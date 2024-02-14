10 قوالب مجانية للقصص المصورة في Word وPDF وPDF وWord؛ ClickUp

بينما يمكنك الارتجال والأمل في الأفضل، فإن أنجح مشاريع الفيديو والمشاريع الإبداعية غالباً ما تكون نتيجة تخطيط دقيق. فخلف كل مشهد فيلم أو تيك توك رائج، هناك إبداع ما قبل الإنتاج الذي خطط بعناية للحركة والحوار والمؤثرات البصرية - عادةً بمساعدة قوالب القصص المصورة.

في هذا الدليل، سنشاركك ما الذي يجعل قالب القصة المصورة رائعًا وما الذي تبحث عنه عند التفكير في الخيارات. بعد ذلك، سنقدم لك قائمة مختصرة بقوالب القصص المصورة المجانية التي نفضلها لتجربتها في 2023. 📽️

ما هو قالب القصة المصورة؟

قالب القصة المصورة هو عبارة عن منظم رسومي يساعدك على تصور الصورة الأكبر بتفاصيل أصغر، مشهدًا تلو الآخر. بالنسبة لأي عملية تصميم للوحة القصة المصورة - سواءً كنت تقوم بتوضيح أفكارنا المعقدة أو بناء لوحة قصص مصورة - فهو ضروري إذا كنت تريد رسم خريطة لفيلمك أو مشروعك.

إن معرفة كيفية عمل لوحات القصة المصورة ليس أمرًا معقدًا، ولكن في بعض الأحيان تريد اختصار العملية والدخول مباشرةً في التفاصيل. يعتني قالب لوحة القصة المصورة الفارغة بالهيكل، حتى تتمكن من تركيز انتباهك على القصة. 📚

10 قوالب مجانية مصممة باحترافية للوحات القصة المصورة

يمكن لقالب القصة المصورة الصحيح أن يسهل عليك تصور خططك وتحقيق أهدافك - سواء كان ذلك لقطة أو مشهدًا مرغوبًا فيه، أو تحسينًا لمنتج أو حملة، أو ببساطة تقسيم عملية التصميم الخاصة بك. اكتشف بعض قوالب القصص المصورة المجانية المفضلة لدينا واعثر على القالب المثالي لمشروعك القادم.

1. قالب لوحة القصة المصورة ClickUp

قالب لوحة القصة المصورة ClickUp

دعونا نبدأ الأمور بنظرة عصرية على قالب القصة المصورة التقليدي للأفلام. هذا القالب قالب القصة المصورة من ClickUp يساعدك على تخطيط فيلمك القصير أو فيديو الصور المتحركة الخاص بك لقطة بلقطة، حتى تتمكن من رؤية كيف تتطور الأحداث من لحظة إلى أخرى.

لا حاجة إلى مهارات Adobe Photoshop هنا - ما عليك سوى مشاركة رسم أو نموذج بالحجم الطبيعي للمشهد، ثم أكمل التفاصيل أدناه لتوجيه فريقك بشأن ما يجب أن يحدث بالضبط. هناك مساحة لإضافة الحركات، والحوار، والوسائط التفاعلية، والمطالبات الصوتية/المؤثرات، ويمكنك حتى تخصيص القالب لإضافة مربعات إضافية إذا احتجت إلى ذلك. 🔊

استخدم قالب القصة المصورة للفيديو هذا لتخطيط فيديوهات الشركات والمشاريع الشخصية وحملات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها بطريقة مرئية.

2. قالب مخطط قصة ClickUp

قالب مخطط موجز قصة ClickUp

لا يجب أن تكون كل لوحة قصة مرئية. إذا كنت تحب التنظيم وطريقة عرض نمط المجلد، فإن هذا قالب مخطط القصة من ClickUp خيار رائع. إنه مصمم مع وضع الكتاب والمؤلفين في الاعتبار، مع هيكل يساعدك على صياغة قصة مقنعة. ولكن يمكن أيضًا استخدام قالب القصة المصورة المثالي هذا لإنشاء قصة مصورة فيديو أيضًا!

استفد من الحالات والحقول المخصصة لتخصيص ميزات ClickUp الإنتاجية والتنظيمية لتلائم احتياجاتك في كتابة الرواية. يمكنك أن ترى بسرعة في لمحة سريعة موقع الفصل، والشخصيات المشاركة فيه، والجزء الذي يشير إليه من الحبكة.

افهم كيف يسير تقدمك في الكتابة من خلال حالة مرحلة الإنتاج المرمزة بالألوان، واستخدم ذلك لمساعدتك في تحديد ما يجب العمل عليه بعد ذلك.

