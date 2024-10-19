أفضل 10 أدوات للتخطيط السريع لمديري المشاريع في عام 2025

مع بداية عام 2024، نشهد تطوراً في مجال إدارة المشاريع. التخطيط السريع وهو حجر الزاوية في المنهجيات الرشيقة، برز إلى الواجهة. ولم لا؟ مع وجود التخطيط للسباق السريع أداة يمكن للفرق الرشيقة أن تتمحور بسرعة، وتحافظ على زخم العمل وتحول الرؤى إلى منتجات قابلة للتطبيق.

ولكن ها هي العقبة. مع وجود عدد لا يحصى من أدوات ديفوبس وأدوات إدارة المشاريع الموجودة في السوق، كيف يمكنك التركيز على السرعة المثالية برامج التخطيط ?

سواء كنت قائد مشروع مسؤولاً عن اجتماعات التخطيط للسباق السريع لأول مرة أو مدير مشروع متمرس يتطلع إلى تبديل البرمجيات، فأنت بحاجة إلى الوضوح وليس الفوضى.

قمنا بحصر أفضل سباقات السرعة أدوات التخطيط التي تُمكِّن وتُلهم وتُقدِّم. هل أنت جاهز للعثور على التطابق المثالي لمشروعك؟ دعنا نتعمق في الأمر.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تخطيط المشاريع السريعة؟

إذا كنت تبحث عن الأداة المثالية للتخطيط السريع، فإن معرفة ما هو مهم يجب أخذه بعين الاعتبار أمر بالغ الأهمية. بعد كل شيء، مع وجود العديد من الخيارات التي تتنافس على الاهتمام، فأنت تريد التأكد من أنك تختار البطل، وليس فقط الأعلى صوتًا في الغرفة. إذن، ما الذي يجعل برنامج التخطيط للسباق السريع يتألق حقًا؟ دعنا نحلل الأمر:

القابلية للتكيف: يجب أن تكون أداتك قابلة للتخصيص حسب احتياجاتك. سواء كانت أنظمة النقاط أو عمليات التكامل، فإن المرونة هي المفتاح

يجب أن تكون أداتك قابلة للتخصيص حسب احتياجاتك. سواء كانت أنظمة النقاط أو عمليات التكامل، فإن المرونة هي المفتاح الوضوح المرئي: قل لا للجدران النصية. ابحث عن الأدوات التي توفر وسائل مساعدة مرئية واضحة مثل المخططات المتتالية والأولويات المرمزة بالألوان. في سباق سريع الخطى، يمكن للمرئيات أن تنقل أكثر من الكلمات

قل لا للجدران النصية. ابحث عن الأدوات التي توفر وسائل مساعدة مرئية واضحة مثل المخططات المتتالية والأولويات المرمزة بالألوان. في سباق سريع الخطى، يمكن للمرئيات أن تنقل أكثر من الكلمات الأتمتة دون عناء: التحديثات اليدوية شيء من الماضي. ابحث عن أداة تقوم تلقائيًا بترحيل المهام غير المكتملة إلى السباق التالي، مما يجنبك الإشراف المستمر.

التحديثات اليدوية شيء من الماضي. ابحث عن أداة تقوم تلقائيًا بترحيل المهام غير المكتملة إلى السباق التالي، مما يجنبك الإشراف المستمر. براعة التكامل: إذا كنت تستثمر في منصات مثل GitHub أو GitLab أو Bitbucket، فاحرص على أن تتكامل أداتك معها بسلاسة. المزامنة السلسة أمر ضروري لإدارة المشاريع بسلاسة

أفضل 10 أدوات للتخطيط السريع لاستخدامها في عام 2024

سواء كنت فريقًا صغير الحجم أو مؤسسة، هناك شيء ما هنا للجميع لزيادة سرعة تطوير البرمجيات!

1. انقر فوق

قم بتعيين نقاط العدو السريع للمهام داخل ClickUp لإدارة أعباء العمل بشكل أفضل

يعتبره الكثيرون عملاقاً في مجال مجال برمجيات إدارة المشاريع لا يقدم ClickUp مجموعة شاملة من الأدوات فحسب، بل يتخصص في قلب المنهجيات الرشيقة: التخطيط السريع.

