أفضل 11 برنامج لجدولة المشاريع للفرق في عام 2025

يستفيد كل مشروع من البرامج لتحسين أداء الفريق - بدءًا من تسهيل تجديد المنزل إلى تنظيم حملات تسويقية متعددة المراحل.

مع القدرة على تخطيط وتتبع و إدارة الجداول الزمنية للمشروع والمهام والموارد في الوقت الفعلي، يعد برنامج جدولة المشروع أداة أساسية لمديري المشاريع وأعضاء الفريق.

سواء كان ذلك لمساعدة فريقك على إدارة مشاريع متعددة، أو تتبع الأداء، أو تخطيط الموارد ، يمكن لأداة جدولة المشروع الصحيحة أن تحدث الفرق بين النتيجة المربحة وإكمال المشروع الفائت!

إذا كنت تعاني من ضيق الوقت وترغب في المضي قدمًا في مشروعك التالي، فجرّب قالب مخطط التقويم الخاص ب ClickUp لجمع مهام واجتماعات وأحداث فريقك على منصة واحدة! 🗓️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج جدول المشروع؟

يجب على مديري المشاريع البحث عن برنامج مرن لجدولة إدارة المشاريع لإتاحة الرؤية في كل مهمة ونشاط واجتماع.

تعمل فرق العمل الحديثة بشكل متعدد الوظائف مع الأقسام الأخرى وبشكل وثيق مع أصحاب المصلحة لتحديد نطاق المشروع والأهداف، و المنجزات . إن جدول المشروع يجب الحفاظ عليه أسبوعيًا (إن لم يكن يوميًا). إن استخدام منصة لجمع الفرق والعمل معًا هو أفضل طريقة لتجنب زحف النطاق أو حاصرات الإنتاجية فيما يلي أهم ميزات جدولة المشاريع التي يجب مراعاتها عند اختيار أحد الحلول:

التقارير القابلة للتخصيص المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لمديري المشاريع أو أصحاب المصلحة أو القيادة أو العملاء

المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لمديري المشاريع أو أصحاب المصلحة أو القيادة أو العملاء أدوات التعاون مثل الدردشة الجماعية ومشاركة الملفات والتعليقات المخصصة للبقاء على اتصال ومواكبة آخر المستجدات

مثل الدردشة الجماعية ومشاركة الملفات والتعليقات المخصصة للبقاء على اتصال ومواكبة آخر المستجدات تقويمات بديهية ومخططات جانت لإعداد تبعيات المهام، وتعيين الموارد، وعرض مشاريع متعددة جنبًا إلى جنب

لإعداد تبعيات المهام، وتعيين الموارد، وعرض مشاريع متعددة جنبًا إلى جنب إدارة الميزانية لمراقبة نفقات المشروع، وتتبع التقدم المحرز مقابل التكاليف، و إدارة ميزانيات المشاريع إدارة الموارد للمساعدة في تعيين الموارد للمهام بالإضافة إلى توفير طريقة لتتبع سعة الموارد إمكانيات البحث المتقدم لتصفية المشاريع حسب التاريخ والميزانية والموارد واسم المشروع والمزيد

لمراقبة نفقات المشروع، وتتبع التقدم المحرز مقابل التكاليف، و إدارة ميزانيات المشاريع مهام سير العمل الآلي لإنشاء قواعد ونصوص أتمتة لإدارة المهام بشكل أفضل

لإنشاء قواعد ونصوص أتمتة لإدارة المهام بشكل أفضل التسلسل الهرمي القابل للتطوير لإدارة المشاريع الصغيرة أو المشاريع المعقدة واسعة النطاق

مع وضع هذه الميزات الرئيسية في الاعتبار، دعنا نفكك أفضل برامج الجدولة! ⚡️

## أفضل 10 أدوات برمجية لجدولة المشاريع في عام 2024

1. انقر فوق

جدولة مشاريع متعددة، وإدارة التبعيات، وتحديد أولويات كل شيء في الجدول الزمني لمشروعك باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية مصممة للفرق لإدارة أعمالهم بكفاءة وفي مكان واحد. تجعل ميزاته المتقدمة القابلة للتخصيص من السهل إنشاء خطط مشاريع مفصلة وتصورها من زوايا مختلفة. استخدم عرض التقويم الخاص بـ ClickUp وتكامل تقويم Google لإبقاء الجميع على نفس الصفحة، بغض النظر عن الرمز البريدي الخاص بهم!

