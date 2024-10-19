أفضل 10 برامج مجانية لصناعة الخرائط المفاهيمية &؛ برامج في عام 2025

غالبًا ما تواجه الفرق تحديات تعترض طريق إبداعها. فالتحديات مثل الافتقار إلى الإلهام، والحمل الزائد للمعلومات، ووجهات النظر المحدودة تجعل من الصعب العمل على الأفكار المبتكرة.

باستخدام برنامج صانع خرائط المفاهيم، يمكن للفرق اختراق العوائق الإبداعية والعثور على الإلهام من خلال رسم خرائط مرئية للأفكار وإجراء روابط بين المفاهيم المعقدة. 🌐

يساعدك صانع الخرائط المفاهيمية على التنقل عبر المعلومات المزدحمة والعثور على الأفكار المهمة بسهولة. عندما يتوفر للأشخاص مساحة مشتركة للمساهمة بالأفكار، يستفيد الفريق بأكمله من قوة التفكير الجماعي و يرتقي بالتفكير إلى آفاق جديدة .

إذا كنت مستعدًا لبدء العملية الإبداعية، فجرّب نموذج خريطة مفهوم ClickUp وأطلق العنان لمستوى جديد من التنظيم والتعاون. حدد نطاق المشروع ضع علامة على أعضاء الفريق واترك تعليقاتك في الوقت الفعلي! 🎨

نمط وتنسيق خرائط المفاهيم في ClickUp

ما هو صانع خريطة المفهوم؟

صانع خرائط المفاهيم هو أداة برمجية تسمح للأفراد أو الفرق بتخطيط الأفكار والروابط بين المفاهيم المعقدة بشكل مرئي. وهي تساعد المستخدمين على تنظيم المعلومات وطرح أفكار جديدة والتعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج خرائط المفاهيم؟

هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب على قادة الفرق أخذها بعين الاعتبار عند اختيار منشئ خرائط المفاهيم. يمكن أن يؤثر الاختيار الصحيح بشكل كبير على فعالية التعاون وتصور الأفكار ونجاح المشروع بشكل عام! 🏆

فيما يلي بعض أهم الميزات التي يجب البحث عنها:

خيارات التخصيص لتخصيص مظهر الخريطة المفاهيمية، وإضافة إشارات بصرية، وإنشاء قوالب للخريطة المفاهيمية لاستخدامها في المستقبل

لتخصيص مظهر الخريطة المفاهيمية، وإضافة إشارات بصرية، وإنشاء قوالب للخريطة المفاهيمية لاستخدامها في المستقبل تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة للاتصال من مجموعة من الأجهزة والأنظمة الأساسية، بما في ذلك المتصفحات وتطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة

للاتصال من مجموعة من الأجهزة والأنظمة الأساسية، بما في ذلك المتصفحات وتطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة ميزات التعاون لمشاركة الخرائط المفاهيمية وتحريرها في الوقت الفعلي، وترك التعليقات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق

لمشاركة الخرائط المفاهيمية وتحريرها في الوقت الفعلي، وترك التعليقات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق أمان المنصة لحماية البيانات الحساسة، بما في ذلك تشفير البيانات وعناصر التحكم في الوصول والنسخ الاحتياطي المنتظم

لحماية البيانات الحساسة، بما في ذلك تشفير البيانات وعناصر التحكم في الوصول والنسخ الاحتياطي المنتظم عمليات التكامل للاتصال بتطبيقات العمل الأخرى، بما في ذلك برنامج إدارة المشاريع أو أدوات الاتصال، أو منصات مشاركة الملفات، إلى تبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية

للاتصال بتطبيقات العمل الأخرى، بما في ذلك برنامج إدارة المشاريع أو أدوات الاتصال، أو منصات مشاركة الملفات، إلى تبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية واجهة حديثة للوصول إلى الخرائط المفاهيمية وتحريرها دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد

مع وضع هذه الميزات في الاعتبار، دعنا نتعمق في أفضل برامج صانع الخرائط المفاهيمية لدعم فريقك في الإبداع و عملية التطوير !