تتفهم ClickUp الفروق الدقيقة والتعقيدات في تخطيط سباقات السرعة. تم تصميم هذه المنصة الإنتاجية المتكاملة لتكون أكثر من مجرد مدير مهام؛ إنها مساحة عمل حيث يمكن للفرق الرشيقة وضع الاستراتيجيات والتخصيص والتنفيذ بسلاسة. مع ديناميكية ميزة ClickUp Sprints يمكنك تبسيط العملية التي كانت شاقة في السابق.

بالإضافة إلى ذلك، يتألق ClickUp أيضًا في مرونته. سواء أكنت فريقاً صغيراً في بداية رحلة رشيقة أو إعداد على مستوى المؤسسة مع احتياجات معقدة، يقوم ClickUp بتشكيل نفسه وفقًا لسير العمل متعدد الوظائف. أنت تملي الإيقاع، ويقوم ClickUp ببساطة بتنظيمه بشكل مثالي.

أفضل ميزات ClickUp

قوالب التخطيط السريع مثلقالب تخطيط سبرينت التخطيط السريع الرشيق يساعدك على تخطيط سباقات السرعة بسهولة، بغض النظر عن مدى تعقيد المشروع

تصور المهام والتبعيات في عرض واضح للجدول الزمني وتتبع التقدم المحرز في جميع مراحل دورة حياة العدو السريع

تحديد الجداول الزمنية لسباقات السرعة، وتخصيص النقاط، وتسليط الضوء على الأولويات لضمان اتفاق الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بالمهام والمواعيد النهائية قم بترحيل أي مهام غير مكتملة بسلاسة إلى سباق السرعة اللاحق وقم بمواءمة تقدم فريقك مع منصات مثل GitHub أو GitLab أو Bitbucket

أشرف على مهام فريقك باستخدام نظام نقاط مصمم خصيصاً. اجمع النقاط من المهام الصغيرة، ووزّعها بناءً على المُكلَّف بها، وصنّفها بسهولة للحصول على نظرة عامة سريعة على سباقات السرعة الخاصة بك

قم بتقييم التقدم النموذجي لمهامك في كل سباق سريع لتحسين التقديرات للمهام القادمة

قيود ClickUp

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد بسبب عدد الميزات المتاحة

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. جيرا

عبر جيرا تقف Jira من Atlassian شامخة كواحدة من أكثر الأسماء شهرة في مجال إدارة المشاريع وفرق العمل. تم تصميمه خصيصًا للمنهجيات الرشيقة، وهو يتميز بلوحات ديناميكية تبسط تصور المهام والتقدم المحرز.

تسمح عمليات سير العمل المخصصة بما يلي فرق سكروم لنمذجة عملياتهم الفريدة من نوعها، مما يضمن أن كل سباق سريع مصمم خصيصًا لإيقاع الفريق. بالإضافة إلى وظائفه الأساسية، فإن Jira المفصّلة في Jira أدوات إعداد التقارير تزويد الفرق برؤى حول الأداء، مما يسمح بالتحسين المستمر.

أفضل ميزات #### جيرا

توفر لوحات Scrum عرضًا منظمًا للمهام ومراحل المشروع، مما يضمن التخطيط الأمثل لسباق السرعة

سهلة الاستخدام لوحة كانبان تستخدم نظام السحب والإفلات، مما يسهل تقدم المهام

تنشئ تقارير لمراقبة تقدم المشروع عن كثب

تكامل سلس مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث يعزز الإنتاجية والكفاءة

قيود Jira

عدم وجود جدول زمني مدمج للتتبع معالم المشروع والتقدم المحرز

يفتقر إلى ميزات التعاون لتواصل الفريق التي تمتلكها أدوات إدارة المشاريع الأخرى

مصممة في المقام الأول لفرق الهندسة وتطوير البرمجيات

لا يوفر ميزات مدمجة لإدارة الأفكار

تسعير #### تسعير Jira

مجاني حتى 10 مستخدمين

حتى 10 مستخدمين الإصدار القياسي: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الإصدار المميز: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إصدار فئة المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,200 تقييم)

تحقق من هذه

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3. جوبلان

عبر GoPlan تجتمع البساطة مع التطور مع GoPlan. صُممت واجهة GoPlan البديهية لإزالة الفوضى من عملية تخطيط سباقات السرعة، وتتيح للفرق التركيز على ما يهم حقًا: تحديد الأولويات وتحقيق الأهداف.

