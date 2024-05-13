أفضل 16 أداة رشيقة لإدارة المشاريع في عام 2025

سكروم هذا. أجايل ذلك.

أم يجب علينا أن نبدأ بـ "كانبان" هذا وذاك؟

هذه هي الأسئلة التي يريد كل فريق أجايل الإجابة عليها!

مع 94% من المستجيبين يؤكدون أن مؤسستهم قد اعتمدت شكلاً من أشكال المنهجية الرشيقة في عام 2021، فلا عجب أن الفرق بحاجة إلى استخدام الأدوات الرشيقة المناسبة لتحقيق أقصى قدر من التقدم في المشروع.

إذا كان لديك أجايل أدوات إدارة المشاريع تفشلك؟ حظاً موفقاً.

لحسن الحظ، نحن نحب تعظيم تعاون الفريق مع عقلية رشيقة لهذا جمعنا هنا في ClickUp مجموعة من أفضل أدوات البرمجيات الرشيقة في السوق اليوم.

هل تبحث عن طريقة سهلة لإدارة فريقك الرشيق في مكان واحد؟ احصل على ClickUp's قالب الإدارة الرشيقة مجاناً هنا

## أفضل 16 أداة رشيقة لفريقك الرشيق

استعرض هذه القائمة للعثور على أفضل أدوات أجايل لفريقك من المطورين ومديري المشاريع.

1. انقر فوق

أنشئ سير العمل الرشيق المثالي وقم ببناء نظام كانبان مرن لتصور عملك وتحسين إدارة المشروع باستخدام طريقة عرض اللوحة في ClickUp

عزز إنتاجيتك وتعاونك مع ClickUp - وهو حل شامل لإدارة المشاريع وتعاون الفريق. صُمم ClickUp لتلبية احتياجات الشركات والفرق في أي مجال، وهو مصمم لتلبية احتياجات الشركات والفرق في أي مجال، ويعمل على تبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية في مؤسستك.

فما الذي يجعل ClickUp الأفضل حل إدارة المشاريع الرشيقة ?

أولاً، صُمم ClickUp ليتكيف بسهولة مع العديد من تدفقات العمل، خاصةً تدفقات عمل التطوير مثل كانبان وسكروم وأجايل. يوفر هذا التطبيق الشامل والمرن المئات من الميزات المتقدمة ومنصة قابلة للتخصيص بالكامل، مما يتيح للفرق تهيئة ClickUp التي تدعم نهج رشيق حديث ويلبي احتياجاتهم الفريدة، وسير العمل المعقدة، والتفضيلات الشخصية.

ومع هذا المستوى من المرونة والميزات المتقدمة في ClickUp، ستتمكن أنت وفريقك الرشيق من

إعداد سير عمل أجايل-سكروم منظم وآلي : زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد من خلال تخطيط سباقات السرعة المصممة خصيصًا لتناسب عبء العمل في فريقك. قلل من الإدارة الدقيقة من خلال أتمتة تعيينات نقاط العدو السريع وترحيل المهام غير المكتملة إلى سباقات السرعة المستقبلية

: زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد من خلال تخطيط سباقات السرعة المصممة خصيصًا لتناسب عبء العمل في فريقك. قلل من الإدارة الدقيقة من خلال أتمتة تعيينات نقاط العدو السريع وترحيل المهام غير المكتملة إلى سباقات السرعة المستقبلية إدارة التطوير الرشيق المشاريع بسهولة: تقسيم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء أصغر (سباقات السرعة) وإدارتها بفعالية باستخدام سباقات السرعة انقر فوق التطبيق إدارة سباقات السرعة والمشاريع المتراكمة : قم بتخطيط وتنظيم وإدارة سباقات السرعة والتراكمات المتراكمة بفعالية باستخدام طريقة العرض المخصصة التي تختارها، واستخدمقالب الأعمال المتراكمة ومخططات سبرينتس من ClickUp لتحسين إدارة الأعمال المتراكمة

