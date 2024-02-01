بناء هيكل محسن لفريق العمل الرشيق

اسأل أي فريق لتطوير البرمجيات كيف يديرون مشاريع متعددة التسليمات وعمليات التطوير، وستشير إجابتهم إلى منهجيات التطوير الرشيقة.

تتبع منهجية أجايل أو إطار عمل إدارة المشاريع الرشيقة نهجًا تكراريًا لإدارة المشاريع. يتم تقسيم المشاريع إلى مراحل أصغر، ويتم إكمال كل مرحلة من خلال التحسين المستمر والتعاون ومراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ والتقييم.

ووفقًا لـ راديكس ، أجايل هي واحدة من أكثر منهجيات إدارة المشاريع استخدامًا في العالم اليوم، وحوالي 61% من الشركات تستخدم أجايل لتطوير البرمجيات.

ولكن ما هو فريق أجايل، وكيف يمكنك تبني هذا النهج لإدارة مشروعك وعملية تطوير البرمجيات؟

سيخبرك هذا الدليل بكل ما تحتاج إلى معرفته. لنبدأ!

ما الذي يجعل فريق العمل الرشيق؟

أصبحت كلمة "أجايل" الآن مرادفة للسرعة والمرونة والتركيز على العملاء.

فالفرق الرشيقة لا تتعلق فقط بالعمليات ومسابقات السرعة؛ بل هي تتعلق بالأفراد المتمكنين الذين يتشاركون رؤية مشتركة ويزدهرون في التعلم والتكيف المستمر. لذا، فإن فريق رشيق يتألف من مجموعة من الأشخاص ذوي المهارات المختلفة (والمتعددة) الذين يعملون معًا في سلسلة من المراحل المتتالية لإكمال المشروع.

غالبًا ما تكون هياكل الفريق الرشيق صغيرة، لذلك يتم اختيار كل عضو في الفريق بعناية لتحقيق هدف أو أكثر من أهداف العمل. وهذا يعني أيضًا أن كل عضو في الفريق لديه مهارات متعددة ويجب أن يعمل بشكل تعاوني لإكمال المراحل بنجاح.

هذه هي الخصائص الأساسية لهيكل الفريق الرشيق:

متعدد المهارات: يجب على كل عضو في هيكل الفريق الرشيق أن يساهم في أكثر من تخصص واحد متعدد الوظائف: في حين أن كل عضو في الفريق خبير في مجال واحد، إلا أنه يمتلك مهارات تكميلية تضيف قيمة إلى هيكل الفريق ككل متعاونون: بما أن فرق أجايل تعمل معاً لتحقيق هدف واحد، يجب عليهم التعاون والتواصل وتبادل الأفكار وتدريب بعضهم البعض وتقديم المساعدة والعمل بشكل جيد مع الفرق والأعضاء الآخرين غير هرمي: لتسهيل التعاون السلس، تكون فرق أجايل غير هرمية. هيكل فريق أجايل مسطح، ويتم تقاسم المسؤولية والمساءلة بالتساوي

الهيكلية التقليدية مقابل هيكلية الفريق الرشيقة

الآن بعد أن فهمنا هيكل الفريق الرشيق، دعونا نفهم الفرق الأساسي بين الفرق الرشيقة والتقليدية.

الفرق التقليدية

غالباً ما تتبع الفرق التقليدية منهجية الشلال، والتي تستخدم تسلسل خطي. هنا، يخطط المديرون ويضعون استراتيجية للتحرك إلى الأمام، ويقوم الفريق بتنفيذ هذه الخطة. ويقوم الفريق بما يلي ديناميكيات الفريق يتم تحديدها بناءً على المسؤوليات والأهداف والخبرات المحددة لأعضاء الفريق.

وبالتالي، فإن الفرق التقليدية في كثير من الأحيان

تتبع منهجية إدارة المشاريع التقليدية ولديها تسلسل هرمي محدد. هناك موظفون، وقادة فرق، ومدراء، ومدراء تنفيذيون على مستوى المدراء التنفيذيين، وهكذا

يتم تحديد المهام من قبل المدراء وتخصيصها للفرق، والتي يتم تفويضها للأعضاء عبر قادة الفرق يتم تحديد دور كل فرد وأنشطته اليومية

لا يترك النموذج التقليدي مجالًا كبيرًا لمشاركة المهارات و التعاون متعدد الوظائف حيث يتم تعيين كل عضو في الفريق بناءً على مهارات محددة ثم يتم تعيين المهام وفقًا لذلك

يصلح النموذج التقليدي للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى التسلسل الهرمي والإدارة الخطية للمشروع لتحقيق المنجزات. كما أنه مناسب أيضًا للمشاريع التي لا تحيد كثيرًا عن الخطط بشكل عام أو تلك التي تتطلب جداول زمنية صارمة للإنجاز

فرق أجايل

من ناحية أخرى، تتضمن منهجية أجايل إكمال المشروع على مراحل تكرارية. نظرًا لأن كل مرحلة تتطلب أشخاصًا يتمتعون بمجموعة واسعة من المهارات، فإن هيكل الفريق يختلف عن نهج الشلال التقليدي.

