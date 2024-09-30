ما هي أفضل أدوات الاسترجاع بأثر رجعي؟

في مشهد الأعمال سريع التطور اليوم، أصبحت القدرة على مراجعة العمليات وتحسينها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

أدوات المراجعة بأثر رجعي للفرق التي تهدف إلى تحليل أدائها وتبسيط سير العمل. تعمل هذه الأدوات على تسهيل الحوارات الهادفة وتشجيع التغذية الراجعة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر. يمكن أن تساعد الاستفادة من أفضل أدوات المراجعة بأثر رجعي الفرق على تحديد النجاحات والتعلم من التحديات ودفع عجلة التقدم في نهاية المطاف بطريقة فعالة وكفؤة.

دعونا نتعمق في الأمر!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الاسترجاع بأثر رجعي؟

عند البحث عن الأداة المثالية للاستعراض بأثر رجعي، هناك العديد من الميزات الرئيسية التي يجب على مديري المشاريع ومطوري البرامج وفرق التطوير الانتباه إليها:

التعاون: يجب أن تعزز الأداة الجيدة للاستعراض بأثر رجعي عبر الإنترنت التعاون في مكان العمل خاصة للفرق البعيدة. ابحث عن الميزات التي تجعل من السهل على فريقك التواصل والمساهمة والعمل معًا، مثل وظائف التحرير والتعليق والتصويت في الوقت الفعلي

يجب أن تعزز الأداة الجيدة للاستعراض بأثر رجعي عبر الإنترنت التعاون في مكان العمل خاصة للفرق البعيدة. ابحث عن الميزات التي تجعل من السهل على فريقك التواصل والمساهمة والعمل معًا، مثل وظائف التحرير والتعليق والتصويت في الوقت الفعلي المرونة: المرونة: المنظورات الرجعية ليست مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. يجب أن تكون الأدوات الرجعية عبر الإنترنت قابلة للتكيف مع احتياجات فريقك، مع إمكانية التخصيص قوالب المنظورات الرجعية والقدرة على تعديل التنسيقات بأثر رجعي للحصول على أفضل المستعرض الاستعراضي السريع الكفاءة

المنظورات الرجعية ليست مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. يجب أن تكون الأدوات الرجعية عبر الإنترنت قابلة للتكيف مع احتياجات فريقك، مع إمكانية التخصيص قوالب المنظورات الرجعية والقدرة على تعديل التنسيقات بأثر رجعي للحصول على أفضل المستعرض الاستعراضي السريع الكفاءة سهولة الاستخدام: يجب أن تكون أداة الاسترجاع عبر الإنترنت سهلة الاستخدام وبديهية. فآخر شيء تريده هو أن يقضي فريقك وقتاً ثميناً في معرفة كيفية استخدام الأداة بدلاً من التركيز على المستعرض نفسه

يجب أن تكون أداة الاسترجاع عبر الإنترنت سهلة الاستخدام وبديهية. فآخر شيء تريده هو أن يقضي فريقك وقتاً ثميناً في معرفة كيفية استخدام الأداة بدلاً من التركيز على المستعرض نفسه التكامل: يجب أن تتكامل أداة الاسترجاع الرائعة بسلاسة مع جميع الأدوات التي تستخدمها بالفعل لإدارة المشروع. وهذا يسمح لك بربط الملاحظات بأثر رجعي بسهولة مع مهام أو مشاريع أو سباقات سرعة محددة

يجب أن تتكامل أداة الاسترجاع الرائعة بسلاسة مع جميع الأدوات التي تستخدمها بالفعل لإدارة المشروع. وهذا يسمح لك بربط الملاحظات بأثر رجعي بسهولة مع مهام أو مشاريع أو سباقات سرعة محددة إخفاء الهوية: لضمان الحصول على ملاحظات صادقة، ابحث عن أداة استرجاعية توفر خيارًا للتعليقات مجهولة المصدر. يمكن أن يساعد ذلك أعضاء الفريق على الشعور بمزيد من الراحة في مشاركة أفكارهم ومخاوفهم ودفع التحسين المستمر رؤى قابلة للتنفيذ: يجب أن تسهل الأداة تحويل الملاحظات ونقاط المناقشة إلى مهام أو قصص قابلة للتنفيذ في سباقات السرعة المستقبلية. وبهذه الطريقة، أنت لا تقوم فقط بتحديد المشاكل - بل تقوم بحلها

