أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لإدارة المشاريع في 2025

هل سئمتَ من التوفيق بين المهام التي لا نهاية لها، وتتبع المواعيد النهائية، ومحاولة إبقاء فريقك على نفس الصفحة؟ لا تخف - الذكاء الاصطناعي (AI) هنا!

لقد استحوذت أدوات الذكاء الاصطناعي على برامج إدارة المشاريع العالم عن طريق العاصفة. فهي تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى إدارة مشاريعك بسرعة وكفاءة.

قل وداعًا لصداع المهام الإدارية المملة ومرحبًا بمزيد من الوقت للأشياء الممتعة، مثل الترابط بين أعضاء الفريق وساعة السعادة. إليك دليلك لأفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع والتي ستساعدك على العمل بذكاء وليس بجهد أكبر.

ما هي برامج إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي؟

برنامج إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي هو نوع من التطبيقات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمساعدة في تخطيط المشاريع وتنظيمها وتنفيذها. يمكن لهذه الأدوات أتمتة المهام المتكررة، وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين الكفاءة العامة في عمليات إدارة المشاريع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي؟

قبل أن تغوص في عالم الذكاء الاصطناعي أدوات إدارة المشاريع والبدء في التمرير يمينًا ويسارًا وكأنك في تطبيق مواعدة، فأنت بحاجة إلى معرفة ما تبحث عنه.

لا تقلق - نحن معك. إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع:

الذكاء: ابحث عن الأدوات التي تستخدم التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية للمساعدة في أتمتة المهام وتحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

ابحث عن الأدوات التي تستخدم التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية للمساعدة في أتمتة المهام وتحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً سهولة الاستخدام: ليس لدى مدير المشروع وقت لأداة صعبة الاستخدام. ابحث عن الخيارات ذات واجهات المستخدم البديهية التي لا تتطلب دكتوراه في علوم الكمبيوتر لفهمها

ليس لدى مدير المشروع وقت لأداة صعبة الاستخدام. ابحث عن الخيارات ذات واجهات المستخدم البديهية التي لا تتطلب دكتوراه في علوم الكمبيوتر لفهمها المرونة: أنت بحاجة إلى نظام ذكاء اصطناعي يمكنه التكيف مع المشاريع من جميع الأشكال والأحجام. ابحث عن خيارات التخصيص التي تتكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل وتستخدم تقنيات التعلم الآلي الفعالة 🛠️

أنت بحاجة إلى نظام ذكاء اصطناعي يمكنه التكيف مع المشاريع من جميع الأشكال والأحجام. ابحث عن خيارات التخصيص التي تتكامل مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل وتستخدم تقنيات التعلم الآلي الفعالة التعاون: إن عملية إدارة المشاريع هي رياضة جماعية، لذا فأنت بحاجة إلى أداة تعزز التعاون. ابحث عن حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي مع إمكانية التواصل وتفويض المهام ومشاركة المستندات

أفضل 10 أدوات لإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي لعام 2024

لقد حان الوقت للعثور على الأداة المثالية، وهذه البرامج العشرة لإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي ستذهلك. استعد للتمرير على الذكاء الاصطناعي أداة إدارة المشاريع وتقع في الحب (مع عملك بالطبع). 👀

1. ClickUp - يقول المستخدمون إن ClickUp هي أفضل أداة لإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي بشكل عام

حسناً، حسناً، حسناً، حسناً، انظروا من احتل المركز الأول لدينا - إنه ClickUp Brain . من المحتمل أنك رأيت هذا الأمر قادم، لكننا لسنا الوحيدين الذين يعتقدون أن ClickUp هو أحد أفضل أدوات الإنتاجية على الإطلاق

في هذا العام فقط، حصلت ClickUp على لقب المنتج رقم 1 لإدارة المشاريع و منتج التعاون والإنتاجية رقم 1 التعاون والإنتاجية بواسطة G2. 🙌✨

إنه أيضاً المساعد الوحيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي المصمم خصيصاً لمساعدتك في عملك. إنه يشبه وجود مارد برنامج شخصي لإدارة المشاريع لمساعدتك على إنجاز المهام بشكل أسرع.

