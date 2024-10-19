أفضل 10 برامج مجانية لصناعة الخرائط المفاهيمية &؛ برامج في عام 2025

غالبًا ما تواجه الفرق تحديات تعترض طريق إبداعها. فالتحديات مثل الافتقار إلى الإلهام، والحمل الزائد للمعلومات، ووجهات النظر المحدودة تجعل من الصعب العمل على الأفكار المبتكرة.
باستخدام برنامج صانع خرائط المفاهيم، يمكن للفرق اختراق العوائق الإبداعية والعثور على الإلهام من خلال رسم خرائط مرئية للأفكار وإجراء روابط بين المفاهيم المعقدة. 🌐
يساعدك صانع الخرائط المفاهيمية على التنقل عبر المعلومات المزدحمة والعثور على الأفكار المهمة بسهولة. عندما يتوفر للأشخاص مساحة مشتركة للمساهمة بالأفكار، يستفيد الفريق بأكمله من قوة التفكير الجماعي و يرتقي بالتفكير إلى آفاق جديدة.
إذا كنت مستعدًا لبدء العملية الإبداعية، فجرّب نموذج خريطة مفهوم ClickUp وأطلق العنان لمستوى جديد من التنظيم والتعاون. حدد نطاق المشروع ضع علامة على أعضاء الفريق واترك تعليقاتك في الوقت الفعلي! 🎨
نمط وتنسيق خرائط المفاهيم في ClickUp
ما هو صانع خريطة المفهوم؟
صانع خرائط المفاهيم هو أداة برمجية تسمح للأفراد أو الفرق بتخطيط الأفكار والروابط بين المفاهيم المعقدة بشكل مرئي. وهي تساعد المستخدمين على تنظيم المعلومات وطرح أفكار جديدة والتعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج خرائط المفاهيم؟
هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب على قادة الفرق أخذها بعين الاعتبار عند اختيار منشئ خرائط المفاهيم. يمكن أن يؤثر الاختيار الصحيح بشكل كبير على فعالية التعاون وتصور الأفكار ونجاح المشروع بشكل عام! 🏆
فيما يلي بعض أهم الميزات التي يجب البحث عنها:
- خيارات التخصيص لتخصيص مظهر الخريطة المفاهيمية، وإضافة إشارات بصرية، وإنشاء قوالب للخريطة المفاهيمية لاستخدامها في المستقبل
- تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة للاتصال من مجموعة من الأجهزة والأنظمة الأساسية، بما في ذلك المتصفحات وتطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة
- ميزات التعاون لمشاركة الخرائط المفاهيمية وتحريرها في الوقت الفعلي، وترك التعليقات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق
- أمان المنصة لحماية البيانات الحساسة، بما في ذلك تشفير البيانات وعناصر التحكم في الوصول والنسخ الاحتياطي المنتظم
- عمليات التكامل للاتصال بتطبيقات العمل الأخرى، بما في ذلكبرنامج إدارة المشاريعأو أدوات الاتصال، أو منصات مشاركة الملفات، إلىتبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية
- واجهة حديثة للوصول إلى الخرائط المفاهيمية وتحريرها دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد
مع وضع هذه الميزات في الاعتبار، دعنا نتعمق في أفضل برامج صانع الخرائط المفاهيمية لدعم فريقك في الإبداع و عملية التطوير !
أفضل 10 برامج لصانع خرائط المفاهيم لاستخدامها في عام 2024
1. انقر فوق
أضف العقد والمهام والوصلات بسهولة إلى خريطتك الذهنية البديهية ClickUp Mind Map
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مع مئات الميزات القابلة للتخصيص بالكامل للسماح للفرق بالعمل بالطريقة التي يريدونها. بغض النظر عن نمط المشروع الذي يستخدمه أعضاء فريقك، هناك أكثر من 15 طريقة عرض لتصور الأفكار والمهام، بما في ذلك ClickUp Whiteboards و الخرائط الذهنية .
هذه أدوات التعاون المرئي القوية داخل المنصة مصممة للحفاظ على فرق متعددة الوظائف محدثة في جميع الأوقات، سواء كنت تعمل في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن. ارتقِ بتخطيط مشروعك إلى المستوى التالي من خلال ربط كائنات متعددة من خلال إجراءات السحب والإفلات البسيطة.