لضمان الحصول على ملاحظات صادقة، ابحث عن أداة استرجاعية توفر خيارًا للتعليقات مجهولة المصدر. يمكن أن يساعد ذلك أعضاء الفريق على الشعور بمزيد من الراحة في مشاركة أفكارهم ومخاوفهم ودفع التحسين المستمر أمن البيانات: أخيرًا وليس آخرًا، يجب أن توفر أداة الاسترجاع الجيدة تدابير أمنية قوية لحماية محادثات فريقك وبياناته

أفضل 10 أدوات استرجاعية لاستخدامها في عام 2024

في بيئة الأعمال اليوم، من الضروري مراجعة العمليات وتحسينها باستمرار. تم تصميم أدوات المراجعة بأثر رجعي لمساعدة الفرق على تقييم أدائها وتعزيز سير العمل وتسهيل ثقافة التحسين المستمر.

تُمكِّن هذه الأدوات الفرق من تحديد ما يصلح ومعالجة التحديات والتقدم بفعالية. فيما يلي أفضل أدوات المراجعة بأثر رجعي التي يجب مراعاتها لفريقك.

1. انقر فوق - الأفضل لعمليات الاسترجاع الرشيقة

إدارة المشاريع في ClickUp

احصل على عرض شامل لتوقع وتنظيم عملك اليومي والتذكيرات وأحداث التقويم بشكل أفضل مع ClickUp Home

يوفر ClickUp خريطة مفصلة للنجاح، مع ميزات تحديد الأهداف و تتبع المعالم الرئيسية بمثابة النجوم الإرشادية. يُعد ClickUp أداة رائعة ومتعددة الوظائف لإدارة المشاريع والإنتاجية، وهو بمثابة أداة قوية لـ فرق العمل الرشيقة إلى إجراء عمليات استرجاع فعالة .

تقدم هذه الأداة الاسترجاعية مجموعة واسعة من الميزات المصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الديناميكية والمتطورة للفرق التي تتبنى العقلية الرشيقة وتعزيز التعاون الفعال والتواصل الواضح داخل فريقك.

ومن بين حلولها المبتكرة، توفر ClickUp إمكانات تحديد الأهداف، وتتبع المراحل، و قالب العصف الذهني للعصف الذهني بأثر رجعي لسباق السرعة -جعل الإدارة الرشيقة أكثر انسيابية وفعالية من أي وقت مضى.

استخدم قالب لوحة سبرينت بورد من ClickUp لتتبع اجتماعات سكرم المنتظمة

ClickUp أفضل الميزات

أهداف ClickUp لفريقك بتحديد الأهداف وتتبعها وإدارتها مباشرةً داخل المنصة. وهي مثالية لترجمة الرؤى المستقاة من المنظورات السابقة إلى أهداف قابلة للتنفيذ، وتضمن أن تكون هذه الأهداف مرئية ومتابَعة باستمرار

معالم ClickUp Milestones تساعد في تقسيم المشاريع المعقدة إلى أجزاء يمكن إدارتها. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لتتبع التقدم المحرز بعد الاجتماعات الاستعراضية، مما يمنحك أنت وفريقك رؤية واضحة لما تم إنجازه وما ينتظرنا في المستقبل

عبّر بصريًا عن نتائج الاجتماعات الاسترجاعية باستخدام ClickUp Whiteboards . وهي تمكّن أعضاء الفريق من إنشاء مجموعة متنوعة من المخططات والملاحظات والرسوم التخطيطية لتغليف الرؤى الحيوية والخطط المستقبلية

الرافعة المالية مستندات ClickUp لإنشاء المستندات ومشاركتها وتخزينها بأثر رجعي محاضر الاجتماعات وخطط العمل، مع الحفاظ على سهولة الوصول إلى قاعدة معرفية لجميع الوثائق بأثر رجعي