أفضل 10 برامج لصانع خرائط المفاهيم لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

أضف العقد والمهام والوصلات بسهولة إلى خريطتك الذهنية البديهية ClickUp Mind Map

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مع مئات الميزات القابلة للتخصيص بالكامل للسماح للفرق بالعمل بالطريقة التي يريدونها. بغض النظر عن نمط المشروع الذي يستخدمه أعضاء فريقك، هناك أكثر من 15 طريقة عرض لتصور الأفكار والمهام، بما في ذلك ClickUp Whiteboards و الخرائط الذهنية .

هذه أدوات التعاون المرئي القوية داخل المنصة مصممة للحفاظ على فرق متعددة الوظائف محدثة في جميع الأوقات، سواء كنت تعمل في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن. ارتقِ بتخطيط مشروعك إلى المستوى التالي من خلال ربط كائنات متعددة من خلال إجراءات السحب والإفلات البسيطة.

أضف المزيد من السياق إلى فكرتك المركزية أو المفاهيم الأساسية من خلال تحميل الصور وإضافة روابط الويب وإنشاء مهام ClickUp القابلة للتتبع. والأفضل من ذلك كله، تتصل قوة تكامل ClickUp بأكثر من 1000 تطبيق آخر حتى تتمكن الفرق من الوصول إلى عملهم من مكان واحد!

أفضل ميزات ClickUp

على 1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل الأخرى، بما في ذلك Zoom وSlack وGoogle Workspace وMicrosoft Office وغيرها

مفصّل على الإنترنت مركز المساعدة , ندوات عبر الإنترنت والدعم لمساعدتك في استخدام المنصة على أكمل وجه

واسعةمكتبة القوالب التعجيلات عملية الإنشاء ببضع نقرات فقط

الإبلاغ و لوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة فورية عالية المستوى لعملك

خطة مجانية غنية للأبد وخيارات ميسورة التكلفة على كل خطة تسعير طرق عرض متعددة للتكيف مع رشيق , سكروم , كانبان ، أو أي نمط مشروع

تعيينات متعددة من المهام لتحقيق الشفافية التامة في كل التقدم المحرز

حالات المهام المخصصة لتحديثات التقدم الفوري في لمحة سريعة

50+ أتمتة المهام لتبسيط سير عمل أي مشروع

التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق باستخدام المستندات حالات المهام المخصصة لاحتياجات مشروعك



تحقق من المزيد قوالب خريطة المفاهيم !

قيود ClickUp

الكثير من أدوات التعاون القوية يمكن أن تشكل منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد

خطة غير محدودة : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. إكس مايند

عبر إكس مايندXMind هو برنامج لتخطيط المفاهيم للمستخدمين لإنشاء المخططات المرئية لأفكارهم وأفكارهم ومشاريعهم. يقدم أنواعًا مختلفة من الخرائط مثل الخرائط الذهنية, مخططات عظم السمكة والمخططات التنظيمية، مما يوفر مرونة لحالات الاستخدام المختلفة.

وبفضل توافقه مع نظامي التشغيل ويندوز وماك أو إس، يناسب XMind كلاً من الاستخدام التجاري والشخصي. تصميمه البديهي يجعل من السهل البدء وإنشاء المرئيات. توفر خيارات التخصيص والارتباطات التشعبية ووضع العرض التقديمي مرونة إضافية لربط العبارات ومشاركة المعلومات!

Xmind أفضل الميزات

يتضمن دعم التنسيق PNG و PDF و SVG و Markdown و Word و Excel و PowerPoint (لوضع العرض التقديمي) والمزيد

لقطة خريطة لضبط التنسيق لأغراض العرض والعرض

جدول الشجرة لعرض الموضوعات ذات المستطيلات المتداخلة

سمة اللون الذكي لشكل ومظهر متناسق

مرفقات الملاحظات الصوتية على الخريطة المفاهيمية

قيود Xmind

الحد الأدنى من مقالات مركز الدعم للمساعدة في استكشاف المشكلات وإصلاحها

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع أو المهام

تسعير Xmind

اتصل ب Xmind للحصول على تفاصيل الأسعار

تقييمات ومراجعات Xmind

G2 : 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (90+ تقييمات)

تعرف على الاختلافات بين أ_ الخريطة الذهنية مقابل الخريطة المفاهيمية !

