أفضل 10 أدوات للكتابة تناسب احتياجات كل كاتب في عام 2025

معظم الكتاب لديهم علاقة حب وكراهية مع فن الكتابة.

فمن ناحية، هو ما تفعله وما تجيده. ومن ناحية أخرى - إنه صعب للغاية.

الخبر السار هو أنه على الرغم من أن الكتابة لن تكون سهلة أبداً، إلا أن هذا لا يعني أنها لن تصبح أسهل. مع المعجزات المبكرة للأدوات الرقمية مثل مايكروسوفت وورد إلى العصر الجديد من أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي ، شهد الكتّاب المبدعون تغيرًا جذريًا في برامج الكتابة - كل ذلك في محاولة لجعل العملية أسهل.

ومع ذلك، فقد بدأت أدوات الكتابة في أن تصبح عشرة سنتات. من الصعب تحديد أداة الكتابة التي تناسب احتياجاتك الخاصة. ولكن هذا هو سبب وجودنا هنا!

نحن نقدم لك قائمة بأفضل 10 أدوات كتابة يمكنك استخدامها في عام 2023 حتى تتجنب الوقوع في صفحة فارغة وتقدم محتوى خالٍ من الأخطاء التي يمكن تجنبها بسهولة. أولاً، دعنا نلقي نظرة على ما الذي يجعل أداة الكتابة رائعة في المقام الأول.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة الكتابة؟

تأتي أدوات الكتابة الرائعة في جميع الأشكال والأحجام. يساعدك بعضها على تجنب الأخطاء النحوية والإملائية، بينما يركز البعض الآخر على الحفاظ على نصوصك الرائعة في ما يشبه النظام. الكتّاب المبدعون اليوم مدللون بخيارات كثيرة في أدوات الكتابة عبر الإنترنت.

لجعل العملية سهلة قدر الإمكان، يجب عليك أن تضع مجموعة تقنية حقيقية من برامج الكتابة لمساعدتك في كل مرحلة من مراحل عملية الكتابة. بغض النظر عن أداة الكتابة، عليك أن تراعي بعض الجوانب التي تشترك فيها أفضل أدوات الكتابة مثل

قدرات التكامل : لن تقوم أداة كتابة واحدة بالقيام بكل شيء من أجلك، لذا من المحتمل أن تعتمد على عدة أدوات كتابة وبرامج تحرير تعمل معًا. يجب أن تتأكد من أن كل أداة تختارها ستعمل بشكل جيد مع بعضها البعض بحيث تجعل كل أداة الأدوات الأخرى أكثر قوة.

: لن تقوم أداة كتابة واحدة بالقيام بكل شيء من أجلك، لذا من المحتمل أن تعتمد على عدة أدوات كتابة وبرامج تحرير تعمل معًا. يجب أن تتأكد من أن كل أداة تختارها ستعمل بشكل جيد مع بعضها البعض بحيث تجعل كل أداة الأدوات الأخرى أكثر قوة. سعر منخفض : أنت لا تملك المال! إذا كنت ستدفع ثمن بعض أدوات الكتابة، فأنت تريد التأكد من أن الفوائد تفوق التكاليف.

: أنت لا تملك المال! إذا كنت ستدفع ثمن بعض أدوات الكتابة، فأنت تريد التأكد من أن الفوائد تفوق التكاليف. التخصص: غالبًا ما تتخصص أدوات الكتابة الرائعة في مجال واحد، ولكن هناك خيارات متاحة تحتوي على جميع الميزات التي يمكن أن تطلبها - وأكثر من ذلك!

يجب أن تسير برامج الكتابة جنبًا إلى جنب مع أدوات الإنتاجية الخاصة بك - لأنه ما قيمة الكاتب غير المنتج؟

أفضل 10 أدوات للكتابة

سواء كنت تكتب روايات أو منشورًا بسيطًا في مدونة، فإن أفضل أدوات الكتابة تساعدك على تحقيق أهدافك في عدد الكلمات، واستخدام مدقق نحوي قوي، وإبقائك خاليًا من التشتت. دعنا نلقي نظرة على أدوات الكتابة والتحرير المفضلة لدينا التي تحتاج إلى تجربتها.