بعد الاجتماعات بأثر رجعي، يجب تفويض المهام والإجراءات المختلفة. استخدم تعيين التعليقات لتعيين هذه المهام بسهولة داخل ملاحظات الاجتماع نفسها-مثالية للفرق البعيدة

قيود ClickUp

نظرًا لتنوع ميزاته الثرية، قد يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلّم لتشغيل ClickUp أكثر حدة من أدوات الرجعية الأساسية عبر الإنترنت

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل للحصول على الأسعار 👉إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برامج كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! يرجى الاتصال بـ المبيعات _عندما تكون مستعداً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

4.7/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

المكافأة:_

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2. لوحات سبرينت - الأفضل لجلسات سبرينت ريتروسبورتس

عبر لوحات سبرينت Sprint Boards هي أداة استرجاعية عبر الإنترنت تجعل من السهل إجراء عمليات استرجاع بأثر رجعي من خلال تبسيط المهام الشائعة باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح. وهي تنسق مع Slack وTrillo وJira لضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة. وهي أداة مجانية تماماً للاستعراض بأثر رجعي!

تُمكِّن أداة الاسترجاع هذه أعضاء فريقك الآخرين من مراجعة عمليات الاسترجاع السابقة من خلال عرض سجل المجلس على مستوى الفريق. ولكن على الرغم من فعاليتها، إلا أنها تقدم واجهة أساسية دون الكثير من التخصيص.

Sprint Boards أفضل الميزات

اختصارات لوحة المفاتيح للمهام الشائعة

دعوة أعضاء الفريق للانضمام عبر Slack

دمج البطاقات المكررة بسهولة

تكامل Trello و Jira لسهولة تصدير البطاقات

عرض محفوظات الفريق على مستوى الفريق

أداة مجانية بأثر رجعي مع ميزات متميزة

قيود لوحات سبرينت بوردز

يمكن تنزيل البيانات بتنسيق CSV فقط

لا يوجد خيار للتصويت على مواضيع فردية

واجهة أساسية بدون تخصيص

ميزات محدودة مقارنة بالخيارات الأخرى

أسعار لوحات سبرينت بوردز

مجانًا إلى الأبد

تقييمات ومراجعات لوحات سبرينت بوردز

G2: 4/5 (مراجعة واحدة)

4/5 (مراجعة واحدة) Capterra: غير متاح

3. ريترو - الأفضل لـ Scrum Retrospectives

عبر ريترو منافس آخر في مجال أدوات الاسترجاع المجانية عبر الإنترنت هو Reetro، وهي أداة استرجاع عبر الإنترنت تلتقط وتتتبع المقاييس الرئيسية حول أداء فريقك. توفر هذه الأداة تنسيقات لوحة رجعية تسهل تسهيل وإدارة بطاقات التعليقات و عناصر العمل .

هذه الأداة الاسترجاعية مجانية بالكامل، مما يعني أنها تفتقر إلى المزيد من الإمكانات المتقدمة ولا تقدم سوى بعض الميزات الأساسية. تفتقر Reetro إلى لوحة Kanban أو إدارة الأعمال المتراكمة أو تحديد أولويات المشروع الميزة.

ريترو أفضل الميزات

يلتقط مقاييس أداء الفريق الرئيسية

يوفر تنسيقات لوحة قابلة للتكوين

يمكن أتمتة عملية الاستعراض بأثر رجعي

يتيح تحويل التعليقات إلى عناصر عمل و تتبع المشروع إحدى الأدوات القليلة المجانية المجانية في هذه القائمة



قيود ريترو #### قيود ريترو

لا يوجد خيار تصدير إلى PDF

لا توجد إدارة للأعمال المتراكمة

لا توجد ميزة تحديد الأولويات

تسعير #### ريترو

مجانًا إلى الأبد

تصنيف ومراجعات Reetro

لا توجد تقييمات بعد على G2 أو Capterra

4. ScatterSpoke - الأفضل لمراجعات الملاحظات المستمرة

عبر مبعثر يوفر ScatterSpoke رؤى وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعمليات الاسترجاع. تسمح هذه الأداة عبر الإنترنت بإنشاء بطاقات مجهولة الهوية ومرمزة بالألوان، وتتكامل مع Slack و Trello و Jira. خيار السحب والإفلات سهل للغاية لنقل البطاقات بين مختلف أعمدة اللوحة بأثر رجعي.

