اختبرنا أفضل 15 برنامجاً للموارد البشرية لفرق عمل الأفراد في 2025

ما الذي تحصل عليه عندما تتقاطع الموارد البشرية (HR) مع قوة الموارد البشرية الحديثة برنامج إدارة المشاريع ? برنامج مصمم لـ إعداد الموظفين والمزايا وكشوف الرواتب وعمليات التوظيف الجديدة. 🙌🏼

برنامج الموارد البشرية ضروري للشركات من أي حجم، خاصة تلك التي تركز على النمو ووضع موظفيها في المقام الأول!

لقد أنشأنا قائمة بأفضل 15 برنامج موارد بشرية لشركتك بما في ذلك الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات والتسعير وتعليقات العملاء وتقييمات المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، نظرة على الأسئلة الشائعة حول برامج الموارد البشرية وفئاتها لإرشادك في بحثك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الموارد البشرية؟

تساعد برمجيات الموارد البشرية القادة وأعضاء الفريق على مواءمة أهداف الشركة، وإدارة مزايا الموظفين، وتبسيط العمليات اليومية، وتوزيع وقتهم بشكل أكثر كفاءة. في كثير من الحالات، يستخدم الموظفون هذه البرمجيات أيضاً لإدارة بطاقاتهم الزمنية، وتقديم الطلبات، وعرض المعلومات الضريبية وكشوف الرواتب المهمة، وغير ذلك الكثير.

يجب أن يكون برنامج الموارد البشرية الخاص بك مرنًا بما يكفي لمواكبة عدد الموظفين المتزايد في شركتك والتغييرات الهيكلية دون إجبارك على الاستثمار في أداة أخرى لإنجاز المهمة. تتضمن الميزات التي يجب البحث عنها في برنامج الموارد البشرية التالي ما يلي:

إلحاق الموظفين الجدد

إدارة كشوف المرتبات

الوصول إلى ممارسات الشركة وسياساتها

تتبع الوقت المستغرق في المهام والساعات المدفوعة

جدولة المهام بين الموظفين

إدارة وطلب استخدام مزايا الموظفين

تتبع المتقدمين في عملية التوظيف

إدارة مراجعات الموظفين و أهداف الموارد البشرية لا تقتصر الخصائص التي تجعل برامج الموارد البشرية ذات قيمة كبيرة على هذه القائمة. فأدوات إدارة المهام، وتتبع التقدم المحرز، وتخطيط المشاريع، والتعاون مع الفريق ستجعل يوميات الجميع أسهل قليلاً وتسير بسلاسة أكبر باستخدام برنامج الموارد البشرية المثالي.

أفضل 15 أداة برمجية للموارد البشرية

لقد قمنا بواجبنا لجمع قائمة بأفضل 15 برنامجاً بديلاً لبرامج الموارد البشرية لكل فئة، بما في ذلك مزاياها وميزاتها الرئيسية وتعليقات العملاء وتقييمات المستخدمين وأسعارها.

1. انقر فوق #### الفئة: أفضل حل برمجي شامل للموارد البشرية

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك ClickUp هي المنصة الإنتاجية الوحيدة المتكاملة القوية بما يكفي لتوفير حلول متكاملة لفرق العمل من أي حجم ومجال. مع مئات الميزات القابلة للتخصيص و أكثر من 1,000 عملية تكامل ، يمكن ل ClickUp جعل عملك مركزيًا عبر التطبيقات في مساحة عمل تعاونية- مثالي لفرق الموارد البشرية إدارة بيانات الموظفين والوقت والأهداف.

سواء كنت تقوم بتبسيط عملية التوظيف، أو تأهيل الموظفين الجدد، أو تتبع تقدمهم نحو تحقيق الأهداف، فإن منصة ClickUp المرنة تحتوي على كل ما تحتاجه لتبسيط وتحسين عمليات الموارد البشرية التي طال أمدها.

ميزات الموارد البشرية في ClickUp

طرق عرض متعددة

أكثر من 15 طريقة لتصور سير عملك والمهام والمشاريع في ClickUp بما في ذلك العديد من طرق العرض الرئيسية التي سيحبها فريق الموارد البشرية لديك:

طريقة عرض الجدول لتجربة تشبه جداول البيانات في إدارة البيانات

طريقة عرض القائمة مع خيارات متعددة للفرز والتصفية والتجميع

عرض النموذج لتحويل استجابات استبيان الموظفين وطلباتهم وملاحظاتهم مباشرةً إلى مهمة قابلة للتنفيذ

عرض التقويم لإدارة الجداول الزمنية والإجازات وجداول الأعمال اليومية والاجتماعات الافتراضية

طريقة عرض عبء العمل لإدارة قدرات فريقك

الأتمتة لعمليات الموارد البشرية

هناك أكثر من 100 طريقة لـ أتمتة عمليات الموارد البشرية الخاصة بك في ClickUp حتى يتسنى لفريقك التركيز على ما هو أكثر أهمية - موظفيك! الأتمتة في ClickUp يمكن تشغيل إنشاء المهام، وتعيين المهام، وتعبئة التعليقات وتعيينها، وتغيير حالات المهام، والمزيد.

لوحات المعلومات لتتبع الموارد البشرية

مثالية لتتبع معالم المشروع والأهداف، و مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية , لوحات المعلومات في ClickUp اجمع كل أعمالك في نظرة عامة فورية وعالية المستوى. لوحات المعلومات قابلة للتخصيص، ومرئية للغاية، وجاهزة دائمًا للاجتماعات لعرضها على أصحاب المصلحة والمديرين الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 50 نوعًا مختلفًا من الأدوات في لوحات المعلومات التي يمكن إنشاؤها لأي سيناريو من سيناريوهات الموارد البشرية للوظائف المشغولة، ووقت التوظيف، وأداء الفريق.

