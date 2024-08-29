أفضل 20 برنامجًا وأدوات وحلولًا لتتبع الأخطاء في عام 2025

كل برنامج يواجه بعض الأخطاء من حين لآخر. 🐜 في حين أنه من الضروري اكتشافها، إلا أننا نعلم أنه من المزعج أكثر البحث في الكثير من السجلات للعثور على الخلل وتحديد سبب حدوثه.

تساعدك أدوات تتبع الأخطاء البرمجية على إدارة الأخطاء البرمجية في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة، بدءًا من اكتشاف الخطأ إلى حلّه. في هذه المقالة، سنرى لماذا تحتاج إلى برامج تتبع الأخطاء ونسلط الضوء على أفضل 20 أداة لتتبع الأخطاء يمكنك استخدامها اليوم.

دعنا نسحق بعض الأخطاء! 🐛

فوائد برمجيات تتبع الأخطاء

الأخطاء عبارة عن أخطاء أو عيوب موجودة في أي نظام كمبيوتر أو جزء من التعليمات البرمجية التي تمنع البرنامج من العمل بشكل صحيح أو كلياً. وهي شائعة للغاية في تطوير البرمجيات حيث تقوم فرق العمل بدفع التعليمات البرمجية الجديدة بشكل منتظم.

لسوء الحظ، تبقى الأخطاء في برنامجك حتى يتخلص منها شخص ما يدوياً. هذا هو السبب في أهمية برنامج تتبع الأخطاء البرمجية لفرق تطوير البرمجيات.

يساعد تتبع الأخطاء فرق العمل على البقاء على رأس المشكلات التي تأتي من عدد لا نهائي من الأماكن. وإذا تُركت الأخطاء دون حل، فإنها تؤدي إلى تعطل الصفحات أو أدوات الخروج أو البيانات غير المحفوظة. وكل ما ستحصل عليه من ذلك هو عملاء غير راضين، وخسارة في الإيرادات، وتأثير كبير على سمعة شركتك

إذن ما هي أفضل أدوات تتبع الأخطاء للمساعدة في تسجيل تلك الأخطاء وإبادتها قبل أن تدمر شركتك؟

بالتأكيد، يمكنك استخدام

إكسل

أو

جداول بيانات جوجل

جداول البيانات لتتبع الأخطاء. ولكن هذا كل ما يمكنك القيام به. لإدارة الأخطاء بفعالية، تحتاج فرق تطوير البرمجيات لديك إلى حل قوي لتتبع الأخطاء أو أدوات تتبع العيوب.

فهي تساعدك في تتبع الأخطاء خلال كل مرحلة من مراحل المشروع، بدءًا من

عملية تطوير البرمجيات

إلى مرحلة اختبار الأسئلة والأجوبة وإطلاقها. ستحتوي أفضل أدوات تتبع الأخطاء على ميزات مثل:

إدارة المهام

لوحات المعلومات

إدارة المشاريع الرشيقة (المخططات البيانية المتتابعة، مخططات جانت، إلخ)

تقديم تقارير الأخطاء

تقارير الأخطاء التحليلية

إشعارات البريد الإلكتروني

أدوات الأتمتة

إدارة الأخطاء

دعنا نرى ما هي برامج تتبع الأخطاء المتاحة لمساعدة فريقك على البقاء رشيقاً ومطلعاً.

## أفضل 20 برنامجاً لتتبع الأخطاء لعام 2024

1.

ClickUp

التسجيل في ClickUp

مثال على مستند متطلبات منتج ClickUp AI

ClickUp هو أحد الأعلى تصنيفًا أدوات الإنتاجية وتتبع الأخطاء. وهو يوفر حلولاً شاملة للمؤسسات التي تحتاج إلى الحفاظ على الإنتاجية والكفاءة. لا يقتصر دور برنامج ClickUp على كونه برنامجًا قويًا لإدارة المشاريع فحسب، بل هو أيضًا مركز عمل مركزي للفرق لإنجاز العمل. 🤝

أحد الأسباب التي تجعلها تتصدر قائمة أفضل أدوات تتبع الأخطاء هو

تكامل GitHub القوي في ClickUp

. على سبيل المثال، يمكن لفرق تطوير البرمجيات رؤية جميع أنشطة GitHub المتعلقة بمهمة ما وتلقي إشعارات عند إضافة عناصر. أو يمكنك تغيير حالة المهمة من Github تلقائيًا في ClickUp.

قم بدمج ClickUp وGitHub لتتبع طلبات السحب والأخطاء والفروع والالتزامات باستخدام تكاملات ClickUp

تتيح ميزات ClickUp المرنة لفرق تطوير البرمجيات العمل بشكل تعاوني عبر المؤسسة. لا مزيد من مطاردة مديري المشاريع أو فرق دعم العملاء والتسويق والتصميم للتواصل بشأن الإبلاغ عن الأخطاء.

هل اكتشفت خطأ؟ 🔍

تأكد بسهولة من أن كل زميل في الفريق يعرف ما يجب القيام به ومن يعمل على ماذا من خلال المهام المعينة في ClickUp. قم بتعيين الأخطاء لمطور فردي أو عدة مطورين أو فريق كامل.

