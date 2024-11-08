أفضل 10 أدوات لتوليد سير العمل بالذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات

كمحترف، فإن أكبر عدو لإنتاجيتي هو الفوضى العارمة. أعرف عن كثب مدى صعوبة إدارة فرق العمل دون وضوح في المهام والمسؤوليات - إنها حقًا وصفة لكارثة.

لحسن الحظ، يساعدني برنامج مولد سير العمل بالذكاء الاصطناعي في التغلب على الفوضى. تقدم هذه الأدوات العمليات بتنسيقات مرئية أنيقة، مما يسمح لي بالبقاء على رأس كل شيء.

إذا كانت الفوضى منتشرة في مؤسستك، فقد قمنا بتجميع قائمة بمولِّدات سير العمل التي ستعمل على تبسيط حياتك.

هل أنت مستعد لاستكشاف خياراتك؟ دعنا نتعمق في الأمر. 🤿

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات سير عمل الذكاء الاصطناعي؟

قبل أن أشاركك أفضل اختياراتي لمولدات سير العمل بالذكاء الاصطناعي، إليك قائمة بالعوامل الرئيسية التي يجب البحث عنها في مولد سير عمل جيد للذكاء الاصطناعي.

سهولة الاستخدام: ابحث عن مولد سير عمل للذكاء الاصطناعي بواجهة سهلة الاستخدام. أدوات إنشاء السحب والإفلات وأدوات الذكاء الاصطناعي المرئية الأخرى التي لا تتطلب الكثير من الترميز هي اختيارات سهلة

ابحث عن مولد سير عمل للذكاء الاصطناعي بواجهة سهلة الاستخدام. أدوات إنشاء السحب والإفلات وأدوات الذكاء الاصطناعي المرئية الأخرى التي لا تتطلب الكثير من الترميز هي اختيارات سهلة قابلية التخصيص: تأكد من أن مولد سير عمل الذكاء الاصطناعي يسمح بتخصيص سير العمل وفقًا لاحتياجاتك

تأكد من أن مولد سير عمل الذكاء الاصطناعي يسمح بتخصيص سير العمل وفقًا لاحتياجاتك تكامل الذكاء الاصطناعي: اختر مولد سير عمل بالذكاء الاصطناعي مزود بقدرات ذكاء اصطناعي قوية تسهل الأتمتة. من توليد سير العمل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة لأتمتة إنشاء المحتوى أو تلخيص البيانات، يجعل الذكاء الاصطناعي إنشاء مهام سير العمل أسرع ويساعدك على توفير الوقت

اختر مولد سير عمل بالذكاء الاصطناعي مزود بقدرات ذكاء اصطناعي قوية تسهل الأتمتة. من توليد سير العمل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة لأتمتة إنشاء المحتوى أو تلخيص البيانات، يجعل الذكاء الاصطناعي إنشاء مهام سير العمل أسرع ويساعدك على توفير الوقت ميزات تعاونية: اختر منشئ سير العمل بالذكاء الاصطناعي الذي يوفر التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح لأعضاء الفريق بالمساهمة من أي مكان

اختر منشئ سير العمل بالذكاء الاصطناعي الذي يوفر التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح لأعضاء الفريق بالمساهمة من أي مكان الاندماج مع التطبيقات الأخرى: يجب أن يتكامل صانع المخطط الانسيابي بسلاسة مع أدوات أخرى مثل قواعد البيانات وتطبيقات التواصل لسير عمل أكثر سلاسة عبر جميع أنظمتك

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن أن يؤدي أتمتة سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقليل استخدام الورق بشكل كبير، مما يساهم في عمليات تجارية أكثر مراعاة للبيئة.