تحتاج إلى تلخيص ملاحظات الاجتماع أو تحديثات المشروع في ثوانٍ تم. تريد إنشاء عناصر العمل والرؤى من المستندات والمهام؟ لا توجد مشكلة.

بفضل العناوين والجداول المنظمة مسبقًا والمزيد، ستضمن تقنية الذكاء الاصطناعي من ClickUp حصول مديري المشاريع على محتوى منسق بشكل مثالي.

قم بأتمتة ملخصات المشروع وتحديثات التقدم المحرز باستخدام ClickUp Brain's AI Project Manager™ من ClickUp Brain

يقدم لك ClickUp Brain مدير مشروع يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون بمثابة مساعدك الافتراضي، مما يساعدك على:

التنبؤ ببيانات المشروع

تحسين عملية اتخاذ القرارات

إجراء تقديرات تكلفة المشروع

تحسين تخصيص الموارد

التنبؤ باحتياجات السعة

تبسيطإدارة الفريق مراقبة المخاطر المحتملة في الوقت الفعلي



ضمن مهمة ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء قوائم تدقيق مفصلة وتنظيمها مع مجموعات من عناصر المهام التي يمكن تعيينها لمستخدمين آخرين

هل ذكرنا تكاملات ClickUp؟ لديه أكثر من 1,000 تكامل بدون رسوم إضافية، بما في ذلك Slack وAsana وGitHub وTrillo وHarvest وMicrosoft Teams وغيرها الكثير.

أفضل ميزات ClickUp

اعمل بذكاء أكثر مع أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي مُحسَّنة لكل دور وحالة استخدام

الوصول إلى مطالبات نموذجية بالكامل يمكنك تخصيصها باستخدام مدخلات مثل الإبداع والنبرة

حسِّن كتابتك مع شريط أدوات ClickUp AI الجديد

إنشاء نص ونسخة لأي موضوع سواء كنت تكتب تقريرًا لأصحاب المصلحة، أو مذكرة لأعضاء الفريق، أو تحديثًا لوسائل التواصل الاجتماعي، أو منشورًا في مدونة حول إدارة المخاطر

قم بإنشاء عناصر الإجراءات، وتقديم ملخصات فورية، وتلخيص المحتوى، واستخراج الخطوات التالية والمعالم الرئيسية من النص باستخدام ClickUpأدوات الذكاء الاصطناعي أتمتة جدولة المشاريع الجديدة، وإدارة المشاريع الجديدة، وإنشاء المهام، والجداول الزمنية، وجداول البيانات، وتتبع الوقت، وخرائط الطريق، والمزيد

خطة مجانية للأبد تشمل معظم ميزات ClickUp

قيود ClickUp

ClickUp AI غير مشمول في الباقة المجانية للأبد (سيُتاح وصول تجريبي مجاني محدود قريبًا)

مع وجود العديد من الميزات، قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي (يمكن حل هذه المشكلة باستخدام العروض التوضيحية المجانية والتدريب)

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد: مجانًا

مجانًا الباقة غير المحدودة: 7 دولارات شهريًا لكل عضو

7 دولارات شهريًا لكل عضو خطة الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو

12 دولارًا شهريًا لكل عضو خطة المؤسسات: أسعار مخصصة متوفرة

أسعار مخصصة متوفرة ClickUp Brain متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. Process.st - يقول المستخدمون إن هذه الأداة تعمل على تبسيط العمليات

عبر

Process.st Process.st أو شارع المعالجة، هو إدارة العمليات أداة مصممة لإدارة سير العمل وتبسيط العمليات. وهي تتميز بما يلي تقنية مدعومة بـ ChatGPT التي تعمل على أتمتة مهام المشروع وزيادة الكفاءة.

هذه العملية الحديثة و إدارة المهام أداة تتمحور حول العمل الجماعي. وهي مصممة لتتبع المشاريع، وإدارة التسليمات، وأتمتة عمليات تسجيل الوصول، وتحسين تحليلات البيانات، والتعامل مع المهام المتكررة الأخرى. فيما يتعلق ببرامج إدارة المشاريع، يحتوي Process Street أيضًا على العشرات من عمليات التكامل، بما في ذلك Slack وZapier وTrello.

