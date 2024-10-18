أفضل 11 برنامج لجدولة المشاريع للفرق في عام 2025

يستفيد كل مشروع من البرامج لتحسين أداء الفريق - بدءًا من تسهيل تجديد المنزل إلى تنظيم حملات تسويقية متعددة المراحل.
مع القدرة على تخطيط وتتبع و إدارة الجداول الزمنية للمشروع والمهام والموارد في الوقت الفعلي، يعد برنامج جدولة المشروع أداة أساسية لمديري المشاريع وأعضاء الفريق.
سواء كان ذلك لمساعدة فريقك على إدارة مشاريع متعددة، أو تتبع الأداء، أو تخطيط الموارد ، يمكن لأداة جدولة المشروع الصحيحة أن تحدث الفرق بين النتيجة المربحة وإكمال المشروع الفائت!
إذا كنت تعاني من ضيق الوقت وترغب في المضي قدمًا في مشروعك التالي، فجرّب قالب مخطط التقويم الخاص ب ClickUp لجمع مهام واجتماعات وأحداث فريقك على منصة واحدة! 🗓️
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج جدول المشروع؟
يجب على مديري المشاريع البحث عن برنامج مرن لجدولة إدارة المشاريع لإتاحة الرؤية في كل مهمة ونشاط واجتماع.
تعمل فرق العمل الحديثة بشكل متعدد الوظائف مع الأقسام الأخرى وبشكل وثيق مع أصحاب المصلحة لتحديد نطاق المشروع والأهداف، و المنجزات . إن جدول المشروع يجب الحفاظ عليه أسبوعيًا (إن لم يكن يوميًا). إن استخدام منصة لجمع الفرق والعمل معًا هو أفضل طريقة لتجنب زحف النطاق أو حاصرات الإنتاجية فيما يلي أهم ميزات جدولة المشاريع التي يجب مراعاتها عند اختيار أحد الحلول:
- التقارير القابلة للتخصيص المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لمديري المشاريع أو أصحاب المصلحة أو القيادة أو العملاء
- أدوات التعاون مثل الدردشة الجماعية ومشاركة الملفات والتعليقات المخصصة للبقاء على اتصال ومواكبة آخر المستجدات
- تقويمات بديهية ومخططات جانت لإعداد تبعيات المهام، وتعيين الموارد، وعرض مشاريع متعددة جنبًا إلى جنب
- إدارة الميزانية لمراقبة نفقات المشروع، وتتبع التقدم المحرز مقابل التكاليف، وإدارة ميزانيات المشاريع
- إدارة الموارد للمساعدة في تعيين الموارد للمهام بالإضافة إلى توفير طريقة لتتبعسعة الموارد
- إمكانيات البحث المتقدم لتصفية المشاريع حسب التاريخ والميزانية والموارد واسم المشروع والمزيد
- إدارة الموارد للمساعدة في تعيين الموارد للمهام بالإضافة إلى توفير طريقة لتتبعسعة الموارد
- مهام سير العمل الآلي لإنشاء قواعد ونصوص أتمتة لإدارة المهام بشكل أفضل
- التسلسل الهرمي القابل للتطوير لإدارة المشاريع الصغيرة أو المشاريع المعقدة واسعة النطاق
مع وضع هذه الميزات الرئيسية في الاعتبار، دعنا نفكك أفضل برامج الجدولة! ⚡️
## أفضل 10 أدوات برمجية لجدولة المشاريع في عام 2024
1. انقر فوق
جدولة مشاريع متعددة، وإدارة التبعيات، وتحديد أولويات كل شيء في الجدول الزمني لمشروعك باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية مصممة للفرق لإدارة أعمالهم بكفاءة وفي مكان واحد. تجعل ميزاته المتقدمة القابلة للتخصيص من السهل إنشاء خطط مشاريع مفصلة وتصورها من زوايا مختلفة. استخدم عرض التقويم الخاص بـ ClickUp وتكامل تقويم Google لإبقاء الجميع على نفس الصفحة، بغض النظر عن الرمز البريدي الخاص بهم!