تتطلب كتابة رواية استثماراً كبيراً من وقتك وطاقتك. يعد استخدام ClickUp كمنشئ للوحات القصص المصورة عبر الإنترنت طريقة رائعة لتسريع هذه العملية، حتى تتمكن من وضع المزيد من طاقتك في الخروج بقصة رائعة.

3. قالب تخطيط قصة المستخدم ClickUp

قالب تخطيط قصة المستخدم ClickUp

بالنسبة لمعظم الشركات، تأتي تجربة المستخدم على رأس قائمة المجالات التي يجب تحسينها. للقيام بذلك، تحتاج أولاً إلى رسم خريطة لرحلة المستخدم وتحديد جميع نقاط الاتصال التي تحدث. بدون قالب مكتوب أو قالب لوحة القصة المصورة, تخطيط العملية يمكن أن تصبح فوضوية بسرعة.

مع هذا قالب تخطيط قصة المستخدم من ClickUp أصبح تصور رحلة المستخدم أسهل من أي وقت مضى. 🛣️

استخدم إدارة مشروع السبورة البيضاء لأخذ رحلة العميل بأكملها وتقسيمها إلى أجزاء أصغر، مع أقسام مرمزة بالألوان لمساعدتك في معرفة الخطوات التي تحدث في أي مرحلة. استخدم لوحة رقمية مذكرة لاصقة (أو بطاقة) لكل نقطة تلامس، وقم بتحريكها لفهم رحلة المستخدم الخاصة بك.

يمكنك حتى تحويل هذه البطاقات مباشرةً إلى مهام، مما يمنحك طريقة أسهل لتعيين التغييرات والتحسينات لأعضاء الفريق. إذا كان عملك يتضمن تحسين تجربة المستخدم، فإن خريطة المفاهيم يمكن أن تساعدك ليس فقط في معرفة المسار الحالي للمستخدم ولكن أيضًا في اقتراح المهام والإجراءات بسرعة لجعله أفضل.

4. قالب ClickUp Mood Board

قالب لوحة المزاج ClickUp Mood Board

قبل أن تتمكن من التخطيط لحملة فيديو أو مشروع تسويقي رائع، تحتاج إلى ابتكار أفكار. إن قالب لوحة المزاج من ClickUp يمنحك طريقة مشرقة وجديدة لتحويل تلك الأفكار إلى دليل أسلوب مرئي.

يعد قالب لوحة الأفكار هذا مثاليًا ليكون قريبًا منك في المرة القادمة التي تريد فيها تشغيل عرض ترويجي أو تكليف فيديو. يعمل أيضًا كـ قالب لوحة الحالة المزاجية حيث أنه مصمم لتشجيعك على التفكير في هويتك البصرية بطرق مختلفة.

وباعتباره قالب العصف الذهني ، هناك مساحة لتغطية واجهة المستخدم/تجربة المستخدم، والأيقونات، والرسوم التوضيحية، وأمثلة الموقع، والطباعة، ولوحة الألوان. يمكنك بسهولة تبديل هذه القوالب بأشكال أخرى بنقرات قليلة. الصق صورك وأيقوناتك وألوانك لإنشاء تمثيل مرئي لأفكارك وإلهامك.

استخدم قالب لوحة المزاج هذا إذا كنت تخطط لمشروع أو حملة تتطلب منك أن تكون مبدعًا أو عندما تشارك الإلهام أو موجز التصميم مع أحد المتعاونين أو المصممين

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5. قالب لوحة القصة المصورة للفيديو ClickUp

قالب لوحة قصة مصورة للفيديو ClickUp

يمكن أن يكون التخطيط لتصوير الفيديو وتحريره وإنتاجه أمرًا مربكًا. مع قالب خطة مشروع إنتاج الفيديو من ClickUp يمكنك أن تكون منظمًا وتبقى على اطلاع على ما يحدث - دون أن تتساءل عما إذا كانت المهمة في الوقت المحدد أو متأخرة أو مفقودة تمامًا.

قم ببناء خطة مشروع بأقسام مختلفة لكل جزء من عملية إنتاج الفيديو. قم بإنشاء المهام تحتها، ثم قم بتعيينها وإضافة تاريخ استحقاق وتقييم مستوى التأثير ومستوى الجهد. أضف علامة الحالة التي تعكس مكان تلك المهمة، واحصل على عرض دقيق لعملية إنتاج الفيديو. ✨

بالنسبة للمسوّقين والمبدعين الذين يخططون لمشروع فيديو، فإن هذا القالب ضروري. فهو يتيح لك رؤية كل شيء في لمحة، ثم النقر على التفاصيل الدقيقة عندما تحتاج إليها.

