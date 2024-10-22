أفضل 10 أدوات لإدارة تراكم المنتجات المتراكمة للفرق في 2025

المرونة إدارة المنتجات هي مثل الإبحار في قارب وتراكم الأعمال المتراكمة هو ما يبقيه طافياً.

إذا قمت باستمرار بتنقيح وتحديث أعمالك المتراكمة للمنتجات، ستضمن إبحارًا سلسًا لأعمالك. ⛵ تراكم المنتجات يجب أن تعزز الإدارة التعاون السلس بين مالكي المنتجات وفرق تطوير البرمجيات وتتماشى مع احتياجات وتوقعات العملاء وأصحاب المصلحة.

هل أنت مستعد للإبحار بعيدًا عن شواطئ أدوات إدارة تراكم المنتجات التي عفا عليها الزمن؟ تعال معنا واكتشف أفضل 10 اختيارات. سنقدم لك أكثر ميزاتها المفيدة وأسعارها وقيودها، مما يساعدك على تحديد الأداة المثالية لتوجيه منتجك نحو النجاح!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة تراكم المنتجات؟

إذا كنت ترغب في تسليم المشاريع في الوقت المحدد، وإصلاح الأخطاء ودفع الميزات الجديدة بسهولة، والاستمرار في النمو، فأنت بحاجة إلى نظام مناسب لإدارة الأعمال المتراكمة. فيما يلي سبعة أشياء يجب توفرها في أي أداة فعالة لإدارة تراكم المنتجات:

تحديد الأولويات: تسمح للمدراء بتحديد أولويات الملحمات وقصص المستخدمين والتسليمات والمهام، مع الإشارة بوضوح إلى أهميتها لجميع أعضاء الفريق سهولة الاستخدام: إنه سهل الاستخدام، ويمكن الوصول إليه على أجهزة متعددة، ويعمل على أتمتة المهام اليدوية والمتكررة التعاون: يسهل التواصل بين أعضاء الفريق ويتيح إمكانية تتبع التغييرات في الأعمال المتراكمة التخصيص: قابل للتطوير ومرن بما فيه الكفاية لاستيعاب مختلف تدفقات عمل المنتج وفريق التطوير إعداد التقارير: يوفر تحليلات ورؤى، مما يتيح لك تتبع التقدم المحرز في المشاريع وكذلك المهام الفردية الاندماج: تتكامل مع الأدوات أو البرامج الحالية التي يستخدمها فريقك، مثل أدوات الاتصال وأدوات إدارة المشاريع وأدوات التطوير الأمان: يحمي سرية البيانات الحساسة ويتيح لك التحكم في أذونات المستخدم

أفضل 10 أدوات لإدارة الأعمال المتراكمة للمنتجات لتبسيط سير عملك

قل وداعًا للفوضى ومرحبًا بالفعالية إدارة المهام مع هذه الأدوات العشرة لإدارة الأعمال المتراكمة للمنتج! سنستكشف ميزاتها وكيفية استخدامها لتبسيط سير عملك وتتبع التقدم المحرز.

ضع في اعتبارك أن كل أداة تأتي مع عيوب ومساوئ محددة، والتي سنذكرها في هذه المقالة.

1. انقر فوق

استخدم ClickUp لإنشاء طريقة عرض قائمة المنتجات المتراكمة التي تحتوي على حقول مخصصة مثل الأولوية و ARR والمزيد

بالكاد يحتاج ClickUp إلى مقدمة. فالجميع وأمهاتهم يستخدمونه في الوقت الحاضر، سواء لتتبع مسؤولياتهم اليومية أو لتنظيم الأعمال المنزلية. 🥧

إنها أداة تعاون وإدارة مهام تقدم العديد من الميزات وقوالب مجانية لتناسب مختلف السياقات، بما في ذلك قالب الأعمال المتراكمة والركض السريع لإدارة الأعمال المتراكمة بسهولة بغض النظر عن مهارات إدارة المنتج أو حجم عملك

ClickUp عرض تحديد الأولويات عبارة عن قائمة بالعناصر المتراكمة (الملاحم وقصص المستخدمين والمهام والمهام الفرعية)، معروضة إلى جانب حالتها وتقدمها وتاريخ استحقاقها. يمكنك تعيين نقاط سبرينت وتسميات الأولوية للقصص للإشارة إلى أهميتها. قم بإعادة ترتيب أو إزالة أو إضافة أعمدة خاصة بك لإنشاء إطار عمل مخصص يناسبك أو يناسب فريق التطوير لديك.

