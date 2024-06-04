دليل استخدام أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

مع تزايد المنافسة وضغوط السوق، تبحث المؤسسات باستمرار عن طرق للحد من التكرار و تحسين الإنتاجية في مكان العمل مع تحقيق نتائج أعمال أفضل. إن أتمتة المهام اليومية المتكررة واليدوية هي أفضل طريقة للقيام بذلك.

وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة في هذا المجال. وفقًا لـ دراسة ماكنزي ، فإن أتمتة العمليات لديها القدرة على تعزيز نمو الإنتاجية العالمية بنسبة تتراوح بين 0.8 و1.4% سنويًا.

ويسير الذكاء الاصطناعي والأتمتة جنبًا إلى جنب لتعزيز كفاءة الأعمال وتسهيل بناء الأرباح من خلال خفض التكاليف. في حين أن الذكاء الاصطناعي يتضمن خوارزميات متقدمة وتعلم الآلة لتحليل البيانات واتخاذ القرارات، فإن تنفيذ أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي ينفذ المهام المحددة مسبقًا دون تدخل يدوي.

يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي شكلاً متقدمًا من أشكال الأتمتة، ولكن من الصحيح أيضًا أنه يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة سير العمل وأتمتة المهام المتكررة. تسير معظم المؤسسات بالفعل على طريق التحوّل الرقمي من خلال دمج الأتمتة والذكاء الاصطناعي في سير العمل. دعنا نتعلم المزيد!

ما هي أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي؟

تتضمن أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي استخدام برامج الذكاء الاصطناعي وأدوات سير العمل لأداء المهام دون تدخل يدوي. يمكن أن يؤدي التخلص من المدخلات البشرية في المهام المتكررة إلى تقليل هوامش الخطأ، وتعزيز الكفاءة بشكل كبير، ومنح الشركات ميزة تنافسية.

على سبيل المثال، يمكن استخدام أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي في أقسام التسويق والمبيعات لإنشاء عملاء محتملين وتتبع خط المبيعات وإنشاء حملات مستهدفة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمبيعات.

للحصول على أفضل النتائج، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التجارية الحالية والمهام التي تستغرق وقتاً طويلاً. تعمل الأتمتة الذكية للعمليات اليدوية على تحرير مواردك للتركيز على الأنشطة الأكثر تعقيداً والتي تتمحور حول الأعمال.

ما هي مشاكل سير العمل التي يمكن لأتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي حلها؟

يمكن أن تحل أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي مشاكل العديد من العمليات التجارية التي تنطوي على مهام روتينية، مثل إدخال البيانات وتحليلها. ويمكنها تحسين الكفاءة، وتقليل هامش الخطأ، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار، وتبسيط العمليات، وتقليل الوقت اللازم للتسويق.

وبهذه الطريقة، يمكنك إنجاز المزيد من المهام في فترة زمنية أقصر مع تقليل التكاليف العامة والالتزامات.

فيما يلي بعض المجالات التي أدوات أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد:

خدمة العملاء

يمكنك استخدام أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي لمهام خدمة العملاء مثل:

إرسال ردود الاستعلامات

رفع التذاكر وإغلاقها

حل المشكلات

تقديم الطلبات وإلغاؤها.

هذا يقلل من وقت الاستجابة ويحسن تجربة العملاء. يمكن أن يكون لروبوتات الدردشة الآلية القابلة للتخصيص دور فعال في نجاح أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي.

إدارة البيانات

يمكن أتمتة مهام مثل استخراج البيانات من المستندات وإدخالها في جداول البيانات أو قواعد البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. يؤدي الإدخال اليدوي للبيانات إلى حدوث أخطاء، وهو ما سير العمل الآلي يمكن تجنبه. ينطبق هذا أيضًا على:

فرز البيانات

الحسابات

تحليل البيانات الضخمة

إنشاء التقارير

أنشطة سلسلة التوريد

تستفيد مهام سلسلة التوريد وإدارة الطلبات أيضاً بشكل كبير من سير عمل الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الآلية. على سبيل المثال، يمكنك إزالة التدخل اليدوي من:

تنفيذ الطلبات

إدارة المخزون

تتبع الشحنات

إنشاء المستندات

المبيعات والتسويق

كما ذكرنا سابقاً، تعتبر مهام المبيعات والتسويق مثالية لإدخال الأتمتة. وذلك لأنك تحتاج إلى التعامل مع بنك بيانات ضخم، بما في ذلك العملاء المحتملين والعملاء والفرص وما إلى ذلك. يمكن لأتمتة الذكاء الاصطناعي:

إنشاء محتوى للمبيعات والتسويق

معالجة استفسارات العملاء البسيطة

المتابعة مع العملاء المحتملين

تحليل أداء حملتك

إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة

الحسابات

يمكن لأقسام الحسابات أتمتة المهام الأساسية مثل:

تتبع النفقات

إنشاء الفواتير ومعالجتها

تحديد حالات الدفع

يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تحرير الموظفين لتطوير الاستراتيجيات المالية ومعالجة المشكلات المعقدة في حال ظهورها. يمكن لأي قسم لديه مهام قائمة على العمليات الاستفادة من سير العمل الآلي. الشيء الوحيد الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن سير العمل المؤتمت بالذكاء الاصطناعي يجب أن يكون له ميزات فعالة.

ما هي الميزات التي يجب أن تبحث عنها عند إنشاء سير عمل مؤتمت؟

كل مؤسسة لديها طريقتها الفريدة في العمل، لذا فإن متطلباتها لبناء سير عمل مؤتمت هي أيضًا ذاتية. قبل البحث عن الميزات القابلة للتطبيق، يجب أن تكون واضحًا بشأن الأهداف التي تحاول تحقيقها من خلال سير العمل المؤتمت.

بعد قولي هذا، من الذكاء أن تضع بعض الميزات الأساسية في الاعتبار في كل مرة تبحث فيها عن حل أتمتة لمؤسستك

سهل الاستخدام : لن يقدّر فريقك أن يُطلب منك العمل باستخدام أداة معقدة تستغرق أسابيع لإتقانها. لن ترغب في البحث عن حلول على Google كل بضع ساعات أو مشاهدة مقاطع فيديو تعليمية طويلة لفهم وظائفها. لذا، ابحث عن برنامج مزود بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومنحنى تعليمي سلس أو يحتوي على دروس تعليمية موجهة مدمجة

: لن يقدّر فريقك أن يُطلب منك العمل باستخدام أداة معقدة تستغرق أسابيع لإتقانها. لن ترغب في البحث عن حلول على Google كل بضع ساعات أو مشاهدة مقاطع فيديو تعليمية طويلة لفهم وظائفها. لذا، ابحث عن برنامج مزود بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومنحنى تعليمي سلس أو يحتوي على دروس تعليمية موجهة مدمجة صديقة للميزانية وقابلة للتطوير : ضع في اعتبارك قابلية الأداة للتوسع عند اتخاذ قرار بشأن الميزانية. يجب ألا تضغط على جيبك عندما تزداد قاعدة المستخدمين لديك أو عندما تحتاج إلى توسيع العمليات. يجب أن يدعم حل أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي وظائف عملك على المدى الطويل في حدود الميزانية

: ضع في اعتبارك قابلية الأداة للتوسع عند اتخاذ قرار بشأن الميزانية. يجب ألا تضغط على جيبك عندما تزداد قاعدة المستخدمين لديك أو عندما تحتاج إلى توسيع العمليات. يجب أن يدعم حل أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي وظائف عملك على المدى الطويل في حدود الميزانية إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة: إذا كنت بحاجة إلى إدخال الأتمتة في مهام توليد العملاء المحتملين ومهام دعم العملاء، تأكد من العثور على حل شامل يلبي هذين المطلبين

إذا كنت بحاجة إلى إدخال الأتمتة في مهام توليد العملاء المحتملين ومهام دعم العملاء، تأكد من العثور على حل شامل يلبي هذين المطلبين يتكامل بسهولة: يجب أن تتكامل الأداة بسلاسة مع برامج الشركة الأخرى. يجب أن يكون هدفك هو الحصول على أكبر عدد من الميزات في أقل عدد من الأدوات. لذا، اختر الأدوات التي تعمل بشكل جيد مع بعضها البعض لإنشاء تدفقات عمل آلية لمؤسستك

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متى يجب عليك التفكير في تنفيذ مهام سير العمل المؤتمتة بالذكاء الاصطناعي؟