قوالب الموارد البشرية

هذه قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp هو المورد المثالي لتعريف فريقك بالعمليات باستخدام ClickUp Whiteboards . يطبق هذا القالب جدولاً ملوناً ومنظماً وسهل التعديل على السبورة البيضاء التعاونية لمساعدة مديري الموارد البشرية في تدريب فريق العمل، وإنشاء مهام التوظيف، وإدارة عمليات التوظيف، وغير ذلك الكثير.

قم بتبسيط عمليات الموارد البشرية الخاصة بك باستخدام قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp واللوحات البيضاء

تحميل هذا القالب

إيجابيات ClickUp

جميع هذه الأدوات القوية موجودة في منصة ديناميكية واحدة، لذلك لن تضطر إلى الاستثمار في منتجات منفصلة أو مجموعة من البرامج للوصول إلى جميع وظائف ClickUp

أكثر من 1,000 عملية تكامل ومئات من القوالب المُنشأة مسبقًا لتوسيع تجربتك في استخدام ClickUp وتبسيطها

دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وموارد تعليمية مثل جامعة ClickUp , ندوات عبر الإنترنت و مستندات المساعدة لجعل انتقالك سلسًا قدر الإمكان

كليك أب سلبيات

لا يوفر حزم مزايا محددة ولكن يمكنه إدارة البيانات في منصة آمنة

يمكن أن يكون منحنى التعلُّم قليلًا للتكيف مع قائمة مزايا ClickUp الغنية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا شركة بلس : 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسات: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,030 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,030 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,210 تقييم)

2. ريبلينج

الفئة: الأفضل برنامج إدارة الموظفين

عبر التموج تُقدِّم شركة Rippling مجموعة من المنتجات لتبسيط عمليات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية باستخدام برنامجها القائم على السحابة. برنامج الموارد البشرية الخاص بها ممتع في الاستخدام، وسهل التعلم، ويحتوي على الكثير من الميزات التي تمتد من كشوف المرتبات إلى استطلاعات آراء الموظفين وغيرها.

ميزات #### Rippling

تقارير القوى العاملة والتحليلات لتتبع التوظيف، وعدد الموظفين، والتقدم المحرز

أتمتة سير العمل عبر مهام متسقة

الأذونات والسياسات المستندة إلى الأدوار مع إمكانية الوصول والموافقات المخصصة

إدارة الامتثال مع التوصيات المحلية والولائية والفيدرالية

إيجابيات التموج

المئات من قوالب لكشوف الرواتب واحتياجات الموارد البشرية الأخرى التي يمكنك تخصيصها حسب الحاجة

مصمم لإدارة القوى العاملة العالمية مع ميزات الرواتب والضرائب والامتثال المحلية

الكثير من عمليات التكامل لتوسيع الوظائف في كل فئة من فئات الموارد البشرية

سلبيات التموج

التكامل مطلوب لإدارة أداء الموظفين ومراجعاتهم باستخدام Rippling

ميزة التحقق من الخلفية من خلال Rippling باهظة الثمن

يتم توسيع التخصيص والعروض المتعددة إلى المسؤول فقط، لذلك لن يتمكن معظم موظفيك من الوصول إلى هذه الميزات

تسعير الريبلينغ

يبدأ سعر Rippling من 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا، ولكن جميع خطط التسعير تتطلب عرض أسعار مخصص من Rippling ويتم إنشاؤها لكل فريق بناءً على الميزات التي تحتاجها.

تقييمات ومراجعات Rippling

G2: 4.8/5 (1,470+ تقييم)

4.8/5 (1,470+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (1,840+ تقييم)

لدى قادة الموارد البشرية مهمة صعبة. فعليهم العثور على أفضل المواهب وإدارتها بطريقة تكسب الشركة المال. لهذا السبب يحتاج قادة الموارد البشرية إلى أفضل برامج الموارد البشرية! لقد اخترت برنامج Rippling بسبب واجهته سهلة الاستخدام وقدرته على تحمل التكاليف. كما أنه يحتوي على ميزات لا تتوفر في برامج الموارد البشرية الأخرى. يسمح لي Rippling بتتبع أداء الموظفين وإنشاء تقارير مخصصة. كما أنه يساعدني على التواصل مع قادة الموارد البشرية الآخرين لمشاركة أفضل الممارسات، ويتتبع النظام تلقائياً الإجازات والإجازات المرضية، ويسهل عرض سجلات الموظفين.

ترافيس ليندموين المدير الإداري مجموعة نيكزس لتكنولوجيا المعلومات

3. يوم العمل

الفئة: الأفضل للشركات الكبيرة

عبر يوم العمل يدمج Workday العمليات المالية مع الموارد البشرية والتخطيط والتحليلات لتقديم تجربة شاملة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. مع ميزات مصممة خصيصًا للخدمات الاحترافية باستخدام الوقت المدفوع وإدارة التعليم وعمليات المبيعات، تساعد مجموعة برامج الموارد البشرية هذه الشركات متوسطة وكبيرة الحجم على تكييف العمليات لمواكبة نموها.