3. جيت مايند

عبر GitMind GitMind هو برنامج صانع خرائط مفاهيمية سهل الاستخدام للمساعدة في إنشاء خرائط مفاهيمية غنية بالمعلومات. من خلال واجهة السحب والإفلات الخاصة به، يمكنك إضافة المربعات والأسهم والصور والنصوص بسرعة إلى مخططاتك. ويوفر البرنامج ميزات متقدمة مثل التخطيط وتخصيص الشكل والتحرير المشترك والتعليق والتصدير.

يمكنك التعاون مع عدة مستخدمين في الوقت الفعلي والتكامل مع تطبيقات مثل Slack وGoogle Drive للتواصل السلس. يوفر GitMind قوالب لأنواع مختلفة من الخرائط المفاهيمية، مما يجعل من السهل البدء. كما يوفر خيارات التخصيص مع السمات والأيقونات والصور لإضفاء الوضوح على خرائطك!

أفضل ميزات GitMind GitMind

رسام التنسيق لنسخ جميع تنسيقات العقدة الأولى إلى العقدة الثانية

بحث عام للعثور على خريطة المفاهيم أو الخريطة الذهنية حسب الكلمات الرئيسية

علاقات لربط عقدتين على خريطة المفاهيم

مولد خريطة المفهوم مع وضع المخطط التفصيلي

معرض القوالب لبدء أفكار جديدة

قيود GitMind GitMind

غير مجهز بأدوات إدارة المشاريع

قابلية التوسع محدودة للفرق الكبيرة

تسعير GitMind

اتصل ب GitMind للحصول على تفاصيل الأسعار

تقييمات ومراجعات GitMind GitMind

G2 : 4.8/5 (3 مراجعات)

: 4.8/5 (3 مراجعات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 5 مراجعات)

4. كانفا

عبر كانفا Canva هو برنامج تصميم جرافيك مجاني على الإنترنت لإنشاء صور وتصميمات مذهلة، بما في ذلك الخرائط المفاهيمية. مع واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام وأدوات التصميم القوية، يمكن لأي شخص إنشاء مخططات جاهزة للعرض التقديمي . تؤدي الترقية إلى الخطط المدفوعة إلى فتح مكتبة مخزنة بالكامل من الصور والرسوم التوضيحية والخطوط لتخصيص التصميمات.

مع مجموعة واسعة من القوالب وخيارات المشاركة، يمكنك مشاركة عملك بسهولة مع الآخرين. يمكنك إنشاء عنوان URL فريد لمشاركته مع أفراد محددين أو نشر عملك مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي!

أفضل ميزات كانفا

مُحسِّن الصور لتصحيح الصور الداكنة والضبابية والمشبعة أكثر من اللازم

مسجل فيديو عبر الإنترنت للمساعدة في شرح المفاهيم المعقدة

تصميمات شبكية للصور وعناصر التصميم الأخرى

رسائل ديناميكية من خلال رسوم متحركة نصية

محول PDF إلى PPT

قيود كانفا

يتم ضغط التنزيلات المتعددة للملفات تلقائيًا في ملف مضغوط

غير مناسبة للأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (راجع هذه بدائل كانفا )

أسعار كانفا

كانفا مجاني

كانفا برو : 119.99 دولارًا أمريكيًا في السنة لشخص واحد

: 119.99 دولارًا أمريكيًا في السنة لشخص واحد كانفا للفرق: إجمالي 149.90 دولارًا في السنة لأول خمسة أشخاص

تقييمات ومراجعات كانفا

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (11,170+ تقييم)

5. طائرة حرة

عبر الطائرة الحرة Freeplane هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لرسم خرائط المفاهيم. باستخدام Freeplane، يمكن للمستخدمين ربط المفاهيم بصريًا من خلال خطوط متعددة وتوضيح العلاقات وكذلك التسلسلات الهرمية بينها.

سواء تم استخدامه للمشاريع الشخصية أو للأغراض التعليمية أو التعاون المهني، يوفر Freeplane مساحة لرسم خرائط المفاهيم والتنظيم المرئي للمعلومات بشكل فعال.