يوفر برنامج إدارة مشاريع سكروم هذا مجموعة من الأدوات لمساعدة الفرق على تخصيص المهام بكفاءة ومراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي. تعمل أدوات الاتصال المدمجة على تعزيز التعاون، مما يضمن أن يكون كل عضو في الفريق متوافقًا مع أهداف المشروع والجداول الزمنية. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مزيج من الأناقة والكفاءة، يبرز GoPlan كخيار أفضل.

أفضل ميزات GoPlan

وجهات نظر ثاقبة في عمل أعضاء الفريق الفردي والمهام القادمة والمراحل الرئيسية المقتربة

تمكين تنظيم المشاريع إلى مهام ومراحل رئيسية مع طبقات مهام فرعية متعددة

تحميل الملفات والمستندات مباشرةً، وتوحيد أصول المشروع

قيود برنامج GoPlan

لوحة التحكم قديمة ومبسطة

تقدم فقط عمليات تكامل محدودة مع جهات خارجية

تسعير GoPlan

بدء التشغيل: 10 دولارات شهرياً حتى 10 مشاريع

10 دولارات شهرياً حتى 10 مشاريع احترافي: 35 دولارًا شهريًا حتى 45 مشروعًا

35 دولارًا شهريًا حتى 45 مشروعًا غير محدود: 80 دولاراً شهرياً لمشاريع غير محدودة

تقييمات ومراجعات GoPlan

Capterra: 5/5 (2 تقييم)

4. سينابس

عبر سينابس في عالم التخطيط لسباقات السرعة، يتألق Sinnaps بالتزامه بتحسين إدارة سير العمل. وتتمثل ميزته البارزة في التخطيط القائم على الخوارزمية، والذي يتنبأ ويقترح المسارات الأكثر كفاءة لسباقات السرعة. يساعد هذا النهج الاستباقي الفرق على توقع التحديات وتبسيط العمليات.

باستخدام أداة إدارة المشاريع الرشيقة هذه، تصبح الجداول الزمنية المرئية جزءًا أساسيًا من التخطيط، مما يساعد الفرق في فهم تدفق المهام والتبعيات. إذا كانت القدرة على التنبؤ والتخطيط الاستباقي من أهم أولوياتك، فإن Sinnaps تعدك بتحقيق ذلك.

أفضل ميزات Sinnaps

توفير مستشار مخصص للمساعدة في تنفيذ Sinnaps داخل مؤسستك

دعم مستمر مع مستشار للإجابة على أي استفسارات

يتميز بتحديد أولويات المهام وتعيين الفريق مع التحقق عبر الدردشة من إنجاز المهام

قيود Sinnaps

يتطلب التصدير إلى Excel لتصور مخطط جانت البياني

غياب إمكانيات التكامل مع منصات CRM أو ERP

محدودية وظائف تطبيق الهاتف المحمول مع وجود تأخيرات عرضية في لوحة الاتصالات

تسعير #### تسعير Sinnaps

مجاني

مدفوعة: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Sinnaps

G2: 4.3/5 (4 تقييمات)

4.3/5 (4 تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

5. سكرم ميت

عبر سكرم ماتي مكرس لمنهجية Scrum Mate، يضمن Scrum Mate أن تتمكن الفرق من تنفيذ هذا الإطار بدقة متناهية. يتمحور Scrum Mate في جوهره حول الوضوح البصري، حيث يقدم لوحات تصور المهام والتقدم المحرز والتراكمات بطريقة بديهية.