من منظور يومي، فإن الفرق المتعاونة في ClickUp لديها جميع أعمالها ومستنداتها في متناول اليد. يمكنك بدء اجتماعات Zoom ضمن مهمة ما، وتحرير المهام بشكل مجمّع، و جدولة المهام على التقويم بسحب وإسقاط بسيط.
ClickUp أفضل الميزات
- مفصلةتواريخ البدء وتواريخ الاستحقاق والأوقات الدقيقة للدقة عند جدولة المواعيد النهائية و المعالم
- أكثر من1,000 عملية تكامل لدمج جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة في منصة واحدة (دمجتقويم Google مع ClickUp!)
- التعليقات المعينة والمترابطة في أيانقر فوق المستندأو مهمة، أوالسبورة
- الإبلاغ ولوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة فورية عالية المستوى على عملك
- حول15 طريقة عرض للمشروع قابلة للتخصيص لإدارة المهام من كل زاوية
- التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق باستخدام المستندات
- متقدمتقديرات الوقت للتنبؤ بأسبوع عملك
- إنشاء وتتبع أهداف مشروعك
قيود ClickUp
- يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين
- لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الهاتف المحمول - حتى الآن
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- للشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
المؤسسات: الاتصال لمعرفة الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)
2. خطة توجل
عبر خطة توجل خطة Toggl Plan هي برنامج إدارة المشاريع مصمم لإدارة المشاريع بكفاءة. باستخدام Toggl Plan، يمكن للمستخدمين إنشاء المهام، وتعيين الموارد، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي. تتوفر الأداة على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة على حد سواء، مما يسهل متابعة المشاريع من أي مكان.
تجعل المنصة أيضاً التعاون سهلاً من خلال السماح لأعضاء الفريق بالتعليق على المهام ومشاركة الملفات أو لقطات الشاشة مباشرةً من التطبيق. وتساعد واجهة المستخدم السهلة الاستخدام والميزات القوية فرق العمل على الحفاظ على التنظيم وتوفير الوقت وتحقيق النتائج بشكل أسرع.
أفضل ميزات خطة Toggl Plan
- أدوات تعاون المهام لتنظيم مرفقات الملفات، والتعليقات، وقوائم المراجعة
- إدارة عبء العمل المرئي والمهام المتكررة
- نظرة عامة على جداول الفريق في شاشة واحدة
- جدولة السحب والإفلات على الجداول الزمنية
- تكامل ثنائي الاتجاه مع Toggl Track
قيود خطة Toggl Plan
- قد يكون الوصول إلى جميع الميزات على التطبيق أكثر صعوبة من إصدار الويب
- غير مناسب لإدارة مشاريع متعددة مع تدفقات عمل متعددة الوظائف
تسعير خطة Toggl Plan
- الفريق: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- الشركات: 13.35 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات خطة Toggl
- G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)
3. جانت برو
عبر جانت برو GanttPRO هي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع تم تطويرها لمساعدة الأفراد والشركات على إدارة مشاريعهم والتعاون في مشاريعهم. يوفر للمستخدمين ميزات جدولة المشروع لإنشاء مخططات جانت ديناميكية لمشاريع متعددة، وإعداد قوائم المهام، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، والتحقق من حالة الموارد.
يتميز البرنامج أيضًا بما يلي قوالب الجدول الزمني لأنواع مختلفة من المشاريع لإنشاء خطط المشاريع بسرعة دون الحاجة إلى البدء من الصفر. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق أدوات تعاون مثل الدردشة في الوقت الفعلي ووظيفة التعليق لمساعدة الفرق على التواصل بفعالية وتنسيق المهام بكفاءة.