ميزات Workday

تحليلات وتقارير لتتبع تقدم مهام الموارد البشرية وكشوف الرواتب والمزايا

تتبع وقت الموظفين وإدارته

أتمتة سير العمل للخدمات الاحترافية

محترفو يوم العمل

منتجات متعددة لخدمة الشركات في مختلف المجالات

صُمم لإدارة عمليات الموارد البشرية لفرق المؤسسات الكبيرة التي لديها الكثير من البيانات والتغييرات المتكررة وآلاف الموظفين

خيارات الخدمة الذاتية من خلال بوابات الموظفين الشخصية

سلبيات Workday

ليست بديهية ويصعب التنقل فيها وواجهة قديمة المظهر

يمكن أن تكون عملية التنفيذ طويلة، خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة

باهظ الثمن وليس خياراً متاحاً للشركات الصغيرة

تسعير #### تسعير Workday

اتصل ب Workday لجميع الاستفسارات المتعلقة بالتسعير.

تقييمات ومراجعات Workday

G2: 4/5 (1,290+ تقييم)

4/5 (1,290+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 980+ تقييم)

بصفتي مستشارًا، أعمل مع عدد من حزم برامج الموارد البشرية. وبصفتي قائداً للموارد البشرية، فإن موردَيّ المفضلين في مجال نظم معلومات الموارد البشرية هما Bamboo وWorkday. يعد Workday موردًا رائعًا لأصحاب العمل الأكبر حجمًا مع القدرة على التعامل مع عمليات الاستحقاق السنوية بسهولة. وقد اخترت Workday لسهولة استخدامه وقدرته على التكامل مع برامج الموارد البشرية الأخرى مثل ADP وإدارة المزايا تاواندا جونسون ، رائدة فكرية في مجال الناس والثقافة, الابتسامات الرياضية

4. جوستو

الفئة: الأفضل للشركات الصغيرة

عبر جوستو Gusto هي أداة موارد بشرية للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل إدارة كشوف المرتبات، ومزايا الموظفين، ومراجعات الأداء، والتأهيل . مثل Workday و Rippling، يقدم Gusto رؤى وميزات الوقت والحضور لتجربة الخدمة الذاتية للموظفين، ولكنه يوفر المزيد في مجال التوظيف و اكتساب المواهب بما في ذلك الإعلانات عن الوظائف الشاغرة وطلبات الملاحظات ونماذج خطابات العروض.

ميزات #### غوستو

كشوف رواتب كاملة الخدمات بما في ذلك الامتثال، والإيداع الضريبي الآلي، و مدفوعات المتعاقدين إدارة الموظفين للإشراف على المرشحين بدءاً من تقديم طلباتهم وحتى مرحلة التأهيل

التأمين الطبي، وعلاج الأسنان، و401K، وخطط الرؤية، وغير ذلك الكثير

إيجابيات #### غوستو

قوالب متعددة لحالات الاستخدام المختلفة مثل خطابات العروض والتوظيف وإعلانات الوظائف الشاغرة

يمكنه تنظيم وإدارة جميع الأمور المتعلقة بكشوف المرتبات والمزايا

رائع للشركات الجديدة والشركات الصغيرة التي تبحث عن برنامج موارد بشرية لأول مرة

سلبيات #### غوستو

هناك قفزة حادة في الأسعار بين الخطط المدفوعة ولا توجد خطة مجانية متاحة

يمكن أن يستغرق بعض الوقت لتعلم النظام الأساسي والتكيف مع واجهة المستخدم الخاصة به

لا تتوفر جميع الميزات من تطبيق الويب الخاص به على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### غوستو

بسيط : 40 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى 6 دولارات إضافية للشخص الواحد شهريًا

: 40 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى 6 دولارات إضافية للشخص الواحد شهريًا بالإضافة : 80 دولارًا أمريكيًا في الشهر، بالإضافة إلى 12 دولارًا إضافيًا لكل شخص شهريًا

: 80 دولارًا أمريكيًا في الشهر، بالإضافة إلى 12 دولارًا إضافيًا لكل شخص شهريًا بريميوم: اتصل ب Gusto للحصول على عرض أسعار

Gusto التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 5/5 (1 تقييم)

_ لقد وجدنا أن Gusto هو أفضل برنامج موارد بشرية يلبي احتياجاتنا وكان له دور فعال في مساعدة سير العمل لدينا بسلاسة. يجعل Gusto رضا الموظفين الأولوية الأولى، وهو أمر ضروري بالنسبة لنا. فهو يحتوي على ميزات سهلة الاستخدام مثل إدارة التعويضات وإعداد الموظفين وبوابة الخدمة الذاتية. كما أنه يتضمن أيضًا إدارة الإجازات والمزايا، وهو أمر مهم في شركة صغيرة لضمان التعامل مع هذه المهام باحترافية ضمن فريق عملنا الصغير

أنتوني مارتن المؤسس والرئيس التنفيذي تشويس ميوتشوال

5. BambooHR

الفئة: أفضل خيار خدمة ذاتية للموظفين

عبر BambooHR BambooHR هو ثلاثية الرواتب والمزايا وبيانات الموظفين من برامج الموارد البشرية التي تدور حول تجربة الموظف الشخصية في الوصول إلى المهام المتعلقة به. صُمم BambooHR للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو يساعد فرق العمل على التركيز على الاحتفاظ بالموظفين من خلال أداة تتيح للأعضاء استخدام مزاياهم بسهولة، وجمع الملاحظات، وتحديد أهداف الأداء، وغير ذلك الكثير.