ScatterSpoke أفضل الميزات

يوفر تحليلاً مفصلاً لوجهات النظر بأثر رجعي حسب الموضوعات

يتكامل بشكل كامل مع Slack وTrillo وJira

يسمح بإنشاء بطاقات مجهولة الهوية ومرمزة بالألوان حتى يتمكن حتى أكثر أعضاء الفريق خجلاً من تقديم الملاحظات (دون أن يتأثروا بالآخرين)

إدارة خيارات التصويت بعدة طرق، بما في ذلك إعادة تعيين جميع الأصوات، وحظر تصويت أعضاء الفريق الآخرين حتى يقوم الجميع بإدخال الملاحظات، وتحديد حد أقصى لعدد الأصوات لكل شخص

قيود ScatterSpoke

لا توجد عملية أتمتة بأثر رجعي لإدارة الوقت بشكل أفضل

لا يوجد خيار منفصل للتصويت على الموضوعات الفردية

يجب على الجميع التسجيل في الأداة إذا كانوا يرغبون في المشاركة في اجتماع رجعي

تسعير ScatterSpoke

مجانًا: 0 دولار لما يصل إلى 15 مستخدمًا

0 دولار لما يصل إلى 15 مستخدمًا الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (نسخة تجريبية مجانية)

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (نسخة تجريبية مجانية) المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ScatterSpoke

لا توجد تقييمات بعد على G2 أو Capterra

5. RetroTool - الأفضل لاستعراض القهوة الخالية من الدهون بأثر رجعي

عبر ريتروتول RetroTool هي أداة رجعية يمكنها إعداد لوحة رجعية في ثوانٍ معدودة وتوفر مجموعة من القوالب الجاهزة للاستخدام. ثلاث نقرات، وستكون جاهزاً للانطلاق في أول اجتماع رجعي على الإنترنت.

كن مستعدًا للأخطاء العرضية التي تتسبب في فقدان بعض أعضاء الفريق لبطاقاتهم وعدم وجود وظيفة تصدير PDF.

أفضل ميزات RetroTool الرجعية

إعداد سريع للوحة وتصدير الملاحظات بنقرة واحدة

مرونة في إنشاء استرجاع افتراضي أو مخصص

قوالب جاهزة للاستخدام مثل قوالب بدء تشغيل إيقاف المتابعة والمزيد

إضافة ملاحظات لاصقة مع ميزة السحب والإفلات البديهية

يوفر قسمًا خاصًا لكل مشارك في كل عمود

قيود RetroTool الرجعية

لا توجد خاصية تصدير PDF أو Excel، بل نص فقط

التصميم قديم بعض الشيء مقارنةً بخيارات الأدوات الأخرى عبر الإنترنت

لا يمكن تعيين عناصر العمل لأعضاء الفريق

لاحظ بعض المستخدمين أن بعض الأخطاء العرضية تتسبب في فقدان أعضاء الفريق لبطاقاتهم

تسعير أداة RetroTool الرجعية

مجهول: مجانًا إلى الأبد

مجانًا إلى الأبد الأفراد: 10 دولارات شهريًا لكل فريق (تتوفر نسخة تجريبية مجانية)

10 دولارات شهريًا لكل فريق (تتوفر نسخة تجريبية مجانية) الشركة: 20 دولارًا شهريًا لكل فريق

تقييمات ومراجعات RetroTool #### تقييمات ومراجعات RetroTool

Capterra: 4.3/5 (6 تقييمات)

6. نيترو - الأفضل لـ إعادة تدقيق المراجعات

عبر نيترو يوفر Neatro أكثر من 30 نموذجًا يوفر سهولة الاستخدام، ويسلط الضوء تلقائيًا على عناصر الإجراءات غير المكتملة. راقب الاتجاهات المتكررة وأنشئ مساحة آمنة لفريقك مع ميزات إخفاء الهوية.

