10 أمثلة على سير العمل وحالات الاستخدام في عام 2025

ما لم تكن جالسًا لالتقاط صورة ذاتية مرسومة باليد مع كلبك، فإن الوقوف في مكانك ليس أمرًا جيدًا أبدًا.

وينطبق هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بـ العمليات التجارية والمتكررة سير العمل .

ستجد صعوبة في العثور على قصص نجاح الشركات التي "_دائمًا ما تقوم بالأمور بهذه الطريقة." وثق بي، لن يفوت أحد الوقت الذي يقضيه في العمل المزدحم الذي كان يمكن أن يكون مخصصًا لتناول كوكتيل بعد العمل.

إن البقاء في حالة من الركود في عملياتك يهدد في نهاية المطاف قدرة الشركة على النمو، ويؤدي إلى اختناقات أو حتى فرص ضائعة. 🙅🏼‍♀️

لحسن الحظ، لدينا الآن أتمتة سير العمل للقيام بالكثير من الأعمال الشاقة في هذا المجال!

بمساعدة المرونة تطبيقات إدارة سير العمل لمراقبة التحديثات والعملاء والتقارير والطلبات وغيرها، يمكن أتمتة العديد من المهام اليومية المتكررة.

سيؤدي التخلص من هذه المهام المملة إلى منح جدولك الكثير من الوقت الجديد للمهام الهامة وسيؤدي إلى زيادة الإنتاجية عبر الفريق بأكمله. 😍

مزايا التنظيم المناسب أتمتة سير العمل واضحة، ولكن التحدي يكمن في معرفة أفضل أتمتة لتبسيط عملياتك وإنشاء سير العمل الأمثل الذي تحلم به.

لكنك لست وحدك في هذا الأمر! نحن هنا من أجلك في كل خطوة من خطواتك مع 10 أمثلة فعالة لسير العمل ونصائح مفيدة من المتخصصين في هذا المجال الذين يقسمون على عملياتهم.

ها نحن ذا 🙂🚗🚗

10 أمثلة لسير العمل لفرق العمل المختلفة

دعونا نبدأ بالأساسيات هنا- ما هي إدارة سير العمل ?

إدارة سير العمل هي عملية تخطيط ترتيب الإجراءات التي يجب عليك اتباعها لتحقيق هدف ما أو إكمال مهمة أكبر. في هذا عملية العمل ، يمكنك أيضًا تحديد الإجراءات التي يمكن أتمتتها بمساعدة أداة إدارة سير العمل .

سيؤدي ذلك إلى تسهيل أو منع التأخيرات بين الخطوات في العملية الخاصة بك للحفاظ على سير عملك بأكبر قدر ممكن من الإنتاجية. استباقي للغاية! 👏

ستعطيك هذه الأمثلة العشرة لسير العمل فكرة عن كيفية تفكير الفرق المختلفة في عملياتها، والمنصات المستخدمة في تحسين هذه العمليات التجارية وكيفية إنشاء سير عمل خاص بك. 💯

1. إدارة سير عمل التوظيف

عندما تجد المرشح المثالي، فأنت تريده في الفريق بأسرع وقت ممكن.

إن عملية التوظيف المبسطة ضرورية لجعل هذا الانتقال سلسًا ومنظمًا. كما أنها تُظهر للمرشح أن شركتك جادة في تجميع قواها وأن اهتمامك به حقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سير العمل السلس هو سر ضمان أن يجد المرشحون المحتملون المناسبون الفرص المتاحة لديك ولا يسقط أي مرشح في الشقوق.