ميزات BambooHR

إعداد التقارير الخاصة بإدارة الشركة والنمو والاحتفاظ بالموظفين ورضا الموظفين

تقويمات شخصية وعامة متعددة لحساب الإجازات وعرض من هو خارج اليوم

حزم تأهيل مدمجة بما في ذلك التوقيع الإلكتروني

إيجابيات BambooHR

تطبق هذه الشركة ما تعظ به من حيث وضع الموظفين في المقام الأول وإعطاء الأولوية للتوازن بين العمل والحياة الشخصية

تنشئ مساحة لفرق الموارد البشرية ومسؤولي التوظيف والمديرين للتعاون مع المتقدمين الجدد

ميزات متعددة للموظفين لتتبع أدائهم من خلال التقييمات والتغذية الراجعة والأهداف والتدريب

سلبيات BambooHR

تجربة مستخدم وواجهة مستخدم قديمة

مقاييس محدودة في ميزة إعداد التقارير

لا توجد ميزة جدولة مدمجة

تسعير BambooHR

جميع أسعار BambooHR مخصصة لكل فريق ومتاحة عند الطلب.

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (1,210+ تقييم)

4.4/5 (1,210+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,920+ تقييم)

_ برنامج BambooHR سهل الاستخدام ومن بين أفضل خيارات نظام معلومات الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. BambooHR سهل الاستخدام لمحترفي نظام معلومات الموارد البشرية والموظفين على حد سواء. تدفقات العمل قابلة للتخصيص ووظيفة إعداد التقارير واضحة ومباشرة. يجعل BambooHR عملية تأهيل الموظفين الجدد ممتعة ويساعدهم على التفاعل مع الشركة منذ اليوم الأول. إحدى الميزات المفضلة لدي هي القدرة على إنشاء مهام سير عمل مشتركة بين الأقسام. بالنسبة لنا، سهّل هذا الأمر عملية تجهيز الموظفين الجدد من خلال تبسيط التواصل بين قسم الموارد البشرية وقسم تكنولوجيا المعلومات

بريتني سيمبسون مديرة عمليات الموارد البشرية ووكر ميلر لخدمات الطاقة

6. وهي

الفئة: أفضل برامج الموارد البشرية للفرق متوسطة الحجم

عبر وهي Namely هو برنامج موارد بشرية للشركات متوسطة الحجم للبقاء على رأس عمليات الرواتب وإدارة المزايا وتتبع وقت العمل.

ميزات برنامج Namely

ميزات المكافآت والتقدير لـ تحفيز الموظفين وظيفة التوقيع الإلكتروني ووظيفة التحقق الإلكتروني لتبسيط عمليات التأهيل

أطنان من عمليات التكامل مع خيار إنشاء عمليات تكامل خاصة بك من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به

إيجابيات #### Namely

من السهل جدًا على الموظفين عرض وقتهم وكشوف رواتبهم من خلال بواباتهم الشخصية

واجهة بسيطة تحاكي العديد من منصات التواصل الاجتماعي

مصمم للشركات متوسطة الحجم التي يتراوح عدد موظفيها بين 25 و1,000 موظف

السلبيات

تفتقر إلى ميزات قوية وبديهية لإعداد تقارير الموظفين والأداء

تواجه المنصة صعوبات في إدارة البيانات للشركات الكبيرة وهي مصممة حصرياً تقريباً للفرق متوسطة الحجم

قد يكون من الصعب إدارة تقارير الوقت للموظفين الذين يعملون بالساعة

وهي التسعير

جميع معلومات التسعير الخاصة ب Namely متاحة فقط عند الطلب.

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات Namely

G2: 3.9/5 (أكثر من 270+ تقييم)

3.9/5 (أكثر من 270+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (410+ تقييمات)

_نحن نستخدم تطبيق Namely لإدارة الأفراد منذ أربع سنوات وقد غيّر قواعد اللعبة. لم أدرك أبدًا مدى الفرق الذي سيحدثه وجود جميع معلومات الموظفين في مكان مركزي واحد. فهو ليس مريحًا فحسب، بل إنه يسهل أيضًا تتبع تقدم وأداء الجميع. ونظرًا لأن Namely يتكامل مع منصات البرامج الأخرى، يمكنني ربطه بأنظمة الرواتب والمزايا الخاصة بنا. وبشكل عام، ساعدني برنامج Namely كثيراً في الحفاظ على تنظيم عملي وسير العمل بسلاسة أنترياس كوتيس المدير الإداري الممول 7. أوراكل

الفئة: الأفضل للميزات الخاصة بالصناعة

عبر أوراكل تقدم أوراكل مجموعة من التطبيقات المستندة إلى السحابة للشركات المؤسسية لإدارة كل شيء بدءًا من تخطيط الموارد إلى المحتوى وتجربة العملاء وعمليات سلسلة التوريد وغيرها. ومن بين مجموعة منتجاتها الحفنة برنامج Oracle Fusion Cloud HCM-AKA، وهو برنامج الموارد البشرية لإدارة رأس المال البشري.

