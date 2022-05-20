50 مصطلحاً من مصطلحات أجايل سكروم يجب أن يعرفها الجميع (مسرد مفصل)

البحث عن مسرد مصطلحات شامل ؟

على الرغم من أن Agile بالكاد كان موجودًا منذ عقدين من الزمن، إلا أنه كان له تأثير كبير على عالم تطوير البرمجيات.

_هل تحتاج إلى دليل؟

اليوم, 86% من جميع المطورين يستخدمون الأسلوب الرشيق في عملهم!

نظرًا لأن الملايين من المطورين داخل المكتب و الفرق الافتراضية استخدام Agile، وقد تطورت على مر السنين، حيث تطورت على مر السنين، مما أدى إلى ظهور العديد من مبادئ ومنهجيات وممارسات Agile.

نتيجة لذلك، أنشأت فرق أجايل مصطلحات أجايل الخاصة بها مصطلحات أجايل ل إدارة كل هذه المبادئ والممارسات.

وبما أنه لا يوجد شيء في تطوير البرمجيات سهلة على الإطلاق، فقد تبدو هذه الكلمات أحيانًا وكأنها من لغة أخرى تمامًا!

لكن لا تقلق.

في مسرد مصطلحات أجايل هذا، سنقوم بشرح 50 مصطلحًا أساسيًا من مصطلحات أجايل التي ستساعدك على فك شفرة منهجية تطوير البرمجيات هذه.

والآن دعنا نبدأ بتصفح هذا قاموس مصطلحات أجايل_، هلا بدأنا؟

A-E: معايير القبول إلى الملحمة

1. معايير القبول

التعريف

معايير القبول هي مجموعة من الشروط التي يجب أن تفي بها البرمجيات لكي يتم قبولها من قبل العميل أو صاحب المصلحة. _وكيف يتم تحديد هذه الشروط؟

الأمر كله متروك لـ مالك المنتج . يحتاجون إلى تحديد ما إذا كانت الميزة تقوم بما يريده المستخدمون أن تقوم به ( قصة المستخدم) .

المرادفات

قبول العميل

تعريف تم (DoD)

المكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/storyboard-templates// قوالبالقوالبالقصصية* *% ### 2. اختبار القبول _

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10. الأعمال المتراكمة

التعريف

هي قائمة بميزات المنتج الجديدة والتحديثات وإصلاحات الأخطاء وما إلى ذلك المطلوبة من قبل المستخدم.

في بداية كل تكرار فإن مالك المنتج يقرر العناصر المتراكمة التي يحتاج الفريق إلى العمل عليها. بعد كل عملية تكرار، يتم تحديث الأعمال المتراكمة بانتظام مع اقتراحات المستخدمين والميزات الجديدة.

المرادفات تراكم المنتجات ,

تراكم الأعمال المتراكمة

11. تنقيح الأعمال المتراكمة

التعريف

إنه اجتماع سكروم حيث يقوم فريق سكروم بتنظيم الأعمال المتراكمة للتأكد من أنها جاهزة للسباق أو التكرار التالي. _بعبارة أخرى، إنه مثل التنظيف الربيعي... ولكن لفرق سكرم!

يُعقد عادةً في نهاية السباق.

إليك ما يفعله الفريق خلال هذا الاجتماع:

إزالة ما هو غير ضروري قصص المستخدم إنشاء قصص مستخدمين جديدة بناءً على ملاحظات المستخدمين

يعطي الأولوية للميزات التي يجب تضمينها في السباق التالي

المرادفات

إعداد التراكمات المتراكمة

12. عنق الزجاجة

التعريف

الاختناقات هي المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى إبطاء عملية التطوير تمامًا.

دعنا نشرح:

تمر المهمة السريعة بمراحل متعددة أثناء عملية التطوير، مثل: "قيد التنفيذ"، "قيد التنفيذ"، "مراجعة". يحدث عنق الزجاجة عندما تكون هناك الكثير من المهام عالقة في مرحلة واحدة، مثل ازدحام مهام المشروع!

ونتيجة لذلك، فإن سير عمل المشروع يبطئ إلى حد الزحف، وهو أمر لا تريده في عملية رشيقة سريعة!

_لا أحد يحب الاختناقات المرورية، أليس كذلك؟

لهذا السبب عادة ما يستخدم فريق Agile عادةً لوحة كانبان لمنع حدوث ذلك.

