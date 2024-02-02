Smartsheet مقابل ClickUp: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

اسأل أي محترف، وسيخبرك أن مهارات إدارة المشاريع ضرورية للنجاح في العمل. ولكن الأمر ليس بسيطاً مثل أن تكون خبيراً استراتيجياً جيداً ومديراً جيداً للفريق. فامتلاك أداة إدارة المشروع الصحيحة ستجعل العملية أكثر سلاسة.

إذا كنت قد أمضيت ساعات لا تحصى في البحث لتحديد أفضل برنامج إدارة المشاريع لإدارة مشاريعك، ينتهي بحثك هنا.

Smartsheet و ClickUp أداتان كفؤتان لإدارة المشاريع. إذا اخترت أيًا منهما، سيشكرك فريقك. لكنك لست هنا من أجل الإجابة المختصرة.

دعنا نحلل كل أداة ونلقي نظرة عامة على كل أداة وننظر إلى النظرة العامة وأفضل الميزات والأسعار. في نهاية هذا المقال، ستكون لديك فكرة واضحة عن أفضل البرامج التي تناسب احتياجاتك في إدارة الوقت.

ما هو ClickUp؟

قم بمواءمة أهداف العمل، وتتبع التقدم المحرز، وعقد اجتماعات إدارة المشاريع، والتعاون بكفاءة، بغض النظر عن موقعك، مع برنامج ClickUp Remote Team Management Project Management Software

ClickUp هو برنامج متكامل إدارة المشروع برنامج وأداة تعاون تجمع بين جميع عملياتك في منصة واحدة. يمكنك إنشاء المهام، وإدارة سير العمل، ودعوة أعضاء فريقك، وإضافة عدد غير محدود من المستخدمين لمشاركة الملفات، وإعداد Wiki باستخدام المستندات، وتتبع تقدم المشروع على لوحات المعلومات في الوقت الفعلي، وغير ذلك الكثير.

فكّر في ClickUp كمركز تحكم لتحليل جميع عمليات سير العمل واتخاذ قرارات أسرع دون التبديل بين الأدوات والتطبيقات الخارجية.

إذا كنت تظن أن النقر على بعض المفاتيح للتبديل بين الأدوات - ما يسمى تبديل السياق بالمناسبة- ليس تحديًا خطيرًا، فكر مرة أخرى.

قد يقضي كل عضو في فريقك 4 ساعات في الأسبوع التبديل بين التطبيقات

ميزات النقر فوق

ClickUp هو برنامج قوي لإدارة المشاريع معروف بمجموعة واسعة من الميزات. وقد شرحنا لك الميزات الثلاث الأكثر شيوعاً في ClickUp والتي يستخدمها مديرو المشاريع والشركات الصغيرة يومياً:

إدارة المهام

إدارة المهام هي جوهر تخطيط المشروع. ومع ذلك، فإن تتبع المهام أمر معقد. انقر فوق المهام بتبسيط العملية من خلال السماح لك بتنظيم المهام وتصورها بالطريقة التي تريدها.

علاوة على ذلك، يمكنك تعيين عناصر الإجراء إلى مهمة حالية عن طريق إضافة تعليق ووضع علامة على أحد أعضاء الفريق.

عرض الجدول انقر فوق عرض الجدول هو أسهل طريقة لتصور البيانات في أي مشروع. فهو ينظم جميع البيانات في شكل جدول، بحيث يسهل إدارة الميزانية أو المخزون أو معلومات العميل. يمكنك تحرير البيانات بشكل مجمّع، وإضافة حقول مخصصة من أكثر من 15 نوعًا من الحقول، وتثبيت الأعمدة.

استكشف طرق عرض ClickUp

استكشف طرق عرض ClickUp

بمجرد أن يصبح جدولك جاهزًا، شاركه مع عملائك باستخدام رابط قابل للمشاركة. قم بتصدير البيانات في طريقة عرض الجدول إلى جدول بيانات لتحديث قاعدة بياناتك.