تقسيم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء أصغر (سباقات السرعة) وإدارتها بفعالية باستخدام سباقات السرعة انقر فوق التطبيق تصور سير عملك الرشيق وإدارته : اعرض عملك، بطريقتك الخاصة باستخدام طرق عرض مخصصة مثل كانبان ومخطط جانت وعرض Box وطرق عرض العمل الأخرى في ClickUp

: اعرض عملك، بطريقتك الخاصة باستخدام طرق عرض مخصصة مثل كانبان ومخطط جانت وعرض Box وطرق عرض العمل الأخرى في ClickUp تبسيط عمليات تتبع المشكلات والأخطاء : أنشئ نماذج استلام تحوّل تقديمات الأخطاء إلى مهام قابلة للتنفيذ وأسندها إلى الأفراد أو الفرق. اربط المشكلات ذات الصلة ببعضها البعض، وأضف علامات لتتبع الأخطاء، و إدارة الأعمال المتراكمة مع الحالات المخصصة

: أنشئ نماذج استلام تحوّل تقديمات الأخطاء إلى مهام قابلة للتنفيذ وأسندها إلى الأفراد أو الفرق. اربط المشكلات ذات الصلة ببعضها البعض، وأضف علامات لتتبع الأخطاء، و إدارة الأعمال المتراكمة مع الحالات المخصصة تعاون على خرائط الطريق والمزيد: ارسم خريطة طريقك بوضوح على اللوحات البيضاء الرقمية وشاركها مع فريقك واحصل على إمكانية الوصول إلىقوالب خارطة طريق المشروع للمساعدة في تنظيم وتسريع عملك

ارسم خريطة طريقك بوضوح على اللوحات البيضاء الرقمية وشاركها مع فريقك واحصل على إمكانية الوصول إلىقوالب خارطة طريق المشروع للمساعدة في تنظيم وتسريع عملك ربط الملاحظات و أدوات هندسية : قم بدمج ClickUp مع أكثر من 1000 أداة عمل، بما في ذلك ملاحظات العملاء لاتخاذ قرارات هندسية أفضل مع عمليات التكامل لـ Zendesk وIntercom وZapier. ثم، تتبع تقدم التطوير مع عمليات التكامل الأصلية ل GitHub و GitLab و Bitbucket

: قم بدمج ClickUp مع أكثر من 1000 أداة عمل، بما في ذلك ملاحظات العملاء لاتخاذ قرارات هندسية أفضل مع عمليات التكامل لـ Zendesk وIntercom وZapier. ثم، تتبع تقدم التطوير مع عمليات التكامل الأصلية ل GitHub و GitLab و Bitbucket تصوَّر التقدم المحرز باستخدام لوحات المعلومات الرشيقة: إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتوفير نظرة عامة رفيعة المستوى على عملك والبقاء على اطلاع على تقدم الفريق من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وأدوات العدو السريع لإظهار مقاييس Agile مثل مخطط الاحتراق ومخطط السرعة ومخططات التدفق التراكمي، ومشاركتها بسهولة كصورة مرئية لتخطيط العدو السريع, الاجتماعات بأثر رجعي والمزيد

قم بتخصيص لوحة التحكم الخاصة بك وتتبع سباقات السرعة باستخدام الأدوات في ClickUp. طريقة العرض هذه رائعة لتتبع ومراقبة المهام والموارد وتقدم المشروع - كل ذلك في مكان واحد

ميزات ClickUp Agile

مستندات ClickUp المستندات : توثيق هندستك ويكي، وتراكم المنتجات، وتراكم الأعمال المتراكمةواستخدام انقر فوق الذكاء الاصطناعي في المستندات لإنشاء المحتوى الخاص بك وتعديله وتحسينه وتلخيصه

: توثيق هندستك ويكي، وتراكم المنتجات، وتراكم الأعمال المتراكمةواستخدام انقر فوق الذكاء الاصطناعي في المستندات لإنشاء المحتوى الخاص بك وتعديله وتحسينه وتلخيصه لوحات معلومات مخصصة مع تقارير في الوقت الفعلي : إنشاء لوحة معلومات مخصصة لأي سيناريو عمل، ومشاركتها بسهولة مع الآخرين رقميًا داخل مساحة العمل الخاصة بك

