الدليل الشامل لتطوير المنتجات الرشيقة (2025)

هل تريد التعرف على تطوير المنتجات الرشيقة_؟

سواء كنت تقوم ببناء البرمجيات أو تصنيع منتجات الأجهزة، فإن عملية Agile تساعدك على جعل دورة التطوير أقصر وأكثر إنتاجية.

وإذا كنت ترغب في تعلم أساسيات نهج Agile، فأنت في المكان المناسب.

في هذه المقالة، ستتعرف في هذه المقالة على ماهية منهجية أجايل، وكيفية عملها، وفوائدها، وأفضل أداة لإدارة المشاريع الرشيقة بالنسبة لك.

دعنا نبدأ!

ما هي الأجايل؟

منهجية أجايل هي مجموعة من الممارسات التي تساعد الفرق على تقليل طول دورة التطوير وبناء منتجات تتمحور حول المستخدم.

كيف تقوم بذلك؟

من خلال فريق رشيق يعمل في سباقات سريعة قصيرة من 2-4 أسابيع لبناء نسخة عاملة من المنتج.

وفي نهاية كل سبرنت، يقدمون هذه النسخة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين. واستنادًا إلى التعليقات من كل صاحب مصلحة، يتوجهون إلى السباق التالي.

تكرر هذه العملية حتى يلبي المنتج النهائي توقعات الجميع.

_لماذا؟

تساعدك سباقات السرعة القصيرة على تقليل الوقت الإجمالي للإنتاج.

وتساعدك المراجعات المتكررة مع أصحاب المصلحة على البقاء على اتصال باحتياجات العملاء.

ـ النتيجة؟

منتج أفضل تم تطويره في وقت أقل!

هذا، بالطبع، بالطبع، جدا أسلوب تطوير مختلف عن أسلوب إدارة المشاريع التقليدية مثل منهجية الشلال.

كيف يختلف إطار العمل الرشيق عن منهجية الشلال؟

يحتوي المشروع الرشيق على عدة سباقات سريعة أو دورات تطوير، في حين أن منهجية الشلال لها دورة إنتاج واحدة قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات.

علاوة على ذلك، فإن منهجية Agile تختبر المنتجات باستمرار طوال دورة التطوير. بينما تجري فرق الشلال اختبارات المنتج فقط بعد تطويره بالكامل.

وهذا يعني أنه لا يمكن للعميل مراجعة المنتج إلا بعد انتهاء دورة الإنتاج. أما في نهج أجايل، فإنك تشرك العملاء بشكل فعال طوال دورة الإنتاج عملية تطوير المنتج مما يساعدك على بناء منتجات متفوقة.

من يمكنه استخدام منهجية Agile؟

في حين تم تطوير إطار عمل أجايل لمشاريع تطوير البرمجيات، إلا أن هذا لا يعني أن المنهجية لا يمكن أن تلبي احتياجات تطوير الأجهزة أو الصناعات الأخرى.

في الواقع، يمكنك اعتماد منهجية التطوير الرشيقة لجميع أنواع القطاعات، مثل التمويل والتسويق وحتى البناء.

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على ماذا تقوم أجايل؟

بيان أجايل هو مستند موجز يلخص ما تمثله المنهجية. ويضع مجموعة من 4 قيم و12 مبدأ لجميع فرق التطوير الرشيقة.

على الرغم من أن هذه ليست قواعد صارمة يجب عليك اتباعها، إلا أن القيم والمبادئ تؤثر على كل عملية في تطوير البرمجيات الرشيقة .

تعمل مبادئ وقيم "أجايل" معًا على تطوير عقلية رشيقة بين أعضاء الفريق، وهي عقلية موجهة نحو تحقيق أقصى قدر من التعاون والابتكار.

قيم أجايل الأربع هي:

الأفراد والتفاعلات على العمليات والأدوات

على العمليات والأدوات البرمجيات العاملة على التوثيق الشامل

على التوثيق الشامل التعاون مع العملاء على التفاوض على العقود

على التفاوض على العقود احتضان التغيير على اتباع خطة محددة

يمكن تقسيم مبادئ أجايل ال 12 إلى 4 مجموعات:

1. مبادئ إدارة المشاريع الرشيقة حول رضا العملاء

إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات العملاء لتسليم برمجيات عالية الجودة وعملية في الموعد النهائي

استيعاب التغييرات في اللحظة الأخيرة في المتطلبات

استمر في التسليم كل أسبوعين أو أشهر للحصول على ملاحظات العملاء المستمرة وتكييف المنتج وفقًا لذلك