أضف المزيد من السياق إلى فكرتك المركزية أو المفاهيم الأساسية من خلال تحميل الصور وإضافة روابط الويب وإنشاء مهام ClickUp القابلة للتتبع. والأفضل من ذلك كله، تتصل قوة تكامل ClickUp بأكثر من 1000 تطبيق آخر حتى تتمكن الفرق من الوصول إلى عملهم من مكان واحد!
أفضل ميزات ClickUp
- على1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل الأخرى، بما في ذلك Zoom وSlack وGoogle Workspace وMicrosoft Office وغيرها
- مفصّل على الإنترنتمركز المساعدة,ندوات عبر الإنترنتوالدعم لمساعدتك في استخدام المنصة على أكمل وجه
- واسعةمكتبة القوالب التعجيلاتعملية الإنشاء ببضع نقرات فقط
- الإبلاغ ولوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة فورية عالية المستوى لعملك
- خطة مجانية غنية للأبد وخيارات ميسورة التكلفة على كلخطة تسعير
- طرق عرض متعددة للتكيف معرشيق,سكروم,كانبان، أو أي نمط مشروع
- تعيينات متعددة من المهام لتحقيق الشفافية التامة في كل التقدم المحرز
- حالات المهام المخصصة لتحديثات التقدم الفوري في لمحة سريعة
- 50+أتمتة المهام لتبسيط سير عمل أي مشروع
- التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق باستخدامالمستندات
- حالات المهام المخصصة لاحتياجات مشروعك
تحقق من المزيد قوالب خريطة المفاهيم !
قيود ClickUp
- الكثير من أدوات التعاون القوية يمكن أن تشكل منحنى تعليمي لبعض المستخدمين
- لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن
تسعير #### ClickUp
- خطة مجانية للأبد
- خطة غير محدودة: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- خطة الأعمال: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
خطة المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)
2. إكس مايند
عبر إكس مايندXMind هو برنامج لتخطيط المفاهيم للمستخدمين لإنشاء المخططات المرئية لأفكارهم وأفكارهم ومشاريعهم. يقدم أنواعًا مختلفة من الخرائط مثل الخرائط الذهنية, مخططات عظم السمكة والمخططات التنظيمية، مما يوفر مرونة لحالات الاستخدام المختلفة.
وبفضل توافقه مع نظامي التشغيل ويندوز وماك أو إس، يناسب XMind كلاً من الاستخدام التجاري والشخصي. تصميمه البديهي يجعل من السهل البدء وإنشاء المرئيات. توفر خيارات التخصيص والارتباطات التشعبية ووضع العرض التقديمي مرونة إضافية لربط العبارات ومشاركة المعلومات!
Xmind أفضل الميزات
- يتضمن دعم التنسيق PNG و PDF و SVG و Markdown و Word و Excel و PowerPoint (لوضع العرض التقديمي) والمزيد
- لقطة خريطة لضبط التنسيق لأغراض العرض والعرض
- جدول الشجرة لعرض الموضوعات ذات المستطيلات المتداخلة
- سمة اللون الذكي لشكل ومظهر متناسق
- مرفقات الملاحظات الصوتية على الخريطة المفاهيمية
قيود Xmind
- الحد الأدنى من مقالات مركز الدعم للمساعدة في استكشاف المشكلات وإصلاحها
- يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع أو المهام
تسعير Xmind
- اتصل ب Xmind للحصول على تفاصيل الأسعار
تقييمات ومراجعات Xmind
- G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (90+ تقييمات)
تعرف على الاختلافات بين أ_ الخريطة الذهنية مقابل الخريطة المفاهيمية !
3. جيت مايند
عبر GitMind GitMind هو برنامج صانع خرائط مفاهيمية سهل الاستخدام للمساعدة في إنشاء خرائط مفاهيمية غنية بالمعلومات. من خلال واجهة السحب والإفلات الخاصة به، يمكنك إضافة المربعات والأسهم والصور والنصوص بسرعة إلى مخططاتك. ويوفر البرنامج ميزات متقدمة مثل التخطيط وتخصيص الشكل والتحرير المشترك والتعليق والتصدير.