من خلال أتمتة العمل المزدحم وراء عملية التوظيف، يمكن لفريق المواهب لديك التركيز على ما هو أكثر أهمية - مهارات المرشح وقيمه واحتمالية نجاحه في الدور الوظيفي. إليك مثالاً على ما يبدو عليه ذلك في انقر فوق . 👉

يقوم مدير التوظيف بتحديد الحاجة ويحدد متطلبات الوظيفة يقوم مدير التوظيف بإنشاء الوصف الوظيفي المناسب ويرسله إلى فريق التوظيف ينشئ أحد أعضاء فريق التوظيف مهمة للوظيفة الشاغرة ويضيفها إلى قائمة في ClickUp مرتبة حسب القسم ومرتبة حسب الأولوية يقوم عضو فريق التوظيف بإنشاء إعلان عن وظيفة مع رابط إلى نموذج ClickUp يتم نشر الوظيفة على الموقع الإلكتروني للشركة, وسائل التواصل الاجتماعي ومجالس الوظائف يتقدم المرشح للوظيفة من خلال أحد هذه المنشورات وتصبح المعلومات الواردة في النموذج تلقائيًا مهمة لفريق التوظيف لمراجعتها إذا استوفى المرشح جميع معايير مديري التوظيف، يتم إجراء مقابلة أولية وفي حال عدم استيفائه للمعايير، يتم إرسال رسالة رفض مهذبة عبر البريد الإلكتروني إلى المرشح

احصل دائمًا على المرشح المثالي مع سير عمل التوظيف المدروس جيدًا في ClickUp Whiteboards قالب خطة عمل التوظيف في ClickUp لتبسيط وتسهيل عملية التوظيف في الشركة. يمكن لهذا القالب مساعدة فرق الموارد البشرية على وضع استراتيجية توظيف فعالة للوظائف الشاغرة في الشركة من خلال توفير خطة واضحة ومنظمة. وهو يتضمن دليلاً مفصلاً خطوة بخطوة يساعد الفرق على تحديد عملية التوظيف من البداية إلى النهاية، بما في ذلك الإعلان عن الوظائف، وفحص السيرة الذاتية، وجدولة المقابلات، وإجراءات عرض العمل.

2. سير عمل تأهيل الموظفين

يتطلب الأمر الكثير من التفكير الدقيق والجهد لجذب المواهب من الدرجة الأولى إلى شركتك - ولكن الحصول على المرشح المثالي هو نصف المعركة فقط.

فعملية التهيئة هي أول تجربة للموظف الجديد كموظف وستحدد الطريقة التي يتوقع أن يعامله بها الموظفون الجدد في المستقبل.

وهي أكثر من مجرد يوم من العزلة لقراءة الكتيب أو التوقيع على كومة من الأوراق، فإن عملية تأهيل الموظفين هي الانطباع الأول الحاسم. فكر فيها كفرصة لاستعراض شغف شركتك وقدرتها على:

مساعدة الموظفين على النمو

تعزيز الصحة البدنية والعقلية السليمة

تقديم الدعم

تسهيل الانتقال السلس إلى فريق عمل جديد

الانخراط في محادثات حول مواضيع مهمة

وأكثر من ذلك بكثير!

يجب أن تكون عملية التهيئة غنية بالمعلومات وجذابة وفعالة قدر الإمكان، الأمر الذي يتطلب تخطيطًا جيدًا تحليل سير العمل لبدء كل موظف جديد بشكل صحيح. قبل إرسال العرض، إليك ما يمكن أن تبدو عليه عملية ما قبل التهيئة في ClickUp:

يقوم المرشح بتقديم طلب ClickUp نموذج لوظيفة شاغرة يوجه النموذج إلى قائمة بالمرشحين المحتملين في ClickUp للمراجعة يتم تحويل النموذج إلى مهمة في الحالة 'تم استلامه' بمجرد اكتمال عملية المقابلة، يتم نقل مهمة المرشح إلى الحالة "موظف جديد" مما يؤدي إلى إنشاء مهمة جديدة لفريق التأهيل في ClickUp ليتولى مهامه

صدّق أو لا تصدّق، تبدأ عملية تأهيل الموظف قبل تقديم العرض - فهي تبدأ من أول اتصال. تُعد تطبيقات سير العمل ضرورية لتتبع الاتصالات والتحديثات والخطوات التالية طوال عملية التوظيف بأكملها عملية التهيئة . في ClickUp، تؤدي التغييرات التي تطرأ على حالة مهمة مخصصة إلى تشغيل مجموعة جديدة من أتمتة المهام لإزالة العمل اليدوي من على عاتق فريق الإعداد.