ميزات أوراكل

مساعد رقمي للمساعدة في إدارة المزايا وتوقعات القوى العاملة والتخطيط الاستراتيجي للشركة

التطوير الوظيفي و إدارة الأداء الميزات بما في ذلك قوائم المراجعة والوحدات النمطية

مصممة مسبقًا ومخصصة مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية ولوحات المعلومات

محترفو أوراكل

توطين كشوف المرتبات لقوة عاملة عالمية تمتد من المكسيك إلى الصين

ميزات خاصة بالصناعة لتجربة برمجيات موارد بشرية مصممة خصيصًا

صُمم هذا البرنامج لمساعدة الشركات على توسيع نطاق الممارسات الرشيقة وتطبيقها في عمليات الموارد البشرية

سلبيات أوراكل

تنبع معظم العيوب من كون Oracle برنامجاً كبيراً. قد يستغرق الإعداد ومنحنى التعلم وقتاً طويلاً للغاية

الكثير من التطبيقات المختلفة في كل منتج تصبح باهظة الثمن بسرعة

الواجهة تبدو قديمة وليست بديهية

تسعير Oracle

اتصل بمبيعات Oracle للحصول على معلومات مفصلة عن الأسعار.

تقييمات ومراجعات Oracle

G2: 3.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. HR360

الفئة: الأفضل لموارد الامتثال

عبر HR360 HR360 هو مورد رقمي لإدارة الأفراد. يساعد الشركات على تتبع معلومات الموظفين وبيانات الأداء والامتثال للوائح الموارد البشرية.

ميزات HR360

الوصف الوظيفي الآلي و منشئ أسئلة المقابلة الشخصية حاسبة تكاليف الموظفين وأداة قياس الرواتب المعيارية

مكتبة من الأدلة التفاعلية للتوافق مع امتثال الموارد البشرية وأفضل ممارسات الموظفين

إيجابيات HR360

تطبيقات إضافية لتوسيع وظائف ميزاته

مكتبة كاملة على الإنترنت لجميع القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية

أكثر من 500 نموذج نموذج قابل للتنزيل

سلبيات HR360

يعتمد هذا البرنامج على تطبيقات منفصلة للوصول إلى ميزاته

هذه الأداة مفيدة لفرق الموارد البشرية ولكنها أقل قيمة للموظفين في الأقسام المختلفة

ليس الخيار الأفضل للفرق المتوسطة إلى الكبيرة

تسعير HR360

اتصل ب HR360 للحصول على جميع معلومات التسعير.

HR360 التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 5/5 (2 تقييمات)

_ لقد اخترت HR360 لأنه يقدم مجموعة شاملة من ميزات الموارد البشرية، بما في ذلك بوابة الخدمة الذاتية للموظفين، ووحدة تأهيل، ونظام إدارة الأداء. كما أن HR360 قابل للتهيئة بدرجة كبيرة، بحيث يمكن تخصيصه لتلبية الاحتياجات المحددة لشركتي. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعره تنافسي مقارنة ببرامج الموارد البشرية الأخرى. وبشكل عام، فإن HR360 هو أفضل حل برمجي للموارد البشرية لشركتي

تريسي بيفيردج مديرة الموارد البشرية شيكات الموظفين

9. كلوكيفاي

الفئة: الأفضل لإدارة طلبات إجازات الموظفين

عبر ClockifyClockify هو برنامج لتتبع الوقت يمكن لفرق الموارد البشرية استخدامه لتصنيف وتتبع تقدم الموظفين خلال أيام العمل. يمنح Clockify قسم الموارد البشرية نظرة ثاقبة على أداء الموظفين والمشاريع الحالية والنشاط العام. كما يوفر للموظفين تقويم عمل خاص لطلب إجازة مدفوعة الأجر لتواريخ مستقبلية أو طلبات يوم عمل. وعلى الجانب الإداري من الأمور، يمكن لقسم الموارد البشرية والمديرين الوصول إلى جدول زمني سنوي مع طلبات الجميع المعتمدة والمعلقة.

ميزات #### Clockify

ميزات متعددة لضبط الوقت لإدخال الساعات، وتحديد الوقت القابل للفوترة، وضبط ساعة الإيقاف، والإشراف على جدولك الزمني

فواتير تم إنشاؤها حسب الوقت المتتبع والمصروفات وأسعار الساعة

طرق عرض متعددة للإشراف على الوقت المستقطع، وجداول المشاريع، والفريق، والتقدم المحرز

Clockify الايجابيات

مفيد للتتبع و إدارة عبء عمل الفريق يساعد الموظفين على تحمل المسؤولية الكاملة والمساءلة عن ساعات عملهم وأوقات فراغهم

بعض ميزات إدارة المشروع بما في ذلك المعالم والمهام المعينة

Clockify سلبيات

يفتقر إلى العديد من ميزات الموارد البشرية الرئيسية لإدارة المزايا وبوابات الموظفين والتوظيف

ميزات محدودة لأتمتة تتبع الوقت

قد يكون Clockify مفيداً لبعض الأقسام ولكن ليس كلها، وهو أمر غير مثالي بالنسبة لبرنامج موارد بشرية

تسعير Clockify

أساسي : 3.99 دولار لكل مستخدم، شهرياً

: 3.99 دولار لكل مستخدم، شهرياً معيار : 5.49 دولار لكل مستخدم، شهريًا

: 5.49 دولار لكل مستخدم، شهريًا محترف : 7.99 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 7.99 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسات: 11.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، شهريًا

Clockify التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4290 تقييم)

_بالإضافة إلى إدارة الأداء، يمكن لقسم الموارد البشرية توزيع المهام بكفاءة وتتبع التقدم المحرز وتلبية احتياجات الجميع في الوقت المناسب باستخدام Clockify. ويمكنهم أيضًا استخدام تقارير Clockify لتحديد من قد يكون مرهقًا في العمل ومساعدة قادة الفرق على توزيع المهام والمشاريع. تساعد بيانات تتبع الوقت في Clockify أيضًا الموارد البشرية على معرفة المزيد عن عادات عمل موظفيها، خاصةً إذا كانت الشركة تعتمد على نظام العمل عن بُعد/هجين

بوريس فيسوفيتش ، مؤلف الإنتاجية وباحث في COING (مبتكر Clockify)

تحقق من هذه أدوات العمل الهجينة !

