اختبرنا أفضل 15 برنامجاً للموارد البشرية لفرق عمل الأفراد في 2025

ما الذي تحصل عليه عندما تتقاطع الموارد البشرية (HR) مع قوة الموارد البشرية الحديثة برنامج إدارة المشاريع ? برنامج مصمم لـ إعداد الموظفين والمزايا وكشوف الرواتب وعمليات التوظيف الجديدة. 🙌🏼

برنامج الموارد البشرية ضروري للشركات من أي حجم، خاصة تلك التي تركز على النمو ووضع موظفيها في المقام الأول!

لقد أنشأنا قائمة بأفضل 15 برنامج موارد بشرية لشركتك بما في ذلك الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات والتسعير وتعليقات العملاء وتقييمات المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، نظرة على الأسئلة الشائعة حول برامج الموارد البشرية وفئاتها لإرشادك في بحثك.

تساعد برمجيات الموارد البشرية القادة وأعضاء الفريق على مواءمة أهداف الشركة، وإدارة مزايا الموظفين، وتبسيط العمليات اليومية، وتوزيع وقتهم بشكل أكثر كفاءة. في كثير من الحالات، يستخدم الموظفون هذه البرمجيات أيضاً لإدارة بطاقاتهم الزمنية، وتقديم الطلبات، وعرض المعلومات الضريبية وكشوف الرواتب المهمة، وغير ذلك الكثير.

يجب أن يكون برنامج الموارد البشرية الخاص بك مرنًا بما يكفي لمواكبة عدد الموظفين المتزايد في شركتك والتغييرات الهيكلية دون إجبارك على الاستثمار في أداة أخرى لإنجاز المهمة. تتضمن الميزات التي يجب البحث عنها في برنامج الموارد البشرية التالي ما يلي:

لقد قمنا بواجبنا لجمع قائمة بأفضل 15 برنامجاً بديلاً لبرامج الموارد البشرية لكل فئة، بما في ذلك مزاياها وميزاتها الرئيسية وتعليقات العملاء وتقييمات المستخدمين وأسعارها.

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك ClickUp هي المنصة الإنتاجية الوحيدة المتكاملة القوية بما يكفي لتوفير حلول متكاملة لفرق العمل من أي حجم ومجال. مع مئات الميزات القابلة للتخصيص و أكثر من 1,000 عملية تكامل ، يمكن ل ClickUp جعل عملك مركزيًا عبر التطبيقات في مساحة عمل تعاونية- مثالي لفرق الموارد البشرية إدارة بيانات الموظفين والوقت والأهداف.

سواء كنت تقوم بتبسيط عملية التوظيف، أو تأهيل الموظفين الجدد، أو تتبع تقدمهم نحو تحقيق الأهداف، فإن منصة ClickUp المرنة تحتوي على كل ما تحتاجه لتبسيط وتحسين عمليات الموارد البشرية التي طال أمدها.

أكثر من 15 طريقة لتصور سير عملك والمهام والمشاريع في ClickUp بما في ذلك العديد من طرق العرض الرئيسية التي سيحبها فريق الموارد البشرية لديك:

هناك أكثر من 100 طريقة لـ أتمتة عمليات الموارد البشرية الخاصة بك في ClickUp حتى يتسنى لفريقك التركيز على ما هو أكثر أهمية - موظفيك! الأتمتة في ClickUp يمكن تشغيل إنشاء المهام، وتعيين المهام، وتعبئة التعليقات وتعيينها، وتغيير حالات المهام، والمزيد.

مثالية لتتبع معالم المشروع والأهداف، و مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية , لوحات المعلومات في ClickUp اجمع كل أعمالك في نظرة عامة فورية وعالية المستوى. لوحات المعلومات قابلة للتخصيص، ومرئية للغاية، وجاهزة دائمًا للاجتماعات لعرضها على أصحاب المصلحة والمديرين الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 50 نوعًا مختلفًا من الأدوات في لوحات المعلومات التي يمكن إنشاؤها لأي سيناريو من سيناريوهات الموارد البشرية للوظائف المشغولة، ووقت التوظيف، وأداء الفريق.

هذه قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp هو المورد المثالي لتعريف فريقك بالعمليات باستخدام ClickUp Whiteboards . يطبق هذا القالب جدولاً ملوناً ومنظماً وسهل التعديل على السبورة البيضاء التعاونية لمساعدة مديري الموارد البشرية في تدريب فريق العمل، وإنشاء مهام التوظيف، وإدارة عمليات التوظيف، وغير ذلك الكثير.