1. انقر فوق

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

ClickUp ليست مجرد أداة للكتابة مع فائض من ميزات إدارة المشاريع، بل هي واحدة من أفضل أدوات الإنتاجية في السوق. وبينما نعلم أننا نضع ClickUp على رأس هذه القائمة - فنحن لسنا وحدنا! لقد صنعت ClickUp المركز الأول في قائمة G2 قائمة أفضل أدوات التعاون والإنتاجية لعام 2023!

يمكن للكتّاب استخدام ClickUp كمستودع مركزي لجميع محتواهم - في مساحة خالية من الإلهاء أو كأداة تعاون مع زملائهم الكتّاب. من خلال وضع علامات للمستخدمين أو المهام، وتحرير النص المنسق ووظائف البحث القوية، يعمل ClickUp كأداة كتابة مركزية لجميع أنواع إنشاء المحتوى.

تكمن الإنتاجية في جوهر كل ميزة من ميزات ClickUp. ومع أدوات مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الجديدة الآن في مستندات ClickUp يمكنك استخدام قوة أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي ( مثل Writesonic ) مباشرة داخل منصتنا!

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

هذا التكامل مع الذكاء الاصطناعي يجعل من ClickUp أداة كتابة رائعة للعديد من الفرق المختلفة مع ميزات لإنشاء نص ونسخة لأي موضوع بسهولة، وجعل المحتوى أقصر أو أطول، وإجراء عمليات التدقيق النحوي في لمح البصر. يمكن أن تساعد هذه الأداة المفيدة فرق المحتوى في تقديم أفكار منشورات المدونة أو فرق المنتجات في إنشاء مستندات متطلبات المنتج وتصميم دراسات اختبار المستخدم في ثوانٍ!

ميزات #### ClickUp:

القوالب المعدة مسبقًا وأدوات التنظيم عمل دراسات حالة , إنشاء قاعدة بيانات المحتوى ، وأكثر من ذلك شيء بسيط للغاية

تجعل اللوحات البيضاء التعاونية في الوقت الفعلي التفكير أسهل بكثير

تساعدك أدوات إدارة المشاريع على تتبع وتحسين سير العمل الإبداعي ClickUp المحترفين:

قابل للتكيف بشكل كبير لشخص واحد أو مؤسسة بأكملها لتعيين المهام أو التعليقات

ابدأ مجانًا مع إمكانية الوصول إلىآلاف القوالب يتيح لك تعيين أهداف الكتابة لمساعدتك على متابعة تقدمك

متكامل أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مستندات خاصة بالفريق واستخدام التدقيق النحوي

كليك أب سلبيات:

لم تصل جميع الميزات إلى تطبيق الهاتف المحمول

وظائف الذكاء الاصطناعي موجودة حاليًا على قائمة الانتظار (في الوقت الحالي!)

تكلفة ClickUp ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. جرامرلي

عبر جرامارلي Grammarly عبارة عن مجموعة من أدوات التحرير اللغوي والتحقق من الانتحال التي تساعد الكُتّاب على صقل مسوداتهم لتظهر بمظهر احترافي. سيستفيد الكتاب من Grammarly لأنه يساعدهم على إنشاء كتابة أكثر وضوحاً وفعالية. باستخدام أداة الكتابة هذه، يمكنك التأكد من أن المحتوى الخاص بك خالٍ من الأخطاء النحوية والعبارات المحرجة والانتحال.

تتضمن بعض الميزات الرئيسية ل Grammarly المدقق الإملائي والنحوي الآلي، واقتراحات أسلوب الكتابة، وكاشف الانتحال، وملاحظات مخصصة. كما أنه يحتوي على قاموس مرادفات مدمج حتى يتمكن المستخدمون من استبدال خيارات الكلمات المفرطة الاستخدام. وبغض النظر عما إذا كنت تكتب قصيدة للصف الثاني عشر للغة الإنجليزية أو OKRs لمشروعك الأخير ، Grammarly هي أداة يجب على أي كاتب أن يتطلع إلى إضافتها إلى مجموعة أدواته. مقارنة Grammarly ب Wordtune !