## أفضل 10 مولدات لسير العمل بالذكاء الاصطناعي

دعنا ندخل في صلب الموضوع. إذا كنت مستعدًا للارتقاء بسير عملك، فقد جمعت أنا وفريقي في ClickUp أفضل عشرة مولدات لسير العمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على البدء. 👇

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أتمتة سير العمل)

اجعل تحسين الكفاءة أمرًا سهلاً مع إمكانيات ClickUp لسير العمل وإدارة المشاريع ClickUp عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع، وهي بسهولة واحدة من أفضل أدوات الإنتاجية هناك. فهو يساعدك على تنظيم عملك والأشخاص في مكان مركزي واحد، مما يتيح لك إمكانيات لا حصر لها.

تقدم المنصة مجموعة قوية من الميزات لتعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات. فهي تُمكِّن المستخدمين من تحسين سير العمل، وأتمتة المهام المتكررة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات المختلفة.

أتمتة النقر فوق الأتمتة

أتمتة مهام سير عملك باستخدام أتمتة ClickUp لتعزيز الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي أتمتة ClickUp Automations ضرورية للفرق التي تتطلع إلى تقليل الجهد اليدوي وتعزيز الإنتاجية. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء عمليات سير عمل قابلة للتخصيص مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

يمكنك تعيين المشغّلات والإجراءات التي يتم تنفيذها تلقائياً، مما يتيح لفريقك التركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى بدلاً من الانشغال بالمهام الروتينية.

على سبيل المثال، يمكنك أتمتة الإشعارات عندما تتغير حالة المهمة أو إنشاء تذكيرات للمواعيد النهائية القادمة. هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص لإدارة المشاريع ذات الأجزاء المتعددة المتحركة.

قم بمحاذاة الأتمتة بشكل مثالي مع سير عمل فريقك باستخدام أتمتة ClickUp

_ لقد قمنا مؤخراً بإعداد واحدة من أتمتة ClickUp المفضلة لدي حتى الآن. إذا قمنا بتعيين حالة للفوترة، على سبيل المثال، سيقوم المحاسب لدينا تلقائيًا بإنشاء فاتورة في QuickBooks ثم كل ما علينا فعله هو الضغط على إرسال وستخرج الفواتير. وهذا يوفر حقاً ساعات وساعات

شايا فيشمان، رئيس شركة Brand Right Marketing

ClickUp Brain

لزيادة تحسين توليد سير العمل, انقر فوق الدماغ يسخّر قوة الذكاء الاصطناعي. ClickUp Brain هي أداة مساعدة للذكاء الاصطناعي تساعد على إنشاء مهام سير عمل فعالة من خلال مساعدة المستخدمين في صياغة المحتوى، والعصف الذهني، وإجراء الأبحاث.

باستخدام المطالبات النصية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يمكن ل ClickUp Brain إنشاء مسودات وتلخيص البيانات، مما يسهّل إنتاج المحتوى ومهام البحث.

استفد من ClickUp Brain لإنشاء المحتوى والبحث بكفاءة لتحسين سير عملك

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى تجميع معلومات مستفيضة لمشروع ما، يمكن ل ClickUp Brain إنشاء مسودة أولى بسرعة بناءً على مدخلاتك. توفر هذه الوظيفة الوقت وتعزز جودة مخرجاتك من خلال اقتراحاتها الذكية.

أدوات تعاونية لتحسين سير العمل

تقدم ClickUp أكثر من مجرد الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتبسيط عملياتك. فهو يوفر أيضًا أدوات تعاونية لتعزيز الإبداع والعصف الذهني ووضوح سير العمل. تلعب كل أداة من هذه الأدوات دوراً فريداً في تسهيل سير العمل بشكل أكثر فعالية. دعنا نستكشف كيف.

تعاون بصريًا باستخدام الملاحظات اللاصقة والمزيد باستخدام ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards توفر مساحة ديناميكية للفرق للتعاون في الوقت الفعلي. توفر هذه اللوحات الرقمية منصة تفاعلية يمكن من خلالها تبادل الأفكار وتنظيمها وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ.

سواءً كان فريقك يعمل عن بُعد أو في المكتب، تتيح اللوحات البيضاء للجميع المشاركة في جلسات العصف الذهني كما لو كانوا في نفس الغرفة.