من منظور يومي، فإن الفرق المتعاونة في ClickUp لديها جميع أعمالها ومستنداتها في متناول اليد. يمكنك بدء اجتماعات Zoom ضمن مهمة ما، وتحرير المهام بشكل مجمّع، و جدولة المهام على التقويم بسحب وإسقاط بسيط.

ClickUp أفضل الميزات

مفصلة تواريخ البدء وتواريخ الاستحقاق والأوقات الدقيقة للدقة عند جدولة المواعيد النهائية و المعالم أكثر من 1,000 عملية تكامل لدمج جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة في منصة واحدة (دمج تقويم Google مع ClickUp !)

التعليقات المعينة والمترابطة في أي انقر فوق المستند أو مهمة، أو السبورة الإبلاغ و لوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة فورية عالية المستوى على عملك

حول 15 طريقة عرض للمشروع قابلة للتخصيص لإدارة المهام من كل زاوية

التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق باستخدام المستندات

متقدم تقديرات الوقت للتنبؤ بأسبوع عملك

إنشاء وتتبع أهداف مشروعك

قيود ClickUp

يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. خطة توجل

عبر خطة توجل خطة Toggl Plan هي برنامج إدارة المشاريع مصمم لإدارة المشاريع بكفاءة. باستخدام Toggl Plan، يمكن للمستخدمين إنشاء المهام، وتعيين الموارد، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي. تتوفر الأداة على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة على حد سواء، مما يسهل متابعة المشاريع من أي مكان.

تجعل المنصة أيضاً التعاون سهلاً من خلال السماح لأعضاء الفريق بالتعليق على المهام ومشاركة الملفات أو لقطات الشاشة مباشرةً من التطبيق. وتساعد واجهة المستخدم السهلة الاستخدام والميزات القوية فرق العمل على الحفاظ على التنظيم وتوفير الوقت وتحقيق النتائج بشكل أسرع.

أفضل ميزات خطة Toggl Plan

أدوات تعاون المهام لتنظيم مرفقات الملفات، والتعليقات، و قوائم المراجعة إدارة عبء العمل المرئي والمهام المتكررة

نظرة عامة على جداول الفريق في شاشة واحدة

جدولة السحب والإفلات على الجداول الزمنية

تكامل ثنائي الاتجاه مع Toggl Track

قيود خطة Toggl Plan

قد يكون الوصول إلى جميع الميزات على التطبيق أكثر صعوبة من إصدار الويب

غير مناسب لإدارة مشاريع متعددة مع تدفقات عمل متعددة الوظائف

تسعير خطة Toggl Plan

الفريق : 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 13.35 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات خطة Toggl

G2 : 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. جانت برو

عبر جانت برو GanttPRO هي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع تم تطويرها لمساعدة الأفراد والشركات على إدارة مشاريعهم والتعاون في مشاريعهم. يوفر للمستخدمين ميزات جدولة المشروع لإنشاء مخططات جانت ديناميكية لمشاريع متعددة، وإعداد قوائم المهام، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، والتحقق من حالة الموارد.

يتميز البرنامج أيضًا بما يلي قوالب الجدول الزمني لأنواع مختلفة من المشاريع لإنشاء خطط المشاريع بسرعة دون الحاجة إلى البدء من الصفر. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق أدوات تعاون مثل الدردشة في الوقت الفعلي ووظيفة التعليق لمساعدة الفرق على التواصل بفعالية وتنسيق المهام بكفاءة.