إلى جانب عرض تحديد الأولويات، يقدم ClickUp العديد من العروض الأخرى، مثل عرض لوحة على غرار كانبان و عرض مخطط جانت البياني للإدارة الرشيقة الفعالة للمشروع.

تتبع الجدول الزمني لتراكم الأعمال المتراكمة باستخدام عرض ClickUp Gantt

انقر فوق إحدى المهام لعرض جميع التفاصيل وإدارتها. في نافذة المهمة، يمكنك العثور على سجل للتغييرات السابقة وتعيين الأذونات، وكذلك إضافة المرفقات والملاحظات وقوائم المراجعة و الإجراءات التلقائية . عندما تقوم بتعيين مهمة إلى أحد أعضاء الفريق، يمكنهم العثور على جميع المعلومات المتعلقة بها في مكان واحد و تتبع الوقت المستغرق عليها.

قم بمراجعة جميع جوانب مهام ClickUp المتراكمة والتحكم فيها في نافذة المهام

أفضل ميزات ClickUp

مجاني قوالب إدارة المنتجات المتراكمة فيمكتبة قوالب ضخمة أكثر من 15+ أوضاع العرض وأنواع العناصر

قوائم تدقيق المهام والتبعيات والتسميات

ميزات تتبع الوقت

الأتمتة

إمكانية الوصول على جميع الأجهزة

التكامل الأصلي مع أكثر من 1,000 أداة أخرى

قيود ClickUp

يتطلب قليلاً من منحنى التعلم بسبب وفرة الميزات

أشار المستخدمون إلى أن الإشعارات يمكن أن تستخدم نظام تصفية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار ### 2. Craft.io

قم بتنظيم جميع العناصر المتراكمة لديك بسهولة باستخدام لوحة تحكم Craft.io البسيطة Craft.io عبارة عن إدارة منتجات متكاملة برنامج يمنحك تحكماً كاملاً في دورة حياة المنتج من الفكرة إلى إطلاق المنتج وما بعده. يمكنك التبديل بين طرق العرض المختلفة، كل منها يغطي جانباً معيناً من جوانب إدارة المنتج.

إلى جانب تراكمات المنتج، يحتوي على مساحات مخصصة لمدخلاتك الاستراتيجية، أي ويكي المنتج، وتحديد الأولويات، وتتبع حالة المنتج والتطوير، وإدارة المحفظة. كما يتيح لك أيضًا إنشاء لوحة تحكم شخصية وبوابة لجمع ملاحظات المستخدمين.

يقدم مستند تراكم المنتج نظرة عامة واضحة على ملاحمك وميزاتك وأخطائك ويعرضها إلى جانب المُعيّنين والحالات المرمزة بالألوان وأشرطة التقدم. يمكنك تخصيص الأعمدة وفئات الحالة باستخدام صيغ فريدة من نوعها.

تحديد أولويات الملاحم والقصص باستخدام نظام النقاط وتعيين تصنيفات أهمية وجهد ودرجات قيمة مختلفة. من خلال النقر على العناصر، يمكنك الكشف عن معلومات إضافية، مثل سجل النشاط والتعليقات والمرفقات وتبعيات المهام.

كرافت.io أفضل الميزات

تغطية جميع جوانب إدارة المنتجات، بما في ذلك الاستراتيجية والتراكمية

بوابة الملاحظات

عرض شخصي

الأعمدة المخصصة وفئات الحالة

تحديد الأولويات باستخدام تصنيفات الأهمية ونقاط القصة ودرجات القيمة/الجهد

توفر الويب والجوال (لمالك المنتج أثناء التنقل)

تكامل أصلي مع 17 أداة، بما في ذلك Zapier

قيود كرافت.io

تشمل الجوانب السلبية ما يلي:

التكاليف المرتفعة

قد يكون الإعداد الأولي صعباً لبعض المستخدمين

تسعير #### Craft.io

تقدم Craft.io إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 14 يومًا و ثلاث خطط تسعير:

أساسية : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم *

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم * احترافية : 89 دولارًا شهريًا لكل محرر

: 89 دولارًا شهريًا لكل محرر المؤسسة: تسعير مخصص

*الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوي

3. الأعمال المتراكمة

احصل على نظرة عامة على أهم جوانب الأعمال المتراكمة لمنتجك في لوحة معلومات Backlog الأعمال المتراكمة هي إحدى أدوات التعاون الأربع التي أنشأتها Nulab. الغرض الأساسي منها هو تسهيل تخطيط وتنفيذ المشاريع، مما يجعلها سلسة كالحرير.

يحتوي Backlog على مجلدات مختلفة لتنظيم وعرض الجوانب المختلفة لمشاريعك. يمنحك الصفحة الرئيسية ملخصًا لآخر التحديثات، بينما تتيح لك الميزات الرئيسية مثل ويكي و ملفات تخزين جميع المعلومات والموارد اللازمة، بما في ذلك متطلبات المنتج .

لإدارة عبء العمل الخاص بك، انتقل إلى المشكلات وأنشئ تسلسلاً هرميًا للمهام بحالات ومراحل رئيسية مختلفة. أضف مشكلات جديدة باستخدام القوالب أو قم بإعداد إنشاء المشكلات تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا إضافة تعليقات، ووضع علامات على زملاء العمل فيها، وعرض سجل التغييرات.

إلى جانب عرض القائمة القياسي، يوفر Backlog لوحات كانبان, مخططات جانت و المخططات البيانية لتصور مثالي للمشروع. تحريرها بسيط باستخدام وظيفة السحب والإفلات.

إذا كنت تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، فإن Backlog قد غطيت احتياجاتك. فهو يحتوي على العديد من الأدوات الخاصة بالصناعة، مثل مراجعة التعليمات البرمجية واستنساخ المستودعات والتحكم في عنوان IP.

Backlog أفضل الميزات

إمكانيات أداة إدارة المشروع الكاملة

خيارات التصور المختلفة، مثل اللوحات على غرار كانبان ومخططات جانت

إمكانية السحب والإفلات لإعادة ترتيب المهام في اللوحات والمخططات

متوفر على سطح المكتب والويب والجوال

التكامل الأصلي مع 11 أداة، بالإضافة إلى برامج Nulab الأخرى

القيود المتراكمة

خيارات تكامل قليلة

سعر مرتفع للفرق الكبيرة

يعتبره بعض المستخدمين بسيطاً للغاية

التسعير المتراكم

جرّب Backlog مجاناً لمدة 30 يوماً أو اختر إحدى خطط التسعير الثلاث:

المبتدئين : 35 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 30 مستخدمًا

: 35 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 30 مستخدمًا القياسية : 100 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين

: 100 دولار شهريًا لمستخدمين غير محدودين قسط: 175 دولاراً شهرياً مع عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع

4. بلانيجل

إدارة القصص والملاحم والمهام والأجزاء المتحركة الأخرى باستخدام Planigle

_عبر بلانيجلبلانيجل هو أداة مفتوحة المصدر لإدارة تراكم المنتجات، والتكرارات، والإصدارات. إنها سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام، سواء كنت مبتدئاً في مجال التكنولوجيا أو محترفاً. الإصدار الأساسي من البرنامج مجاني، ولكن يجب عليك الاشتراك في الخطة المميزة إذا كنت بحاجة إلى مشاريع أو ميزات إضافية.

في الجزء العلوي من لوحة التحكم، يمكنك عرض عناصر مختلفة من الأعمال المتراكمة، مثل الملاحم والقصص والمهام. يمكنك تحديد أولوياتها عن طريق السحب والإفلات، والدخول إلى وضع التحرير بالنقر المزدوج عليها. تتيح لك علامة التبويب الجدول الزمني التنقل بين الإصدارات والتكرارات القادمة، بينما تعرض لك علامة التبويب التغييرات الجدول الزمني لأنشطة فريقك السابقة.