في حالة "تم التعيين"، يتم ملء تعليق لمدرب التأهيل ومدير التوظيف للاتصال في حالة "تم التوقيع على العرض"، يتلقى الموظف الجديد رسالة "ترحيب" تلقائية عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات للاستعداد ليومهم الأول في حالة "مستلزمات"، يتم ملء قائمة مراجعة المستلزمات ضمن المهمة لجميع معدات العمل المطلوبة. بمجرد وضع علامة "مكتمل" على كل عنصر، تقوم عملية أتمتة أخرى بنقل حالة المهمة إلى "استعراض" في حالة "استعراض"، سيعلم مدرب التأهيل أن جميع عناصر إجراءات ما قبل التأهيل قد اكتملت في حالة "السجل"، ستبقى مهمة الموظف الجديد في قائمة الدليل للفترة المتبقية من فترة عمله في ClickUp

قم بتغطية كل خطوة في عملية تأهيل الموظفين الجدد قبل يومهم الأول من خلال سير عمل مرئي تم إنشاؤه في ClickUp Whiteboards

هل أعجبك ما تراه هنا؟ اطلع على مدونتنا لمزيد من التفاصيل حول كيفية يستخدم فريق ClickUp's Onboarding في ClickUp . 💜 قالب تأهيل الموظفين في ClickUp هو قالب مُعد مسبقاً يمكن استخدامه لتبسيط عملية تأهيل الموظفين الجدد. يوفر هذا القالب دليلاً مفصلاً خطوة بخطوة يغطي جميع جوانب عملية التأهيل، بما في ذلك الأعمال الورقية الخاصة بالموارد البشرية، وسياسات الشركة وإجراءاتها، وجداول التدريب، وغير ذلك.

3. سير عمل تأهيل العملاء

إن عملية تأهيل العملاء لا تقل أهمية عن عمليات الموظفين لديك.

قد يكون سير عمل تأهيل العملاء المتقطع هو الشيء الذي يقف عائقاً أمام انغماس عملائك في منتجك بشكل كامل، خاصةً إذا كان الأمر يتطلب أدوات تعليمية إضافية لدمجه بشكل كامل بين فريقهم.

إليك كيف بيلين بابا ، محللة تسويق رقمي في فلوكزو ، تستخدم أتمتة سير العمل لتحسين سير عمل تأهيل العملاء:

_يمكنك أتمتة التذكيرات ورسائل البريد الإلكتروني والتقارير حسب سير عملك. عندما تقوم بتسجيل عميل جديد، يمكنك إدخال جميع معلوماته في نظامك: البلد واللغة والشركة وما إلى ذلك. مع فلوكزو، نقوم أيضًا بتحويل هذه المعلومات إلى مقاييس وإحصائيات قيّمة _ يبدأ سير العمل عند تسجيل العميل الجديد. يمكنك تعيين بريد إلكتروني مخصص تلقائيًا حيث ترحب بهم وتدعوهم إلى اجتماعهم الأول مع مدير نجاح العملاء. وخلال هذا الاجتماع الأول، تضعون أهدافًا وخططًا مشتركة لتوضيح كيفية تحقيق أقصى استفادة من الخدمة للعميل _ من هذه اللحظة فصاعدًا، يصبح مدير نجاح العملاء شريكًا في نجاح العميل ويكلف العميل بمسؤول تنفيذي لمواصلة العملية مع Flokzu، يمكن للمسؤول التنفيذي تعيين تذكيرات تلقائية بتواريخ استحقاق للمتابعة والتأكد من تحقيق كل هدف. وبمجرد انتهاء عملية التأهيل واستقرار العميل، يمكنك إخطار الرئيس التنفيذي ومدير العمليات تلقائيًا._>

بيلين بابا ، محلل تسويق رقمي في فلوكزو

مثال على سير عمل تأهيل العملاء في Flokzu

استخدام قالب تأهيل العملاء الخاص ب ClickUp لإنشاء تجربة تأهيل فعالة ومتسقة لعملائها، مما يساعدهم على بدء استخدام منتجاتهم أو خدماتهم بسرعة وسهولة. يسمح القالب للشركات بتخصيص عملية التأهيل وفقًا لاحتياجاتها ومتطلباتها الخاصة، مما يضمن حصول العملاء على المعلومات والدعم المناسبين اللذين يحتاجون إليهما.