10. كومبت

الفئة: الأفضل لإدارة رواتب الموظفين

عبر كومبت Compt عبارة عن نظام أساسي لرواتب الموظفين يمنح الموظفين حرية اختيار امتيازات نمط الحياة التي تدعمها شركتهم. تساعد فرق الموارد البشرية التي تدير مزايا الموظفين في إدارة مزايا الموظفين، كما أن برنامج Compt لرواتب الموظفين ومكافآتهم قابل للتخصيص ومتوافق مع مصلحة الضرائب الأمريكية ويمكنه دعم فرق العمل العالمية.

ميزات #### Compt

فئات متعددة من المزايا لمكافأة موظفيك باللوازم المكتبية، ودروس الصحة والعافية، والطعام، ومزايا التطوير

خاصية المكافآت الشاملة لتعويض الموظفين خلال المراحل الوظيفية الهامة في الحياة المهنية

إيجابيات كومبت

نظرة عصرية على مزايا الموظفين التي يمكن لكل عضو في الفريق استخدامها ويرغب في استخدامها

رائعة لإظهار التقدير للموظفين عن بُعد والموظفين العالميين

سلبيات #### كومبت

يفتقر إلى ميزات الموارد البشرية الرئيسية الأخرى للتوظيف والاحتفاظ بالموظفين والتحليلات وتتبع الأداء

التركيز فقط على الرواتب والامتيازات بدلاً من خطط المزايا الكاملة

تسعير #### كومبت

اتصل بـ Compt للحصول على جميع معلومات التسعير.

تقييمات ومراجعات كومبت

G2: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: غير متاح

_ في الوقت الذي يشهد فيه مستقبل العمل دفعاً نحو بيئات العمل المختلطة وبيئات العمل عن بُعد بالكامل، فإن فرق الموارد البشرية تخوض تحولاً قاطعاً في كيفية تقديم الامتيازات المؤسسية. كانت هذه الامتيازات تشمل تقليديًا مزايا أساسية مثل الرعاية الصحية ومزايا التقاعد، وتشمل الآن امتيازات مثل وجبات الغداء المجانية للفريق ودروس اللياقة البدنية الجماعية. تسمح كومبت لفرق العمل بإنشاء فئات للامتيازات مثل "الصحة والعافية" أو "الأسرة" ثم يقوم الموظفون باختيار الخدمات في تلك الفئات والحصول على تعويضات من خلال تحميل الإيصالات عبر تطبيق Compt أو عمليات التكامل

لورين شنايدر مديرة العلاقات العامة في كومبت. مدير العلاقات العامة في كومبت

11. الكاتب

الفئة: الأفضل لمشاركة المواد التدريبية

عبر الكاتب Scribe هي أداة مفيدة للموارد البشرية لتوثيق عملياتك من أجلك. تُنشئ الأداة تلقائيًا أدلة مرئية خطوة بخطوة مع نص ولقطات شاشة مشروحة. يمكن للفرق إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة في ثوانٍ، ثم مشاركة أو تضمين Scribes في أي قاعدة معرفية من أجل تبسيط عمليات التهيئة والتدريب واعتماد الأداة .

ميزات #### Scribe

التوثيق الآلي الذي يسجل العمليات من خلال متصفحك

تخصيص الأدلة خطوة بخطوة باستخدام التعليقات التوضيحية والنصوص والتنقيحات والعلامات التجارية

خيارات مشاركة سهلة عبر ملف PDF أو التضمين أو عنوان URL أو خيارات تصدير إضافية

مزايا #### Scribe

هذه أداة مفيدة لتوضيح وتعليم أعضاء الفريق الجدد بسرعة كيفية اتباع عمليات الشركة الموحدة

ستكون هذه الأداة رائعة للاستخدام بالإضافة إلى مجموعة أدواتك التقنية الحالية في مختلف الأقسام

يقوم Scribe بوظيفته الأساسية بشكل جيد للغاية، بما في ذلك لقطات الشاشة والتعليمات في أدلته الآلية خطوة بخطوة

سلبيات برنامج Scribe

يرتقي Scribe بالنسخ إلى المستوى التالي، ولكنه لن يكون برنامج موارد بشرية متكامل الخدمات

ستعتمد على عمليات التكامل لاستخدام Scribe على أكمل وجه

لا توجد أدوات لتتبع الوقت، أو إدارة المزايا، أو أدوات أداء الموظفين لمواءمة Scribe مع عمليات الموارد البشرية لديك

تسعير برنامج Scribe

أساسي : مجانًا

: مجانًا محترف : 29 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 29 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسات: اتصل ب Scribe للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الكاتب

G2: 5/5 (أكثر من 50 تقييم)

5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 5/5 (5 مراجعات)

يمكن لأي مستخدم إنشاء ومشاركة عدد غير محدود من الكتبة (أدلة إرشادية خطوة بخطوة). من السهل إنشاؤها وتكرارها وتخصيصها لكل موظف. يعيش الكتبة في مساحة عمل سهلة التنظيم، ولكن يمكن أيضًا تضمينها في أي قاعدة معرفية أو ويكي أو نظام إدارة المحتوى.