GanttPRO أفضل الميزات

تقارير تحتوي على تفاصيل حول مهام المشروع والمشاريع والمستخدمين وغير ذلك الكثير

أدوات جدولة المشروع، بما في ذلك طرق عرض جانت واللوحة

الجدولة التلقائية لإعادة حساب تبعيات المهام

عرض عبء العمل لإدارة المهام بشكل أفضل

PDF و PNG و XLSX و XML لتصدير الملفات

قيود GanttPRO

قد يكون إنشاء تبعيات المهام عملية معقدة أثناء تخطيط سير العمل

يفتقر إلى طرق عرض متنوعة للمشروع مقارنة ببرامج جدولة المشاريع الأخرى

تسعير برنامج GanttPRO

أساسي : 7.99 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 7.99 دولار لكل مستخدم شهرياً الرئيسي : 12.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الأعمال : 19.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 19.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 13.35 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

GanttPRO التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

4. وريك

عبر وريكوريك هي منصة لإدارة المشاريع والتعاون في سير العمل قائمة على السحابة مصممة لمساعدة الفرق على تخطيط وإدارة وتحليل أعمالهم. وهي توفر ميزات مثل قوائم المهام، ومخططات جانت، ولوحات كانبان، ولوحات المعلومات المخصصة, تقويمات الفريق ومشاركة الملفات والمزيد.

توفر المنصة أيضًا أدوات لجدولة المشاريع بالإضافة إلى الإبلاغ عن التقدم المحرز في المشاريع في الوقت الفعلي. يتكامل Wrike مع تطبيقات شائعة أخرى مثل Slack و Zapier، مما يسهل عليك الحفاظ على تنظيم فريقك. باستخدام Wrike، يمكنك التعاون في المشاريع مع فرق العمل داخل مؤسستك وخارجها!

أفضل ميزات Wrike

تحليل المسار الحرج واللقطات والخطوط الأساسية على مخططات جانت

مايكروسوفت بروجكت مستورد الملفات

التبعيات والمعالم الرئيسية

إعادة جدولة المهام بشكل مجمّع

روابط المهام القابلة للمشاركة

قيود Wrike

يفتقر إلى نظام إدارة المستندات (استكشف خيارات أفضل في بدائل Wrike )

لا توجد ميزة مستقلة لتدوين الملاحظات

تسعير #### تسعير Wrike

إصدار مجاني

الفريق : 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا الشركة : 24.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسة : اتصل ب Wrike للحصول على التفاصيل

: اتصل ب Wrike للحصول على التفاصيل Pinnacle: اتصل ب Wrike للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Wrike

G2 : 4.2/5 (أكثر من 3,200 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 3,200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

5. هايف

عبر خلية النحلالخلية هي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع مع ميزات مثل إدارة المهام والتواصل الجماعي و تخصيص الموارد لجدولة المشروع بنجاح. يوفر Hive واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل على فرق العمل على التعاون والعمل على المهام من أي مكان. مع القدرة على تعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية, تتبع حالة المشروع وتلقي الإشعارات، يمنح Hive فرق العمل رؤية واضحة للبقاء على اطلاع على الجدول الزمني للمشروع والوفاء بالمواعيد النهائية.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام Hive في القدرة على تصور الجداول الزمنية لجدولة المشروع والتبعيات. باستخدام Hive، يمكن للفرق إنشاء مخططات جانت التي توفر نظرة عامة واضحة على الجدول الزمني للمشروع، بما في ذلك تبعيات المهام والمعالم الرئيسية.

يسمح هذا التصور للفرق بتحديد العوائق المحتملة وتعديل الجدول الزمني للمشروع وفقًا لذلك، مما يضمن بقاءهم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المشروع.