من المؤكد أن أدوات إدارة المهام مفيدة لتتبع الأخطاء، ولكننا نعلم أن الفرق الفعالة حقًا تحتاج إلى المزيد. هذا هو السبب في أن ClickUp هو برنامج تتبع الأخطاء المثالي للمطورين الذين يحتاجون إلى إنشاء لوحات معلومات الأداء والتتبع.

قم بإنشاء لوحات معلومات داخل ClickUp لمراقبة تقدم الفريق واكتشاف الاختناقات و

إدارة الموارد

للحفاظ على الإنتاجية. يمكنك أيضًا تخصيص لوحات المعلومات بأكثر من 50 أداة من الأدوات، بما في ذلك

حرق

,

قائمة المراتب

,

التدفق التراكمي

و

مخطط السرعة

الرسوم البيانية

تصور بيانات الاستطلاع وجمع رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

ماذا عن فرق تطوير البرمجيات التي تحتاج إلى حل أفضل لبرامج مكتب المساعدة؟ اجمع البيانات بسهولة باستخدام

عرض نموذج ClickUp

وتلقي إرسال الأخطاء من المستخدمين عبر نموذج ClickUp إلى تطبيقك.

استخدم ClickUp لإنشاء مهام من ردود النماذج تلك حتى يقوم فريق الدعم الخاص بك بنقلها عبر سير العمل.

ميزات #### ClickUp

طرق عرض تتبع الأخطاء القابلة للتخصيص : استخدم أي نمط مشروع مثل Agile أو Scrum أو مخططات Gantt لتناسب احتياجات فرقك على أفضل وجه

: استخدم أي نمط مشروع مثل Agile أو Scrum أو مخططات Gantt لتناسب احتياجات فرقك على أفضل وجه تبعيات المهام : استخدام التبعيات لمساعدة الفرق على حل الأخطاء بالترتيب الصحيح ومنع إكمال العمل غير الضروري

حالة المهمة المخصصة، والعلامات، والأولويات : إعطاء المزيد من التفاصيل للأخطاء في المهمة بعلامات وحالات مخصصة مثل المشكلات التي تم العثور عليها و تم حلها، أو تعيين الأولويات لإظهار مدى إلحاح المهمة

: إعطاء المزيد من التفاصيل للأخطاء في المهمة بعلامات وحالات مخصصة مثل المشكلات التي تم العثور عليها و تم حلها، أو تعيين الأولويات لإظهار مدى إلحاح المهمة أتمتة المهام : استخدم أكثر من 50 عملية أتمتة لتبسيط مهام سير العمل وتقليل الأعمال المتكررة

مستندات ClickUp : إنشاء خرائط طريق ومخطط تفصيلي للعمليات لزملاء الفريق الجدد باستخدام ClickUp Docs

النماذج: ابدأ باستخدام قالب تتبّع الأخطاء في ClickUp

قم بإعداد متتبع الأخطاء في دقائق باستخدام قالب تتبع الأخطاء والمشكلات الخاص بـ ClickUp

قيود ClickUp

لا يوجد عرض لوحة في تطبيق الهاتف المحمول (حتى الآن)

قد يكون التخصيص معقدًا لبعض المستخدمين

يمكن أن يكون البحث والتصفية أبطأ بالنسبة للبعض (تحسينات كبيرة ستحدث قريبًا 😉)

تسعير #### ClickUp

اختر من بين خطط تسعير متعددة:

خطة مجانية للأبد

خطة غير محدودة : 7 دولارات شهريًا لكل عضو

: 7 دولارات شهريًا لكل عضو خطة الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل عضو

: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو المؤسسة :

اتصل بنا لمزيد من التفاصيل!

: اتصل بنا لمزيد من التفاصيل! ClickUp Brain: يتوفر ClickUp Brain على جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

2. جيرا

عبر

جيرا

جيرا

هي إدارة المشاريع و

برنامج تتبع المشكلات

الذي يزود الفرق بالعديد من التقارير الرشيقة في الوقت الحقيقي لتتبع الأخطاء. ومع ذلك، لا يحتوي برنامج تتبع الأخطاء هذا على أي ميزات لإدارة الأفكار.

لماذا هذه مشكلة؟

يحتاج مطورو البرمجيات إلى مساحة إبداعية لتطوير تصاميم جديدة وحلول برمجية وخطط تتبع الأخطاء. ولكن من دون ميزات إدارة الأفكار، حظاً موفقاً في حفظ أفكارك ذهنياً.

ثانياً، إلى جانب مطوري البرامج، فإن Jira ليست الأداة الأكثر قابلية للتخصيص، مما يمنعها من أن تكون حلاً شاملاً للمؤسسة بأكملها.

