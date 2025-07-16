أفضل 11 وكيل ذكاء اصطناعي للأتمتة لتبسيط سير العمل

تخيل أن تقارير الحالة الأسبوعية تكتب نفسها بنفسها، وأن المهام يتم توزيعها تلقائيًا بناءً على حجم العمل، وأن فريقك لا يفوت أي موعد نهائي، كل ذلك دون بذل أي جهد. هذه هي قوة وكلاء الذكاء الاصطناعي في العمل.

مع استخدام 72% من المؤسسات العالمية بالفعل للذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل، أصبح الأمر واضحًا: الأتمتة هي المعيار الجديد.

من تبسيط سير العمل إلى التخلص من المهام المتكررة، تساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي الفرق على استعادة الوقت والتركيز على العمل المهم.

لمساعدتك على البدء، قمنا بتجميع وكلاء الذكاء الاصطناعي الأقوياء الذين يجعلون سير عملك أسرع وأذكى وأقل اعتمادًا على العمل اليدوي.

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي في لمحة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp أتمتة سير العمل وإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وكلاء Autopilot، رؤى الذكاء الاصطناعي (ClickUp Brain)، أتمتة بدون كود، قوالب مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا للمستخدم؛ الشركات: أسعار مخصصة Zapier أتمتة سير العمل بدون برمجة وتكامل التطبيقات أكثر من 5000 تكامل للتطبيقات، ومنطق شرطي، و Zaps متعدد الخطوات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا شهريًا؛ المؤسسات: حسب الطلب UiPath أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) على مستوى المؤسسات سير عمل مرئي، مراقبة في الوقت الفعلي، روبوتات مراقبة/غير مراقبة مجاني؛ 420 دولارًا أمريكيًا شهريًا/ترخيص؛ المؤسسات: حسب الطلب Notion إدارة المعرفة والمستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة في المحتوى بالذكاء الاصطناعي، تعاون مباشر، قوالب مخصصة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا؛ المؤسسات: حسب الطلب Workato أتمتة وتكامل متقدمان للعمليات أداة إنشاء منخفضة الكود، موصلات مسبقة الصنع، مزامنة البيانات المباشرة، لوحات معلومات أسعار مخصصة Fathom تدوين الاجتماعات وتوليد الأفكار ملخصات تلقائية، دعم متعدد اللغات، مشاركة المقاطع المهمة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا للمستخدم AgentGPT تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل باستخدام وكلاء مخصصين نشر وكلاء قائمين على GPT، وتسلسل المهام المتعددة، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات تجربة مجانية؛ الإصدار الاحترافي: 40 دولارًا شهريًا؛ الإصدار المؤسسي: حسب الطلب Fireflies تحويل الصوت إلى نص وتعاون مدعوم بالذكاء الاصطناعي تتبع الكلمات المفتاحية/الإجراءات، والملاحظات القابلة للبحث، وملخصات الاجتماعات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم Bardeen AI أتمتة المهام الشخصية وسير العمل المستند إلى المتصفح امتداد المتصفح، الأوامر باللغة الطبيعية، استخراج البيانات من الويب تبدأ الخطط المدفوعة من 129 دولارًا شهريًا كلود الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والذكاء التخاطبي دعم متعدد اللغات، إجابات مدعومة بتقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، اقتراحات قائمة على السياق مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا للمستخدم؛ المؤسسات: حسب الطلب Grain ملخصات المكالمات المرئية والرؤى القابلة للتنفيذ تسجيل الفيديو ومشاركة المقاطع وقوالب الملاحظات بالذكاء الاصطناعي مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا للمستخدم؛ المؤسسات: حسب الطلب

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي هم أدوات أو ميزات تستخدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لأداء مهمة بشكل مستقل. فهم يحللون البيانات ويتخذون القرارات وينفذونها دون تدخل بشري.

عندما يتعلق الأمر بأتمتة سير العمل، يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي المهام المتكررة وإدارة الجداول الزمنية وتحسين سير العمل وتوليد رؤى لاتخاذ قرارات مستنيرة. تساعد هذه الإجراءات المستقلة على تبسيط العمليات التجارية وزيادة إنتاجية القوى العاملة لديك.

🧠 حقيقة ممتعة: ELIZA، أول روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، تم إنشاؤه بواسطة جوزيف وايزنباوم في عام 1966. كان بإمكان ELIZA محاكاة المحادثات البشرية باستخدام مطابقة الأنماط البسيطة!