ميزات Grammarly:

احصل على رأي ثانٍ حول أسلوبك ونبرة صوتك باستخدام محرره الذكي

استخدم مدقق الانتحال للتأكد من أنك لم تنسخ أي شخص عن غير قصد

قلل من الأخطاء الإملائية والنحوية باستخدام المدقق الإملائي الخاص به

إيجابيات Grammarly

سهل الاستخدام، حتى عندما لا تكون في المحرر الخاص بهم

تغطي الاقتراحات مجموعة واسعة من الأخطاء الشائعة والأخطاء والحذف

نسخة مجانية رائعة يمكن لأي شخص استخدامها

سلبيات Grammarly

بعض الاقتراحات تصبح متكررة وتبدو غير مفيدة

يمكن أن يحدث خلل في التنسيق عند نقل كتابتك بين محرر Grammarly وتطبيق الكتابة المفضل لديك

Grammarly التكلفة:

مجاني

قسط : 30 دولاراً في الشهر

: 30 دولاراً في الشهر شركة: 14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (للفرق التي تضم أكثر من 10 أشخاص)

Grammarly التقييمات والمراجعات:

G2: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

مكافأة:_

_/مرجع/ /مدونة؟ ص=58935 أدوات تسويق الذكاء الاصطناعي %/%href/_

3. محرر همنغواي

عبر همنغواي محرر همنغواي هو أداة مساعدة في الكتابة تهدف إلى تعزيز إمكانية قراءة كتاباتك. وهو يحقق هذا الهدف من خلال منح الكُتّاب إمكانية الوصول إلى تطبيق مجاني للكتابة يحلل بنية الجملة ويعطي ملاحظات سهلة المتابعة.

على سبيل المثال، سيُبرز تطبيق همنغواي أي جمل يعتقد أنها معقدة للغاية باللون الأحمر. لذا كل ما عليك فعله هو توصيل عملك وتعديل أي جمل حمراء حتى تصبح قطعتك أكثر وضوحاً وأسهل في القراءة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم التطبيق بتعيين درجة سهولة القراءة لكتابتك، بحيث يمكنك التأكد من أن كتابتك تناسب الجمهور المستهدف.

يُعدّ محرر همنغواي أداة رائعة للكتابة لأنه قد يكون من الصعب تحرير عملك الخاص بحثًا عن المشكلات الأسلوبية مثل الإفراط في الاعتماد على الظروف أو استخدام صيغة المبني للمجهول. باستخدام محرر همنغواي، يمكنك إصلاح هذه المشاكل بسرعة، وتحسين المسودة الأولى الرائعة بالفعل، وتصبح كاتبًا أفضل.

ميزات همنغواي:

تجعل اقتراحات التحرير المرمزة بالألوان من السهل تصفح مقالاتك

يكتشف البرنامج الجمل التي يصعب قراءتها حتى تتمكن من جعل كتابتك واضحة

يسمح المستورد السهل بإجراء تعديلات سريعة بغض النظر عن مكان كتابتك

هيمنغواي الايجابيات:

لا يوجد تسجيل دخول أو اشتراك للاستخدام

واجهة بسيطة تعني أنه يمكن لأي شخص استخدامه

يساعدك على تقليل المشاكل التي يصعب اكتشافها مثل تعقيد الجمل والإفراط في استخدام الظروف

سلبيات همنغواي

يفتقر إلى الكثير من الميزات التي تراها في برامج التحرير الأخرى مثل Grammarly

لا توجد طريقة لدمجه مع أداة الكتابة الفعلية الخاصة بك مثل Microsoft Word

ليس مثاليًا لكتابة الأفكار

تكلفة هيمنغواي:

مجاناً

النسخة المدفوعة: 19.99 دولارًا (تدفع مرة واحدة)

هيمنغواي التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (46 تقييم)

4.4/5 (46 تقييم) Capterra: 4.4/5 (10 تقييمات)

المكافأة:

_/مراجع/ *مدونة؟ p=59142_ مولدات نص الذكاء الاصطناعي *%/%href/_

4. معجم الطاقة

عبر مكنز الطاقة Power Thesaurus هو موقع إلكتروني يساعد الأشخاص في العثور على كلمات مختلفة لاستخدامها في كتاباتهم. أداة الكتابة هذه رائعة لأولئك الذين يبحثون عن قاموس مرادفات رقمي أكثر ملاءمة. باستخدام وظيفة البحث الخاصة به، يمكنك العثور على مرادفات تساعدك على قول ما تريد قوله بطريقة جديدة ومثيرة للاهتمام.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Power Thesaurus متضادات حتى يتمكن الكتاب من إضافة التنوع والتباين إلى قصصهم. قد لا يكون Power Thesaurus أداة الكتابة الأكثر إثارة التي رأيتها على الإطلاق. ومع ذلك، يجب أن تكون النسخة المجانية مثالية لمعظم الناس ويمكن أن تكون لا تقدر بثمن عندما تكون عالقًا في البحث عن تلك الكلمة الدقيقة التي تهرب منك حاليًا.

Power Thesaurus الميزات:

شريط بحث بسيط يسمح لك بإدخال كلمة ما والحصول على قائمة بالمرادفات والمتضادات والمزيد

يشتمل على امتداد كروم وتطبيق للجوال

انطلق على الفور مع خيارات لا حصر لها من المرادفات والمتضادات

مزايا قاموس المرادفات القوي:

واجهة مستخدم بسيطة يمكن لأي شخص استخدامها

لا حاجة لتسجيل الدخول أو الاشتراك

يديره المجتمع

سلبيات معجم القوة

لا يحتوي على الكثير من الميزات

يحتوي الإصدار المجاني على إعلانات

تكلفة قاموس المرادفات القوي:

مجاني

محترف: 2.49 دولار شهرياً (عند الشراء سنوياً)

Power Thesaurus التقييمات والمراجعات:

G2: لا توجد مراجعات حالية

لا توجد مراجعات حالية Capterra: لا توجد مراجعات حالية

المكافأة:

_/مرجع/ *مدونة؟ p=66701_ برنامج كتابة الرسائل الإخبارية *% !_

لنتائج أفضل!

ميزات ريدسي:

يتضمن دورة مجانية لمدة 10 أيام حول كيفية نشر كتاب

يتيح لك سوق Reedsy Marketplace التواصل مع جميع أنواع المحترفين في مجال النشر

مؤامرة و منشئ المحتوى يساعدك على تجاوز عقبة الكاتب

محرر الكتب السهل يبسط عملية إنشاء عمل منشور بالفعل

ريديسي الايجابيات:

مكان واحد يمكنك من خلاله العثور على محررين ومصممين وغيرهم لمساعدتك في إنشاء كتاب

أحد الخيارات القليلة المتاحة مجاناً لتأليف الكتب

الكثير من المحتوى والأدوات لمساعدتك في الكتابة

سلبيات ريدسي

يركز في المقام الأول على مساعدتك في إنشاء كتاب جديد أو قصة قصيرة

تكلفة ريدسي:

مجاناً

ريدسي التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (مراجعة واحدة)

4.5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: لا توجد مراجعات حالية

9. الدب

عبر الدب Bear هي أداة لتدوين الملاحظات من Apple تساعدك على تدوين وتتبع أفكار قصصك وقوائم مهامك. يتميز تطبيق Bear عن مجموعة أفضل أدوات الكتابة في هذه القائمة بواجهة مستخدم جميلة. فهي منظمة بطريقة يسهل فهمها، كما أن تصميمها البسيط يتناسب بشكل جيد مع عملية الكتابة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Bear على الكثير من أدوات وضع العلامات التي تجعل تنظيم ملاحظاتك وأفكارك بسيطاً وفعالاً. لذا يمكنك بسهولة تتبع كل ما كتبته أو تخطط لكتابته دون الشعور بالإرهاق. سواء كنت طالبًا أو كاتبًا محترفًا أو مجرد شخص يحب الكتابة و العصف الذهني للأفكار ، بير هو برنامج كتابة لا يقدر بثمن في ترسانتك.

