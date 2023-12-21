دورة تدريبية مكثفة حول خط الأساس للمشروع: ما هو وكيف يتم تعيينه

سواءً كنت تقوم بتجديد حمامك أو تشرع في رحلة حول العالم، فأنت بحاجة إلى خارطة طريق تحدد خطتك بالتفصيل. ترشدك خارطة الطريق هذه نحو أهدافك وتضع في الحسبان أي مشاكل محتملة قد تصادفك. كما أنها بمثابة نقطة مرجعية - سترجع إليها بين الحين والآخر لترى إلى أي مدى وصلت. 🗺️

في إدارة المشاريع، يُطلق على خارطة الطريق هذه اسم خط الأساس للمشروع. وهي أساس اتخاذ قرارات مستنيرة , إدارة التوقعات وقياس نجاح المشروع مقابل الأهداف والغايات الأولية.

سنشرح في هذه المقالة ما هو خط الأساس للمشروع ولماذا هو مهم جدًا لإدارة المشروع بنجاح. كما سنقدم أيضًا إرشادات خطوة بخطوة لإنشاء خط أساس لقياس الأداء لإعداد مشروعك بأكمله للنجاح.

ما هو خط الأساس للمشروع؟

خط الأساس للمشروع هو نقطة مرجعية تستخدمها لقياس نجاح مشروعك. عادة ما تقوم بتعيين خط الأساس في وقت مبكر خلال تخطيط المشروع المرحلة والتركيز على ثلاثة عناصر رئيسية:

النطاق : يحدد المهام، والأنشطة، والموارد، و المنجزات ضمن مشروعك

: يحدد المهام، والأنشطة، والموارد، و المنجزات ضمن مشروعك التكلفة : يمثل ميزانية المشروع الجدول الزمني : يحدد تواريخ البدء والاستحقاق لمشروعك و يحدد المعالم الرئيسية لتتبع الأداء

: يمثل ميزانية المشروع

غالبًا ما يتم الخلط بين خطوط الأساس للمشروع و أهداف المشروع . في حين أن المصطلحين متشابهان في العديد من الجوانب، إلا أن الفرق الجوهري هو أن خطوط الأساس تركز على تحليل أداء المشروع في لحظة معينة، بينما تركز الأهداف على النتائج. يمكنك القول أن خطوط الأساس للمشروع تحتوي على معلومات تمكنك من تحقيق أهداف مشروعك.

مزايا وجود خط أساس للمشروع ## مزايا وجود خط أساس للمشروع

إن وضع خط أساس للمشروع له مجموعة واسعة من الفوائد، مثل:

رصد الأداء : يوفر خط الأساس للمشروع الأساس للمقارنة وفهم ما إذا كان أداء مشروعك أقل أو أكثر من اللازم في مجالات محددة

: يوفر خط الأساس للمشروع الأساس للمقارنة وفهم ما إذا كان أداء مشروعك أقل أو أكثر من اللازم في مجالات محددة تحسين إدارة التكاليف : يسمح لك بفهم ميزانيات المشاريع والإشراف عليها وإدارتها

: يسمح لك بفهم ميزانيات المشاريع والإشراف عليها وإدارتها حساب القيمة المكتسبة : يساعدك على قياس الأداء الفعلي مقابل الخطط لتحليل الاتجاهات والمشكلات

: يساعدك على قياس الأداء الفعلي مقابل الخطط لتحليل الاتجاهات والمشكلات تقديرات مستقبلية أكثر دقة : يساعدك على قياس الأداء الفعلي مقابل الخطط لتحليل الاتجاهات والمشكلات: كلما زادت خبرتك في خطوط الأساس للمشروع، زادت دقتك في تحديد أداء المشروع والمخاطر المحتملة

: يساعدك على قياس الأداء الفعلي مقابل الخطط لتحليل الاتجاهات والمشكلات: كلما زادت خبرتك في خطوط الأساس للمشروع، زادت دقتك في تحديد أداء المشروع والمخاطر المحتملة تحفيز : يسمح لك بتتبع التقدم المحرز في مشروعك بمرور الوقت ومعرفة مدى التقدم الذي أحرزته. كما أنه يحافظ على تحفيز فريقك ويعزز الإنتاجية والكفاءة

