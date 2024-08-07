أفضل 10 أدوات تعاون بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2025

في بعض الأيام، أشعر أن كل ما أقوم به في العمل هو متابعة المحادثات - سلاك، وتحديثات المنتج، والمستندات الداخلية، وتسجيلات العروض التوضيحية مع العملاء - مما يترك القليل من الوقت للتركيز على مهامي ومشاريعي الأساسية.

ووفقًا لمقال نُشر مؤخرًا في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، فأنا لست الوحيد الذي يفعل ذلك.

فمعظم الفرق يقضون أكثر من 85% من وقتهم كل أسبوع في التعاون مع الآخرين . بدأت المؤسسات في إعطاء الأولوية لـ "العمل الجماعي" على "العمل العميق" لزيادة التواصل وبناء التواصل بين الفرق.

وعلى الرغم من أن التعاون في العمل أمر رائع، إلا أنه لا يفيد إذا كان يستغرق معظم وقتك. لهذا السبب كنت متحمساً للغاية بشأن أدوات التعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي - وهي مفيدة بشكل خاص لتلخيص سلاسل الرسائل التي تضم 100 رسالة على Slack والمكالمات التجريبية للعملاء التي تستغرق ساعة كاملة.

هل تريد استكشاف كيف يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى جوهر المحادثات بشكل أسرع؟ لقد قمت بمراجعة أدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة

أدوات التعاون

لمعرفة كيف يمكنها تبسيط التعاون وتحسين التركيز والإنتاجية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التعاون بالذكاء الاصطناعي؟

لقد اختبرت أكثر من عشرين أداة من أدوات إدارة المستندات والمشاريع للتحقق من مدى قدرة هذه الأدوات على

مساحة عمل الذكاء الاصطناعي وميزات التعاون

يمكن أن تساعد في التواصل. إلى جانب أدواتهم التعاونية، قمت أيضاً بتحليل أمرين رئيسيين - كيفية تسعيرهم لمكون الذكاء الاصطناعي ومدى سهولة استخدام الميزة.

فيما يلي بعض العوامل التي قمت بتقييمها:

معالجة اللغة الطبيعية : أردت أن أعرف ما إذا كان محرك الذكاء الاصطناعي قادرًا على فهم الفروق الدقيقة في المحادثة باللغة الإنجليزية وإعطائي نتائج ذات صلة

: أردت أن أعرف ما إذا كان محرك الذكاء الاصطناعي قادرًا على فهم الفروق الدقيقة في المحادثة باللغة الإنجليزية وإعطائي نتائج ذات صلة قدرات الأتمتة : كان العامل الحاسم الآخر هو ما إذا كان أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد مهام سير العمل من أجل التعاون السلس. هل يمكنهم أتمتة المهام المتكررة مثل مشاركة تحديثات الحالة أو ملخصات الاجتماعات حتى تتمكن من التركيز على الصورة الأكبر؟

: كان العامل الحاسم الآخر هو ما إذا كان أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد مهام سير العمل من أجل التعاون السلس. هل يمكنهم أتمتة المهام المتكررة مثل مشاركة تحديثات الحالة أو ملخصات الاجتماعات حتى تتمكن من التركيز على الصورة الأكبر؟ التكلفة : تناولت كل أداة من الأدوات التي اختبرتها تسعير الذكاء الاصطناعي بشكل مختلف. فبينما يستخدم بعضها طريقة الدفع مقابل كل مقعد، يستخدم البعض الآخر طريقة الدفع مقابل كل مقعد. حتى أن بعضها يقدم ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به مجاناً

: تناولت كل أداة من الأدوات التي اختبرتها تسعير الذكاء الاصطناعي بشكل مختلف. فبينما يستخدم بعضها طريقة الدفع مقابل كل مقعد، يستخدم البعض الآخر طريقة الدفع مقابل كل مقعد. حتى أن بعضها يقدم ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به مجاناً التكاملات : كنت أرغب في التحقق مما إذا كانت ميزات التعاون بالذكاء الاصطناعي لكل أداة يمكن أن تساعد في قدرات التكامل الذكي. هل يمكنهم تحسين سير عمل التكامل الكلي لتحسين مزامنة البيانات أو السماح لي باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي كروبوتات في أدوات الاتصال الأخرى الخاصة بي؟

: كنت أرغب في التحقق مما إذا كانت ميزات التعاون بالذكاء الاصطناعي لكل أداة يمكن أن تساعد في قدرات التكامل الذكي. هل يمكنهم تحسين سير عمل التكامل الكلي لتحسين مزامنة البيانات أو السماح لي باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي كروبوتات في أدوات الاتصال الأخرى الخاصة بي؟ الدقة: كانت الشفافية والتحيز من المعايير الرئيسية أيضاً. هل أعطتنا محركات الذكاء الاصطناعي حقائق مباشرة أم لا؟ والأهم من ذلك، هل كانت ردودهم عادلة وغير متحيزة؟

أفضل 11 أداة تعاون للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة، يمكنك تحقيق التوازن بين العمل العميق والعمل الجماعي دون الشعور بالإرهاق. فيما يلي قائمة بأفضل أدوات التعاون التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تجعل التواصل بين الفريق دون عناء.