طريقة عرض مخطط جانت البياني بالنقر فوق مخطط جانت لفريق منتج، والتي تعطي عرضًا واقعيًا للمهام والتسليمات لإدارة الفريق الرشيق

فريق العمل الرشيق هو مجموعة من الأشخاص متعددي المهارات القادرين على إنجاز كل مرحلة والمشروع بأنفسهم.

غالبًا ما يكون فريق أجايل صغيرًا (5-10 أعضاء) ويتألف من أعضاء يمتلكون معًا جميع المهارات اللازمة لإكمال المشروع

فرق أجايل هي فرق تعاونية للغاية. نظرًا لأن كل مرحلة تمر بجميع مراحل التطوير في وقت قصير، يجب أن يكون هناك تواصل مناسب و تعاون الفريق يتألف هيكل الفريق الرشيق من أشخاص ذوي مهارات متعددة يمكنهم العمل في بيئة متعددة الوظائف. وهذا يؤدي إلى قيام الأعضاء بالتعليم والتعلم من بعضهم البعض. هذا يعني أيضًا أن المهام لا يتم تعيين المهام بشكل صارم، ويمكن لأعضاء الفريق الرشيق ذوي الخبرة اختيار المهام حسب متطلبات المشروع ومجموعة المهارات

أخيرًا، فرق أجايل ليست هرمية. فهيكل الفريق مسطح، وكل عضو فيه مسؤول وخاضع للمساءلة على قدم المساواة عن سرعة إنجاز المشروع الرشيق

يسلط هذا التناقض الواضح الضوء على الاختلاف الصارخ في الفلسفة والنهج. فبينما تعطي الهياكل التقليدية الأولوية للقدرة على التنبؤ والتحكم، تزدهر الأجايل على المرونة والتكيف.

من خلال تبني المبادئ الأساسية للوظائف المتعددة, تحليل العمليات والاستقلالية والتطوير التكراري، تطلق فرق أجايل مستوى جديدًا من الاستجابة والقدرة على التكيف والتركيز على العملاء.

أنواع هياكل فرق العمل الرشيقة

على الرغم من أن هيكل الفريق الرشيق ليس له أدوار ثابتة، إلا أن بعض المتطلبات شائعة في معظم المشاريع. وبالتالي، سيتألف الفريق الرشيق النموذجي مما يلي:

أخصائي عام

الفريق الرشيق العام هو الفريق الذي يتمتع كل عضو فيه بمجموعة واسعة من المهارات التي يجيدها ولكنه ليس خبيرًا في أي منها بشكل عام. وبما أن كل عضو في الفريق متعدد المهارات (والمهارات متداخلة)، يمكنهم تحقيق أهدافهم من خلال التعاون والعمل الجماعي. يمكن للعضوين الملمين بتطوير الواجهة الأمامية العمل معاً وتعويض أي ثغرات معرفية قد تكون لدى كل منهما.

يعمل هذا الهيكل بشكل جيد للفرق الأصغر حجماً وقد لا يكون مناسباً للأدوار (أو المهام) الحرجة التي تتطلب خبراء.

متخصص

المتخصص هو شخص خبير في مجال معين. يتكون فريق Agile المتخصص من مجموعة من هؤلاء المتخصصين. يتمتع كل متخصص بمهارة أساسية ويكون مسؤولاً عن مجاله. في هذا النهج، غالبًا ما يتم تحديد الأدوار والمسؤوليات تلقائيًا بناءً على تخصص كل عضو.

هذه المنهجية هي عكس الهيكلية العامة ويتم استخدامها عندما تكون المشاريع (أو المهام) ذات أهمية بالغة.

هجين

كما قد تكون خمنت، فإن فريق أجايل الهجين هو مزيج غير متجانس من العموميين والمتخصصين. في هذا النموذج، يتولى الأخصائيون المهام المعقدة ضمن المرحلة التي هم خبراء فيها، بينما يقوم الأخصائيون بسد الثغرات والحفاظ على تماسك الفريق.