GanttPRO أفضل الميزات
- تقارير تحتوي على تفاصيل حول مهام المشروع والمشاريع والمستخدمين وغير ذلك الكثير
- أدوات جدولة المشروع، بما في ذلك طرق عرض جانت واللوحة
- الجدولة التلقائية لإعادة حساب تبعيات المهام
- عرض عبء العمل لإدارة المهام بشكل أفضل
- PDF و PNG و XLSX و XML لتصدير الملفات
قيود GanttPRO
- قد يكون إنشاء تبعيات المهام عملية معقدة أثناء تخطيط سير العمل
- يفتقر إلى طرق عرض متنوعة للمشروع مقارنة ببرامج جدولة المشاريع الأخرى
تسعير برنامج GanttPRO
- أساسي: 7.99 دولار لكل مستخدم شهرياً
- الرئيسي: 12.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- الأعمال: 19.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: 13.35 دولاراً لكل مستخدم شهرياً
GanttPRO التقييمات والمراجعات
- G2: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)
4. وريك
عبر وريكوريك هي منصة لإدارة المشاريع والتعاون في سير العمل قائمة على السحابة مصممة لمساعدة الفرق على تخطيط وإدارة وتحليل أعمالهم. وهي توفر ميزات مثل قوائم المهام، ومخططات جانت، ولوحات كانبان، ولوحات المعلومات المخصصة, تقويمات الفريق ومشاركة الملفات والمزيد.
توفر المنصة أيضًا أدوات لجدولة المشاريع بالإضافة إلى الإبلاغ عن التقدم المحرز في المشاريع في الوقت الفعلي. يتكامل Wrike مع تطبيقات شائعة أخرى مثل Slack و Zapier، مما يسهل عليك الحفاظ على تنظيم فريقك. باستخدام Wrike، يمكنك التعاون في المشاريع مع فرق العمل داخل مؤسستك وخارجها!
أفضل ميزات Wrike
- تحليل المسار الحرج واللقطات والخطوط الأساسية على مخططات جانت
- مايكروسوفت بروجكت مستورد الملفات
- التبعيات والمعالم الرئيسية
- إعادة جدولة المهام بشكل مجمّع
- روابط المهام القابلة للمشاركة
قيود Wrike
- يفتقر إلى نظام إدارة المستندات (استكشف خيارات أفضل فيبدائل Wrike)
- لا توجد ميزة مستقلة لتدوين الملاحظات
تسعير #### تسعير Wrike
- إصدار مجاني
- الفريق: 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا
- الشركة: 24.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسة: اتصل ب Wrike للحصول على التفاصيل
- Pinnacle: اتصل ب Wrike للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات Wrike
- G2: 4.2/5 (أكثر من 3,200 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,300 تقييم)
5. هايف
عبر خلية النحلالخلية هي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع مع ميزات مثل إدارة المهام والتواصل الجماعي و تخصيص الموارد لجدولة المشروع بنجاح. يوفر Hive واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل على فرق العمل على التعاون والعمل على المهام من أي مكان. مع القدرة على تعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية, تتبع حالة المشروع وتلقي الإشعارات، يمنح Hive فرق العمل رؤية واضحة للبقاء على اطلاع على الجدول الزمني للمشروع والوفاء بالمواعيد النهائية.
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام Hive في القدرة على تصور الجداول الزمنية لجدولة المشروع والتبعيات. باستخدام Hive، يمكن للفرق إنشاء مخططات جانت التي توفر نظرة عامة واضحة على الجدول الزمني للمشروع، بما في ذلك تبعيات المهام والمعالم الرئيسية.
يسمح هذا التصور للفرق بتحديد العوائق المحتملة وتعديل الجدول الزمني للمشروع وفقًا لذلك، مما يضمن بقاءهم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المشروع.