1. ClickUp-أفضل أداة لإدارة المشاريع والمهام التعاونية بالذكاء الاصطناعي

كليك أب

عبارة عن منصة مساحة عمل متكاملة مع أدوات مدمجة لإدارة المشاريع ومعالجة المستندات والاتصالات الداخلية للفرق في الموقع والفرق البعيدة.

قلل من العمل الشاق وتعاون بشكل أفضل مع ClickUp Brain - مساعدك الافتراضي الذي يعمل دائمًا

ولكن ما يجعل ClickUp متميزًا حقًا هو الطريقة التي يدمج بها الذكاء الاصطناعي عبر محرك الذكاء الاصطناعي الأصلي,

ClickUp Brain

. وهذا يوفر للمستخدمين تجربة إدارة عمل موحدة عبر أدواته.

لا يقتصر دور ClickUp Brain على دمج بياناتك عبر الدردشات والمشاريع والمستندات فحسب، بل إنه يمنح موظفيك أيضًا

مساعد ذكاء اصطناعي شخصي متاح دائمًا

الذي يعتني بالأعمال المزدحمة.

دعنا نستكشف كيف يساعد ClickUp Brain فرق العمل على البقاء منظمين وعلى نفس الصفحة:

مدير مشروع الذكاء الاصطناعي

مع وجود ClickUp Brain إلى جانبك، سيكون لديك مساعد مشروع قوي يعمل بالذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجيتك والحفاظ على سير المشاريع بسلاسة. في البداية، يمكنك

تبسيط عمليات إدارة مشروعك باستخدام الذكاء الاصطناعي

مثل إنشاء المشاريع، وإنشاء توصيفات المهام، وتعيين مهام DRIs.

تلخيص سلاسل التعليقات أو إرسال ردود سريعة باستخدام ClickUp Brain

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لإنشاء تقارير تقدم يومية أو أسبوعية لفريقك أو تقارير مباشرة للبقاء على اطلاع على مشاريعك وتحديد العقبات.

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

يأتي ClickUp أيضًا مع مساعد كتابة وتحرير أنيق يسمح لك بإنشاء محتوى من الصفر وتحرير المحتوى الموجود. يمكنك أيضًا تعيين دليل نمط العلامة التجارية ليتناسب مع صوت علامتك التجارية ونبرتها.

يمكنك إنشاء محتوى جديد من البداية أو تحرير محتوى موجود باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

لقد كنت أستخدم ClickUp's

أداة الكتابة التعاونية

بطريقتين رئيسيتين

طرح الأفكار

عند إنشاء الخطوط العريضة للمدونة ولإعادة توظيف منشورات المدونة كرسائل بريد إلكتروني ومنشورات اجتماعية. أستخدم أيضًا ClickUp Brain لترجمة النص إلى لغات مختلفة عند إنشاء حملات مترجمة.

مساعد الاتصالات بالذكاء الاصطناعي

إنشاء نصوص الاجتماعات، وسحب عناصر الإجراءات، وإرسال ردود سريعة باستخدام ClickUp Brain

إذا كنت تستضيف الكثير من الاجتماعات، فإن ميزة النسخ التلقائي في ClickUp Brain مفيدة للغاية. فهي تُنشئ نسخة من جميع اجتماعاتك، بل وتسحب عناصر الإجراءات، مما يضمن لك عدم تفويت أي شيء مهم.

فهي لا توفر عليك [وعلى زملائك في الفريق] الكثير من الوقت فحسب، بل إن وجود نص مكتوب يجعل استرجاع المعلومات سهلاً - وهو أمر يفوتك عندما تحفظ تسجيلات الفيديو فقط.

يمكنك أيضًا متابعة المحادثات من خلال الملخصات التلقائية لمحادثاتك المباشرة. هل ينقصك الوقت؟ يوفر ClickUp Brain خيارات الرد المكتوبة مسبقًا لتوفير عناء الكتابة. إذا كنت ترغب في إرسال رسائل مفصّلة، ما عليك سوى تدوين الفكرة الرئيسية في شريط الدردشة، وسيقوم Brain بتحويلها إلى رسالة مصقولة واحترافية. مريح للغاية، أليس كذلك؟

ClickUp أفضل الميزات

تلخيص كل شيء : من تحديثات المشروع إلى سلاسل التعليقات والمستندات الطويلة، لخص كل المحتوى بنقرة واحدة فقط