أفضل ميزات Process.st

إنشاء مهام سير العمل مع المهام، وحقول النماذج، وتواريخ الاستحقاق، والمهام، والمزيد في ثوانٍ

إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة ووثائق السياسة (مثلدليل تأهيل الموظفين) بأي لغة أو لهجة مع محتوى مصمم خصيصًا لمجال عملك

أتمتة إنشاء المهام (بالمحتوى والنماذج) لجعل إكمال مهام سير العمل أمرًا سهلاً

إنشاء العمليات وتوثيقها باستخدام واجهة السحب والإفلات التي تسمح لك بإضافة خطوات وشروط وحقول النماذج

التعاون مع تعيينات المهام والتعليقات ومرفقات الملفات في الوقت الفعلي

قيود Process.st

غير متاح للاستخدام في الوقت الحالي-قائمة الانتظار مطلوبة

تشير بعض المراجعات إلى وجود مشكلات في دمج Process.st مع منصات CRM الخاصة بهم

لا توجد خطة مجانية لأدوات إدارة المشاريع الخاصة بها

تسعير Process.st

بدء التشغيل : 100 دولار/شهريًا

100 دولار/شهريًا الإحترافية: 415 دولارًا شهريًا

415 دولارًا شهريًا المؤسسات: 1,660 دولار شهرياً

عملية.st التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. مخطط المشاريع - يقول المستخدمون إن هذه الأداة تساعد في إدارة التكاليف

عبر

مخطط المشروع

Project Planner هو برنامج لإدارة المشاريع قائم على الحوسبة السحابية يساعد المستخدمين في إدارة التكاليف وجدولة المشاريع وإعداد تقارير أداء العمل والتواصل في الوقت الفعلي.

مع الإطلاق الأخير لبرنامج PAI، وهو حل برمجي لإدارة المشاريع مدعوم بالذكاء الاصطناعي، قام Project Planner بتوسيع وظائفه. يتيح برنامج PAI أتمتة سير العمل لإنشاء المهام والمستندات لتسهيل تعاون الفريق.

صُممت المنصة لإبقاء جميع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة ومديري المشاريع على اطلاع دائم بتقدم المشروع في كل خطوة من خطواته.

مخطط المشروع أفضل الميزات

صياغة مقترحات سريعة للمشروع بمساعدة الذكاء الاصطناعي

الوصولتقارير حالة المشروع ورؤى بيانات الأداء

يمكن لمديري المشاريع استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتةتخصيص الموارد وتخصيص المهام

التواصل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي من أجل التعاون الفعال وحل المشكلات

إدارة تكاليف المشروع ونفقاته من خلال تتبع الإنفاق ووضع ميزانية للتكاليف المستقبلية

امنح فريقك الرؤية التي يحتاجها لتمكين اتخاذ قرارات أفضل ومعدلات نجاح المشروع

فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يوماً قبل التسجيل

قيود مخطط المشروع #### قيود مخطط المشروع

عدم التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى

محدودية المعلومات المتاحة بسبب نقص المراجعات

لا توجد خطة مجانية

تسعير مخطط المشاريع

شهريًا: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم سنويًا: 60 دولارًا سنويًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مخطط المشاريع

G2: غير متاح (0 تقييمات)

غير متاح (0 تقييمات) Capterra: غير متاح (0 مراجعات)

4. Project Insight - يقول المستخدمون إن هذه الأداة جيدة لإعداد التقارير

عبر

مشروع إنسايت

Project Insight (PI) هو برنامج لإدارة المشاريع والمحافظ يُمكِّن المؤسسات من تجميع مشاريعها وإعداد تقارير عنها بكفاءة أكبر. وبفضل أدوات وإمكانيات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتيح برنامج PI لفريقك الوصول إلى تتبع المشروع وإدارة الموارد وتتبع الميزانية. تعمل أدوات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة وتحسين تخصيص الموارد.

على الرغم من أن PI لا يعطي الأولوية للتكامل، إلا أنه يوفر التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Trello وSlack وJira Software وZendesk، مما يسهل على الفرق ومديري المشاريع التعاون بشكل أكثر كفاءة.