أنواع وكلاء الذكاء الاصطناعي

يمكن تصنيف وكلاء الذكاء الاصطناعي بناءً على قدراتهم في اتخاذ القرار، ومدى تعقيدهم، وتفاعلاتهم مع البيئة المحيطة. ومن الأنواع الرئيسية ما يلي:

وكلاء رد الفعل البسيط : يعملون وفقًا لقواعد بسيطة من الشروط والأفعال، ويستجيبون لبيانات محددة دون الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة. هم موثوقون في البيئات التي يمكن التنبؤ بها، ولكنهم لا يستطيعون التعامل مع الظروف المعقدة

وكلاء رد الفعل القائمون على النماذج : يحافظ وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء على نموذج داخلي للعالم، مما يساعد في اتخاذ القرارات. يستخدمون البيانات السابقة والحالية للتنبؤ بالنتائج وتعديل الاستجابات

الوكلاء القائمون على الأهداف : يتخذ وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمون على الأهداف قراراتهم بناءً على النتائج المرجوة. ولتمكين ذلك، يأخذون في الاعتبار عوامل مختلفة ويختارون الخيار الأفضل بناءً على هذه الأهداف

الوكلاء القائمون على المنفعة : يركز هؤلاء الوكلاء من الذكاء الاصطناعي على الأهداف والأداء أثناء اتخاذ القرارات. وهذا يتيح لهم تقييم الإجراءات المختلفة بناءً على وظيفة المنفعة، مثل المقاييس الخاصة بزيادة الكفاءة أو توفير التكاليف أو تقليل المخاطر

وكلاء التعلم : يعمل وكلاء التعلم على تحسين الأداء باستمرار من خلال الخبرة والتكيف. يستخدمون آليات التعلم المدعومة بتحليل البيانات وخوارزميات التعلم الآلي لفهم السياق وتحسين إنتاجهم

أنظمة الوكلاء المتعددين: تتضمن هذه الإعدادات عدة وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون بشكل تعاوني أو تنافسي لإنجاز مهام معقدة واتخاذ قرارات جماعية

🔍 هل تعلم؟ أداة الترجمة بالذكاء الاصطناعي من Google، والتي تسمى Google Neural Machine Translation (GNMT)، أنشأت لغة سرية خاصة بها للتواصل مع نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكلاء الذكاء الاصطناعي للأتمتة؟

يعتمد اختيار أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة للأتمتة على عوامل مختلفة، مثل احتياجات عملك وقابلية التوسع وسهولة التكامل. ابحث عن الميزات التالية عند اتخاذ هذا القرار:

أتمتة المهام: يجب أن يتمتع وكيل الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل بقدرات أتمتة المهام. يجب أن يتعامل بكفاءة مع المهام المتكررة لتقليل الجهد اليدوي الذي تبذله

القدرة على التكيف : يجب أن يتحسن وكيل الذكاء الاصطناعي من خلال التعلم من التفاعلات السابقة وأنماط البيانات وتعليقات المستخدمين. وهذا أمر مفروغ منه إذا كان وكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون باستخدام نماذج التعلم الآلي

فهم اللغة : إذا كنت تخطط لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في أماكن تتطلب التحدث، فيجب أن يتمتعوا بقدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للحفاظ على تفاعلات غنية، سواء من خلال الصوت أو النص

التعاون : تتمتع الوكلاء الذين يستخدمون : تتمتع الوكلاء الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتعاون بالقدرة على تحسين العمل الجماعي والعمليات والتواصل بين الأقسام

التكامل : سواء كنت تستخدم وكيل الذكاء الاصطناعي كجزء من أنظمة إدارة المخزون أو أنظمة الوكلاء المتعددين، يجب أن يتكامل مع مجموعة التقنيات الحالية لديك

قابلية التخصيص : يجب أن يكون وكيل الذكاء الاصطناعي قابلاً للتخصيص من أجل التعامل مع المهام البسيطة أو المعقدة، اعتمادًا على عملياتك التجارية

الأمان والامتثال: يجب أن تمتثل وكالات الذكاء الاصطناعي لبروتوكولات حماية البيانات والأمان حتى تظل بيانات عملك الحساسة محمية

📖 اقرأ المزيد: أفضل أدوات إنشاء سير العمل بالذكاء الاصطناعي

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للأتمتة

سواء كنت تبحث عن إنشاء وكلاء قائمين على الأهداف أو وكلاء هرميين لمهام أكثر تعقيدًا، إليك نظرة على أفضل الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام:

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة سير العمل وإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

افتح وكلاء AI Autopilot في ClickUp حافظ على سير العمل تلقائيًا مع وكلاء Autopilot من ClickUp

ClickUp هو تطبيق قوي شامل للعمل يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحسين أتمتة المهام وجدولتها. وهذا يجعله أداة رائعة لتبسيط سير العمل وزيادة الإنتاجية في فريقك ومؤسستك.

يقوم وكلاء Autopilot من ClickUp بأداء المهام بشكل مستقل بناءً على مشغلات وشروط وتعليمات محددة مسبقًا. يمكنك تنشيطهم في المساحات والمجلدات والقوائم وقنوات الدردشة في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. يقومون بمراقبة الأحداث داخل مهامك ووثائقك ورسائل الدردشة والتقارير والمزيد من أجل الاستجابة للتغييرات في الوقت الفعلي.

استخدم وكلاء ClickUp AI — أتمتة المهام، وأجب على الأسئلة، وأنجز المزيد

هناك نوعان من وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنك إنشاؤهم/استخدامهم في ClickUp:

وكلاء Autopilot مسبقًا : حلول جاهزة يمكنك تشغيلها مباشرة، مثل التقرير اليومي والتقرير الأسبوعي واجتماعات الفريق أو وكلاء الردود التلقائية

وكلاء Autopilot المخصصون: يتم تكوينهم عبر واجهة لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية لتناسب سير العمل الفريد الخاص بك

يعتمد الوكلاء في ClickUp على الذكاء الأساسي لـ ClickUp Brain وإعدادات "عندما-ثم" في ClickUp Automations.