في علامة التبويب الأشخاص، يمكنك إدارة فريقك عن طريق إضافة أو إزالة الأفراد وتجميعهم لإنشاء فرق قوية. مع وظيفة تعدد الإيجارات، يمكن للأداة دعم مشاريع متعددة مع السماح لك بإدارة أذونات المشاركين في كل منها لضمان السرية.

إذا اخترت خطة Planigle's Premium، فستتمكن من مشاركة تراكمات المنتج مع العملاء لجمع الملاحظات (وهو أمر رائع لإدارة علاقات العملاء)، وإلغاء قفل التقارير عبر التقادم و مخططات السرعة واحصل على الدعم

بلانيجل أفضل الميزات

بسيطة وبديهية

ميسورة التكلفة

تحديد أولويات المهام بالسحب والإفلات

سهولة إعداد التقارير

متعدد الاستئجار

قيود البلانيجل

البساطة على حساب تنوع الميزات (خاصة لمديري المشاريع)

واجهة مستخدم قديمة

الويب فقط

لا يوجد تكامل أصلي

تسعير #### بلانيجل

مجاني

قسط 10 دولارات شهريًا لأول 10 مستخدمين 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي



مكافأة: تحقق من أفضل أدوات إدارة المشاريع مفتوحة المصدر في عام 2023

5. هايجر

تصور المهام القادمة مع Hygger هيجر هي أداة إدارة مشاريع رشيقة لإنشاء الأعمال المتراكمة وخرائط الطريق ولوحات كانبان. عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال المتراكمة، يمكنك الوصول إلى العديد من قوالب إدارة المشاريع المجانية لبدء مشروعك بسهولة. يمكنك تنظيم الأعمال المتراكمة باستخدام الأعمدة وخرائط السباحة والتسميات.

يتيح لك جمع واستيراد الأفكار من زملائك في الفريق والعملاء، والتي يمكنك استخدامها لتطوير ميزات جديدة.

لتحديد أولويات الميزات، استخدم طريقة تحديد الأولويات الموزونة بناءً على عاملي القيمة والجهد. يمكنك تعديل أو إضافة معايير مخصصة بالإضافة إلى تعديل أوزانها أو اختيار تقنيات تحديد الأولويات ICE أو RICE بدلاً من ذلك. لتصور أسهل، استخدم مصفوفة الأولويات، وقم بتجميع المهام في شكل مكاسب سريعة ورهانات كبيرة ومصارف زمنية ومحتملات.

بعد تحديد أهميتها، أرسل المهام إلى لوحات التطوير، حيث يمكنك تخطيط عمليات التكرار وتتبع حالتها والتغييرات التي تطرأ عليها. ضمن كل مهمة، يمكن لزملاء الفريق إضافة التعليقات والمرفقات وتسجيل عملهم. تتيح لك ميزة إعداد التقارير في Hygger تحليل المقاييس، مثل الوقت المقدر مقابل الوقت الذي تم تتبعه ونقاط الفريق.

أفضل ميزات Hygger

يتيح لك اختيار Hygger

قوالب مجانية لسهولة الإعداد

سهولة تجميع واستيراد الرؤى وربطها بالميزات الحالية

تقنيات مختلفة لتحديد الأولويات للاختيار من بينها

مصفوفة الأولويات لتوضيح تفاصيل الأعمال المتراكمة لمنتجك

إعداد التقارير باستخدام العديد من المقاييس

التوفر على الويب والهاتف المحمول

قيود Hygger

لا توجد مخططات جانت لإدارة المشاريع

التكامل الأصلي مع خمس أدوات فقط

تسعير #### Hygger

مجاني

قياسي : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم *

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم * مؤسسة: 14 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

6. لوحة المنتجات

مثال على لوحة المنتجات

كما يوحي اسمها, لوحة المنتجات هو برنامج لإدارة المنتجات مصمم لمساعدتك على التخطيط واتخاذ القرارات الصحيحة مع الحفاظ على خارطة طريق المنتج .

في طريقة عرض قائمة الميزات، يمكنك إنشاء تسلسل هرمي للميزات باستخدام صيغ تحديد الأولويات القابلة للتخصيص. تسمح لك درجات تأثير المستخدم و تحليل المفاضلة بين القيمة/الجهد بإبلاغ قراراتك.