غالبًا ما تتعثر الشركات في تحديد أين ومتى يجب تنفيذ الأتمتة. بالنسبة للمبتدئين، يجب عليك تنفيذ تدفقات سير العمل المؤتمتة بالذكاء الاصطناعي في أي عملية تجارية مع:

المهام المتكررة

استهلاك وقت كبير

إنتاجية منخفضة

احتياجات منخفضة لاتخاذ القرارات

ارتفاع حجم البيانات

حدد الأقسام في شركتك التي تتعثر في مثل هذه المهام وتحتاج إلى ساعات من الجهد اليدوي لإنجاز المهام. بمجرد التعرف على الاحتياجات بشكل كافٍ، سيكون من الأسهل العثور على أماكن للأتمتة.

من أجل تخطيط أفضل، يمكنك إعداد قوائم واستراتيجيات ومخططات انسيابية لتعيين الخطوات المطلوبة في سير عمل الذكاء الاصطناعي لديك. يمكن القيام بذلك بشكل أفضل باستخدام قوالب المخططات الانسيابية للتأكد من أن الخطوات بالترتيب الصحيح، وأن المهام الأكثر أهمية تحظى بأولوية أعلى.

فعالة قوالب سير العمل تسهيل تحديد العمليات التجارية المناسبة لأتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي والمساعدة في تحسين خط سير العمل بأكمله في المؤسسة.

تحديد عمليات الأعمال المناسبة لأتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي

هناك طريقة قياسية لتحديد العمليات التجارية في شركتك المناسبة لعمليات سير العمل بالذكاء الاصطناعي أدوات أتمتة المهام :

تقييم العملية

قم بإجراء تقييم شامل لجميع عملياتك الحالية لـ تحديد الاختناقات وسير العمل البطيء، ويشمل ذلك كل شيء بدءًا من تدفقات الاتصالات إلى مهام التوظيف. بشكل عام، العمليات ذات الحجم الكبير والعمليات التي تعتمد على البيانات هي الأكثر استفادة من أتمتة سير العمل.

المهام القائمة على القواعد

تحتاج بعض مهام الشركة إلى مدخلات يدوية وابتكار، ولكن العديد منها يستند إلى قواعد صارمة ورتيبة. هذه تشكل مرشحة رائعة للأتمتة نظرًا لأن لها أنماطًا يمكن التنبؤ بها وتحكمها قواعد أساسية يمكن تنفيذها بواسطة البرامج. على سبيل المثال، إرسال رسائل تأكيد البريد الإلكتروني إلى العملاء المسجلين حديثًا.

التبعية البشرية

تعتبر المهام التي تعتمد بشكل كبير على التدخل اليدوي، وتحديداً تلك التي يقوم بها البشر ولكن لا تتطلب اتخاذ قرارات معقدة أو قدرات ابتكارية عالية، أهدافاً جيدة للأتمتة. ستؤدي أتمتة هذه العمليات إلى تسريع وقت الإنجاز بهامش كبير.

حلقات التغذية المرتدة والتواصل

تساعد أتمتة جمع الملاحظات وتحليلها بشكل كبير في جمع الرؤى حول أداء الشركة ورضا العملاء. يمكنك أيضًا إدخال الذكاء الاصطناعي في قنوات التواصل لإنشاء الردود ذات الصلة وإرسالها بسرعة، مثل إنشاء رسائل بريد إلكتروني تحتوي على اقتراحات الذكاء الاصطناعي أو حفظ الردود الآلية لسيناريوهات محددة.

الامتثال وإعداد التقارير

يمكن أتمتة مهام الامتثال التنظيمي وإعداد التقارير لضمان التزامك بمعايير الصناعة و اتباع جميع البروتوكولات بدقة. غالبًا ما تخلق مشكلات الامتثال عقبات للمؤسسات إذا لم يتم اتباعها أو الحفاظ عليها بشكل صحيح. لذلك، من الذكاء ترك مثل هذه العمليات للأتمتة.

المراقبة والتنبيهات في الوقت الحقيقي

يمكن لمهام سير عمل أتمتة الذكاء الاصطناعي إجراء مراقبة في الوقت الفعلي للعمليات والحملات. يمكنك تعيين استجابات لـ أحداث أو مشغلات محددة بحيث يتم اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة دون إضاعة أي وقت، ويتم تنبيه الأشخاص المعنيين لاتخاذ المزيد من القرارات.