: من تحديثات المشروع إلى سلاسل التعليقات والمستندات الطويلة، لخص كل المحتوى بنقرة واحدة فقط تلخيص الاجتماعات : إنشاء انقر فوق المستندات من محضر اجتماعك عن طريق إنشاء نص تلقائي ثم استخراج الرؤى القابلة للتنفيذ منه. باستخدام اكتشاف التعاون المباشر في ClickUp ، يمكن لأعضاء الفريق المساهمة في المستند معًا والبقاء على اطلاع دائم

: إنشاء انقر فوق المستندات من محضر اجتماعك عن طريق إنشاء نص تلقائي ثم استخراج الرؤى القابلة للتنفيذ منه. باستخدام اكتشاف التعاون المباشر في ClickUp ، يمكن لأعضاء الفريق المساهمة في المستند معًا والبقاء على اطلاع دائم الوصول إلى المعلومات بسرعة : استخدم شريط البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي للعثور على المعلومات بسرعة دون الحاجة إلى الاتصال بزملائك في الفريق. وإذا كان لا بد من ذلك, عرض الدردشة في ClickUp تتيح لك التواصل معهم على الفور دون الحاجة إلى التبديل إلى منصة تواصل أخرى

: استخدم شريط البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي للعثور على المعلومات بسرعة دون الحاجة إلى الاتصال بزملائك في الفريق. وإذا كان لا بد من ذلك, عرض الدردشة في ClickUp تتيح لك التواصل معهم على الفور دون الحاجة إلى التبديل إلى منصة تواصل أخرى إنشاء الأتمتة : استخدم ClickUp Brain لإعداد عمليات أتمتة متعددة الخطوات في حالة/إذا/إذا ثم أتمتة سير العمل باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

: استخدم ClickUp Brain لإعداد عمليات أتمتة متعددة الخطوات في حالة/إذا/إذا ثم أتمتة سير العمل باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية التعاون والتواصل بشكل مرئي :

اللوحات البيضاء الخاصة ب ClickUp و الخرائط الذهنية تتيح لك التعاون في المشاريع باستخدام لوحة إبداعية. استخدم إمكانيات مثل الأقلام متعددة الألوان، والملاحظات اللاصقة، والأشكال، وما إلى ذلك، لإضفاء الحيوية على أفكارك. قم بتوصيل رسوماتك وتفريغ أفكارك إلى مهام ClickUp والمستندات والمزيد من أجل إمكانية العمل والمساءلة - حتى في الإعداد عن بُعد

: اللوحات البيضاء الخاصة ب ClickUp و الخرائط الذهنية تتيح لك التعاون في المشاريع باستخدام لوحة إبداعية. استخدم إمكانيات مثل الأقلام متعددة الألوان، والملاحظات اللاصقة، والأشكال، وما إلى ذلك، لإضفاء الحيوية على أفكارك. قم بتوصيل رسوماتك وتفريغ أفكارك إلى مهام ClickUp والمستندات والمزيد من أجل إمكانية العمل والمساءلة - حتى في الإعداد عن بُعد سجّل شاشتك مع التعليقات الصوتية: في بعض الأحيان، لا يكفي النص العادي. استخدم انقر فوق المقاطع لمشاركة تسجيلات شاشة بحجم اللدغة على الفور لتسريع التواصل ونقل المفاهيم والتعليمات بطريقة أوضح

قيود ClickUp

لا يتوفر ClickUp Brain إلا في الخطط المدفوعة فقط

أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 [9,000+ تقييمات ]

: 4.7/5 [9,000+ تقييمات ] Capterra: 4.6/5 [أكثر من 4,000 تقييم ]

2. تريلو-أفضل أداة تعاونية لإدارة المشاريع القائمة على كانبان

عبر

تريلو

Trello هو أحد منتجات Atlassian العديدة التي تتكامل بعمق مع Atlassian Intelligence لتسريع العمل باستخدام "رفيق الجناح بالذكاء الاصطناعي". ميزات الذكاء الاصطناعي في تريلو تتحسن

إدارة العمل التعاوني

عن طريق تلخيص البطاقات، أو تقسيم المهام، أو توليد الأفكار بناءً على المطالبات.

يمكنك الإبلاغ عن ردود الذكاء الاصطناعي غير الدقيقة أو غير الملائمة وتحسين تجربة الذكاء الاصطناعي في Atlassian. ومع ذلك، بالمقارنة مع بعض أدوات Atlassian الأخرى، فإن Trello لديه قدرات ذكاء اصطناعي محدودة فقط، ولا يساعد في الأتمتة وسير العمل.