تُمكِّن الأداة الفرق من تحديد أولويات الأعمال المتراكمة بكفاءة بحيث تكون كل سباقات السرعة مركزة وموجهة نحو تحقيق الأهداف. ويعزز نهجها القائم على القصة الفهم العميق والتعاون، مما يضمن أن كل مهمة تساهم بشكل هادف في تطور المنتج.

أفضل ميزات برنامج Scrum Mate

دمج المشاريع المتعددة من عملاء مختلفين بكفاءة في سير عمل واحد موحد

يشجع الجهود التعاونية من خلال السماح للفرق بالمساهمة في مشروع واحد

تشتمل الميزات على مخططات هبوطية ومخطط تدفق تراكمي لتتبع التقدم المحرز

يوفر حساب واحد إمكانية الوصول إلى المهام عبر مختلف المؤسسات

قيود برنامج Scrum Mate

تقييد عدد المستخدمين، حتى في مستويات الأسعار المميزة

بعض الميزات غير واضحة في البداية للمستخدمين الجدد

تكامل محدود مع منصات إدارة المشاريع الشائعة الأخرى

تسعير Scrum Mate

بدء التشغيل: 29 دولارًا شهريًا لسبعة مستخدمين

29 دولارًا شهريًا لسبعة مستخدمين صغير: 59 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا

59 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا متوسط: 99 دولارًا شهريًا ل 25 مستخدمًا

99 دولارًا شهريًا ل 25 مستخدمًا الكبير: 199 دولارًا شهريًا ل 50 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات تطبيق Scrum Mate

Capterra: 4.7/5 (15 تقييم)

6. تارا للذكاء الاصطناعي

عبر تارا للذكاء الاصطناعي من خلال دمج التكنولوجيا مع خفة الحركة، تقدم تارا للذكاء الاصطناعي منظوراً جديداً للتخطيط السريع. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يساعد الذكاء الاصطناعي Tara AI في مهام التخطيط التقليدية ويتنبأ بالعوائق المحتملة والجداول الزمنية المثلى وتخصيص المهام.

يكمن الجمال في قدرة الأداة على التكيف. فبينما تستخدمها الفرق، تتعلم تارا للذكاء الاصطناعي من العمليات، وتعمل باستمرار على تحسين اقتراحاتها ورؤاها. وهذا يضمن ألا يكون التخطيط للسباق السريع فعالاً في الوقت الحاضر فحسب، بل يصبح أكثر ذكاءً مع مرور الوقت. تمهد تارا للذكاء الاصطناعي الطريق لأولئك الذين يتوقون إلى تبني مستقبل التخطيط للسباقات السريعة.

أفضل ميزات تارا للذكاء الاصطناعي

تجميع بيانات الأداء على مستوى الفريق والمشروع على حد سواء لتقديم رؤى مفيدة

رؤية في الوقت الفعلي للعمليات الهندسية، مع تسليط الضوء على أي عوائق

يسهّل المزامنة السلسة مع الأدوات المستخدمة على نطاق واسع للتحقق من الحالة أولاً بأول

قيود تارا للذكاء الاصطناعي

عدم استجابة واجهة المستخدم من حين لآخر لإجراءات السحب والإفلات

عدم القدرة على تعديل أسماء المشاريع، مما قد يتسبب في حدوث ارتباك

الاعتماد على بنية شبيهة ببرنامج Excel، والتي يمكن أن تكون مرهقة في التدقيق

تسعير تارا للذكاء الاصطناعي

مجاني

الطيار المساعد: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم إنسايتس: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تارا للذكاء الاصطناعي

G2: 3.9/5 (4 تقييمات)

3.9/5 (4 تقييمات) Capterra: 5/5 (9 تقييمات)

7. كويك سكروم

عبر كويك سكروم مع اسم مثل QuickScrum، فإن خفة الحركة جزء لا يتجزأ من حمضها النووي. تم تصميم QuickScrum لدعم فرق العمل التي تعطي الأولوية للسرعة دون المساس بالكفاءة، حيث يوفر QuickScrum أدوات تبسط إدارة الأعمال المتراكمة وتتبع المهام والتعاون. وهي تدرك أنه في البيئات سريعة الوتيرة الوضوح أمر بالغ الأهمية.