قالب جدول البيانات

قالب جدول البيانات

استخدم أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص من ClickUp لتقليل الإدخالات اليدوية من خلال عمليات استيراد البيانات الآلية، وإنشاء صيغ ومعادلات مخصصة، وتتبع التقدم باستخدام المرئيات.

خطط تسعير ClickUp

مجانية للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ما هو Smartsheet؟

قم بتخصيص مهام سير عملك من خلال الأدوات وأتمتة المهام باستخدام Smartsheet

Smartsheet عبارة عن نظام أساسي لإدارة العمل للشركات. يوفر واجهة جدول بيانات مألوفة لالتقاط الخطط والموارد والجداول الزمنية. شارك عملك مع المتعاونين الداخليين والخارجيين حتى لو لم يكونوا من مستخدمي Smartsheet.

يتيح لك تصور البيانات التاريخية كمخططات بيانية لمراقبة الاتجاهات بتنسيقات مثل سلسلة الأعمدة المتتالية وسلسلة الأعمدة واللقطات.

يجمع Smartsheet بين وظائف إدارة المشاريع ووظائف Excel. تتشابه واجهة المستخدم مع تنسيق جداول بيانات Excel وجداول بيانات جداول بيانات Google.

يجعل Smartsheet التعاون في المحتوى أسهل حيث يمكنك تعيين تنبيهات لتذكير المتعاونين، والسماح للموردين بمراجعة المحتوى دون منحهم حق الوصول إلى ورقة المشروع، وقفل الإصدار القديم عند تحميل المحتوى الجديد.

اعرض قائمة مهامك في مخططات جانت لإنشاء مسارات حرجة، وإنشاء خطوط أساسية، وإبراز المهام الأساسية في الجدول الزمني لمشروعك.

ميزات ### سمارتس جيت

يوفر لك Smartsheet ميزات قوية لإدارة المشاريع تتيح لك إدارة المشاريع وتنظيم المهام والتعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ومراقبة كل مرحلة من مراحل دورة حياة مشروعك.

فيما يلي بعض أفضل الاختيارات من قائمة ميزات Smartsheet التي يجب ألا يفوتك تقييمها:

الجسر

Bridge عبارة عن واجهة سحب وإفلات تتيح لك تخصيص سير عملك لأتمتة المهام المتكررة. صمم سير العمل باستخدام المنطق الذي يناسب تدفق العملية الخاصة بك وقم بتعيين المشغلات المستندة إلى الحدث أو الجدول الزمني. باستخدام عمليات التكامل المضمنة أو خيارات التعليمات البرمجية المنخفضة، يمكنك أيضًا استخدام مكالمات واجهة برمجة التطبيقات وجافا سكريبت.

النماذج

تساعد نماذج Smartsheet في تقديم المعلومات المهمة بسرعة بتنسيق منظم

أنشئ نماذج Smartsheet لجمع البيانات من أي شخص. باستخدام المنطق الشرطي، ستكون أسئلتك دائمًا ذات صلة بالشخص الذي يملأ النموذج. استخدم عناصر العلامة التجارية مثل ألوان الخلفية والشعارات وصور GIF والنصوص والصور لتخصيص النموذج. يتم حفظ البيانات من هذه النماذج في جدول البيانات مباشرةً لمساعدتك في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

أتمتة سير العمل

تُعد أتمتة سير العمل إحدى أكثر ميزات Smartsheet شيوعًا. أفضل ما في الأمر هو أن تصميم Smartsheet البديهي يجعل تحسين العمليات المتكررة والمستهلكة للوقت أمرًا سهلاً للغاية.

استخدم فقاعة المخطط الانسيابي المحملة بصريًا لأتمتة سير عمل Smartsheet. تُعد هذه الميزات التعاونية والقابلة للتخصيص حلاً ذكيًا لمنحك نظرة عامة سريعة على المهام التي تحتاج إلى التشغيل التلقائي، بالإضافة إلى شروط التشغيل والعواقب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين قواعد لسير العمل المتوازي للمساعدة في أتمتة المهام في أي مرحلة، من أجل إدارة المشاريع للتسويق أو تتبع الأخطاء لفرق تطوير البرمجيات، أو فواتير المشتريات لفرق سلسلة التوريد.