: يسمح لك بتتبع التقدم المحرز في مشروعك بمرور الوقت ومعرفة مدى التقدم الذي أحرزته. كما أنه يحافظ على تحفيز فريقك ويعزز الإنتاجية والكفاءة تحسين التواصل مع أصحاب المصلحة: يمنح خط الأساس للمشروع مدير المشروع وأصحاب المصلحة فكرة واضحة عن مسار المشروع منذ البداية، مما يعزز الشفافية ويقلل من مخاطر سوء الفهم على طول الطريق

هل يمكنك تغيير خط الأساس للمشروع؟

بما أن تحديد خط الأساس للمشروع يحدث في وقت مبكر من تخطيط المشروع قد تتساءل عما إذا كان بإمكانك تحديثه لاحقًا ليعكس تغييرات محددة. من الناحية الفنية، يمكنك ذلك - ولكن تذكر أن تغيير خط الأساس لمشروعك يمكن أن يؤدي إلى فقدان الاتجاه، مما يتركك دون نقطة مرجعية واضحة لقياس الأداء. 🧭

تتمثل الممارسة القياسية في تحديث خط الأساس للمشروع فقط عند حدوث تغييرات كبيرة. على سبيل المثال، إذا كانت هناك إضافات على نطاق المشروع، فقد يكون من الضروري تحديث الجداول الزمنية والتكاليف أيضًا.

إذا قررت تغيير خط الأساس المعتمد للمشروع، فاحفظ النسخة القديمة. وبهذه الطريقة، يمكنك مقارنة خطوط الأساس وتحديد أداء المشروع بدقة.

كيفية تعيين خط أساس للمشروع وتحديد مسار مشروعك في 4 خطوات

قد يبدو وضع خط الأساس سهلاً في البداية - فأنت تقوم بتقدير نطاق المشروع وتكاليفه وجدوله الزمني وتعقد أصابعك على أمل أن تكون توقعاتك دقيقة بما يكفي لتحقيق الغرض. لكن الواقع مختلف - يجب أن تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل وتستخدم أدوات مختلفة لوضع خط أساس واقعي ومفيد للمشروع.

سنرشدك خلال هذه العملية ونوضح لك كيف انقر فوق وهي منصة شاملة للإنتاجية وإدارة المشاريع، يمكن أن تساعدك على إنشاء خطوط أساس عملية للغاية للمشروع. 💪

الخطوة 1: تحديد نطاق مشروعك

تبدأ رحلتك نحو إنشاء خط أساس لمشروعك بتحديد نطاق المشروع . وهذا يعني تحديد كل ما يستلزمه مشروعك، بما في ذلك المهام والمهام الفرعية والمخرجات والمخاطر المحتملة والقيود. في بعض الحالات، يمكنك أيضًا معالجة الاستثناءات، أي تحديد ما _لا يتضمنه مشروعك.

من خلال تحديد نطاق المشروع، ستضع حدودًا واضحة، وتبقي المشروع على المسار الصحيح، وتكتشف المخاطر المحتملة في وقت مبكر، وتدير توقعات أصحاب المصلحة كالمحترفين. 🤓

أفضل طريقة لتحديد نطاق مشروعك هي كتابة بيان النطاق. ستكون هذه الوثيقة القيّمة بمثابة الأساس لخطة مشروعك. يجب أن تكون شاملة وموجزة، بحيث لا تترك مجالاً لسوء الفهم والاحتمالات.

من حيث التنسيق، يختار العديد من مديري المشاريع الاحتفاظ ببيان النطاق بشكل نقطي لسهولة القراءة والتصفح بشكل أسهل، ولكن قد تفضل أنت وفريقك تخطيطًا مختلفًا يتماشى مع أسلوب عملك واحتياجاتك.

