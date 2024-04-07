الخطي مقابل جيرا: ما هي الأداة الأفضل لعام 2025

يقضي فريق تطوير البرمجيات الخاص بك طوال اليوم، كل يوم في تطوير منتجات جميلة لعملائك، لذا فهم يستحقون شيئًا تم تطويره خصيصًا لهم. 🎁 ونحن لا نعني بذلك كنزة أخرى للشركة (على الرغم من أنها أنعم الأشياء في خزائننا)!

نحن نتحدث عن برنامج إدارة المشاريع الذي يجعل حياة فريقك أسهل من خلال تتبع المشكلات والتكاملات والأتمتة وميزات التواصل في الوقت الفعلي.

اثنان من أكثر الخيارات شيوعًا لفرق البرمجيات هما Linear و Jira. (على الرغم من أنهما بالتأكيد ليسا الاسمين الوحيدين في اللعبة. احصل على السبق الصحفي حول جميع خياراتك من خلال مقارنة بين Monday.com و Jira لدينا مراجعة إدارة مشروع Trello ، ونظرتنا على أفضل بدائل جيرا .)

أدناه، سنقدم مقارنة بين البدائل الخطية و Jira جنبًا إلى جنب حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان أحدهما مناسبًا لفريقك. هيا بنا! 🏁🏎️

ما هو الخطي؟

عبر خطي بينما تستخدم العديد من الفرق الخطي برنامج إدارة المهام ، استخدامه الرئيسي هو تتبع الأخطاء - وهذا ما تم تصميمه من أجله وما يفعله بشكل أفضل. إنه رائع لأولئك الذين يتبعون عملية Scrum وسيسمح لك بتتبع سباقك السريع النشط بالإضافة إلى المهام الأخرى التي لا تتعلق بالسباق السريع.

إذا كان شعار فريقك هو "تبسيط، تبسيط، تبسيط، تبسيط"، فقد يكون Linear مناسبًا لك. فهو لا يتطلب الكثير من الإعداد، ويوفر الكثير من الاختصارات، ولديه واجهة مستخدم بديهية مثالية للفرق المتعددة. (لقد سمعنا أكثر من مستخدم Linear يصف تجربة المستخدم بأنها "مثيرة".) 💃🕺💃🕺

ولكن في مقابل كل هذه البساطة المثيرة، تضحي بخيارات التخصيص. إحدى المشكلات الخطية هي أنه لا يقدم سوى عدد قليل من الحقول المحددة مسبقًا: أربعة مستويات من الأولوية والتسميات والتقديرات والمخصص. وعلى الرغم من أن Linear يسمح لك بتتبع مشاريع متعددة، إلا أن بعض المستخدمين ذكروا أن عدم وجود لوحات مشاريع يجعلها أكثر صعوبة من الأدوات الأخرى.

قد يكون Linear أفضل للشركات الناشئة أو الشركات التي تبحث عن برنامج لفريقها البرمجي (ولمشاريعها البرمجية فقط). وقد لا يكون الخيار الأفضل للشركات التي ترغب في استخدام برنامج واحد لإدارة المشاريع في جميع الفرق عالية الأداء من تطوير المنتجات إلى التمويل إلى التسويق.

راجع هذه البدائل الخطية

الميزات الخطية

فيما يلي نظرة فاحصة على ميزات Linear حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان هذا البرنامج يتوافق مع احتياجات فريقك وقيمه.

1. سرعة المنصة

يعد وقت التحميل السريع مع المزامنة في الوقت الفعلي إحدى الميزات التي تميز Linear. 🏃

بسبب تصميمه الانسيابي، يتم تحميل Linear في حوالي نصف الوقت الذي يستغرقه تحميل Jira. كما أنه يوفر الكثير من اختصارات لوحة المفاتيح المدمجة والأتمتة، بحيث يمكن للجميع العمل بشكل أسرع وبأقل قدر من الإحباط -سواء كان الأمر يتعلق بإعداد مشروع جديد أو استلام تذكرة جديدة.