الميزات الرئيسية لـ Jira

طرق عرض رشيقة مثل لوحات سكروم و لوحات كانبان

تقارير الوصول مثل تقرير المشكلات التي تم إنشاؤها مقابل المشكلات التي تم حلها وتقرير المشكلات التي تم إنشاؤها مؤخرًا

لوحات معلومات قابلة للتخصيص

تتبع المعالم الرئيسية وعمليات الإطلاق والأخطاء والمزيد

قيود Jira

لا يوجد وقت حقيقي ميزات التعاون في المستندات التي تتيح للفرق العمل معًا على الأخطاء

لا يمكن البحث عن المشكلات بسهولة دون معرفة لغة استعلام Jira

وظيفة وضع الحماية لاختبار الأكواد متاحة فقط في الباقة المدفوعة

الباقة المجانية محدودة للغاية

تسعير جيرا

لدى Jira ثلاث خطط تسعير بما في ذلك عرض مجاني:

مجاني

عادي : 7.50 دولار شهريًا لكل عضو

: 7.50 دولار شهريًا لكل عضو القسط : 14.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو

: 14.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو مؤسسة: اتصل للحصول على التفاصيل

تقييمات عملاء جيرا

G2: 4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

اقرأ عن كيفية الاستخدام

_/مرجع/ مدونة؟ p=13866* جيرا لإدارة المشاريع %/%href/_

**_و

_href/ /مدونة؟ p=1025*1025 أفضل بدائل Jira *% . **_

.

4. زوهو تعقب الأخطاء

عبر

زوهو

Zoho Bug Tracker هي أداة لتتبع العيوب تتيح لك إنشاء حقول ومهام سير عمل مخصصة وتخصيص واجهتك لالتقاط أي خطأ برمجي.

لسوء الحظ، لا يوفر نظام تتبع المشكلات هذا مساحة تخزين غير محدودة، مما يجعل من الصعب على مطوري البرامج تخزين جميع بيانات تتبع الأخطاء في التطبيق.

الميزات الرئيسية لتطبيق Zoho Bug Tracker

مهام سير العمل المخصصة التي تساعدك في إرسال الأخطاء وإصلاحها بسهولة

التقارير التي تعرض عدد الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها وحلها وغير ذلك الكثير

إشعارات البريد الإلكتروني التي تُبقيك أنت وفريقك على اطلاع دائم عند إنشاء الأخطاء

إضافة تعليقات مع أوصاف الأخطاء ومرفقاتها

قيود Zoho

لا يوفر مساحة تخزين غير محدودة للإبلاغ عن الأخطاء

تكامل محدود مع تطبيقات غير زوهو

إمكانية الوصول إلى لوحات وقوائم كانبان فقط عند عرض الأخطاء الخاصة بك

تسعير زوهو

تحتوي أداة Zoho الخاصة بتتبع الأخطاء على ثلاث خطط مختلفة:

خطة مجانية

القياسية : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم الخطة المميزة: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات عملاء زوهو

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. أسانا

عبر

أسانا

أسانا

هي أداة لإدارة المشاريع وتتبع المشكلات تتيح لك تحديد أولويات الأخطاء بحيث يعمل فريقك على أكثرها حساسية للوقت أولاً. ومع ذلك، لتعيين المهام إلى عدة أشخاص في أداة إدارة المشروع هذه، سيتعين عليك عمل نسخ من تلك المهام.

هذا يعني أنه بمرور الوقت، سيكون لديك قريبًا الكثير من المهام المكررة في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

الميزات الرئيسية لـ Asana

قالب تتبع الأخطاء

إنشاء نماذج تتبع الأخطاء

تتبع الأخطاء واكتشاف الاتجاهات باستخدام الحقول المخصصة

عرض اللوحة الرشيقة

قيود أسانا

لا توجد نسخة أصلية تتبع الوقت الميزة

لا يمكن تحويل التعليقات إلى مهام

الخطة المجانية محدودة (لا توجد حقول أو نماذج مخصصة)

تفتقر إلى محرر مستندات قوي أو مركز لمشاركة المعرفة

تسعير #### تسعير أسانا

تقدم أسانا أربع خطط مختلفة:

الخطة الأساسية : مجانية

: مجانية الخطة المميزة : 10.99 دولار شهريًا لكل عضو

: 10.99 دولار شهريًا لكل عضو خطة الأعمال : 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو

: 24.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو المؤسسات: اتصل للحصول على التفاصيل

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء أسانا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 7000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 7000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9000 تقييم)

اقرأ عن

_/مرجع/ مدونة؟ ص=23489/23489 بدائل أسانا الموصى بها %/%href/_

.

6. nTask

عبر

ن مهمة

nTask هو برنامج لإدارة المشاريع يمكّن فرق Agile من إدارة الأخطاء وتحديد أولوياتها. إن الجمع بين لوحات كانبان وأدوات التعاون القوية للفريق، مثل توثيق المشكلات والمخاطر، يجعل منه أداة قوية لتتبع الأخطاء وتحديد أولوياتها.

ومع ذلك، تحتوي هذه المنصة على عدد محدود من عمليات التكامل المدمجة. لذلك، إذا كنت تتطلع إلى دمج nTask مع أدواتك الأخرى، فستعتمد بشكل كبير على Zapier.