استكشف تحديد نطاق المشروع باستخدام ClickUp

لجعل عملية تحديد النطاق بأكملها أكثر سهولة، يمكنك استخدام بعض أدوات ClickUp الرائعة لتصميم بيانات نطاق المشروع من الدرجة الأولى.

إن إنشاء بيان النطاق هو جهد جماعي، لذا فأنت بحاجة إلى خيارات تعاون من الدرجة الأولى. لحسن الحظ، لدى ClickUp أكثر من عدد قليل منها. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ClickUp Whiteboards ، لوحات رقمية مصممة لأخذ التعاون في الوقت الحقيقي إلى مستويات جديدة.

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

اللوحات البيضاء مثالية للعصف الذهني وبث الحياة في أفكارك. وبفضل التحرير المباشر، يكون الجميع على نفس الصفحة ويمكنهم المشاركة بنشاط في عملية تحديد نطاق المشروع. ادعُ أعضاء الفريق المعنيين إلى لوحة ClickUp Whiteboard وناقش ما يجب أن يبدو عليه بيان النطاق الخاص بك بعد النظر في العوامل ذات الصلة.

حافظ على تبسيط مستندات مشروعك الأساسية داخل ClickUp Docs

هل انتهيت من العصف الذهني؟ لقد حان الوقت لكتابة قراراتك مع مستندات ClickUp ، محرر النصوص الفريد للمنصة و منصة إدارة المستندات . استخدمها لإنشاء المستندات المهمة ومشاركتها وتحريرها وتخزينها.

تعاون مع أعضاء الفريق في مستندات ClickUp Docs لتخصيص الخطوط أو إضافة علاقات المهام أو الارتباط بالمهام مباشرة في المستند

مستند ClickUp Doc هو المنزل المثالي لنطاق مشروعك. أضف فريقك إلى مستند وابدأ في تخصيص بيان النطاق الخاص بك. يحصل كل شخص تمت إضافته إلى المستند على مؤشر يحمل اسمه، لذا فإن تتبع من يقوم بماذا يقوم به أمر سهل. استخدم خيارات التنسيق والتصميم لتخصيص بيان النطاق الخاص بك وإضفاء لمسة شخصية عليه.

إذا كنت ترغب في تسريع عملية الكتابة وتقليل مخاطر الأخطاء، استفد من ClickUp AI ، المنصة الأصلية مساعد الكتابة القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يعزز وظائف مستندات ClickUp Docs. يمكنه مساعدتك في العصف الذهني وتوليد الأفكار، وكتابة بيان النطاق، وتحريره بشكل مثالي مع ضمان التنسيق المتسق. ✨

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لإنشاء منشورات المدونة، والعصف الذهني، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والمزيد

إذا كنت تريد تجنب كتابة بيان النطاق الخاص بك من الصفر تمامًا، فاستخدم قوالب نطاق مشروع ClickUp لتوفير الوقت، والتمتع بالاتساق، ووضع مشروعك على المسار الصحيح.

الخطوة 2: حدد الجدول الزمني لمشروعك

في الخطوة السابقة، قمت بتحديد جميع الأعمال التي يجب القيام بها لإكمال المشروع. لقد حان الوقت لتصور هذا العمل على محور زمني وتحديد تواريخ البدء والاستحقاق، والمواعيد النهائية و المعالم الرئيسية (اعتبرها محطات توقف لقياس الأداء).

عندما يتعلق الأمر بتخطيط جداول المشروع فإن ClickUp لديه بعض الميزات في جعبته. 🃏

سنتحقق من طرق العرض (أو التخطيطات) الثلاثة التالية داخل المنصة التي يمكن أن تجعل الجدولة أسهل:

عرض القائمة عرض مخطط جانت البياني عرض التقويم

عرض القائمة

بالنسبة لنوع الجدولة التي نتحدث عنها، يجب أولاً تعريف مراحل المشروع وتعيين مدتها ومواعيدها النهائية. قم بذلك في عرض قائمة ClickUp -يوفر الكثير من خيارات الفرز والتصفية لمساعدتك في تحديد المعلومات والتنقل فيها. استخدم انقر فوق الحقول المخصصة لتوفير تفاصيل سياقية حول كل مهمة ومهمة فرعية. حدِّد المواعيد النهائية والأولويات، وتتبع التقدم المحرز، وأضف التسميات، واجعل إنشاء جدول مشروعك في غاية السهولة.