Hive أفضل الميزات
- تخطيط الجداول الزمنية للمشروع وخطوط الأساس والمعالم الرئيسية والتبعيات باستخدام طريقة عرض جانت
- لوحة معلومات مساحة العمل لتصور جميع الأنشطة عبر المنصة
- ملاحظات Hive Notes للتعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي
- مشاريع أصلية مع مشاريع فرعية بتسلسل هرمي مرن
- وظيفة دردشة مدمجة
قيود #### Hive
- خطط تسعير باهظة الثمن مقارنة ببرامج جدولة المشاريع الأخرى
- محدودية التحرير متعدد المهام ووظيفة تحرير النص المنسق
تسعير Hive
- منفردة: مجاناً
- الفرق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل ب Hive للحصول على التفاصيل
Hive التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 360 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)
6. أكتيف كولاب
عبر أكتيف كولاب ActiveCollab هو أداة لإدارة المشاريع التي تبسّط عملية إدارة العملاء وجدولة المشاريع للوكالات. تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء خطط مفصلة للمشروع، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وإدارة المواعيد النهائية، والتعاون في مساحة عمل مشتركة.
من عرض حالة المشروع لتبادل الملاحظات في الوقت الفعلي، تقدم منصة ActiveCollab مجموعة من الميزات التي تساعد الوكالات على البقاء منظمين وعلى المسار الصحيح. وتوفر المنصة بيئة تعاونية لأعضاء الفريق لمناقشة المشاريع ومشاركة الملفات وإبلاغ تحديثات التقدم المحرز.
أفضل ميزات ActiveCollab
- بريد إلكتروني إخباري يحتوي على المهام المتأخرة والمهام المستحقة في ذلك اليوم، بالإضافة إلى المهام القادمة
- مشاريع نموذجية للتعرف على واجهة المنصة
- طرق عرض المشروع بما في ذلك القائمة والعمود والجدول الزمني
- أربع سمات لونية، بما في ذلك الألوان الداكنة والنيون
- مهام متكررة وأصلية وفرعية
قيود ActiveCollab
- قابلية توسع محدودة لإدارة محفظة المشاريع
- تتوفر التقارير المتقدمة على الخطط المكلفة
تسعير ActiveCollab
- محترف: 8 دولارات شهريًا لكل عضو
- بالإضافة: 9.50 دولار شهريًا ل 3 أعضاء
- الإيجابي + الحصول على أجر: 11.75 دولار/شهر لكل عضو
تقييمات ومراجعات ActiveCollab
- G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)
7. الاثنين
عبر الاثنينالإثنين عبارة عن منصة لإدارة المشاريع مع مجموعة من الميزات للمستخدمين لتخطيط المشاريع وإدارتها والتعاون فيها بسهولة. باستخدام Monday.com، يمكن للفرق إنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية، وتعيين أعضاء الفريق للمهام، وتتبع التقدم المحرز، والتعليق على المهام، والاطلاع على الحالة العامة للمشروع.
تسمح ميزات التصور الخاصة به للفرق بتتبع حالة المشروع وتصور البيانات، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل بسرعة. يوفر يوم الاثنين أيضاً إمكانية التحكم في الوصول حتى يتمكن المستخدمون من إدارة من لديه حق الوصول إلى العمل عبر المنصة بسهولة، بالإضافة إلى التكامل مع المشاريع الأخرى تطبيقات الجدولة مثل Slack و Google Drive لمزيد من الراحة.
الاثنين أفضل الميزات
- أكثر من 10 طرق عرض للمشروع، بما في ذلك مخططات جانت ولوحات كانبان
- تدفقات عمل مخصصة مع كتل بناء بدون تعليمات برمجية
- مستندات عمل رئيسية وخاصة وقابلة للمشاركة
- أكثر من 200 وصفة أتمتة معدة مسبقًا
- لوحات معلومات في الوقت الفعلي
قيود يوم الاثنين
- منحنى تعليمي حاد للتعرف على الوظائف والواجهة (راجعبدائل الاثنين)
- لوحات المعلومات ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر
تسعير يوم الاثنين
- فرد: مجانًا إلى الأبد
- أساسي: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا، بدءًا من 3 مقاعد
- معيار: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا، بدءًا من 3 مقاعد
- محترف: 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، بدءًا من 3 مقاعد
- المؤسسات: اتصل بالاثنين للحصول على التفاصيل
الاثنين التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (7,550+ تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (3,700+ تقييم) مقارنة الاثنين مقابل ClickUp !