يمكنك تعيين الميزات والمهام الأكثر إلحاحًا للإصدارات والأطر الزمنية ومراجعتها في عرض خارطة الطريق. تفاصيل الميزات على بُعد نقرة واحدة حيث يمكنك الحصول على رؤى حول تقدمها وميزاتها الفرعية وأنشطتها السابقة وتعليقات زملائك في الفريق. يمكن لعملائك التصويت وإبداء الملاحظات على كل فكرة على البوابة، مع توفر النتائج بسهولة في علامة التبويب الرؤى.

أفضل ميزات #### Productboard

سهل الاستخدام

صيغ تحديد الأولويات المخصصة

درجات تأثير المستخدم وتحليل المفاضلة بين القيمة/الجهد

بوابة لجمع ملاحظات العملاء

تكامل أصلي مع 21 أداة وواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة

قيود لوحة المنتجات

لا توجد نسخة للجوال

عدد خيارات التخصيص قد يكون مربكاً للغاية

تسعير لوحة المنتجات

يحتوي Productboard على إصدار تجريبي مجاني لمدة 15 يومًا (Starter) و أربعة خيارات تسعير أخرى:

الخيارات الأساسية : 20 دولارًا شهريًا لكل صانع *

: 20 دولارًا شهريًا لكل صانع * محترف : 80 دولارًا/شهرًا لكل صانع

: 80 دولارًا/شهرًا لكل صانع النطاق : تسعير مخصص

: تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تحقق من هذه بدائل لوحة المنتجات !

7. يوديز

"انتزاع" قصص المستخدمين وتنظيمها بسهولة باستخدام Yodiz يوديز هو برنامج الكل في واحد يتألف من منتجين - برنامج بسيط لتتبع المشكلات وبرنامج متكامل إدارة المشاريع الرشيقة أداة. ضع في اعتبارك أنه يجب عليك الاشتراك في فئة Agile للوصول إلى ميزة تراكم المنتجات.

أداة تعقب المشكلات هي أداة قوية يمكن أن تساعدك في البقاء على اطلاع على جميع متطلبات المستخدم وإنشاء خطة عمل . يتيح لك إنشاء سير عمل مخصص مع أعمدة مخصصة وعناصر واجهة مستخدم وعناصر مرئية. تسهل المنصة أيضًا إعداد تقارير شاملة مع تقارير اتجاهات المشكلات والعديد من الرسوم البيانية.

باستخدام إضافة المتصفح ، يمكنك الإبلاغ عن الأخطاء ببضع نقرات باستخدام لقطات الشاشة والتعليقات التوضيحية. يمكنك أيضًا إنشاء المشكلات مباشرةً من بريدك الإلكتروني عن طريق إرسالها إلى عنوان مشروعك باستخدام قائمة بيضاء قابلة للتخصيص. 📧

في لوحة التراكم، يمكنك إدارة ملاحمك وقصص المستخدم الخاصة بك، وتعيين نقاط قصص وتسميات لها للإشارة إلى أهميتها في تراكمات المنتج. إنشاء مهام من القصص وعرض السجل وسجل الالتزام والجدول الزمني وإضافة الملفات والتعليقات والتبعيات.

يتيح Yodiz أيضًا إمكانية الإصدار و بدون احتكاك التخطيط السريع . يمكنك مراقبة التقدم المحرز في كل مهمة من خلال تتبع التقادم والتحليلات الرئيسية الأخرى.

يوديز أفضل الميزات

القدرة على تحمل التكاليف

الحصول على امتداد المتصفح لسهولة الإبلاغ عن الأخطاء الإبلاغ عن المشكلات عبر البريد الإلكتروني

سهولة التخطيط المرئي للسباق السريع والإصدار

التوفر على الويب والجوال

تكامل أصلي مع 21 أداة وواجهة برمجة التطبيقات

قيود يوديز

قد تحتاج واجهة المستخدم إلى إعادة تصميم

تطبيق الجوال لا يرقى إلى مستوى إصدار الويب

تسعير يوديز

مبتدئ : مجاني لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين

: مجاني لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين متتبع المشكلات : 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم أداة رشيقة : 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم الاستضافة الذاتية: أسعار مخصصة