العيب الأبرز عند المقارنة بين Smartsheet و ClickUp هو أن أتمتة سير العمل في Smartsheet يتطلب منك معرفة أداة PM وهي ليست ملائمة للمبتدئين.

خطط تسعير Smartsheet

مجانية للأبد

محترف 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp مقابل Smartsheet: مقارنة الميزات

يمكن لكلا البرنامجين Smartsheet وClickUp القيام بالأعمال الشاقة نيابةً عنك، سواء كانت إدارة العمليات، أو التعاون في الوقت الفعلي، أو إدارة أعباء العمل، أو التواصل بين الفريق. وعلاوة على ذلك، فإنهما يقدمان خطة مجانية، وهي خطة ممتازة لاختبارها قبل البدء في استخدام أي أدوات كاملة.

حان الوقت للتعمق في تحليل ميزات كل أداة وفهم مدى اختلافها عن بعضها البعض.

لقد قمنا بتقسيم الميزات إلى ست فئات وقمنا بإجراء مقارنة بين Smartsheet وClickUp وجهاً لوجه.

رؤية المشروع في ClickUp

يوفر ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة للمشروع، بما في ذلك عرض التقويم، والجدول الزمني، واللوحة، وعبء العمل، وعرض النموذج. كما أن الخريطة الذهنية هي الخيار الأفضل لوضع الأفكار وسير العمل بشكل مرئي. من السهل إعادة ترتيب سير العمل وإنشاء مسارات منطقية وتحويل الخرائط الذهنية إلى عناصر عمل.

وبالمثل، تعد طريقة عرض Box خيارًا ممتازًا إذا كانت هناك فرق متعددة تعمل على مشروع ما في وقت واحد. فهو يخبرك بما يعمل عليه الأشخاص، وحالة عملهم، ومن يعمل في أي صفة. من خلال سحب وإسقاط المهام، يمكنك إعادة تعيين المسؤوليات لأعضاء الفريق والبقاء على اطلاع على إدارة الموارد.

رؤية المشروع في Smartsheet

يوفر Smartsheet أربع طرق لتصور بيانات المشروع: عرض الشبكة، وجانت، والبطاقة، والتقويم. خيارات التخصيص محدودة مقارنةً بـ ClickUp، ولكن كل خيار عرض يمكن أن يلبي احتياجات إدارة مشروعك بشكل مختلف.

طريقة عرض الشبكة: تعرض طريقة عرض الشبكة بيانات مشروعك بتنسيق جدول بيانات. يسمح لك بإضافة صفوف وأعمدة وإرفاق المستندات مباشرةً بالورقة

تعرض طريقة عرض الشبكة بيانات مشروعك بتنسيق جدول بيانات. يسمح لك بإضافة صفوف وأعمدة وإرفاق المستندات مباشرةً بالورقة طريقة عرض جانت: تعرض طريقة عرض جانت المعلومات في شكل جدول بيانات على اليسار، وعلى اليمين، توجد مخططات جانت لتتبع مدة المهام المختلفة

تعرض طريقة عرض جانت المعلومات في شكل جدول بيانات على اليسار، وعلى اليمين، توجد مخططات جانت لتتبع مدة المهام المختلفة طريقة عرض البطاقة: تُعد طريقة عرض البطاقة خيارًا ممتازًا لـ إدارة المشاريع الرشيقة أثناء عرض البيانات في لوحة كانبان. استخدم السحب والإفلات لإعادة تعيين تبعيات المهام

تُعد طريقة عرض البطاقة خيارًا ممتازًا لـ إدارة المشاريع الرشيقة أثناء عرض البيانات في لوحة كانبان. استخدم السحب والإفلات لإعادة تعيين تبعيات المهام طريقة عرض التقويم: طريقة عرض التقويم هي الخيار المثالي لتتبع الجداول الزمنية للمشروع وتجنب التداخل

ميزات التعاون في ClickUp

قم بتوضيح أفكارك ورسم الاستراتيجيات والعصف الذهني بفعالية باستخدام ClickUp Whiteboard

يشكل التعاون الجماعي والتواصل الجماعي أساس عمليات إدارة المشاريع الناجحة.