: إنشاء لوحة معلومات مخصصة لأي سيناريو عمل، ومشاركتها بسهولة مع الآخرين رقميًا داخل مساحة العمل الخاصة بك أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة للعمل : تصور وتتبع سباقات السرعة بطريقتك مع أكثر من 15 طرق عرض مخصصة في ClickUp، بما في ذلك طريقة عرض مخطط جانت مع عرض المعالم والمربع والجدول الزمني لتحسين إدارة فريقك للمشروع الرشيق

: تصور وتتبع سباقات السرعة بطريقتك مع أكثر من 15 طرق عرض مخصصة في ClickUp، بما في ذلك طريقة عرض مخطط جانت مع عرض المعالم والمربع والجدول الزمني لتحسين إدارة فريقك للمشروع الرشيق المعالم : تحويل المهام إلى علامات تقدم لتحديد النقاط الرئيسية في المشروع. الإشارة إلى أن الميزة جاهزة للإصدار أو جاهزة للنشر المباشر باستخدام المعالم تعاون الفريق : تواصل مع التقدم، وقدم تحديثات، وابقَ على اتصال مع فرقك في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن مع ميزات التعاون مثل التعليقات المعينة، والمكلفين المتعددين، وعرض الدردشة، والمراقبين، والإشعارات، والتحرير التعاوني في ClickUp Docs و ألواح بيضاء رقمية وغير ذلك الكثير

: تحويل المهام إلى علامات تقدم لتحديد النقاط الرئيسية في المشروع. الإشارة إلى أن الميزة جاهزة للإصدار أو جاهزة للنشر المباشر باستخدام المعالم أتمتة سير العمل : انطلق بسرعة خلال سير عملك وزد من الإنتاجية مع الأتمتة المبنية مسبقًا والمخصصة في ClickUp. أتمتة سير العمل مثل نقاط العدو، وترحيل المهام غير المكتملة إلى سباقات السرعة المستقبلية

: انطلق بسرعة خلال سير عملك وزد من الإنتاجية مع الأتمتة المبنية مسبقًا والمخصصة في ClickUp. أتمتة سير العمل مثل نقاط العدو، وترحيل المهام غير المكتملة إلى سباقات السرعة المستقبلية الأهداف : تعيين الأهداف وتتبع النتائج الرئيسية باستخدام المهام أو القيم العددية أو المدخلات الصحيحة/الخطأ. حافظ على الزخم من خلال تقسيم الأهداف إلى مراحل، واستخدم المجلدات لتنظيم الأهداف حسب العدو السريع، والمشروع، والمُعيَّن والمزيد

: تعيين الأهداف وتتبع النتائج الرئيسية باستخدام المهام أو القيم العددية أو المدخلات الصحيحة/الخطأ. حافظ على الزخم من خلال تقسيم الأهداف إلى مراحل، واستخدم المجلدات لتنظيم الأهداف حسب العدو السريع، والمشروع، والمُعيَّن والمزيد نقاط البصمة : قم بإدارة عبء عمل فريقك من خلال أداة قابلة للتخصيص بالكامل نظام نقاط السبرينت . قم بتجميع النقاط من المهام الفرعية، وقم بتقسيمها حسب المُسند إليه، وفرزها بسهولة لتتبع سباقات السرعة الخاصة بك في لمحة سريعة

: قم بإدارة عبء عمل فريقك من خلال أداة قابلة للتخصيص بالكامل نظام نقاط السبرينت . قم بتجميع النقاط من المهام الفرعية، وقم بتقسيمها حسب المُسند إليه، وفرزها بسهولة لتتبع سباقات السرعة الخاصة بك في لمحة سريعة الصور وقصص المستخدمين : قم بمعالجة المشاريع الأكبر، وحافظ على تركيز فريقك على الأهداف، وحسِّنتخطيط سباقات السرعة باستخدام الملحمات ونقاط القصة في ClickUp

