10 قوالب مجانية للوحة المزاجية في PPT، والشرائح، و ClickUp

لقد ولّت الأيام التي كان يعني فيها إنشاء لوحات مزاجية بنفسك تكديس المجلات وقص الصور ولصقها على ألواح كبيرة. بالتأكيد، كان ذلك أسلوباً ممتعاً وعملياً، ولكن لنكن صادقين - لقد أصبح الأمر متعباً للغاية بسرعة كبيرة.

في الوقت الحاضر، أصبحت اللوحات الرقمية هي الرائعة الجديدة. فهي ليست فقط ممتعة في الاستخدام، بل هي لوحة رقمية نظيفة وخالية من الفوضى لجمع أفكارك وتقديمها. ✨

وإذا كنت لا تريد أن تبدأ من الصفر، فإن قالب لوحة المزاج يمنحك السبق. سواء كنت تقوم بالعصف الذهني لأفكار العلامات التجارية، أو تصميم واجهة برنامج جديد، أو إعداد قصة لسلسلة المحتوى التالية، ستساعدك هذه القوالب على إحياء أفكارك الإبداعية.

ولمساعدتك في بدء مشروعك التالي، جمعنا لك 10 من أفضل قوالب لوحة الأفكار المجانية لمساعدتك في تبسيط العملية الإبداعية الخاصة بك . دعنا نتحقق منها.

ما هي اللوحة المزاجية؟

قالب اللوحة المزاجية عبارة عن لوحة رقمية مصممة مسبقًا تساعدك على تنظيم وتقديم أفكارك الإبداعية. لذا فبدلاً من البدء بلوحة فارغة، تبدأ بهيكل يوضح لك مكان وكيفية وضع الصور والألوان والخطوط وعناصر التصميم الأخرى.

تأتي هذه القوالب بالعديد من المزايا:

تبسيط عملية التخطيط، خاصةً إذا كنت مبتدئًا وتجد أن البدء من الصفر أمرًا مربكًا

تسريع عملية عملية التصميم نظرًا لأن البنية الأساسية موجودة بالفعل لإنشاء لوحات المزاج

التأكد من وجود عرض متماسك للوحة المزاجية مع وجود مواضيع ومشاعر وروايات مشتركة

ما الذي يجعل قالب لوحة المزاج جيد؟

لا ينبغي أن يكون قالب تصميم لوحة المزاج الجيد جذابًا بصريًا فقط. بل يجب أن يكون عملياً بالكامل أيضاً. دعنا نحلل الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها، بحيث يزيد القالب الذي اخترته من تدفقك الإبداعي و يعزز إنتاجيتك :

تخطيط واضح ومنظم لتوصيل الأفكار بشكل فعال و خرائط المفاهيم واجهة السحب والإفلات لإضافة عناصر التصميم بسرعة (النصوص والصور وما إلى ذلك) وتغيير حجمها وتحريكها

خلفيات ومخططات ألوان وخطوط قابلة للتخصيص لتتناسب مع أجواء مشروعك

دعم أنواع محتوى متنوعة مثل الصور ومقاطع الفيديو والأشكال والروابط القابلة للنقر

تكامل سلس مع مصادر الصور المخزنة (لسهولة الوصول إلى صور عالية الجودة) و برنامج إدارة المشاريع (للإشراف على التنفيذ) 🛠️

متوافق عبر مختلف الأجهزة بحيث يمكنك الوصول إليه وتعديله في أي مكان وفي أي وقت

أدوات تعاونية للفرق التي يتعين عليها العمل معًا على قالب ما

10 قوالب مجانية للوحة المزاج لاستخدامها في عام 2024

اختيار القالب المناسب يعني العثور على قالب يناسب مشروعك بشكل مثالي. لدينا أفضل 10 اختيارات تناسب مختلف الاحتياجات. ألقِ نظرة على هذه القوالب المجانية وانظر أي منها يناسبك.

1. قالب ClickUp Mood Board

اجمع الإلهام والأفكار في مكان واحد ملون

هل تعمل على مشروع إبداعي حيث يتعين عليك التوفيق بين التفاصيل مثل تجربة المستخدم والطباعة ومخططات الألوان؟ إذا كان الأمر كذلك، ستحب قالب لوحة المزاج في ClickUp .