أنشئ وكلاء Autopilot مخصصين في ClickUp باستخدام إرشادات بسيطة لا تتطلب كتابة أي أكواد

Brain هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومدرك للسياق، يعرف مساحة عملك جيدًا ويقدم اقتراحات ذكية وإجابات على الأسئلة المتعلقة بمشاريعك ومهامك ومعرفة شركتك. وهذا يساعد الفرق على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحسين سير العمل.

يمكنك دمج هذا المساعد القوي في ميزات أخرى، مثل ClickUp Docs. تعمل اقتراحات الذكاء الاصطناعي على تسريع الكتابة وتقليل الأخطاء البشرية. تساعد الاقتراحات أيضًا المستخدمين على ابتكار أفكار أفضل أثناء عملهم على مشاريع جديدة وتصميم الأفكار وما إلى ذلك.

ادمج الذكاء الاصطناعي لكتابة مستنداتك وتلخيصها وتحسينها باستخدام ClickUp Brain

تتولى الأتمتة المهام الروتينية والمتكررة مثل مشاركة تحديثات الحالة وتعيين المهام وتعديل المواعيد النهائية. وهذا يتيح لك الوقت للقيام بالأنشطة ذات الأولوية العالية.

على عكس الأتمتة القائمة على القواعد، يفهم الوكلاء السياق ويتعاملون مع الغموض ويمكنهم أيضًا إنشاء محتوى أصلي. يتم تشغيلهم بواسطة مجموعة AI الكاملة من ClickUp Brain (إدارة المعرفة وأتمتة المشاريع وإنشاء النصوص والصور باستخدام الذكاء الاصطناعي)، مما يمنحهم سياقًا عميقًا وإبداعًا.

📌 على سبيل المثال، يمكن لوكيل تحليل المشاعر المخصص مراجعة ردود النماذج (مثل CSAT و NPS ونماذج التعليقات) المرسلة في ClickUp تلقائيًا وتمييز مشاعر العملاء — إيجابية أو سلبية أو محايدة — إلى جانب رؤى قابلة للتنفيذ.

فيما يلي مقارنة بين الوكلاء والأتمتة:

الميزة الأتمتة وكلاء الطيار الآلي مستوى الذكاء قائم على القواعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي + سياقي يتطلب تفكيرًا شبيهًا بالبشر ❌ ✅ فهم اللغة الطبيعية ❌ ✅ يتم تشغيلها بواسطة الأحداث ✅ ✅ يعمل على المحتوى في المستندات/الدردشة ❌ ✅ تعليمات مخصصة ❌ منطق ثابت ✅ مطالبات وأدوات وشروط مخصصة تعقيد حالة الاستخدام بسيطة إلى متوسطة متوسط إلى معقد مثالي لـ تحديثات الحالة والمهام ووضع العلامات ملخصات، رؤى، توصيات، أسئلة وأجوبة حول الذكاء الاصطناعي

💡 نصيحة احترافية: يمكنك الجمع بين الوكلاء والأتمتة للحصول على سير عمل أكثر ذكاءً يوفر لك المزيد من الوقت! مثال: تقوم الأتمتة بإنشاء مهمة عند إرسال نموذج ملاحظات. يقوم وكيل مخصص بتحليل محتوى النموذج وإضافة رد مقترح أو إجراء متابعة.

تعرف على كيفية إنشاء وكيل Autopilot في ClickUp هنا:

إن دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في شكل وكلاء يجعل ClickUp حلاً رائعًا لإدارة المشاريع بفعالية.

استخدم قالب أتمتة البريد الإلكتروني من ClickUp لجعل حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك أكثر كفاءة

إلى جانب هذه الميزات، يوفر ClickUp مكتبة واسعة من القوالب التي يمكنك استخدامها لإنجاز أعمالك اليومية بشكل أسرع. يعد قالب أتمتة البريد الإلكتروني من ClickUp خيارًا رائعًا إذا كنت تتعامل مع آلاف الرسائل الإلكترونية يوميًا. فهو يتيح لك ما يلي:

أرسل رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا في الوقت المناسب لتبقى على اطلاع على كل المحادثات

قم بتعيين المهام والمسؤوليات بسرعة

حسّن خدمة العملاء بمرور الوقت من خلال الرد على كل استفسار في الوقت المناسب

بالإضافة إلى ذلك، إليك بعض الخيارات الأخرى التي يمكنك استكشافها: نموذج اقتراح مشروع أتمتة: حدد المهام التي يمكنك أتمتتها لتقليل الوقت وتخفيض التكاليف وتحسين سير عمل مشروعك

: مبادرات الأتمتة الخاصة بك غير مكتملة بدون التتبع. استخدم هذا النموذج لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع الأداء العام لجهودك واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات نموذج تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للأتمتة: مبادرات الأتمتة الخاصة بك غير مكتملة بدون التتبع. استخدم هذا النموذج لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع الأداء العام لجهودك واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

أفضل ميزات ClickUp

انشر وكلاء ذكيين يراقبون التقدم ويصنفون الطلبات ويلخصون التحديثات ويجيبون على الأسئلة أو حتى ينشئون المهام بشكل مستقل