قم بتبسيط عمليات الموارد البشرية الخاصة بك باستخدام قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp واللوحات البيضاء

تحميل هذا القالب

عبر التموج تُقدِّم شركة Rippling مجموعة من المنتجات لتبسيط عمليات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية باستخدام برنامجها القائم على السحابة. برنامج الموارد البشرية الخاص بها ممتع في الاستخدام، وسهل التعلم، ويحتوي على الكثير من الميزات التي تمتد من كشوف المرتبات إلى استطلاعات آراء الموظفين وغيرها.

يبدأ سعر Rippling من 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا، ولكن جميع خطط التسعير تتطلب عرض أسعار مخصص من Rippling ويتم إنشاؤها لكل فريق بناءً على الميزات التي تحتاجها.

ترافيس ليندموين المدير الإداري مجموعة نيكزس لتكنولوجيا المعلومات

عبر يوم العمل يدمج Workday العمليات المالية مع الموارد البشرية والتخطيط والتحليلات لتقديم تجربة شاملة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. مع ميزات مصممة خصيصًا للخدمات الاحترافية باستخدام الوقت المدفوع وإدارة التعليم وعمليات المبيعات، تساعد مجموعة برامج الموارد البشرية هذه الشركات متوسطة وكبيرة الحجم على تكييف العمليات لمواكبة نموها.

اتصل ب Workday لجميع الاستفسارات المتعلقة بالتسعير.

بصفتي مستشارًا، أعمل مع عدد من حزم برامج الموارد البشرية. وبصفتي قائداً للموارد البشرية، فإن موردَيّ المفضلين في مجال نظم معلومات الموارد البشرية هما Bamboo وWorkday. يعد Workday موردًا رائعًا لأصحاب العمل الأكبر حجمًا مع القدرة على التعامل مع عمليات الاستحقاق السنوية بسهولة. وقد اخترت Workday لسهولة استخدامه وقدرته على التكامل مع برامج الموارد البشرية الأخرى مثل ADP وإدارة المزايا تاواندا جونسون ، رائدة فكرية في مجال الناس والثقافة, الابتسامات الرياضية

عبر جوستو Gusto هي أداة موارد بشرية للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل إدارة كشوف المرتبات، ومزايا الموظفين، ومراجعات الأداء، والتأهيل . مثل Workday و Rippling، يقدم Gusto رؤى وميزات الوقت والحضور لتجربة الخدمة الذاتية للموظفين، ولكنه يوفر المزيد في مجال التوظيف و اكتساب المواهب بما في ذلك الإعلانات عن الوظائف الشاغرة وطلبات الملاحظات ونماذج خطابات العروض.

أنتوني مارتن المؤسس والرئيس التنفيذي تشويس ميوتشوال

عبر BambooHR BambooHR هو ثلاثية الرواتب والمزايا وبيانات الموظفين من برامج الموارد البشرية التي تدور حول تجربة الموظف الشخصية في الوصول إلى المهام المتعلقة به. صُمم BambooHR للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو يساعد فرق العمل على التركيز على الاحتفاظ بالموظفين من خلال أداة تتيح للأعضاء استخدام مزاياهم بسهولة، وجمع الملاحظات، وتحديد أهداف الأداء، وغير ذلك الكثير.

جميع أسعار BambooHR مخصصة لكل فريق ومتاحة عند الطلب.

بريتني سيمبسون مديرة عمليات الموارد البشرية ووكر ميلر لخدمات الطاقة

عبر وهي Namely هو برنامج موارد بشرية للشركات متوسطة الحجم للبقاء على رأس عمليات الرواتب وإدارة المزايا وتتبع وقت العمل.

جميع معلومات التسعير الخاصة ب Namely متاحة فقط عند الطلب.

_نحن نستخدم تطبيق Namely لإدارة الأفراد منذ أربع سنوات وقد غيّر قواعد اللعبة. لم أدرك أبدًا مدى الفرق الذي سيحدثه وجود جميع معلومات الموظفين في مكان مركزي واحد. فهو ليس مريحًا فحسب، بل إنه يسهل أيضًا تتبع تقدم وأداء الجميع. ونظرًا لأن Namely يتكامل مع منصات البرامج الأخرى، يمكنني ربطه بأنظمة الرواتب والمزايا الخاصة بنا. وبشكل عام، ساعدني برنامج Namely كثيراً في الحفاظ على تنظيم عملي وسير العمل بسلاسة أنترياس كوتيس المدير الإداري الممول

7. أوراكل