المرادفات

عقبة عائق

13. الرسم البياني المُنخفض

التعريف مخطط تفصيلي هو مخطط مهم يساعد مديري المشاريع الرشيقة على تتبع مسار المشروع:

مقدار العمل المتبقي في المشروع

الوقت المتبقي لإكمال العمل

يمثل المحور السيني الوقت المتبقي في العدو، ويمثل المحور الصادي عدد المهام.

يمكن لأداة إدارة المشاريع الرشيقة مثل ClickUp أن توفر خط تقدم متوقع يسلط الضوء على كيفية تقدم المشروع إذا كان فريقك يعمل بنفس الوتيرة.

المرادفات

مخطط الإصدار المتهدم، مخطط سرعة التقدم، مخطط سرعة التقدم

14. مخطط الإنهاك

التعريف

A مخطط الحرق مخطط بياني مهم يساعد مديري المشاريع على تصور

العمل الذي أكمله فريق سكروم في سباق السرعة

إجمالي حجم العمل في المشروع

يمثل المحور x-المحور الوقت المتبقي في السباق، ويمثل المحور y-المحور كمية العمل ( نقاط القصة ).

هنا، يمثل الخط الأخضر عمل فريق سكروم قد اكتمل حتى الآن، والخط الرمادي يمثل العمل المتبقي لإنجازه.

المرادفات

لا يوجد

15. التكامل المستمر (CI)

التعريف

التكامل المستمر هو ممارسة رشيقة حيث يقوم المطورون بإضافة التعليمات البرمجية الخاصة بهم باستمرار إلى النظام الرئيسي.

_كيف يعمل؟

يعمل محترفو التطوير بشكل مستقل على ميزة ما. وبمجرد اكتمال الميزة، يتم اختبارها بحثًا عن أي أخطاء.

ولا تتم إضافتها إلى البرنامج النهائي إلا بعد اجتيازها للاختبار الآلي.

المرادفات

التسليم المستمر، CI

16. سكروم اليومي

تعريف

إنه اجتماع يومي عادةً ما يستضيفه عادةً سيد سكروم . كل صباح، يقوم فريق سكروم يجتمعون معًا لمدة 15 دقيقة لمناقشة يومهم المقبل.

يتحدث كل عضو بإيجاز عن المواضيع التالية:

ما يخططون لفعله اليوم

ما فعلوه بالأمس

المشكلات التي واجهتهم

يتقدم مسؤول سكروم لحل أي عوائق التي قد يواجهها فريق سكروم

ملاحظة: يجب أن يكون أعضاء فريق سكروم واقفين طوال مدة اجتماع سكروم هذا.

_نعم، كيانو!

يحافظ على تركيز الفريق ويقظته خلال هذه اللقطة القصيرة اجتماع سكروم.

المرادفات

الوقوف اليومي، اجتماع سكروم اليومي، اجتماع سكروم اليومي

المكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/types-of-meetings// أنواع الاجتماعات* *% ! _

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المرادفات

الجدول الزمني للمشروع

20. العائق

التعريف

هو عائق يقلل من إنتاجية فريق رشيق أو يمنعهم من إكمال مشروع رشيق تمامًا.

على سبيل المثال:

مشاكل في التواصل، أو تشتيت الانتباه في مكان العمل، أو صداع الكحول بعد نزهة الفريق 😉، إلخ.

أثناء اجتماع سكروم إنه سكروم ماستر مسؤولية إزالة أي عوائق قد يواجهها الفريق، حتى لو كان ذلك يتضمن معالجتها بعلاج صداع الكحول!

المرادفات

حواجز، مشاكل

21. التكرار

التعريف

هي فترة زمنية يحتاج فيها فريق Agile إلى تطوير برمجيات عاملة. يستمر التكرار بشكل عام لمدة 2-4 أسابيع تقريبًا من أجل كانبان و فرق سكروم .

المرادفات سبرينت مربع زمني

K-O: كانبان إلى لين

22. كانبان

التعريف

إنه إطار عمل رشيق مرئي للغاية.