أفضل ميزات برنامج Project Insight

يتيح تتبُّع الوقت لمديري المشاريع إدخال الوقت باستخدام شبكة إدخال الوقت في النظام الأساسي أو أي مهمة أو التطبيق

توحيد عملياتك وتوفير الوقت إنشاء طلبات مشاريع بسيطة وتوجيه طلبات المشاريع للموافقة عليها

ربط المهام من أجل الجدولة الذكية للمشروع - عند إعادة جدولة مهمة سابقة، يتم تعديل المهام المتصلة المتبقية تلقائيًا

تتبع المشكلات وجعلها مركزية عبرالمشاريع والمهام لإعداد تقارير تنظيمية أفضل

نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا

قيود مشروع إنسايت #### قيود مشروع إنسايت

تشير بعض المراجعات إلى عدم وجود تغييرات تلقائية في الحالة بناءً على تدفق المهام

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة تتبع الوقت والساعات على تطبيق الهاتف المحمول

لا توجد خطة مجانية مع أدوات إدارة المشروع

تسعير #### مشروع إنسايت

مجاني

المحترف: 9 دولارات شهريًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

9 دولارات شهريًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الشركات: 19 دولارًا شهريًا للفرق المتعددة

19 دولارًا شهريًا للفرق المتعددة المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات مشروع إنسايت

G2: 3.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. Wrike - يقول المستخدمون إن هذه الأداة هي الأفضل للمؤسسات

عبر

وريك وريك هي واحدة من أفضل أدوات إدارة موارد المؤسسات والمشروعات التي تعمل على تبسيط تخطيط سير العمل وتخصيص الموارد وتصور البيانات وتعاون الفريق. وبفضل تكاملها الأخير مع الذكاء الاصطناعي، عززت Wrike قدراتها في إدارة المشاريع وكتابة منشورات المدونات وغير ذلك الكثير.

كما يقدم مجموعة من أدوات إدارة المشاريع التي تغطي أشياء مثل تخطيط الموارد، ومخططات جانت، وتتبع الوقت, إدارة عبء العمل وتقارير الأداء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل مع أكثر من 400 أداة لجعل الحياة أسهل لكل نوع من مديري المشاريع.

يوفر Wrike ميزات مرنة لإدارة المهام والتعاون تتناسب مع احتياجات الفريق والمشروع. هذه القدرة على التكيف وتعدد الاستخدامات تجعلها خيار إدارة المشاريع للشركات الناشئة والشركات القائمة على حد سواء.

أفضل ميزات Wrike

قم بتحسين سير عملك باستخدام ميزات إدارة المهام بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعيين المهام وأدوات تخطيط المشاريع اجعل إنشاء المهام وتعيينها أسهل باستخدام لوحة تحكم Wrike، والتي تتيح لمديري المشاريع تخصيص تواريخ الاستحقاق وتحديد الأولويات وقوائم المهام والتبعيات والمهام المتكررة والمزيد

استخدم مراقبة المشروع لوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة على تقدم المشروع

ابقَ على اطلاع دائم بالتغييرات والإشعارات في الوقت الفعلي لحالة كل مشروع

مراقبةأهداف إدارة المشروع والتقدم في لمحة سريعة

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

قيود Wrike

أبلغت بعض المراجعات عن مشاكل في خدمة العملاء وإلغاء تنشيط الحساب دون سابق إنذار

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مربكة وتفتقر إلى الميزات البديهية

لا توجد خطة مجانية لأدوات إدارة المشاريع (تحقق من بدائل Wrike هذه)

تسعير Wrike

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

6. Notion - يقول المستخدمون إن هذه الأداة سهلة الاستخدام

عبر

الفكرة مفهوم هي أداة مساحة عمل شاملة تستفيد من قوة أدوات إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. يمكنك إنشاء المستندات ومشاركتها وإدارة المهام وتدوين الملاحظات وتنظيم سير العمل من لوحة تحكم واحدة متصلة. ميزات الذكاء الاصطناعي في Notion بتبسيط سير العمل وتحسين عمليات إدارة المشاريع. على سبيل المثال، يمكنك استخدام إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات المهام بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها بينما يتم إنشاء مهام جديدة تلقائيًا عند اكتمال المهام السابقة.

كما يمكن للتحرير المعزز بالذكاء الاصطناعي في Notion تحسين كتابتك من خلال تقديم اقتراحات تلقائية لقواعد اللغة والأسلوب.