ويُعد ClickUp متخصصًا في هذه الفئة، كونه واجهة سهلة الاستخدام مع ميزات بديهية تتيح لك مشاركة الأفكار والعمل مع الفريق. لا يكاد يوجد أي منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد، مما يجعل ClickUp أحد أفضل برامج إدارة المشاريع. ClickUp Whiteboards و مستندات ClickUp يعتني بجميع احتياجاتك التعاونية.

لوحات ClickUp Whiteboards هي غرف اجتماعاتك الافتراضية لتصور الأفكار الجديدة وسير العمل والعصف الذهني ووضع الاستراتيجيات للخطوات التالية. تتبّع أنشطة أعضاء الفريق الآخرين في الوقت الفعلي وشارك أفكارك معهم في شكل ملاحظات.

أفضل جزء في استخدام السبورات البيضاء هو أن أفكار فريقك تتحول إلى إجراءات منسقة، مما يعني عدم وجود فجوة زمنية في التنفيذ.

تفي مستندات ClickUp Docs بجميع متطلبات المحتوى الخاص بك لإدارة المشروع. استخدم محرر المستندات لإنشاء مستندات تعاونية على شكل ويكي أو خرائط طريق مع التحرير في الوقت الفعلي، وتعيين التعليقات كعناصر إجراءات، وإضافة المستندات الداعمة وملفات PDF والعروض التقديمية والجداول كنقاط مرجعية.

قم بتحويل النص إلى مهام قابلة للتنفيذ وتعيينها لأعضاء فريقك لضمان عدم حدوث أي شيء يضيع.

وأخيراً, إثبات كليك أب تسمح لك بتمييز العلامات على المستندات، والتعليق على ملفات PDF، ورسم علامات على نماذج التصميم، وغير ذلك الكثير.

ميزات التعاون في Smartsheet

تعاون مع فريقك في منصة سهلة الاستخدام لتنفيذ العمل

يحتوي Smartsheet على بعض ميزات التعاون المثيرة التي تجذب المستخدمين الذين يفضلون العمل في برنامج وظيفي يشبه جدول البيانات. شارك جدول البيانات مع الآخرين للتعاون، ويمكنك البقاء على اطلاع دائم بإضافاتهم من خلال التتبع في الوقت الفعلي.

يمكن للبائعين لديك أيضًا التعليق على Smartsheet حتى عندما لا يكون لديهم حق الوصول. لديك السلطة للتحكم في مستويات الأذونات وتعيين أنواع المستخدمين التي تحدد ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله بحسابهم في Smartsheet.

تعد ميزات التعاون في Smartsheet مفيدة، لكنها محدودة. قد لا تنبهر الفرق الكبيرة التي تبحث عن إمكانات تعاون قوية.

قدرات التحليلات في ClickUp

راقب حالة المشروع باستخدام التحليلات المتقدمة داخل ClickUp

تشتهر ClickUp بإمكانيات إعداد التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي. لوحة معلومات ClickUp نظرة عامة كاملة على جميع مشاريعك وهي قابلة للتخصيص، بحيث يمكنك تحديد ما تريد تحليله وتتبعه وترتيب أولوياته.

تقدم ClickUp أكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم لبناء لوحة التحكم الخاصة بك، بما في ذلك إدارة Sprint، وعبء العمل، وتتبع الوقت، والجداول، والمخططات المخصصة.