يمكنك التعاون مع عدة مستخدمين في الوقت الفعلي والتكامل مع تطبيقات مثل Slack وGoogle Drive للتواصل السلس. يوفر GitMind قوالب لأنواع مختلفة من الخرائط المفاهيمية، مما يجعل من السهل البدء. كما يوفر خيارات التخصيص مع السمات والأيقونات والصور لإضفاء الوضوح على خرائطك!
أفضل ميزات GitMind GitMind
- رسام التنسيق لنسخ جميع تنسيقات العقدة الأولى إلى العقدة الثانية
- بحث عام للعثور على خريطة المفاهيم أو الخريطة الذهنية حسب الكلمات الرئيسية
- علاقات لربط عقدتين على خريطة المفاهيم
- مولد خريطة المفهوم مع وضع المخطط التفصيلي
- معرض القوالب لبدء أفكار جديدة
قيود GitMind GitMind
- غير مجهز بأدوات إدارة المشاريع
- قابلية التوسع محدودة للفرق الكبيرة
تسعير GitMind
- اتصل ب GitMind للحصول على تفاصيل الأسعار
تقييمات ومراجعات GitMind GitMind
- G2: 4.8/5 (3 مراجعات)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 5 مراجعات)
4. كانفا
عبر كانفا Canva هو برنامج تصميم جرافيك مجاني على الإنترنت لإنشاء صور وتصميمات مذهلة، بما في ذلك الخرائط المفاهيمية. مع واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام وأدوات التصميم القوية، يمكن لأي شخص إنشاء مخططات جاهزة للعرض التقديمي . تؤدي الترقية إلى الخطط المدفوعة إلى فتح مكتبة مخزنة بالكامل من الصور والرسوم التوضيحية والخطوط لتخصيص التصميمات.
مع مجموعة واسعة من القوالب وخيارات المشاركة، يمكنك مشاركة عملك بسهولة مع الآخرين. يمكنك إنشاء عنوان URL فريد لمشاركته مع أفراد محددين أو نشر عملك مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي!
أفضل ميزات كانفا
- مُحسِّن الصور لتصحيح الصور الداكنة والضبابية والمشبعة أكثر من اللازم
- مسجل فيديو عبر الإنترنت للمساعدة في شرح المفاهيم المعقدة
- تصميمات شبكية للصور وعناصر التصميم الأخرى
- رسائل ديناميكية من خلال رسوم متحركة نصية
- محول PDF إلى PPT
قيود كانفا
- يتم ضغط التنزيلات المتعددة للملفات تلقائيًا في ملف مضغوط
- غير مناسبة للأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (راجع هذهبدائل كانفا)
أسعار كانفا
- كانفا مجاني
- كانفا برو: 119.99 دولارًا أمريكيًا في السنة لشخص واحد
- كانفا للفرق: إجمالي 149.90 دولارًا في السنة لأول خمسة أشخاص
تقييمات ومراجعات كانفا
- G2: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (11,170+ تقييم)
5. طائرة حرة
عبر الطائرة الحرة Freeplane هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لرسم خرائط المفاهيم. باستخدام Freeplane، يمكن للمستخدمين ربط المفاهيم بصريًا من خلال خطوط متعددة وتوضيح العلاقات وكذلك التسلسلات الهرمية بينها.
سواء تم استخدامه للمشاريع الشخصية أو للأغراض التعليمية أو التعاون المهني، يوفر Freeplane مساحة لرسم خرائط المفاهيم والتنظيم المرئي للمعلومات بشكل فعال.