حدد المشغلات والتعليمات والإجراءات للوكلاء بلغة طبيعية — دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد

أتمتة المهام الروتينية باستخدام قوالب أتمتة قابلة للتخصيص لتحقيق كفاءة أعلى

استفد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحليلات التنبؤية واتخاذ قرارات مستنيرة. استخدم حقول AI Assign و AI Prioritize في ClickUp بحيث تتكيف مهام المهام والأولويات تلقائيًا مع محتوى كل مهمة ومدى إلحاحها وقدرة الفريق

تكامل بسلاسة مع أكثر من 1000 تطبيق تابع لجهات خارجية لتوحيد سير العمل

قم بتكييف الوكلاء والأتمتة بسهولة لتلائم الفرق المتنامية والمشاريع المعقدة

تأكد من إدارة المهام حتى خارج ساعات العمل العادية، حيث يمكن للوكلاء والأتمتة العمل بشكل مستمر

📮 ClickUp Insight: 21% من الأشخاص يقولون إنهم يقضون أكثر من 80% من يوم عملهم في مهام متكررة. ويقول 20% آخرون إن المهام المتكررة تستهلك ما لا يقل عن 40% من يومهم. وهذا يمثل ما يقرب من نصف أسبوع العمل (41%) المخصص لمهام لا تتطلب الكثير من التفكير الاستراتيجي أو الإبداع (مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة 👀). تساعد وكلاء ClickUp AI في التخلص من هذه المهام الروتينية. فكر في إنشاء المهام والتذكيرات والتحديثات وملاحظات الاجتماعات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وحتى إنشاء سير عمل شامل! كل ذلك (وأكثر) يمكن أتمتته في لمح البصر باستخدام ClickUp، تطبيقك الشامل للعمل. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

قيود ClickUp

يواجه بعض المستخدمين صعوبة في التعلم بسبب الميزات الشاملة للمنصة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

ClickUp يشبه وجود مركز تحكم كامل لعملك. المهام والمستندات والأهداف والتقويمات - كل شيء في مكان واحد ويبدو منظمًا بالفعل، وليس مربكًا. أحدث التحديثات، خاصةً في التقويم ووكيل الردود التلقائية، تجعل من السهل عليك البقاء في الصدارة دون أن تغرق في العمل. إذا كنت تريد أداة واحدة تبقي عقلك وفريقك على نفس الصفحة، فإن ClickUp هو الحل الأمثل.

ClickUp يشبه وجود مركز تحكم كامل لعملك. المهام والمستندات والأهداف والتقويمات - كل شيء في مكان واحد ويبدو منظمًا بالفعل، وليس مربكًا. أحدث التحديثات، خاصةً في التقويم ووكيل الردود التلقائية، تجعل من السهل عليك البقاء في الصدارة دون أن تغرق في العمل. إذا كنت تريد أداة واحدة تبقي عقلك وفريقك على نفس الصفحة، فإن ClickUp هو الحل الأمثل.

2. Zapier (الأفضل لأتمتة سير العمل بدون برمجة وتكامل التطبيقات)

عبر Zapier

يتيح لك Zapier إنشاء أتمتة عبر التطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. كما يساعدك على دمج مجموعتك التقنية، مما يسهل نقل البيانات بين تطبيقين أو أكثر.

نظرًا لأن Zapier يتكامل مع آلاف التطبيقات، فهو حل أساسي لأتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات والأنظمة. مع Zapier، تحصل على منصة موحدة توفر كفاءة أعلى مع الحد الأدنى من التدخل البشري.

أفضل ميزات Zapier

تواصل مع أكثر من 5000 تطبيق لأتمتة سير العمل

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي قابلين للتخصيص يُسمون Zaps لأتمتة المهام المتكررة

استخدم سير العمل متعدد الخطوات لأتمتة التسلسلات المعقدة

قم بتطبيق المنطق الشرطي لتخصيص سير العمل وفقًا لاحتياجاتك

قيود Zapier

قد يتأخر تنفيذ المهام في بعض الأحيان

تتطلب تسلسلات المهام المعقدة منحنى تعلم أكثر حدة

أسعار Zapier

مجانًا

احترافي : 29.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

فريق : 103.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Zapier وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 5/5 (1,330+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,950+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

إليك تقييم Capterra:

أستخدمه لأتمتة عملية التقاط العملاء المحتملين، وتسجيلهم، وتقسيمهم إلى شرائح، وغير ذلك الكثير. على سبيل المثال، عندما يحجز شخص ما موعدًا عبر TidyCal، يقوم Zapier على الفور بإضافته إلى قائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووضع علامات عليه بشكل مناسب، وإرسال رسالة ترحيب إليه، كل ذلك دون أن أرفع إصبعًا واحدًا

أستخدمه لأتمتة عملية التقاط العملاء المحتملين، وتسجيلهم، وتقسيمهم إلى شرائح، وغير ذلك الكثير. على سبيل المثال، عندما يحجز شخص ما موعدًا عبر TidyCal، يقوم Zapier على الفور بإضافته إلى قائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووضع علامات عليه بشكل مناسب، وإرسال رسالة ترحيب إليه، كل ذلك دون أن أرفع إصبعًا واحدًا

💡 نصيحة احترافية: ابدأ بأتمتة المهام المتكررة ذات التأثير الكبير قبل توسيع نطاق الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل سير العمل بأكمله.