غالباً ما تكون الفرق الرشيقة مختلطة. يسمح العموميون داخل الفريق بأن يكون الفريق مرنًا وقابلًا للتكيف (وهو ما يميز منهجية أجايل)، ويضمن المتخصصون نتائج عالية الجودة.

التوازي

في النماذج الثلاثة الأولى، يظل هيكل الفريق والمخرجات متماثلة إلى حد ما بين كل تكرار.

في الهيكل المتوازي، تقوم الفرق بتغيير المهام مع كل تكرار. فالفريق الذي عمل على الأنظمة الخلفية في أحد التكرارات قد يعمل على تطوير الواجهة الأمامية في التكرار التالي.

وهذا يسمح بإجراء التكرارات المختلفة بالتوازي مع السماح للأعضاء بالمساهمة في مجالات المشروع الأخرى. يمكن للأعضاء تحسين مهاراتهم في العملية وإضفاء وجهات نظر جديدة على كل مجال من مجالات التكرار.

فريق فرعي

على الرغم من عدم وجود تسلسل هرمي في أجايل، إلا أنك قد ترى هيكلاً يشبه إلى حد كبير هيكلية تشبه إلى حد كبير هيكلية الفريق الفرعي.

في هذا النهج، يمكن أن يكون فريق أجايل جزءًا من فريق أكبر أو فرق أجايل متعددة تعمل معًا. يكون كل فريق أجايل مسؤولاً عن جزء معين من التكرار، ولكن لا تكتمل المرحلة إلا عندما تنجح جميع الفرق.

غالبًا ما يتم تشكيل فرق فرعية عندما تكون المراحل كبيرة جدًا بحيث لا يمكن التعامل معها من قبل هيكل فريق أجايل واحد.

الأدوار والمسؤوليات الرئيسية في فريق أجايل

في حين أن فريق أجايل غير هرمي، إلا أن إطار عمل أجايل يستدعي وجود هيكل تنظيمي.

فيما يلي هيكل فريق أجايل وأدواره المعترف بها في بيان أجايل:

مالك المنتج

مالك المنتج هو المسؤول عن فهم احتياجات أصحاب المصلحة والعملاء وتوصيلها إلى الفريق وضمان تلبيتها طوال دورة حياة المشروع الرشيق.

إنشاء حالات مخصصة في ClickUp لتحديد أهداف المشروع وإنجازاته

ولتحقيق ذلك، يجتمع مالك المنتج بانتظام مع أصحاب المصلحة والفريق لضمان سير المشروع على المسار الصحيح. كما يقدمون التوجيه عند الحاجة، حيث أنهم يفهمون احتياجات العميل بشكل أفضل.

قائد الفريق أو مسؤول سكروم

قائد الفريق (أو سيد سكروم في Scrum) مسؤول بشكل أساسي عن جميع أعضاء الفريق ومخرجاتهم. فهو يختار الأشخاص، ويبني الفريق، ويسهّل التعاون، ويدير المهام وسير العمل، ويدير الاجتماعات، وما إلى ذلك.

قائد الفريق مسؤول عن ضمان عمل الفريق وفقًا للمبادئ الموضحة في بيان أجايل.

اعتمادًا على نوع ممارسة أجايل، قد يكون لهذا الدور أسماء مختلفة. ومع ذلك، تظل المسؤوليات كما هي. في فرق Agile Scrum ، على سبيل المثال، يُطلق على قائد الفريق اسم Scrum Master.

أعضاء الفريق

يتألف هذا الفريق من جميع أعضاء فريق تطوير المنتجات الرشيقة . واعتمادًا على نوع العمل والفريق، يمكن أن يكون الأعضاء مطورين ومصممين ومختبرين ومسوقين ومندوبي مبيعات وما إلى ذلك. في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات (حيث تكون الأجايل هي الأكثر شيوعًا)، فإن الأدوار النموذجية المحددة هي

المطوّر : يقوم بكتابة التعليمات البرمجية وبناء المنتج ويكون مسؤولاً عن هندسة المنتج وإخراجه إلى الحياة

: يقوم بكتابة التعليمات البرمجية وبناء المنتج ويكون مسؤولاً عن هندسة المنتج وإخراجه إلى الحياة مصمم : ينشئ تدفق المستخدم ويحدد الجماليات البصرية للمنتج

: ينشئ تدفق المستخدم ويحدد الجماليات البصرية للمنتج مختبر: يختبر المنتج: يختبر المنتج بحثاً عن الأخطاء والمشاكل الأخرى من خلال محاكاة السيناريوهات. يعمل المطور والمختبِر معًا لإنشاء منتج خالٍ من الأخطاء

اعتمادًا على الهيكلية المحددة، يمكن أن يكون كل عضو في الفريق متخصصًا عامًا أو متخصصًا أو كليهما. يعمل أعضاء الفريق مع قائد الفريق لتقديم الأهداف التي يحددها مالك المنتج لإرضاء أصحاب المصلحة.