_ ميزة السبورة البيضاء؟ مهووس. غالبًا ما تُستخدم هذه الأداة خلال اجتماعات الفريق لتبادل الأفكار أو لتوضيح المزيد من التفاصيل حول مبادرات معينة

بريتني كيرتنر، مدير برنامج في جامعة يوتا فالي

قم بتحويل طريقة عمل فريقك معًا باستخدام سبورات ClickUp البيضاء

بينما تقوم ببناء الأفكار والمفاهيم على السبورة البيضاء، يمكنك تحويلها على الفور إلى مهام النقر فوق المهام ودمجها بسلاسة في سير عمل مشروعك.

التالي, انقر فوق الخرائط الذهنية أداة قوية أخرى لتنظيم سير العمل.

تصور سير العمل وتقسيم المشاريع المعقدة باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps لتحسين الوضوح والمواءمة

تُعد الخرائط الذهنية مثالية لتقسيم المشاريع المعقدة إلى مكونات يمكن التحكم فيها. يمكنك البدء بمفهوم مركزي وتخطيط المهام والمعالم والتبعيات ذات الصلة بطريقة واضحة ومنظمة بصريًا.

هذه الأداة مفيدة لمديري المشاريع الذين يحتاجون إلى تقسيم المشاريع متعددة الأوجه وللفرق التي تعمل على تطوير المنتجات وتحسين العمليات.

أفضل ميزات #### ClickUp

أتمتة مهام سير العمل دون عناء: تبسيط تعيينات المهام المتكررة، وتعديلات تاريخ الاستحقاق، وتغييرات الحالة باستخدام الأتمتة

تبسيط تعيينات المهام المتكررة، وتعديلات تاريخ الاستحقاق، وتغييرات الحالة باستخدام الأتمتة استفد من الذكاء الاصطناعي لعمل أكثر ذكاءً: استخدم مطالبات نصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكتابة والبحث وتلخيص البيانات باستخدام Brain

استخدم مطالبات نصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكتابة والبحث وتلخيص البيانات باستخدام Brain إنشاء المحتوى على الفور: إنشاء الأفكار والمحتوى تلقائيًا للمهام مثل التقارير ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق

إنشاء الأفكار والمحتوى تلقائيًا للمهام مثل التقارير ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق تعاون بصريًا بوضوح: ارسم خطط المشروع واربطها مباشرةً بالمهام باستخدام اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية

قيود النقر فوق

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتقدمة المتوفرة في إصدار سطح المكتب، مما قد يؤثر على الإنتاجية أثناء العمل أثناء التنقل

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,880 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,880 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4260 تقييم)

2. Lucidchart (الأفضل لتصور عملية إنشاء مخطط انسيابي بديهي)

عبر: لوسيدتشارت Lucidchart هو مولد مخطط انسيابي للذكاء الاصطناعي مع واجهة سحب وإفلات بديهية تساعدك على سرعة إنشاء مخططات انسيابية والرسوم البيانية وحتى الخرائط الذهنية.

وتتيح لك ميزة التعاون في الوقت الفعلي إنشاء مخططات انسيابية بسلاسة أنت وفريقك وتحسين تصميم المخططات الانسيابية. وعلاوة على ذلك، تعمل اقتراحاته القائمة على الذكاء الاصطناعي على إنشاء مهام سير عمل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

أفضل ميزات لوسيد تشارت

اعمل مع فريقك في الوقت الفعلي على نفس المخططات الانسيابية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن موقعهم

قم بتوصيل لوسِد بتكاملات الذكاء الاصطناعي مثل لوسِد GPT المخصص و Microsoft Graph Connector لتلخيص العمل والعثور على المستندات بسرعة

أدخل مفتاح API الخاص بك للتفاعل مع النماذج اللغوية الكبيرة على لوحة لوسِد كارت لاختبار نماذج ومطالبات ومدخلات مختلفة

قيود لوسِد شارت

يتضمن الاستخدام منحنى تعليمي حاد

أبلغ بعض المستخدمين عن البطء عند التعامل مع المخططات المعقدة والمخططات الانسيابية للذكاء الاصطناعي مع العديد من المتعاونين

