار الوحيد الذي يمنحك القدرة على تحويل أي فكرة مباشرةً إلى مهمة قابلة للتنفيذ. وهذا يعني أنه يمكنك استخدام هذا القالب لتحديد أولويات فكرتك الأهم وإنشاء المهام وتعيينها على الفور لبناء سير عملها بالكامل.

فائدة رئيسية أخرى لاستخدام قالب ClickUp هذا؟ أنه يطبق تلقائيًا دليل البدء تلقائيًا مستند النقر فوق المستند لإرشادك في كل التفاصيل والتأكد من استخدامك لهذا القالب على أكمل وجه.

قم بتنزيل هذا القالب

2. قالب مصفوفة الجهد المؤثر من ClickUp

يتيح لك استخدام مصفوفة جهد التأثير إنشاء تمثيل مرئي للجهد المطلوب لكل ميزة حتى تتمكن من تحديد أولويات المهام والموارد بشكل أفضل

يتضمن اتخاذ القرارات الاستراتيجية تحديد المشكلة وجمع المعلومات وتحديد البدائل ومراقبة النتائج. و نموذج مصفوفة جهود التأثير من ClickUp يسهل هذه العملية من خلال مساعدة مديري المشاريع تحديد السبب الجذري للمشاكل وفرز الحلول بناءً على الجهد المبذول واحتمالية التأثير.

يُعرف هذا القالب القابل للتخصيص أيضًا باسم مصفوفة أولوية العمل، وهو شائع بين المديرين كما هو شائع بين الفرق، مما يساعد الأعضاء على تحديد أولويات مهامهم بكفاءة أكبر وتحديد أفضل مكان لقضاء وقتهم بسرعة. مع استخدام المزيد من أعباء العمل الاستراتيجية باستخدام ClickUp Whiteboards، يساعد قالب مصفوفة الجهد المؤثر الفرق على تحسين الجداول الزمنية للمشروع والموارد لتحقيق أهدافها مع تقليل الوقت أو الجهد المهدر.

إن تعدد الاستخدامات والتصميم البديهي يجعل قالب المصفوفة هذا ذا قيمة لمديري المشاريع وقادة الفرق وأساتذة سكرم الذين يتطلعون إلى زيادة إنتاجية الفريق إلى أقصى حد.

يرسم قالب مصفوفة جهد التأثير ClickUp الأنشطة مقابل:

مستوى الجهد : إظهار السعة والموارد اللازمة لتحقيق النتيجة المرجوة

: إظهار السعة والموارد اللازمة لتحقيق النتيجة المرجوة مستوى التأثير: لتحديد مقدار القيمة التي ستعود بها النتيجة على المشروع أو الشركة

تنزيل هذا النموذج

3. قالب مصفوفة الرسائل من ClickUp

استخدم هذا القالب للمساعدة في إطلاق أفكار الرسائل مع خارطة طريق لتحديد موقع علامتك التجارية

إذن، لقد قضيت شهورًا في تطوير منتج جديد - والآن حان الوقت لمشاركته مع العالم! قبل الإطلاق، تأكد من اختيار القنوات المناسبة للوصول إلى جمهورك المستهدف.

إن قالب مصفوفة الرسائل من ClickUp يساعدك على الاستفادة من استراتيجيات المراسلة الأكثر فعالية من خلال خارطة طريق معدة مسبقًا وقابلة للتخصيص لتحديد موقع علامتك التجارية.

غالبًا ما تعتمد الشركات على الحملات الترويجية لإثارة الضجة والحماس حول منتجاتها قبل إطلاقها. يلخص قالب المصفوفة هذا رسائل علامتك التجارية وينظمها لضمان توافق أي محتوى تضعه مع عرض القيمة الأساسية لعلامتك التجارية.

هذه المصفوفة المليئة المجلد يستخدم ميزات مثل العلامات والحالات المخصصة وطرق عرض المشاريع المتعددة لمساعدتك في تغطية عناصر العمل لإطلاق منتج ناجح للبريد الإلكتروني، والمنصات الاجتماعية، ونسخة الموقع الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة.

قم بتنزيل هذا النموذج

4. قالب مصفوفة أيزنهاور من ClickUp

يمكن تحرير مصفوفة آيزنهاور من ClickUp Eisenhower Matrix في قالب السبورة البيضاء لتصور أفكارك قبل إنشاء عناصر العمل

الـ قالب مصفوفة أيزنهاور بواسطة ClickUp نقطة بداية رائعة للمبتدئين في رسم المصفوفات. باستخدام ClickUp Whiteboards وطريقة عرض القائمة، يساعد هذا القالب المفكرين المرئيين وحلّالي المشاكل على إدارة المهام والوقت والأفكار.