تحليل العائد على الاستثمار

قبل أن تختار استبدال المهام اليدوية بسير عمل الذكاء الاصطناعي، يجب عليك إجراء تحليل التكلفة والعائد لفهم التأثير على عائد الاستثمار. وازن بين الخسائر في الميزانية مقابل الفوائد وحدد مقدار المال والوقت الذي توفره وهامش الخطأ الذي تتخلص منه وعوامل أخرى من هذا القبيل.

أمثلة على أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي

بدأت العديد من الشركات حول العالم في الاستفادة من تقنية أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وتبسيط العمليات في المؤسسة. من مهام مثل كتابة البريد الإلكتروني إلى تتبع أساطيل سلسلة التوريد، يمكن أن تساعد الأتمتة في أي شيء إذا ركزت على ذلك. سير عمل الذكاء الاصطناعي لها أيضًا تأثير بارز على الأنشطة التي تركز على العملاء، مثل المبيعات أو الخدمة أو التسويق. إن الابتكارات التكنولوجية مثل تحليل البيانات الضخمة والتحليل التنبؤي تجعل أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة في العمليات التجارية الحديثة.

دعنا نتعمق أكثر في هذا الأمر.

دراسات حالة أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي

استخدمت الشركات من العديد من الصناعات أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وجودة العمليات. فيما يلي بعض الأمثلة:

الرعاية الصحية : قامت صناعة الرعاية الصحية بدمج أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي في العديد من المهام مثل جدولة المواعيد وإنشاء التقارير والمتابعة وما إلى ذلك. وتخطو شركات مثل PathAI خطوة إلى الأمام باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة أخصائيي علم الأمراض على تحليل عينات الأنسجة بدقة أكبر. بشكل عام، تساعد تدفقات عمل الذكاء الاصطناعي في إنشاء خطط صحية أكثر تخصيصًا وتحليل البيانات الصحية الفردية بشكل فعال

: قامت صناعة الرعاية الصحية بدمج أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي في العديد من المهام مثل جدولة المواعيد وإنشاء التقارير والمتابعة وما إلى ذلك. وتخطو شركات مثل PathAI خطوة إلى الأمام باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة أخصائيي علم الأمراض على تحليل عينات الأنسجة بدقة أكبر. بشكل عام، تساعد تدفقات عمل الذكاء الاصطناعي في إنشاء خطط صحية أكثر تخصيصًا وتحليل البيانات الصحية الفردية بشكل فعال المالية والمصرفية : تساعد تدفقات عمل الذكاء الاصطناعي في روبوتات الدردشة وتداول الخوارزميات ومعالجة المدفوعات وحساب أهلية التأمين وحتى التخطيط المالي. كما أنها طريقة رائعة لإدارة مهام خدمة العملاء. على سبيل المثال، يحاكي مساعد Morgan Stanley Assistant التفاعل البشري عن كثب وهو مصمم لتفسير الأسئلة والإجابة عليها بجمل كاملة، مما يحسن تجربة المستخدم

: تساعد تدفقات عمل الذكاء الاصطناعي في روبوتات الدردشة وتداول الخوارزميات ومعالجة المدفوعات وحساب أهلية التأمين وحتى التخطيط المالي. كما أنها طريقة رائعة لإدارة مهام خدمة العملاء. على سبيل المثال، يحاكي مساعد Morgan Stanley Assistant التفاعل البشري عن كثب وهو مصمم لتفسير الأسئلة والإجابة عليها بجمل كاملة، مما يحسن تجربة المستخدم التسويق والمبيعات : يمكن أتمتة مهام التسويق مثل تتبع الحملات، وإشراك العملاء، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحسين المحتوى والرسائل، وتحليل النتائج، وما إلى ذلك، بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أفضل وأكثر استهدافًا. يستخدم عملاق التجارة الإلكترونية Alibaba الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف المنتجات والتنبؤ بسلوك الشراء لدى العملاء للحصول على توصيات مخصصة