6. قالب إنتاج فيديو يوتيوب كليك أب يوتيوب

قالب إنتاج الفيديو على اليوتيوب ClickUp YouTube

هناك الكثير من الخطوات التي ينطوي عليها تخطيط وإنشاء وتحرير ونشر فيديو مذهل على اليوتيوب. قم بتبسيط العملية وتأكد من عدم نسيان أي شيء بمساعدة قالب إنتاج فيديو يوتيوب من ClickUp .

يساعدك قالب المهام المخصص لدينا على تغطية جميع القواعد، بحيث تكون لديك التفاصيل جاهزة للعمل عندما يحين وقت النشر. أضف تاريخ الإصدار المقترح للفيديو، والعنوان، والكلمات المفتاحية، والعلامات، والصورة المصغرة، وشعار وسائل التواصل الاجتماعي، والتعليق.

تحتاج أيضًا إلى نص مكتوب جيدًا لتخطيط نسختك وحتى زوايا الكاميرا التي تعتقد أنك ستستخدمها. قم بتعيين كاتب السيناريو والمحرر للمهمة، بحيث يكون من الواضح من يعمل على ماذا.

احصل على تذكير مرئي بالمكان الذي أنت فيه مع شريط تقدم الإنتاج.

استخدم قالب مهمة الإنتاج هذا لمساعدتك في إنشاء ونشر المزيد من مقاطع فيديو YouTube المحسّنة. لا تقلق أبدًا بشأن استخدام الصورة المصغّرة الخاطئة أو نسيان علامات الفيديو مرة أخرى بمساعدة ClickUp برنامج إدارة المشاريع الإبداعية .

7. قالب مايكروسوفت باوربوينت للرسوم المتحركة من باوربوينت باوربوينت للإنتاج

عبر إنتاج الطاقة

غالبًا ما تساعدك أبسط القوالب على تحقيق أشياء كبيرة. قد يبدو قالب القصة المصورة للرسوم المتحركة هذا بسيطًا، ولكنه يحتوي على كل ما تحتاج إليه لتخطيط مشروعك القادم للرسوم المتحركة بنجاح. 🚶

كن مصدر إلهام لملء المساحة البيضاء في لوحة القصص المصورة الفارغة هذه بإبداعك. أضف رسمًا تخطيطيًا مرسومًا يدويًا للمشهد في المربع العلوي، واستخدم المربعات أدناه لمشاركة الحركة والحوار وملاحظات حركة الكاميرا. وأخيراً، هناك مساحة لإضافة رقم التسلسل أدناه.

يعد قالب لوحة العمل القابلة للطباعة هذا مثاليًا إذا كنت تعمل على لوحة العمل الخاصة بك لمشروع شخصي أو لشركتك أو لعميل. استخدمها لمساعدتك على تصور المشاهد ومشاركتها مع المتعاونين معك وأصحاب المصلحة

8. قالب القصة المصورة التجارية لمايكروسوفت وورد من Template.Net

عبر Template.Net إذا كنت معتادًا على العمل في Microsoft Word أو Apple Pages، فإن قالب القصة المصورة التجاري هذا يعد خيارًا رائعًا. فهو يسمح لك بتبني نهج القصة المصورة، فقط بدون بعض الميزات الإضافية التي ستحصل عليها من استخدام أداة احترافية للوحة القصة المصورة.

هناك مساحة لتدوين عنوان قصتك وموضوعها، ثم أي جزء من القصة تشير إليه. ارسم المشاهد مع مساحة لرسم تخطيطي أو نموذج بالحجم الطبيعي. إلى جانب ذلك، شارك وصفًا للمشهد وأي ملاحظات لفريق الإنتاج.

جرّب هذا النموذج إذا كنت تبحث عن لوحة فارغة يمكنك استخدامها في Microsoft Word أو Apple Pages.

9. قالب مايكروسوفت وورد قالب القصة المصورة البسيط بواسطة SampleTemplates

عبر SampleTemplates

لا يعمل الجميع بشكل أفضل بطريقة مرئية، وفي بعض الأحيان يمكن أن يساعد التنسيق الأكثر تقليدية في جذب أصحاب المصلحة. جرب نهجًا أكثر استنادًا إلى النص في القصة المصورة باستخدام قالب بسيط للوحة العمل.

يمنحك قالب Microsoft Word هذا مساحة للتحدث عن كل مشهد، بما في ذلك المشاركين والحوار وأي كلمات رئيسية. إنها طريقة بسيطة وخالية من الإزعاج لوصف تسلسل الأحداث، وخيار مفيد إذا كنت مرتبطاً باستخدام منتجات برامج مايكروسوفت في عملك. 💻

إذا لم تكن من المخططين المرئيين، ستجد هذا الأسلوب في كتابة القصة المصورة مفيداً. يمكنك تدوين تفاصيل مماثلة، لكنك لست بحاجة إلى تقديم أي صور لتتماشى معها.