في الواقع، هذا القالب البسيط والفعال في نفس الوقت هو المفضل لدى مديري المشاريع من أجل تحديد أولويات المهام بسرعة باستخدام الحقول المخصصة وتطوير الأفكار من مرحلة التخطيط على السبورة التعاونية الخاصة بهم.

ClickUp قالب مصفوفة أيزنهاور يعمل كمصدر حديث وموثوق للحقيقة طوال عملية إدارة المشروع لمساعدة الفرق على فهم الأولويات والمنجزات بشكل أفضل في الجداول الزمنية للمشروع .

يتكون الرسم البياني لمصفوفة السبورة البيضاء من أربعة أرباع على أساس أهمية و أهمية، بحيث يمكن لمديري المشاريع حذف أو تفويض أو تنفيذ أو اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدمًا في بنود العمل القادمة:

الربع 1 مخصص للمهام المهمة أو العاجلة

مخصص للمهام المهمة أو العاجلة الربع 2 مخصص للمهام المهمة ولكن غير العاجلة

مخصص للمهام المهمة ولكن غير العاجلة الربع 3 مخصص للمهام الأقل أهمية ولكنها عاجلة

مخصص للمهام الأقل أهمية ولكنها عاجلة الربع 4 هو للمهام الأقل أهمية وغير العاجلة

قم بتنزيل هذا النموذج

مكافأة:

/هريف/ https://clickup.com/blog/technical-debt//#3-the-technical-debt-quadrant** رباعي الديون التقنية /%/href/

5. نموذج مصفوفة الأولويات من ClickUp

استخدم قالب مصفوفة الأولويات من ClickUp لتحديد المهام الحرجة مرتبة حسب الإلحاح والتأثير والأهمية

إذا كنت تبحث عن قالب نموذج مصفوفة لفرز مهامك والتأكد من عدم وضع أي شيء مهم في الخلف عن طريق الخطأ - فأنت بحاجة إلى قالب مصفوفة الأولويات من ClickUp ! هذا القالب هو أداة لصنع القرار لمساعدتك في التركيز على الأهداف طويلة المدى من خلال توفير مخطط تفصيلي لتحديد أولويات المهام العاجلة.

الأمر الرائع في قالب مصفوفة السبورة البيضاء هذا هو أنه يمكن تخصيصه وتطبيقه على أي حالة استخدام تقريبًا، مما يجعله مثاليًا للفرق المشغولة أو الأقسام بأكملها أو المديرين الذين يتطلعون إلى تعزيز الإنتاجية الإجمالية. على غرار مخطط المصفوفة الحقيقي، يساعد هذا القالب الذي تم إنشاؤه مسبقًا في تحليل المهام من خلال تقسيمها إلى أربعة أرباع:

الربع 1 للمهام العاجلة إلى المهام العاجلة أولاً

للمهام العاجلة إلى الربع 2 للمهام المهمة ولكن غير العاجلة التي يمكنك إنجازها لاحقًا

للمهام المهمة ولكن غير العاجلة التي يمكنك الربع 3 للمهام ليست مهمة ولكنها عاجلة المهام التي يجب تفويضها

للمهام ليست مهمة ولكنها عاجلة المهام التي يجب الربع 4 للمهام التي يمكن أن تكون في نهاية المطاف مهملة

تنزيل هذا النموذج

6. قالب مصفوفة BCG Matrix Whiteboard من ClickUp

جرب قالب مصفوفة ClickUp BCG لتصور عملية اتخاذ القرار بشأن المنتجات ذات النمو المرتفع أو المنخفض

تُعرف أيضًا باسم مصفوفة حصة النمو، وهي مصفوفة قالب مصفوفة مصفوفة BCG من ClickUp هو إطار عمل لإدارة المحافظ الاستثمارية للشركات المتوسطة والكبيرة الحجم لإدارة خطوط إنتاجها.

ينظم قالب مصفوفة BCG هذا منتجات المحفظة في فئات يمكن إدارتها بناءً على عوامل مثل السعر (الشعبية) والجودة (المميزة) والوظائف. هذا القالب مفيد بشكل خاص لمديري المشاريع لسهولة استخدامه وقدرته على نقل المعلومات المعقدة والمجردة بصرياً.