الاستشاريون/الخبراء المتخصصون

تتمثل إحدى السمات الرئيسية لإطار العمل الرشيق في أنه يتيح المرونة والقدرة على التكيف. وهذا يعني أن المشروع يمكن أن يتغير لتلبية متطلبات السوق المتغيرة والمناظر الطبيعية أثناء تحركه خلال التكرارات.

تتطلب هذه التغييرات مهارات أو خبرات معينة غير موجودة داخل هيكل فريق أجايل. في مثل هذه الحالات، يمكن لقائد الفريق طلب المساعدة من شركة صغيرة ومتوسطة أو استشاري. هؤلاء الأشخاص هم متخصصون في مجال تخصصهم وغالباً ما يعملون لفترات قصيرة مع الفريق، يقدمون خلالها الدعم والتوجيه.

مثال على كيفية إضافة المنطق الشرطي بسهولة إلى النماذج في ClickUp

لإدارة فريق رشيق متخصص, يمكن لفرق التطوير استخدام نماذج متخصصة لتسجيل تفاصيل الطلب ورفع الطلبات إلى الفرق المتخصصة.

أصحاب المصلحة

أصحاب المصلحة هم الأطراف المعنية الرئيسية في المشروع. فهم يتأثرون بالنتيجة، ويؤثرون أيضًا على النتيجة. ويمكن أن يكون صاحب المصلحة عميلاً أو مستثمراً أو مجلس إدارة أو ما إلى ذلك.

تحدد احتياجاتهم شكل المشروع وجميع الاستراتيجيات اللاحقة. لا يشارك أصحاب المصلحة غالباً في الأنشطة اليومية، وعادةً ما يتواصلون عبر مالك المنتج.

بناء هيكلية فريق رشيقة فعالة

بعد أن فهمت منهجية أجايل وفوائدها وكيفية عمل فرق أجايل، قد تفكر في تطبيق أجايل بنفسك. هناك بعض الخطوات لبناء هيكل فعال لفريق أجايل نود مشاركتها معك:

اختر أساليب أجايل

هناك أساليب رشيقة مختلفة مثل سكروم وكانبان وغيرها. اختر واحدة أو أكثر من هذه الأساليب اعتمادًا على الصناعة ونوع العمل. ستؤثر الطريقة بشكل كبير على هيكل الفريق وعملياته.

طريقة عرض لوحة كانبان التي تساعد مديري المشاريع على إدارة سباقات السرعة بكفاءة في المشاريع الرشيقة

تحديد مستوى المهارة

هل ستقوم ببناء فريق من المتخصصين أم فريق من المتخصصين، أم ستتبع النهج الهجين؟ سيؤثر هذا القرار على من توظفه وكيفية هيكلة الفريق.

تعزيز القدرة على التكيف

القدرة على التكيف هي ما يميز إطار عمل أجايل. عزز هذا الشعور بالقدرة على التكيف داخل الفريق أيضًا. فمنذ البداية، يجب أن يعلم كل عضو من أعضاء الفريق أن تعلم مهارات جديدة والعمل في أدوار مختلفة وما إلى ذلك أمر متوقع منهم.

اتبع مراحل توكمان لتطور الفريق

مراحل توكمان لتطور المجموعة عبر ألون جمع الخير بشكل عام، هذه هي المراحل الأربع التي يمر بها كل عضو من أعضاء فريق Agile:

الاعتماد بشكل كبير على القائد ومالك المنتج للحصول على التوجيهات الشعور بالراحة في أدوارهم وتولي المسؤوليات بشكل مباشر دون الحاجة إلى التوجيه تقوى الرابطة مع الآخرين في الفريق ويبدأ في قبول مسؤوليات الفريق يبدأون في تقديم أفضل أداء لهم ويحققون أفضل النتائج

يستخدم التكنولوجيا

يمكن للتكنولوجيا تسريع رحلتك في أجايل بشكل كبير. حلول برمجية مثل ClickUp يزود مالكي المنتجات وقادة الفرق بجميع الأدوات اللازمة لإدارة فريق Agile بفعالية.

تتيح ميزات مثل المهام والمهام الفرعية واللوحات البيضاء ومخططات جانت للفرق تنفيذ إطار عمل أجايل وتسمح للقادة بتتبع التقدم المحرز.