Hive أفضل الميزات

تخطيط الجداول الزمنية للمشروع وخطوط الأساس والمعالم الرئيسية والتبعيات باستخدام طريقة عرض جانت

لوحة معلومات مساحة العمل لتصور جميع الأنشطة عبر المنصة

ملاحظات Hive Notes للتعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي

مشاريع أصلية مع مشاريع فرعية بتسلسل هرمي مرن

وظيفة دردشة مدمجة

قيود #### Hive

خطط تسعير باهظة الثمن مقارنة ببرامج جدولة المشاريع الأخرى

محدودية التحرير متعدد المهام ووظيفة تحرير النص المنسق

تسعير Hive

منفردة : مجاناً

: مجاناً الفرق : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل ب Hive للحصول على التفاصيل

Hive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 360 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 360 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

6. أكتيف كولاب

عبر أكتيف كولاب ActiveCollab هو أداة لإدارة المشاريع التي تبسّط عملية إدارة العملاء وجدولة المشاريع للوكالات. تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء خطط مفصلة للمشروع، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وإدارة المواعيد النهائية، والتعاون في مساحة عمل مشتركة.

من عرض حالة المشروع لتبادل الملاحظات في الوقت الفعلي، تقدم منصة ActiveCollab مجموعة من الميزات التي تساعد الوكالات على البقاء منظمين وعلى المسار الصحيح. وتوفر المنصة بيئة تعاونية لأعضاء الفريق لمناقشة المشاريع ومشاركة الملفات وإبلاغ تحديثات التقدم المحرز.

أفضل ميزات ActiveCollab

بريد إلكتروني إخباري يحتوي على المهام المتأخرة والمهام المستحقة في ذلك اليوم، بالإضافة إلى المهام القادمة

مشاريع نموذجية للتعرف على واجهة المنصة

طرق عرض المشروع بما في ذلك القائمة والعمود والجدول الزمني

أربع سمات لونية، بما في ذلك الألوان الداكنة والنيون

مهام متكررة وأصلية وفرعية

قيود ActiveCollab

قابلية توسع محدودة ل إدارة محفظة المشاريع تتوفر التقارير المتقدمة على الخطط المكلفة



تسعير ActiveCollab

محترف : 8 دولارات شهريًا لكل عضو

: 8 دولارات شهريًا لكل عضو بالإضافة : 9.50 دولار شهريًا ل 3 أعضاء

: 9.50 دولار شهريًا ل 3 أعضاء الإيجابي + الحصول على أجر: 11.75 دولار/شهر لكل عضو

تقييمات ومراجعات ActiveCollab

G2 : 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. الاثنين

عبر الاثنينالإثنين عبارة عن منصة لإدارة المشاريع مع مجموعة من الميزات للمستخدمين لتخطيط المشاريع وإدارتها والتعاون فيها بسهولة. باستخدام Monday.com، يمكن للفرق إنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية، وتعيين أعضاء الفريق للمهام، وتتبع التقدم المحرز، والتعليق على المهام، والاطلاع على الحالة العامة للمشروع.

تسمح ميزات التصور الخاصة به للفرق بتتبع حالة المشروع وتصور البيانات، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل بسرعة. يوفر يوم الاثنين أيضاً إمكانية التحكم في الوصول حتى يتمكن المستخدمون من إدارة من لديه حق الوصول إلى العمل عبر المنصة بسهولة، بالإضافة إلى التكامل مع المشاريع الأخرى تطبيقات الجدولة مثل Slack و Google Drive لمزيد من الراحة.

الاثنين أفضل الميزات

أكثر من 10 طرق عرض للمشروع، بما في ذلك مخططات جانت ولوحات كانبان

تدفقات عمل مخصصة مع كتل بناء بدون تعليمات برمجية

مستندات عمل رئيسية وخاصة وقابلة للمشاركة

أكثر من 200 وصفة أتمتة معدة مسبقًا

لوحات معلومات في الوقت الفعلي

قيود يوم الاثنين

منحنى تعليمي حاد للتعرف على الوظائف والواجهة (راجع بدائل الاثنين )

لوحات المعلومات ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر

تسعير يوم الاثنين

فرد : مجانًا إلى الأبد

: مجانًا إلى الأبد أساسي : 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا، بدءًا من 3 مقاعد

: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا، بدءًا من 3 مقاعد معيار : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا، بدءًا من 3 مقاعد

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا، بدءًا من 3 مقاعد محترف : 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، بدءًا من 3 مقاعد

: 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، بدءًا من 3 مقاعد المؤسسات: اتصل بالاثنين للحصول على التفاصيل

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (7,550+ تقييم)

: 4.7/5 (7,550+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (3,700+ تقييم) مقارنة الاثنين مقابل ClickUp !