: يمكن أتمتة مهام التسويق مثل تتبع الحملات، وإشراك العملاء، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحسين المحتوى والرسائل، وتحليل النتائج، وما إلى ذلك، بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أفضل وأكثر استهدافًا. يستخدم عملاق التجارة الإلكترونية Alibaba الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف المنتجات والتنبؤ بسلوك الشراء لدى العملاء للحصول على توصيات مخصصة العمليات التجارية: أتمتة العديد من المهام التشغيلية اليومية مثل الجدولة وتوزيع أعباء العمل وإنشاء وإرسال دعوات الاجتماعات وما إلى ذلك. تستخدم شركة Generali، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التأمين وإدارة الأصول، برمجيات الأتمتة في جميع عملياتها التجارية لتحسين الإنتاجية

إدماج أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي في قنوات التسويق

يمكنك دمج أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي في قنوات التسويق مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. نعم، يمكن لبرامج الأتمتة الأساسية أن ترسل رسائل بريد إلكتروني مجدولة، ولكن البرنامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي يفعل أكثر من ذلك بكثير:

يخبرك بأفضل الأوقات لإرسال الرسائل بناءً على أداء البريد الإلكتروني

يساعد في تصميم رسائل البريد الإلكتروني وكتابة سطور الموضوع والحفاظ على اتساق الرسائل

يختبر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لتحديد العناصر التي تعمل بشكل أفضل

يساعد في تقسيم الجمهور، وإعادة الاستهداف، والتوصيات المخصصة

يساعد في إنشاء قوائم البريد الإلكتروني وتحريرها

حتى في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوفر الذكاء الاصطناعي والأتمتة تحليلات البيانات وتوليد الرؤى للحصول على منشورات أكثر استهدافاً. يمكنه قراءة البيانات الهائلة في الوقت الفعلي، بحيث يمكنك الحصول على رؤى حول سلوك الجمهور وتفضيلاته. كما أنه يتتبع المنشورات السابقة والمستقبلية، ويُنشئ محتوى فيديو ومحتوى نصي، وغير ذلك الكثير.

أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي لنقاط اتصال العملاء

يمكن استخدام نفس مفهوم التخصيص والتواصل القائم على البيانات بشكل كبير في نقاط التواصل مع العملاء وتحسين تجربتهم مع العلامة التجارية. يمكن للقنوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي:

تسجيل تفاعلات العملاء السابقة لتقديم إجابات سياقية

رفع التذاكر وحلها في الوقت الفعلي

تسجيل نصوص المكالمات وتحليلها

تقديم إجابات آلية، إلخ.

من خلال معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، أصبح من السهل محاكاة التفاعلات البشرية الحقيقية مع العملاء لزيادة معدلات التفاعل وتحسين درجات رضا العملاء.

البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية في أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي

تتضمن البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية مجموعة كبيرة من العمليات التي تستخدم البيانات الضخمة من مصادر مختلفة لتحديد الأنماط والارتباطات. باستخدام هذه الأنماط والارتباطات، يمكنك:

تحديد اتجاهات السوق وتفضيلات العملاء والأداء التسويقي

الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

اتخاذ القرارات التجارية الصحيحة

التنبؤ بالنتائج المالية

تخصيص الميزانيات والموارد

مع مرور الوقت، أدركت الشركات مزايا الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، حيث يساعد التعلم الآلي على استخراج معلومات قيّمة من تحليل البيانات الضخمة لتكوين تقارير تنبؤية. يساعد ذلك في الحصول على رؤية شاملة للعميل، وتحسين الأسعار والتنبؤ، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء، وتحديد المخاطر المحتملة على نتائج الأعمال وتخفيفها، وما إلى ذلك.

التحديات في أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي

تتمتع أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي بمجموعة من المزايا العالمية التي يمكن أن تفيد أي مؤسسة. فهو يستبدل المهام اليدوية المتكررة بالأنشطة التي يتم تنفيذها آليًا، مما يعني تلقائيًا أن الأمر يستغرق وقتًا أقل لإنجاز المزيد من العمل. كما أنها تقلل من فرص سوء التنفيذ اليدوي والأخطاء اليدوية والأخطاء غير المقصودة والسهو. وعلى الرغم من وجود بعض المجالات المثيرة للقلق، إلا أن فوائده تفوق بكثير عيوبه.