8. جداول بيانات جوجل
عبر جداول بيانات جوجل جداول بيانات جوجل هي برنامج جداول بيانات الذي يسمح للفرق بإنشاء جداول البيانات والتعاون ومشاركة جداول البيانات بسهولة لجدولة المشاريع والتخطيط لها. باستخدام جداول بيانات Google Sheets، يمكن للفرق إدخال البيانات بسرعة في الجداول وتخصيص شكل جدول البيانات باستخدام الخطوط والألوان والصيغ.
تتضمن الأداة أيضًا ميزات قوية لتحليل البيانات باستخدام المخططات والرسوم البيانية التي يمكن مشاركتها بسهولة مع أعضاء الفريق الآخرين. تتيح جداول بيانات Google Sheets للفرق العمل معًا في الوقت الفعلي، مما يتيح التعاون والتواصل الفعّال في المشاريع. البرنامج آمن وسهل الاستخدام، مما يسمح للفرق بالوصول السريع إلى مستنداتهم من أي جهاز!
أفضل ميزات جداول بيانات Google Sheets
- التعليقات وعناصر العمل وظائف للحفاظ على سير جداول المشروع
- خيارات الحلول المخصصة مع عناصر القائمة ووحدات الماكرو مع البرنامج النصي للتطبيقات
- تكامل Salesforce للتواصل مع البيانات من منصات أخرى
- ميزات مساعدة مثل التعبئة الذكية واقتراحات الصيغ
- الحفظ التلقائي مع سجل الإصدارات
قيود جداول بيانات جوجل
- الوظائف الإضافية من متجر Google Workspace Marketplace مطلوبة لتحسين ميزات جداول البيانات
- غير مناسب كبرنامج مستقل لجدولة المشاريع أو أداة لإدارة المهام
تسعير جداول بيانات جوجل
- الإصدار المجاني
- للشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات جداول بيانات جوجل
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)
9. مايكروسوفت إكسل
عبر مايكروسوفت إكسل مايكروسوفت إكسل هو برنامج جداول بيانات قوي طورته شركة مايكروسوفت يتيح للمستخدمين تخزين البيانات وتنظيمها وتحليلها ومعالجتها. يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بجدولة المشاريع مثل إنشاء مخططات جانت، وتتبع تقدم المشروع باستخدام المخططات والجداول، وحساب التكاليف والميزانيات، وفرز البيانات إلى فئات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى إنشاء وتنسيق المخططات لتمثيل البيانات بصريًا.
يحتوي Excel أيضًا على العديد من ميزات جدولة المشاريع، مثل الجداول المحورية والتنسيق الشرطي، لمساعدة المستخدمين على إدارة بياناتهم وتحليلها وتصورها بأكثر الطرق فعالية ممكنة. يمكن استخدام البرنامج لكل من قوائم المهام الأساسية أو المخططات الأكثر تعقيدًا مثل النماذج المالية.
أفضل ميزات برنامج Microsoft Excel
- أدوات ذكاء لمعرفة أنماط المستخدم وتنظيم البيانات
- صيغ حديثة لإجراء العمليات الحسابية
- خطوط بيانية وجداول للتنبؤ بالاتجاهات
- تطبيقات الجوال وسطح المكتب والتطبيقات عبر الإنترنت
- جداول بيانات مخصصة
قيود Microsoft Excel
- يفتقر إلى ميزات جدولة الموارد أو جدولة المشاريع المعقدة
- تتطلب بعض مخططات ورسومات Excel اشتراكاً في Microsoft 365
تسعير Microsoft Excel
- يتوفر مايكروسوفت Excel كإصدار مستقل مقابل 159.99 دولارًا أمريكيًا أو مع اشتراك Microsoft 365
تقييمات ومراجعات Microsoft Excel
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (18,000+ تقييم)
10. العمل الجماعي
عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي هي منصة لإدارة المشاريع والتعاون مصممة للفرق لتخطيط المشاريع وتنظيمها وإدارتها بكفاءة. توفر منصة جدولة المشاريع أدوات لإدارة التواصل بين أعضاء الفريق من خلال رسائل الدردشة والمكالمات والإشعارات. كما أنها تتكامل مع أدوات أخرى شائعة مثل Dropbox وGoogle Docs.