طريقة عرض جانت مع المهام والتبعيات لإدارة المهام التابعة بكفاءة

إدارة فرق العمل الرشيقة باستخدام ClickUp

يمكن لمالكي المنتجات والقادة إدارة الفرق بكفاءة أكبر باستخدام الأدوات المناسبة. برنامج ClickUp لإدارة المشاريع هو أحد هذه الأدوات.

حزمة لوحة المعلومات على ClickUp مع أهداف الفريق لمساعدة كل قسم على فهم دوره وجهده في المشروع ClickUp Agile يوفر لمديري المشاريع, فرق سكروم وفرق التطوير مع جميع الوظائف اللازمة لإعداد وإدارة فريق رشيق ومراحل العمل الرشيق. مباشرة من المهام و إدارة عبء العمل للتحليلات وإعداد التقارير، وإدارة كل شيء من منصة واحدة.

مع المخطط التنظيمي لـ ClickUp ، يمكنك العمل بكفاءة على إدارة فريق Agile بكفاءة والحصول على السبق. فبدلاً من البدء من الصفر، يمكنك استخدام قوالب أجايل لإدارة الموارد الفردية، وتحديد العلاقات، ومساعدتك على تبني بيئة رشيقة لفرقك.

إذا كنت ترغب في تبني منهجيات رشيقة لمؤسساتك وتمكين تطوير المنتجات الرشيقة وتعاون الفريق، اشترك في ClickUp اليوم!

أسئلة

**1. كيف يعمل فريق Agile؟

تتألف الفرق الرشيقة من أفراد متعددي الوظائف وذاتية الإدارة يتم اختيارهم لإنجاز مهمة معينة في مشروع ما. يتم اختيار هؤلاء الأفراد لخبراتهم المحددة في مجال العمل ويمكنهم العمل في مجالات عملهم للمساعدة في تحقيق هدف مشترك.

يتعاون هذا الفريق الرشيق المتخصص عبر الأقسام، مما يسمح بتشغيل مشاريع متعددة الوظائف في وقت واحد بأقل وقت تعطل وتأخير.

2. ما هي الأدوار المختلفة في أجايل؟

الأدوار المختلفة في أجايل هي أصحاب المصلحة، ومالكي المنتجات، وقادة الفرق، ومديري المشاريع الرشيقة، وأعضاء الفريق.

3. ما هو الهيكل المثالي لفريق العمل الرشيق؟ ما هو الهيكل المثالي لفريق العمل الرشيق؟

يجب أن يكون للفريق الرشيق المثالي هيكل مسطح، مما يعني أن جميع أعضاء الفريق يتمتعون بالمساءلة المتساوية وحرية العمل بشكل مستقل. ويكون حجم هذا الفريق صغيرًا أو صغير الحجم، من 3 إلى 10 أشخاص.

وهذا يجعل الفريق مسؤولاً عن أنشطته ويحسن التواصل الداخلي بحيث يعمل الفريق بسلاسة. كما أنه يساعد مديري المشاريع على توزيع الأنشطة بكفاءة وإدارة هذا الفريق.

**4. لماذا تعتبر البنية الرشيقة ضرورية؟

هيكلية أجايل هي إطار عمل لإدارة الفرق الصغيرة اعتمادًا على أنشطة المشروع وسير العمل وأدوار الفريق. وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه يضمن معرفة كل عضو من أعضاء الفريق بإنجازاته وأهدافه مع تشجيع التواصل الفعال والشفافية. كما أنه يساعد الفرق على الثقة ببعضها البعض وتبني التغيير والازدهار في بيئة ديناميكية.

**5. كيف يمكن لأدوات البرمجيات مثل ClickUp أن تساعد في تنظيم فريق أجايل؟

تم تصميم أدوات مثل ClickUp باستخدام أطر عمل رشيقة، مما يساعد مديري المشاريع على العمل على مشاريع متعددة دون مخاطر. نظرًا لأن فريق أجايل يدار ذاتيًا، فإن تتبع العمل اليومي والأهداف يمكن أن يشكل تحديًا لقادة الفريق ومالكي المنتجات.

تعمل واجهة ClickUp البديهية وميزاته القوية على تبسيط سير العمل وتعزيز الشفافية وإبقاء الجميع على نفس الصفحة. وتستخدم عناصر مرئية لتوفير رؤية واضحة للمهام، وتقسيم النواتج والموارد وتتبع التقدم المحرز في الأعمال المتراكمة للمشروع. يساعد ذلك مدير المشروع على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وضمان تسليم المنتج بنجاح.