النمو والحصة السوقية هما المقياسان الأساسيان لتحديد نجاح المنتج باستخدام هذا القالب، ويتم تمثيلهما على طول المحورين لإنشاء أرباع المصفوفة الأربعة:

الأبقار النقدية : تمثل المنتجات ذات الحصة السوقية العالية ولكن في فئة منخفضة النمو

: تمثل المنتجات ذات الحصة السوقية العالية ولكن في فئة منخفضة النمو الكلاب: تمثل المنتجات ذات الحصة السوقية المنخفضة والربحية المنخفضة في صناعة ناضجة يجب إيقافها

تمثل المنتجات ذات الحصة السوقية المنخفضة والربحية المنخفضة في صناعة ناضجة يجب إيقافها النجوم : هي المنتجات ذات الأداء العالي التي تتطلب استثماراً مستمراً للتفوق على المنافسة والحفاظ على حصتها السوقية

: هي المنتجات ذات الأداء العالي التي تتطلب استثماراً مستمراً للتفوق على المنافسة والحفاظ على حصتها السوقية السؤال ملاحظات: تحتاج المنتجات في هذه الفئة إلى تحليل متعمق. قد يؤدي الاستثمار في هذه المنتجات إلى تحويلها إلى أبقار نقدية أو قد تفشل وتتحول إلى كلاب

تنزيل هذا النموذج

7. تحليل أصحاب المصلحة بواسطة ClickUp

يساعدك قالب مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة من ClickUp على فهم كيفية التعامل مع مختلف الأطراف المعنية في عملك

بغض النظر عن مقدار الوقت والبحث الذي قمت به لبناء حالة مبادرتك الجديدة، فإن الأمر كله يتوقف على أصحاب المصلحة في المشروع الموافقة 😳

من الضروري الحصول على موافقة أصحاب المصلحة وموافقة أصحاب المصلحة في مشاريعك - سواء كانوا أقرانًا أو زملاء عمل أو رؤساء أو عملاء. يجب أن يفهم أصحاب المصلحة بسرعة وسهولة كيف يتناسب مشروعك مع صورة العمل الأكبر.

إن نموذج مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة من ClickUp يساعد فرق العمل ومديري المشاريع على تحديد كيفية التعامل بشكل مناسب مع القادة أو العملاء أو أصحاب المصلحة المحتملين بناءً على القوة والتأثير والمصلحة.

يستخدم هذا التحليل الشامل رسمًا بيانيًا مصفوفيًا لتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وترتيب أولوياتهم بناءً على نفوذ كل شخص واهتماماته. A تحليل أصحاب المصلحة ، في هذه الحالة، يهيئك ويجهزك للدعوة التي تحتاجها - والمعارضة المحتملة التي قد تواجهها.

يُشار إليها أيضًا باسم شبكة مصالح السلطة، هذا ClickUp إدارة مشروع اللوحة البيضاء يساعدك القالب على

كسب الثقة لكسب التأييد للمشاريع المستقبلية

جمع المعلومات الضرورية لنجاح المشروع

التخطيط للمستقبل والاستعداد للنكسات المحتملة

تأمين الموارد والاستثمارات للبقاء على المسار الصحيح

تنزيل هذا النموذج

8. قالب مصفوفة باور بوينت

عبر سلايدبازار سواء كنت تقوم بإنشاء تقييم لمشروع أو مخطط SWOT ، فإن قالب مصفوفة باور بوينت سينجز المهمة. 💪🏼

يتألق هذا القالب القابل للتخصيص حقًا إذا كنت تتطلع إلى عرض عمليات تطوير المنتج، أو تسليط الضوء على تدفق المعلومات، أو إنشاء مخططات مصفوفة معقدة تزن الأفكار مقابل عوامل مختلفة متعددة.

على الرغم من أن PowerPoint يحتوي بالفعل على أنماط مصفوفة مدمجة في ثناياه عوامل، إلا أنها قديمة جدًا. سيجعل هذا القالب الرسم البياني الخاص بك يبدو أكثر جمالية وسهولة في القراءة مع اختيار أنماط تصميم مختلفة لتناسب المشاريع المختلفة.

قم بتنزيل هذا القالب

9. قالب مصفوفة اتخاذ القرار لباوربوينت

عبر صائد الشرائح بصفتك مدير مشروع، سيكون لديك قدر لا بأس به من الخيارات الصعبة التي يتعين عليك اتخاذها، ولكن هذا النموذج يوفر هيكلًا واضحًا للمساعدة في إزالة العاطفة والتخمين من عملية اتخاذ القرار.