وهي تتيح للمستخدمين تتبع التقدم المحرز في مشاريعهم من خلال إنشاء المهام وتعيينها، وتتبع ساعات العمل في كل مهمة، وتحديد المواعيد النهائية والمعالم، ومراقبة التقدم المحرز. تتوفر ميزات إعداد التقارير لمساعدة الفرق على مراجعة أدائها، مما يجعله برنامجاً رائعاً لجدولة المشاريع للفرق.
أفضل ميزات فريق العمل الجماعي
- طرق عرض القائمة وكانبان ومخططات جانت والجدول وكل شيء وعملي
- الأذونات ومستويات الخصوصية لـالعملاء والمتعاونون
- معدلات الفوترة والتكلفة لكل عضو في الفريق
- إدارة الموارد وعبء العمل
- ميزانيات مخصصة لكل مشروع
قيود العمل الجماعي
- يقول البعض إنه يحتوي على منحنى تعليمي للتدريب والتطبيق عبر مهام سير العمل
- الحد الأدنى من وظائف الدردشة
تسعير العمل الجماعي
- مجاني للأبد
- بداية: 5.99 دولار لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا
- تقديم: 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا
- تنمو: 19.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا
- تنمو: تنمو: اتصل بفريق العمل الجماعي للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات العمل الجماعي
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (790+ تقييم)
تحقق من هذه منافسو العمل الجماعي !
11. نيفتي بي إم
عبر NiftyPM NiftyPM هي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع عبر الإنترنت تساعد الفرق على التعاون والبقاء منظمين في جدول مشاريعهم. وهي تبسّط سير العمل في إدارة المشاريع والمهام والموارد وأصحاب المصلحة من خلال ميزات سهلة الاستخدام مثل جدولة المهام والجداول الزمنية المرئية لتتبع التقدم والأهداف والإشعارات التلقائية لإبقاء أعضاء الفريق على نفس الصفحة وإعداد تقارير قوية.
تحتوي أداة جدولة المشروع أيضًا على العديد من عمليات التكامل مع تطبيقات الأعمال الشائعة مثل Dropbox وGoogle Drive وSlack، مما يسمح للفرق بربط أنشطة إدارة المشروع بسلاسة مع مهام سير العمل الأخرى.
أفضل ميزات NiftyPM
- تبعيات المرحلة الرئيسية لحظر جميع المهام في المرحلة الرئيسية حتى تكتمل المهام الأخرى في المرحلة الرئيسية
- تخصيص الوحدة النمطية لتناسب دور عضو الفريق واحتياجاته في المشروع
- التشغيل الآلي في الوقت الفعلي لحالة المهام قيد التنفيذ والمكتملة والمتأخرة
- حقول مخصصة لبيانات ومعلومات إضافية عن المراحل الرئيسية
- عمليات التكامل الأصلية والتضمينات المخصصة
قيود NiftyPM
- الخطط المدفوعة باهظة الثمن مطلوبة لاستخدام الميزات الأساسية مقارنة بأدوات جدولة المشاريع الأخرى
- تقتصر الخطة المجانية على مشروعين نشطين
تسعير NiftyPM
- مجانية للأبد
- بداية: 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً
- محترف: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً
- الشركات: 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: اتصل ب NiftyPM للحصول على التفاصيل
تقييمات ومراجعات NiftyPM
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)
## أنواع أدوات وبرامج جدولة المشاريع
ما زلت غير متأكد من أداة جدولة المشروع الأفضل لفريقك؟ لقد قمنا بتقسيم أنواع برامج جدولة المشاريع لمساعدتك في العثور على أفضل ما يناسبك:
1. برنامج مخطط جانت البياني برنامج مخطط جانت البياني هو أحد أكثر أدوات جدولة المشاريع شيوعًا واستخدامًا على نطاق واسع. يوفر تمثيلًا مرئيًا لمهام المشروع والجداول الزمنية والتبعيات. وباستخدام مخطط جانت، يمكنك بسهولة تتبع تقدم المشروع وتحديد الاختناقات المحتملة وإجراء التعديلات لضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب. توفر العديد من برامج مخطط جانت البياني أيضًا ميزات تعاونية، مما يسمح لأعضاء الفريق بتحديث حالات المهام وإضافة التعليقات والتواصل بفعالية.