8. جداول بيانات جوجل

عبر جداول بيانات جوجل جداول بيانات جوجل هي برنامج جداول بيانات الذي يسمح للفرق بإنشاء جداول البيانات والتعاون ومشاركة جداول البيانات بسهولة لجدولة المشاريع والتخطيط لها. باستخدام جداول بيانات Google Sheets، يمكن للفرق إدخال البيانات بسرعة في الجداول وتخصيص شكل جدول البيانات باستخدام الخطوط والألوان والصيغ.

تتضمن الأداة أيضًا ميزات قوية لتحليل البيانات باستخدام المخططات والرسوم البيانية التي يمكن مشاركتها بسهولة مع أعضاء الفريق الآخرين. تتيح جداول بيانات Google Sheets للفرق العمل معًا في الوقت الفعلي، مما يتيح التعاون والتواصل الفعّال في المشاريع. البرنامج آمن وسهل الاستخدام، مما يسمح للفرق بالوصول السريع إلى مستنداتهم من أي جهاز!

أفضل ميزات جداول بيانات Google Sheets

التعليقات و عناصر العمل وظائف للحفاظ على سير جداول المشروع

خيارات الحلول المخصصة مع عناصر القائمة ووحدات الماكرو مع البرنامج النصي للتطبيقات

تكامل Salesforce للتواصل مع البيانات من منصات أخرى

ميزات مساعدة مثل التعبئة الذكية واقتراحات الصيغ

الحفظ التلقائي مع سجل الإصدارات

قيود جداول بيانات جوجل

الوظائف الإضافية من متجر Google Workspace Marketplace مطلوبة لتحسين ميزات جداول البيانات

غير مناسب كبرنامج مستقل لجدولة المشاريع أو أداة لإدارة المهام

تسعير جداول بيانات جوجل

الإصدار المجاني

للشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات جداول بيانات جوجل

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

9. مايكروسوفت إكسل

عبر مايكروسوفت إكسل مايكروسوفت إكسل هو برنامج جداول بيانات قوي طورته شركة مايكروسوفت يتيح للمستخدمين تخزين البيانات وتنظيمها وتحليلها ومعالجتها. يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بجدولة المشاريع مثل إنشاء مخططات جانت، وتتبع تقدم المشروع باستخدام المخططات والجداول، وحساب التكاليف والميزانيات، وفرز البيانات إلى فئات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى إنشاء وتنسيق المخططات لتمثيل البيانات بصريًا.

يحتوي Excel أيضًا على العديد من ميزات جدولة المشاريع، مثل الجداول المحورية والتنسيق الشرطي، لمساعدة المستخدمين على إدارة بياناتهم وتحليلها وتصورها بأكثر الطرق فعالية ممكنة. يمكن استخدام البرنامج لكل من قوائم المهام الأساسية أو المخططات الأكثر تعقيدًا مثل النماذج المالية.

أفضل ميزات برنامج Microsoft Excel

أدوات ذكاء لمعرفة أنماط المستخدم وتنظيم البيانات

صيغ حديثة لإجراء العمليات الحسابية

خطوط بيانية وجداول للتنبؤ بالاتجاهات

تطبيقات الجوال وسطح المكتب والتطبيقات عبر الإنترنت

جداول بيانات مخصصة

قيود Microsoft Excel

يفتقر إلى ميزات جدولة الموارد أو جدولة المشاريع المعقدة

تتطلب بعض مخططات ورسومات Excel اشتراكاً في Microsoft 365

تسعير Microsoft Excel

يتوفر مايكروسوفت Excel كإصدار مستقل مقابل 159.99 دولارًا أمريكيًا أو مع اشتراك Microsoft 365