4. سير عمل طلب الإجازة

حتى إذا كنت تعمل في شركة ناشئة عصرية مع إجازة غير محدودة ووقت إجازة - ستحتاج إلى الحصول على موافقة المدير على الطلب.

سيساعدك سير عمل طلب الإجازة الفعال على البقاء على الجانب الجيد من كل مدير (والموارد البشرية) من خلال إبقاء طلبات الإجازة الخاصة بك خارج دردشة الفريق أو البريد الإلكتروني المشغول. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية آلية تساعدك على تنفيذ طلبك بشكل أسرع! حتى تتمكن من البدء في وضع خططك للشاطئ بأسرع وقت ممكن.

إليك سير عمل آخر شاركه بيلين بابا توضح كيف تنفذ سير عمل طلب إجازة الموظف الخاص بها:

في عملية طلب الإجازة لدينا، يمكنك أن ترى مدى بساطة سير العمل عندما تقوم بأتمتة العملية باستخدام برنامج إدارة أعمال مثل Flokzu._ يقوم الموظفون بإكمال النموذج العام المخصص الذي يتم إرساله تلقائيًا إلى الموارد البشرية للقبول أو الرفض. ويمكنك تعيين تذكيرات وتواريخ استحقاق للتأكد من أن الموارد البشرية تتخذ قرارها بسرعة بمجرد اتخاذ هذا القرار، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني لإعلام الموظف إذا تم قبول طلبه أم لا. هذا الخيار مفيد للغاية للشركات التي لديها مئات الموظفين.

بيلين بابا ، محللة تسويق رقمي في فلوكزو

مثال على سير عمل طلب الإجازة في Flokzu

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5. سير عمل أوامر المبيعات

تتضمن أوامر المبيعات عروض الأسعار والفواتير والتقديرات والمرتجعات ومعلومات المنتج والمزيد. هذا كثير لإدارته. 😳

بغض النظر عن حجم عملك أو مجال عملك، فإن وجود سير عمل رقمي لتتبع جميع طلبات المبيعات هو لا بد منه. هذا لا يحافظ على تنظيمك ويقلل من الفوضى ويساعدك على تتبع أرباحك بدقة فحسب، بل إنه يقوم بذلك بشكل أسرع.

يمكن أن يؤدي عدم اختيار عملية أوامر المبيعات الرقمية إلى تأخيرات كبيرة أثناء انتظار التوقيعات أو الموافقات - ويمكن أن يكون التخلي عن سير العمل الآلي مضطربًا بنفس القدر.

يمكن أن تؤدي النماذج الرقمية والتوقيعات الإلكترونية المكتملة في برنامج إدارة سير العمل إلى تشغيل مهام أو إشعارات جديدة عند اكتمالها، مما يساعد الفرق على معالجة الطلبات بشكل أسرع ومن أي مكان تقريبًا.

إليك مثال لما قد يبدو عليه سير عمل أوامر المبيعات:

يقوم مندوب المبيعات أو العميل بإنشاء طلب باستخدام نماذج ClickUp يقوم إرسال النموذج تلقائيًا بإنشاء مهمة مقابلة لهذا الطلب مع جميع معلومات العميل والطلب الضرورية يقوم مدير مندوب المبيعات بالموافقة على الطلب ويتم إرساله إلى العميل يوافق العميل على الطلب، ويتم تنبيه قسم المحاسبة يقوم قسم المحاسبة بإرسال الفواتير إلى العميل يستلم العميل الطلب تكتمل المهمة المقابلة وتبقى في قائمة منظمة لحفظ السجلات

ذات الصلة:_

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تأكد من عدم سقوط أي طلب أو طلب عميل من خلال عملية مفصلة تم إنشاؤها في الخرائط الذهنية ClickUp

6. سير عمل حملة البريد الإلكتروني

Frfr، حملات البريد الإلكتروني صعبة. 🥵

ولكن يمكن لحملة بريد إلكتروني جيدة التنفيذ أن تجلب الكثير من الاهتمام والإيرادات الجديدة لعملك. بالإضافة إلى ذلك، فهي أيضًا طريقة رائعة وأكثر تخصيصًا للتفاعل مع المشتركين أو العملاء الذين ترغب في جذبهم إلى أسفل مسار التحويل.