يمكن استخدام قالب ميتريكس اتخاذ القرار في PowerPoint أو شرائح Google ويأتي مع ثلاثة تصاميم للشرائح، مما يجعله مورداً مرئياً مفيداً لتبرير الخيارات الكبيرة للمدراء وأصحاب المصلحة في الاجتماعات.

سيساعدك هذا القالب في التوصل إلى استنتاجات مجدية لمجموعة كبيرة من الموضوعات وتوصيلها خاصةً عند تقديم تقييمات المخاطر، أو وضع نموذج لمصفوفة قرارات مرجحة، أو اقتراح تحليل الأسباب الجذرية.

قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب مصفوفة التواصل

عبر نموذج الشريحة الرائع في هذا القالب أنه يمكن استخدامه في العروض التقديمية من Google Slides أو PowerPoint أو Keynote! يكون قالب مصفوفة التواصل مفيدًا في أي وقت يريد فيه مدير المشروع أو قسم الموارد البشرية أو قائد الفريق التواصل مع من يملك أي مرحلة من مراحل المشروع والإنجازات المتوقعة.

هذا القالب رائع لإنشاء خطة عمل لتوزيعها عبر قسمك. يمكنك تخصيص كل عمود وفقًا لحالة الاستخدام الخاصة بك لنقل أشياء مثل عناصر العمل القادمة أو مجالات الفرص أو تخطيط الميزانية، ثم تقسيم الأشخاص المشاركين في الخطوات التالية.

يعد هذا أيضًا عرضًا مرئيًا رائعًا لـ إلى إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بك تفاصيل قنوات التواصل المناسبة وإرشادات التواصل الداخلي المقترحة مع الإدارات الأخرى أو المديرين أو أصحاب المصلحة.

في قالب المصفوفة هذا، يتم ترتيب فئات التواصل الداخلي المختلفة في أعمدة منفصلة بما في ذلك:

الصيغة : وسائل التواصل مثل البريد الإلكتروني ومكالمات الفيديو والدردشة والمراسلة

: وسائل التواصل مثل البريد الإلكتروني ومكالمات الفيديو والدردشة والمراسلة التكرار : عدد مرات إرسال الرسائل

: عدد مرات إرسال الرسائل المالك : رؤساء الأقسام المسؤولين عن معالجة الطلبات

: رؤساء الأقسام المسؤولين عن معالجة الطلبات التوزيع : التوزيع: الأقسام المعنية

: التوزيع: الأقسام المعنية التوزيع: الإدارات المعنية: طرق معالجة وإحالة الأسئلة أو الطلبات

*تفقد هذه: هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/communication-plan-templates// قوالب خطة الاتصال* *%/مرجع/_

!

تنزيل هذا القالب

موارد ذات صلة

قوالب OKR

قوالب رشيقة

قوالب سير العمل

الحل "الوحيد" لاحتياجات قالب المصفوفة الخاصة بك

توفر قوالب المصفوفة القابلة للتحرير للفرق مسارًا واضحًا ومباشرًا نحو تواصل وتعاون أفضل.

سواءً كان ذلك بين كبار أصحاب المصلحة أو بين عدد قليل من أعضاء الفريق، فإن توضيح أهداف المشروع والأفكار تعزز بشكل كبير من فرصك في الوصول إلى المواعيد النهائية - لأنه دعنا نواجه الأمر، لا أحد يحب العمل على مشروع لا يتم التواصل معه بشكل جيد.

لحسن الحظ، يوفر ClickUp الميزات والموارد والتكاملات والقوة اللازمة لتحقيق كل ذلك وأكثر.

قوالب المصفوفة المعروضة في هذه القائمة تخدش السطح فقط عندما يتعلق الأمر بعدد الطرق التي يمكن ل ClickUp من خلالها تبسيط العمليات من الأعلى إلى الأسفل. إن مكتبة القوالب المتنامية باستمرار يخدم جميع حالات الاستخدام، وبما أن ClickUp يحزم الكثير من الميزات القوية في كل خطة تسعير، فإن هذا الكل في واحد أداة إنتاجية توفر حلولاً من الحائط إلى الحائط لشركتك بأكملها.

قم بالوصول إلى قوالب المصفوفات القابلة للتخصيص هذه، و مجموعة غنية من ميزات التعاون , أكثر من 1,000 عملية تكامل , مهام غير محدودة والمزيد عند التسجيل في باقة ClickUp المجانية للأبد . وافتح المزيد من الوظائف مع الخطط المدفوعة التي تبدأ من 5 دولارات فقط. اشترك في ClickUp مجانًا لبدء تنظيم مشاريعك والتصرف بناءً على أفكارك اليوم.