بدلاً من العمل في تكرارات ثابتة و مخططة كما هو الحال في Scrum، فإن فرق كانبان العمل على المهام ذات الأولوية كلما وردت. الهدف من كانبان هو أن يكون لديك تدفق مستمر من العمل دون أي اختناقات _ لمعرفة كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في إعداد إدارة مشروع كانبان

المرادفات

لا يوجد

23. لوحة كانبان

التعريف

A لوحة كانبان تصور جميع الأعمال داخل المشروع.

وهي عبارة عن لوحة مادية أو مرئية لوحة فلين مقسمة إلى 3-4 أعمدة.

كل عمود في لوحة كانبان يمثل حالة المهمة، بدءًا من "قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"تم إنجازه".

في كانبان، يتم تصوير كل مهمة على هيئة ملاحظة أو بطاقة ملاحظة لاصقة. في كل مرة ينهي فيها أحد أعضاء الفريق مهمة ما، يتم نقل البطاقة إلى العمود ذي الصلة على النحو التالي:

ـ يمكنك أن ترى 20 مثالاً آخر منها هنا

المرادفات

لوحة المهام، السبورة البيضاء، لوحة الفلين، لوحة الفلين

24. العجاف

التعريف

هو مجموعة من المبادئ والممارسات التي تعمل على تحسين عملية التطوير. وهي مستوحاة من نهج التصنيع الهزيل الذي قدمته تويوتا في الخمسينيات.

تعرف على المزيد عن إدارة المشاريع و مبادئ الإنقاص في مقالاتنا المخصصة.

المرادفات

تطوير البرمجيات اللينة

P-T تراكم المنتج إلى لوحة المهام

25. الأعمال المتراكمة للمنتج

التعريف

A تراكم المنتجات هي مصطلحات سكرم التي تشير إلى قائمة بالميزات الجديدة والتحديثات وإصلاحات الأخطاء وما إلى ذلك التي يطلبها المستخدم. مالك المنتج هو المسؤول عن تحديد أولويات العناصر في تراكم المنتجات . يقررون كل عنصر من عناصر تراكم المنتجات التي يحتاج الفريق إلى العمل عليها في بداية كل تكرار.

راجع هذه أدوات تراكم المنتجات !

المرادفات

التراكم

26. مدير المنتج

تعريف

مدير المنتج يساعد فريق Agile في عملية التطوير من البداية إلى النهاية.

وتشمل مسؤولياته الرئيسية ما يلي:

التعامل مع المشاكل في عملية التطوير

ضمان التزام الفريق بالمواعيد النهائية للمشروع

التعاون مع الأقسام الأخرى في الشركة مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء

ملاحظة: مدير المنتج ومالك المنتج ليسا مصطلحين مترادفين لمصطلح أجايل.

تعلم كيف مدراء المنتجات يستخدمون ClickUp .

المرادفات

مدير مشروع

مكافأة: اطلع على مسرد مصطلحات إدارة المنتجات !

27. مالك المنتج

التعريف

هم الأعضاء الرئيسيون في رشيق أو سكروم الفريق

هم يقررون الرؤية وميزات البرنامج النهائي، ولكن لا يتم اختيار الميزات على هوى!

إنهم يفهمون العميل بعناية فهم العميل الاحتياجات والمتطلبات وإضافة هذه العناصر إلى تراكم المنتجات. _لكن هذا ليس كل شيء!

فهم أيضًا يتلقون التعليقات من العملاء وينقلونها إلى فريق التطوير.

مرادفات

لا يوجد

28. إعادة الصياغة

التعريف

إعادة الهيكلة هي إعادة الهيكلة هي إعادة صياغة ممارسة برمجة .

هنا تقوم فرق تطوير البرمجيات الرشيقة بـ "تنظيف" الكود البرمجي عن طريق:

إزالة الأجزاء الزائدة عن الحاجة من التعليمات البرمجية

حذف الدوال غير الضرورية

والنتيجة هي كود أبسط يمكن فهمه من قبل أي مطور.

ملاحظة: إعادة الهيكلة لا تغير من طريقة عمل الشيفرة البرمجية؛ بل تحسن فقط من بنيتها الداخلية وهندستها.

المرادفات

إعادة الهيكلة

29. خطة الإصدار

التعريف

تعرض خطة الإصدار جميع الميزات التي سيتم تضمينها في الإصدار التالي، إلى جانب تاريخ الإصدار التقديري.

إنها تشبه نوعاً ما الإعلان الترويجي لفيلم مشروع رشيق!