أفضل ميزات تطبيق Notion

التواصل والتعاون في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق في أي مكان في العالم

إدارةقاعدة المعرفة وجعل من السهل العثور على المعلومات التي تحتاجها بسرعة من خلال عناصر العمل والنتائج والملخصات

استخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة مثل إرسال الإشعارات أو تحديث حالات المشروع

تلقي توصيات من الذكاء الاصطناعي بناءً على أنماط استخدامك

استخدم AskNotion لإنشاءروبوت محادثة يشبه ChatGPT مدرب على صفحات Notion المحددة الخاصة بك (بالإضافة إلى مجموعة بيانات Notion الضخمة)

خطة مجانية متاحة

قيود #### قيود Notion

تشير بعض المراجعات إلى وجود بعض الأخطاء التي تؤدي إلى فقدان المحتوى

يقوم برنامج Notion AI بإعادة كتابة النص ولكنه لا يقوم بإنشائه من الصفر - فهو يتطلب مدخلات قبل توفير مخرجات من إنشاء الذكاء الاصطناعي

ليس الخيار الأكثر مثالية لمديري المشاريع الذين يحتاجون إلى مراقبة مشاريع متعددة أو مهام إدارة المشاريع (تحقق من بدائل Notion هذه)

تسعير #### أسعار Notion

مجانًا

بالإضافة إلى: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/106105/undefined/ بدائل الذكاء الاصطناعي *%/href/_

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7. Basecamp - يقول المستخدمون إن هذه الأداة جيدة للفرق الصغيرة

عبر

Basecamp المخيم الأساسي هي أداة لإدارة المشاريع موجودة على الساحة منذ أكثر من عقدين من الزمن، وقد بدأت مؤخرًا في دمج إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي في منصتها لإدارة المشاريع بكفاءة أكبر.

من أدوات إدارة المهام والتعاون إلى إعداد التقارير وإدارة الموارد، تستخدم Basecamp العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات من أي حجم على إدارة مشاريعها.

أما على الجانب السلبي، فإن واجهة Basecamp تُظهر بالفعل تقادمها، حتى مع التحديث الجديد لبرنامج إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. فهو مصمم في البداية كقائمة مهام، ولا يزال يفتقر إلى الميزات القياسية الموجودة في معظم الأدوات الحديثة.

أفضل ميزات Basecamp Basecamp

الدردشة في الوقت الفعلي، والتنبيهات، والتنبيهات، والإشعارات، ومشاركة الملفات، والمناقشات، والمنتديات، والوصول عبر الهاتف المحمول

أداة "جدول البطاقات" التي تشبه كانبان في المنصة تُبقي المشاريع على المسار الصحيح

التكامل مع أدوات متعددة لسير العمل، بما في ذلك Jira وTrillo وAsana وZendesk وWrike وGitHub

السماح لجميع أعضاء الفريق برؤية مشاريع محددة والانضمام إليها

استخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة وتوفير الوقت

تجربة مجانية لمدة 30 يوماً

قيود Basecamp

أبلغ بعض العملاء عن صعوبة في التعاون بسبب نقص الميزات في المستويات والإصدارات المختلفة

لا يوجد خيار لإضافة مهام فرعية إلى المهام الرئيسية

لا توجد نسخة مجانية

تسعير باسكامب

بيسكامب : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Basecamp Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

8. Kintone - يقول المستخدمون أن هذه الأداة جيدة للتطوير منخفض الكود

عبر

كينتوني

Kintone هي منصة سحابية قابلة للتخصيص تتيح لك إدارة مهام فريقك واتصالاته وبياناته من مكان مركزي واحد. إنها في الأساس بيئة تطوير منخفضة التعليمات البرمجية لبناء تطبيقات أعمال وسير عمل مخصصة.

على الرغم من أنها ليست منصة ذكاء اصطناعي في المقام الأول، إلا أنها تقدم بعض الميزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على أتمتة العديد من المهام وتبسيطها. على سبيل المثال، ستعمل كمنشئ تطبيقات مرئية لتحويل جداول البيانات الثابتة إلى قواعد بيانات ديناميكية ومخصصة - بدون معرفة الترميز .

تتيح Kintone AI للمستخدمين إنشاء تدفقات عمل وقواعد بيانات وتطبيقات لأتمتة العمليات التجارية. اختر من بين العديد من التطبيقات المُنشأة مسبقًا التي تلبي مختلف حالات الاستخدام، بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء وإدارة المخزون وغيرها.