2. تخطيط العمليات والقدرات

ميزات التخطيط في الخطي يتيح لك Linear إنشاء مهام جديدة لتتبع المشكلات في ثوانٍ. كما أنه يحتوي على خيارات لتنظيم عدة مشاريع، وإنشاء شركة أو خرائط طريق المنتج وتنظيم المشاريع بناءً على مكانها في خارطة الطريق الخاصة بك، وإعداد سجل للمشكلات والأفكار الجديدة. يمكنك أيضًا تعيين المشكلات المتراكمة لإغلاقها بعد فترة معينة من عدم النشاط حتى لا تتعثر بأفكار قديمة.

3. تتبع التقدم

بالطبع، يوفر هذا البرنامج صندوقاً للإشعارات لإعلام الجميع بتحديثات عن مشاريعهم وإشاراتهم. يمكنك أيضًا إعداد العديد من الفلاتر والعروض، وإضافة تسميات للمهام، أو استخدام ميزة البحث للعثور على ما تبحث عنه بسرعة.

4. التعاون والأولويات الواضحة عبر المؤسسة

ميزات التعاون في الخطي من السهل تنظيم الشركات في فرق من الأشخاص الذين يعملون معًا بشكل متكرر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إرسال تحديثات المشروع على مستوى الفريق، وإجراء مناقشات حول المهام حتى لا تفقد أي سياق تحتاجه لاتخاذ قرار بشأن خطواتك التالية. 👣

5. التكامل

العروض الخطية مئات من عمليات التكامل لدعم عمليات سير العمل الحالية والوصول إلى منصات أخرى تعمل جنبًا إلى جنب. هناك الكثير مما لا يمكن سرده، ولكن إليك بعض التطبيقات الأكثر استخدامًا التي يتكامل معها Linear:

فيجما

جيثب

GitLab

لوم

سينتري

سلاك

يوتيوب

زابير

زندسك

يمكنك أيضًا إنشاء عمليات التكامل الخاصة بك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Linear. ولكن على الرغم من أن هذه المنصة تقدم الكثير من عمليات تكامل التطبيقات، إلا أنها لا تدعم العديد من المنصات مثل Jira. هذا برنامج SaaS قائم على الويب فقط - والذي قد يكون أو لا يكون الأفضل للمطورين.

التسعير الخطي

هناك ثلاثة خيارات تسعير مختلفة للبرنامج الخطي:

مجانًا: تتيح الخطة المجانية للجميع عددًا غير محدود من الأعضاء، وما يصل إلى 250 إصدارًا نشطًا مع أرشيف غير محدود، وميزات الاستيراد والتصدير، والوصول إلى جميع عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات

تتيح الخطة المجانية للجميع عددًا غير محدود من الأعضاء، وما يصل إلى 250 إصدارًا نشطًا مع أرشيف غير محدود، وميزات الاستيراد والتصدير، والوصول إلى جميع عمليات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات قياسية: 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً. تتضمن هذه الباقة كل ما تحصل عليه مع الباقة المجانية، بالإضافة إلى عدد غير محدود من المشكلات وتحميل الملفات، وحسابات الضيوف، والفرق الخاصة، وأدوات الإدارة

8 دولارات لكل مستخدم شهرياً. تتضمن هذه الباقة كل ما تحصل عليه مع الباقة المجانية، بالإضافة إلى عدد غير محدود من المشكلات وتحميل الملفات، وحسابات الضيوف، والفرق الخاصة، وأدوات الإدارة بالإضافة: 14 دولاراً لكل مستخدم شهرياً. يتضمن هذا الخيار كل ما تحصل عليه مع الخطتين المجانية والقياسية، بالإضافة إلى ميزات الخصوصية والأمان المتزايدة، وميزات تحليل البيانات والرؤى الخطية وميزات تحليل البيانات، واتفاقيات مستوى الخدمة، والدعم ذي الأولوية

ما هي جيرا؟

عبر جيرا Jira من إنتاج شركة البرمجيات Atlassian. ولكن على عكس أداة إدارة المشاريع الأخرى من أطلسيان -Confluence - إدارة مشروع Jira مصممة مع وضع مشاريع البرمجيات في الاعتبار. تقدم Jira ميزات أكثر تقدمًا لتتبع المشكلات بينما تم تصميم Confluence كأداة لإدارة المعرفة والمحتوى.