: قم بمعالجة المشاريع الأكبر، وحافظ على تركيز فريقك على الأهداف، وحسِّنتخطيط سباقات السرعة باستخدام الملحمات ونقاط القصة في ClickUp القوالب: احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 1,000 قالب مصمم مسبقًا وقابل للتخصيص لكل فريق وحالة استخدام، بما في ذلكالإدارة الرشيقة,التخطيط السريع الرشيق، والمزيد

التسعير

خطة مجانية للأبد : خطة مجانية غنية بالميزات

: خطة مجانية غنية بالميزات الخطة غير المحدودة: 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً

7 دولارات لكل مستخدم شهرياً خطة الأعمال : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات:اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة ## 2. جيرا

عبر جيرا واحدة من أشهر أدوات إدارة المشاريع الرشيقة هي Atlassian Jira، وهو حل تطوير رشيق. تحب الفرق حول العالم برنامج إدارة المشاريع الرشيقة هذا، لكنه لا يخلو من العيوب. يمكنك قراءة المزيد عن بدائل جيرا و مراجعة Jira المفصلة لدينا .

نحن نحب الأحجية مثلنا مثل أي شخص آخر. لكن Jira معقد للغاية بل ويتطلب من المطورين فقط لإعداده! بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد أن يعمل فريقك بشكل متعدد الوظائف، فستحتاج إلى إعداد عدة تكامل Jira .

إنها واحدة من أغلى الأدوات الرشيقة 💸 الأكثر تكلفة، وحتى الفرق الصغيرة يمكن أن يصل سعرها إلى نطاق آلاف الدولارات.

ميزات برنامج أجايل:

تتبع المشكلات

اللوحات

ملاحم رشيقة

تتبع الأخطاء

الحقول المخصصة

التسعير: مجانًا إلى 14 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

تحقق من السعر *مراجعة على جيرا مقابل الخطي* !

3. خريطة الأعمال

عبر خريطة الأعمال Businessmap هي منصة جاهزة للمؤسسات لإدارة المشاريع والمنتجات والمحافظ الرشيقة. صُممت هذه الأداة الرشيقة مع الأخذ في الاعتبار الحجم، ويمكنك استخدام هذه الأداة الرشيقة من أجل خطط تطوير البرمجيات والبرامج، وإدارة المهام، وإدارة المحافظ.

هذا أداة كانبان هي الحل الأمثل لفرق العمل الرشيقة والشركات التي تبحث عن ترتيب أفضل لأولويات العمل، وإدارة مشاريع متعددة، وجعل عمليات العمل أكثر كفاءة.

داخل النظام، يمكن لأعضاء الفريق هيكلة وتصور عملهم اليومي. يمكنهم تخطيط مبادرات فريق سكروم والمشاريع عالية المستوى، وتقسيمها إلى مهام يمكن إدارتها، وتصور التبعيات، وإنشاء تدفقات عمل متعددة للفرق متعددة الوظائف.

_المشكلة؟

هذه الأداة الرشيقة مكلفة للغاية.

برنامج رشيق ميزات:

سير عمل الجدول الزمني للتخطيط الرشيق

لوحات وبطاقات كانبان قابلة للتخصيص لإظهار قصص المستخدمين المختلفة

روابط بطاقات كانبان لهيكل تقسيم العمل وتصور التبعيات

قوالب مدمجة لطرق عرض لوحة كانبان

إدارة مهام سير عمل متعددة على لوحة كانبان واحدة

مساحات عمل الإدارة لتوسيع نطاق كانبان عبر المؤسسة

قواعد أتمتة الأعمال

التسعير: بدءًا من 149 دولارًا شهريًا إلى 179 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا

4. إدارة مشاريع GitHub

عبر جيثب GitHub هو أكبر خادم Git مستضاف....ولكن ماذا يعني ذلك؟

في الأساس، يمكن لمطوريك تخزين جميع التعليمات البرمجية الخاصة بك لعدد كبير من المشاريع هناك. GitHub رائع جدًا لأنه يسجل التعديلات عبر فريق كامل في الوقت الفعلي.