3. UiPath (الأفضل لأتمتة العمليات الروبوتية على مستوى المؤسسات)

عبر UiPath

UiPath هي منصة شهيرة لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تعمل على أتمتة المهام المتكررة والقائمة على القواعد في بيئات المؤسسات. تتيح لك نشر وكلاء ذكيين يحاكون تفاعلات البشر مع الأنظمة الرقمية لتعزيز الإنتاجية والدقة.

تجعل هذه البنية القوية هذا البرنامج مناسبًا للعمليات واسعة النطاق، مما يجعل UiPath الخيار المفضل للشركات التي تسعى إلى تحسين العمليات المعقدة.

أفضل ميزات UiPath

طور نصوص أتمتة باستخدام واجهة سحب وإفلات مرئية

نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المراقبين وغير المراقبين لتلبية احتياجات الأتمتة المتنوعة

راقب أداء الروبوتات وتنفيذ سير العمل في الوقت الفعلي

حافظ على الامتثال باستخدام أدوات الحوكمة على مستوى المؤسسات

قيود UiPath

مناسب فقط للتطبيقات على مستوى المؤسسات ويكون مكلفًا في النهاية للشركات الصغيرة والمتوسطة

تتطلب الأداة موارد كثيرة لتشغيلها وقدرات نظام قوية

أسعار UiPath

أساسي: يبدأ من 25 دولارًا شهريًا

قياسي : أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات UiPath ومراجعاتها

G2 : 4. 6/5 (6,690+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (710+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن UiPath؟

إليك ما تقوله مراجعة G2:

UiPath هو أحد أفضل مزودي الخدمات في مجال الأتمتة والتطوير. متوفر لأجهزة Android وiOS وWindows أيضًا. يتطلب القليل من المعرفة بالبرمجة لأنه برنامج متطور، ويبسط عملية المهام المعقدة للأتمتة ويساعد في إيجاد حلول فعالة ومناسبة.

UiPath هو أحد أفضل مزودي الخدمات في مجال الأتمتة والتطوير. متوفر لأجهزة Android وiOS وWindows أيضًا. يتطلب القليل من المعرفة بالبرمجة لأنه برنامج متطور، ويبسط عملية المهام المعقدة للأتمتة ويساعد في إيجاد حلول فعالة ومناسبة.

4. Notion (الأفضل لإدارة المعرفة والتوثيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Notion

يجمع Notion بين تدوين الملاحظات وإدارة المعرفة وأتمتة إدارة المشاريع ويثريها بالذكاء الاصطناعي. يتيح للفرق إنشاء قواعد البيانات والمستندات ومشاركتها والتعاون عليها عبر منصة متكاملة.

تساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي من Notion في صياغة المحتوى وإنشاء الملخصات واستخراج الأفكار، مما يؤدي إلى تبسيط مشاريعك ووثائقك. تتميز المنصة أيضًا بقوالب لمختلف حالات الاستخدام — من إنشاء متتبعات العادات الشخصية إلى تنظيم قاعدة المعرفة الخاصة بالشركة.

أفضل ميزات Notion

تعاون مع أعضاء الفريق أثناء إنشاء المستندات وتحريرها في الوقت الفعلي

نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المتكاملين لإنشاء المحتوى وتحريره

نظم المعلومات باستخدام قواعد البيانات والقوالب القابلة للتخصيص

الوصول إلى المحتوى عبر الأجهزة بمزامنة سلسة

قيود Notion

الذكاء الاصطناعي لديه وعي محدود بسياق مساحة العمل الخاصة بك، مما قد يجعل الوكلاء أقل فعالية

أسعار Notion

مجانًا

إضافة : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد

الأعمال : 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2 : 4. 7/5 (6,790+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,590+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

إليك تقييم Capterra:

أدوات الذكاء الاصطناعي ممتازة. يمكن للذكاء الاصطناعي تدوين محاضر الاجتماعات والإجابة على الأسئلة المتعلقة بملاحظاتك وقواعد البيانات الخاصة بك، وما إلى

أدوات الذكاء الاصطناعي ممتازة. يمكن للذكاء الاصطناعي تدوين محاضر الاجتماعات والإجابة على الأسئلة المتعلقة بملاحظاتك وقواعد البيانات الخاصة بك، وما إلى

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن توفر للمهنيين ما يصل إلى 200 ساعة سنويًا!

5. Workato (الأفضل لأتمتة وتكامل العمليات التجارية المتقدمة)

عبر Workato

يوفر Workato بيئة منخفضة الكود لربط التطبيقات وأتمتة سير العمل المعقد.