أفضل ميزات Freeplane
- الوظائف الإضافية لتوسيع البرنامج وتخصيصه
- التصميم الشرطي لتحديد المفاهيم الرئيسية
- سمات الوضع الفاتح والداكن
- مكتبة صغيرة من القوالب
- مدقق إملائي
قيود المستوى الحر
- يفتقر إلى ميزات التعاون للفرق لاستكشاف أمثلة مختلفة لخريطة المفاهيم
- واجهة قديمة مقارنة ببرامج صانع خرائط المفاهيم الأخرى
تسعير Freeplane
- Freeplane مجاني للاستخدام
تقييمات ومراجعات Freeplane
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
6. ذا برين
عبر الدماغ TheBrain هو برنامج لصنع الخرائط الذهنية يساعد المستخدمين على تنظيم أفكارهم وخواطرهم. من خلال تنسيق الخريطة الذهنية التفاعلية الخاصة به، يمكن لأي شخص تنظيم المعلومات بصريًا للتعلم, التخطيط الاستراتيجي وحل المشاكل
يمكن للمستخدمين تحسين خرائطهم عن طريق إضافة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والروابط إلى كل عقدة. وبفضل المزامنة المريحة، يمكنك الوصول إلى جلسة العصف الذهني والمهام من سطح المكتب أو متصفح الويب أو الجهاز المحمول!
أفضل ميزات TheBrain
- دعم سطح المكتب والجوال ومنصة المتصفح
- مواضيع متصلة للعثور على المعلومات ذات الصلة
- علامات المستندات مع مؤشرات الأولوية
- مرفقات الأحداث والتذكيرات
- طرق عرض المخطط التفصيلي والخريطة الذهنية
قيود TheBrain
- غير قابل للتطوير لإنشاء قوالب خرائط مفاهيمية قوية
- يفتقر إلى أدوات التعاون للفرق
تسعير #### تسعير TheBrain
- إصدار مجاني
- الترخيص فقط: 219 دولاراً لمرة واحدة
- الترخيص والخدمة: 299 دولارًا للسنة الأولى، وتجدد بسعر 159 دولارًا سنويًا
- الخدمة فقط: 16 دولاراً شهرياً
تقييمات ومراجعات TheBrain
- G2: 4.6/5 (4 مراجعات)
- Capterra: 4/5 (3 مراجعات)
7. مايند42
عبر Mind42 Mind42 هو صانع خرائط مفاهيم مجاني لإنشاء أي نوع من المخططات المرئية. تسمح لك واجهة السحب والإفلات الخاصة به بربط الأفكار وتنظيمها بصرياً. مع القوالب والأيقونات القابلة للتخصيص، يمكنك إنشاء خرائط مفاهيمية ذات مظهر احترافي.
للتعاون بشأن أفكارك الجديدة، لديك خيار دعوة الآخرين لعرض الخريطة أو إجراء تعديلات عليها. وهذا يسمح بتبادل سلس للأفكار والمدخلات من أعضاء الفريق أو المتعاونين!
أفضل ميزات Mind42
- محرر القائمة المنسدلة للتوسع في سؤال محوري أو موضوع مركزي
- إحصائيات الخرائط الذهنية المنشورة
- التعاون في الوقت الحقيقي
- اختصارات لوحة المفاتيح
- الحفظ التلقائي
قيود Mind42
- الإعلانات المدعومة
- يتم وضع العقد تلقائياً
تسعير #### Mind42
- Mind42 مجاني للاستخدام
تقييمات ومراجعات Mind42
- G2: 3.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)
- Capterra: غير متاح
8. مايندجينيوس
عبر مايندجينيوس MindGenius هو برنامج لصنع الخرائط المفاهيمية مزود بأدوات تعاونية وميزات إدارة المهام وإمكانيات إنشاء جدول زمني. وهو يتيح لك تقسيم المعلومات المعقدة، وتنظيم الأفكار، ومشاركة المفاهيم مع الفرق، وتخطيط مهامك.
من خلال واجهته البديهية، يمكن للمستخدمين إنشاء خرائط مفاهيمية مليئة بالنصوص والصور والخصائص القابلة للتخصيص دون عناء. من خلال إنشاء إطار عمل واضح للأولويات، يمكن للفرق العمل بكفاءة أكبر وتحقيق أهدافها بشكل أسرع.