استخدم عوامل التصفية في طريقة عرض القائمة في ClickUp لفرز المهام حسب الحالة والأولوية والعديد من الحقول المخصصة الأخرى لإلقاء نظرة مخصصة على عملك

عرض مخطط جانت البياني

طريقة عرض القائمة رائعة، لكنها ليست الوحيدة. يتفق العديد من مديري المشاريع على أن مخطط جانت هو الأداة المثلى لتصور الجدول الزمني المخطط للمشروع. تتيح لك طريقة العرض هذه إنشاء جداول زمنية ديناميكية، وتعيين المواعيد النهائية وإدارتها، وتحديد الاختناقات، والتعامل مع تبعيات المهام وجدولة المهام ببضع نقرات فقط.

قم بتجميع المهام أو تصفيتها أو إخفائها في مخططات جانت ClickUp 3.0 لتتبع سير العمل وربطه عبر جميع أعمالك

مع خيارات التلوين الشاملة، يمكنك التمييز بوضوح بين المهام المختلفة ومراقبة كل ما يجري.

تتيح لك طرق عرض ClickUp Gantt أيضًا اختيار معايير الفرز لتسهيل التنقل. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في معرفة المهمة المهمة القادمة، استخدم تاريخ الاستحقاق كمعيار للفرز.

باستخدام تصميم السحب والإفلات في طريقة العرض، يمكنك تحديث الجدول الزمني لمشروعك بسرعة. تحدث جميع التغييرات في الوقت الفعلي، بحيث يتم تحديث كل عضو في الفريق على الفور.

قم بفرز مهامك بسرعة وسهولة، وأنشئ طرق عرض متتالية بنقرة واحدة للبقاء في المقدمة وتحديد الأولويات المهمة

ClickUp Gantt Charts هي طريقة ممتازة للدخول في التفاصيل الدقيقة لمشروعك والحصول على تحليل مفصل للمهام والتبعيات والأولويات والمعالم الرئيسية والتقدم المحرز. إذا كنت تبحث عن أداة تمنحك أداة تمنحك نظرة عامة أكثر عمومية لمهامك والمواعيد النهائية، استخدم عرض الجدول الزمني لـ ClickUp . يعرض هذا المخطط الخطي البسيط المهام حسب التسلسل الزمني ويتيح لك مشاهدة تواريخ الاستحقاق دون البحث في التفاصيل.

عرض التقويم

طريقة العرض الأخرى التي يحبها مديرو المشاريع هي عرض تقويم ClickUp . يعرض المهام في تقويم، مما يساعدك على تحسين أعباء العمل والتخطيط للمستقبل. تتميز طريقة العرض هذه أيضًا بتصميم السحب والإفلات، لذلك من السهل إعدادها وتحديثها. يمكنك اختيار ما تريد عرضه في طريقة العرض - فرز إدخالاتك حسب الأولوية أو المشروع وإظهار تفاصيل المهام المختلفة (مثل المكلفين أو الوقت الذي تم تتبعه).

إدارة المشاريع وتنظيمها، وجدولة المهام عبر طريقة عرض التقويم المرنة للحفاظ على مزامنة الفرق

يمكنك تبسيط تخطيط الجدول الزمني لمشروعك بشكل أكبر من خلال الاعتماد على طريقة عرض ClickUp الرائعة مجموعة من أكثر من 1,000 قالب . ما عليك سوى اختيار قالب جدول المشروع الذي يتوافق مع احتياجات مشروعك وتخصيصه حسب تفضيلاتك.