أفضل ميزات Trello

طرح أفكار جديدة عن طريق طلب المساعدة من ذكاء Atlassian Intelligence لمساعدتك في أفكار المحتوى أو الحملة أو كيفية تحسين عملية معينة

تأكد من دقة التدقيق الإملائي والنحوي باستخدام المدقق النحوي المدمج

استخدم الذكاء الاصطناعي في Trello لاستخراج عناصر الإجراءات، أو إنشاء خطة أو قائمة مراجعة، أو ببساطة الحصول على وضوح بشأن ما يجب القيام به

قيود Trello

إمكانيات الذكاء الاصطناعي متوفرة فقط على الخطتين Premium و Enterprise، وليس الخطة القياسية

لا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة مهام سير عمل Trello، وهو ما قد يكون مقيدًا لبعض الفرق

تسعير Trello

مجاني

قياسي : 6 دولار/مستخدم شهرياً

: 6 دولار/مستخدم شهرياً قسط : 12.50 دولار/مستخدم شهرياً

: 12.50 دولار/مستخدم شهرياً مؤسسة: 17.50 دولارًا/مستخدماً شهرياً [تُدفع سنوياً]

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4.4/5 [أكثر من 13,500 تقييم ]

: 4.4/5 [أكثر من 13,500 تقييم ] Capterra: 4.5/5 [أكثر من 23,000 تقييم ]

3. أسانا-الأفضل للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى مساعد ذكاء اصطناعي ذكي

عبر

أسانا

أكثر من ميزات الذكاء الاصطناعي، أعجبتني أطروحة Asana حول سبب قيامها ببناء قدرات الذكاء الاصطناعي في منتجها - للمساعدة في الإدارة الكلية. إذا كنت جزءًا من فريق صغير يقوم بالعديد من المهام ويحظى بالاستقلالية كقيمة أساسية، فإن قدرات الذكاء الاصطناعي في Asana يمكن أن تكون مفيدة.

لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي في Asana AI على أتمتة تحديثات الحالة وتسجيلات الوصول وغيرها من الأعمال المشغولة فحسب، بل يمكنه أيضًا تجميع تقرير عن تقدم عملك مع المعلومات السياقية ومشاركته مع مديريك حتى يعرفوا ما تعمل عليه.

يمكن للفرق الكبيرة أيضًا الاستفادة من ميزة "الأهداف الذكية" التي تتيح لك إعداد عملية موحدة لتحديد الأهداف في جميع الفرق.

يستخدم محرك ذكاء اصطناعي خاص ونماذج LLM من OpenAI و Anthropic. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوضح لك الميزات التي يدعمها محرك الذكاء الاصطناعي من أجل شفافية أفضل.

كما يوفر Asana أيضًا المرونة في عدم استخدام محركات الذكاء الاصطناعي المحلية الشريكة والاعتماد فقط على محرك الذكاء الاصطناعي الأصلي الخاص ب Asana.

أفضل ميزات Asana

إنشاء الملخصات وتحديثات الحالة وتحديثات التقدم تلقائيًا من تحديثات المشروع في الوقت الفعلي

إعداد قواعد ذكية لتشغيل الأتمتة والتكامل مع أدواتك الأخرى

كتابة أوصاف واضحة ومقنعة للمشروع والمهام باستخدام المحرر الذكي

استخدم المشاريع الذكية لإنشاء مشروع مخصص بمهام وحقول وما إلى ذلك، بناءً على غرضه وأهدافه

قيود أسانا

بينما يدعم Asana AI لغات متعددة، فقد تم اختباره باللغة الإنجليزية فقط

يتوفر الذكاء الاصطناعي في أسانا في خطط الفريق فقط وليس في الخطط الفردية

تسعير أسانا

شخصي : مجانًا

: مجانًا مبتدئ : 13.49 دولار/مستخدم شهرياً

: 13.49 دولار/مستخدم شهرياً متقدم : 30.49 دولار/مستخدم شهرياً

: 30.49 دولار/مستخدم شهرياً مؤسسة : تسعير مخصص

: تسعير مخصص المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.4/5 [10,000+ تقييم ]

: 4.4/5 [10,000+ تقييم ] Capterra: 4.5/5 [أكثر من 12,700 تقييم ]

4. Airtable-الأفضل لبناء أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

عبر الجدول الجوي Airtable عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تتيح لك إنشاء أتمتة سير العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية لفريقك بشكل عام.

يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي القابل للتطبيق في استخراج المعلومات من قواعد البيانات الخاصة بك، وتشغيل الأتمتة المستندة إلى الوقت أو الأحداث، وتلخيص النص وترجمته، والقيام بأكثر من ذلك بكثير. على سبيل المثال، لنفترض أنك حصلت على مراجعة - يمكنك إضافتها إلى جدول/قاعدة بيانات في Airtable، واستخدام الذكاء الاصطناعي لقياس مشاعر المراجعة والإبلاغ عن فريق تجربة العملاء إذا كانت المراجعة سيئة. رائع، أليس كذلك؟

بصفتي غير تقني، وجدت أيضًا أن قدرات إنشاء صيغ الذكاء الاصطناعي رائعة جدًا. يمكنني إنشاء صيغ معقدة وإعداد عمليات أتمتة متعددة الخطوات في دقائق دون كتابة كلمة برمجية.

