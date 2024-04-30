عندما يتعلق الأمر ب إدارة المشاريع ، فإن أداء المهام الأساسية بالترتيب الصحيح هو المفتاح لإنجاز مشروعك في الوقت المحدد. وعندما يشارك العديد من أعضاء الفريق في العملية، يمكن أن تتعقد الأمور بسرعة.

تعمل المخططات الانسيابية على تبسيط العمليات المعقدة وتسهيل متابعتها. يمكن أن تساعد في تحديد الاختناقات وتبسيط سير العمل وتحسين الكفاءة الإجمالية، مما يجعلها أداة قيمة لحل المشكلات واتخاذ القرارات في مختلف الصناعات.

باستخدام قالب المخطط الانسيابي، يمكنك التأكد من أن كل شيء يحدث بالترتيب الصحيح والحصول على فكرة أفضل عن كيفية تحديد أولويات المهام من خلال تمثيل سير عملك في مخطط أو رسم بياني سهل الفهم.

لبدء استخدام المخططات الانسيابية، ما عليك سوى تصفح قائمتنا التي تضم 10 قوالب مجانية للمخططات الانسيابية!

كيف يمكن لقوالب المخطط الانسيابي أن تفيد سير عملك

المخطط الانسيابي هو تمثيل مرئي لعملية أو هيكل عمل يستخدم إشارات مثل المربعات والأسهم لإظهار كيفية تناسب كل شيء معًا.

قد يعرض مخطط انسيابي بسيط عملية خطية، مثل خارطة طريق المنتج أو خريطة رحلة العميل ، بينما قد يتضمن المخطط الانسيابي الأكثر تعقيدًا مسارات أو فروعًا متعددة لإظهار ما يحدث إذا تم استيفاء شروط معينة أو عدم استيفائها.

قالب المخطط الانسيابي الفارغ هو تصميم مخطط انسيابي مُعد مسبقًا مخصص لحالة استخدام معينة، ويمكنك ملؤه بتفاصيل مشروعك الخاص.

هناك العديد من الأنواع المختلفة للاختيار من بينها مثل قالب المخطط الانسيابي التنظيمي أو قالب المخطط الانسيابي الدائري. يوضح مخطط تدفق البيانات كيف تنتقل البيانات عبر شركتك، بينما يوضح مخطط تدفق البيانات المخطط التنظيمي يصور الهيكل التنظيمي الخاص بك، ويوضح مخطط سير العمل العملية خطوة بخطوة بشكل متعمق.

يمكنك استخدام المخططات الانسيابية للمساعدة في العصف الذهني أو صنع القرار أو كقالب مخطط انسيابي لعملية التوظيف لتبسيط عملية التعيين وغيرها.

10 قوالب مجانية للمخططات الانسيابية

قد يتطلب إنشاء مخطط انسيابي للأعمال من الصفر الكثير من العمل، لذا ابدأ بقوالب المخططات الانسيابية الأساسية ثم ابدأ من هناك. فيما يلي 10 قوالب مجانية للمخططات الانسيابية للاختيار من بينها والتي تغطي تدفقات البيانات وتدفقات المستخدمين, تخطيط العمليات والمزيد.

1. قالب المخطط الانسيابي لمسار السباحة ClickUp

استخدم مخطط مسار السباحة لتوضيح من المسؤول عن أي مهام

هذا قالب مخطط مسار السباحة الانسيابي بواسطة ClickUp يستخدم مخطط مسار السباحة لإظهار مجموعة من المهام التي يجب أن تقوم بها عدة أقسام أو أعضاء الفريق.

ما هو قالب ممر السباحة ? إنه قالب رسم تخطيطي يعرض مسؤوليات متعددة جنبًا إلى جنب، مثل الممرات المتوازية في حمام السباحة.

تتمثل أكبر فائدة للمخطط الانسيابي لممر السباحة في قدرته على توضيح التفاعلات والمسؤوليات بين مختلف الأفراد أو الفرق أو الأقسام المشاركة في العملية. من السهل تصور المهام التي يمكن أن تبدأ في نفس الوقت، والمهام التي يجب إكمالها قبل البدء في المهمة التالية. يمكنك استخدام رموز مختلفة للمخطط الانسيابي لإظهار نقطتي البداية والنهاية بالإضافة إلى مهام اتخاذ القرار ونقاط التفتيش. تنزيل هذا القالب

2. قالب المخطط الانسيابي لبيانات ClickUp

يوضح هذا المخطط الانسيابي للبيانات حركة المعلومات في المؤسسة

نادرًا ما يكون نقل المعلومات في مؤسستك عملية بسيطة. تحتاج إلى تتبع مكان دخول البيانات وخروجها من نظامك، ومكان تخزينها، وكيفية انتقالها من جزء من نظامك إلى جزء آخر. هذا هو المكان الذي يكون فيه قالب مخطط تدفق البيانات مفيدًا!

هذا قالب المخطط الانسيابي لبيانات ClickUp على تصور هذه العملية باستخدام الدوائر والمستطيلات وغيرها من أشكال المخططات الانسيابية المرمزة بالألوان. قم بإعادة ترتيب الأشكال وإضافة تسميات إلى قالب المخطط الانسيابي الأساسي لجعله خاصاً بك.