تقييمات ومراجعات Microsoft Excel

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (18,000+ تقييم)

10. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي هي منصة لإدارة المشاريع والتعاون مصممة للفرق لتخطيط المشاريع وتنظيمها وإدارتها بكفاءة. توفر منصة جدولة المشاريع أدوات لإدارة التواصل بين أعضاء الفريق من خلال رسائل الدردشة والمكالمات والإشعارات. كما أنها تتكامل مع أدوات أخرى شائعة مثل Dropbox وGoogle Docs.

وهي تتيح للمستخدمين تتبع التقدم المحرز في مشاريعهم من خلال إنشاء المهام وتعيينها، وتتبع ساعات العمل في كل مهمة، وتحديد المواعيد النهائية والمعالم، ومراقبة التقدم المحرز. تتوفر ميزات إعداد التقارير لمساعدة الفرق على مراجعة أدائها، مما يجعله برنامجاً رائعاً لجدولة المشاريع للفرق.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

طرق عرض القائمة وكانبان ومخططات جانت والجدول وكل شيء وعملي

الأذونات ومستويات الخصوصية لـ العملاء والمتعاونون معدلات الفوترة والتكلفة لكل عضو في الفريق

إدارة الموارد وعبء العمل

ميزانيات مخصصة لكل مشروع

قيود العمل الجماعي

يقول البعض إنه يحتوي على منحنى تعليمي للتدريب والتطبيق عبر مهام سير العمل

الحد الأدنى من وظائف الدردشة

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد

بداية : 5.99 دولار لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 5.99 دولار لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا تقديم : 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا تنمو : 19.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 19.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا تنمو: تنمو: اتصل بفريق العمل الجماعي للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (790+ تقييم)

تحقق من هذه منافسو العمل الجماعي !

11. نيفتي بي إم

عبر NiftyPM NiftyPM هي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع عبر الإنترنت تساعد الفرق على التعاون والبقاء منظمين في جدول مشاريعهم. وهي تبسّط سير العمل في إدارة المشاريع والمهام والموارد وأصحاب المصلحة من خلال ميزات سهلة الاستخدام مثل جدولة المهام والجداول الزمنية المرئية لتتبع التقدم والأهداف والإشعارات التلقائية لإبقاء أعضاء الفريق على نفس الصفحة وإعداد تقارير قوية.

تحتوي أداة جدولة المشروع أيضًا على العديد من عمليات التكامل مع تطبيقات الأعمال الشائعة مثل Dropbox وGoogle Drive وSlack، مما يسمح للفرق بربط أنشطة إدارة المشروع بسلاسة مع مهام سير العمل الأخرى.

أفضل ميزات NiftyPM

تبعيات المرحلة الرئيسية لحظر جميع المهام في المرحلة الرئيسية حتى تكتمل المهام الأخرى في المرحلة الرئيسية

تخصيص الوحدة النمطية لتناسب دور عضو الفريق واحتياجاته في المشروع

التشغيل الآلي في الوقت الفعلي لحالة المهام قيد التنفيذ والمكتملة والمتأخرة

حقول مخصصة لبيانات ومعلومات إضافية عن المراحل الرئيسية

عمليات التكامل الأصلية والتضمينات المخصصة

قيود NiftyPM

الخطط المدفوعة باهظة الثمن مطلوبة لاستخدام الميزات الأساسية مقارنة بأدوات جدولة المشاريع الأخرى

تقتصر الخطة المجانية على مشروعين نشطين

تسعير NiftyPM

مجانية للأبد

بداية : 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً محترف : 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً الشركات : 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل ب NiftyPM للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات NiftyPM

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

## أنواع أدوات وبرامج جدولة المشاريع

ما زلت غير متأكد من أداة جدولة المشروع الأفضل لفريقك؟ لقد قمنا بتقسيم أنواع برامج جدولة المشاريع لمساعدتك في العثور على أفضل ما يناسبك:

1. برنامج مخطط جانت البياني برنامج مخطط جانت البياني هو أحد أكثر أدوات جدولة المشاريع شيوعًا واستخدامًا على نطاق واسع. يوفر تمثيلًا مرئيًا لمهام المشروع والجداول الزمنية والتبعيات. وباستخدام مخطط جانت، يمكنك بسهولة تتبع تقدم المشروع وتحديد الاختناقات المحتملة وإجراء التعديلات لضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب. توفر العديد من برامج مخطط جانت البياني أيضًا ميزات تعاونية، مما يسمح لأعضاء الفريق بتحديث حالات المهام وإضافة التعليقات والتواصل بفعالية.

2. أدوات إدارة المشاريع الرشيقة

تم تصميم أدوات إدارة المشاريع الرشيقة للفرق التي تتبع منهجية أجايل. وتركز هذه الأدوات على التطوير التكراري، مما يمكّن الفرق من تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر يمكن إدارتها تسمى سباقات السرعة. تسهل برامج إدارة المشاريع الرشيقة التعاون وتعزز الشفافية وتسمح للفرق بالتكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة. تسهّل ميزات مثل لوحات كانبان وقصص المستخدمين والمخططات البيانية المتتالية تتبع التقدم المحرز وضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد.

3. برنامج إدارة الموارد

تلعب إدارة الموارد دوراً حاسماً في جدولة المشاريع. برنامج إدارة الموارد يساعد المؤسسات على تحسين تخصيص الموارد، مما يضمن تعيين الأشخاص المناسبين للمهام المناسبة في الوقت المناسب. توفر هذه الأدوات رؤية في الوقت الحقيقي لتوافر الموارد وتوزيع عبء العمل و تخطيط السعة . يمكّن برنامج إدارة الموارد الفرق من تجنب التحميل الزائد على جداول المشاريع، ومنع تضارب الجداول الزمنية، وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.

4. برنامج طريقة المسار الحرج (CPM)

تعتبر برمجيات طريقة المسار الحرج (CPM) مثالية لإدارة جداول المشاريع ذات المهام المترابطة المتعددة. فهو يساعد على تحديد المسار الحرج، وهو تسلسل المهام التي تحدد المدة الإجمالية للمشروع. يسمح برنامج CPM للفرق بتحليل تبعيات المهام، وتقدير الجداول الزمنية للمشروع، وتحديد التأخيرات أو الاختناقات المحتملة. من خلال التركيز على المسار الحرج، يمكن للفرق تحديد أولويات المهام وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، مما يضمن نجاح المشروع.

5. أدوات التعاون

أدوات التعاون ضرورية لجدولة المشاريع الفعالة، خاصة للفرق البعيدة أو الموزعة. تسهل هذه الأدوات التواصل ومشاركة الملفات والتعاون السلس بين أعضاء الفريق. تعمل ميزات جدولة المشروع مثل المراسلة في الوقت الفعلي وتعيين المهام ومشاركة المستندات على تسهيل بقاء الفرق على اتصال والعمل معًا بكفاءة. برنامج التعاون يتكامل مع أدوات جدولة المشاريع لتوفير حل شامل لإدارة المشاريع وتعزيز العمل الجماعي.

برنامج جدولة المشاريع لمديري المشاريع ## برنامج جدولة المشاريع لمديري المشاريع

ClickUp هو أفضل برنامج لجدولة المشاريع لأي شخص يريد أن يبقى منظماً وملتزماً بمشاريعه. وبفضل واجهته البديهية وميزاته سهلة الاستخدام، فإنه يوفر طريقة مبسطة للتوفيق بين المهام المتعددة في نفس الوقت!

بالإضافة إلى ذلك، تساعد إمكانياته التعاونية الأفراد أو الفرق على العمل معًا من أي مكان للحصول على أفضل تجربة جدولة للمشروع. أنشئ حسابًا مجانيًا في ClickUp اليوم !