العيوب

جودة البيانات وتوافرها: البيانات اللازمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي ليست متاحة دائمًا وبجودة عالية. يمكن معالجة ذلك من خلال تنفيذ خطة لإدارة البيانات في المؤسسة قبل إدخال الذكاء الاصطناعي

البيانات اللازمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي ليست متاحة دائمًا وبجودة عالية. يمكن معالجة ذلك من خلال تنفيذ خطة لإدارة البيانات في المؤسسة قبل إدخال الذكاء الاصطناعي القوى العاملة الماهرة: تحتاج إلى مهنيين ذوي مهارات عالية لتحديد إمكانيات أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي وتنفيذها. يجب على الشركة أن ترتقي بمهارات القوى العاملة لديها أو أن تختار منصات بدون تعليمات برمجية أو منصات منخفضة التعليمات البرمجية لتلبية احتياجات الأتمتة

تحتاج إلى مهنيين ذوي مهارات عالية لتحديد إمكانيات أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي وتنفيذها. يجب على الشركة أن ترتقي بمهارات القوى العاملة لديها أو أن تختار منصات بدون تعليمات برمجية أو منصات منخفضة التعليمات البرمجية لتلبية احتياجات الأتمتة تحديات التكامل: إنها مشكلة إذا لم يتكامل حل الذكاء الاصطناعي مع أنظمتك الحالية. يجب أن يكون حل سير عمل الذكاء الاصطناعي متوافقًا مع أنظمتك الحالية، لذا اختر بحكمة وقم أولاً بدمج النظام الأساسي الذي يتطلب الحد الأدنى من التغييرات قبل أن تتمكن من المضي قدمًا في عملية الترحيل الكامل

## كيفية اختيار أداة أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي لفريقك

هناك العديد من أدوات أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي في السوق. ولكنك تحتاج إلى معرفة الحل الأنسب لاحتياجات شركتك. لذلك، يجب عليك مراعاة عوامل معينة وتجنب المزالق الشائعة.

فيما يلي بعض الجوانب التي يجب مراعاتها:

حدد متطلبات الأتمتة الخاصة بك

قبل التركيز على حل ما، حدد الأقسام والعمليات التي تحتاج إلى التشغيل الآلي. حدد أولويات الأقسام والعمليات الأكثر تكرارًا وقم ببناء الحل الخاص بك على احتياجاتك الخاصة. أتمتة ClickUp هي ميزة ذكية وسهلة ومتكاملة تسمح لك بإعداد مهام تلقائية محددة مسبقًا تستند إلى قواعد محددة مسبقًا. يمكنك إضافة مشغلات أحداث محددة للمهام داخل ClickUp.

أنشئ عمليات أتمتة مخصصة باستخدام الإنجليزية البسيطة مع ClickUp Brain

يوفر هذا الحل أكثر من 100 نوع من مهام سير عمل الأتمتة التي يمكن دمجها في عملياتك اليومية لتعزيز الإنتاجية. يمكنك أيضًا إنشاء مهام سير عمل أتمتة مخصصة لتبسيط المهام المطلوبة في مؤسستك.

تحقق من الميزات

سيتم استخدام منصة التشغيل الآلي للذكاء الاصطناعي في العديد من المهام في مؤسستك، لذا تحقق مما إذا كانت تحتوي على ميزات لمعالجة كل شيء. ابحث عن جوانب مثل إنشاء السحب والإفلات، وإنشاء المحتوى، وخيارات الدردشة، ودعم البريد الإلكتروني، والمحرر المرئي، والحلول منخفضة أو بدون رموز، وما إلى ذلك.

ClickUp Brain يربط بين المشاريع والأشخاص والمعرفة كليك أب برين عبارة عن شبكة عصبية متقدمة للغاية تربط مهام شركتك ومستنداتها وأشخاصها ومعرفتها بالذكاء الاصطناعي للحصول على أفضل النتائج. يمكنك أتمتة المهام والحصول على إجابات لاستفساراتك وإنشاء تحديثات دون تدخل يدوي أو ترميز باستخدام هذه المنصة.

مع ClickUp Brain، ستحصل مع ClickUp Brain على مدير مشروع الذكاء الاصطناعي لإدارة مهامك وعملياتك العادية وتحديثها، و مدير معرفة الذكاء الاصطناعي للإجابة عن استفساراتك بالرجوع إلى المستندات والمهام والأشخاص، وأيضًا كاتب ذكاء اصطناعي لإنشاء محتوى مخصص وثاقب.