تسعير لوسيدتشارت

مجاني للأبد

فردي: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.5/5 (أكثر من 5,680 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 5,680 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

3. EdrawMax (الأفضل للرسم التخطيطي القوي مع القوالب المحسّنة بالذكاء الاصطناعي)

عبر: إدراو ماكس يتعامل EdrawMax مع كل شيء بدءًا من المخططات الانسيابية البسيطة بالذكاء الاصطناعي وحتى المخططات الهندسية المعقدة. تتيح لك ميزة الذكاء الاصطناعي الخاصة به إنشاء الرسوم البيانية وتحريرها، أو تصميم المخططات أو تعديل النص بنقرة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصة مكتبة واسعة من قوالب سير العمل الذي يمنحك السبق في مشاريعك عند استخدام مولد المخطط الانسيابي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات EdrawMax

اضبط التباعد والمحاذاة تلقائيًا للحفاظ على نظافة مخططاتك التخطيطية واحترافيتها باستخدام التنسيق الذكي

احصل على إمكانية الوصول إلى الرموز المتخصصة للهندسة والهندسة المعمارية وسير عمل تكنولوجيا المعلومات باستخدام مكتبات الرموز القابلة للتخصيص في EdrawMax

تصدير مهام سير العمل التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بسهولة إلى تنسيقات قابلة للتحرير مثل Visio وWord وExcel

قيود EdrawMax

لا يتعرّف التعرف الضوئي على الحروف بشكل صحيح دائمًا من خلال تحويل الصورة إلى نص

قد تكون المخططات الانسيابية للذكاء الاصطناعي مربكة للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفية تقنية بسبب تعقيدها

تسعير EdrawMax

للفرق: 8.43 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا ل 5 مستخدمين)

8.43 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا ل 5 مستخدمين) للشركات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إدراو ماكس

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. ميرو (الأفضل للعصف الذهني التعاوني مع الاتصالات الذكية)

عبر: ميرو تجعل لوحة ميرو الذكية من Miro's Intelligent Canvas عملية العصف الذهني والتخطيط وتدفق العمليات أمرًا ممتعًا. تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لتحويل الأفكار تلقائيًا إلى نماذج أولية أو ملخصات أو خطط أو مخططات.

سواء كنت تقوم برسم الخرائط الذهنية أو وضع الأطر السلكية أو إنشاء سير عمل مفصّل، يساعدك الذكاء الاصطناعي في Miro من خلال تقديم روابط ذكية بين الأفكار وتنظيم لوحاتك تلقائيًا.

أفضل ميزات ميرو

قم بتجميع الأفكار ونقاط البيانات ذات الصلة على لوحاتك ومخططاتك الانسيابية من أجل تنظيم أفضل باستخدام التجميع المدعوم بالذكاء الاصطناعي

احصل على اقتراحات بشأن الأشكال والوصلات والتخطيطات المثلى لسير عملك باستخدام ميزات الرسم التخطيطي الذكي

حلل الاجتماعات وجلسات العصف الذهني باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات فورية مع الوجبات الرئيسية والرؤى القابلة للتنفيذ

قيود ميرو

قد تكون إدارة اللوحات والفرق معًا مرهقة

ميزة التصدير تفتقر إلى المرونة، مما يمنع المستخدمين من اختيار عناصر سير عمل محددة وتحديد ترتيبها عند إنشاء مستند PDF

تسعير ميرو

مجاني للأبد

المبتدئين: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ميرو

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,590 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,590 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,570+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: تأكد من تدريب فريقك على استخدام أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي بفعالية. يمكن للفريق المتمرس تطبيق الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر، مما يؤدي إلى إدارة أفضل لسير العمل.

5. Airtable (الأفضل لإدارة المشاريع المرنة التي تجمع بين ميزات جداول البيانات وقاعدة البيانات)

عن طريق: ريديت يجمع Airtable بين بساطة جدول البيانات وقوة قاعدة البيانات. باستخدام Airtable، يمكنك إنشاء واجهات مخصصة وطرق عرض مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فريقك لتصور المعلومات المعقدة. يمكنك أيضًا إنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام من بياناتك عبر Airtable Cobuilder.