2. مبادئ إدارة المشاريع الرشيقة حول الجودة

ركز على مدى إرضاء منتجك العامل للعملاء للحكم على نجاحه

حافظ على وتيرة تطوير ثابتة لمواكبة عملية التطوير المدفوعة بالاختبار

إيلاء الاهتمام المستمر للتميز التقني والتصميم الجيد لأن ذلك يحسن من مرونة فريقك ### 3. مبادئ إدارة المشاريع الرشيقة حول التعاون أصحاب المصلحة في المشروع _أي وقت أيضاً؟

يركز التخطيط الرشيق الفعال بشكل أساسي على هذه المجالات الأربعة:

أ. بيان رؤية المنتج

هذا عبارة عن وصف بسيط من سطر واحد لما من المقرر أن يحققه منتجك.

بمجرد أن يبدأ المشروع، يجب أن يعود كل إجراء تتخذه إلى بيان الرؤية .

يجب أن يكون محددًا بما فيه الكفاية لـ تضييق نطاق نيتك، ولكنه واسع بما يكفي لاستيعاب الاحتمالات المختلفة أثناء الإنتاج.

**مثال: لإعطاء الناس الاختيار من بين أفضل أنواع البيتزا بأقل الأسعار._

B. خارطة طريق المنتج تسلط خارطة طريق المنتج الضوء على جميع الميزات الرئيسية التي تجعل المنتج فعالاً.

يمكنك أيضًا إضافة قائمة بميزات USP (عرض البيع الفريد) التي تميز منتجك عن معايير السوق.

مثال: خاصية تتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار ووقت التوصيل للبيتزا بين مختلف المطاعم._

والأهم من ذلك، بما أنها "خارطة طريق"، فهي تضع جدولاً زمنياً تقريبيًا للإنتاج للفريق.

ج. تراكم المنتجات

A يحتوي المنتج المتراكم على جميع العناصر من خارطة الطريق الرشيقة. ومع ذلك، فهي ليست مجرد قائمة مهام.

يتم تطويرها وإدارتها من قبل مالك المنتج، الذي يضيف الأولويات والتقديرات لكل ميزة فيها.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين العناصر المتراكمة للمنتج إلى فريق التطوير بناءً على أولويتها.

ومع ذلك، لا يتم تجميد الأعمال المتراكمة للمنتج في الوقت المناسب.

ففي أي وقت يكتسب فيه مالك المنتج رؤية جديدة حول سلوك العملاء، يمكن أن تتغير الأعمال المتراكمة أيضًا للتكيف مع احتياجات العملاء.

د. خطة الإصدار

بمجرد أن تقوم بتخطيط الأعمال المتراكمة الخاصة بك، يمكنك تعيين خطة الإصدار لمجموعات مختلفة من الميزات التي سيتم تطويرها خلال سباقات السرعة المختلفة. يُعرف ناتج كل سباق سريع باسم "زيادة".

مثال:

سباق السرعة 1: إنشاء

_/مرجع/ *مدونة؟ p=46081_ تأهيلالمستخدمين_ ***% الميزات :: تتبع أهداف فريق المطورين لديك والتقدم المحرز في الأهداف بسرعة

نبض :: معرفة المهام التي يقوم بها عن بعد أو الفريق الداخلي الأكثر نشاطًا خلال الفترة

الأتمتة :: أتمتة أكثر من 50 عملية متكررة للمشروع لتوفير الوقت

مخططات جانت : احصل على نظرة عامة كاملة على الجدول الزمني لمشروعك في لمحة واحدة

عرض الدردشة : الوصول بسهولة إلى جميع المحادثات المتعلقة بمشروعك

تطبيقات جوال قوية لنظامي iOS و Android :: للتعاون في العمل أثناء التنقل

خاتمة

ستأخذ عملية تطوير المنتجات الرشيقة مؤسستك إلى مرحلة الإنتاجية إلى المستوى التالي.

لن تقوم فقط بتطوير منتجات أكثر تركيزًا على المستخدم، ولكنك ستنفق أيضًا وقتًا وموارد أقل في هذه العملية.

ولكن للتكيف مع أسلوب Agile (ومواكبة ذلك)، ستحتاج إلى التقنية المناسبة لدعمك.

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صُمم ClickUp خصيصاً لفرق العمل الرشيقة ويركز على إطلاق العنان لإمكاناتها.

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