يتيح لك هذا القالب تنظيم إلهاماتك ضمن الفئات التالية: واجهة المستخدم، والأيقونات، والرسوم التوضيحية، وموقع الويب، والطباعة، ولوحة الألوان. وبما أنه مصمم في ClickUp Whiteboards يمكنك تعديلها بسهولة حسب رغبتك.

يمكنك أنت وفريقك التعاون بصريًا على نفس اللوحة باستخدام القلم، وأداة التمييز، و خريطة ذهنية أدوات. يمكنك أيضًا استخدام النصوص والملاحظات اللاصقة والموصلات لإضافة سياق لأفكار التصميم الخاصة بك ورسم الروابط بينها.

في حين أن كل هذه الميزات رائعة، إلا أن هذا ليس أفضل جزء. تضمن ميزات إدارة المشروع في ClickUp أنه يمكنك الانتقال بسلاسة من العصف الذهني للأفكار إلى تنفيذها، كل ذلك مع متابعة التقدم الذي تحرزه. ⏳

هذا القالب مثالي لمصممي الجرافيك ومحترفي واجهة المستخدم/تجربة المستخدم وفرق المنتجات الذين يتطلعون إلى تبسيط سير العمل الإبداعي مع الحفاظ على جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة.

2. قالب لوحة رؤية ClickUp

يتيح لك قالب ClickUp Vision Board التقاط أفكار المنتجات وترتيب أولوياتها وتتبعها بسلاسة

إذا شعرت يومًا بالضياع في تنظيم مجموعة من الأفكار عند التخطيط لمنتجات تجارية جديدة أو تجديد المنتجات الحالية, نموذج لوحة رؤية ClickUp's Vision Board هنا لإزالة الضباب.

فهو مصمم ليتيح لك التقاط جميع أفكار منتجاتك في مساحة واحدة وتقييم أي منها يستحق التنفيذ وبأي ترتيب. هذا يعني أنه بالنسبة لكل فكرة منتج، ستتمكن من التفكير فيما يلي:

المنتج: اسم منتجك وماذا يفعل

اسم منتجك وماذا يفعل الرؤية: التأثير الذي تتطلع إلى تحقيقه من خلال المنتج

التأثير الذي تتطلع إلى تحقيقه من خلال المنتج الفئة المستهدفة: الفئة التي صمم المنتج من أجلها

الفئة التي صمم المنتج من أجلها الاحتياجات: ما هي المشكلة التي يحلها منتجك للفئة المستهدفة

ما هي المشكلة التي يحلها منتجك للفئة المستهدفة أهداف العمل: كيف سيفيد المنتج عملك التجاري

ومع تعدد طرق العرض في القالب، يصبح التنظيم سهلاً للغاية:

تعلم كيفية استخدام القالب باستخدام التفاصيل الموضحة في طريقة العرض ابدأ هنا

قم بتخزين جميع أفكار المنتجات في لوحة الرؤية اجمع أفكار المنتجات من فريقك باستخدام نموذج رؤية المنتج

ركز على أفكار المنتج الأكثر أهمية باستخدام عرض الأولوية

لمن هذا النموذج؟ فرق المنتجات ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تبسيط عملية تطوير المنتج من خلال التفكير المنظم, التواصل الواضح لأهداف المنتج، والتنفيذ الاستراتيجي.

3. قالب كليك أب فيجن للسبورة البيضاء

اعثر على الحالة المثالية لمشروعك القادم مع قالب لوحة الرؤية البيضاء هذا

بناء على القالب السابق، هذا القالب قالب السبورة البيضاء ClickUp Vision يرتقي بجلسات العصف الذهني التعاونية إلى المستوى التالي من خلال قالب السبورة التفاعلية .

هذا القالب ميزة السبورة هي عبارة عن تفاعلات إبداعية وعملية وفي الوقت الفعلي حتى تتمكن أنت وفريقك من تشكيل رؤية منتجك وصقلها. يمكن للمصممين استخدامها بسهولة للحصول على الإلهام لأفكار التصميم الداخلي للمتجر أو عينات من النسيج أو تخطيطات مختلفة أو عينة مجمعة أو حتى لإنشاء مساحة لالتقاط صور للمنتج.