لذلك إذا لم تكن قد ركبت قطار سير العمل عبر البريد الإلكتروني، فقد حان الوقت للصعود على متنه. 🚂

بالإضافة إلى الجانب المتعلق بالعلاقات مع العملاء في التسويق عبر البريد الإلكتروني، يجب أن يساعدك سير عمل حملة البريد الإلكتروني على توفير الوقت وإدارة العملاء عبر قنوات متعددة، وأن يكون مصممًا خصيصًا لكل هدف من أهداف الحملة.

لنفترض أن مستخدمًا جديدًا اشترك للتو في مدونتك. سيساعدك سير عمل حملة البريد الإلكتروني الترحيبية على التواصل مع هذا المشترك الجديد، والارتقاء بعلاقتك معه إلى مستوى أعلى، وتوجيهه إلى محتوى على مدونتك من المرجح أن يعجبهم.

إليك مثال لما قد يبدو عليه سير العمل هذا:

مشترك جديد ينضم إلى قائمة بريدك الإلكترونيّ يتم إرسال بريد إلكتروني ترحيبي مكتوب مسبقًا إلى ذلك المشترك بعد يومين، تحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم النقر على أي من الروابط الموجودة في رسالة البريد الإلكتروني الترحيبية إرسال بريد إلكتروني آخر بمحتوى مخصص لاهتماماتهم بناءً على الروابط التي نقروا عليها

قم بتخطيط كل الاحتمالات الممكنة في حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام اللوحات البيضاء في ClickUp

7. سير عمل تسويق المحتوى

سير عمل أحمله بالقرب من قلبي. 💓

إن إنتاج محتوى عالي الجودة أمر بالغ الأهمية لترسيخ علامتك التجارية كرائد في مجال عملك. فهو يجذب عملاء محتملين جدد، ويعزز الثقة مع عملائك الحاليين، ويوفر فرصة أخرى للترويج لمنتجك وخدماتك.

لا مفاجأة هنا، ولكننا في ClickUp، نستخدم ClickUp لسحب محتوى واضح وعملي سير عمل تسويق المحتوى لنشر أكبر قدر ممكن من المحتوى بشكل منتظم. ولكن هناك أكثر من طريقة لفرق العمل المختلفة لتحقيق أهداف المحتوى الفريدة الخاصة بهم.

إليك كيف كاشياب تريفيدي ، مسوق النمو في زميل المبيعات أنشأه ونفذ محتواه سير العمل التسويقي :

_ نحن نستخدم إدارة خط الأنابيب (Kanban) من Salesmate لإدارة تدفق المحتوى لفريق التسويق لدينا. بشكل أساسي، قمنا بتقسيم رحلة المحتوى بأكملها إلى سلسلة من الخطوات وحولناها إلى خط أنابيب _ بمجرد أن يتم نقل الصفقة (بطاقة المحتوى) إلى المرحلة التالية، يتم تعيين المهام التالية للأشخاص المعنيين باستخدام أتمتة سير العمل في Salesmate

كاشياب تريفيدي ، مسوق النمو في زميل المبيعات

مثال على سير عمل تسويق المحتوى في Salesmate

مثال على أتمتة سير عمل سير عمل المحتوى في Salesmate

_هل تريد معرفة المزيد حول كيفية سير عمل تسويق المحتوى المختلفة ومعرفة كيفية تخصيص عمليات مدونتنا في ClickUp؟

لا تبحث أكثر من هذه الندوة من مؤتمر LevelUp للإنتاجية! تعرف على أفضل الممارسات والأدوات التي يقدمها ClickUp لإدارة أجزاء مختلفة من سير عمل تصميم الويب مثل، الكتّاب والمصممين والمطورين

يمكن لفرق التسويق استخدام قالب تقويم المحتوى الخاص ب ClickUp لإنشاء وإدارة استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بهم. يساعد هذا القالب فرق العمل على تخطيط وتنظيم إنشاء المحتوى ونشره والترويج له، مما يضمن لهم البقاء على رأس أهدافهم التسويقية للمحتوى.