ضع في اعتبارك أن رحلتك مع Neatro قد يعيقها عدم وجود تكامل Slack والقيود في ميزات التصدير.

أفضل ميزات #### نيترو

أكثر من 30 قالب للاختيار من بينها

سهل الاستخدام وبديهي

يبرز عناصر العمل غير المكتملة من الأنشطة السابقة

يحدد الموضوعات الشائعة حتى تتمكن من تحديد الاتجاهات المتكررة ومعالجتها مع الفريق

قيود Neatro

لا يوجد تكامل مع Slack

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبات في ميزة التصدير إلى Jira

تتوفر نسخة تجريبية مجانية، ولكن لا يوجد خيار مجاني

تسعير نيترو

القسط: 23.20 دولارًا شهريًا لكل فريق

23.20 دولارًا شهريًا لكل فريق المحترف: 31.20 دولارًا شهريًا لكل فريق

31.20 دولارًا شهريًا لكل فريق المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات نيترو

G2: 4.9/5 (5 تقييمات)

7 . goReflect - الأفضل لمراجعات التدفق

عبر انتقل إلى goReflect هي أداة استرجاعية تحافظ على عدم تحيز مساهمات فريقك من خلال منشورات مجهولة، وهي جاهزة دائمًا للتحسين المستمر مع لوحات استرجاعية متاحة بشكل دائم. تتيح لك خيارات السحب والإفلات أيضًا التنقل بسلاسة بين أعمدة اللوحة الرجعية.

goReflect أفضل الميزات

منشورات مجهولة المصدر للحصول على تعليقات غير متحيزة من أداة الاسترجاع

تنزيل كل من البطاقات وعناصر الإجراءات في Excel

لوحات دائمة بأثر رجعي تعزز مراجعة التحسين المستمر

التعبير عن الأفكار من خلال صور GIF والميمات ومقاطع الفيديو والصور

قيود goReflect

يتطلب إنشاء حساب لجميع المساهمين

يستمر رابط المشاركة لمدة 24 ساعة فقط

واجهة بسيطة بميزات قليلة مقارنة بالمنافسين

لا توجد رؤية لعناصر الإجراءات المعلقة

تسعير #### goReflect

2.67 دولار شهرياً لكل مستخدم

goReflect التقييمات والمراجعات

G2: 3.8/5 (2 تقييمات)

8. GoRetro - الأفضل للمراجعات على نطاق واسع

عبر غو ريترو يوفر GoRetro واجهة نظيفة ولوحات قابلة للتخصيص، ويحول القوائم إلى عناصر قابلة للتنفيذ. حتى أن هذه الأداة الاستعراضية تُضفي لمسة من الفكاهة من خلال صور GIF. ولكن إذا كان لديك الكثير من العناصر لعرضها، فقد تصبح إدارة الأعمدة الطويلة مملة في هذه الأداة الرجعية على الإنترنت.

أفضل الميزات #### GoRetro

ميزة الملاحظات المجهولة حتى يتمكن الجميع من التعبير عن أفكارهم دون موانع

تُبرز ميزة محلل السرعة المخاطر المحتملة

يقدم لمسة من الفكاهة من خلال صور GIF

توفر ميزة الجوكر رؤى قائمة على البيانات لإثارة المناقشات وتحريك عجلة العمل في سباقات السرعة

تسمح لك ميزة تخطيط القدرات بتعيين المهام لأعضاء الفريق بنطاق ترددي كافٍ لسلاسة إدارة عبء العمل خيار مجاني للأبد أو بدء نسخة تجريبية مجانية



قيود GoRetro

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في التوافق مع المتصفحات

بعض الوظائف مخفية ويصعب العثور عليها في الأداة الاسترجاعية

وجد المراجعون أن إدارة GoRetro يمكن أن تصبح مملة مع وجود الكثير من العناصر

تسعير GoRetro

مجاني للأبد

القسط: 29 دولارًا لكل فريق/شهريًا يتم احتسابها سنويًا

29 دولارًا لكل فريق/شهريًا يتم احتسابها سنويًا Sprint Pro: 49 دولارًا لكل فريق/شهريًا يتم دفعها سنويًا

49 دولارًا لكل فريق/شهريًا يتم دفعها سنويًا المنظمة: اتصل لمعرفة الأسعار

GoRetro التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (5 تقييمات)

9. بارابول - الأفضل لقواطع الجليد قبل الاسترجاع

عبر بارابول Parabol أداة استرجاعية عبر الإنترنت، تقدم وفرة من القوالب الرجعية وخيارات التخصيص والتكامل الممتاز مع Jira.