أفضل ميزات Freeplane

الوظائف الإضافية لتوسيع البرنامج وتخصيصه

التصميم الشرطي لتحديد المفاهيم الرئيسية

سمات الوضع الفاتح والداكن

مكتبة صغيرة من القوالب

مدقق إملائي

قيود المستوى الحر

يفتقر إلى ميزات التعاون للفرق لاستكشاف أمثلة مختلفة لخريطة المفاهيم

واجهة قديمة مقارنة ببرامج صانع خرائط المفاهيم الأخرى

تسعير Freeplane

Freeplane مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات Freeplane

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

6. ذا برين

عبر الدماغ TheBrain هو برنامج لصنع الخرائط الذهنية يساعد المستخدمين على تنظيم أفكارهم وخواطرهم. من خلال تنسيق الخريطة الذهنية التفاعلية الخاصة به، يمكن لأي شخص تنظيم المعلومات بصريًا للتعلم, التخطيط الاستراتيجي وحل المشاكل

يمكن للمستخدمين تحسين خرائطهم عن طريق إضافة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والروابط إلى كل عقدة. وبفضل المزامنة المريحة، يمكنك الوصول إلى جلسة العصف الذهني والمهام من سطح المكتب أو متصفح الويب أو الجهاز المحمول!

أفضل ميزات TheBrain

دعم سطح المكتب والجوال ومنصة المتصفح

مواضيع متصلة للعثور على المعلومات ذات الصلة

علامات المستندات مع مؤشرات الأولوية

مرفقات الأحداث والتذكيرات

طرق عرض المخطط التفصيلي والخريطة الذهنية

قيود TheBrain

غير قابل للتطوير لإنشاء قوالب خرائط مفاهيمية قوية

يفتقر إلى أدوات التعاون للفرق

تسعير #### تسعير TheBrain

إصدار مجاني

الترخيص فقط : 219 دولاراً لمرة واحدة

: 219 دولاراً لمرة واحدة الترخيص والخدمة : 299 دولارًا للسنة الأولى، وتجدد بسعر 159 دولارًا سنويًا

: 299 دولارًا للسنة الأولى، وتجدد بسعر 159 دولارًا سنويًا الخدمة فقط: 16 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات TheBrain

G2 : 4.6/5 (4 مراجعات)

: 4.6/5 (4 مراجعات) Capterra: 4/5 (3 مراجعات)

7. مايند42

عبر Mind42 Mind42 هو صانع خرائط مفاهيم مجاني لإنشاء أي نوع من المخططات المرئية. تسمح لك واجهة السحب والإفلات الخاصة به بربط الأفكار وتنظيمها بصرياً. مع القوالب والأيقونات القابلة للتخصيص، يمكنك إنشاء خرائط مفاهيمية ذات مظهر احترافي.

للتعاون بشأن أفكارك الجديدة، لديك خيار دعوة الآخرين لعرض الخريطة أو إجراء تعديلات عليها. وهذا يسمح بتبادل سلس للأفكار والمدخلات من أعضاء الفريق أو المتعاونين!

أفضل ميزات Mind42

محرر القائمة المنسدلة للتوسع في سؤال محوري أو موضوع مركزي

إحصائيات الخرائط الذهنية المنشورة

التعاون في الوقت الحقيقي

اختصارات لوحة المفاتيح

الحفظ التلقائي

قيود Mind42

الإعلانات المدعومة

يتم وضع العقد تلقائياً

تسعير #### Mind42

Mind42 مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات Mind42

G2 : 3.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 3.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متاح

8. مايندجينيوس

عبر مايندجينيوس MindGenius هو برنامج لصنع الخرائط المفاهيمية مزود بأدوات تعاونية وميزات إدارة المهام وإمكانيات إنشاء جدول زمني. وهو يتيح لك تقسيم المعلومات المعقدة، وتنظيم الأفكار، ومشاركة المفاهيم مع الفرق، وتخطيط مهامك.

من خلال واجهته البديهية، يمكن للمستخدمين إنشاء خرائط مفاهيمية مليئة بالنصوص والصور والخصائص القابلة للتخصيص دون عناء. من خلال إنشاء إطار عمل واضح للأولويات، يمكن للفرق العمل بكفاءة أكبر وتحقيق أهدافها بشكل أسرع.