أفضل ميزات #### Airtable

إضافة مكون الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق خارطة الطريق لإنشاء مواصفات المنتج على الفور

قم بتوصيل مكون الذكاء الاصطناعي بتطبيق طلباتك لكتابة ملخصات إبداعية قوية تسرّع من عملية تسليم التصميمات التسويقية

تصنيف سجلاتك تلقائياً بناءً على الموضوع أو المشاعر أو الكلمات المستخدمة

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المتعاونين وإخطارهم وتبسيط الاتصالات

قيود Airtable

يمكن فقط للمستخدمين المشتركين في خطة مدفوعة شراء أرصدة Airtable

سيتم تمكين الذكاء الاصطناعي تلقائيًا للفرق، ولا توجد طريقة لإلغاء الاشتراك

تسعير Airtable

مجانًا

الفريق : 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا شركة : 54 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 54 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة أرصدة الذكاء الاصطناعي: يبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا مقابل 10,000 رصيد شهريًا

تقييمات ومراجعات Airtable

G2 : 4.6/5 [2,000+ تقييمات ]

: 4.6/5 [2,000+ تقييمات ] Capterra: 4.7/5 [2,000+ تقييم ]

5. ميرو-أفضل أداة تعاونية للسبورة البيضاء

عبر ميرو بفضل قماشها اللانهائي والكثير من القوالب، كانت Miro أداة شائعة للسبورة الرقمية للفرق والأفراد، والإصدار الأخير من Miro Assist يحسّن التجربة.

باستخدام Miro Assist، يمكنك إنشاء خرائط ذهنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتصور المحتوى الخاص بك بشكل أفضل، والعثور على المعلومات بسرعة. استخدمت Miro Assist لإنشاء عرض تقديمي كامل تلقائيًا من الملاحظات اللاصقة، وكانت تجربة سلسة.

كما أحببت أيضًا أن Miro يمنحك التحكم الكامل في بياناتك، مما يتيح لأعضاء الفريق الانسحاب من خلال عملية بسيطة بنقرة واحدة. وفقاً لـ "مبادئ الذكاء الاصطناعي" الخاصة بهم، فقد قاموا باختبار محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بهم للتحقق من التحيزات في المحتوى الذي تم إنشاؤه لضمان أن يكون Miro Assist أخلاقيًا.

أفضل ميزات Miro

تحويل الأفكار الجديدة أو المعقدة إلى نماذج منظمة مثل قصص المستخدم، ومعايير القبول، والمخططات التقنية، والرموز البرمجية باستخدام Miro AI

قم بإنشاء عروض تقديمية بنقرة واحدة من الخرائط الذهنية والمخططات الخاصة بك ببساطة عن طريق مطالبة Miro Assist بالمساعدة فيالتعاون في الوقت الفعلي تلخيص المعلومات وتجميعها للكشف عن رؤى قيمة من أبحاث العملاء أو وجهات النظر أو ورش العمل

احصل على ملخص لما ناقشته خلال جلسة السبورة البيضاء

قم بتجميع الملاحظات اللاصقة معًا بناءً على كلمة رئيسية أو موضوع

قيود ميرو

أبلغ بعض المستخدمين أن ميرو لا يتكامل بشكل جيد مع تطبيقات أخرى مثل محرر مستندات جوجل، مما يجعل عمليات التصدير متعبة

مساعد ميرو متاح باللغة الإنجليزية فقط

تسعير ميرو

مجاني

بداية : 10$/مستخدم شهرياً

: 10$/مستخدم شهرياً شركة : 20 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 20 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

ميرو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 [5،900+ مراجعات ]

: 4.8/5 [5،900+ مراجعات ] Capterra: 4.7/5 [1,500+ تقييم ]

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6. لوم-الأفضل لاستخراج المعلومات من مقاطع الفيديو

عبر

تلوح في الأفق

أصبحت Loom، التي استحوذ عليها مؤخرًا Atlassian، أداة الفيديو المزامنة الفعلية للعديد من الشركات الشهيرة التي تتطلب

قدرات التعاون المرئي

. كما أنها واحدة من أدوات التعاون المرئي القليلة التي تعمل على تبسيط التواصل مع إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية.

هناك ميزتان أعجبتاني منهما بشكل خاص وهما كيفية إزالة الحشو والصمت تلقائيًا والرسائل التي يولدها لمرافقة مقاطع الفيديو. كلاهما مفيد للغاية - خاصةً الميزة الأولى، حيث من المعروف أنني أستخدم الكثير من الأمهات بينما يتماشى فمي مع عقلي.

هناك ميزة أخرى يمكن أن تكون موفرة للوقت لكل من فرق التطوير وفرق تجربة العملاء، وهي ميزة سير عمل الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح لك إنشاء مستند نصي أو تقرير خطأ تلقائيًا لكل فيديو وإرساله إلى Jira.