هذا النهج يجعل الأتمتة في متناول كل من مستخدمي تكنولوجيا المعلومات ومستخدمي الأعمال. كما أن أتمتة المواطن هذه تجعل Workato متعدد الاستخدامات للغاية، سواء كنت تستخدمه لأتمتة التسويق أو إعداد التقارير المالية أو عمليات الموارد البشرية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Workato

صمم وكلاء الذكاء الاصطناعي والتكاملات في بيئة منخفضة الكود

استخدم الموصلات المعدة مسبقًا لربط سير العمل عبر التطبيقات الشائعة

قم بتنفيذ مزامنة البيانات في الوقت الفعلي بين الأنظمة

راقب وأدِر سير العمل في شركتك باستخدام لوحات المعلومات

قيود Workato

إنها مكلفة للغاية، مما يجعلها غير متاحة للمؤسسات الصغيرة

تواجه بعض الوكلاء الأكثر تقدمًا وسير العمل المعقد تحديات في الأداء من حين لآخر

أسعار Workato

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Workato

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Workato؟

تقول إحدى تقييمات G2:

Workato هي منصة مرنة وقابلة للتطوير بشكل لا يصدق تتيح لنا إنشاء حلول أتمتة مخصصة بسهولة. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام تجعل العمل بها بسيطًا، حتى في سير العمل المعقد.

Workato هي منصة مرنة وقابلة للتطوير بشكل لا يصدق تتيح لنا إنشاء حلول أتمتة مخصصة بسهولة. واجهة المستخدم سهلة الاستخدام تجعل العمل بها بسيطًا، حتى في سير العمل المعقد.

📖 اقرأ المزيد: أفضل أدوات برمجيات أتمتة التسويق

6. Fathom (الأفضل لنسخ الاجتماعات والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Fathom

تقوم وكالات Fathom AI بإنشاء نصوص في الوقت الفعلي وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين إنتاجية الاجتماعات. فهي تسجل الاجتماعات وتدونها، مما يوفر انتباه المشاركين لمهام أكثر استراتيجية من تدوين الملاحظات.

يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي أيضًا بتلخيص النقاط الرئيسية وتسليط الضوء على العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات وتسهيل المتابعة الفعالة لضمان عدم تفويت أي شيء.

أفضل ميزات Fathom

سجل الاجتماعات وانسخها في الوقت الفعلي بموثوقية عالية

قم بإنشاء ملخصات وتسليط الضوء على نقاط المناقشة الرئيسية تلقائيًا

شارك رؤى الاجتماعات ومهام العمل مع فريقك بنقرة واحدة

اعمل بعدة لغات دون أي مشاكل

فهم القيود

تتأثر دقة النسخ عندما تستخدم مصطلحات خاصة أو مصطلحات خاصة بالصناعة

يتكامل مع أدوات مؤتمرات فيديو محدودة، مما يعيق إمكانية الوصول إليه

أسعار Fathom

مجانًا

Premium : 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق : 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Team Edition Pro: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2 : 5/5 (أكثر من 5500 تقييم)

Capterra: 5/5 (790+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom؟

إليك تقييم Capterra:

Fathom هو برنامج تدوين قائم على الذكاء الاصطناعي، وكما قد تتوقع، يقدم لك ملخصات ذكية لاجتماعاتك. لكن ما يميزه حقًا هو سلاسة اندماجه. فهو يراقب تقويمك و Teams/Zoom/وغيرها، وينضم إليك تلقائيًا.

Fathom هو برنامج تدوين قائم على الذكاء الاصطناعي، وكما قد تتوقع، يقدم لك ملخصات ذكية لاجتماعاتك. لكن ما يميزه حقًا هو سلاسة اندماجه. فهو يراقب تقويمك و Teams/Zoom/وغيرها، وينضم إليك تلقائيًا.

📖 اقرأ المزيد: أفضل قوالب سير العمل المجانية في Excel و ClickUp

7. AgentGPT (الأفضل لتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي المستقلة ووكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين)

عبر AgentGPT

AgentGPT يمكّن المستخدمين من نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء المهام دون تدخل بشري مستمر. يتيح للمستخدمين الاستفادة من نماذج GPT المتقدمة لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين يتناسبون مع سير عمل معين لتحقيق ملاءمة وكفاءة أعلى.

يساعدك AgentGPT على تنفيذ أمثلة مختلفة لأتمتة سير العمل، سواء كان ذلك يتعلق بوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتصفحون الإنترنت، أو إجراء مكالمات API، أو العمل في أنظمة متعددة الوكلاء، أو تنفيذ تسلسلات مهام معقدة.

أفضل ميزات AgentGPT

أطلق وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الذين يعملون دون إشراف يدوي

خصص وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام نماذج GPT المتقدمة لمهام محددة

أتمتة سير العمل المعقد من خلال ربط مهام متعددة بسلاسة

دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي مع واجهات برمجة تطبيقات متنوعة لتعزيز الوظ

قيود AgentGPT

كونها حديثة العهد، فإنها لا تتمتع حاليًا سوى بدعم وموارد محدودة من المجتمع

يعتمد بشكل كبير على إمكانيات نموذج GPT

أسعار AgentGPT

تجربة مجانية

Pro : 40 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات AgentGPT

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡 نصيحة احترافية: راقب سير العمل المؤتمت بالذكاء الاصطناعي بشكل دوري لاكتشاف طرق إضافية لتحسينه.