يمكنك ترتيب أفكار المنتج وتنظيمها بصريًا باستخدام الصور والرسوم التوضيحية والملاحظات اللاصقة - مما يؤدي إلى إنشاء خارطة طريق يمكن للجميع فهمها في لمحة. 🗺️

تريد أن تضمن أن تكون مثمرة جلسة عصف ذهني ? استخدم مستندات ClickUp لوضع أهداف الجلسة ومشاركتها مسبقًا. وبهذه الطريقة، يصل كل عضو من أعضاء الفريق جاهزًا ومسلحًا بالرؤى والأفكار - مما يعزز بدوره إنتاجية جلستك.

4. قالب ClickUp Storyboard قالب

قم ببناء وتصور هيكل قصتك وتدفقاتها في لمحة سريعة باستخدام قالب لوحة القصة في ClickUp

سواء كنت صانع أفلام، أو كاتباً، أو صاحب عمل يتطلع إلى تحسين تجربة عملائك, قالب القصة المصورة الخاص ب ClickUp أداة مفيدة لتنظيم سير عملك الإبداعي. فهو يوفر لوحة مخصصة يمكنك من خلالها تصور أفكارك وتقسيمها إلى مشاهد أو خطوات واضحة ومميزة.

الإبداع يزدهر على المرونة، وهذا القالب يحقق ذلك. يمكنك تبديل المشاهد لضبط سير القصة وتكرارها بناءً على طول قصتك. لذلك سواء كنت تتعامل مع عملية موجزة من ثلاث خطوات أو عملية إبداعية معقدة، فإن هذا قالب القصة المصورة يتكيف مع احتياجاتك.

إذا كنت تعمل على الأفلام والأفلام والألعاب، استخدم مربع كل مشهد كمستودع لالتقاط التفاصيل مثل الحركات، والحوار، والمؤثرات الصوتية-حتى لا تضيع أي تفاصيل في الترجمة.

من ناحية أخرى، إذا كنت مالك شركة أو جزءًا من فريق تجربة العملاء، يمكنك استخدام المربعات لالتقاط نقاط الاتصال الرئيسية والتفاعلات والتعليقات لتحليل رحلات العملاء وتحسين تجربة العملاء. 🤩

5. قالب مخطط قصة ClickUp

خطط لقصتك التالية بطريقة أكثر تنظيماً مع قالب مخطط القصة من ClickUp

هذا القالب لجميع رواة القصص. إذا كنت من المعجبين بقالب القصة المصورة السابق، فسوف يعجبك قالب قالب مخطط قصة ClickUp أكثر من ذلك

لا يخفى على أحد أنه على الرغم من أن سرد القصص يتعلق بالفن، إلا أنه علم منظم أيضًا. ويمنح هذا القالب قصصك العمود الفقري المنظم الذي تحتاجه، حتى تتمكن من صب طاقتك في السرد الذي لا يستطيع أحد سرده سواك.

يمكنك استخدامه لإنشاء الخطوط العريضة للفصول، وتقسيمها إلى مشاهد، وتنظيم الحبكة، وبناء الشخصيات، وإدارة المواقع.

بالإضافة إلى هذه الميزات التنظيمية، يعمل قالب مخطط القصة أيضًا كشريك شخصي للمساءلة. استخدمه لتعيين تواريخ استحقاق لإكمال المشاهد المختلفة داخل قصتك، وتتبع تقدمك مع حالات مثل "قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"مكتمل".