تعد ميزة كسر الجليد أداة رائعة لحث الجميع على الاسترخاء والمشاركة في استرجاع المعلومات. ومع ذلك، قد يجعلك Parabol تتمنى وجود مستودع مركزي لملخصات الاجتماعات السابقة بأثر رجعي.

بارابول أفضل الميزات

ميزات مجهولة لضمان أن يضيف الجميع رأيهم في كل شيء

تعمل أدوات كسر الجليد على تحديد نغمة منفتحة وجذابة للاجتماع القادم بأثر رجعي وتحفيز الفريق على التحدث

مكتبة غنية من القوالب للاختيار من بينها لتنسيقات مختلفة للاستعراض بأثر رجعي

لوحة استرجاعية قابلة للتخصيص بالكامل للمنظورات الاسترجاعية الرشيقة

عملية دعوة مباشرة للأعضاء للوحات الخاصة والعامة

قيود بارابول #### قيود بارابول

لا تحتوي الأداة الرجعية على مستودع مركزي لملخصات الاجتماعات السابقة، فقط ملخص عبر البريد الإلكتروني

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة عرض ملخصات الاجتماعات السابقة لفرق محددة

تسعير #### تسعير بارابول

المبتدئين: مجانًا إلى الأبد لما يصل إلى فريقين

مجانًا إلى الأبد لما يصل إلى فريقين الفريق: 6 دولارات لكل مستخدم/شهر (نسخة تجريبية مجانية)

6 دولارات لكل مستخدم/شهر (نسخة تجريبية مجانية) المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات بارابول

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (10 تقييمات)

10. مقياس الصدى - الأفضل للمراجعات الذهنية

عبر مقياس الصدى مقياس الصدى هو أداة استرجاعية تحلل الصحة النفسية لفريقك من خلال أسئلة فحص الصحة المتكاملة لدعم عمل أعضاء فريق سكروم وأساتذة سكروم. لا يزال هذا البرنامج الصغير قيد التطوير، لذا فهو ليس بديهيًا وغنيًا بالميزات مثل نظرائه.

Echometer أفضل الميزات

استبيانات للأسئلة والمواضيع التحضيرية

أرشيف مفيد يوضح تطور الفريق مع مرور الوقت

إعداد سريع بأثر رجعي باستخدام قوالب متعددة للاستطلاع بأثر رجعي

أسئلة فحص الصحة المدمجة لمساعدتك على متابعة نبض معنويات فريقك ونضجه

قيود مقياس الصدى

أشار بعض المستخدمين إلى التعامل غير الملائم مع اللوحات البيضاء

قيد التطوير، مع وجود مجال لمزيد من الوظائف

تسعير مقياس الصدى

مجاني لما يصل إلى 12 مستخدمًا

فريق المطورين: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة رشيقة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مقياس الصدى

G2: 4.8/5 (5 تقييمات)

4.8/5 (5 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (2 تقييمات)

ابدأ إدارة فرق العمل الرشيقة بأدوات استرجاعية

يمكن أن يؤدي اختيار الأداة المناسبة بأثر رجعي إلى تعزيز كفاءة فريقك وتعاونه بشكل كبير.

وسواء كنت تبحث عن إمكانيات التكامل أو القوالب المتنوعة أو التحليلات التفصيلية، فإن ClickUp يستوعب مجموعة واسعة من الاحتياجات. فهي تبسّط عملية إجراء الاستعراضات بأثر رجعي، مما يضمن تركيز فريقك على التحسين المستمر والرؤى القابلة للتنفيذ. جرّب ClickUp مجانًا اليوم واستمتع بأسلس عمليات إعادة النظر، بل وبإدارة أكثر سلاسة للمشروع!