لورين فونارو ، محررة المحتوى في سكريب

12. إيفرجرين

الفئة: الأفضل لمكافأة فريقك

عبر إيفرجرين Evergreen هي أداة موارد بشرية تعتمد على الإيجابية. تعمل ميزاته الأساسية على تحفيز الموظفين والحفاظ على معنويات صحية في مكان العمل من خلال تقدير الأقران. بالإضافة إلى ذلك، كلما زاد تقديرك لفريقك، كلما زاد عدد الأشجار التي يزرعها Evergreen نيابةً عنك - وهذا أمر مفيد للغاية! 🌎

ميزات Evergreen

تتبّع إنجازاتك وفريقك من خلال عدد الإنجازات التي تم تقديمها وعدد الأشجار المزروعة

عمليات تكامل متعددة بما في ذلك Microsoft Teams و Slack

إيجابيات Evergreen

في كل مرة تقوم فيها برد الجميل لموظفيك، فإنك ترد الجميل للكوكب أيضاً

هذا البرنامج مفيد ويعتمد بالكامل على التعزيز الإيجابي

سلبيات Evergreen

هذه أداة ممتعة لتقدمها لفريقك ولكن إذا كنت تحاول تقليل النفقات، فهي ليست ضرورية

يفتقر إلى ميزات برامج الموارد البشرية الهامة بما في ذلك المزايا وكشوف المرتبات والأداء وإدارة المواهب

تسعير Evergreen

2.99 دولار لكل مستخدم، شهرياً - هذا كل شيء! لطيف وسهل.

تقييمات ومراجعات Evergreen

G2: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: غير متاح

Evergreen هو التطبيق الوحيد لتقدير الأقران الذي يتيح للفرق التعرف على العمل الذي تم إنجازه بشكل جيد أثناء زراعة الأشجار من أجل الكوكب. من أجل ثقافة الفريق الإيجابية المثلى التي تبعث على الشعور بالرضا. الميزات المفضلة لدي هي التقدير العام من نظير إلى نظير داخل Slack أو MS Teams، والتحليلات الرائعة، وحقيقة أن قيم الشركة مرئية في العمليات اليومية.

تيمو بووسكا ، مؤسس مشارك في إيفرجرين

13. ديسك تايم

الفئة: الأفضل لتتبع وقت الموظف في العمل

عبر وقت المكتب يتتبع DeskTime تلقائيًا الوقت الذي تقضيه على الكمبيوتر من خلال تسجيل وصولك ومغادرتك والوقت الذي تقضيه في المشاريع أو المهام. يمكن للمديرين معرفة أين يذهب وقت فريقهم ويمنح الموظفين دليلاً على الوقت الذي يقضونه في العمل. في حين أن العديد من أدوات الموارد البشرية في هذه القائمة تقدم مجموعة من ميزات الوقت والحضور، فإن الوظيفة الأساسية لـ DeskTime هي تقديم حسابات مفصلة للوقت الذي يقضيه الموظفون في العمل وما تم إنجازه في ذلك الوقت.

ميزات DeskTime

حساب التكلفة لتعيين معدلات الأجر بالساعة لإجراء حسابات الرواتب

جدولة المناوبات لتوزيع وقت فريقك بالتساوي ومنح الموظفين خيار طلب مناوبات محددة

أدوات الحجز التي تتيح لأعضاء الفريق حجز المكاتب أو غرف الاجتماعات أو أماكن وقوف السيارات أو المعدات المكتبية

تقويم الغياب لتتبع الإجازات

إيجابيات تطبيق DeskTime

يحتوي DeskTime على العديد من ميزات تتبع الوقت لتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية

يدعم استراتيجيات تحديد الوقت مثل تقنية بومودورو

رائع للشركات الصغيرة والعاملين المستقلين

سلبيات تطبيق DeskTime

يمكن أن يؤدي الاطلاع الكبير على وقت أعضاء فريقك إلى علاقة إدارة دقيقة وانعدام الثقة بين الموظفين والمديرين

هذه أداة لتتبع الوقت بشكل أساسي لها بعض التقاطع مع ميزات برامج الموارد البشرية الشائعة

واجهة المستخدم تبدو قديمة جداً

تسعير #### تسعير DeskTime

الإيجابي : 7 دولارات لكل مستخدم، شهرياً

: 7 دولارات لكل مستخدم، شهرياً قسط : 10 دولارات لكل مستخدم، شهرياً

: 10 دولارات لكل مستخدم، شهرياً المؤسسات: 20 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

تقييمات ومراجعات DeskTime

G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.5/5 (340+ تقييم)

DeskTime هو نظام تعقب تلقائي للوقت وإدارة القوى العاملة يساعد على تخطيط موارد الفريق والإشراف على أعباء العمل ومنع الإرهاق وغير ذلك الكثير. إنه صديق لصاحب العمل والموظفين مع حلول إدارة الفريق وميزات لضمان التوازن الصحي بين العمل والحياة

ليفا سبانديجا ، مسوّقة محتوى في DeskTime

14. 15

الفئة: الأفضل لإدارة الأداء

عبر 15خامسًا 15five هو حل برمجي للموارد البشرية يركز على إدارة الأداء وتمكين الموظفين. وهو يدعم أربعة منتجات سُميت بالمشاكل التي تهدف إلى حلها: الإشراك و الأداء و التركيز و التحويل.