تعمل المهام والتحديثات وعمليات الوقوف الآلية على جعل الأنشطة اليومية أسهل وأسرع من خلال التخلص من المدخلات اليدوية المتكررة من خلال حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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### تحقق من التوافق

تحقق مما إذا كان الحل الذي تريده متوافقًا مع أنظمتك الحالية، حيث إنك تحتاج إليه من أجل التعاون متعدد الوظائف . إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن الأفضل أن تجد حلاً يناسب أنظمتك بدلاً من التمسك بحل غير متوافق والقفز عبر الأطواق للحصول على التكامل.

نظرًا لأن ClickUp يتكامل مع أكثر من 1000 تطبيق، فمن غير المحتمل أن تواجه مشكلات في التوافق مع ClickUp Brain. علاوة على ذلك، هناك واجهة برمجة تطبيقات ClickUp API عامة متاحة لأي تكاملات مخصصة تريد إنشاءها.

اختبر واجهة المستخدم

إذا كان حل الأتمتة الخاص بك سهل الاستخدام، فسيكون من الأسهل بكثير أن تعتاد القوى العاملة لديك عليه بسرعة. تحقق مما إذا كانت واجهة المستخدم سهلة التنقل ومناسبة للاختبار والتنفيذ.

إن مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp بديهي وسهل الاستخدام للغاية؛ نظرًا لأنه يعتمد على البرمجة اللغوية العصبية، فلن تحتاج إلى عمل مطالبات أو أكواد معقدة. ما عليك سوى وصف ما تريده أن يفعله، وسيفهمه Brain.

ولتوفير الوقت والجهد، يأتي مع أكثر من 100 مطالبة بالذكاء الاصطناعي المستند إلى الأدوار يمكنك استخدامها من خارج الصندوق. استخدم خاصية ClickUp المطالبات النصية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتطبيقات متعددة، مثل كتابة الاختبارات ودراسات اختبار المستخدم وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضًا إنشاء المحتوى وإجراء الأبحاث وتلخيص البيانات وإنشاء أنواع أخرى من المعلومات باستخدام ClickUp Brain.

استخدم كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp AI Writer للعثور بسرعة على مطالبات تم إنشاؤها مسبقًا حسب الدور لإنشاء أشياء مثل وثائق المساعدة

الاستعداد للمستقبل باستخدام أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي

تجلب أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي العديد من المزايا التجارية، مثل الكفاءة والإنتاجية العالية وقابلية التوسع وتحسين العائد على الاستثمار. وبالتالي، يُنصح دائمًا بالاستثمار في منصات أتمتة الذكاء الاصطناعي. حيث يمكنها تبسيط العمليات التجارية وتقليل الأخطاء والحفاظ على الميزة التنافسية في السوق الحالية.

اعتماد أدوات الأتمتة تساعد أيضًا في جعل عملك مقاومًا للمستقبل. مع مرور الوقت، سيزداد الابتكار وتكامل الذكاء الاصطناعي مع استمرار المزيد والمزيد من الشركات في دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل للحصول على نتائج أفضل. لضمان عدم تخلفك عن الركب, جرّب ClickUp مجانًا الآن!

الأسئلة المتداولة (FAQ)

كيف يمكنك أتمتة مهام سير العمل في الذكاء الاصطناعي؟

لأتمتة مهام سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك تحديد مجالات التحسين ثم اختيار أداة أتمتة الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجاتك. احصل على حل مركزي لجميع احتياجات أتمتة عمليات الأعمال الخاصة بك وأتمتة أي عملية تحتاجها بشروط محكومة.

ما هي أتمتة عمليات الذكاء الاصطناعي؟

أتمتة عمليات الذكاء الاصطناعي هو مفهوم الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة لإزالة المهام اليدوية من العمليات التجارية. يمكنك استخدام إمكانات التعلم الآلي والتصحيح الذاتي للذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات في سير عملك لتحسين الإنتاجية وزيادة الاحتفاظ بالموظفين وتقليل الوقت والتكلفة.

كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأتمتة؟

يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام التعلم الآلي وعمليات اللغة الطبيعية لتحليل كميات كبيرة من البيانات وتحديد الأنماط. ويتعلم من هذه المعلومات الجديدة لتحسين الأداء بمرور الوقت. يمكن استخدام هذا النوع من الأتمتة الذكية في مهام مثل اختبار المستخدم وتحليل البيانات وإدارة عمليات الأعمال لتحقيق إنتاجية أعلى واستجابات أسرع.