أفضل ميزات Airtable

أتمتة المهام الروتينية وسير العمل بناءً على المشغلات والإجراءات التي تحددها

إنشاء طرق عرض ولوحات معلومات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق المحددة وفقًا لمواصفاتك

إنشاء رؤى وتقارير مرئية تسلط الضوء على اتجاهات البيانات الرئيسية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار

قيود قابلة للتطبيق

أعرب العديد من المستخدمين عن حاجتهم إلى ميزات إضافية في جداول البيانات مثل صيغ الخلايا وخيارات السحب لأسفل

تتطلب الميزات المتقدمة التي تجعل Airtable جديرة بالاهتمام استثمار وقت كبير لإتقانها وإعدادها

التسعير القابل للتطبيق

مجاني للأبد

الفريق: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا) الشركات: 45 دولارًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا)

45 دولارًا/مستخدم/شهريًا (تُدفع سنويًا) مقياس المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات قابلة للتطبيق

G2: 4.6/5 (2,360+ تقييم)

4.6/5 (2,360+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,070+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: أدوات سير العمل بالذكاء الاصطناعي تُحدث الآن تحولاً في مجموعة متنوعة من الصناعات! ففي مجال الرعاية الصحية، تعمل هذه الأدوات على تبسيط إدارة بيانات المرضى، بينما تعمل في مجال الرياضة على تحسين جداول مواعيد الرياضيين لتحقيق أعلى أداء.

6. Zapier (الأفضل لأتمتة سير العمل بدون مجهود عبر آلاف التطبيقات)

عبر: زابير تعمل إمكانات الأتمتة في Zapier على تسهيل إنشاء تدفقات عمل سلسة حيث تجمع تطبيقاتك وخدماتك تحت سقف واحد. باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به، يمكنك إنشاء تدفقات عمل Zaps الآلية التي تربط بين التطبيقات المختلفة لإنجاز العمل بشكل أسرع.

تساعدك أداة الذكاء الاصطناعي للأداة على تحديد أفضل المشغلات والإجراءات بناءً على أنماط استخدامك لتبسيط أتمتة سير العمل . على سبيل المثال، إذا كنت تقوم عادةً بتصدير جدول ومشاركته بمجرد النقر على زر الحفظ، سيقوم Zapier بإنشاء أتمتة لذلك من تلقاء نفسه.

أفضل ميزات Zapier

استخدم مزيج Zapier وواجهات برمجة التطبيقات المساعدة لحالات استخدام متعددة مثل التحليل السريع لواجهة برمجة التطبيقات، وملخصات اجتماعات Zoom، والمزيد

أنشئ جداول شاملة من مجموعات البيانات المبعثرة مع مطالبة للسماح للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع العمل نيابةً عنك

ابدأ سير عملك على الفور باستخدام Copilot، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يقوم بصياغة Zaps وإنشاء التعليمات البرمجية وإنشاء إجراءات مخصصة لاحتياجاتك

قيود Zapier

قد تكون القيود المفروضة على Zaps التي يمكنك إنشاؤها في الثانية مشكلة عند العمل على عمليات مجمعة

تسعير Zapier

مجاني: $0

$0 احترافي: يبدأ من 30 دولارًا شهريًا

يبدأ من 30 دولارًا شهريًا الفريق: يبدأ من 104 دولارات في الشهر

يبدأ من 104 دولارات في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات زابير

G2: 4.5/5 (1,300+ تقييم)

4.5/5 (1,300+ تقييم) Capterra: 4.7 (أكثر من 2,860 تقييم)

7. ProcessMaker (الأفضل لإنشاء عمليات مبسطة مع تحليلات تنبؤية)

عبر: ProcessMaker يستخدم ProcessMaker الذكاء الاصطناعي لتحويل الأوصاف إلى عمليات قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى تبسيط أتمتة سير العمل وتوفير الوقت.