الميزات الرئيسية لـ nTask

طرق عرض رشيقة لـ تتبع الأخطاء بما في ذلك لوحات كانبان القابلة للتخصيص

طرق عرض تخطيط المشاريع، بما في ذلك مخططات جانت، لتخطيط المبادرات الكبيرة مع التبعيات والمعالم الرئيسية

أدوات لتخفيف المخاطر لمساعدة فرق أجايل على توثيق وتتبع المشكلات والأخطاء

أدوات إدارة الجداول الزمنية لمساعدتك في تخطيط وجدولة وعقد الاجتماعات داخل المنصة

قيود nTask

عدم وجود العديد من عمليات التكامل المدمجة

خيارات تخصيص وتنسيق محدودة

تسعير #### nTask

هناك أربع خطط للاختيار من بينها، بما في ذلك:

الخطة المجانية

الخطة المميزة : 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم خطة الأعمال : 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على عرض أسعار

nTask تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

7. باجزيلا

عبر

باغزيلا

Bugzilla هي أداة مفتوحة المصدر للإبلاغ عن الأخطاء مع

أنظمة الإبلاغ المتقدمة

. يمكنك أيضًا استخدام تطبيق تتبع العيوب هذا لتقدير الوقت اللازم لإصلاح خطأ ما وتحديد موعد نهائي له.

ومع ذلك ، لا يحتوي متتبع المشكلات هذا على الميزات التي تحتاجها فرق Agile ، مثل طرق عرض متعددة للمشروع. قد يؤدي ذلك إلى إحباط فريق Scrum الذي يحتاج إلى طرق عرض حاسمة أو التنقل المستمر بين المنصات.

الميزات الرئيسية لـ Bugzilla

وظيفة تتبع الوقت الأصلية

ميزة البريد الإلكتروني المتكاملة

خيارات أذونات شاملة

تصور تبعيات الأخطاء في هيكل شجري

قيود Bugzilla

يقتصر على نص عادي أو حقول مخصصة منسدلة للإبلاغ عن الأخطاء

غير مناسب لفرق إدارة المشكلات الرشيقة

لا يتكامل مع أدوات إدارة المشاريع القوية

تسعير Bugzilla

Bugzilla هو نظام مجاني مفتوح المصدر لتتبع الأخطاء.

تقييمات عملاء Bugzilla

G2: 3.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. باغ هوست

عبر BugHost BugHost، وفقًا لمنشئيه، ليس مجرد نظام لتتبع عيوب البرمجيات؛ فهو يعمل أيضًا كإدارة للمشكلات. وباعتباره نظامًا أساسيًا قائمًا على السحابة لتتبع الأخطاء وإدارة المشكلات، يوفر BugHost خدمة سهلة الاستخدام تسمى WebHost للمستخدمين النهائيين لإنشاء وإدارة المشكلات في المشروع.

يحتوي BugHost أيضًا على لوحة تحكم في الوقت الفعلي توفر للمستخدمين نظرة عامة شاملة على المشاريع السابقة والجارية.

الميزات الرئيسية لـ BugHost

يوفر سجل تدقيق شامل مع سجل غير محدود لتتبع كل خلل في المشروع

يتميز بعملية سير العمل التي تسمح بتعيين الأخطاء لأعضاء الفريق

ميزة "البحث عن الأخطاء والإبلاغ عنها" المبسطة والقوية في الوقت نفسه

خاصية ربط الأخطاء المتشابهة القابلة للتخصيص

ميزة WebSubmit تسمح للعملاء بإرسال أي أخطاء يجدونها مباشرة من موقع العميل على الويب

قيود BugHost

يعتمد على السحابة بشكل صارم، مما يجعله غير متاح بدون اتصال

لديه واجهة غير ملهمة ومملة

لا يقدم مستوى تسعير مجاني

هيكل التسعير جامد بلا داعٍ

يبدو الموقع الإلكتروني قديم جداً

تسعير BugHost

لدى Bughost الكثير من مستويات التسعير:

بدء المشروع : 10 دولارات شهريًا (10 مستخدمين ومشروع واحد)

: 10 دولارات شهريًا (10 مستخدمين ومشروع واحد) بدء المشروع : 29 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين و 5 مشاريع)

: 29 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين و 5 مشاريع) فريق : 59 دولارًا شهريًا (10 مستخدمين و10 مشاريع)

: 59 دولارًا شهريًا (10 مستخدمين و10 مشاريع) النقابة : 99 دولارًا شهريًا (15 مستخدمًا و15 مشروعًا)

: 99 دولارًا شهريًا (15 مستخدمًا و15 مشروعًا) الشركات : 159 دولارًا شهريًا (25 مستخدمًا و25 مشروعًا)

: 159 دولارًا شهريًا (25 مستخدمًا و25 مشروعًا) المؤسسات: 299 دولارًا شهريًا (50 مستخدمًا/مشروعًا)، 499 دولارًا شهريًا (100 مستخدم/مشروع)، 699 دولارًا شهريًا (500 مستخدم/مشروع)، 999 دولارًا شهريًا (1000 مستخدم/مشروع)

تقييمات عملاء BugHost

G2: 3.8/5 (3 تقييمات)

3.8/5 (3 تقييمات) Capterra: لا توجد تقييمات بعد

9. طائر يأكل حشرة

عبر

عصفور يأكل حشرة

هل أنت مطور يقوم بكل ما في وسعه على المتصفح؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون Bird Eats Bug أداة رائعة للعثور على الأخطاء وتتبعها. تم تصميم امتداد المتصفح هذا لتبسيط عملية إنشاء تقارير بيانات تفاعلية وغنية بالبيانات.