أفضل ميزات MindGenius
- @محادثة للتحدث مع أعضاء الفريق داخل الخريطة المفاهيمية
- خلفيات مخصصة لأي موضوع معين
- تكامل MS Teams لتنظيم المفاهيم
- أدوات إدارة المهام لتتبع أعباء العمل
- عروض الخريطة الذهنية والجدول الزمني
قيود MindGenius
- خطط مكلفة مقارنة ببرامج صانع الخرائط الذهنية الأخرى
- غير مناسب للمهام أو المشاريع متعددة الوظائف
تسعير MindGenius
- الاشتراك: 13.33 دولارًا لكل مقعد شهريًا
- المؤسسة: اتصل ب MindGenius للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات MindGenius #### تقييمات ومراجعات MindGenius
- G2: 4.7/5 (أكثر من 15 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييم)
9. كريتلي
عبر كريتلي Creately هو برنامج لتصميم الخرائط الذهنية يجعل من السهل تصور الأفكار والمفاهيم المعقدة. باستخدام Creately، يمكن للمستخدمين إنشاء خرائط ذهنية ذات مظهر احترافي، ومخططات UML، ومخططات تنظيمية، ومخططات انسيابية، ومخططات شبكية، دون الحاجة إلى أي معرفة تقنية.
تحتوي الأداة على واجهة سهلة الاستخدام ومكتبة من عناصر الخرائط الذهنية المصممة باحترافية للبدء. كما أنها تتميز أيضًا بأدوات تعاون قوية حتى يتمكن المستخدمون من مشاركة مخططاتهم مع الآخرين في الوقت الفعلي للحصول على التعليقات والتحرير والمزيد.
Creately أفضل الميزات
- مؤشرات النص ومؤشرات الماوس في الوقت الحقيقي
- وظائف المهام والتعليق
- دعم الرسم اليدوي والترميز
- أكثر من 8,000 قالب احترافي
- سجل التغيير لكل عنصر
قيود كريتلي
- مساحة تخزين محدودة في الباقات الأساسية
- القوالب المخصصة هي ميزة مدفوعة
تسعير Creately
- مجاني الإصدار
- مبتدئ: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- شركة: 149 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: اتصل بكريتلي للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات Creately
- G2: 4.3/5 (أكثر من 520 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160+ تقييم)
10. إنفيجن
عبر إن فيجن InVision هو برنامج لصنع الخرائط المفاهيمية للمستخدمين لإنشاء تمثيلات مرئية للأفكار والمفاهيم. وبفضل واجهة السحب والإفلات البديهية، فإنه يمكّن المستخدمين من إنشاء خرائط جذابة بصريًا وغنية بالمعلومات تكون جذابة من الناحية الجمالية وسهلة التفسير.
كما يوفر أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات التي تجعل من السهل مشاركة الخرائط والتعاون في المشاريع ونشرها عبر الإنترنت. حتى أن InVision يوفر قوالب مجانية للبدء، مما يسمح للمستخدمين بالتعلم بالسرعة التي تناسبهم. بفضل قدراته القوية، يعد InVision أداة رائعة لأي شخص يتطلع إلى إنشاء خرائط مفاهيمية بسرعة.
أفضل ميزات InVision
- محفوظات الإصدارات لعرض الإصدارات المخزنة تلقائيًا والعودة إليها
- التكامل مع Adobe XD وZoom وFigma والمزيد
- قوالب مخصصة لإنشاء خريطة مفاهيمية
- أدوار إدارية متخصصة
- أذونات الضيف
قيود InVision
- لا توجد ميزة لإنشاء مخطط انسيابي أوخريطة موقع لنموذج أولي
- يفتقر إلى إدارة الفريق وقدرات عبء العمل
تسعير #### InVision
- الإصدار المجاني
- الإصدار الاحترافي: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم نشط
- المؤسسة: اتصل ب InVision للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات InVision
- G2: 4.4/5 (أكثر من 670 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (720+ تقييمات)
ابدأ في تخطيط المشاريع باستخدام صانع خرائط المفاهيم
مع المئات من الميزات القابلة للتخصيص في ClickUp، يمكنك تخصيص المنصة لتنمو مع فريقك. من لوحة بيضاء فارغة إلى خريطة مفاهيم ديناميكية، تعمل ClickUp Whiteboards على تحسين سير العمل والتنظيم المرئي، مما يجعل العمل أسهل وأكثر متعة للفرق! 🤩
اكتشف كيف يمكن لـ ClickUp تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع تخطيط المفاهيم وإدارة المشاريع. ابدأ مساحة عمل ClickUp مجانية اليوم!