وبالتالي، تم تصميم مجموعة الأدوات الخاصة به لتقديم رؤية بانورامية للسباق السريع، مما يضمن معرفة كل عضو بدوره والمواعيد النهائية. تجعل الواجهة البديهية من السهل على الفرق التكيف معها، مما يجعل QuickScrum حليفًا أساسيًا للتخطيط السريع للسباق السريع.

أفضل ميزات QuickScrum

الكفاءة استخدام الموارد وتحديدها وتخصيصها بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير

يراقب وتيرة الفريق باستخدام متتبع للعمل المتبقي لضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب

يسمح بتحرير عناصر عمل متعددة في وقت واحد وتحديد أولوية عنصر العمل عبر السحب والإفلات

قيود QuickScrum

لا يوفر خيار تضمين ملحمة في المهام أو الوحدات النمطية

يمكن أن تبدو الواجهة مزدحمة بسبب التحميل الزائد للبيانات في بعض الأحيان

تسعير QuickScrum

التسعير البسيط: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات QuickScrum

G2: 4.1/5 (6 تقييمات)

4.1/5 (6 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (2 تقييمات)

8. سبانخ

عبر سبانخ يقدم Spinach نهجًا منعشًا لطاولة تخطيط سباقات السرعة. بالإضافة إلى اسمه الجذاب، فهو يوفر منصة تتلاقى فيها المهام والمعالم الرئيسية والتعاون لإنشاء سباقات سريعة ذات مغزى. ويضمن التصميم الذي يركز على المستخدم أن تتمكن الفرق، سواء كانت مبتدئة أو متمرسة، من التنقل فيه بسهولة.

تسمح العروض المرئية للمهام بالتخصيصات والتعديلات السريعة، مما يضمن أن تظل سباقات السرعة مرنة ومركزة في نفس الوقت. مع Spinach، ينصب التركيز على النمو العضوي، مما يضمن أن كل سباق سريع يساهم في رؤية أكبر.

أفضل ميزات سبينتش #### أفضل ميزات سبينتش

يتكامل مع منصات متعددة لتعزيز التخطيط للسباقات السريعة والوقوف اليومي, استرجاعات السرعة وإعداد الأعمال المتراكمة

التعامل تلقائيًا مع جميع التحديثات المكتوبة من الاجتماعات، من المحاضر إلى القرارات الرئيسية

تمكين إرسال تذاكر الأخطاء أو الميزات مباشرةً إلى Slack وضمان إبلاغ الحضور قبل الاجتماعات

قيود سبيناك

ينقصها بعض اجتماع الذكاء الاصطناعي الميزات الموجودة في الأدوات الأخرى، مما يستلزم طرق توثيق بديلة

يفتقر حاليًا إلى وظيفة البحث ولا يتكامل مع أدوات التتبع

تسعير السبانخ

مجاني

المحترف: 99 دولارًا شهريًا

السبانخ التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (14 تقييم)

9. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي العمل الجماعي ليس مجرد أداة؛ إنه فلسفة. بُنيت على أساس أن سباقات السرعة الناجحة هي نتيجة التعاون المتناغم، حيث يوفر العمل الجماعي ميزات تحافظ على تزامن الفرق. توفر لوحات المهام وعروض الجدول الزمني صورة واضحة لمشهد السباق السريع، مما يضمن توافق الجميع.

ولكن بالإضافة إلى إدارة المهام، يدعم Teamwork التواصل. تعني ميزات الدردشة والمناقشة المدمجة أن الملاحظات والأفكار والتحديثات تتدفق بسلاسة، مما يجعل الفرق أكثر قرباً ويجعل سباقات السرعة أكثر تماسكاً.