2. أدوات إدارة المشاريع الرشيقة
تم تصميم أدوات إدارة المشاريع الرشيقة للفرق التي تتبع منهجية أجايل. وتركز هذه الأدوات على التطوير التكراري، مما يمكّن الفرق من تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر يمكن إدارتها تسمى سباقات السرعة. تسهل برامج إدارة المشاريع الرشيقة التعاون وتعزز الشفافية وتسمح للفرق بالتكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة. تسهّل ميزات مثل لوحات كانبان وقصص المستخدمين والمخططات البيانية المتتالية تتبع التقدم المحرز وضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد.
3. برنامج إدارة الموارد
تلعب إدارة الموارد دوراً حاسماً في جدولة المشاريع. برنامج إدارة الموارد يساعد المؤسسات على تحسين تخصيص الموارد، مما يضمن تعيين الأشخاص المناسبين للمهام المناسبة في الوقت المناسب. توفر هذه الأدوات رؤية في الوقت الحقيقي لتوافر الموارد وتوزيع عبء العمل و تخطيط السعة . يمكّن برنامج إدارة الموارد الفرق من تجنب التحميل الزائد على جداول المشاريع، ومنع تضارب الجداول الزمنية، وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.
4. برنامج طريقة المسار الحرج (CPM)
تعتبر برمجيات طريقة المسار الحرج (CPM) مثالية لإدارة جداول المشاريع ذات المهام المترابطة المتعددة. فهو يساعد على تحديد المسار الحرج، وهو تسلسل المهام التي تحدد المدة الإجمالية للمشروع. يسمح برنامج CPM للفرق بتحليل تبعيات المهام، وتقدير الجداول الزمنية للمشروع، وتحديد التأخيرات أو الاختناقات المحتملة. من خلال التركيز على المسار الحرج، يمكن للفرق تحديد أولويات المهام وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، مما يضمن نجاح المشروع.
5. أدوات التعاون
أدوات التعاون ضرورية لجدولة المشاريع الفعالة، خاصة للفرق البعيدة أو الموزعة. تسهل هذه الأدوات التواصل ومشاركة الملفات والتعاون السلس بين أعضاء الفريق. تعمل ميزات جدولة المشروع مثل المراسلة في الوقت الفعلي وتعيين المهام ومشاركة المستندات على تسهيل بقاء الفرق على اتصال والعمل معًا بكفاءة. برنامج التعاون يتكامل مع أدوات جدولة المشاريع لتوفير حل شامل لإدارة المشاريع وتعزيز العمل الجماعي.
برنامج جدولة المشاريع لمديري المشاريع ## برنامج جدولة المشاريع لمديري المشاريع
ClickUp هو أفضل برنامج لجدولة المشاريع لأي شخص يريد أن يبقى منظماً وملتزماً بمشاريعه. وبفضل واجهته البديهية وميزاته سهلة الاستخدام، فإنه يوفر طريقة مبسطة للتوفيق بين المهام المتعددة في نفس الوقت!
بالإضافة إلى ذلك، تساعد إمكانياته التعاونية الأفراد أو الفرق على العمل معًا من أي مكان للحصول على أفضل تجربة جدولة للمشروع. أنشئ حسابًا مجانيًا في ClickUp اليوم !