إذا كنت ترغب دائمًا في التسكع مع الطفل الأكثر شعبية في المدرسة، فقد يكون Jira مناسبًا لك. وفقًا ل Atlassian، فإن Jira هو البرنامج رقم واحد أداة التطوير بين فرق Agile. (ولكن من يدري إلى متى ستحتفظ بهذه الأفضلية؟)

هناك الكثير من المنافسين - مثل Monday.com , Basecamp , تريلو ، وبالطبع، الخطي-محاولة سرقة تاج جيرا في حفل التخرج. 👑

تقدم Jira الكثير من خيارات التخصيص التي يمكن أن تسهّل توسيع نطاقها مع تغير خارطة طريق شركتك. لكن بعض المستخدمين يجدون أن جميع الخيارات تجعل المنصة أكثر صعوبة - وأقل سهولة - في الاستخدام. يمكن أن يستغرق إعداد المهام والمشاريع ولوحات المعلومات الجديدة وقتًا طويلاً، وغالبًا ما يتطلب مدير منتج لديه الكثير من الخبرة الخاصة ب Jira - لذلك ربما لا يكون الأفضل إذا كنت تعمل مع فريق صغير.

على الرغم من أن خيارات التخصيص تجعل من السهل تعديل Jira للفرق خارج نطاق البرمجيات والهندسة، إلا أنها لا تزال مصممة مع وضع المطورين في الاعتبار. على هذا النحو، قد يكون من الصعب على فرق إدارة المشاريع التي ليس لديها عقلية المطورين إعداد مساحة العمل الخاصة بهم. (تخيل دورات تدريبية متعددة في المستقبل.) 🧑‍🏫

ميزات جيرا

إذا كنت ترغب في التعمق في برنامج Jira، تحقق من مراجعة جيرا . لأغراض هذه المقارنة، إليك الميزات الرئيسية التي تجذب الفرق إلى Jira.

1. العديد من القوالب

من أجل معالجة الانتقادات التي تقول إن جيرا قد يكون من الصعب إعداده، يقدم البرنامج قوالب متعددة لـ DevOps، وتتبع الأخطاء، وScrum، ولوحات Kanban. نظرًا لأن Linear مصمم خصيصًا لعمليات Scrum، فقد يكون Jira خيارًا أفضل لفرق Agile التي تفضل الوصول إلى منهجية Kanban.

2. التخطيط

مثال على خارطة الطريق من جيرا يتيح لك Jira الوصول إلى لوحات Agile لكل مشروع وأتمتة أجزاء من عملية التخطيط الخاصة بك. يمكنك أيضًا تعيين التبعيات للمهام داخل المشروع. بهذه الطريقة، تعرف أنه إذا لم تكتمل خطوة واحدة لا يمكنك الانتقال إلى خطوة تابعة. يمكنك أيضًا استخدام البرنامج للتخطيط على مستوى أعلى لإدارة خرائط الطريق وإظهار مكان كل مشروع في خارطة الطريق الخاصة بك. 🗺️

3. أدوات التعاون

سيحصل أعضاء فريقك على إشعارات بمهامهم وإشاراتهم، ويمكنك بسهولة إرسال التعليمات البرمجية وتحديث الجميع بحالة نشر المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إجراء مناقشات حول المهام حتى يتمكن أي شخص ينظر إلى المهمة من فهم السياق الكامل.

عبر جيرا

4. ميزات التخصيص

قابلية التخصيص هي ما يميز Jira عن الأدوات الأخرى. على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يتعلم أعضاء فريقك كيفية استخدام هذه الميزات إلى أقصى حد، إلا أنه سيكون لديك القدرة على إدارة المشروع حسب الفريق أو الشركة. يمكنك أيضًا تخصيص سير العمل الخاص بك لأي نمط عمل من Scrum إلى Kanban إلى أي نمط عمل آخر كيفما كان شعورك في التعامل مع المشروع هذا الأسبوع.

5. التكامل

تتكامل جيرا أيضًا مع مئات التطبيقات. وهناك المزيد من الخيارات في مكتبة تكامل تطبيقات جيرا أكثر مما هو موجود في Linear، ولكن على عكس Linear، لا تقدم Jira واجهة برمجة تطبيقات تسمح لك بإعداد عمليات التكامل الخاصة بك.