يوفر قالب المخطط الانسيابي الدقيق للبيانات تمثيلًا مرئيًا يبسط فهم وتحليل وتصميم وتحسين الأنظمة والعمليات القائمة على البيانات. فهي تعزز التواصل الفعال، وتسهل اكتشاف الأخطاء، وتساهم في الكفاءة والموثوقية الكلية للنظام. 📚 تنزيل هذا النموذج

3. قالب المخطط الانسيابي لتخطيط مشروع ClickUp

يمكن أن يساعدك هذا المخطط الانسيابي في تجميع المهام في فئات لسهولة التصور

تعد خريطة المشروع إحدى أكثر الطرق فعالية لمشاركة رؤيتك مع أصحاب المصلحة والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة. من خلال عرض أهدافك وجدولك الزمني و المنجزات على خريطة مشروع بسيطة، يمكنك اختزال مشروع معقد إلى خطوات ملموسة ترتبط جميعها ببعضها البعض. 🛠️

هذا قالب المخطط الانسيابي لتخطيط المشروع من ClickUp يستخدم أيقونات لتمثيل مجالات المشروع مثل المقاييس والعمليات من خلال برنامج المخطط الانسيابي مثل الخرائط الذهنية .

خريطة المشروع هي نوع واحد فقط من الخرائط الذهنية التي يمكنك استخدامها لتبادل الأفكار, إدارة الفريق الأعضاء، أو إظهار نطاق العمل لأصحاب المصلحة من خلال مخططات سير العمل.

تجربة

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/flowchart-software/-mac// برنامج Flowchart لنظام التشغيل Mac* %/% !

! تنزيل هذا القالب

8. قالب المخطط الانسيابي البسيط لباور بوينت بواسطة SlideModel

عبر SlideModel

إذا كنت بحاجة إلى قوالب مخطط انسيابي جاهز للعرض التقديمي لمايكروسوفت PowerPoint، فإن قالب المخطط الانسيابي البسيط من SlideModel قد يناسبك. يعمل هذا الشكل على نمط قالب خريطة عملية الإدارة ويستخدم أشكال وألوان بسيطة لمساعدتك على التمييز بين الأفكار المختلفة والأسهم حتى تتمكن من رؤية كيفية ارتباطها.

ما عليك سوى استبدال النص بأفكارك وصورك الخاصة بقوالب المخطط الانسيابي المصممة لبرنامج PowerPoint.

على الرغم من أن هذا قالب PowerPoint للمخطط الانسيابي مجاني، إلا أنك ستحتاج إلى الدفع مقابل مايكروسوفت PowerPoint لاستخدام جميع ميزاته. بمجرد قيامك بذلك، ستحصل أيضًا على إمكانية الوصول إلى مكتبة الصور، ويمكنك الاختيار من بين الرسوم المتحركة والانتقالات اللافتة للنظر. تنزيل هذا القالب

9. قالب مخطط انسيابي لبرنامج إكسل من إنفينيتي إكسل

عبر إنفينيتي إكسل

قد يكون لبرنامج Excel سمعة طيبة في مجال تحليل الأرقام، ولكنه يحتوي أيضًا على مجموعة من قوالب المخططات الانسيابية التي يمكنك استخدامها إلى جانب برامج أخرى.

إذا كنت لا تعرف كيفية إنشاء مخطط انسيابي في Excel ، استخدم قالب مخطط Excel الانسيابي هذا من Infinity Excel للبدء. سيوضح لك كيفية إنشاء أشكال جديدة، وخطوط ربط، ونقاط ربط لإضافة المزيد من الإبهار إلى جداول بيانات Excel الخاصة بك. ✨ تنزيل هذا القالب

10. قالب مخطط انسيابي لبرنامج Microsoft Word بواسطة Template.net

_عبر Template.net

قد يكون مايكروسوفت وورك في المقام الأول معالج نصوص، ولكن من المفيد معرفة كيفية إنشاء مخطط انسيابي في Microsoft Word حتى تتمكن من دمج المخططات الانسيابية في المستندات.

قالب المخطط الانسيابي لمايكروسوفت وورد هذا من Template.net متوفر بعدة أحجام، بحيث يمكنك طباعته أو تنزيله أو تصديره كملف PDF. قم بتنزيل هذا القالب

ما الذي يجعل قالب المخطط الانسيابي جيدًا؟

قالب المخطط الانسيابي الجيد سهل التخصيص ويصور العمليات المعقدة بطريقة مثيرة للاهتمام بصريًا. هذا هو بيت القصيد من استخدام المخطط الانسيابي! في الواقع، لن تخدم قوالب المخططات الانسيابية المزدحمة أو التي تستخدم أشكال أو ألوان غير معتادة للمخططات الانسيابية أو التي تحتوي على رموز غامضة للمخططات الانسيابية الغرض المقصود منها.

من المهم اختيار أفضل قوالب المخططات الانسيابية لكل حالة استخدام، خاصةً إذا كنت ستشاركها مع أعضاء الفريق الجدد أو أصحاب المصلحة الخارجيين الذين يستوعبون هذه المعلومات لأول مرة. يجب أن يكونوا قادرين على "فهم" مخططك الانسيابي على الفور.

قد ترغب أيضًا في البحث عن برنامج المخطط الانسيابي الذي يتكامل بشكل جيد مع أدواتك أو تطبيقاتك الحالية ويسمح لك بتضمين أو الارتباط بموارد خارجية أخرى.

حسِّن إنتاجيتك باستخدام قوالب المخططات الانسيابية المجانية

لا تتعلق قوالب المخططات الانسيابية المجانية هذه بإضافة الحياة إلى عروضك التقديمية فحسب. عندما تقوم بتوثيق عملياتك في مخطط انسيابي، يمكنك تصور ما يجب القيام به بشكل أفضل واستخدام أتمتة سير العمل لزيادة إنتاجيتك .

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك هذه الوسائل المرئية المفيدة في الحصول على رؤية شاملة لما يجري والتأكد من أن جميع أصحاب المصلحة والمتعاونين معك على نفس الصفحة.

ابدأ بهذه النماذج العشرة المجانية للمخططات الانسيابية أو توجه إلى مركز قوالب ClickUp حيث ستجد المزيد من القوالب الرائعة مرتبة حسب الفئة.