تلوح في الأفق أفضل الميزات

الإنشاء التلقائي للعنوان والوصف وملخصات الفصول لكل فيديو تقوم بتسجيله

إنشاء زر CTA سياقي مخصص للحث على الشراء بناءً على صفحة الويب أو المنتج الذي سجلت الفيديو عليه

امنح المشاهدين قائمة بالمهام التي يمكنهم القيام بها عند مشاهدة الفيديو - مثل مراجعة قسم معين أو الإجابة عن سؤال للحصول على تعليقات سريعة

قيود تلوح في الأفق

لا يتوفر Loom AI إلا في الخطط المدفوعة فقط

لا يمكن استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي إلا على مقاطع الفيديو التي تنشئها بعد شراء الإضافة وليس مقاطع الفيديو القديمة

تسعير #### Loom

المبتدئين : مجانًا

: مجانًا الشركات : 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة الذكاء الاصطناعي: إضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 4 دولارات لكل مستخدم شهرياً

لوم التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 [2,000+ تقييم ]

: 4.7/5 [2,000+ تقييم ] Capterra: 4.7/5 [أكثر من 400 تقييم ]

7. سلاك-أفضل قدرات بحث وملخص مدعومة بالذكاء الاصطناعي للفرق الكبيرة

عبر

سلاك

هل أنت من الأشخاص الذين غالبًا ما يضيعون طريقهم في رسائل Slack - عشرات القنوات، وعشرات المواضيع، وأصوات الإشعارات التي لا تنتهي؟ إذن جرّب ميزة الذكاء الاصطناعي في سلاك!

بنقرة بسيطة، يمكنك تلخيص جميع الرسائل في أي دردشة أو قناة، وإرسال ردود سريعة، والبقاء على اطلاع على المحادثات دون إضاعة ساعات من الوقت.

أجد ميزة الملخص هذه مفيدة بشكل خاص عند عودتي بعد إجازة أو عطلة نهاية أسبوع طويلة لأن عدد رسائلي يمكن أن يصل بسهولة إلى بضع مئات من الرسائل.

على الرغم من أنها جديدة نسبياً، إلا أن خاصية الذكاء الاصطناعي في Slack لاقت استحسان المستخدمين.

ومع ذلك، يتم تسعيرها كإضافة، وبسعر 10 دولارات لكل مستخدم، فهي باهظة الثمن، خاصةً بالنسبة ل

التعاون في الفرق الكبيرة

-الذين سيستفيدون من ميزة الملخص.

أفضل ميزات Slack

تأكّد من أن الأشخاص المناسبين والأجهزة المعتمدة هم فقط من يمكنهم الوصول إلى بيانات مؤسستك من خلال ميزات مثل تسجيل الدخول الأحادي والمطالبة بالمجال ودعم إدارة التنقل في المؤسسة

حماية بياناتك باستخدام أدوات مثل إدارة مفاتيح سلاك للمؤسسات [Slack EKM]، وسجلات التدقيق، ومنع فقدان البيانات الأصلية [DLP]، بالإضافة إلى دعم موفري DLP من جهات خارجية

احصل على ذكاء اصطناعي من Slack لقراءة رسائلك والعودة إليك برؤى قابلة للتنفيذ - مثل ما هي إيراداتك للأشهر الثلاثة الماضية

قيود Slack

يمكن للذكاء الاصطناعي في سلاك الوصول إلى رسائلك فقط، وليس إلى لوحاتك أو ملفاتك

يستخدم Slack بياناتك لتدريب محرك الذكاء الاصطناعي الخاص به، وتحتاج إلى الكتابة إليهم إذا كنت ترغب في الانسحاب

تسعير سلاك

مجاني

محترف 8.75 دولار/مستخدم شهرياً

8.75 دولار/مستخدم شهرياً الشركات : 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً شبكة المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص Slack AI: يمكن شراؤها كإضافة بسعر 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Slack

G2 : 4.5/5 [أكثر من 32,500 تقييم ]

: 4.5/5 [أكثر من 32,500 تقييم ] Capterra: 4.7/5 [23,000+ تقييم]

8. تودويست-الأفضل للعاملين المستقلين الذين يحتاجون إلى تطبيق بسيط لإدارة المهام

عبر

تودويست

إذا كنت مثلي وتفضل تطبيق المهام البسيط الذي يعطي الأولوية لتجربة المستخدم الإجمالية على كل شيء آخر، فإن Todoist مصمم خصيصًا لك. أكثر ما يعجبني في مساعد Todoist للذكاء الاصطناعي هو مدى سهولة استخدامه وفائدته - لا توجد حيل، فقط معالجة اللغة الطبيعية النظيفة والفعالة.