10. قالب مايكروسوفت وورد للقصص المصورة من GetForms

عبر GetForms

في بعض الأحيان يكون من الأفضل إبقاء الأمور واضحة وبسيطة. قم بتخطيط لوحة القصة المصورة لفيلمك القادم أو مشروعك الإبداعي بمساعدة قالب لوحة القصة المصورة هذا لبرنامج Microsoft Word. مهلا، حتى لو كنت تستخدم الأشكال اللاصقة، فإنك ستصل إلى مكان ما مع تصميم وقوالب لوحة القصة المصورة للكلمات مثل هذا.

هناك مساحة في كل صفحة لتخطيط ستة مشاهد في كل صفحة، مع وجود مربع كبير لرسم تخطيطي للحظة المقترحة وآخر لوصف السرد. يفتقد هذا القالب بعض المطالبات الفنية للصوت والمؤثرات البصرية والحركة، لكنه مكان جيد للبدء.

للفيديو أو الإبداعي مشاريع الكتابة التي تعتمد بشكل كبير على السرد والسرد القصصي المرئي، يمكن أن يكون هذا النهج في كتابة القصص المصورة هو الأفضل. مع وجود مساحة كبيرة للسرد، هناك مساحة لك للغوص في المزيد من التفاصيل.

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ما الذي يجعل قالب القصة المصورة جيدًا؟

لا يجب أن تكون قوالب القصص المصممة باحترافية معقدة. في الواقع، من الأفضل أن تكون بسيطة. يمنحك التصميم المباشر أو لوحة القصة المصورة للفيديو مساحة أكبر للإبداع والتركيز على التفاصيل.

قالب القصة المصورة الخاص بك هو لوحة عمل، لذا فإن أفضلها يكون بسيطًا وغير معقد ومصمم لغرض محدد في الاعتبار. عند التفكير في قالب القصة المصورة الذي تريد استخدامه، فكر في:

برنامج القصص المصورة: هل يمكنك استخدام قالب القصة المصورة مع أداة قد تستخدمها بالفعل، مثل ClickUp؟

هل يمكنك استخدام قالب القصة المصورة مع أداة قد تستخدمها بالفعل، مثل ClickUp؟ سهولة الاستخدام: هل قالب لوحة العمل سهل الاستخدام؟ هل يمكنك إجراء تغييرات بسهولة؟

هل قالب لوحة العمل سهل الاستخدام؟ هل يمكنك إجراء تغييرات بسهولة؟ الغرض المقصود: هل يتطابق قالب لوحة العمل مع ما تريد استخدامه؟

هل يتطابق قالب لوحة العمل مع ما تريد استخدامه؟ التعاون: هل يسهل على الآخرين التعاون معك في لوحة العمل على الكلمات أو الفيديو المصور؟

هل يسهل على الآخرين التعاون معك في لوحة العمل على الكلمات أو الفيديو المصور؟ قابلية المشاركة: هل يمكنك مشاركة قالب لوحة العمل بسهولة مع أصحاب المصلحة؟

من المرجح أن تكون احتياجات قالب لوحة العمل الخاصة بك فريدة من نوعها، لذلك لا يوجد قالب مثالي لكل منشئ أو متعاون. استخدم هذه الأسئلة لمساعدتك في العثور على أفضل قالب للوحة العمل قالب لأهدافك .

تصور عملك باستخدام قالب لوحة القصة المصورة

إذا كنت تعمل على مشروع فيديو أو مشروع تسويقي إبداعي، فإن قوالب القصة المصورة ضرورية. من المستحيل تقريبًا التخطيط لحملة إبداعية ناجحة بدون واحد - خاصةً إذا كنت تدير العملية بأكملها من البداية إلى النهاية.

استخدم نصائحنا وقوالب لوحة العمل هذه لمساعدتك في العثور على أفضل طريقة لجعل مشاريعك الإبداعية أكثر نجاحًا. اكتشف نوع القالب المجاني الذي تحتاجه والطريقة التي تفضلها للعمل بشكل أفضل.

سواء أكنت مبدعًا مرئيًا أم تفضل نهجًا أكثر اعتمادًا على المهام والمجلدات، فإن ClickUp لديه كل ما تحتاجه لتخطيط مشاريعك بنجاح. من خرائط قصة المستخدم إلى خطط مشاريع إنتاج الفيديو، ستجد القوالب التي تحتاجها في ClickUp.

إذا كنت مستعدًا للارتقاء بإنتاجك إلى المستوى التالي, اشترك مجانًا اليوم واستخدم قوالب القصص المصورة الخاصة بنا لبدء عمليتك الإبداعية. ✨