هذه الرشيقة برنامج إدارة المشاريع أيضًا يدمج مع العديد من الأدوات الأخرى بحيث يمكن لأعضاء الفريق المتعددين (من المطورين إلى مالك المنتج) العمل في نفس الكود في نفس الوقت، مما يجعلها واحدة من أفضل أدوات أجايل لفرق التطوير.

يمنحك GitHub مساحة خاصة لكل عضو من أعضاء الفريق ومساحة عامة حيث يمكن لأعضاء المجتمع أن يأتوا ويساعدوك في تحسين التعليمات البرمجية الخاصة بك.

يتضمن GitHub أيضًا العديد من أدوات إدارة المشاريع الرشيقة لمساعدة مديري المشاريع على إدارة ما يعمل عليه أعضاء الفريق.

أجايل ميزات البرنامج:

تتبع المشكلات

إشارات للعمل الجماعي

التسميات

ربط المشكلات وطلبات السحب

التسعير: مجاناً إلى 21 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

5. بلانفيو أجايل بليس

عبر بلانفيو أجايل بليس إذا كنت تبحث عن أجايل في نهاية المطاف أداة إدارة المشاريع التي تعمل كـ لوحة كانبان لسباقات السرعة الخاصة بك، فإن Planview AgilePlace هو الحل المناسب لك.

هذه اللوحة الرشيقة أداة تطوير البرمجيات تحافظ على سير عملك "مرنًا" باستخدام بطاقات لتمثيل عناصر العمل والحالات المباشرة.

يعد برنامج إدارة المشاريع الرشيقة من Planview AgilePlace مثاليًا إذا كان لديك فريق عمل عن بُعد، مما يضمن أن يتمكن الجميع من رؤية لوحة كانبان في الوقت الفعلي. امنع إكمال نفس المهام مرتين، وتأكد من بقاء فريقك بأكمله على نفس الصفحة (أو البطاقة).

تعمل أداة Kanban هذه أيضًا بشكل رائع مع منصات العمل المشتركة بين الفرق ويمكن استخدامها لتتبع التبعيات. كما أنها تعمل بشكل جيد مع الفرق متعددة الوظائف الاستفادة من لوحات Scrum أو Kanban في عملية رشيقة .

أجايل ميزات البرنامج:

قوالب المهام

لوحات كانبان

تتبع المشكلات والأخطاء أثناء مراحل الاختبار الرشيقة

إدارة محافظ المشاريع

المقاييس الرشيقة وإعداد التقارير

التسعير: مجانًا إلى 20 دولارًا لكل مستخدم/شهر

6. بلان بوكس

عبر بلانبوكس يحب الجميع معرفة المسافة التي تفصلهم عن خط النهاية، باستثناء بعض الأشخاص الذين يستمتعون بالركض فقط.

ولكن في مشروع رشيق، تتبع سباقات السرعة هو كل شيء.

يقوم Planbox بذلك من خلال المخططات التفصيلية . وبهذه الطريقة، يعرف الجميع مدى بُعدك عن إكمال السباق.

يدمج Planbox أيضًا ملاحظات العملاء, تقارير الأخطاء وإصلاحها، مما يجعلها مفيدة لمجموعة كبيرة من المستخدمين. هذا أداة سكروم تحتوي على أدوات تقييم رائعة تجعل من عمليات إعادة النظر في السبرينت أكثر شمولاً.

إنها قابلة للتكوين بدرجة كبيرة، مما يضمن قدرة فرق العمل الرشيقة على تعديلها لتناسب ظروفهم الخاصة. تجعل ميزات إعداد التقارير المتقدمة من السهل مراجعة الحالة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.

وهكذا، سيكون مشروعك مثل صندوق خطة مليء بالشوكولاتة! 🍫

أجايل ميزات البرنامج:

تقديرات الوقت لتحديد أولويات العناصر المتراكمة

مشاركة المشروع مع المتعاونين الخارجيين

تحليلات مفصلة

واجهة برمجة تطبيقات Planbox لإدارة العمل لدعم الدعم عبر المنصات

التسعير: اتصل ب Planbox للحصول على تفاصيل الأسعار

7. التعاون النشط

عبر التعاون النشط إذا كنت تبحث عن حل ميسور التكلفة لإدارة المستندات والمهام البسيطة للغاية، فلا تبحث عن المزيد.