يجعل تخطيط المهام مريحًا للغاية، بدءًا من اقتراح المهام التي يجب القيام بها بعد ذلك إلى إنشاء عناصر إجراءات لكل مهمة.

أفضل ميزات Todoist

اجعل أهدافك أكثر قابلية للتحقيق من خلال إنشاء قائمة مهام. ضعها موضع التنفيذ عن طريق تحديد اقتراح مهام مع مساعد الذكاء الاصطناعي من قائمة المشروع وكتابة ما تريد تحقيقه في حقل النص [على سبيل المثال، تعلم اللغة الإسبانية]

احصل على اقتراحات من مساعد الذكاء الاصطناعي حول كيفية إكمال مهمة ما، وما يجب عليك فعله بعد ذلك، وكيفية إعادة كتابة المهام وجعلها أكثر قابلية للتنفيذ

تتبع مشاريع متعددة في وقت واحد واستخدم سمات Pro لجعلها تبدو جذابة بصرياً

قيود Todoist

على الرغم من أن Todoist رائع لإدارة المهام اليومية، إلا أنه ليس مصممًا للمشاريع الكبيرة أو التعاون على نطاق واسع

لا تتوفر ميزة Todoist AI إلا في الخطط المدفوعة فقط

تسعير تودويست

مبتدئ : مجانًا إلى الأبد

: مجانًا إلى الأبد محترف : 5 دولارات/مستخدم شهرياً

: 5 دولارات/مستخدم شهرياً شركة: 8 دولارات/مستخدم شهرياً

Todoist التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 [700+ مراجعات ]

: 4.4/5 [700+ مراجعات ] Capterra: 4.6/5 [أكثر من 2,000 تقييم ]

9. Confluence-الأفضل للمؤسسات البعيدة التي تتطلب أدوات تعاون غير متزامنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

عبر

التقاء

Confluence هو حل شائع لإدارة المعرفة للمؤسسات البعيدة، وخاصة شركات البرمجيات التي تستخدم بالفعل Jira كحل لإدارة المعرفة

أداة للتعاون وإدارة المشاريع

. وبما أن لديها بيانات مقيمة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وألمانيا، فلا داعي للقلق بشأن امتثال البيانات.

يأتي Confluence بالفعل مع عدد غير قليل من الميزات الملائمة للتعاون، مثل الصفحات واللوحات البيضاء والمساحات، والتي تجعل تنظيم المعلومات [والوصول إليها] أمرًا في غاية السهولة. لكن التكامل مع Atlassian Intelligence يجعل هذا الأمر أفضل.

يمكنك استخدام Atlassian Intelligence في Confluence لكتابة المحتوى، وتعريف المصطلحات، وتلخيص المحتوى، وحتى إنشاء سير عمل إذا/ثم - وكلها تساعد في تحريك العمل بشكل أسرع. الميزة التي أعجبتني أكثر هي "التنبؤات" - في أي وقت تبحث فيه عن مستند، يعرض لك قائمة بالخيارات الخاصة بك.

لنفترض أنك مسوق وتكتب "خارطة طريق". ستعطي Atlassian Intelligence الأولوية للمستندات التي عملت عليها سابقًا أو تلك التي عرضها المسوقون الآخرون على شيء عرضه مطور.

أيضًا، على الرغم من أن Atlassian Intelligence تستخدم OpenAI كمحرك GPT الخاص بها، إلا أنها منعت الأخيرة من تدريب محركها على بيانات مستخدم Confluence - لذا فإن مستنداتك محمية بشكل جيد.

أفضل ميزات Confluence

تحويل الملاحظات الفوضوية إلى مستندات مفيدة، وإنشاء ملخصات للصفحات والتعليقات، وإنشاء عناصر الإجراءات في غضون ثوانٍ

تقليل التبديل بين التطبيقات من خلال تمكين Atlassian Intelligence في Slack حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات بسرعة

اتخذ قرارات أسرع ومستنيرة وحل أي مشكلة بسرعة باستخدام ذكاء Atlassian Intelligence في فريقك

قيود Confluence

لا يتوفر Atlassian Intelligence إلا في الإصدارين Premium و Enterprise فقط

مثل جميع محركات الذكاء الاصطناعي، فهو عرضة للهلوسة

تسعير #### Confluence

مجاني

قياسي : 4.89 دولار/مستخدم شهرياً

: 4.89 دولار/مستخدم شهرياً قسط : 8.97 دولار/مستخدم شهرياً

: 8.97 دولار/مستخدم شهرياً مؤسسة: تسعير مخصص [يتم الدفع سنويًا]

تقييمات ومراجعات كونفلوينس

G2 : 4.1/5 [أكثر من 3,700 تقييم ]

: 4.1/5 [أكثر من 3,700 تقييم ] Capterra: 4.5/5 [3,300+ تقييم ]

10. Notion-Best لإدارة قواعد البيانات التعاونية

عبر

فكرة

يحب معظم الناس، بمن فيهم أنا، مدى قابلية تخصيص Notion. من إنشاء متتبعات المشاريع وقواعد البيانات إلى الويكي ومخططات الوجبات، يمكنك استخدام Notion لتنظيم جميع معلوماتك. لذا، كنتُ متحمسًا بشكل خاص لاختبار قدرات الذكاء الاصطناعي.