هذا القالب موجود هنا ليس فقط لضمان أنك لست منظمًا فحسب، بل أيضًا لضمان قدرتك على إكمال قصصك في الوقت المحدد. ففي النهاية، الوقت هو المال. 💸

6. قالب تخطيط قصة المستخدم ClickUp

قم ببناء وتخصيص خريطة قصة المستخدم الخاصة بك باستخدام قالب لوحة بيضاء مرنة ومُنسقة مسبقًا في ClickUp

هل تجد صعوبة في فهم ما يحتاجه المستخدمون حقًا عند التخطيط لمنتج ما؟ أو هل تجد صعوبة في الحفاظ على توافق فريقك على أهداف المنتج وأولوياته؟ تخطيط قصة المستخدم هي طريقة مجربة لتصور وتنظيم المهام حول احتياجات المستخدم عند تطوير المنتج. ومع ذلك، بدون بنية واضحة، يمكن أن يصبح الأمر فوضويًا ومربكًا.

هذا هو بالضبط حيث قالب تخطيط قصة المستخدم في ClickUp في متناول اليد. وهو مصمم لتبسيط هذه العملية لك ولفريقك من خلال السماح لك بالتركيز على منتج واحد أو ميزة واحدة في كل مرة.

يساعدك على التعمق في تفاعلات المستخدم من خلال تخطيط شخصيات المستخدم، وأنشطة المستخدم، وخطوات المستخدم لإنجاز الأنشطة، والتفاصيل التي يحتاجها المستخدمون لإكمال كل خطوة. وهذا يجعل من السهل تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين حتى يتمكن فريقك من توجيه جهوده بشكل استراتيجي.

إذا كنت جزءًا من فريق منتج تتمثل أولوياته في إبقاء احتياجات المستخدم في المقدمة والوسط، وإزالة الغموض عن رحلته، وفهم ما يحتاج إلى التحسين، فهذا النموذج مناسب لك.

7. قالب قالب لوحة تصميم ClickUp

خطط لمشاريع التصميم الخاصة بك ونفذها باستخدام قالب لوحة التصميم من ClickUp

قالب قالب لوحة تصميم ClickUp تم تصميمه للفرق والوكالات التي تتطلع إلى تبسيط عمليات التصميم الخاصة بهم من التخطيط إلى الإطلاق. 📅

تأتي مع بعض المهام العامة لـ مشاريع التصميم مثل تحديد أهداف المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية، وأبحاث التصميم، والعصف الذهني، وإطلاق المنتجات.

يمكنك إسناد كل مهمة في عملية التصميم إلى أحد أعضاء الفريق، وتعيين أولويتها، وإضافة موعد نهائي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنظيم المهام وتتبعها وفقًا لـ:

مراحل التصميم: الإحاطة والعلامة التجارية والتصميم والتسويق ويوم الإطلاق والملاحظات

الإحاطة والعلامة التجارية والتصميم والتسويق ويوم الإطلاق والملاحظات حالة الموافقة: معلقة، معتمدة، ومراجعة

معلقة، معتمدة، ومراجعة نوع المراجعة: لا يوجد، ومراجعة ثانوية، ومراجعة رئيسية

الميزة البارزة في هذا القالب هي طرق العرض المرنة التي تلبي احتياجات أنماط العمل المختلفة وتفضيلات التصور

ملخص المشروع : قائمة بجميع مهام التصميم

: قائمة بجميع مهام التصميم عملية التصميم : عرض لوحة للمهام مجمعة حسب مراحل تصميمها

: عرض لوحة للمهام مجمعة حسب مراحل تصميمها حسب الأولوية: تصور المهام حسب مستويات الأولوية ، مع وجود المهام العاجلة وذات الأولوية العالية في الأعلى

تصور المهام حسب مستويات الأولوية ، مع وجود المهام العاجلة وذات الأولوية العالية في الأعلى حسب الحالة: عرض لوحة لتحديث حالة المهمة وتصور التقدم المحرز

عرض لوحة لتحديث حالة المهمة وتصور التقدم المحرز المراجعات: قائمة بالمهام التي تحتاج إلى مراجعة

قائمة بالمهام التي تحتاج إلى مراجعة الجدول الزمني للتصميم: تخطيط مرئي لفترات المهام والمواعيد النهائية

إذا كنت تتطلع إلى الحفاظ على تنظيم مشاريع التصميم الخاصة بك - سواء كانت تصميم جرافيك أو تصميم مواقع الويب أو تصميم تطبيقات، وما إلى ذلك - فإن هذا التصميم لوحة الأفكار هو ما تحتاجه لتحقيق ذلك.