ميزات الذكاء الاصطناعي للمنصة تعزيز أتمتة العمليات مع التحليلات التنبؤية والاقتراحات الذكية. سواء كنت ترغب في أتمتة المهام أو تصور العمليات المعقدة، فإن ProcessMaker يوفر حلولاً مبتكرة لتعزيز الإنتاجية.

أفضل ميزات ProcessMaker

تحليل سير عملك باستخدام ميزات التعلُّم الآلي والحصول على اقتراحات لإعادة صياغتها لتحقيق كفاءة أفضل

توقّع نتائج العمليات وحدد الاختناقات المحتملة قبل حدوثها باستخدام التحليل التنبؤي

تبسيط عمليات سير العمل وتنفيذ حلول مصممة خصيصًا لكل قسم

قيود صانع العمليات

يعرب العديد من المستخدمين عن عدم رضاهم عن خيارات التصميم المحدودة للنماذج والشاشات

تظهر مشكلات الأداء عند تشغيل عمليات سير العمل المعقدة أو المشاريع الكبيرة

تسعير ProcessMaker

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ProcessMaker

G2: 4.3/5 (أكثر من 290+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 290+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 170 تقييم)

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8. Trello (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية مع اللوحات وأتمتة المهام)

عن طريق: تريلو يتميز Trello بتصميمه المباشر، مما يسهل على المستخدمين إدارة مهام سير العمل الخاصة بهم. تتميز المنصة بلوحات، وقوائم، وبطاقات مرتبة في واجهة نظيفة، مما يتيح لك تنظيم المهام دون عناء.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح Trello بأتمتة المهام بشكل فعال. يمكنك إعداد القواعد التي تنقل البطاقات تلقائيًا بين اللوحات كلما حدث تغيير في حالة المهمة، مما يجعل من السهل مراقبة تقدم الفريق وتحسينه التعاون متعدد الوظائف .

أفضل ميزات تريلو

إدارة سباقات السرعة والأهداف مع تعديل المواعيد النهائية مع تغير الأولويات

توليد أفكار جديدة ومثيرة لأي موجه أو سيناريو باستخدام Atlassian Intelligence

استخدم لوحات المعلومات لإلقاء نظرة شاملة على المشاريع لتصور المقاييس الرئيسية

قيود تريلو

لا يوجد دعم لتبعيات المهام، مما يجعل من الصعب تصور وإدارة المشاريع التي تكون فيها المهام مترابطة

إمكانيات محدودة لإعداد التقارير ما لم يتم استخدام تعزيزات إضافية

كل حساب Trello لديه حد لعدد الأوامر التي يمكن تنفيذها شهريًا

تسعير تريللو

خطة مجانية

الخطة القياسية: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) البريميوم: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 17.5 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات تريلو

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,230 تقييم)

9. Notion (الأفضل لمساحة عمل الكل في واحد للملاحظات والمهام وإدارة المشاريع)

عبر فكرة Notion هو مولد سير عمل جيد للذكاء الاصطناعي يجمع بين إدارة المشاريع والمهام الإبداعية في منصة واحدة سهلة الاستخدام. فهو يساعد الفرق على تبسيط سير عملهم، مما يجعل كل شيء بدءًا من العصف الذهني للأفكار إلى تنفيذ المشاريع يبدو بسيطًا.

تتيح لك إمكانات الذكاء الاصطناعي الخاصة به أتمتة المهام المختلفة، مما يعني أنك تقضي وقتاً أقل في الأنشطة العادية ووقتاً أطول في المهام المهمة.