أفضل ميزات Kintone

اعثر بسرعة على المعلومات التي تحتاجها باستخدام التصفية الذكية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي التي تصنف البيانات تلقائيًا بناءً على معايير محددة

ابقَ على اطلاع على المهام المهمة والمواعيد النهائية مع الإشعارات الذكية دون الحاجة إلى مراقبة تطبيقاتك باستمرار

تحديد الأنماط والاتجاهات لاتخاذ قرارات أكثر استنارة باستخدام ميزة التحليلات التنبؤية من Kintone

تبسيط تجربة المستخدم للمستخدمين غير التقنيين باستخدام قدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

أتمتة تفاعلات خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والموارد

نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً

قيود Kintone

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود قيود على مدى قدرتهم على تخصيص تطبيقاتهم

قد لا يتكامل بسهولة مع الأنظمة أو التطبيقات الأخرى

لا توجد خطة مجانية

تسعير Kintone

الخطة القياسية: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (5 مستخدمين كحد أدنى)

تقييمات ومراجعات Kintone

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. التوقعات - يقول المستخدمون إن هذه الأداة جيدة لتخصيص الموارد

عبر

تنبؤات

Forecast عبارة عن منصة لإدارة المشاريع والأداء المالي قائمة على السحابة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على تخطيط مشاريعها وتتبعها وإدارتها.

وهي تغطي تخصيص الموارد والجدولة والفوترة وتتبع الوقت وتخطيط المشاريع والتحليلات التنبؤية وذكاء الأعمال. كما أن لديها ميزة الميزنة الذكية للمساعدة في إدارة ميزانيات المشاريع.

صُمِّمت ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيق Forecast لمساعدة الشركات على تخطيط وإدارة مشاريعها، وتحسين نتائج المشاريع، وتقليل المخاطر الإجمالية.

أفضل ميزات التنبؤ

تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية واستغلال وقت فريقك بشكل أفضل باستخدام خوارزميات تخصيص الموارد

تجنَّب تعارض الجداول الزمنية وتأكد من إكمال جميع المهام في الوقت المحدد باستخدام الجدولة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

استخدم التحليلات التنبؤية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخطيط المشروع وإدارته

ساعد فرقك على التفوق من خلال تتبع الوقت وإدارة المشاريع وتطبيقات الجدولة العرض التوضيحي للمنتج متاح



قيود التنبؤ

أبلغت بعض المراجعات عن وجود مشكلات في استخدام منصة تنبؤات الجوال، بما في ذلك مشكلات العرض واختفاء البيانات

أبلغ المستخدمون عن صعوبة في عملية الإلغاء

الأسعار مرتفعة بعض الشيء بالنسبة لمعظم الشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة أو مديري المشاريع الفردية

لا توجد نسخة مجانية

أسعار التنبؤ

لايت: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (20 مستخدمًا كحد أدنى)

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (20 مستخدمًا كحد أدنى) المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الإضافي: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات توقعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

10. Hive - يقول المستخدمون إن هذه الأداة جيدة لجدولة المشاريع

عبر

خلية النحل الخلية هي منصة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة مصممة لجعل فرق المشاريع أكثر كفاءة مع ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة المهام وتبسيط سير العمل.

على سبيل المثال, تقنية Hive للذكاء الاصطناعي أن تساعد في جدولة المشروع وتخصيص الموارد وتحديد أولويات المهام. ويمكنها أيضًا مساعدة مديري المشاريع أو فرق العمل على تحديد المخاطر والمشكلات المحتملة للبقاء في المقدمة.

ميزات مثل تخطيطات المشروع المرنة ومشاركة الملفات والمراسلة الجماعية تربط جميع جوانب عملك. يحتوي Hive أيضاً على تكامل مع أدوات متعددة، بما في ذلك Slack وZoom وGoogle Drive.