يعد Active Collab أحد أفضل الأدوات الرشيقة لإدارة المستندات, إعداد الميزانية وميزات إعداد التقارير. الجانب السلبي الوحيد على ما يبدو هو أن Active Collab يحتوي على جدول زمني وعرض عمودي للمهام بدلاً من مخطط جانت.

برنامج أجايل ميزات:

التسميات

تقدم المشروع

تعيين المهام المتكررة

إدارة عبء العمل التقارير

التسعير: ابتداءً من 8 دولارات لكل مستخدم/شهر

8. بروجيو

عبر بروجيو Proggio هي أداة من الجيل التالي من أدوات إدارة المشاريع الرشيقة التي تتمحور حول فريق سكروم بدلاً من المهام.

من خلال عرض مرئي من الدرجة الأولى، يمنح Proggio مديري المشاريع أداة Agile لإنشاء مخططات كاملة للمشروع لزيادة قدرات التخطيط ووضوح الفريق. يعد Proggio مناسبًا أيضًا لفريق Agile الخاص بك بسبب تحليلاته المتقدمة و أدوات إدارة المهام التعاونية .

توفر أداة إدارة المشاريع الرشيقة أيضًا تكاملًا مع Jira يقدم معلومات من Jira عبر الجدول الزمني في Proggio، مما ينهي صومعة تتبع تطوير البرمجيات.

ميزات البرامج الرشيقة:

الجداول الزمنية

طرق عرض اللوحة والقائمة

التتبع المرئي

التسعير: مجانًا إلى 500 دولار شهريًا إلى 1500 دولار شهريًا

9. كودجيانت

عبر كودجيانت Codegiant هو رسالة حب للمبرمجين في كل مكان. 💕

يركز برنامج التطوير الرشيق هذا في المقام الأول على جعل حياة المطور البرمجية أكثر استرخاءً. وهم يفعلون ذلك من خلال متتبع المشكلات المباشر وسهل الاستخدام الذي يخلق بيئة رشيقة للعمل فيها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أداة تعقب المشكلات قابلة للتخصيص والمرونة إلى حد كبير، بحيث يمكنك توزيع المهام بوضوح في جميع أنحاء فريقك. بهذه الطريقة، لن يضيع فريق Scrum الخاص بك الوقت في مهام غير ذات صلة بل سيركز على المهام الأساسية.

برنامج أجايل ميزات:

إدارة المهام دون عناء من خلال وظيفة السحب والإفلات

لوحة سكروم مدمجة

خرائط الطريق

تقارير

التسعير: مجاناً إلى 6$/مستخدم/شهرياً.

قم بزيارة كودجيانت

10. مشروع بروبروفس

عبر مشروع ProProfs واجهة بسيطة وبديهية مليئة بميزات مثل إدارة المهام وتصور المشروع وإعداد التقارير القابلة للتنفيذ تجعل من ProProfs أداة شائعة لإدارة المشاريع الرشيقة.

تتيح لك لوحة تحكم الأداة إدارة الأعمال المتراكمة وتخطيط سباقات السرعة بكفاءة من البداية إلى النهاية. كما تمكّنك وظيفة السحب والإفلات من تخصيص لوحة التحكم، ونقل المهام والموارد بسهولة لتلبية احتياجات المشروع المتطور.

يوفر ProProfs طرق عرض المشروع مثل مخطط جانت، وعرض كانبان، وعرض التقويم، وعرض القائمة. تتيح لك طرق العرض هذه الوصول إلى معلومات المشروع بالطريقة التي تريدها ببساطة عن طريق تبديل طريقة عرض المشروع داخل الأداة.

لذا، سواء كنت ترغب في تتبع المهام أو الموارد أو المراحل الرئيسية أو الميزانية، يمكنك القيام بكل ذلك من مكان واحد، وفي لمحة سريعة. علاوة على ذلك، يمكنك تحديد أولويات المهام وتعيين تبعيات المهام ببضع نقرات فقط، مما يضمن لك البقاء على المسار الصحيح وعدم تفويت أي موعد نهائي مرة أخرى.