تمتد خطة الإصدار عادةً لفترة تمتد لبضعة أشهر.

المرادفات

لا شيء

30. إطار العمل الرشيق المتدرج

التعريف

إنها منهجية رشيقة تسمح ل الشركات الكبيرة بتنفيذ اللين و رشيق _كيف يفعل ذلك؟

يقوم بتنظيم فرق رشيقة متعددة في فريق كبير يسمى قطار الإصدار الرشيق حتى يتمكنوا من التعاون بفعالية.

هل أنت فضولي بشأن إطار العمل الرشيق المتدرج؟ انقر هنا لمعرفة المزيد عن هذه الطريقة الرشيقة

المرادفات

SAFe

31. سكروم

التعريف

سكروم هو منهجية رشيقة التي يعمل فيها الفريق في دفعات قصيرة من العمل تتراوح بين 2-4 أسابيع، تسمى سباقات السرعة . في نهاية السباق السريع، يقومون بتسليم المنتج إلى العملاء، وبدورهم يقدم العملاء للمطورين ملاحظاتهم

_ما الذي يحدث في سباق سكرم؟

A فريق سكروم يضع خطة صارمة للسباق السريع، بحيث يعرف الجميع ما يجب عليهم القيام به. علاوة على ذلك، تستضيف الفرق بانتظام اجتماعات سكروم من أجل إدارة العمليات ضمن سباق السرعة.

في عالم أجايل، _Scrum هو الطفل المشهور

في الواقع، حول 66% من الفرق الرشيقة تستخدم Scrum أو شكل من أشكال Scrum!

انقر هنا _للتعرف على المزيد حول هذا الإطار الرشيق الشهير للغاية

المرادفات إدارة مشروع سكرم ### 32. سكرومبان

التعريف Scrumban هي منهجية رشيقة هجينة تجمع بين عناصر من، كما خمنت... سكروم وكانبان!

فهي تحتوي على هيكلية Scrum و سير العمل المستمر ل Kanban. يكون هذا مفيدًا عندما يرغب فريق كانبان في اتباع بعض ممارسات Scrum، ويريد فريق Scrum تجربة طريقة Kanban.

المرادفات

لا شيء

33. لوحة سكروم

التعريف

هي لوحة افتراضية أو فعلية تعرض المهام التي يجب القيام بها في سباق السرعة.

تتطابق لوحة Scrum تقريبًا مع لوحة Scrum لوحة كانبان.

المرادفات

لوحة المهام، السبورة البيضاء، لوحة الفلين.

34. سكرم ماستر

التعريف

الـ سكروم ماستر هو قائد القائد لسكروم. يقوم بتنظيم الاجتماعات وإزالة العوائق والعمل مع مالك المنتج للتأكد من أن المنتج المتراكم محدث.

ملاحظة: لا يتسلطون على أعضاء فريقهم.

بدلاً من ذلك، يقومون بحل المشاكل التي قد يواجهها أعضاء الفريق.

المرادفات

لا شيء

35. اجتماع سكروم

التعريف

اجتماع سكروم هو جزء أساسي من إطار عمل سكروم. فبدونها لن يكون للسباق السريع أي هيكل أو خطة مشروع في مكانه!

هناك خمسة أنواع من اجتماعات سكروم التي تحدث خلال العدو السريع.

يمكّن كل اجتماع من اجتماعات سكروم الفريق بأكمله من القيام بمهام مهمة في العدو السريع مثل:

إنشاء خطة للسباق السريع في التخطيط للسباق السريع اجتماع

حل المشاكل معًا في سكروم اليومي تنظيم الأعمال المتراكمة في تنقيح الأعمال المتراكمة الاجتماع

عرض برنامج عملي على العميل في اجتماع مراجعة سريعة تحليل أداء العدو السريع في مراجعة العدو السريع هل تريد إلقاء نظرة فاحصة على سكروم اجتماعات؟ انقر هنا. #### المرادفات



مراسم سكروم مراسم رشيقة

36. سكروم من سكروم

التعريف

هو اجتماع سكروم خاص لفرق سكروم الكبيرة.

هنا، يتم تقسيم فرق أجايل الكبيرة (أكثر من 12 عضوًا في الفريق) إلى فرق سكروم أصغر (حوالي 5-10 أعضاء). يقوم كل فريق سكروم صغير بتعيين عضو واحد كـ "سفير".