أفضل ميزات العمل الجماعي

يتميز بدفتر ملاحظات لمشاركة المستندات بشكل فعال ومنظم

يسمح للمستخدمين العملاء دون أي تكلفة إضافية

خيارات تكامل واسعة النطاق

يلتقط الطلبات والملاحظات والتفاصيل الأساسية من كل من العملاء والفرق على حد سواء، مع تحويل عمليات إرسال النماذج إلى مهام

قيود العمل الجماعي

قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في التنقل في الواجهة إلى حد ما

التأخير الملحوظ عند تحديث حقول المشروع أثناء تعيينات المهام

لا يقوم بتتبع الأحداث المستقبلية بمجرد إنشائها

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد

البداية: 5.99 دولار/مستخدم شهرياً

5.99 دولار/مستخدم شهرياً تقديم: 9.99 دولار/مستخدم شهريًا

9.99 دولار/مستخدم شهريًا النمو: 19.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

19.99 دولارًا/مستخدم شهريًا النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (940+ تقييم)

4.4/5 (940+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 690 تقييم)

تحقق من هذه بدائل العمل الجماعي !

10. لوحة المنتج

عبر لوحة المنتجات يقف ProductBoard عند تقاطع ملاحظات المستخدمين، واستراتيجية المنتج، وتنفيذ سباقات السرعة. وهو مصمم للفرق التي تنظر إلى كل سباق سريع على أنه نقطة انطلاق نحو رؤية أكبر للمنتج. من خلال مواءمة الميزات والمهام مع احتياجات المستخدم، تضمن ProductBoard أن تظل عملية التطوير تتمحور حول المستخدم.

تقوم أدوات تكامل الملاحظات بالتقاط الرؤى مباشرةً من المستخدمين، مما يسمح للفرق بتحديد أولويات الميزات التي تلقى صدى أكبر. وبفضل ProductBoard، تصبح سباقات السرعة أكثر من مجرد إنجاز المهام، بل تصبح سبلاً لبناء منتجات تلقى صدى حقيقيًا لدى قاعدة المستخدمين.

أفضل ميزات ProductBoard

تمكين تحديد أولويات المهام بناءً على رؤى ملموسة للعملاء

نظرة شاملة لجميع المشاريع وحالة كل منها

توفر أدوات تخطيط طريق قابلة للتخصيص

بوابات متكاملة لالتقاط ملاحظات العملاء ومركزيتها

قيود لوحة المنتجات

يمكن أن تكون الخيارات الواسعة وخيارات التخصيص شاقة بالنسبة لبعض المستخدمين

الحاجة إلى تحسين أدوات العرض التقديمي وأساليب مشاركة البيانات المرئية

تسعير #### تسعير لوحة المنتجات

الأساسية: 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المحترف: 90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات لوحة المنتجات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 110 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)

تحقق من هذه بدائل لوحة المنتجات !

لماذا يركض كليك أب إلى القمة

صُممت ميزة ClickUp Sprints في ClickUp بعناية مع وضع تحديات المشروع الواقعية في الاعتبار. يمكنك إعداد نقاط سباقات السرعة والتخطيط بدقة وأتمتة تتبع التقدم المحرز.

تتكيف الحالات الديناميكية مع سير عملك، بحيث لا تنحني إلى الوراء لجعل الأداة مناسبة. لكن المحادثة لا تتوقف عند الكفاءة. تقدم السباقات في ClickUp متعة بصرية، مما يجعل تخطيط السباقات أكثر سهولة من أي وقت مضى. بدءاً من وظيفة السحب والإفلات إلى المخططات المتتالية التي تبدو منطقية حقاً، كل ذلك موجود، مغلفاً في واجهة تبدو وكأنها امتداد طبيعي لعملية التفكير الخاصة بك.

في حين أن كل أداة في قائمتنا لها مزاياها، إذا كنت تبحث عن برنامج تخطيط للسباق السريع يتجاوز المعتاد، ويقدم القوة والبساطة في آنٍ واحد، فإن ClickUp يبرز. لا يتعلق الأمر فقط بتخطيط سباقات السرعة - بل يتعلق بتعزيزها. قم بتجربة ClickUp، واختبر مستقبل التخطيط لسباقات السرعة بشكل مباشر!

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