8. Fireflies (الأفضل لملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتدوين الصوت)

عبر Fireflies

يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي من Fireflies بنسخ الاجتماعات وإنشاء ملاحظات تلقائية، مما يسهل التعاون بين الأقسام المختلفة. كما يربطون بين أدوات المؤتمرات الشائعة لالتقاط المحادثات من مصادر متعددة وتنظيمها لتسهيل استرجاعها.

تم تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحديد الكلمات المفتاحية وتتبع العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء ومشاركتها بسلاسة بين الفرق. وهذا يضع جميع الأطراف المعنية على نفس الصفحة، مما يؤدي إلى مزيد من التوافق والإنتاجية.

أفضل ميزات Fireflies

قم بتدوين الاجتماعات في الوقت الفعلي بدقة عالية

حدد الموضوعات الرئيسية والإجراءات المطلوبة تلقائيًا

تعاون من خلال مشاركة التسجيلات والملاحظات بين الفرق

ابحث في الاجتماعات السابقة باستخدام عوامل تصفية محددة بالكلمات المفتاح

قيود Fireflies

أخطاء عرضية في النسخ، خاصة في المحادثات التي تتضمن مصطلحات تقنية أو لهجات ثقيلة

توفر النسخة المجانية مساحة تخزين وميزات محدودة

أسعار Fireflies

مجانًا

Pro : 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد

الأعمال : 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات Fireflies

G2 : 4. 8/5 (620+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies؟

تقول مراجعة G2:

لقد كانت واحدة من أكثر التقنيات تحويلاً لوكالتي، ونحن متخصصون في حلول التكنولوجيا، لذا فهذا إطراء كبير! لقد نقلنا جميع عملائنا وأقرب علاقاتنا إلى المنصة، وهم يحبونها أيضًا. البرنامج نفسه قوي للغاية لدرجة أنه يسمح لي بتنقل بين مكالمات المبيعات ومكالمات العملاء، ولكن مع هذا الشراكة مع الأتمتة... رائع!!!

لقد كانت واحدة من أكثر التقنيات تحويلاً لوكالتي، ونحن متخصصون في حلول التكنولوجيا، لذا فهذا إطراء كبير! لقد نقلنا جميع عملائنا وأقرب علاقاتنا إلى المنصة، وهم يحبونها أيضًا. البرنامج نفسه قوي للغاية لدرجة أنه يسمح لي بتنقل بين مكالمات المبيعات ومكالمات العملاء، ولكن مع هذا الشراكة مع الأتمتة... رائع!!!

9. Bardeen AI (الأفضل لأتمتة المهام الشخصية وأتمتة سير العمل المستند إلى المتصفح)

عبر Bardeen AI

Bardeen AI هو برنامج لأتمتة المهام يعمل مباشرة من خلال متصفحك. وهذا يسهل أتمتة المهام المتكررة دون الحاجة إلى تغيير السياق.

يمنحك الوصول إلى العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي المُعدة مسبقًا والمرونة في إنشائهم باستخدام أوامر اللغة الطبيعية. كما يربط Bardeen AI بين العديد من الخدمات والتطبيقات على الويب، مما يسهل أداء مهام إدخال البيانات واستخراجها وتوليد العملاء المحتملين.

أفضل ميزات Bardeen AI

أتمتة المهام مباشرة داخل المتصفح باستخدام امتداد قوي

أنشئ سير عمل مخصصًا باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يفهمون أوامر اللغة الطبيعية

الوصول إلى مكتبة من قوالب الأتمتة المعدة مسبقًا لحالات استخدام مختلفة

استخرج البيانات من مواقع الويب بكفاءة دون بذل أي جهد يدوي

قيود Bardeen AI

تقدم وظائف محدودة للمواقع الإلكترونية ذات المحتوى الديناميكي أو الإجراءات الأمنية المتقدمة

بعض الميزات المتقدمة متاحة مقابل اشتراك مدفوع

أسعار Bardeen AI

المبتدئين : 129 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الفرق : 500 دولار شهريًا

المؤسسات: تبدأ من 1500 دولار شهريًا (تُفوتر سنويًا)

تقييمات وتصنيفات Bardeen AI

G2 : 4. 8/5 (30+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bardeen AI؟

إليك ما جاء في تقييم G2:

أداة ممتازة لأتمتة سير العمل الذي كان يستغرق مني ساعات في السابق، والآن لا يستغرق سوى بضع دقائق. سهولة الاستخدام أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي عند التفكير في أداة لأعمالي أو حياتي الشخصية، وباردين يتفوق في هذا المجال أيضًا!

أداة ممتازة لأتمتة سير العمل الذي كان يستغرق مني ساعات في السابق، والآن لا يستغرق سوى بضع دقائق. سهولة الاستخدام أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي عند التفكير في أداة لأعمالي أو حياتي الشخصية، وباردين يتفوق في هذا المجال أيضًا!

10. Claude (الأفضل للكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والذكاء التخاطبي)

عبر Claude

Claude هو مساعد ذكاء اصطناعي متعدد الأغراض، يشتهر بقدراته في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) التي تساعد على تحسين جودة الكتابة. يوفر وكلاء الذكاء الاصطناعي من Calude الدعم في المحادثات عبر مختلف التطبيقات، مثل صياغة المحتوى والرد على الاستفسارات وتقديم اقتراحات ذات صلة بالسياق.