8. العمل الجماعي

قم بإدارة قصص المستخدمين وسباقات السرعة باستخدام ميزات Teamwork العديدة العمل الجماعي يركز على عمل العميل، ويقدم ميزات متنوعة لضمان كفاءة الفريق ورضا العميل. إلى جانب المعيار إدارة المشروع والوقت أدوات، فهي تدعم إعداد الميزانية وإعداد الفواتير. توفر المنصة العديد من النماذج لمساعدتك في الحصول على مشروعك وتشغيله في وقت قصير. ⏰

بالنسبة لبرنامج إدارة تراكم المنتجات، اختر بين القوائم, لوحات كانبان ومخططات جانت. أنشئ مهام ومهام فرعية لكل ميزة وأضف العلامات والتبعيات وأنماط التكرار.

يحتوي فريق العمل الجماعي على تتبع متقدم للوقت مع الساعات المدفوعة والجداول الزمنية حيث يمكن لأعضاء الفريق عرض أعمالهم السابقة التي تم تتبعها. يمكنك مراجعة التقدم المحرز في كل مهمة بالإضافة إلى صحة المشروع مع العديد من خيارات إعداد التقارير.

لتبسيط سير عملك، قم بإعداد عمليات تلقائية مخصصة أو اختر واحدة من تلك الجاهزة، مثل الإشعارات التلقائية مع تحديثات حالة المهام وتغييرات الأولوية في ضوء اقتراب المواعيد النهائية. أصبح تعاون الفريق أمراً سهلاً بفضل الدردشة المدمجة في Teamwork. ابقَ على اطلاع دائم بالتحديثات في الوقت الفعلي وقم بالرد على الرسائل، كل ذلك في صندوق واحد.

أفضل ميزات العمل الجماعي

قوالب لحالات الاستخدام المختلفة

تتبع الوقت المتقدم

أتمتة مخصصة

دردشة مدمجة

إعداد الميزانية والفوترة

متوفر على الويب وسطح المكتب والجوال

تكامل أصلي مع أكثر من 50 أداة

قيود العمل الجماعي * ميزة الدردشة محدودة

مواطن الخلل العرضية

يمكن تحسين واجهة الهاتف المحمول

تسعير العمل الجماعي

يقدم Teamwork نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر و أربع خطط تسعير:

مجانية للأبد لما يصل إلى 5 مستخدمين

لما يصل إلى 5 مستخدمين بداية : 5.99 دولار/شهر لكل مستخدم *

: 5.99 دولار/شهر لكل مستخدم * تقديم : 9.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 9.99$/شهرًا لكل مستخدم تنمو: 19.99$/شهرًا لكل مستخدم

9. nTask

استخدم nTask لإنشاء المشكلات وإدارتها وتسميتها وربطها بالمهام nTask هو حل لإدارة المشاريع مصمم لتبسيط التخطيط والسماح لمالك المنتج بتنفيذ المشاريع بأقصى قدر من الكفاءة. إنها أداة بديهية لإدارة الأعمال المتراكمة للمنتج تغطي مختلف جوانب المشروع، بما في ذلك المهام والمشكلات, تقييم المخاطر والميزانية وتخصيص الموارد. يمكنك إنشاء حالات مهام مخصصة وتسميات الأولويات وربط المهام لإنشاء التبعيات وتعيينها إلى عدة أشخاص.

إنها أداة مرئية للغاية، حيث توفر أوضاع عرض متعددة، مثل لوحة كانبان والتقويم ومخطط جانت. وبفضل مجموعته الواسعة من قوالب اللوحات، يمكنك بسهولة العثور على قالب يناسب تخصصك المحدد.

أفضل ما يفعله nTask هو التعاون، مع التعليقات، والدردشة المدمجة، والاجتماعات، ومساحات العمل المخصصة لكل عضو في الفريق. يمكنك جدولة اجتماعات لمرة واحدة أو متكررة، ومزامنتها مع التقويم الخاص بك، وإعداد جدول أعمال وملاحظات المناقشة، وإكمالها بإجراءات وقرارات المتابعة.