أفضل ميزات #### Hive

استخدام أدوات مبنية مسبقًاقوالب إدارة المشاريع لمختلف أنواع المشاريع وتخصيصها بناءً على متطلبات الفريق

أتمتة المهام المتكررة لتحسين الإنتاجية وتوفير الوقت

التواصل والتعاون في الوقت الفعلي من خلال دردشة الفريق والتعليقات و@التعليقات و@الإشارات

يمكن لمديري المشاريع مراقبة تقدم المشروع وتحديد المشكلات باستخدامتتبع المشروع وإعداد التقارير

خيار مجاني للأبد

قيود خلية

تشير بعض المراجعات إلى وجود مشكلات في الدردشة، بما في ذلك الإشعارات والرسائل والصور المفقودة

يفتقر إلى التغييرات الجماعية الشاملة (على سبيل المثال، لا يمكن إعادة تعيين جميع المهام من عضو في الفريق إلى آخر)

تسعير #### تسعير Hive

مجاني للأبد

المبتدئين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفرق: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Hive التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

_مكافأة:

/مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/61138/undefined/** أدوات الذكاء الاصطناعي لفرق المنتجات! /%/href/

فوائد أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع

لا يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع إلى تبسيط العمليات فحسب، بل يدفع الفرق أيضًا نحو تحقيق نتائج أكثر ابتكارًا وإنتاجية ونجاحًا للمشروع. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام أدوات إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

تعزيز الكفاءة: أتمتة المهام الروتينية والمتكررة، مما يتيح لمديري المشاريع والفرق التركيز على المزيد من الأنشطة الاستراتيجية.

أتمتة المهام الروتينية والمتكررة، مما يتيح لمديري المشاريع والفرق التركيز على المزيد من الأنشطة الاستراتيجية. دقة محسّنة: تقلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي من الأخطاء البشرية من خلال توفير تنبؤات وتحليلات دقيقة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل.

تقلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي من الأخطاء البشرية من خلال توفير تنبؤات وتحليلات دقيقة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل. تحليل تنبؤي: الاستفادة من البيانات التاريخية للتنبؤ بنتائج المشروع وتحديد المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات استباقية.

الاستفادة من البيانات التاريخية للتنبؤ بنتائج المشروع وتحديد المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات استباقية. التخصيص الأمثل للموارد: يساعد الذكاء الاصطناعي في التوزيع الذكي للمهام بين أعضاء الفريق بناءً على مهاراتهم وتوافرهم وعبء العمل عليهم، مما يضمن مساهمة متوازنة.

يساعد الذكاء الاصطناعي في التوزيع الذكي للمهام بين أعضاء الفريق بناءً على مهاراتهم وتوافرهم وعبء العمل عليهم، مما يضمن مساهمة متوازنة. إدارة الوقت: تسمح ميزات الجدولة الديناميكية وتتبع الوقت بالتخطيط الدقيق وتتبع الجداول الزمنية للمشروع، مما يعزز التسليم في الوقت المحدد.

تسمح ميزات الجدولة الديناميكية وتتبع الوقت بالتخطيط الدقيق وتتبع الجداول الزمنية للمشروع، مما يعزز التسليم في الوقت المحدد. التعاون في الوقت الحقيقي: تعزيز التنسيق والتواصل بين أعضاء الفريق من خلال أدوات تتكيف وتستجيب في الوقت الحقيقي للتغييرات التي تطرأ على المشروع.

تعزيز التنسيق والتواصل بين أعضاء الفريق من خلال أدوات تتكيف وتستجيب في الوقت الحقيقي للتغييرات التي تطرأ على المشروع. القرارات المستندة إلى البيانات: الوصول إلى التقارير التحليلية التفصيلية ولوحات المعلومات التي تمكّن الإدارة من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

ابدأ في تمكين مديري المشاريع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ها قد حصلت عليها. أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لإدارة المشاريع في عام 2024. باستخدام هذه الأدوات، لا يوجد حد لما يمكنك أنت أو مديرو مشاريعك تحقيقه. 🏆

يوفر الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع حلولاً مبتكرة لمساعدتك على تبسيط العمليات وتحسين الإنتاجية وتحقيق أهدافك. من التحليلات التنبؤية إلى معالجة اللغة الطبيعية، تعمل هذه الأدوات على تغيير طريقة عملنا وتساعدنا على تحقيق نتائج أفضل. لذا انطلقوا واغزوا - فالمستقبل مشرق مع وجود الذكاء الاصطناعي إلى جانبنا. 🌻

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