8. سير عمل الموافقة على التصميم

إن التأكد من أن كل تصميم، ونسخة، وتسويق، وخيار منتج يتوافق مع علامتك التجارية هو عمل بدوام كامل وشامل.

مثل أي طلب موارد بشرية أو اقتراح وجبة خفيفة في غرفة الغداء، يجب أن تلتزم جميع التصاميم بعملية موافقة ثابتة قبل أن تحصل على الضوء الأخضر. 🚦

هذا عملية التصميم قد تبدو هكذا

يتم تقديم طلب تصميم مع فكرة عامة ونموذج محتمل للتصميم المخطط له تتم الموافقة على مفهوم التصميم أو النموذج بالحجم الطبيعي يتلقى المصمم الطلب وينشئ صورة أو رسمًا بيانيًا بناءً على المفهوم المعتمد تتم مراجعة التصميم من قبل المدير ويتم الموافقة عليه أو إرساله مرة أخرى مع ملاحظات محددة لإجراء تعديلات طفيفة

وضع تصور لعملية التصميم ومتابعتها من البداية إلى النهاية باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

9. سير عمل إطلاق المنتج

هناك الكثير من الأجزاء المتحركة وراء كل عملية إطلاق منتج ناجح - وربما بعض الدموع في مرحلة ما أيضًا.

من الضروري مواءمة الفرق الرشيقة على جميع العمليات والرسائل والأهداف المحيطة بالمنتج قبل الإطلاق بوقت كافٍ، وسيتطلب الأمر أكثر من قائمة مرجعية مفصلة لإنجاز المهمة.

إليك كيفية القيام بذلك غابرييل لافونتين رئيس قسم تسويق المنتجات والشراكات في يونيتو أنشأتها وتنفذ سير عمل إطلاق منتجاتها:

<< إن إطلاق المنتجات صعب، لذا قمنا بتصميم

/ href/ _https://miro.com/app/board/uXjVOz8n4Ak=/ هذا القالب /%href/_ لتسهيل دمج التخطيط (الذي يحدث في Miro) مع ClickUp (حيث يتم إرسال العمل وتتبعه فعليًا)._ استغرق إطلاقنا شهورًا من العمل الشاق في البحث والتخطيط والتصميم والبناء ثم الإطلاق أخيرًا، وهو ما يعني الكثير من التعاون عبر الوظائف بين المنتج__ المدراء والمطورين والمصممين والتسويق والفرق التي تواجه العملاء إدارة الجميع في كل قسم والتأكد من تسليمهم في الوقت المحدد دون أن يضيع أي شيء من خلال الثغرات يمكن أن يستغرق الكثير من الجهد. وقد استخدمنا Unito لبناء سير العمل هذا، للمساعدة في تقديم أكبر عمليات إطلاق المنتجات وأكثرها تعقيدًا

غابرييل لافونتين رئيس قسم تسويق المنتجات والشراكات في يونيتو

مثال على سير عمل إطلاق المنتج في Unito

يمكن لفرق المنتجات استخدام قالب إطلاق المنتج من ClickUp لتخطيط وتنفيذ إطلاق منتج ناجح. يوفر هذا القالب دليلاً مفصلاً خطوة بخطوة يغطي جميع جوانب عملية إطلاق المنتج، بما في ذلك أبحاث السوق، وتطوير المنتج، والاختبار، والترويج.

10. دعم سير عمل العملية

يعد سير عمل نجاح العملاء أو سير عمل الدعم طريقة ممتازة لضمان الإجابة على أسئلة كل عميل وتلبية احتياجاته في الوقت المناسب.