فيما يلي نظرة على بعض عمليات تكامل Jira الأكثر شيوعًا التي تستخدمها فرق الأداء العالي:

فيجما

جيثب

جيت لاب

سيلز فورس

سلاك

زابير

زندسك

زووم

تدعم Jira أيضًا أنظمة أساسية أكثر من Linear مع تطبيقات لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux و iPhone و Android، بالإضافة إلى واجهة SaaS على الويب.

تسعير ### جيرا

مثل Linear، تقدم Jira أيضًا خطة مجانية وخطط تسعير أخرى للشركات من أي حجم.

مجانية: تدعم هذه الخطة ما يصل إلى 10 مستخدمين، ولوحات غير محدودة للمشاريع، وتراكمات وخرائط طريق، وإعداد التقارير ورؤى البيانات، وسعة تخزين 2 جيجابايت، ودعم المجتمع

تدعم هذه الخطة ما يصل إلى 10 مستخدمين، ولوحات غير محدودة للمشاريع، وتراكمات وخرائط طريق، وإعداد التقارير ورؤى البيانات، وسعة تخزين 2 جيجابايت، ودعم المجتمع قياسية: 7.75 دولار لكل مستخدم شهرياً. ستحصل على كل ما تتضمنه الباقة المجانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 35,000 مستخدم، وأدوار المستخدم المعينة والأذونات، وسجلات التدقيق، و250 جيجابايت من تخزين البيانات، ودعم العملاء على مدار ساعات العمل

7.75 دولار لكل مستخدم شهرياً. ستحصل على كل ما تتضمنه الباقة المجانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 35,000 مستخدم، وأدوار المستخدم المعينة والأذونات، وسجلات التدقيق، و250 جيجابايت من تخزين البيانات، ودعم العملاء على مدار ساعات العمل الباقة المميزة: 15.25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. تتضمن هذه الباقة كل شيء في الباقة المجانية والقياسية، بالإضافة إلى خرائط طريق متقدمة، ومسارات وضع الحماية والإصدار، وأرشفة المشاريع، واتفاقيات مستوى الخدمة، وتخزين غير محدود للبيانات، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

15.25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. تتضمن هذه الباقة كل شيء في الباقة المجانية والقياسية، بالإضافة إلى خرائط طريق متقدمة، ومسارات وضع الحماية والإصدار، وأرشفة المشاريع، واتفاقيات مستوى الخدمة، وتخزين غير محدود للبيانات، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع المؤسسات: يجب التفاوض على أسعار هذه الخطة مباشرةً مع Atlassian. بالإضافة إلى كل ما تتضمنه الباقة المجانية والقياسية والمتميزة، يمكنها دعم عدد غير محدود من المواقع. بالإضافة إلى ذلك، توفر رموز أمان مركزية واشتراكات مستخدمين ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

في معركة الخطي وجيرا: أي البرنامجين يفوز؟

يعد كل من Linear و Jira من أدوات إدارة المنتجات المصممة خصيصًا لفرق تطوير البرمجيات، ويقدمان الكثير من الحلول المتشابهة: إدارة عملية Scrum، وتتبع المشكلات، والتراكمات المتراكمة، وخرائط الطريق، وميزات التعاون، والتكاملات الكثيرة. ولكن هل يمكننا إعلان فائز في معركة Linear و Jira؟

إليك المواجهة المباشرة 🏆

السرعة

الفائز: خطي

على الرغم من أن كلاً من Linear و Jira يوفران أتمتة يمكن أن تساعدك على تسريع عملية العمل بشكل عام، إلا أن أوقات تحميل Linear أسرع مرتين تقريبًا من Jira (على الرغم من أن Jira ليس بطيئًا لأن الفرق ينخفض إلى بضع ثوانٍ). ⏱️ بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Linear على الكثير من الاختصارات لجعل سير عملك يتحرك بشكل أسرع.

تجربة المستخدم

الفائز: لينير

بفضل تجربة المستخدم المبسطة والتصميم البديهي، فإن Linear أسهل في الإعداد وأسهل في الاستخدام. في البداية، لن تحتاج على الأرجح إلى الكثير من التدريب لبدء استخدام Linear.

المرونة

الفائز: جيرا

نقطة ضعف برنامج Linear هي مرونته. فهو يحتوي على تدفقات عمل ثابتة وخيارات قليلة فقط لتخصيصها. بينما يسمح لك Jira بإعداد مهام سير العمل كما تريد. كما يدعم Jira أيضًا المزيد من المنصات وسيكون من الأسهل توسيع نطاقه مع نمو شركتك.