15خمس ميزات

إدارة وتخطيط عمليات التدقيق والتقييمات والتقييمات والمراجعات من داخل البرنامج

الهدف و OKR التتبع على لوحة معلومات مباشرة

15إيجابيات 15

مجتمع قوي من المتخصصين الرائدين في مجال الموارد البشرية يمكن الاعتماد عليه للحصول على نصائح واستراتيجيات

يمكن لمديري الموارد البشرية الإشراف على تقدم الموظفين باستخدام نظام يحركه OKR الأهداف الذكية 15خمسة عشرسلبيات

محدودية التخصيص في المنصة

لا توجد ميزات لإدارة المزايا أو كشوف المرتبات

1500 15five التسعير

الانخراط : 4 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

: 4 دولارات لكل مستخدم، شهريًا الأداء : 8 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

: 8 دولارات لكل مستخدم، شهريًا التركيز : 8 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

: 8 دولارات لكل مستخدم، شهريًا المنصة الإجمالية: 14 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

1500 15تقييمات ومراجعات

G2: 4.6/5 (1,720+ تقييم)

4.6/5 (1,720+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 850 تقييم)

15. تراكستار

الفئة: الأفضل لإبداء الرأي

عبر تراكستار تراكستار هو برنامج لإدارة الأداء للموارد البشرية للمديرين لقياس تقدم الموظفين وأهدافهم من خلال التغذية الراجعة المستمرة والمباشرة.

ميزات تراكستار

التغذية الراجعة 360 درجة من خلال حلقة التغذية الراجعة المستمرة لمساءلة الموظفين

ميزة الهدف لتحديد الأهداف والغايات والأهداف والإنجازات وتتبع التقدم المحرز

تقارير الرؤى ولوحات المعلومات

إيجابيات تراكستار

طرق متعددة لتتبع تقدم الموارد البشرية من خلال المتقدمين وإعلانات الوظائف والأهداف والتحليلات

تتبع دورة حياة الموظف بأكملها بما في ذلك إدارة التعلُّم والأداء

سلبيات تراكستار

يفتقر إلى المزايا وميزات كشوف المرتبات

ستعتمد على منتجات متعددة لحل عمليات الموارد البشرية اليومية المختلفة

تسعير تراكستار

اتصل بتراكستار للحصول على عرض أسعار مخصص.

تقييمات ومراجعات تراكستار

G2: 4.3/5 (أكثر من 220 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 220 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 280+ تقييم)

فوائد برنامج الموارد البشرية

الآن بعد أن تعرفت على أفضل أدوات الموارد البشرية في السوق، خذ لحظة لفهم فوائد استخدام برنامج الموارد البشرية لفريقك.

تشمل فوائد برمجيات الموارد البشرية ما يلي:

زيادة أمن بيانات الموظفين

تحسين عمليات الموارد البشرية

المزيد من التنظيم

تحسين عملية التأهيل

تقليل الأخطاء في تتبع الموظفين

أنواع برامج الموارد البشرية

لخلق تجربة مصممة بشكل أضيق لحالات الاستخدام المختلفة، يمكن تقسيم معظم أدوات الموارد البشرية بين عدد قليل من أنواع البرامج.

أنظمة إدارة الموارد البشرية (HRMS)، أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS)، إدارة رأس المال البشري (HCM)، تشير جميعها إلى فئة من برمجيات الموارد البشرية التي تتضمن عادةً مجموعة من المنتجات التي تعمل معًا لاستهداف وظائف الموارد البشرية الفردية مثل كشوف المرتبات والمزايا وإعداد الموظفين.

الموارد البشرية الأساسية و برمجيات إدارة الموارد البشرية تندرج أيضًا تحت مظلة إدارة الموارد البشرية وإدارة رأس المال البشري ونظم معلومات الموارد البشرية، لذلك إذا كنت ترى هذه المصطلحات مستخدمة لوصف أداة الموارد البشرية المرتقبة، فلا داعي للقلق - فأنت على الطريق الصحيح. 🚗💨

إذا كان هيكل شركتك يمزج بين عمليات الموارد البشرية واكتساب المواهب، فقد تستفيد أيضًا من أنظمة إدارة المواهب لتبسيط سير العمل لديك. تتضمن هذه الأدوات ميزات لمساعدة الفرق على التركيز على توظيف مرشحين جدد، وإدارة أداء الموظفين، وتوفير فرص التعلم والتطوير، والإشراف على التعويضات.

اختر أفضل برمجيات الموارد البشرية لفريقك

ولكن أي نوع من برمجيات الموارد البشرية سيتعامل معه فريقك على الأرجح ويقدم أكبر قدر من الفوائد لمؤسستك؟ النوع الذي يقوم بكل شيء، مثل ClickUp!

يحتل ClickUp المرتبة الأولى في هذه القائمة كأفضل برنامج موارد بشرية شامل ويستخدم على نطاق واسع من قبل فرق العمل في مختلف المجالات، وهو الأداة الوحيدة المرنة والقوية بما يكفي لتوفير حلول شاملة لشركتك بأكملها. إنه مليء بمئات الميزات لتبسيط عمليات الموارد البشرية المتعلقة بالتأهيل، ومراجعات الأداء، وطلبات الموظفين، وتطوير المواهب، وغير ذلك الكثير. 🤯

بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp قوي بقدر ما هو فعال من حيث التكلفة. يمكنك الوصول إلى عدد غير محدود من المهام والأعضاء، ومستندات ClickUp، واللوحات البيضاء، وسعة تخزينية تبلغ 100 ميغابايت، والعديد من قوالب الموارد البشرية المبنية مسبقًا على خطة ClickUp المجانية للأبد . اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في إنشاء عمليات الموارد البشرية التي تضع موظفيك في المقام الأول. 🏆