8. قالب لوحة المزاج الملهم من Template.net

عبر Template.net

إذا كنت تبحث عن صانع لوحة مزاجية يحفزك على تحقيق أهدافك الشخصية والمهنية، فقد يكون هذا هو ما تحتاج إليه. إنها مرنة للغاية، بحيث يمكنك إضافة اقتباسات أو صور مجمعة أو رموز تعبيرية تجعلك سعيداً وتلهمك أيضاً.

لوحة الإلهام هذه متاحة للتنزيل بتنسيقات متنوعة، مثل Microsoft Word وGoogle Docs وAdobe Illustrator.

يمكنك أيضًا اختيار تحريرها مباشرةً على موقع Template.net الإلكتروني، والذي يأتي مع مكتبة واسعة من الصور والرسوم التوضيحية والملصقات والإطارات. وإذا أردت أن تجعلها أكثر شخصية، يمكنك اختيار تحميل صورك الخاصة.

9. قالب العرض التقديمي للوحة المزاجية من Beautiful.ai

عبر Beautiful.ai

إذا كنت مصممًا داخليًا أو مصمم أزياء أو مصورًا فوتوغرافيًا تتطلع إلى تنظيم أفكارك وتقديمها لفريقك أو لعملائك، فإن قالب العرض التقديمي Mood Board من Beautiful.ai هو الأداة المثالية لهذه المهمة.

تبرز لوحة مزاج التصميم الداخلي هذه بسبب تنظيمها البسيط والواضح. وهي مقسمة إلى أقسام رئيسية تساعد على توصيل رؤية مشروعك:

الخلفية: حدد المشروع وجمهوره المستهدف وعميلك. هذا يوفر السياق ويضمن حصول الجميع على الصورة الأكبر

حدد المشروع وجمهوره المستهدف وعميلك. هذا يوفر السياق ويضمن حصول الجميع على الصورة الأكبر الألوان: اعرض لوحة الألوان التي اخترتها لضبط مزاج المشروع وأسلوبه

اعرض لوحة الألوان التي اخترتها لضبط مزاج المشروع وأسلوبه التصوير الفوتوغرافي: قم بتضمين الصور التي تتماشى مع رؤية المشروع، سواء كانت من العميل أو من بحثك

يمكنك بسهولة تخصيص هذا القالب داخل Beautiful.ai بسهولة من أجل حالات الاستخدام مثل لوحات مزاج الأزياء ولوحات مزاج الزفاف. عندما تكون مستعدًا للمشاركة، قم بتصديرها إلى تنسيقات مثل PowerPoint وJPG وPDF.

10. قالب لوحة مزاج العلامة التجارية باور بوينت من 24Slides

عبر 24Slides

عندما تبدأ تغيير العلامة التجارية مشروع، فإن وجود اتجاه مرئي واضح هو المفتاح. يساعدك هذا القالب على القيام بذلك. يمكنك إضافة عناصر مرئية مثل لوحات الألوان والصور والرسوم التوضيحية الفريدة لتظهر لفريقك كيف ستبدو علامتك التجارية الجديدة.

ولتشغيل طاقتك الإبداعية، يمنحك القالب أمثلة مثل "الحياة العتيقة" و"السينما" و"قوس قزح" و"المحيط" لإلهامك في إعادة تصميم علامتك التجارية.

إذا كنت معتادًا بالفعل على استخدام Microsoft PowerPoint، فستجد أنه من السهل جدًا تخصيص هذا القالب ليناسب احتياجاتك.

أفضل ممارسات لوحة المزاج

يتطلب إنشاء لوحة مزاجية فعالة أكثر من مجرد تجميع وتنظيم المرئيات. فهو ينطوي على تنسيق مدروس وتصميم استراتيجي. لمساعدتك في إنشاء لوحات مزاجية متميزة، إليك بعض أفضل الممارسات التي يجب مراعاتها:

1. ابدأ بمفهوم واضح: قبل أن تبدأ، يجب أن يكون لديك فهم واضح لما تحاول إيصاله من خلال لوحة ترتيب الأفكار. قد يكون هذا هو رؤية المشروع أو شخصية العلامة التجارية أو جمالية التصميم أو القصة.