يتيح لك برنامج نوتيون للذكاء الاصطناعي - الذي يستخدم OpenAI's LLM - القيام بمعظم الأساسيات، مثل صياغة المحتوى، وتلخيص النص [وقواعد البيانات]، وحتى ترجمة المحتوى. قد يكون هذا مفيدًا جدًا إذا كنت تعمل في شركة غير متزامنة توثق جميع عملياتها.

الميزة التي أرى نفسي أستخدمها أكثر من غيرها هي خاصية SEARCH، والتي تسمح لي بالبحث في قواعد بياناتي [وقواعد بيانات فريقي] عن معلومات محددة. فهي تقلل من الذهاب والإياب وتوفر وقت الجميع.

يعد دمج هذه الوظيفة داخل Notion مريحًا للغاية للأشخاص الذين يستخدمون ChatGPT للبحث ويساعد على منع التبديل بين السياقات.

بينما أحببتُ الوصول إلى Notion AI بمجرد الضغط على SPACE BAR، رأيتُ

بعض التعليقات على موقع ريديت

حيث وجدها الناس محبطة. هذا تذكير جيد بأن تجربة المستخدم يمكن أن تكون ذاتية، وما يصلح لشخص واحد قد لا يكون مثاليًا للجميع.

والآن، إلى التفاصيل الدقيقة: تؤكد لك Notion أنها لا تدرب الذكاء الاصطناعي الخاص بها على بياناتك، ولكن هناك مشكلة. مثل العديد من محركات الذكاء الاصطناعي، فإن برنامج Notion AI عرضة لاختلاق الأشياء، خاصةً مع الأسئلة المتعلقة بالأحداث الأخيرة [فكر في آخر 6-12 شهرًا الماضية]. لذا، على الرغم من أنها أداة رائعة، تأكد من التحقق من مخرجاتها.

أفضل ميزات برنامج Notion

الملء التلقائي للجداول وتحويل المعلومات الغامضة إلى معلومات واضحة وقابلة للتنفيذ

اطلب من Notion AI صياغة اتصالاتك نيابةً عنك، بل وترجمتها إلى لغات أخرى، مثل الإسبانية أو اليابانية

امنح Notion AI رسالة رئيسية لتقوم أداة الذكاء الاصطناعي بصياغتها في رسالة بريد إلكتروني أو مستند مفصّل لك

قيود Notion

يجد بعض مستخدمي ريديت أن برنامج Notion AI محدود للغاية من حيث السعر. وكما يقول أحد مستخدمي ريديت، إذا كان لديك فريق مكون من 50 عضوًا، فعليك أن تدفع 500 دولار إضافية فقط للحصول على ميزات تلخيص الذكاء الاصطناعي الأساسية

ميزات Notion AI غير متوفرة حالياً على تطبيقات الأجهزة المحمولة

تسعير تطبيق Notion

مجاني

بالإضافة : 10 دولارات/مقعد شهرياً

: 10 دولارات/مقعد شهرياً للأعمال : 18 دولاراً/مقعد شهرياً

: 18 دولاراً/مقعد شهرياً المؤسسات : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة الذكاء الاصطناعي: إضافة إلى أي مساحة عمل بسعر 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 [5,400+ تقييمات ]

: 4.7/5 [5,400+ تقييمات ] Capterra: 4.7/5 [أكثر من 2,000 تقييم ]

التعاون بشكل أفضل وزيادة إنتاجية الفريق باستخدام ClickUp

من كسر الحواجز اللغوية وتلخيص سلاسل الرسائل إلى مساعدتك في صياغة اتصالاتك وتنقيحها - يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التعاونية أن تقطع شوطاً طويلاً في تبسيط اتصالات الفريق. وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت تعمل على مشاريع معقدة ومتعددة الفرق أو كنت جزءًا من فرق عالمية موزعة.

إذا كنت تبحث عن منصة موحدة لإدارة جميع قنوات الاتصال الخاصة بك وتريد توحيدها باستخدام نفس محرك الذكاء الاصطناعي من أجل تواصل سلس، فهل لنا أن نقترح عليك ClickUp؟

ClickUp عبارة عن منصة شاملة تتيح للفرق من جميع الأحجام إدارة مشاريعها ومستنداتها واتصالاتها الداخلية من مكان واحد موحد. ونظرًا لأن هذه الميزات مدمجة بإحكام مع ClickUp Brain، فإن إدارة المعرفة تصبح أكثر سهولة.

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