الخطوة 3: تحديد التكاليف

في هذه المرحلة، تقوم بتحديد التكاليف وتخطيط ميزانية المشروع لتتبع النفقات. 💸

هذا هو المكان الذي ستدرج فيه جميع التكاليف المقدرة المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك العمالة والمواد والمعدات والمرافق والإيجار. اعتمادًا على طبيعة مشروعك، قد تحتاج إلى إنشاء فئات لتمثيل النفقات العامة بمزيد من التفصيل. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإعداد خط أساس لمشروع إنشائي، فمن المحتمل أن يكون لديك العديد من الفئات الفرعية تحت المواد والعمالة.

يمكن أن تساعدك طريقة عرض القائمة في ClickUp في إنشاء نظرة عامة مفصلة للتكاليف المتوقعة. أنشئ مهمة جديدة لكل فئة من فئات التكاليف وقدّر الميزانية باستخدام الحقل المخصص للمال. يمكن أن تكون الحقول المخصصة الأخرى مثل الأرقام والملفات مفيدة لتوفير المزيد من المعلومات حول كل فئة من فئات التكاليف.

بعد ذلك، يمكنك إنشاء مهام فرعية لإظهار كيفية توزيع ميزانية مشروعك.

من السهل إضافة قيم مالية إلى المهام لإبقاء ميزانيات المشاريع على المسار الصحيح

إذا كنت تريد اختصارًا لتحديد تكاليف المشروع، فاستخدم أحد حقول ClickUp قوالب ميزانية المشروع عالية الجودة . ستساعدك هذه القوالب على عرض المعلومات ذات الصلة بطريقة منظمة، مما يعزز قرارات إدارة الموارد على مستوى الفريق.

عادةً ما يكون تحديد التكاليف جهدًا جماعيًا - نوصي بالحصول على رؤى من فرق المالية أو المحاسبة لديك لرسم تقديرات أكثر دقة. لحسن الحظ، يجعل ClickUp التعاون والتواصل بين فرق العمل أمرًا سهلاً. استخدم ClickUp Whiteboards أو عرض الدردشة لمناقشة ميزانية مشروعك ووضعه المالي مع متخصصين داخليين.

الخطوة 4: عرض خط الأساس لمشروعك على أصحاب المصلحة الرئيسيين

لقد اكتمل خط الأساس لمشروعك، ولكن قبل أن تعتمده رسمياً، عليك أن تعرضه على أصحاب المصلحة الرئيسيين لديك وتتأكد من أنهم أعطوك الضوء الأخضر.

راجع التفاصيل، وناقش كل جانب من جوانب خط الأساس، بما في ذلك تصميمه ومحتواه، وكن مستعدًا للإجابة عن أي أسئلة ومخاوف لضمان اتفاق الجميع على نفس الصفحة.

يساعدك ClickUp على تبسيط التواصل مع أصحاب المصلحة الخارجيين من خلال السماح لك بـ إضافة مستخدمين خارجيين إلى مساحة العمل الخاصة بك. اختر العناصر التي تريد مشاركتها معهم و تخصيص عناصر التحكم والأذونات . يضع ClickUp تلقائيًا مربعًا برتقاليًا صغيرًا في الزاوية السفلية اليسرى لجميع الصور الرمزية للضيوف، حتى لا يواجه زملاؤك في الفريق أي مشكلة في تمييزها. 🟧

وبفضل الإعدادات القابلة للتخصيص، يمكنك تحديث دور الضيف وحالة الوصول في أي وقت للسماح له بالمساهمة بفعالية في تحديث الخط الأساسي.

إنشاء خط أساس للمشروع باستخدام ClickUp: مثال

لنفترض أنك مدير مشروع تسويق ويجب أن يضع خط أساس المشروع لـ حملة وسائل التواصل الاجتماعي . هذا هو الشكل الذي ستبدو عليه العملية، وفقًا للخطوات التي أوضحناها سابقًا:

1. حدد نطاق مشروعك

أول شيء على جدول أعمالك هو تحديد نطاق المشروع. أضف فريقك إلى السبورة البيضاء ClickUp وابدأ العصف الذهني!

ستبدأ بـ تحديد الأهداف. لنفترض أن هدفك هو زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتحقيق 200 عملية بيع مباشرة.