مقارنات المكافآت:_

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Jira مقابل آها!

تعرّف على ClickUp: أفضل بديل خطي و Jira

إذا كنت تريد أفضل ما في العالمين - برنامج إدارة المشاريع النظيف والبديهي مثل Linear ولكنه قابل للتطوير والتخصيص مثل Jira - فأنت بحاجة إلى مقابلة ClickUp. (مرحبًا بك!) 🙌

ClickUp هو تطبيق إدارة المشاريع الذي سيحل محل جميع تطبيقاتك الأخرى. إنه مصمم للعمل في جميع الصناعات وجميع مهام سير العمل. يمكنك بسهولة إعداد لوحات Scrum أو Kanban لـ فريق تطوير المنتج بينما يمكن لفرق التسويق أو الشؤون المالية أو سلسلة التوريد لديك إنشاء لوحات مشاريع مصممة حول سير العمل المعمول به لديهم.

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp

من السهل تخطيط أي مشروع وتتبعه والتعاون فيه - باستخدام أي أداة تقريبًا. يدعم ClickUp سير العمل الحالي مع آلاف عمليات التكامل بما في ذلك Slack و GitHub و Google Workspace و Figma و Zendesk و Salesforce و Zapier وغيرها الكثير. لكن العديد من الميزات الفريدة ل ClickUp يمكن أن تسمح لك بالتخلي عن بعض هذه التطبيقات تمامًا. (مرحباً، التوفير!) 💸

تعرف على المزيد حول كيفية مقارنة Jira ب ClickUp . إذا قررت التبديل من Jira إلى ClickUp (أو من حل آخر إلى ClickUp)، يمكنك القيام بذلك بنقرة واحدة. فيما يلي بعض الاختلافات وكيف يمكن أن يساعد ClickUp في تبسيط سير عملك:

الأهداف

قم بتخزين الأهداف المتشابهة وتصنيفها بدقة في مجلدات الأهداف في ClickUp

يمكنك تعيين أهداف على مستوى الشركة أو أهداف على مستوى الفريق أو أهداف فردية. ثم قم بتحويلها إلى أهداف ذكية مع الجداول الزمنية والمعالم الرئيسية وبطاقات النتائج. إن ميزة ClickUp Goals توفر تتبعًا تلقائيًا للتقدم المحرز وطرقًا متعددة لقياس تقدم فريقك: أهداف المهام، والأهداف العددية، والأهداف النقدية، والأهداف الصحيحة والخطأ، والأوصاف المفتوحة. إن وجود الأهداف في الأفق يعني أن الجميع لن يفقدوا أبدًا مسار ما هو مهم.

المشاهدات

شاهد كل شيء مع مشاهدات ClickUp

تقدم ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض مختلفة حتى يتمكن كل عضو في فريقك من تنظيم عمله بطريقته الخاصة. تشمل الخيارات القوائم، واللوحات، والتقويمات، والخرائط الذهنية، والجداول الزمنية، والجداول، والمحادثات، والمستندات، والمزيد - لأن النظر إلى الأشياء بطريقة مختلفة قليلاً في بعض الأحيان يمكن أن يساعدك في العثور على الحل الذي تحتاجه. باستخدام ClickUp، يمكنك دائمًا تغيير منظورك أو ببساطة الاستمتاع بالمنظر. 👀

السبورات البيضاء

باستخدام ميزة ClickUp Whiteboards، يمكنك العمل في نفس الوقت مع فريقك

تحسين تواصل فريقك مع ميزة اللوحات البيضاء في ClickUp التي تسمح بالعصف الذهني الإبداعي، ووضع الاستراتيجيات، ورسم الخرائط، وتخطيط سير العمل الرشيق. يمكن للأشخاص إضافة الملاحظات والأفكار والرسومات اليدوية في الوقت الفعلي.

ويمكنك أيضًا تحميل الصور ولقطات الشاشة والروابط، وربط أفكار العصف الذهني بالمشاريع التي تعمل عليها بنشاط. تعرف على المزيد حول سبب كون ClickUp أفضل أداة لـ فرق إدارة المشاريع .