قم بإنشاء تقارير في الوقت الفعلي لفحص تقديرات الوقت والمهام التي تم إنجازها من قبل فريقك اليوم. أهداف ClickUp استكمل لوحات التحكم المخصصة الخاصة بك. إنشاء أهداف المشروع مع الجداول الزمنية والأهداف وتتبع التقدم المحرز تلقائيًا. قم بتجميع أهدافك في مجلدات مختلفة حسب دورات Sprint أو OKR أو بطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين. معالم ClickUp Milestones يرتقي بتتبع الأهداف إلى المستوى التالي من خلال السماح لك بإضافة معالم رئيسية. تظهر هذه المعالم في أيقونات ماسية، مما يجعل من الأسهل تحديد المهام الحرجة للمشروع.

إمكانات التحليلات في Smartsheet

اعمل مع البيانات في الوقت الفعلي من عدة أوراق في عرض واحد باستخدام وظيفة إعداد التقارير القوية في Smartsheet.

ورقة سمارتسجيت برنامج جداول البيانات معروف بوظائفه القوية في إعداد التقارير. يمكن أن يكون تقريرك تقرير صف أو تقرير ملخص ورقة.

يجمع تقرير الصفوف جميع المعلومات الصفية من أوراق متعددة. تقدم تقارير ملخص الورقة ملخصًا من أوراق متعددة لإعطائك نظرة عامة على المشاريع المختلفة في مكان واحد.

قم بتصفية البيانات في هذه التقارير للاحتفاظ بما هو مناسب. هذه فكرة رائعة لمشاركة التقارير المخصصة مع أصحاب المصلحة المهتمين بمراقبة مجالات محددة في المشروع.

علاوة على ذلك، فإن لوحات معلومات المشروع توفر تحليلات في الوقت الفعلي لتلخيص محفظة المشاريع ومعالجة التعارضات.

ميزات الأتمتة في ClickUp

لخص مهامك ومستنداتك في ثوانٍ باستخدام ClickUp AI ClickUp AI هو قوة الأتمتة، وهو المساعد الذكي الذي سيجعل عملك أسهل بكثير.

تم تصميم ClickUp AI يدويًا من مختلف الأدوار وحالات الاستخدام. يمكنك إنشاء مهام فرعية وعناصر إجراءات بناءً على الوصف، وتلخيص سلاسل التعليقات، وكتابة التحديثات. ارفع مستوى كتابتك من أجل الوضوح والدقة والتفاعل باستخدام ClickUp AI كمحرر ذكي.

يحتوي ClickUp أيضًا على أكثر من 100 خيار أتمتة مدمج مسبقًا للمهام المتكررة. استخدم خيارات الأتمتة هذه كما هي، أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك. قم بتعيين المهام تلقائيًا، ونشر التعليقات، ونقل الحالات للتركيز على المجالات الأكثر أهمية.

قم بتعيين مشغّل الأتمتة والشروط الدقيقة للمشغّل بحيث يعمل كل شيء بسلاسة، حتى في وضع التشغيل التلقائي.

ميزات الأتمتة في Smartsheet

لا يقدم Smartsheet عمليات سير عمل أتمتة بدون تعليمات برمجية للتخلص من المهام المتكررة وتوفير الوقت. فهي تحتوي على مجموعة من القوالب المبنية مسبقًا لإنشاء طلبات الحالة الأسبوعية وتواريخ الاستحقاق أو إعداد مهام سير عمل مخصصة.

يمكنك استخدام مهام سير عمل واحدة أو الجمع بين إجراءات متعددة ومسارات مشروطة. إذا كنت تخطط لاستخدام سير العمل المخصص بشكل منتظم، فضع علامة متكررة عليها.

يمكنك عرض طلبات الموافقة والرد عليها من تطبيق Smartsheet للجوال أو سطح المكتب أو البريد الإلكتروني أو حتى Slack.

كل من Smartsheet و ClickUp مثيران للإعجاب من حيث الأتمتة. ومع ذلك، فإن توفر الذكاء الاصطناعي في ClickUp يمنحه اليد العليا.

دعم العملاء في ClickUp

يحتوي ClickUp على قائمة شاملة من الموارد في مركز مساعدة ClickUp إذا واجهتك مشكلة يمكنك الوصول إلى مركز المساعدة من المتصفح أو مساحة العمل أو أي صفحة ويب ClickUp. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى المساعدة في الحصول على الحل، فاتصل بالدعم المباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للحصول على الدعم ذي الأولوية، وهو متاح أيضًا لمستخدمي خطة ClickUp المجانية.