يمكنك استخدام امتداد متصفح Bird's Bug لتسجيل مشكلة ما,

عمل تسجيل للشاشة

وإرفاق بيانات تقنية مفيدة مثل أخطاء الشبكة ومعلومات المتصفح وسجلات وحدة التحكم.

الطيور يأكل البق الميزات الرئيسية

خاصية الإبلاغ عن الأخطاء بنقرة واحدة لالتقاط جميع التفاصيل الفنية التي يحتاجها المهندسون لحل مشكلة ما

لا تتطلب معرفة تقنية في البرمجيات أو مهارات الترميز لاستخدامها

يحتوي على ميزة الإعادة التي تلتقط بيانات الخلفية، بما في ذلك السجلات التقنية ولقطات الشاشة الغنية التي تلتقط الأخطاء غير المرئية في المقدمة

يجعل من السهل مشاركة تقارير الأخطاء مع أعضاء الفريق عبر أدوات تطوير متكاملة

الطيور تأكل قيود الأخطاء

لا يلتقط مربعات أخطاء JavaScript المنبثقة

إن Bird Eats Bug مقيد بالأذونات التي يمنحها المتصفح للإضافات

يرسل تقارير أخطاء مطولة (مزعجة لفرق البرمجيات)

تسعير برنامج Bird Eats Bug

لدى Bird Eats Bug أربع خطط تسعير:

مجاناً

بداية : 50 دولارًا شهريًا

: 50 دولارًا شهريًا القسط : 200 دولار شهرياً

: 200 دولار شهرياً مؤسسة: الأسعار المخصصة متاحة

تقييمات العملاء #### تقييمات العملاء

G2: 4.5/5 (2 تقييم)

4.5/5 (2 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

10. عودة المستخدم

عبر

عودة المستخدم

يدّعي Userback أنه يقدم أسرع طريقة للإبلاغ عن الأخطاء وتقديم الملاحظات من التطبيقات والمواقع الإلكترونية. وهي "تعيد المستخدم إلى التطوير" مع لقطات شاشة تلقائية، وسجلات الشاشة، وسجلات وحدة التحكم، ومعلومات المتصفح، وميزات تتبع الأحداث. تم تصميم هذه الأداة لمصممي البرامج والمطورين والشركات التي تبحث عن منصة واحدة لإدارة جميع مشاريعهم.

الميزات الرئيسية لـ "إعادة المستخدم

تقارير مرئية مفصلة عن الأخطاء المرئية للمصممين والمطورين والمستخدمين

إنشاء مهام سير عمل مخصصة

سياقات مرئية للأخطاء التي تم الإبلاغ عنها مع التعليقات التوضيحية وإعادة تشغيل الجلسات ورؤى المستخدمين

يتصل بأدوات إدارة المشاريع بما في ذلك GitHub وSlack وJira

قيود إعادة المستخدم

يشكو بعض المستخدمين من كون Userback "ثقيلًا"

يحتاج العملاء والمستخدمون النهائيون إلى حساب لتتبع التذاكر

قد يكون من الصعب على العملاء استخدامه في البداية

تسعير #### تسعير Userback

لدى Userback أربعة خيارات تسعير:

منفردة : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا بدء التشغيل : 79 دولارًا شهريًا

: 79 دولارًا شهريًا شركة : 159 دولارًا شهريًا

: 159 دولارًا شهريًا القسط: 289 دولارًا شهريًا

تقييمات العملاء #### تقييمات العملاء

G2: 4.8/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 140 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

11. باغهيرد

عبر باغهيرد BugHerd هو أحد أفضل خيارات تتبع الأخطاء لأنه يمكّن المطورين من تتبع الأخطاء بسهولة وجمع وإدارة الملاحظات لصفحات الويب. تحتاج فرق التطوير والعملاء فقط إلى تثبيت الملاحظات وتقارير الأخطاء على عنصر ما على صفحة الويب، وسيقوم المطورون بتحديد مكان حدوثها بدقة.

يلتقط BugHerd أيضًا جميع البيانات الفنية المطلوبة لإعادة إنتاج الخطأ وحلّه بشكل أسرع. بالنسبة لأنظمة تتبع الأخطاء، فإن هذا النظام فعال لمشاريع متعددة ويستخدمه العديد من فرق البرمجيات.

الميزات الرئيسية لـ BugHerd

ترتيب المهام ولوحة مهام تشبه كانبان

الإبلاغ عن الأخطاء وتتبع التقدم المحرز

التقاط لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة مع التعليقات التوضيحية

قيود BugHerd

أدوار مستخدمين محدودة

خيارات تخصيص محدودة للوحة المهام

تسعير BugHerd

تحتوي أداة تتبع الأخطاء هذه على أربعة خيارات للخطة:

القياسية : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا القسط : 129 دولارًا شهريًا

: 129 دولارًا شهريًا فاخر : 229 دولارًا شهريًا

: 229 دولارًا شهريًا مخصص: اتصل للحصول على التفاصيل

تقييمات عملاء BugHerd

G2: 4.7/5 (70 تقييمًا)

4.7/5 (70 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

12. ماركر

عبر

Marker.io

يركز Marker.io على مساعدة المطورين في تلقي الملاحظات والاقتراحات من زملائهم في الفريق والعملاء أثناء التنقل. تستخدم أداة تعقب الأخطاء هذه التعليقات التوضيحية المرئية وعرض الأخطاء في الوقت الفعلي لتمكين المطورين من إيجاد حلول لمشاكل العملاء والمستخدمين بسهولة.