أفضل ميزات

إنشاء الرسوم البيانية والمخططات الانسيابية لتعزيز مستندك بالمساعدات البصرية

تلقي تحديثات سريعة للمشروع، وإنشاء عناصر عمل، وتبسيط تواصل الفريق، وغير ذلك الكثير

الدردشة حول أي شيء تقريبًا مع Notion AI استنادًا إلى ChatGPT وClaude لتسريع عملك

قيود الحركة

تعتمد الأتمتة على الأحداث بشكل صارم، مما يعني أنه لا يمكن تنفيذها إلا عند وقوع حدث معين

واجه المستخدمون مشكلات في الأداء مع قواعد البيانات الكبيرة أو الصفحات المعقدة

تسعير الحركة

خطة مجانية

بالإضافة إلى: 10 دولارات/شهرًا لكل مقعد

10 دولارات/شهرًا لكل مقعد الشركات: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص التنقل بالذكاء الاصطناعي: إضافة 8 دولارات شهرياً لكل مقعد (تُدفع سنوياً)

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (5,790+ تقييم)

4.7/5 (5,790+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

10. Microsoft Power Automate (الأفضل لأتمتة مهام سير العمل عبر تطبيقات Microsoft والتطبيقات الخارجية)

عن طريق: أدياكا Microsoft Power Automate هو عملية على مستوى المؤسسات و برنامج أتمتة سير العمل الذي يقوم بأتمتة مجموعة واسعة من العمليات التجارية.

يمكنه إنشاء عمليات أتمتة وسير عمل معقدة للأنظمة وتطبيقات سطح المكتب والمواقع الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الرقمية والروبوتية (RPA). ويمكنك استخدامه في حالات مثل مشتريات SAP، وإعداد عمليات الموافقة، وأتمتة المستندات، وغير ذلك.

أفضل ميزات ميكروسوفت باور أتمتة التشغيل الآلي

توسيع نطاق الأتمتة عبر مؤسستك من خلال الأمان المدمج والحوكمة والمراقبة الشاملة

تحليل سير العمل وتقديم توصيات لتحسين عملياتك باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بالأداة

أتمتة المهام اليدوية على سطح المكتب باستخدام أتمتة العمليات الآلية لتحسين الكفاءة التشغيلية

قيود مايكروسوفت باور أتمتة التشغيل الآلي

بغض النظر عن الترخيص، لا يمكن أن تتجاوز تدفقات العمل 100,000 طلب في أي نافذة مدتها خمس دقائق

يمكن أن يحتوي كل تدفق على 500 إجراء بحد أقصى ويقتصر تداخل الإجراءات على عمق 8 مستويات

عدد الوصلات المخصصة التي تم إنشاؤها من واجهات برمجة التطبيقات على الويب محدود، مما يؤثر على قدرات التكامل

أسعار مايكروسوفت باور أتمتة الطاقة

نسخة تجريبية مجانية

باور أتمتة الطاقة المميزة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم عملية أتمتة الطاقة: 150 دولارًا شهريًا لكل روبوت

150 دولارًا شهريًا لكل روبوت عملية أتمتة الطاقة المستضافة: 215 دولارًا شهريًا لكل روبوت

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت أتمتة الطاقة

G2: 4.5/5 (أكثر من 430 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 430 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 180 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: عمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي ليست أداة تُضبط وتنسى. راقب أداءها بانتظام وحسّن الإعدادات للحصول على نتائج أفضل.

إنشاء تدفقات عمل نقية باستخدام ClickUp

يمنحك إنشاء مهام سير العمل الكثير من الفوائد. بدءاً من جعل عملك أكثر تنظيماً والتغلب على المواعيد النهائية وصولاً إلى جعل الجميع على نفس الصفحة، فهي حجر الأساس للكفاءة والإنتاجية.

لكن تحسين سير العمل ليس الشيء الوحيد الذي سيحل جميع احتياجات إدارة مشروعك. أنت بحاجة إلى شيء أكثر شمولاً واكتمالاً.

وهنا يأتي دور ClickUp. إنها أداة قوية لإنشاء سير العمل بالذكاء الاصطناعي وكل شيء بينهما. مع ClickUp Brain، يصبح إنشاء مهام سير العمل أسهل ما يكون. إن استخدامه جنباً إلى جنب مع لوحات المعلومات واللوحات البيضاء والخرائط الذهنية يهيئ فريقك للنجاح.

ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!