بخلاف الدعم المباشر، لدى ClickUp خمسة خيارات دعم أخرى:

جامعة ClickUp: جامعة ClickUp: جامعة ClickUp هي منصة تعليمية ذاتية. يتم إنشاء دورات للمستخدمين الجدد والحاليين لبناء التعلم التأسيسي. يمكنك أيضًا الحصول على شهادات لاجتياز اختبار المعرفة بنجاح

جامعة ClickUp: جامعة ClickUp هي منصة تعليمية ذاتية. يتم إنشاء دورات للمستخدمين الجدد والحاليين لبناء التعلم التأسيسي. يمكنك أيضًا الحصول على شهادات لاجتياز اختبار المعرفة بنجاح ندوات ClickUp عبر الإنترنت: يحتوي ClickUp على ندوات عبر الإنترنت عند الطلب يمكنك مشاهدتها في أي وقت. هناك أيضًا خيار للندوات المباشرة عبر الإنترنت لك ولفريقك لمساعدتك على تعلم حالات الاستخدام وسير العمل والميزات المتقدمة

يحتوي ClickUp على ندوات عبر الإنترنت عند الطلب يمكنك مشاهدتها في أي وقت. هناك أيضًا خيار للندوات المباشرة عبر الإنترنت لك ولفريقك لمساعدتك على تعلم حالات الاستخدام وسير العمل والميزات المتقدمة واجهة برمجة تطبيقات ClickUp: قم بإعداد عمليات التكامل في حسابك في ClickUp مع أدوات أخرى باستخدام وثائق ClickUp AI

قم بإعداد عمليات التكامل في حسابك في ClickUp مع أدوات أخرى باستخدام وثائق ClickUp AI قوالب ClickUp: يتيح لك مركز القوالب في ClickUp اختيار قوالب مصممة خصيصًا لحالات استخدام مختلفة. ابحث عن قالب مناسب وخصصه بالطريقة التي تريدها

يتيح لك مركز القوالب في ClickUp اختيار قوالب مصممة خصيصًا لحالات استخدام مختلفة. ابحث عن قالب مناسب وخصصه بالطريقة التي تريدها مجتمع ClickUp Community: اتبع مجموعة ClickUp على فيسبوكوهي مجموعة رسمية لمستخدمي ClickUp حيث يطرحون الأسئلة، ويناقشون الميزات الجديدة، ويتبادلون أفكارهم حول كل ما يتعلق ب ClickUp

دعم العملاء في Smartsheet

تخدم بوابة دعم العملاء في SmartsUp غرضين: الخدمة الذاتية قاعدة معرفية وموقع مركزي لفتح حالات الدعم وتتبعها. يتوفر الدعم الهاتفي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمستخدمين المدفوعين الذين اختاروا أنواعاً وعروضاً محددة من الباقات.

يقدم Smartsheet أيضًا حزمتي دعم: الدعم القياسي والاحترافي. الحزمة القياسية مجانية لخطط المؤسسات وتتضمن تدريبًا مستمرًا مع جامعة Smartsheet ودعمًا هاتفيًا عالميًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تغطي الحزمة الاحترافية كل شيء في الحزمة القياسية، وفوق ذلك تقدم Pro Desk. Pro Desk عبارة عن جلسة تدريب فردية مجدولة مع أحد خبراء Smartsheet، وهو مدير نجاح العملاء المخصص لك.

التكامل مع ClickUp

قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل أخرى لتبسيط أي وجميع العمليات

يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة خارجية لتركيز جميع المعلومات في مكان واحد لمساعدة فرقك على تجنب التبديل بين السياقات وتسهيل تبسيط العمليات .