وضع أهداف قابلة للقياس للمهام والمشروعات مع التقدم التلقائي لتحقيق الأهداف بفعالية أكبر مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس الكمي

بما أن هذه حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، ستحتاج إلى تحديد منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.

بعد ذلك، ستحدد نوع المحتوى الذي ستستخدمه - في هذه الحالة، مقاطع الفيديو والبكرات والمنشورات.

سيكون من الأفضل أن تحدد أيضاً جمهورك المستهدف. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المشاهدين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً.

وأخيراً، ستحدد مدة المشروع - أي 10 أسابيع.

استخدم ClickUp Docs لكتابة بيان النطاق وتضمين هذه الجوانب. أضف أعضاء الفريق المعنيين إلى المستند حتى يبقوا على اطلاع على المستند.

ثم استخدم طريقة عرض القائمة في ClickUp لسرد جميع المهام والمهام الفرعية اللازمة لتحقيق أهدافك.

2. حدد الجدول الزمني للمشروع

حدد كيف ومتى ستحقق أهدافك من خلال تحديد الجدول الزمني في طريقة عرض قائمة ClickUp وطريقة عرض مخطط جانت. يمكنك إنشاء جدول أسبوعي لحملتك. على سبيل المثال:

الأسبوعان 1 و2 : البحث عن الجمهور والمنافسين

: البحث عن الجمهور والمنافسين الأسابيع 3 و4 و5 و6 : إنشاء المحتوى والحصول على الموافقات

: إنشاء المحتوى والحصول على الموافقات الأسبوعان 7 و8 : إطلاق الحملة: إطلاق الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي

: إطلاق الحملة: إطلاق الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوعان 9 و10: إطلاق الحملة: مراقبة الأداء

هذا مجرد مخطط تقريبي لجدول زمني. ستقدم المزيد من التفاصيل لكل قسم من خلال إنشاء مهام فرعية. علاوة على ذلك، ستقوم بتعيين تواريخ بدء واستحقاق دقيقة لكل مهمة ومهمة فرعية وإنشاء معالم رئيسية تساعدك على تتبع تقدم المشروع والتأكد من أنك على المسار الصحيح. 🛣️

قم بتحويل أهم مهامك إلى معالم رئيسية لإنشاء تمثيل مرئي للتقدم المحرز في مشاريعك

قم بالتبديل بين طرق عرض ClickUp لرؤية جدولك الزمني من وجهات نظر مختلفة، وإذا لزم الأمر، يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل لجعله شفافًا قدر الإمكان. نظرًا لأن ClickUp يوفر أكثر من 15 طريقة عرض، يمكنك رؤية الصورة الكبيرة وتكبير التفاصيل.

3. تحديد التكاليف

ارجع إلى طريقة عرض قائمة ClickUp، حيث قدمت تفاصيل حول نطاق مشروعك وجدوله الزمني، وأضف حقل الأموال المخصص لتحديد الميزانية لكل مهمة.

في هذا المثال، قد يكون لديك في هذا المثال تكاليف الدفع لكل نقرة (PPC)، ورسوم الاشتراك في أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية، وتكاليف إنشاء المحتوى.

4. استشر أصحاب المصلحة

قم بإضافة أصحاب المصلحة إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك لتعرض عليهم خط الأساس لمشروعك. استخدم طريقة عرض ClickUp Chat للتواصل والإجابة عن الأسئلة وحل أوجه عدم اليقين.

كما ClickUp يتكامل مع منصات مثل Zoom يمكنك عقد اجتماعات عبر الإنترنت لتقديم خط الأساس النهائي للمشروع وتبسيط التواصل.

انقر فوق: أداة خط الأساس لمشروعك

تقدم ClickUp حلاً شاملاً لإنشاء خط أساس للمشروع. من أكثر من 15 طريقة عرض إلى اللوحات البيضاء والحقول المخصصة والقوالب و عمليات التكامل المخصصة توفر لك المنصة جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء المهام والمستندات والتواصل والتعاون ومراقبة التقدم المحرز. 🥰 اشترك في ClickUp وانتقل بإدارة المشروع إلى المستوى التالي!