2. حدّد عناصر التشكيل: حدّد العناصر الأساسية التي ستشكّل لوحة المزاج الخاصة بك. قد تكون هذه العناصر هي الصور أو لوحات الألوان أو الطباعة أو القوام أو الأنماط أو حتى الملاحظات النصية. يجب أن تعبر هذه العناصر عن الحالة المزاجية والجو والأسلوب الذي تحاول عرضه.

3. اختر بنية منطقية: نظّم لوحة ترتيب الأفكار بطريقة منطقية للمشاهد وتتماشى مع أهدافك. يمكنك اختيار تجميع العناصر حسب اللون أو المادة أو الموضوع أو أي فئة أخرى. المفتاح هو التأكد من أن لوحة المزاج الخاصة بك منظمة بشكل منطقي وسهلة الفهم.

4. إعطاء الأولوية للصور عالية الجودة: الصور عالية الدقة والجودة العالية تجعل لوحة ترتيب الأفكار تبدو أكثر احترافية وتأثيرًا. يمكن أن تشتت الصور منخفضة الجودة أو المنقطة الانتباه عن رؤيتك.

5. اجعلها متماسكة: بينما يمكن أن تحتوي لوحة ترتيب الأفكار على عناصر متنوعة، يجب أن يكون هناك موضوع أو جمالية موحدة تربط كل شيء معًا. يساعد ذلك على إنشاء سرد مرئي متماسك ويجعل لوحة المزاج أكثر فعالية.

6. تضمين مساحة للمرونة: أحد الأشياء الرائعة في لوحات ترتيب الأفكار هو قدرتها على التطور. فمع تطور أفكارك أو مشاريعك، قد تحتاج إلى تعديل اللوحة المزاجية. لذا، احرص على أن تكون لوحتك مرنة وقادرة على استيعاب التغييرات.

7. استخدم قالب اللوحة المزاجية: إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، فإن استخدام قالب اللوحة المزاجية يمكن أن يجعل العملية أبسط بكثير. فهو يوفر لك نقطة انطلاق منظمة ويمكن أن يوفر لك الوقت.

8. التعاون: إذا كان المشروع يضم فريقًا، فاحرص على الحصول على مدخلات من جميع الأعضاء. فهذا يضمن تنوع وجهات النظر والأفكار ويمكن أن يعزز الفعالية الإجمالية للوحة الأفكار.

9. حافظ على تركيزك: احرص على ألا تكون لوحة المزاج الخاصة بك مزدحمة للغاية. في حين أنك تريد عرض عناصر وأفكار متنوعة، تجنب إضافة الكثير من العناصر والأفكار المتنوعة، وتجنب إضافة الكثير منها بحيث تصبح مربكة وتنتقص من المفهوم الرئيسي.

تذكّر أن اللوحة المزاجية المصممة بشكل جيد لا تلهمك وتمدك بالمعلومات فحسب، بل توفر أيضًا اتجاهًا مرئيًا وهدفًا يساعد على توجيه أي مشروع إبداعي نحو النجاح.

اجعل رؤيتك تنبض بالحياة مع اللوحات المزاجية

تساعدك اللوحات المزاجية على تنظيم وتصور أفكارك وأفكارك وخططك. إن اختيار النموذج المناسب لمشروعك يعزز إبداع فريقك وإنتاجيته.

هل تتطلع إلى تعزيز إنتاجيتك بشكل أكبر وإضفاء الحيوية على رؤيتك الخاصة بلوحة المزاج؟ تم تصميم قوالب لوحة الأفكار من ClickUp، التي تتكامل بسلاسة مع ميزات إدارة المشاريع، لهذا الغرض فقط. 🦾

ما وراء اللوحات المزاجية, مكتبة القوالب الشاملة (والمجانية) الخاصة ب ClickUp تلبي مجموعة متنوعة من العمليات التجارية حتى تتمكن من تحسين جميع جوانب سير عملك. اشترك في ClickUp اليوم لتبدأ!