أجايل ميزات البرنامج:

إدارة الموارد لتحسين عبء عمل الموارد

قدرات الأتمتة للمهام المتكررة

تتبع المراحل الرئيسية لمراقبة المواعيد النهائية

تتبع الوقت لتتبع ساعات الإنتاجية

التسعير: بدءًا من 2 دولار إلى 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا

11. أكسوسوفت

عبر أكسوسوفت Axosoft هي أداة أخرى لإدارة المشاريع الرشيقة.

فهي تتيح لك إدارة كل شيء بدءاً من تخطيط سباقات السرعة إلى إصدار منتج رشيق . يساعدك Axosoft على تصور كل خطوة من خطوات عملية تطوير البرمجيات بل ويصنع بعض الرسوم البيانية ذات المظهر المثير للإعجاب.

يتيح لك تخطيط الميزات حسب الأهمية بحيث يتم إكمال الميزات الأكثر أهمية أولاً. يحتوي أيضًا على أداة Scrum الرائعة التي تسمح لسيد Scrum بالتخطيط لوقت إنجاز ميزات معينة.

ميزات البرمجيات الرشيقة:

تقديرات الوقت

إدارة الأعمال المتراكمة للمنتج

وضع سكروم اليومي

المخططات المتراكمة

التسعير: يبدأ من 20.83$/ 5 مستخدمين

12. أسيمبلا

عبر أسيمبلا تطوير آمن يربط جميع احتياجاتك من Git و SVN معًا؟ نعم من فضلك! هذا هو الحل المؤسسي الذي تتطلع إليه الشركات الكبرى لتحقيق الأمان في قواعدها البرمجية.

كما أنها توفر أيضًا مشروع المؤسسة ميزات الإدارة ل Scrum، أو Waterfall، أو Waterfall، أو Gantt، أو Kanban، أو غيرها من منهجيات إدارة المشاريع . من خلال تقديم وجهات نظر متعددة، يمكن للفرق التعامل مع تذاكرهم بالطريقة التي يحتاجون إليها.

برمجيات رشيقة ميزات:

تكامل Git

تكامل الريبو

إدارة تراكم المنتجات

يدعم Git و SVN و Perforce

التسعير: 12 دولارًا لكل مستخدم/شهر إلى 960 دولارًا في السنة لخمسة مستخدمين

13. زوهو بروجكتس

عبر زوهومشاريع زوهو هي أداة شائعة لإدارة المشاريع المستندة إلى السحابة. مع الكثير من ميزات إدارة المشاريع، يمكن أن تساعدك في سير عمل تطوير البرمجيات الرشيقة.

يمكن ل Zoho Project في حد ذاته أن يضع الأساس للوظائف الأساسية مثل الجداول الزمنية ومخطط جانت و استخدام الموارد . ولكن بالنسبة لعمل Scrum الأساسي، مثل تخطيط وتتبع السبرنت، ستحتاج إلى تنزيل Zoho Sprint.

ولا ينتهي التكرار عند هذا الحد. لديك تطبيق Zoho للفواتير وإدارة الأشخاص والتحليلات وإدارة علاقات العملاء أيضًا. لذلك في الأساس، في اللحظة التي تحتاج فيها إلى الخروج من أي نوع من سير العمل، يطلب منك Zoho تنزيل تطبيق آخر.

ميزات البرامج الرشيقة:

مخططات جانت

تخطيط المشروع

دردشة وموجز ومنتدى للتواصل

تقارير المهام

تكامل لتتبع الأخطاء

التسعير: مجاناً إلى 9 دولارات لكل مستخدم/شهر

14. أسانا

عبر أساناأسانا هي أداة لإدارة المشاريع مع الكثير من عمليات التكامل لمساعدتك في إدارة فريقك بكفاءة.

برنامج إدارة المشاريع هذا سهل الاستخدام مقارنةً بمعظم حلول برامج إدارة المشاريع الأخرى. يمكنك نقل مهامك وتعيين العمل بسرعة باستخدام ميزة السحب والإفلات.