هذه القدرات، إلى جانب تكاملها السلس مع منصات متعددة، تجعلها متعددة الاستخدامات للغاية، سواء كنت تستخدمها للرد على البريد الإلكتروني أو التعامل مع دعم العملاء.

أفضل ميزات Claude

احصل على المساعدة في كتابة أو تحرير المحتوى باستخدام اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

احصل على توصيات مخصصة حيث يتعلم Calude من تفاعلات المستخدمين وتعليقاتهم

احصل على الدعم بعدة لغات ولهجات لتلبية الاحتياجات المتنوعة

قيود كلود

يعتمد أداء وكلاء الذكاء الاصطناعي على التحديثات والتحسينات المستمرة

يواجه المستخدمون أحيانًا عدم دقة في الردود، خاصة في حالة الاستفسارات المعقدة

أسعار Claude

مجانًا

Pro : 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى : 100 دولار شهريًا

الفريق : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل شخص

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات كلود

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude؟

تقول مراجعة Capterra:

أنا معجب حقًا بقدرة كلود على التعلم من توجيهاتي. عادةً ما أتمكن من الحصول على ما أريد من الذكاء الاصطناعي في غضون توجيهين.

أنا معجب حقًا بقدرة كلود على التعلم من توجيهاتي. عادةً ما أتمكن من الحصول على ما أريد من الذكاء الاصطناعي في غضون توجيهين.

💡 نصيحة احترافية: قد تستغرق إدارة عدة مشاريع وقتًا طويلاً. هل تريد تسهيل الأمور؟ استخدم قوالب خرائط العمليات التي تساعدك على تصور مشاريعك من البداية إلى النهاية لتبسيط مشروعك بالكامل!

11. Grain (الأفضل لتلخيص مكالمات الفيديو المعززة بالذكاء الاصطناعي والرؤى القابلة للتنفيذ)

عبر Grain

تستخدم Grain وكلاء الذكاء الاصطناعي لتسجيل المكالمات المرئية وتلخيصها. يحول وكلاء الذكاء الاصطناعي الاجتماعات الطويلة إلى رؤى موجزة وقابلة للتنفيذ ومشاركة.

يتكامل مع منصات مؤتمرات الفيديو الشهيرة ويولد الملخصات، مما يسهل على الفرق مراجعة النقاط الرئيسية. كما يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتخصيص قوالب تدوين الملاحظات المتاحة بسهولة.

أفضل ميزات Grain

التقط وسجل المكالمات بصوت وفيديو عالي الجودة

لخص الاجتماعات باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على اللحظات المهمة

خصص قوالب تدوين الملاحظات لتناسب أنواع الاجتماعات والتفضيلات المحددة

شارك المقاطع والملخصات بسهولة لتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق وتبادل المعرفة

قيود الحبوب

تفتقر إلى الميزات الخاصة بالعمليات المتوفرة في الأدوات المتخصصة

يمكن أن تستفيد الواجهة من مزيد من التخصيص، ولكنها تفتقر إلى الميزات اللازمة لذلك

أسعار الحبوب

مجانًا

المبتدئين : 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد

الأعمال : 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات المستخدمين

G2 : 4. 7/5 (290+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Grain؟

تقول مراجعة G2:

الذكاء الاصطناعي ذكي حقًا، فهو يعرف دائمًا ما هو مقدمة المحادثة وما هو غير متعلق بالعمل في الاجتماعات ولا يزعجك بتلخيصها. والملاحظات التي يولدها جيدة جدًا، أفضل من المنافسين الذين جربتهم، مثل Fathom و Gemini Notes في Google Meet.

الذكاء الاصطناعي ذكي حقًا، فهو يعرف دائمًا ما هو مقدمة المحادثة وما هو غير متعلق بالعمل في الاجتماعات ولا يزعجك بتلخيصها. والملاحظات التي يولدها جيدة جدًا، أفضل من المنافسين الذين جربتهم، مثل Fathom و Gemini Notes في Google Meet.

احصل على أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي وأكثرهم ملاءمة للسياق مع ClickUp

تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تغيير طريقة أتمتة الشركات لسير العمل من أجل تحقيق إنتاجية أعلى. من استخراج الرؤى الذكية إلى أتمتة المهام المتكررة، تتيح هذه الوكلاء للفرق العمل بشكل أكثر ذكاءً وسرعة وكفاءة. ومن المؤكد أنها ستعود بالفائدة على أماكن العمل الحديثة.

من بين منصات وكلاء الذكاء الاصطناعي المختلفة التي تمت مناقشتها أعلاه، تبرز ClickUp كالحل الأمثل. يمكنك الحصول على وكلاء Autopilot مسبقًا ومخصصين لتولي المهام اليومية عنك. يولد ClickUp Brain رؤى ذكية من مساحة العمل الخاصة بك، بينما تقلل ClickUp Automations من الجهد اليدوي من خلال الجمع بين المشغلات الذكية والسياق في الوقت الفعلي والوصول إلى مساحة العمل بالكامل، بما في ذلك المهام والمستندات والدردشات. على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، تم تصميم ClickUp خصيصًا لزيادة الإنتاجية، وهو قابل للتخصيص بالكامل ويعمل بسلاسة ضمن سير عمل فريقك.

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