وتتيح أداة بسيطة للملاحظات يتم وضعها على موقع العميل على الويب إمكانية الإبلاغ عن المشكلات على موقع الويب لتسهيل عملية تتبع الأخطاء. تقوم الأداة تلقائياً بتسجيل السجلات والأخطاء الخاصة بالعميل وتولد بشكل ملائم تقارير الأخطاء .

الميزات الرئيسية لـ #### Marker.io

النقر ثلاثي الخطوات، والتعليق التوضيحي وإرسال تقارير المشكلات

التعليقات التوضيحية على الشاشة

مُمكّنة على مواقع الويب المحمولة والمتجاوبة

خيارات رؤية الأداة المخصصة

قيود Marker.io

التكامل على مستوى المستخدم فقط مع إدارة المشروع

يمكن التقاط لقطة شاشة واحدة فقط لكل تقرير خطأ

تسعير #### Marker.io

يقدم Marker.io ثلاث خطط تسعير:

المبتدئين : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا فريق : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا شركة: 199 دولاراً شهرياً

تقييمات عملاء Marker.io

G2: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

13. سبيرا تيم

عبر

سبيرا تيم

SpiraTeam هو أداة ثنائية في واحد: أداة لتتبع الأخطاء وحل لإدارة المشكلات. وتتمثل نقطة بيعها الأساسية في كيفية تبسيطها لإنشاء تقارير الأخطاء المتعمقة وتبسيط حلها، خاصة لمشاريع تطوير البرمجيات.

كتطبيق متكامل منصة إدارة دورة الحياة (ALM) ، تم تصميم SpiraTeam لإدارة محافظ التطبيقات. ويشمل ذلك متطلبات البرنامج، والإصدارات، والاختبارات والمشكلات، وخطوط الأساس، وسير العمل، والمهام، كل ذلك في بيئة واحدة موحدة.

الميزات الرئيسية لـ SpiraTeam

مشروع موحد منصة إدارة دورة الحياة

الإنشاء التلقائي للحوادث (راجع هذه _/مرجع/ /مدونة؟ p=47223* قوالب تقارير الحوادث %/%href/_ )

تعاون الفريق القوي

لقطات الشاشة وملاحظات تسجيل الفيديو

قيود SpiraTeam

عملية الإبلاغ عن المشكلات والأخطاء المعقدة

واجهة المستخدم المطلوبة

نموذج تسعير معقد فيما يتعلق بقائمة أدوات تتبع الأخطاء هذه

تسعير SpiraTeam

تقدم SpiraTeam خطط تسعير مختلفة للتراخيص العائمة والثابتة حسب الميزات المحددة. كما أنها تبيع تراخيص لميزات محددة في أداة تتبع الأخطاء الخاصة بها، بما في ذلك:

كرونو ديسك : 18.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 18.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا SpiraTest : 31 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 31 دولارًا لكل مستخدم شهريًا SpiraTeam : 40.30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 40.30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا سبيرا بلان : 52.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 52.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا التشغيل عن بُعد : 80 دولارًا لكل مكون إضافي

: 80 دولارًا لكل مكون إضافي Rapise: 190 دولارًا لكل ترخيص شهريًا

تقييمات عملاء SpiraTeam

G2: 4.0/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.0/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 90 تقييم)

14. تراك

عبر

تراك

على الرغم من أنه ليس نظامًا متخصصًا لتتبع الأخطاء، إلا أن Trac هو أداة تعقب أخطاء مفتوحة المصدر يمكنك استخدامها للبقاء على اطلاع على المشكلات في مشاريع البرمجيات. تستخدم هذه الأداة المصممة على غرار الويكي نهجًا بسيطًا لإدارة المشاريع على الويب ومساعدة المطورين على إنشاء برامج رائعة.

تتكامل واجهة Trac مع بعض أفضل منصات إدارة المشاريع، بما في ذلك Subversion و GitHub. هذا التكامل هو ما يمكّنها من تعزيز قدرتها على الإبلاغ عن الأخطاء.

Trac الميزات الرئيسية

يوفر TracWiki إدارة المشكلات وتتبع المراحل الرئيسية

دعم العملاء القائم على التذاكر

لقطة شاشة وملاحظات تسجيل الفيديو

تعاون قوي بين أعضاء الفريق

قيود Trac

يعتمد على عمليات التكامل مع جهات خارجية لتتبع الأخطاء بشكل كامل

أدوات محدودة لإدارة المشاريع

تسعير تراك

تراك أداة مفتوحة المصدر

تقييمات عملاء Trac

G2: 3.0/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3.0/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.1/5 (10 تقييمات)

15. اختصار

عبر

اختصار

يعد Shortcut، المعروف سابقًا باسم Clubhouse، أحد أفضل خيارات برامج تتبع الأخطاء التي تعمل أيضًا كمنصة تعاونية لإدارة المشاريع. يمكنك التنقل بسهولة من خلال المهام في تسلسل هرمي مفصل ولكن بسيط ومثالي لتخطيط أو تشغيل سباقات تطوير البرمجيات.