تربط فرق العمل الرشيقة Asana لأنه يستخدم المشاريع والأقسام للحفاظ على تنظيم العمل بطريقة مرئية ويمنح الفريق وضوحاً حول من المسؤول عن ماذا في تخطيط مشروعك.

ومع ذلك، مع تزايد شعبية Asana، واجهت الشركة مشكلة في مواكبة نموها السريع. فالتعطل أمر شائع، مما يعطل سير العمل ويصيب مستخدمي أجايل بالإحباط.

ميزات برنامج أجايل:

عرض مهمتك في لوحة كانبان أو قائمة أو عرض جدول زمني

مخططات جانت مع جداول زمنية

أتمتة المهام الشائعة

إنشاء قصص لإضافتها إلى سباقك السريع

التسعير: مجانًا إلى 30.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

15. وريك

عبر وريكWrike هي أداة لإدارة المشاريع تعمل بشكل جيد مع فرق العمل الرشيقة الصغيرة.

حافظ على فريق أجايل الخاص بك على المسار الصحيح من خلال لوحة تحكم تدفق أنشطة Wrike التي تساعدك على معرفة من يعمل على ماذا. يمكن أن يساعد تتبع المشكلات أيضًا فرق التطوير الرشيقة في البقاء على رأس الأخطاء.

لكن، الإصدار المجاني من Wrike محدود للغاية، ويمكن أن يكون إعداد الأدوات عملية طويلة مع منحنى تعليمي حاد.

ميزات البرامج الرشيقة:

عرض اللوحة وعرض جدول البيانات

تطبيقات iOS وأندرويد

إدارة المهام والمهام الفرعية

لا قيود زمنية

التسعير: مجانًا إلى 24.80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر

16. تريلو

عبر تريلوTrello هي أداة مشهورة لإدارة المشاريع الرشيقة .

تستخدم Trello طريقة عرض لوحة كانبان التي تجعل من السهل إدارة فريقك الرشيق.

إذا كنت تبحث عن إنشاء لوحات كانبان بسيطة لتتبع سباقات السرعة والتعاون في المشاريع، فإن Trello أداة رائعة. ومع ذلك، فهي تفتقد ميزة مهمة: إعداد التقارير.

ميزات برنامج أجايل:

قم بأتمتة أي إجراء تقريبًا باستخدام خادم Trello

طرق عرض اللوحة، والجدول الزمني، والجدول، والتقويم، ولوحة المعلومات، والخريطة

تعزيزات للتكامل مع الأدوات الأخرى

التسعير: مجانًا إلى 17.50 دولارًا لكل مستخدم/شهر زيارة تريلو

معايير اختيار الأدوات الرشيقة ## معايير اختيار الأدوات الرشيقة

مع وجود جميع أدوات أجايل في السوق، قد يكون من الصعب الاختيار. اطرح هذه الأسئلة لتحديد الأداة الأفضل بالنسبة لك:

ما نوع المشاريع التي يعمل عليها فريقك؟

ما هو حجم فريقك؟

ما هي ميزانيتك الشهرية لأداة Agile؟

ما نوع التقارير والبيانات التي تحتاجها؟

ما هي خبرة فريقك في إدارة المشاريع الرشيقة؟

ما هي أداة أجايل الأفضل لفريقك؟

هناك الكثير من أدوات تطوير البرمجيات الرشيقة لمساعدتك في إدارة المشاريع الرشيقة. المفتاح هو العثور على ما هو الأفضل لأعضاء فريقك.

تذكر أن لكل فريق تطوير رشيق ومشروع متطلبات مختلفة.

ولكن هناك أداة رشيقة واحدة فقط تلبي كل تلك الاحتياجات: ClickUp!

تتبع سباقات السرعة باستخدام لوحة تحكم حديثة، وحسّن تخطيط سباقات السرعة الخاصة بك, إدارة الفريق والتواصل، وتتبع تقدمك، كل ذلك في مكان واحد.

ولا تنسَ أنه مجاني!

لا يهم إذا كنت فريقاً صغيراً أو فريقاً كبيراً. النجاح يبدأ من هنا.