أفضل ميزات MindGenius

@محادثة للتحدث مع أعضاء الفريق داخل الخريطة المفاهيمية

خلفيات مخصصة لأي موضوع معين

تكامل MS Teams لتنظيم المفاهيم

أدوات إدارة المهام لتتبع أعباء العمل

عروض الخريطة الذهنية والجدول الزمني

قيود MindGenius

خطط مكلفة مقارنة ببرامج صانع الخرائط الذهنية الأخرى

غير مناسب للمهام أو المشاريع متعددة الوظائف

تسعير MindGenius

الاشتراك : 13.33 دولارًا لكل مقعد شهريًا

: 13.33 دولارًا لكل مقعد شهريًا المؤسسة: اتصل ب MindGenius للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات MindGenius #### تقييمات ومراجعات MindGenius

G2 : 4.7/5 (أكثر من 15 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييم)

9. كريتلي

عبر كريتلي Creately هو برنامج لتصميم الخرائط الذهنية يجعل من السهل تصور الأفكار والمفاهيم المعقدة. باستخدام Creately، يمكن للمستخدمين إنشاء خرائط ذهنية ذات مظهر احترافي، ومخططات UML، ومخططات تنظيمية، ومخططات انسيابية، ومخططات شبكية، دون الحاجة إلى أي معرفة تقنية.

تحتوي الأداة على واجهة سهلة الاستخدام ومكتبة من عناصر الخرائط الذهنية المصممة باحترافية للبدء. كما أنها تتميز أيضًا بأدوات تعاون قوية حتى يتمكن المستخدمون من مشاركة مخططاتهم مع الآخرين في الوقت الفعلي للحصول على التعليقات والتحرير والمزيد.

Creately أفضل الميزات

مؤشرات النص ومؤشرات الماوس في الوقت الحقيقي

وظائف المهام والتعليق

دعم الرسم اليدوي والترميز

أكثر من 8,000 قالب احترافي

سجل التغيير لكل عنصر

قيود كريتلي

مساحة تخزين محدودة في الباقات الأساسية

القوالب المخصصة هي ميزة مدفوعة

تسعير Creately

مجاني الإصدار

مبتدئ : 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا شركة : 149 دولارًا شهريًا

: 149 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بكريتلي للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Creately

G2 : 4.3/5 (أكثر من 520 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 520 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160+ تقييم)

10. إنفيجن

عبر إن فيجن InVision هو برنامج لصنع الخرائط المفاهيمية للمستخدمين لإنشاء تمثيلات مرئية للأفكار والمفاهيم. وبفضل واجهة السحب والإفلات البديهية، فإنه يمكّن المستخدمين من إنشاء خرائط جذابة بصريًا وغنية بالمعلومات تكون جذابة من الناحية الجمالية وسهلة التفسير.

كما يوفر أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات التي تجعل من السهل مشاركة الخرائط والتعاون في المشاريع ونشرها عبر الإنترنت. حتى أن InVision يوفر قوالب مجانية للبدء، مما يسمح للمستخدمين بالتعلم بالسرعة التي تناسبهم. بفضل قدراته القوية، يعد InVision أداة رائعة لأي شخص يتطلع إلى إنشاء خرائط مفاهيمية بسرعة.

أفضل ميزات InVision

محفوظات الإصدارات لعرض الإصدارات المخزنة تلقائيًا والعودة إليها

التكامل مع Adobe XD وZoom وFigma والمزيد

قوالب مخصصة لإنشاء خريطة مفاهيمية

أدوار إدارية متخصصة

أذونات الضيف

قيود InVision

لا توجد ميزة ل إنشاء مخطط انسيابي أو خريطة موقع لنموذج أولي يفتقر إلى إدارة الفريق وقدرات عبء العمل



تسعير #### InVision

الإصدار المجاني

الإصدار الاحترافي : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم نشط

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم نشط المؤسسة: اتصل ب InVision للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات InVision

G2 : 4.4/5 (أكثر من 670 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 670 تقييم) Capterra: 4.6/5 (720+ تقييمات)

ابدأ في تخطيط المشاريع باستخدام صانع خرائط المفاهيم

مع المئات من الميزات القابلة للتخصيص في ClickUp، يمكنك تخصيص المنصة لتنمو مع فريقك. من لوحة بيضاء فارغة إلى خريطة مفاهيم ديناميكية، تعمل ClickUp Whiteboards على تحسين سير العمل والتنظيم المرئي، مما يجعل العمل أسهل وأكثر متعة للفرق! 🤩

اكتشف كيف يمكن لـ ClickUp تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع تخطيط المفاهيم وإدارة المشاريع. ابدأ مساحة عمل ClickUp مجانية اليوم!