فهو يدمج المستندات في مراحل التخطيط والتطوير بحيث تعمل الفرق من مساحة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الاختصار لمديري المشاريع الغوص في أدق تفاصيل مهمة ما أو تتبع سرعة هندسة المؤسسة بأكملها.

تحتوي أداة إدارة المشروع هذه أيضًا على العديد من عمليات التكامل المعروفة مع أدوات مثل GitHub و GitLab و Slack.

الميزات الرئيسية للاختصار

قدرات إدارة المشروع وتتبع الأخطاء

واجهة برمجة تطبيقات يمكن الوصول إليها لأتمتة سير العمل

طرق عرض لوحة كانبان

متتبع ومنظم المعالم الرئيسية

تقارير المشروع

منصة المستندات

قيود الاختصار

تحتاج المنصة إلى حلول أكثر وضوحًا (طرق عرض المشروع)

يجب أن تكون الملاحم في المرحلة الرئيسية مغلقة تمامًا لإزالتها

عدم وجود قوالب تتبع الأخطاء للبدء

تصميم الواجهة "أحادي اللون" بعض الشيء

تفتقر إلى إمكانيات السحب والإفلات حيثما كنت في أمس الحاجة إليها

تسعير اختصار

تقدم هذه المنصة أربع خطط مختلفة:

مجانية

فريق : 8.50 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 8.50 دولار شهرياً لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على التفاصيل

اختصار تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.6/5 (320+ تقييم)

16. باتشنو (جيني الحشرات سابقًا)

عبر

باتشنو

Pachno، المعروف سابقًا باسم The Bug Genie، هو في المقام الأول برنامج لتتبع الأخطاء مع العديد من الإمكانيات الأخرى. هذه أداة على مستوى المؤسسات يمكنك استخدامها أيضًا لتتبع مشكلات التطوير وإدارة دورات حياة تطوير البرمجيات.

تدعم هذه الأداة مفتوحة المصدر مشاريع Agile ويمكنها دمج العديد من منصات SCM لزيادة ميزات إدارة العيوب الخاصة بها. باستخدام Pachno، يمكنك إنشاء مشاريع جديدة وتتبع الميزات والمشكلات ودمج الويكي مباشرةً من واجهة الويب.

الميزات الرئيسية لـ Pachno

تتبع مباشر للمشروع والوقت

التكامل الكامل لشفرة المصدر

بنية قابلة للتوسيع قائمة على الوحدات النمطية

دعم سير العمل القابل للتخصيص

قيود باتشنو

محدودية الوثائق ومعلومات الدعم

موقعها الإلكتروني غير آمن حاليًا، مما يثير بعض التساؤلات الرئيسية

تسعير باتشنو

في حين أن Pachno هو متعقب أخطاء مجاني مفتوح المصدر، إلا أنه يقدم خطط استضافة مدفوعة:

مجانية

الأساسية : 49 يورو شهريًا

: 49 يورو شهريًا احترافية : 149 يورو شهريًا

: 149 يورو شهريًا المؤسسات: 399 يورو شهريًا

باتشنو تقييمات العملاء

G2: 4.0/5 (1 تقييم)

4.0/5 (1 تقييم) Capterra: غير متاح

17. المنارة

عبر

المنارة

تم تصميم Lighthouse لتكون أداة بسيطة لتتبع الأخطاء والتعاون لأي مشروع أو فريق عمل. سواء كنت فريقًا صغيرًا مكونًا من شخصين أو شركة كبيرة تضم 500 شخص، يمكن لهذه الأداة القوية أن تساعد في تبسيط سير العمل وإعادة المتعة في تتبع الأخطاء.

لقد بذل مطورو Lighthouse الكثير من الجهد للحفاظ على الإحساس القديم لإدارة المشاريع في تطبيق Lighthouse، والذي قد يبدو للبعض أنه قديم جدًا. ومع ذلك، لا يزالون قادرين على حزم العديد من الميزات فيه.

الميزات الرئيسية لتطبيق Lighthouse

التنظيم التلقائي للأخطاء والمهام

إدارة التذاكر عبر البريد الإلكتروني

منصة النظرة العامة الموحدة للمشروع

تتبع الأهداف والمراحل الرئيسية

مشاركة بسيطة للصور والمستندات

قيود المنارة

واجهة مستخدم قديمة وغير ودية

ميزات إدارة المشروع محدودة

ليس الأفضل بالنسبة لك

تسعير منارة

تستخدم أداة تتبع الأخطاء هذه نظام تسعير ثلاثي المستويات:

برونزي : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا فضي : 50 دولارًا شهريًا

: 50 دولارًا شهريًا ذهبي: 100 دولار شهرياً

منارة تقييمات العملاء

G2: 3.1/5 (10 تقييمات)

3.1/5 (10 تقييمات) Capterra: غير متاح

18. IBM Rational ClearQuest

عبر

آي بي إم

IBM Rational ClearQuest، المعروف سابقًا باسم Rational ClearQuest، هو تطبيق لتطوير التطبيقات و نظام سير عمل قاعدة البيانات . هذا الحل القوي للتطوير والإنتاج هو أكثر بكثير من مجرد أداة لتتبع الأخطاء. فهو يحتوي على أدوات مرنة لتتبع العيوب، وعمليات قابلة للتخصيص، وأدوات تتبع دورة الحياة وإعداد التقارير في الوقت الفعلي.