كل يوم، يجتمع جميع السفراء كل يوم في سكروم من سكروم لتحديث تقدمهم وحل مشكلاتهم.

بالتفكير في الأمر، تبدو سكروم أوف سكروم_ أشبه بجمعية للأمم المتحدة مع كل هؤلاء السفراء!

المرادفات

ميتا سكروم

37. فريق سكروم

التعريف

هو فريق متعدد الوظائف يتكون من 5-10 أفراد بمجموعات مهارات مختلفة تتراوح بين التصميم الجرافيكي وتجربة المستخدم والترميز وما إلى ذلك. يعملون معًا لتطوير منتج في إطار عمل سكروم.

يحتوي كل فريق سكروم عادةً على 3 الأدوار الرئيسية:مالك المنتج .

المرادفات

لا شيء

45. نقاط القصة

تعريف

هو مقياس للجهد الذي سيحتاجه فريقك لـ إكمال مشروع مهام (قصة المستخدم).

_كيف يتم احتسابها؟

_لا تقلق، إنها ليست معقدة مثل الجبر!

يتم أخذ الوقت المستغرق لإكمال أبسط قصة مستخدم على أنه خط الأساس ويتم منحه نقطة واحدة. يتم تعيين قصص المستخدمين الأخرى نقاط القصة متناسبة مع خط الأساس.

على سبيل المثال، إذا كانت الميزة التي يستغرق تطويرها ساعتين تُمنح نقطة واحدة، فإن الميزة التي تستغرق 4 ساعات تحصل على نقطتين.

المرادفات

لا شيء

46. لوحة المهام

التعريف

هو مصطلح أجايل عام يمكن أن يشير إلى إما لوحة كانبان أو لوحة سكروم.

المرادفات

لوحة كانبان، لوحة سكروم، لوحة سكرم (Scrum)، لوحة الفلين، السبورة.

U-Z: قصة المستخدم إلى XP

47. قصة المستخدم

التعريف

إنه موجز الوصف محدد المنتج ميزة أو وظيفة قد يجدها العملاء مفيدة.

تبدو قصة المستخدم كما يلي:

''بصفتي (اسم/نوع المستخدم)، _'أريد أن (القيام بشيء ما)، 'حتى أتمكن من (تحقيق هدف).

على سبيل المثال:

لنفترض أنك مكلف بتطوير تطبيق لباتمان!

ستكون قصة المستخدم النموذجية مثل

"بصفتي بروس واين، أريد أن أكون قادرًا على الحصول على إشعار "إشارة الوطواط" على تطبيقي، حتى أتمكن من إنقاذ اليوم

خلال اجتماع التخطيط للسباق السريع, ال مالك المنتج مسؤول عن تقسيم عنصر تراكم المنتج إلى قصص مستخدمين مختلفة.

المرادفات

أهداف المستخدم

48. عنصر العمل

التعريف

عنصر العمل هو مصطلح رشيق يشير إلى أنواع العمل المختلفة التي يجب القيام بها داخل المشروع.

فيما يلي بعض الأمثلة: قصة المستخدم .

المرادفات

إكستريم سكروم

خاتمة

_ هل تتذكر أول مرة ركبت فيها دراجة؟ تعلم الرشاقة المصطلحات تشبه ذلك كثيرًا!

كلاهما يبدو معقداً وصعباً للوهلة الأولى.

ولكن بمجرد أن تصبح معتادًا عليهما، تصبح طبيعة ثانية!

_وبمجرد أن تعرف كيفية ركوب الدراجة، ستبدأ في القيام بذلك في كثير من الأحيان، أليس كذلك؟

وبالمثل، بمجرد أن تتعلم الرشيقة، قد تكون مهتمًا بـ تطبيق منهجية الرشيقة على مشاريعك.

لحسن حظك، فإن أدوات إدارة المشاريع الرشيقة مثل ClickUp لديها كل ما تحتاجه لـ تطبيق أجايل !

يحتوي ClickUp على أطنان من الميزات لمساعدتك في تطبيق ممارسات ومنهجيات Agile المذكورة في هذه المقالة - مثل لوحات المعلومات الرشيقة , مخططات التدفق التراكمي وقوائم سبرينت والمزيد.

إذن الاشتراك اليوم لإتقان من الألف إلى الياء من Agile!