تعمل عمليات تكامل الجهات الخارجية مع أنظمة إدارة علاقات العملاء وحلول إدارة المشاريع ومنصات إدارة الموارد وتطبيقات الأعمال الأخرى على تقليل الأخطاء والتطبيقات اليدوية إدخال البيانات في أنظمة مختلفة حفظ الوقت واحصل على مزيد من الوضوح بشأن أداء الأعمال مع ClickUp.

فيما يلي قائمة بالأدوات الأكثر شيوعًا التي تتكامل معها ClickUp:

Slack

HubSpot

زووم

جي ميل

دروب بوكس

جيثب

فيجما

التكامل مع Smartsheet

تتسم عمليات تكامل Smartsheet بالكفاءة في تجنب البيانات المنعزلة وتمكين فريقك من اتخاذ قرارات أكثر استنارة قائمة على البيانات. تشمل عمليات التكامل أدوات المراسلة والتواصل، وبرامج التعاون في المحتوى، وحلول الأمان والحوكمة.

فيما يلي قائمة بأكثر الأدوات شيوعًا التي يتكامل معها Smartsheet:

DocuSign

جيرا

Slack

تابلو

زابير

ClickUp مقابل Smartsheet على Reddit

تعرجنا إلى Reddit للتحقق من رأي الناس في SmartsUp مقابل ClickUp، أيهما أفضل من الآخر. بشكل عام، كانت الأصوات لصالح ClickUp. إليك بعض المراجعات التي تدعم النتائج التي توصلنا إليها:

أشاد هذا المستخدم بإمكانيات ClickUp على أنها برنامج إدارة المهام وميزات التعاون الخاصة به:

"يعد ClickUp أفضل بكثير في إدارة المهام، لذا فهو رائع لتتبع سباقات السرعة ومهام البناء منخفضة المستوى. إنه ما يعمل به فريق التطوير لدينا، كما أن لوحات المعلومات رائعة للمراجعة في اجتماعاتنا اليومية. إنه أفضل بكثير للتعاون داخل الفريق وقابلية تخصيص القوائم واسعة. إلا أن طريقة عرض جانت لا يمكنها القيام بالكثير، كما أن تتبع الوقت وإدارة الميزانية لا يفي بالغرض."

يسلط هذا المستخدم بالذات الضوء على أسعار ClickUp المعقولة والتحديثات المستمرة للمنتج:

"يتمتع ClickUp أيضًا بدورة إصدار مستمرة ويعمل باستمرار على توسيع قدراته. إنه ميسور التكلفة للغاية. كما أن المجتمع الذي يمكنك من خلاله طرح الأسئلة واقتراح الميزات وما إلى ذلك يتم مراقبته والتفاعل معه بنشاط من قبل فريقهم."

ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل لفرق البرمجيات؟

في لعبة شد الحبل في Smartsheet ClickUp، يتصدر برنامج ClickUp كبرنامج مناسب لإدارة المشاريع.

Smartsheet هو برنامج عالي الكفاءة لإدارة المشاريع مع العديد من إمكانيات التخصيص والتكاملات. ومع ذلك، إذا حاولت وضع تصور لفريق البرمجيات الخاص بك باستخدام Smartsheet، فسيكون أقل من توقعاتك.

فالواجهة التي تشبه جداول البيانات، والأتمتة المحدودة، وخيارات إعداد التقارير المحدودة لن تتوافق مع احتياجات فرق البرامج الحديثة والجيل القادم من الشركات.

من ناحية أخرى، يتفوق ClickUp في هذه المجالات وينتصر في التعاون في الوقت الفعلي. ويُعد ClickUp مثاليًا لفرق البرمجيات، بما في ذلك فرق العمل عن بُعد، لإدارة الموارد بكفاءة والتعامل مع مشاريع متعددة دون عناء.

يتكيف ClickUp بسرعة مع خطة عملك واحتياجاتك. يتوسع ClickUp مع الميزات الجديدة والتكاملات وقوالب تطوير البرمجيات مع نمو أعمالك.هل أنت مستعد للارتقاء بإدارة المشاريع إلى المستوى التالي؟ اشترك في ClickUp اليوم !