يريد العملاء أن يعرفوا أن أصواتهم مسموعة وأن تجربتهم مع منتجك أو خدمتك مهمة بالنسبة لك - وعملية الدعم التي يمكن الاعتماد عليها هي المفتاح لتحقيق ذلك.

سير العمل هذا هو في الأساس تسلسل الإجراءات التلقائية التي يتخذها كل وكيل دعم عملاء لحل الشكاوى أو الأسئلة أو المشكلات التي قد يواجهها العميل. حل المشكلات هو أحد أكثر المواقف شيوعاً التي يواجهها وكلاء دعم العملاء بشكل يومي، وجزء مما يجعلها مهمة جداً هو أن هذه المشكلات غالباً ما تكون محددة زمنياً.

بمعنى أنك سترغب في معالجة هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن.

في ClickUp، قد يبدو سير عمل عملية الدعم على النحو التالي:

يملأ العميل نموذج مشكلة مع معلوماته الأساسية، ووصف تفصيلي للمشكلة، وأولويتها يتحول هذا النموذج إلى مهمة في ClickUp ويتم تعيينه إلى أحد أعضاء فريق نجاح العملاء سيقوم فريق نجاح العملاء إما بتوفير حل أو تصعيد المشكلة إلى الشخص المناسب

قم بإنشاء خطة هجوم مرئية لكل طلب عميل ومشكلة باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

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كيفية إنشاء سير عمل لنشاطك التجاري في ClickUp

خلاصة القول، هناك مثال لسير عمل لـ كل شيء حرفياً. لكنك لا تريد التنقل بين برامج سير العمل لتنفيذ كل عملية.

الحل؟

منصة إنتاجية شاملة تعمل على مركزية جميع عمليات سير عملك - بغض النظر عن حجم فريقك أو مجال عملك. المعروف أيضًا باسم, كليك أب . 🤓

من بين مكتبة ClickUp التي تحتوي على ميزات قابلة للتخصيص بالكامل الخرائط الذهنية و لوحة بيضاء رقمية أداة لإنشاء مهام سير عمل مرئية وجذابة وتلقائية للغاية لأي حالة استخدام. كل ذلك دون الحاجة إلى فتح علامة تبويب أخرى. ClickUp Mind Maps مثالية لتصور العملية خطوة بخطوة لأي مشروع أو سير عمل.

قم بتخطيط الأفكار وتنظيمها باستخدام وظيفة السحب والإفلات. ثم اسحب الفروع لإظهار علاقات المهام والتبعيات، أو اضبط مواقع العقد لتنظيم مساحة عملك وإعادة ترتيبها.

تصميم سير عملك من البداية باستخدام ClickUp Mind Maps في الوضع الفارغ وتحويل العقد إلى مهام قابلة للتنفيذ برنامج السبورة الرقمية يزدهر في الوقت الحالي - ولكن هل تعلم أن ClickUp هو أحد المنصات القليلة التي تبني ميزة السبورة البيضاء داخليًا؟ 🏡 ClickUp السبورة البيضاء توفر لوحة لا نهائية لرسم سير العمل من أي نوع - حتى الخرائط الذهنية! ناهيك عن أن ClickUp توفر الكثير من قوالب سير العمل خصيصًا للوحات البيضاء التعاونية لمساعدتك على توفير الوقت بشكل أسرع.

أضف الأشكال التي تتحول مباشرةً إلى مهام ClickUp وترتبط بسير عملك، ثم ارسم الروابط بينها لإظهار ترتيب المهام بسهولة.

ارسم وصلات بين أي شكل أو وسائط على السبورة البيضاء لإنشاء سير عملك في ClickUp

بغض النظر عن العمل أو المجال، سيكون ClickUp هو المفضل لديك في كل ما يتعلق بالعمليات وسير العمل.

وهل ذكرنا أن هذه الميزات هي مجانية بالكامل ؟ _ ابدأ بتوفير الوقت من خلال أتمتة عملياتك وتبسيطها في ClickUp. ♻️