ميزات الدب

استخدم علامات التجزئة والروابط للحفاظ على تنظيم ملاحظاتك

التشفير يحافظ على خصوصية ملاحظاتك

يساعد محرر العلامات المبرمجين على العمل بأكثر من 150 لغة برمجة

Bear Pros:

يبدو رائعاً

مثالي لتدوين الملاحظات أثناء التنقل أو كتابة أحدث مقالاتك

المزامنة عبر الأجهزة حتى تتمكن من العمل على جهاز الآيفون أو الآيباد أو ماك

سلبيات الدب

مدعوم فقط على نظام Apple البيئي

عدم وجود ميزات كتابة أو تنظيم متقدمة

تكلفة الدب

مجانًا

محترف 14.99 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات الدب

G2: 4.5/5 (42 مراجعة)

4.5/5 (42 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (6 مراجعات)

تحقق من هذه

_/مراجع/ مدونة؟ p=72285_ بدائل تطبيق الدببة *%/%href/_

!

10. إيفرنوت

عبر إيفرنوت Evernote أداة مفيدة أخرى لتدوين الملاحظات للكتاب لأنها تتيح لهم حفظ الأفكار والمستندات والملاحظات في مكان واحد. يسهل إيفرنوت أيضًا التعاون في مشاريع الكتابة حيث يمكنك بسهولة مشاركة المستندات مع الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Evernote على العديد من الميزات التي تجعل تنظيم كتاباتك بسيطًا وفعالًا. على سبيل المثال، يمكنك استخدام نظام وضع العلامات للعثور بسرعة على المستندات والملاحظات ذات الصلة. أيضًا، تجعل وظيفة البحث في Evernote العثور على كلمات رئيسية محددة داخل مستنداتك أمرًا سهلاً. أخيرًا، يعمل Evernote أيضًا كأرشيف للمستندات التي لا تحتاج إليها بانتظام، بحيث يمكنك الوصول إليها دائمًا. قد لا يكون Evernote هو الأجمل أو أحدث أداة في هذه القائمة، لكنها بالتأكيد واحدة من أكثر الأدوات فائدة. إذا كنت تبحث عن أداة للكتابة لمساعدتك في الحفاظ على تنظيم كتاباتك وسهولة الوصول إليها، فإن Evernote يستحق بالتأكيد التفكير فيه.

ميزات إيفرنوت:

تتيح لك أداة المهام متابعة الأشياء التي تحتاج إلى إنجازها اليوم

وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت تعني أنه يمكنك الوصول إلى إيفرنوت في أي مكان

تتكامل مع التقويم الخاص بك

إيجابيات إيفرنوت:

الملفات قابلة للبحث بغض النظر عما إذا كانت في مذكرة أو ملف PDF

سهولة إضافة الصور وتحريرها

الكثير من الميزات التي تبسط عملية تدوين الملاحظات

سلبيات Evernote:

يفتقر الإصدار المجاني إلى الميزات الرئيسية مثل إضافة تواريخ الاستحقاق أو ربط تقويم جوجل الخاص بك

غالي الثمن مقارنة بالمنافسين

ليس مثاليًا حقًا لبرنامج كتابة الكتب

تكلفة Evernote:

مجاني

شخصي : 8.99 دولار شهريًا

: 8.99 دولار شهريًا احترافي : 10.99 دولارات شهرياً

: 10.99 دولارات شهرياً الفرق: 14.99 دولارًا/شهريًا

إيفرنوت التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7000 تقييم)

ابحث عن أدوات الكتابة المفضلة لديك اليوم

الكتابة جزء أساسي من الحياة، وهناك العديد من خيارات برامج الكتابة المتاحة للمساعدة في تسهيل العملية. سواء كنت تبحث عن ذكاء اصطناعي، أو مساعد بحث، أو محرر كتب، أو مدون ملاحظات، ستجد في هذه القائمة ما يناسبك لتبقى بعيداً عن التشتت.

إحدى الطرق للبدء في تحسين كفاءتك في الكتابة اليوم هي مع ClickUp، حيث يمكن أن يساعدك ClickUp أي كاتب من خلال منحك مكاناً واحداً لإنشاء وتخزين وتنظيم أعمالك الإبداعية ووثائقك. إنها واحدة من أفضل أدوات الكتابة خاصةً إذا كنت تعمل مع فريق عمل، وتحصل على الملاحظات وتتعاون مع زملائك.

ClickUp مجاني للتجربة، لذا ابدأ اليوم واكتشف كيف يمكنك الاستفادة أكثر من ساعات كتابتك.