يسهل nTask أيضًا سهولة إدارة الوقت وتتبعه ويسمح لك بتعيين القدرات لجميع أعضاء الفريق وتقديرات الوقت للمهام. يمكنك تسجيل وقتك يدويًا أو تلقائيًا، ثم إنشاء جداول زمنية وتقارير.

nTask أفضل الميزات

تقدم الأداة:

طرق عرض وقوالب متنوعة

دردشة مدمجة

جدولة الاجتماعات وإعدادها

إدارة شاملة للجداول الزمنية

متوفرة على الويب وسطح المكتب

تكامل أصلي مع ست أدوات وغيرها الكثير مع Zapier

قيود #### قيود nTask

لا يوجد تطبيق جوال

أوقات تحميل بطيئة من حين لآخر

خيارات تخصيص محدودة

تسعير #### nTask

أساسي : مجاني للأبد

: مجاني للأبد قسط : 3 دولارات شهريًا لمستخدم واحد *

: 3 دولارات شهريًا لمستخدم واحد * الأعمال : 8 دولارات شهريًا لمستخدم واحد

: 8 دولارات شهريًا لمستخدم واحد المؤسسات: أسعار مخصصة

10. مخطط مايكروسوفت

تنظيم المشاريع والمهام داخل Microsoft 365 Suite

عبر مايكروسوفتمخطط مايكروسوفت هو سهل الاستخدام إدارة المهام والمشاريع أداة في مجموعة Microsoft 365. مثل الأدوات الأخرى في هذه القائمة, مخطط مايكروسوفت يتيح لك تنظيم وعرض الجوانب المختلفة لمشاريعك. وبمساعدة "معالج" التهيئة الخاص به، يمكنك البدء وإنشاء أول لوحة كانبان، أي الخطة، في دقائق.

على الرغم من أن Microsoft Planner ليس مصممًا خصيصًا كأداة لإدارة الأعمال المتراكمة للمنتجات، إلا أنه يمكن تكييفه بسهولة لهذا الغرض، مما يجعله خيارًا مناسبًا للفرق التي تستخدم Microsoft 365.

بالنسبة لكل خطة، يمكنك إنشاء تسلسل هرمي للمهام، وتعيينها لأعضاء الفريق وإضافة حالات ومراحل رئيسية مختلفة. يمكن تنظيم المهام في فئات قابلة للتخصيص تسمى مجموعات ، والتي يمكن استخدامها لتمثيل مراحل أو أنواع مختلفة من عناصر إدارة الأعمال المتراكمة.

يمكنك سحب المهام وإفلاتها عبر الدلاء لسهولة تحديد الأولويات وتحديثات الحالة. إنشاء مهام جديدة باستخدام القوالب أو إعداد إنشاء المهام تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني. إضافة تعليقات، ووضع علامات لزملاء العمل فيها، وعرض سجل التغييرات.

Planner أفضل الميزات

فئات المهام القابلة للتخصيص باستخدام الدلاء

إنشاء المهام تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني

التعاون عبر المرفقات والتعليقات

متاح على سطح المكتب والويب والجوال

التكامل الأصلي مع تطبيقات Microsoft 365

قيود مخطط

خيارات تصور محدودة مقارنة بأداة مخصصة لإدارة الأعمال المتراكمة

لا توجد تقارير وتحليلات متقدمة

لا توجد خيارات تكامل أصلية خارج تطبيقات Microsoft 365 - مما يحد من فريق التطوير

غالي الثمن (متاح فقط لمشتركي خطة Microsoft 365 Enterprise)

تسعير مخطط

مايكروسوفت 365 E3 : 36 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 36 دولاراً شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 E5: 57 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

## كن أكثر إنتاجية مع عملية إدارة الأعمال المتراكمة لديك

نحن نفهم ذلك - إدارة الأعمال المتراكمة ليست على رأس قائمة اهتمامات الجميع للأدوات الجديدة. ولكن من المهم بالنسبة للفرق من جميع الأحجام تنظيم وتتبع والتعاون في مهام المنتج المختلفة المتعددة.

تعتمد فرق المنتجات والبرمجيات على ClickUp للقيام بذلك وأكثر من ذلك بكثير. تعرف على سبب تحول الفرق من الأدوات الأخرى إلى ClickUp من خلال تجربة المنصة. ابدأ مجاناً !