الميزات الرئيسية لـ IBM Rational ClearQuest

تتبع العيوب في الوقت الحقيقي وإعداد التقارير

تتبع دورة حياة التطوير

إدارة مسار التدقيق الشامل

إدارة المحفظة

قيود برنامج IBM Rational ClearQuest من آي بي إم

واجهة غير مريحة وغير ودية

خيارات تخصيص محدودة

يحاول معالجة أكثر مما يمكن أن تفعله ميزاته

تسعير IBM Rational ClearQuest

بالنسبة لأدوات تتبع الأخطاء، تقدم آي بي إم بي أسعارًا مخصصة فقط تبدأ من 1,080 دولارًا أمريكيًا لكل ترخيص

تقييمات عملاء IBM Rational ClearQuest من IBM Rational ClearQuest

G2: 3.9/5 (أكثر من 30 مراجعة)

3.9/5 (أكثر من 30 مراجعة) Capterra: 3.0/5 (1 مراجعة)

19. السجل الخلفي

عبر

السجل الخلفي

BackLog هو حل لتتبع الأخطاء وإدارة المشاريع على شبكة الإنترنت لفرق العمل عن بُعد. يمكن للمطوّرين والعملاء استخدام هذه الأداة للإبلاغ عن الأخطاء وتحليلها ومراقبة المشكلات وترك التعليقات على الأحداث بسهولة.

باستخدام BackLog، يمكن لفريق التطوير تحسين الإنتاجية والتواصل والتعاون. هذه هي الأداة الوحيدة التي سيحتاجها فريقك للحصول على تجربة مستخدم رائعة أثناء عملهم لتقديم منتج خالٍ من الأخطاء.

الميزات الرئيسية لـ BackLog

لوحات سير العمل المرئية القائمة على كانبان

مستودعات Git و SVN المدمجة

بحث متقدم وتصفية

إدارة دورة حياة التطوير الكاملة

قيود السجل الخلفي

تنفيذ المهام الفرعية الفوضوي مقارنة بأدوات تتبع الأخطاء الأخرى

لا توجد لقطة شاشة أو ميزة تسجيل الفيديو

تسعير #### BackLog

تقدم أداة تتبع الأخطاء هذه أربعة مستويات من الخطط:

مجانية

بداية : 35 دولارًا شهريًا

: 35 دولارًا شهريًا مستوى قياسي : 100 دولار شهريًا

: 100 دولار شهريًا القسط: 175 دولاراً شهرياً

تقييمات العملاء المتراكمة

G2: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

20. فوجباغز

عبر

FogBugz

FogBugz هي أداة خفيفة الوزن لكنها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتخطيط البرامج الخالية من الأخطاء وتتبعها وطرحها. لديها قدرات قوية خارج الصندوق، بما في ذلك تتبع الوقت,

إدارة دورة حياة تطوير التطبيقات

ودعم البريد الإلكتروني

تتمثل نقطة البيع الرئيسية لأداة FogBugz في توحيد جميع الأخطاء في مكان واحد. على الرغم من أن هذه الأداة ليست على رأس أفضل خيارات تتبع الأخطاء، إلا أن فريق التطوير الخاص بك يمكنه الإبلاغ عن الأخطاء وتتبعها وحلها في مكان واحد. تتكامل الأداة أيضاً بشكل ملائم مع تويتر وسلاك وتريلو وGitHub للتعاون السلس.

FogBugz الميزات الرئيسية

أداة متعددة الاستخدامات لتتبع الأخطاء

فلاتر قوية

التصدير إلى Excel

لوحات كانبان

قيود FogBugz

لا يمكن لأداة تتبع الأخطاء إنشاء تقارير مرئية

ليست مصممة للفرق الكبيرة

يصعب العثور على معلومات التسعير

تسعير FogBugz #### تسعير FogBugz

68 دولاراً شهرياً (5 مستخدمين)

تقييمات عملاء FogBugz

G2: 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

هل تبحث عن المزيد من أدوات تتبع المشكلات؟ تحقق من هذه

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إنشاء نظام لتتبع الأخطاء لتتبع الأخطاء والمشكلات

بدون أفضل نظام لتتبع الأخطاء، فإنك تخاطر بزيادة تكاليف تطوير منتجك، وفقدان العملاء، بل وحتى تقليل جودة برنامجك

وبينما ذكرنا بعض الأدوات الرائعة لتتبع المشكلات هنا، فإن ClickUp هو الأكثر تقدماً إلى حد بعيد.

بدءًا من تحفيزك من خلال معالم المشروع إلى تزويدك بكل ميزة رئيسية يحتاجها فريق رشيق فعال، ClickUp هو الأداة المثلى لإدارة العيوب. احصل على ClickUp مجانًا اليوم لسحق الأخطاء وأهداف عملك!